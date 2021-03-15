Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,15 2,23 18,22 Acıpayam Selüloz 22,72 9,97 32,71 Adel Kalemcilik 26,10 0,08 -23,76 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 1,64 10,36 Afyon Çimento 4,88 0,21 -4,50 Ak Enerji 2,03 2,01 -8,14 Akbank 6,07 -0,98 -12,41 Akçansa 19,00 -0,26 14,87 Akdeniz Yatırım Hold. 2,53 3,27 5,28 Akfen GMYO 4,33 0,93 -10,91 Akın Tekstil 59,05 1,81 85,93 Akiş GMYO 2,40 0,84 -14,05 Akmerkez GMYO 56,25 -3,18 -12,64 Aksa 18,00 1,24 23,37 Aksa Enerji 11,59 0,26 55,78 Aksigorta 10,23 3,65 10,00 Aksu Enerji 6,83 0,00 -9,50 Alarko Carrıer 437,80 5,49 19,98 Alarko GMYO 29,72 2,20 13,61 Alarko Holding 12,19 0,91 41,09 Albaraka Türk 1,97 0,00 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 35,98 -0,77 21,31 Alkim Kağıt 19,10 0,00 40,98 Alkim Kimya 18,49 0,60 27,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 0,00 17,35 Altınyunus Çeşme 82,80 1,04 65,73 Anadolu Efes 25,30 -0,94 9,15 Anadolu Grubu Holding 27,36 -0,87 3,99 Anadolu Hayat Emek. 11,44 0,70 31,95 Anadolu Isuzu 21,38 1,04 18,78 Anadolu Sigorta 8,25 2,36 9,27 Anel Elektrik 4,45 2,77 40,38 Arçelik 36,26 0,11 19,28 ARD Bilişim Teknolojileri 59,40 1,89 23,54 Arena Bilgisayar 61,75 6,10 79,51 Armada Bilgisayar 61,25 1,41 24,80 Arsan Tekstil 9,24 0,65 26,75 Arzum Ev Aletleri 24,76 -0,48 0,57 Aselsan 17,38 1,58 -4,77 Ata GMYO 6,15 4,59 11,62 Atakule GMYO 3,86 -0,52 53,17 Atlantis Yatırım Holding 6,03 -1,15 8,45 Atlas Yat. Ort. 1,59 -1,24 -9,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,51 2,15 8,26 Avrasya GMYO 3,39 -2,31 29,42 Avrasya Petrol ve Tur. 3,68 0,55 15,00 Avrupa Yatırım Holding 7,00 1,45 16,67 Ayen Enerji 8,24 -0,12 52,31 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,70 -0,51 20,70 Aygaz 17,10 -0,29 16,72 Bagfaş 26,96 -1,25 34,80 Bak Ambalaj 26,22 -0,98 29,80 Balatacılar Balatacılık 8,02 -5,54 -2,67 Bantaş Ambalaj 4,91 0,82 4,69 Banvit 55,35 -1,16 6,44 Baştaş Başkent Çimento 15,64 -0,70 -9,96 Batı Çimento 17,08 0,89 262,63 Batısöke Çimento 3,80 5,56 55,74 Bayrak Taban Sanayi 11,39 0,71 7,35 Bera Holding 25,36 0,40 25,05 Berkosan Yalıtım 12,69 1,85 42,26 Beşiktaş Futbol Yat. 4,87 6,10 20,54 Beyaz Filo 14,21 -1,80 39,59 Bilici Yatırım 10,03 2,66 51,05 Bim Mağazalar 71,15 -0,14 -3,24 Birko Mensucat 1,13 2,73 1,80 Birlik Mensucat 2,61 9,66 -24,57 Bizim Mağazaları 15,36 1,72 0,00 Borusan Mannesmann 34,64 3,22 24,60 Borusan Yat. Paz. 503,00 2,44 10,09 Bosch Fren Sistemleri 1.226,00 2,45 -1,04 Bossa 27,60 4,86 54,62 Brisa 30,04 0,13 50,65 Burçelik 26,64 -0,15 26,74 Burçelik Vana 35,32 -5,26 -28,88 Bursa Çimento 4,30 0,23 -13,61 Carrefoursa 62,15 -2,51 -13,44 Casa Emtia Petrol 169,20 -10,00 59,62 Ceo Event Medya 6,51 1,72 1,24 Coca Cola İçecek 73,60 0,82 13,03 Cosmos Yat. Holding 12,00 0,25 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,73 2,32 -2,39 Çelebi 319,00 1,37 74,77 Çelik Halat 9,04 -0,33 -0,63 Çemaş Döküm 1,57 0,64 -7,79 Çemtaş 16,74 0,84 5,28 Çimbeton 327,90 -2,90 10,59 Çimentaş 43,00 1,18 18,92 Çimsa 22,30 0,90 25,28 Çuhadaroğlu Metal 7,72 0,65 -0,13 Dagi Giyim 7,93 -0,25 -1,73 Dagi Yatırım Holding 15,23 1,74 