Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

12.03.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,922,1815,25
Acıpayam Selüloz20,60-0,9620,33
Adel Kalemcilik26,20-0,76-23,47
Adese Alışveriş Ticaret3,052,698,93
Afyon Çimento4,880,21-4,50
Ak Enerji1,990,51-9,95
Akbank6,120,33-11,69
Akçansa19,35-0,9216,99
Akdeniz Yatırım Hold.2,44-0,811,53
Akfen GMYO4,352,11-10,49
Akın Tekstil57,65-1,5481,52
Akiş GMYO2,410,42-13,69
Akmerkez GMYO57,70-3,67-10,39
Aksa17,80-1,9822,00
Aksa Enerji11,350,4452,55
Aksigorta9,730,214,62
Aksu Enerji6,85-0,15-9,24
Alarko Carrıer414,800,9213,67
Alarko GMYO29,22-2,6611,70
Alarko Holding12,02-1,9639,12
Albaraka Türk2,08-1,897,22
Alcatel Lucent Teletaş36,781,2724,01
Alkim Kağıt19,050,4240,61
Alkim Kimya18,46-0,1126,98
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,55-1,9216,44
Altınyunus Çeşme83,152,7266,43
Anadolu Efes25,16-0,088,54
Anadolu Grubu Holding27,50-0,434,52
Anadolu Hayat Emek.11,09-0,0927,91
Anadolu Isuzu21,021,5516,78
Anadolu Sigorta8,07-0,256,89
Anel Elektrik4,27-0,7034,70
Arçelik36,00-2,1218,42
ARD Bilişim Teknolojileri58,351,2121,36
Arena Bilgisayar55,701,7461,92
Armada Bilgisayar60,40-0,6623,06
Arsan Tekstil9,19-2,3426,06
Arzum Ev Aletleri25,20-1,952,36
Aselsan17,160,12-5,97
Ata GMYO5,85-0,686,17
Atakule GMYO3,90-0,5154,76
Atlantis Yatırım Holding6,101,679,71
Atlas Yat. Ort.1,610,00-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,491,482,60
Avrasya GMYO3,456,1531,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,730,2716,56
Avrupa Yatırım Holding6,817,2413,50
Ayen Enerji8,25-1,4352,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,13-1,1924,49
Aygaz17,032,5916,25
Bagfaş27,320,2236,60
Bak Ambalaj26,50-0,7531,19
Balatacılar Balatacılık8,50-4,493,16
Bantaş Ambalaj4,91-1,804,69
Banvit55,30-0,636,35
Baştaş Başkent Çimento15,710,06-9,56
Batı Çimento17,35-1,81268,37
Batısöke Çimento3,623,1348,36
Bayrak Taban Sanayi11,400,267,45
Bera Holding25,40-0,7825,25
Berkosan Yalıtım12,640,0041,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,61-2,9514,11
Beyaz Filo14,48-0,0742,24
Bilici Yatırım9,680,4145,78
Bim Mağazalar70,900,78-3,58
Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat2,400,00-30,64
Bizim Mağazaları15,381,520,13
Borusan Mannesmann33,581,4520,79
Borusan Yat. Paz.492,000,417,68
Bosch Fren Sistemleri1.211,505,53-2,21
Bossa25,66-4,8243,75
Brisa30,24-1,6351,65
Burçelik26,88-7,1227,88
Burçelik Vana37,023,35-25,45
Bursa Çimento4,34-0,91-12,81
Carrefoursa61,95-2,36-13,72
Casa Emtia Petrol188,007,2477,36
Ceo Event Medya6,41-0,77-0,31
Coca Cola İçecek71,25-1,939,42
Cosmos Yat. Holding12,200,0051,36
Credıtwest Faktorıng5,68-4,38-3,24
Çelebi311,007,1370,39
Çelik Halat9,837,558,05
Çemaş Döküm1,551,31-8,96
Çemtaş16,230,002,07
Çimbeton348,00-1,9717,37
Çimentaş45,502,7125,83
Çimsa22,181,0924,61
Çuhadaroğlu Metal7,87-0,761,81
Dagi Giyim7,59-1,30-5,95
Dagi Yatırım Holding15,04-1,1816,59
