Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.03.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,14-1,7218,09
Acıpayam Selüloz24,467,6642,87
Adel Kalemcilik25,40-1,32-25,81
Adese Alışveriş Ticaret3,090,6510,36
Afyon Çimento4,870,62-4,70
Ak Enerji2,00-0,50-9,50
Akbank6,100,83-11,98
Akçansa18,860,4314,03
Akdeniz Yatırım Hold.2,51-0,404,45
Akfen GMYO4,361,16-10,29
Akın Tekstil59,50-0,3487,34
Akiş GMYO2,440,00-12,62
Akmerkez GMYO58,401,30-9,30
Aksa18,382,6825,98
Aksa Enerji11,520,6154,84
Aksigorta10,11-1,848,71
Aksu Enerji6,83-0,15-9,50
Alarko Carrıer455,004,1224,69
Alarko GMYO29,380,2012,31
Alarko Holding11,91-0,0837,85
Albaraka Türk1,991,532,58
Alcatel Lucent Teletaş35,200,5118,68
Alkim Kağıt18,54-2,1136,85
Alkim Kimya18,250,1625,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,55-0,7816,44
Altınyunus Çeşme80,501,2661,13
Anadolu Efes24,76-0,966,82
Anadolu Grubu Holding27,420,884,21
Anadolu Hayat Emek.11,28-1,1430,10
Anadolu Isuzu21,84-0,2721,33
Anadolu Sigorta8,08-1,347,02
Anel Elektrik4,612,4445,43
Arçelik35,72-0,2817,50
ARD Bilişim Teknolojileri60,000,7624,79
Arena Bilgisayar62,10-2,9780,52
Armada Bilgisayar61,00-1,2924,29
Arsan Tekstil9,010,1123,59
Arzum Ev Aletleri24,44-0,97-0,73
Aselsan17,26-0,12-5,42
Ata GMYO6,29-0,3214,16
Atakule GMYO3,82-1,0451,59
Atlantis Yatırım Holding5,76-1,033,60
Atlas Yat. Ort.1,611,90-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat19,05-0,575,71
Avrasya GMYO3,27-2,1024,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,550,2810,94
Avrupa Yatırım Holding7,093,3518,17
Ayen Enerji7,99-1,9647,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,90-2,9313,66
Aygaz16,74-1,2414,27
Bagfaş27,142,2635,70
Bak Ambalaj26,400,2330,69
Balatacılar Balatacılık8,909,208,01
Bantaş Ambalaj4,980,006,18
Banvit55,40-0,816,54
Baştaş Başkent Çimento14,68-0,54-15,49
Batı Çimento16,69-0,71254,35
Batısöke Çimento3,740,5453,28
Bayrak Taban Sanayi11,622,299,52
Bera Holding24,40-1,1320,32
Berkosan Yalıtım12,882,5544,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,529,5236,63
Beyaz Filo14,471,7642,14
Bilici Yatırım10,798,7762,50
Bim Mağazalar71,400,21-2,90
Birko Mensucat1,121,820,90
Birlik Mensucat2,879,96-17,05
Bizim Mağazaları15,190,33-1,11
Borusan Mannesmann33,72-1,1721,29
Borusan Yat. Paz.499,500,369,32
Bosch Fren Sistemleri1.217,600,63-1,72
Bossa26,84-0,8150,36
Brisa29,860,5449,75
Burçelik25,82-1,2222,84
Burçelik Vana35,24-0,79-29,04
Bursa Çimento4,270,95-14,22
Carrefoursa61,85-1,83-13,86
Casa Emtia Petrol160,00-5,4450,94
Ceo Event Medya6,45-0,620,31
Coca Cola İçecek72,50-1,0911,34
Cosmos Yat. Holding11,950,4248,26
Credıtwest Faktorıng5,58-1,06-4,94
Çelebi312,90-0,5771,43
Çelik Halat8,95-0,56-1,62
Çemaş Döküm1,622,53-4,85
Çemtaş16,952,426,60
Çimbeton321,90-1,658,57
Çimentaş42,46-0,0917,42
Çimsa22,401,7325,84
Çuhadaroğlu Metal7,821,161,16
Dagi Giyim7,982,44-1,12