18,06 Dardanel 34,92 4,43 4,24 Datagate Bilgisayar 16,24 0,12 0,81 Demısaş Döküm 8,12 0,12 22,84 Denge Holding 8,40 1,82 53,28 Deniz GMYO 5,95 -0,83 73,98 Derimod 11,54 0,44 18,48 Derlüks Deri 8,78 0,00 -0,45 Desa Deri 12,92 1,02 32,65 Despec Bilgisayar 13,10 -0,08 0,31 Deva Holding 30,74 0,46 27,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,05 0,31 47,93 Diriteks Diriliş Tekstil 7,70 -1,28 106,43 Ditaş Doğan 19,21 6,13 47,45 DO-CO 648,80 -0,49 2,98 Doğan Burda 18,95 -0,26 -15,55 Doğan Holding 3,54 -0,56 15,31 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,99 4,18 28,38 Doğusan 5,38 -0,37 22,83 Doğuş GMYO 12,84 1,90 57,16 Doğuş Otomotiv 31,84 1,21 10,79 Döktaş Dökümcülük 33,64 -0,94 9,86 Duran Doğan Basım 12,44 1,55 18,59 Dyo Boya 15,80 -1,19 39,08 Eczacıbaşı İlaç 7,37 0,41 -1,21 Eczacıbaşı Yatırım 57,00 1,24 105,48 Edip Gayrimenkul 3,75 1,08 12,95 Ege Endüstri 1.586,10 2,00 -8,18 Ege Gübre 245,40 8,25 69,01 Ege Profil 36,18 2,03 -5,39 Ege Seramik 14,14 1,43 37,41 Egeplast 34,98 2,28 5,05 Ekiz Kimya 7,15 -1,92 0,28 Emek Elektrik 2,64 1,54 -7,54 Eminiş Ambalaj 27,68 2,52 -24,86 Emlak Konut GMYO 2,28 -0,44 6,54 Enerjisa Enerji 12,01 -1,56 -4,00 Enka İnşaat 8,31 1,22 12,75 Erbosan 67,35 1,51 64,27 Ereğli Demir Çelik 16,76 -0,24 12,26 Ersu Gıda 5,07 0,40 2,63 Escort Teknoloji 7,75 1,44 17,96 Esenboğa Elektrik 42,16 8,16 121,54 Etiler Gıda 5,55 -0,89 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 4,05 -1,70 5,19 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -1,60 2,22 Euro Yat. Ort. 4,60 -3,36 2,00 Euro Yatırım Holding 3,34 1,52 17,61 Fade Gıda 14,16 -3,54 128,76 Fenerbahçe Futbol 31,54 -9,99 6,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,28 -1,57 -1,41 F-M İzmit Piston 171,60 3,00 38,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,63 5,65 27,63 Ford Otosan 185,00 3,12 46,83 Formet Celik Kapi Sanayi 3,65 -3,44 -23,16 Frigo Pak Gıda 34,48 -2,60 64,35 Galatasaray Sportif 3,94 3,14 -2,72 Garanti Bankası 8,83 -1,01 -14,85 Garanti Faktoring 12,19 -0,97 9,52 Garanti Yat. Ort. 3,85 0,52 19,20 Gedik Y. Men. Değ. 23,56 -2,00 86,98 Gediz Ambalaj 38,78 -1,47 44,70 Gentaş 5,99 1,53 0,84 Gersan Elektrik 7,20 -0,28 17,26 Global Men. Değ. 7,35 -0,94 22,30 Global Yat. Holding 6,00 1,87 28,21 Good-Year 8,89 -0,56 6,34 Göltaş Çimento 65,30 -3,19 58,26 Gözde Girişim 8,80 5,90 10,28 GSD Denizcilik 6,32 -1,40 25,40 GSD Holding 2,40 -0,83 -4,38 Gübre Fabrik. 79,15 -0,63 -8,02 Güler Yat. Holding 10,40 -1,33 -4,32 Halk GMYO 3,44 -0,29 7,17 Hatay Tekstil 23,14 0,52 65,88 Hedef Girişim 4,14 1,22 20,82 Hektaş 31,28 -0,64 64,03 HUB Girişim 18,42 1,54 1,21 Hürriyet Gzt. 2,20 0,00 4,76 ICBC Turkey Bank 6,32 -0,32 -2,77 İdealist Danışmanlık 62,45 9,95 363,97 İdealist GMYO 10,55 4,25 55,15 İhlas Ev Aletleri 1,69 -0,59 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,18 -0,84 -5,60 İhlas Gazetecilik 3,11 0,32 -23,40 İhlas Holding 0,93 1,09 -17,16 İhlas Yayın Holding 1,01 2,02 -11,40 İndeks Bilgisayar 31,96 0,13 67,07 Info Yatırım 7,06 -0,84 9,46 İntema 47,18 -3,71 18,25 Inveo Yatırım Holding 149,10 -3,18 237,18 İpek Doğal Enerji 13,22 0,23 1,07 İskenderun Demir Çelik 13,21 2,48 30,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu