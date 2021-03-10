Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,98
|-0,55
|16,02
|Acıpayam Selüloz
|20,54
|-0,29
|19,98
|Adel Kalemcilik
|26,62
|0,23
|-22,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|0,00
|10,00
|Afyon Çimento
|4,97
|0,81
|-2,74
|Ak Enerji
|2,04
|1,49
|-7,69
|Akbank
|6,17
|0,65
|-10,97
|Akçansa
|19,09
|0,05
|15,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,56
|0,39
|6,53
|Akfen GMYO
|4,35
|-0,23
|-10,49
|Akın Tekstil
|55,65
|-0,98
|75,22
|Akiş GMYO
|2,47
|1,23
|-11,54
|Akmerkez GMYO
|59,60
|0,00
|-7,44
|Aksa
|18,15
|6,83
|24,40
|Aksa Enerji
|11,50
|-2,21
|54,57
|Aksigorta
|9,87
|2,28
|6,13
|Aksu Enerji
|6,97
|-0,71
|-7,65
|Alarko Carrıer
|405,70
|-0,81
|11,18
|Alarko GMYO
|30,00
|-0,33
|14,68
|Alarko Holding
|12,56
|3,37
|45,37
|Albaraka Türk
|2,09
|-0,95
|7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,58
|0,40
|36,82
|Alkim Kağıt
|18,96
|0,64
|39,95
|Alkim Kimya
|18,56
|0,92
|27,67
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|0,39
|16,44
|Altınyunus Çeşme
|82,95
|0,06
|66,03
|Anadolu Efes
|25,42
|1,68
|9,66
|Anadolu Grubu Holding
|28,74
|1,41
|9,23
|Anadolu Hayat Emek.
|10,80
|-0,28
|24,57
|Anadolu Isuzu
|21,30
|2,40
|18,33
|Anadolu Sigorta
|8,14
|0,25
|7,81
|Anel Elektrik
|4,24
|0,47
|33,75
|Arçelik
|35,30
|-0,40
|16,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,80
|2,26
|22,30
|Arena Bilgisayar
|53,80
|4,16
|56,40
|Armada Bilgisayar
|62,45
|1,13
|27,24
|Arsan Tekstil
|8,89
|4,22
|21,95
|Arzum Ev Aletleri
|25,18
|0,08
|2,27
|Aselsan
|17,23
|0,35
|-5,59
|Ata GMYO
|5,79
|0,00
|5,08
|Atakule GMYO
|3,98
|2,84
|57,94
|Atlantis Yatırım Holding
|6,24
|5,23
|12,23
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|0,61
|-5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,36
|0,22
|1,88
|Avrasya GMYO
|3,40
|2,41
|29,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,76
|-1,31
|17,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,58
|0,61
|9,67
|Ayen Enerji
|8,88
|-0,34
|64,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,50
|2,18
|27,75
|Aygaz
|17,15
|1,24
|17,06
|Bagfaş
|27,82
|0,07
|39,10
|Bak Ambalaj
|26,86
|-0,44
|32,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,46
|0,12
|2,67
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|0,79
|9,17
|Banvit
|55,45
|0,09
|6,63
|Baştaş Başkent Çimento
|14,70
|0,34
|-15,37
|Batı Çimento
|17,04
|7,92
|261,78
|Batısöke Çimento
|3,68
|3,37
|50,82
|Bayrak Taban Sanayi
|11,81
|2,43
|11,31
|Bera Holding
|25,60
|1,75
|26,23
|Berkosan Yalıtım
|12,88
|2,79
|44,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,44
|-0,89
|9,90
|Beyaz Filo
|14,65
|-1,21
|43,91
|Bilici Yatırım
|9,58
|-0,93
|44,28
|Bim Mağazalar
|68,50
|0,37
|-6,85
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,61
|0,38
|-24,57
|Bizim Mağazaları
|15,45
|5,53
|0,59
|Borusan Mannesmann
|32,92
|0,86
|18,42
|Borusan Yat. Paz.
