Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.03.2021 13:19
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,152,2318,22
Acıpayam Selüloz22,729,9732,71
Adel Kalemcilik26,100,08-23,76
Adese Alışveriş Ticaret3,091,6410,36
Afyon Çimento4,880,21-4,50
Ak Enerji2,032,01-8,14
Akbank6,07-0,98-12,41
Akçansa19,00-0,2614,87
Akdeniz Yatırım Hold.2,533,275,28
Akfen GMYO4,330,93-10,91
Akın Tekstil59,051,8185,93
Akiş GMYO2,400,84-14,05
Akmerkez GMYO56,25-3,18-12,64
Aksa18,001,2423,37
Aksa Enerji11,590,2655,78
Aksigorta10,233,6510,00
Aksu Enerji6,830,00-9,50
Alarko Carrıer437,805,4919,98
Alarko GMYO29,722,2013,61
Alarko Holding12,190,9141,09
Albaraka Türk1,970,001,55
Alcatel Lucent Teletaş35,98-0,7721,31
Alkim Kağıt19,100,0040,98
Alkim Kimya18,490,6027,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,570,0017,35
Altınyunus Çeşme82,801,0465,73
Anadolu Efes25,30-0,949,15
Anadolu Grubu Holding27,36-0,873,99
Anadolu Hayat Emek.11,440,7031,95
Anadolu Isuzu21,381,0418,78
Anadolu Sigorta8,252,369,27
Anel Elektrik4,452,7740,38
Arçelik36,260,1119,28
ARD Bilişim Teknolojileri59,401,8923,54
Arena Bilgisayar61,756,1079,51
Armada Bilgisayar61,251,4124,80
Arsan Tekstil9,240,6526,75
Arzum Ev Aletleri24,76-0,480,57
Aselsan17,381,58-4,77
Ata GMYO6,154,5911,62
Atakule GMYO3,86-0,5253,17
Atlantis Yatırım Holding6,03-1,158,45
Atlas Yat. Ort.1,59-1,24-9,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,512,158,26
Avrasya GMYO3,39-2,3129,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,680,5515,00
Avrupa Yatırım Holding7,001,4516,67
Ayen Enerji8,24-0,1252,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,70-0,5120,70
Aygaz17,10-0,2916,72
Bagfaş26,96-1,2534,80
Bak Ambalaj26,22-0,9829,80
Balatacılar Balatacılık8,02-5,54-2,67
Bantaş Ambalaj4,910,824,69
Banvit55,35-1,166,44
Baştaş Başkent Çimento15,64-0,70-9,96
Batı Çimento17,080,89262,63
Batısöke Çimento3,805,5655,74
Bayrak Taban Sanayi11,390,717,35
Bera Holding25,360,4025,05
Berkosan Yalıtım12,691,8542,26
Beşiktaş Futbol Yat.4,876,1020,54
Beyaz Filo14,21-1,8039,59
Bilici Yatırım10,032,6651,05
Bim Mağazalar71,15-0,14-3,24
Birko Mensucat1,132,731,80
Birlik Mensucat2,619,66-24,57
Bizim Mağazaları15,361,720,00
Borusan Mannesmann34,643,2224,60
Borusan Yat. Paz.503,002,4410,09
Bosch Fren Sistemleri1.226,002,45-1,04
Bossa27,604,8654,62
Brisa30,040,1350,65
Burçelik26,64-0,1526,74
Burçelik Vana35,32-5,26-28,88
Bursa Çimento4,300,23-13,61
Carrefoursa62,15-2,51-13,44
Casa Emtia Petrol169,20-10,0059,62
Ceo Event Medya6,511,721,24
Coca Cola İçecek73,600,8213,03
Cosmos Yat. Holding12,000,2548,88
Credıtwest Faktorıng5,732,32-2,39
Çelebi319,001,3774,77
Çelik Halat9,04-0,33-0,63
Çemaş Döküm1,570,64-7,79
Çemtaş16,740,845,28
Çimbeton327,90-2,9010,59
Çimentaş43,001,1818,92
Çimsa22,300,9025,28
Çuhadaroğlu Metal7,720,65-0,13
Dagi Giyim7,93-0,25-1,73
Dagi Yatırım Holding15,231,7418,06