Dardanel34,288,142,33
Datagate Bilgisayar16,170,620,37
Demısaş Döküm8,14-2,6323,15
Denge Holding8,630,0057,48
Deniz GMYO6,02-1,1576,02
Derimod11,550,0918,58
Derlüks Deri8,74-1,58-0,91
Desa Deri12,98-1,6733,26
Despec Bilgisayar12,900,00-1,23
Deva Holding30,840,8527,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,66-0,7044,33
Diriteks Diriliş Tekstil7,41-6,7998,66
Ditaş Doğan19,204,9247,37
DO-CO656,900,744,27
Doğan Burda18,93-0,89-15,64
Doğan Holding3,46-0,5712,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,923,1825,38
Doğusan5,40-1,8223,29
Doğuş GMYO11,84-1,4244,92
Doğuş Otomotiv31,68-1,9210,23
Döktaş Dökümcülük34,320,5912,08
Duran Doğan Basım12,020,5014,59
Dyo Boya16,160,5642,25
Eczacıbaşı İlaç7,320,41-1,88
Eczacıbaşı Yatırım55,600,72100,43
Edip Gayrimenkul3,72-0,5312,05
Ege Endüstri1.564,002,44-9,46
Ege Gübre227,70-0,3156,82
Ege Profil35,76-0,67-6,49
Ege Seramik13,96-0,2135,67
Egeplast34,20-10,002,70
Ekiz Kimya7,00-4,11-1,82
Emek Elektrik2,60-1,89-8,94
Eminiş Ambalaj26,980,00-26,76
Emlak Konut GMYO2,31-0,437,94
Enerjisa Enerji11,90-0,08-4,88
Enka İnşaat8,36-0,3613,43
Erbosan68,150,3766,22
Ereğli Demir Çelik16,570,0610,98
Ersu Gıda5,051,202,23
Escort Teknoloji7,63-1,0416,13
Esenboğa Elektrik37,12-0,5995,06
Etiler Gıda5,700,0043,22
Euro Kapital Yat. Ort.4,060,745,45
Euro Trend Yat. Ort.3,79-0,265,28
Euro Yat. Ort.4,78-2,855,99
Euro Yatırım Holding3,320,9116,90
Fade Gıda13,871,39124,07
Fenerbahçe Futbol34,62-0,6317,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,32-1,86-0,78
F-M İzmit Piston166,801,0934,19
Fonet Bilgi Teknolojileri15,06-1,1815,58
Ford Otosan178,80-0,3941,90
Formet Celik Kapi Sanayi3,841,05-19,16
Frigo Pak Gıda35,549,7669,40
Galatasaray Sportif3,800,00-6,17
Garanti Bankası8,990,33-13,31
Garanti Faktoring12,28-0,1610,33
Garanti Yat. Ort.3,882,1120,12
Gedik Y. Men. Değ.23,321,3085,08
Gediz Ambalaj40,181,4649,93
Gentaş6,000,001,01
Gersan Elektrik7,31-0,4119,06
Global Men. Değ.7,49-0,6624,63
Global Yat. Holding5,75-0,6922,86
Good-Year8,96-0,337,18
Göltaş Çimento69,25-0,6567,84
Gözde Girişim8,272,103,63
GSD Denizcilik6,35-5,0825,99
GSD Holding2,44-4,31-2,79
Gübre Fabrik.79,700,06-7,38
Güler Yat. Holding10,79-4,93-0,74
Halk GMYO3,540,2810,28
Hatay Tekstil22,86-1,2163,87
Hedef Girişim4,150,2421,11
Hektaş31,46-0,6364,97
HUB Girişim18,200,550,00
Hürriyet Gzt.2,170,463,33
ICBC Turkey Bank6,350,00-2,31
İdealist Danışmanlık56,50-5,36319,76
İdealist GMYO10,00-1,4847,06
İhlas Ev Aletleri1,68-0,59-10,64
İhlas Gayrimenkul1,180,00-5,60
İhlas Gazetecilik3,140,00-22,66
İhlas Holding0,900,00-19,83
İhlas Yayın Holding1,001,01-12,28
İndeks Bilgisayar31,16-0,7662,89
Info Yatırım7,08-0,569,77
İntema49,00-1,8022,81
Inveo Yatırım Holding155,609,73251,88
İpek Doğal Enerji13,20-0,230,92
İskenderun Demir Çelik12,71-0,0825,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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