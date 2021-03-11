Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.03.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,76-0,3413,18
Acıpayam Selüloz20,78-0,1021,38
Adel Kalemcilik26,680,08-22,07
Adese Alışveriş Ticaret3,04-0,658,57
Afyon Çimento4,96-0,40-2,94
Ak Enerji2,01-0,99-9,05
Akbank6,220,32-10,25
Akçansa19,270,8416,51
Akdeniz Yatırım Hold.2,470,002,78
Akfen GMYO4,290,00-11,73
Akın Tekstil60,957,4091,91
Akiş GMYO2,440,83-12,62
Akmerkez GMYO59,350,59-7,83
Aksa18,134,4424,26
Aksa Enerji11,631,2256,32
Aksigorta9,860,726,02
Aksu Enerji6,92-0,14-8,31
Alarko Carrıer422,001,2015,65
Alarko GMYO30,624,9317,05
Alarko Holding12,512,3744,79
Albaraka Türk2,120,959,28
Alcatel Lucent Teletaş36,84-7,1624,21
Alkim Kağıt19,260,8442,16
Alkim Kimya18,781,6229,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,641,5420,55
Altınyunus Çeşme81,95-0,3064,03
Anadolu Efes25,400,559,58
Anadolu Grubu Holding28,10-0,506,80
Anadolu Hayat Emek.10,761,0324,11
Anadolu Isuzu21,08-0,5717,11
Anadolu Sigorta8,12-0,497,55
Anel Elektrik4,320,4736,28
Arçelik36,783,0820,99
ARD Bilişim Teknolojileri58,40-0,1721,46
Arena Bilgisayar54,003,1556,98
Armada Bilgisayar62,300,8126,94
Arsan Tekstil9,285,1027,30
Arzum Ev Aletleri25,000,161,54
Aselsan17,310,58-5,15
Ata GMYO5,80-0,515,26
Atakule GMYO4,00-0,5058,73
Atlantis Yatırım Holding6,240,1612,23
Atlas Yat. Ort.1,640,00-6,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,360,881,88
Avrasya GMYO3,29-0,3025,60
Avrasya Petrol ve Tur.3,79-2,8218,44
Avrupa Yatırım Holding6,500,158,33
Ayen Enerji8,690,0060,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,00-1,4123,35
Aygaz17,110,6516,79
Bagfaş27,660,8838,30
Bak Ambalaj29,14-1,7544,26
Balatacılar Balatacılık9,011,019,34
Bantaş Ambalaj5,130,009,38
Banvit55,45-0,546,63
Baştaş Başkent Çimento15,605,41-10,19
Batı Çimento17,400,23269,43
Batısöke Çimento3,63-3,4648,77
Bayrak Taban Sanayi11,37-1,137,16
Bera Holding25,962,2928,01
Berkosan Yalıtım13,001,2545,74
Beşiktaş Futbol Yat.4,675,4215,59
Beyaz Filo14,722,3644,60
Bilici Yatırım9,892,7048,95
Bim Mağazalar70,352,10-4,33
Birko Mensucat1,090,00-1,80
Birlik Mensucat2,470,82-28,61
Bizim Mağazaları15,470,320,72
Borusan Mannesmann33,501,5220,50
Borusan Yat. Paz.504,302,7910,37
Bosch Fren Sistemleri1.186,40-3,25-4,24
Bossa26,808,5050,14
Brisa30,803,2954,46
Burçelik26,580,9926,45
Burçelik Vana35,300,91-28,92
Bursa Çimento4,44-0,22-10,80
Carrefoursa63,000,00-12,26
Casa Emtia Petrol165,003,5155,66
Ceo Event Medya6,650,303,42
Coca Cola İçecek73,000,2712,11
Cosmos Yat. Holding12,248,0351,86
Credıtwest Faktorıng5,926,670,85
Çelebi306,309,6367,81
Çelik Halat9,06-0,88-0,41
Çemaş Döküm1,570,00-7,79
Çemtaş16,51-1,083,83
Çimbeton347,907,3817,34
Çimentaş44,000,0521,68
Çimsa22,400,0025,84
Çuhadaroğlu Metal8,021,263,75
Dagi Giyim7,80-0,26-3,35