Dagi Yatırım Holding15,703,2921,71
Dardanel33,56-0,940,18
Datagate Bilgisayar16,512,362,48
Demısaş Döküm8,18-1,3323,75
Denge Holding8,401,8253,28
Deniz GMYO5,69-2,0766,37
Derimod11,61-0,0919,20
Derlüks Yatırım Holding8,801,15-0,23
Desa Deri13,633,9739,94
Despec Bilgisayar13,190,301,00
Deva Holding30,640,5926,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,120,3148,57
Diriteks Diriliş Tekstil6,80-3,1382,31
Ditaş Doğan17,94-2,7637,70
DO-CO653,001,713,65
Doğan Burda18,890,59-15,82
Doğan Holding3,480,0013,36
Doğtaş Kelebek Mobilya2,97-3,2627,53
Doğusan5,320,0021,46
Doğuş GMYO12,20-0,7349,33
Doğuş Otomotiv31,760,3810,51
Döktaş Dökümcülük33,842,6710,52
Duran Doğan Basım12,920,1623,16
Dyo Boya16,194,2542,52
Eczacıbaşı İlaç7,340,00-1,61
Eczacıbaşı Yatırım59,40-0,92114,13
Edip Gayrimenkul3,770,0013,55
Ege Endüstri1.641,700,56-4,96
Ege Gübre239,10-4,0964,67
Ege Profil35,901,41-6,12
Ege Seramik14,00-0,3636,05
Egeplast34,98-4,325,05
Ekiz Kimya7,10-0,70-0,42
Emek Elektrik2,796,49-2,29
Eminiş Ambalaj25,680,71-30,29
Emlak Konut GMYO2,240,454,67
Enerjisa Enerji12,081,34-3,44
Enka İnşaat8,18-0,8510,99
Erbosan66,000,9960,98
Ereğli Demir Çelik16,810,3612,59
Ersu Gıda5,140,784,05
Escort Teknoloji7,802,3618,72
Esenboğa Elektrik45,405,93138,57
Etiler Gıda5,550,0039,45
Euro Kapital Yat. Ort.4,04-0,744,94
Euro Trend Yat. Ort.3,680,552,22
Euro Yat. Ort.4,52-0,660,22
Euro Yatırım Holding3,373,3718,66
Fade Gıda15,314,15147,33
Fenerbahçe Futbol29,12-7,67-1,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,585,283,30
F-M İzmit Piston170,00-0,1836,77
Fonet Bilgi Teknolojileri16,29-3,2125,02
Ford Otosan192,401,5352,70
Formet Celik Kapi Sanayi3,630,28-23,58
Frigo Pak Gıda32,92-4,0856,91
Galatasaray Sportif4,021,77-0,74
Garanti Bankası8,881,83-14,37
Garanti Faktoring12,200,589,61
Garanti Yat. Ort.3,41-6,325,57
Gedik Y. Men. Değ.24,003,1890,48
Gediz Ambalaj39,401,6547,01
Gentaş6,130,993,20
Gersan Elektrik7,15-0,1416,45
Global Men. Değ.7,330,0021,96
Global Yat. Holding5,950,5127,14
Good-Year8,961,597,18
Göltaş Çimento63,750,5554,51
Gözde Girişim8,80-3,7210,28
GSD Denizcilik6,25-0,4824,01
GSD Holding2,380,42-5,18
Gübre Fabrik.78,70-0,06-8,54
Güler Yat. Holding10,230,39-5,89
Halk GMYO3,636,1413,08
Hatay Tekstil22,38-1,3260,43
Hedef Girişim4,25-1,8524,03
Hektaş31,322,0264,24
HUB Girişim19,280,575,93
Hürriyet Gzt.2,180,463,81
ICBC Turkey Bank6,280,32-3,38
İdealist Danışmanlık68,659,93410,03
İdealist GMYO10,40-1,4252,94
İhlas Ev Aletleri1,710,59-9,04
İhlas Gayrimenkul1,190,85-4,80
İhlas Gazetecilik3,193,24-21,43
İhlas Holding0,93-2,11-17,16
İhlas Yayın Holding1,000,00-12,28
İndeks Bilgisayar31,14-0,2662,78
Info Yatırım6,990,148,37
İntema46,22-3,1015,84
Inveo Yatırım Holding148,103,49234,92
İpek Doğal Enerji13,392,612,37
İskenderun Demir Çelik13,17-0,5330,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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