|478,20
|0,02
|4,66
|Bosch Fren Sistemleri
|1.130,10
|1,36
|-8,78
|Bossa
|24,76
|-2,90
|38,71
|Brisa
|29,78
|-0,27
|49,35
|Burçelik
|26,24
|0,08
|24,83
|Burçelik Vana
|34,96
|-2,07
|-29,60
|Bursa Çimento
|4,49
|1,13
|-9,80
|Carrefoursa
|63,10
|0,32
|-12,12
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|0,00
|42,45
|Ceo Event Medya
|6,67
|0,00
|3,73
|Coca Cola İçecek
|73,85
|2,57
|13,42
|Cosmos Yat. Holding
|11,55
|10,00
|43,30
|Credıtwest Faktorıng
|5,46
|0,37
|-6,98
|Çelebi
|262,40
|3,31
|43,76
|Çelik Halat
|9,03
|2,03
|-0,74
|Çemaş Döküm
|1,58
|0,64
|-7,20
|Çemtaş
|16,53
|2,86
|3,95
|Çimbeton
|321,10
|0,22
|8,30
|Çimentaş
|44,00
|0,05
|21,68
|Çimsa
|22,32
|1,36
|25,39
|Çuhadaroğlu Metal
|7,98
|1,27
|3,23
|Dagi Giyim
|7,85
|0,00
|-2,73
|Dagi Yatırım Holding
|15,35
|2,47
|18,99
|Dardanel
|32,94
|2,43
|-1,67
|Datagate Bilgisayar
|16,84
|3,19
|4,53
|Demısaş Döküm
|7,81
|-1,76
|18,15
|Denge Holding
|8,90
|2,30
|62,41
|Deniz GMYO
|6,47
|-2,41
|89,18
|Derimod
|11,89
|3,48
|22,07
|Derlüks Deri
|9,33
|1,97
|5,78
|Desa Deri
|12,74
|1,11
|30,80
|Despec Bilgisayar
|13,41
|2,37
|2,68
|Deva Holding
|30,76
|3,22
|27,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,19
|-0,12
|49,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,96
|9,94
|113,40
|Ditaş Doğan
|16,64
|9,98
|27,72
|DO-CO
|663,40
|2,23
|5,30
|Doğan Burda
|18,70
|0,75
|-16,67
|Doğan Holding
|3,43
|0,29
|11,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,99
|-0,33
|28,38
|Doğusan
|5,38
|0,37
|22,83
|Doğuş GMYO
|13,10
|0,38
|60,34
|Doğuş Otomotiv
|32,26
|1,45
|12,25
|Döktaş Dökümcülük
|34,60
|0,58
|13,00
|Duran Doğan Basım
|12,25
|-0,73
|16,78
|Dyo Boya
|17,00
|2,72
|49,65
|Eczacıbaşı İlaç
|7,40
|1,23
|-0,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,30
|1,97
|95,75
|Edip Gayrimenkul
|3,66
|-3,94
|10,24
|Ege Endüstri
|1.505,00
|-0,27
|-12,87
|Ege Gübre
|224,80
|1,17
|54,82
|Ege Profil
|36,74
|0,66
|-3,92
|Ege Seramik
|14,45
|2,48
|40,43
|Egeplast
|39,00
|-2,50
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,30
|1,39
|2,38
|Emek Elektrik
|2,58
|8,86
|-9,64
|Eminiş Ambalaj
|28,18
|1,37
|-23,51
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|-0,42
|11,68
|Enerjisa Enerji
|12,00
|2,48
|-4,08
|Enka İnşaat
|8,21
|-1,08
|11,40
|Erbosan
|70,95
|1,36
|73,05
|Ereğli Demir Çelik
|16,85
|2,74
|12,86
|Ersu Gıda
|5,03
|-0,20
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,91
|0,76
|20,40
|Esenboğa Elektrik
|36,74
|-1,76
|93,06
|Etiler Gıda
|5,85
|0,52
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,13
|7,83
|7,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,95
|3,95
|9,72
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|9,89
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,50
|-1,13
|23,24
|Fade Gıda
|13,47
|6,06
|117,61
|Fenerbahçe Futbol
|33,62
|-0,06
|13,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,56
|0,46
|2,98
|F-M İzmit Piston
|164,10
|-0,85
|32,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,33
|-0,78
|17,65
|Ford Otosan
|176,20
|0,00
|39,84
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,93
|-0,25
|-17,26
|Frigo Pak Gıda
|36,00
|4,35
|71,59
|Galatasaray Sportif
|3,84
|0,79
|-5,19
|Garanti Bankası
|9,06
|0,44
|-12,63
|Garanti Faktoring
|12,12
|-0,25
|8,89
|Garanti Yat. Ort.
|3,57
|1,13
|10,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,60
|5,49
|95,24
|Gediz Ambalaj
|40,72
|-0,34
|51,94
|Gentaş
|6,01
|-2,44
|1,18
|Gersan Elektrik
|7,20
|0,28
|17,26
|Global Men. Değ.
|7,89
|1,41
|31,28
|Global Yat. Holding
|5,84
|0,34
|24,79
|Good-Year
|8,92
|0,56
|6,70
|Göltaş Çimento
|70,00
|-1,62
|69,66
|Gözde Girişim
|8,39
|0,96
|5,14
|GSD Denizcilik
|6,90
|1,32
|36,90
|GSD Holding
|2,60
|0,78
|3,59
|Gübre Fabrik.
|84,85
|4,69
|-1,39
|Güler Yat. Holding
|10,39
|0,00
|-4,42
|Halk GMYO
|3,63
|0,83
|13,08
|Hatay Tekstil
|24,08
|2,03
|72,62
|Hedef Girişim
|4,20
|-0,94
|22,57
|Hektaş
|32,40
|-1,40
|69,90
|HUB Girişim
|18,64
|-0,32
|2,42
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|0,45
|6,67
|ICBC Turkey Bank
|6,43
|0,00
|-1,08
|İdealist Danışmanlık
|60,45
|0,00
|349,11
|İdealist GMYO
|10,70
|0,09
|57,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,59
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,65
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,19
|-0,31
|-21,43
|İhlas Holding
|0,90
|-1,10
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|33,16
|6,28
|73,34
|Info Yatırım
|7,03
|2,33
|8,99
|İntema
|49,00
|2,08
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|140,00
|7,69
|216,60
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|0,59
|3,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,77
|2,49
|26,31
(Sürecek)
Kaynak: AA
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