Dardanel34,924,434,24
Datagate Bilgisayar16,240,120,81
Demısaş Döküm8,120,1222,84
Denge Holding8,401,8253,28
Deniz GMYO5,95-0,8373,98
Derimod11,540,4418,48
Derlüks Deri8,780,00-0,45
Desa Deri12,921,0232,65
Despec Bilgisayar13,10-0,080,31
Deva Holding30,740,4627,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,050,3147,93
Diriteks Diriliş Tekstil7,70-1,28106,43
Ditaş Doğan19,216,1347,45
DO-CO648,80-0,492,98
Doğan Burda18,95-0,26-15,55
Doğan Holding3,54-0,5615,31
Doğtaş Kelebek Mobilya2,994,1828,38
Doğusan5,38-0,3722,83
Doğuş GMYO12,841,9057,16
Doğuş Otomotiv31,841,2110,79
Döktaş Dökümcülük33,64-0,949,86
Duran Doğan Basım12,441,5518,59
Dyo Boya15,80-1,1939,08
Eczacıbaşı İlaç7,370,41-1,21
Eczacıbaşı Yatırım57,001,24105,48
Edip Gayrimenkul3,751,0812,95
Ege Endüstri1.586,102,00-8,18
Ege Gübre245,408,2569,01
Ege Profil36,182,03-5,39
Ege Seramik14,141,4337,41
Egeplast34,982,285,05
Ekiz Kimya7,15-1,920,28
Emek Elektrik2,641,54-7,54
Eminiş Ambalaj27,682,52-24,86
Emlak Konut GMYO2,28-0,446,54
Enerjisa Enerji12,01-1,56-4,00
Enka İnşaat8,311,2212,75
Erbosan67,351,5164,27
Ereğli Demir Çelik16,76-0,2412,26
Ersu Gıda5,070,402,63
Escort Teknoloji7,751,4417,96
Esenboğa Elektrik42,168,16121,54
Etiler Gıda5,55-0,8939,45
Euro Kapital Yat. Ort.4,05-1,705,19
Euro Trend Yat. Ort.3,68-1,602,22
Euro Yat. Ort.4,60-3,362,00
Euro Yatırım Holding3,341,5217,61
Fade Gıda14,16-3,54128,76
Fenerbahçe Futbol31,54-9,996,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,28-1,57-1,41
F-M İzmit Piston171,603,0038,05
Fonet Bilgi Teknolojileri16,635,6527,63
Ford Otosan185,003,1246,83
Formet Celik Kapi Sanayi3,65-3,44-23,16
Frigo Pak Gıda34,48-2,6064,35
Galatasaray Sportif3,943,14-2,72
Garanti Bankası8,83-1,01-14,85
Garanti Faktoring12,19-0,979,52
Garanti Yat. Ort.3,850,5219,20
Gedik Y. Men. Değ.23,56-2,0086,98
Gediz Ambalaj38,78-1,4744,70
Gentaş5,991,530,84
Gersan Elektrik7,20-0,2817,26
Global Men. Değ.7,35-0,9422,30
Global Yat. Holding6,001,8728,21
Good-Year8,89-0,566,34
Göltaş Çimento65,30-3,1958,26
Gözde Girişim8,805,9010,28
GSD Denizcilik6,32-1,4025,40
GSD Holding2,40-0,83-4,38
Gübre Fabrik.79,15-0,63-8,02
Güler Yat. Holding10,40-1,33-4,32
Halk GMYO3,44-0,297,17
Hatay Tekstil23,140,5265,88
Hedef Girişim4,141,2220,82
Hektaş31,28-0,6464,03
HUB Girişim18,421,541,21
Hürriyet Gzt.2,200,004,76
ICBC Turkey Bank6,32-0,32-2,77
İdealist Danışmanlık62,459,95363,97
İdealist GMYO10,554,2555,15
İhlas Ev Aletleri1,69-0,59-10,11
İhlas Gayrimenkul1,18-0,84-5,60
İhlas Gazetecilik3,110,32-23,40
İhlas Holding0,931,09-17,16
İhlas Yayın Holding1,012,02-11,40
İndeks Bilgisayar31,960,1367,07
Info Yatırım7,06-0,849,46
İntema47,18-3,7118,25
Inveo Yatırım Holding149,10-3,18237,18
İpek Doğal Enerji13,220,231,07
İskenderun Demir Çelik13,212,4830,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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