Dagi Yatırım Holding15,330,4618,84
Dardanel31,96-0,12-4,60
Datagate Bilgisayar16,34-0,551,43
Demısaş Döküm8,326,2625,87
Denge Holding8,651,7657,85
Deniz GMYO6,35-1,4085,67
Derimod11,61-0,5119,20
Derlüks Deri9,12-1,513,40
Desa Deri12,962,6133,06
Despec Bilgisayar13,14-0,080,61
Deva Holding31,34-0,8929,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,070,1248,11
Diriteks Diriliş Tekstil8,304,27122,52
Ditaş Doğan17,615,8335,17
DO-CO657,00-1,384,29
Doğan Burda19,31-1,13-13,95
Doğan Holding3,462,3712,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,88-0,6923,66
Doğusan5,493,0025,34
Doğuş GMYO12,50-1,9653,00
Doğuş Otomotiv32,761,6113,99
Döktaş Dökümcülük34,48-0,8612,61
Duran Doğan Basım12,07-0,2515,06
Dyo Boya16,37-2,3944,10
Eczacıbaşı İlaç7,39-0,67-0,94
Eczacıbaşı Yatırım54,751,2097,37
Edip Gayrimenkul3,742,7512,65
Ege Endüstri1.555,70-3,14-9,94
Ege Gübre228,302,3357,23
Ege Profil36,901,15-3,50
Ege Seramik14,14-2,1537,41
Egeplast39,000,0017,12
Ekiz Kimya7,493,175,05
Emek Elektrik2,653,92-7,19
Eminiş Ambalaj26,98-0,81-26,76
Emlak Konut GMYO2,400,8412,15
Enerjisa Enerji12,112,02-3,20
Enka İnşaat8,322,3412,89
Erbosan69,85-1,6270,37
Ereğli Demir Çelik16,65-0,8911,52
Ersu Gıda5,000,001,21
Escort Teknoloji7,78-0,8918,42
Esenboğa Elektrik37,503,4297,06
Etiler Gıda5,55-5,4539,45
Euro Kapital Yat. Ort.4,00-3,853,90
Euro Trend Yat. Ort.3,87-1,287,50
Euro Yat. Ort.5,102,0013,08
Euro Yatırım Holding3,44-0,2921,13
Fade Gıda14,436,89133,12
Fenerbahçe Futbol34,321,9016,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,50-0,152,04
F-M İzmit Piston168,00-0,5935,16
Fonet Bilgi Teknolojileri15,34-1,9817,73
Ford Otosan179,902,2242,78
Formet Celik Kapi Sanayi3,88-0,26-18,32
Frigo Pak Gıda32,043,1652,72
Galatasaray Sportif3,851,32-4,94
Garanti Bankası9,14-0,33-11,86
Garanti Faktoring12,180,669,43
Garanti Yat. Ort.3,743,6015,79
Gedik Y. Men. Değ.23,58-1,3487,14
Gediz Ambalaj39,94-2,1149,03
Gentaş6,091,502,53
Gersan Elektrik7,341,9419,54
Global Men. Değ.7,68-0,3927,79
Global Yat. Holding5,920,3426,50
Good-Year9,12-0,879,09
Göltaş Çimento69,95-0,2969,53
Gözde Girişim8,381,455,01
GSD Denizcilik6,900,8836,90
GSD Holding2,570,002,39
Gübre Fabrik.81,80-0,91-4,94
Güler Yat. Holding10,693,48-1,66
Halk GMYO3,580,5611,53
Hatay Tekstil23,982,2271,90
Hedef Girişim4,180,0021,99
Hektaş32,760,4971,79
HUB Girişim18,32-1,030,66
Hürriyet Gzt.2,210,005,24
ICBC Turkey Bank6,38-0,93-1,85
İdealist Danışmanlık59,900,00345,02
İdealist GMYO10,50-1,3254,41
İhlas Ev Aletleri1,690,00-10,11
İhlas Gayrimenkul1,210,00-3,20
İhlas Gazetecilik3,19-0,31-21,43
İhlas Holding0,900,00-19,83
İhlas Yayın Holding1,000,00-12,28
İndeks Bilgisayar31,42-2,0664,24
Info Yatırım7,281,5312,87
İntema50,001,8325,31
Inveo Yatırım Holding142,001,50221,12
İpek Doğal Enerji13,691,264,66
İskenderun Demir Çelik12,77-0,2326,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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