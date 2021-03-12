Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,92 2,18 15,25 Acıpayam Selüloz 20,60 -0,96 20,33 Adel Kalemcilik 26,20 -0,76 -23,47 Adese Alışveriş Ticaret 3,05 2,69 8,93 Afyon Çimento 4,88 0,21 -4,50 Ak Enerji 1,99 0,51 -9,95 Akbank 6,12 0,33 -11,69 Akçansa 19,35 -0,92 16,99 Akdeniz Yatırım Hold. 2,44 -0,81 1,53 Akfen GMYO 4,35 2,11 -10,49 Akın Tekstil 57,65 -1,54 81,52 Akiş GMYO 2,41 0,42 -13,69 Akmerkez GMYO 57,70 -3,67 -10,39 Aksa 17,80 -1,98 22,00 Aksa Enerji 11,35 0,44 52,55 Aksigorta 9,73 0,21 4,62 Aksu Enerji 6,85 -0,15 -9,24 Alarko Carrıer 414,80 0,92 13,67 Alarko GMYO 29,22 -2,66 11,70 Alarko Holding 12,02 -1,96 39,12 Albaraka Türk 2,08 -1,89 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 36,78 1,27 24,01 Alkim Kağıt 19,05 0,42 40,61 Alkim Kimya 18,46 -0,11 26,98 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 -1,92 16,44 Altınyunus Çeşme 83,15 2,72 66,43 Anadolu Efes 25,16 -0,08 8,54 Anadolu Grubu Holding 27,50 -0,43 4,52 Anadolu Hayat Emek. 11,09 -0,09 27,91 Anadolu Isuzu 21,02 1,55 16,78 Anadolu Sigorta 8,07 -0,25 6,89 Anel Elektrik 4,27 -0,70 34,70 Arçelik 36,00 -2,12 18,42 ARD Bilişim Teknolojileri 58,35 1,21 21,36 Arena Bilgisayar 55,70 1,74 61,92 Armada Bilgisayar 60,40 -0,66 23,06 Arsan Tekstil 9,19 -2,34 26,06 Arzum Ev Aletleri 25,20 -1,95 2,36 Aselsan 17,16 0,12 -5,97 Ata GMYO 5,85 -0,68 6,17 Atakule GMYO 3,90 -0,51 54,76 Atlantis Yatırım Holding 6,10 1,67 9,71 Atlas Yat. Ort. 1,61 0,00 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,49 1,48 2,60 Avrasya GMYO 3,45 6,15 31,71 Avrasya Petrol ve Tur. 3,73 0,27 16,56 Avrupa Yatırım Holding 6,81 7,24 13,50 Ayen Enerji 8,25 -1,43 52,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,13 -1,19 24,49 Aygaz 17,03 2,59 16,25 Bagfaş 27,32 0,22 36,60 Bak Ambalaj 26,50 -0,75 31,19 Balatacılar Balatacılık 8,50 -4,49 3,16 Bantaş Ambalaj 4,91 -1,80 4,69 Banvit 55,30 -0,63 6,35 Baştaş Başkent Çimento 15,71 0,06 -9,56 Batı Çimento 17,35 -1,81 268,37 Batısöke Çimento 3,62 3,13 48,36 Bayrak Taban Sanayi 11,40 0,26 7,45 Bera Holding 25,40 -0,78 25,25 Berkosan Yalıtım 12,64 0,00 41,70 Beşiktaş Futbol Yat. 4,61 -2,95 14,11 Beyaz Filo 14,48 -0,07 42,24 Bilici Yatırım 9,68 0,41 45,78 Bim Mağazalar 70,90 0,78 -3,58 Birko Mensucat 1,09 0,93 -1,80 Birlik Mensucat 2,40 0,00 -30,64 Bizim Mağazaları 15,38 1,52 0,13 Borusan Mannesmann 33,58 1,45 20,79 Borusan Yat. Paz. 492,00 0,41 7,68 Bosch Fren Sistemleri 1.211,50 5,53 -2,21 Bossa 25,66 -4,82 43,75 Brisa 30,24 -1,63 51,65 Burçelik 26,88 -7,12 27,88 Burçelik Vana 37,02 3,35 -25,45 Bursa Çimento 4,34 -0,91 -12,81 Carrefoursa 61,95 -2,36 -13,72 Casa Emtia Petrol 188,00 7,24 77,36 Ceo Event Medya 6,41 -0,77 -0,31 Coca Cola İçecek 71,25 -1,93 9,42 Cosmos Yat. Holding 12,20 0,00 51,36 Credıtwest Faktorıng 5,68 -4,38 -3,24 Çelebi 311,00 7,13 70,39 Çelik Halat 9,83 7,55 8,05 Çemaş Döküm 1,55 1,31 -8,96 Çemtaş 16,23 0,00 2,07 Çimbeton 348,00 -1,97 17,37 Çimentaş 45,50 2,71 25,83 Çimsa 22,18 1,09 24,61 Çuhadaroğlu Metal 7,87 -0,76 1,81 Dagi Giyim 7,59 -1,30 -5,95 Dagi Yatırım Holding 15,04 -1,18 16,59 Dardanel 34,28 8,14 2,33 Datagate Bilgisayar 16,17 0,62 0,37 Demısaş Döküm 8,14 -2,63 23,15 Denge Holding 8,63 0,00 57,48 Deniz GMYO 6,02 -1,15 76,02 Derimod 11,55 0,09 18,58 Derlüks Deri 8,74 -1,58 -0,91 Desa Deri 12,98 -1,67 33,26 Despec Bilgisayar 12,90 0,00 -1,23 Deva Holding 30,84 0,85 27,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,66 -0,70 44,33 Diriteks Diriliş Tekstil 7,41 -6,79 98,66 Ditaş Doğan 19,20 4,92 47,37 DO-CO 656,90 0,74 4,27 Doğan Burda 18,93 -0,89 -15,64 Doğan Holding 3,46 -0,57 12,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,92 3,18 25,38 Doğusan 5,40 -1,82 23,29 Doğuş GMYO 11,84 -1,42 44,92 Doğuş Otomotiv 31,68 -1,92 10,23 Döktaş Dökümcülük 34,32 0,59 12,08 Duran Doğan Basım 12,02 0,50 14,59 Dyo Boya 16,16 0,56 42,25 Eczacıbaşı İlaç 7,32 0,41 -1,88 Eczacıbaşı Yatırım 55,60 0,72 100,43 Edip Gayrimenkul 3,72 -0,53 12,05 Ege Endüstri 1.564,00 2,44 -9,46 Ege Gübre 227,70 -0,31 56,82 Ege Profil 35,76 -0,67 -6,49 Ege Seramik 13,96 -0,21 35,67 Egeplast 34,20 -10,00 2,70 Ekiz Kimya 7,00 -4,11 -1,82 Emek Elektrik 2,60 -1,89 -8,94 Eminiş Ambalaj 26,98 0,00 -26,76 Emlak Konut GMYO 2,31 -0,43 7,94 Enerjisa Enerji 11,90 -0,08 -4,88 Enka İnşaat 8,36 -0,36 13,43 Erbosan 68,15 0,37 66,22 Ereğli Demir Çelik 16,57 0,06 10,98 Ersu Gıda 5,05 1,20 2,23 Escort Teknoloji 7,63 -1,04 16,13 Esenboğa Elektrik 37,12 -0,59 95,06 Etiler Gıda 5,70 0,00 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 4,06 0,74 5,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 -0,26 5,28 Euro Yat. Ort. 4,78 -2,85 5,99 Euro Yatırım Holding 3,32 0,91 16,90 Fade Gıda 13,87 1,39 124,07 Fenerbahçe Futbol 34,62 -0,63 17,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,32 -1,86 -0,78 F-M İzmit Piston 166,80 1,09 34,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,06 -1,18 15,58 Ford Otosan 178,80 -0,39 41,90 Formet Celik Kapi Sanayi 3,84 1,05 -19,16 Frigo Pak Gıda 35,54 9,76 69,40 Galatasaray Sportif 3,80 0,00 -6,17 Garanti Bankası 8,99 0,33 -13,31 Garanti Faktoring 12,28 -0,16 10,33 Garanti Yat. Ort. 3,88 2,11 20,12 Gedik Y. Men. Değ. 23,32 1,30 85,08 Gediz Ambalaj 40,18 1,46 49,93 Gentaş 6,00 0,00 1,01 Gersan Elektrik 7,31 -0,41 19,06 Global Men. Değ. 7,49 -0,66 24,63 Global Yat. Holding 5,75 -0,69 22,86 Good-Year 8,96 -0,33 7,18 Göltaş Çimento 69,25 -0,65 67,84 Gözde Girişim 8,27 2,10 3,63 GSD Denizcilik 6,35 -5,08 25,99 GSD Holding 2,44 -4,31 -2,79 Gübre Fabrik. 79,70 0,06 -7,38 Güler Yat. Holding 10,79 -4,93 -0,74 Halk GMYO 3,54 0,28 10,28 Hatay Tekstil 22,86 -1,21 63,87 Hedef Girişim 4,15 0,24 21,11 Hektaş 31,46 -0,63 64,97 HUB Girişim 18,20 0,55 0,00 Hürriyet Gzt. 2,17 0,46 3,33 ICBC Turkey Bank 6,35 0,00 -2,31 İdealist Danışmanlık 56,50 -5,36 319,76 İdealist GMYO 10,00 -1,48 47,06 İhlas Ev Aletleri 1,68 -0,59 -10,64 İhlas Gayrimenkul 1,18 0,00 -5,60 İhlas Gazetecilik 3,14 0,00 -22,66 İhlas Holding 0,90 0,00 -19,83 İhlas Yayın Holding 1,00 1,01 -12,28 İndeks Bilgisayar 31,16 -0,76 62,89 Info Yatırım 7,08 -0,56 9,77 İntema 49,00 -1,80 22,81 Inveo Yatırım Holding 155,60 9,73 251,88 İpek Doğal Enerji 13,20 -0,23 0,92 İskenderun Demir Çelik 12,71 -0,08 25,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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