Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,14 -1,72 18,09 Acıpayam Selüloz 24,46 7,66 42,87 Adel Kalemcilik 25,40 -1,32 -25,81 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 0,65 10,36 Afyon Çimento 4,87 0,62 -4,70 Ak Enerji 2,00 -0,50 -9,50 Akbank 6,10 0,83 -11,98 Akçansa 18,86 0,43 14,03 Akdeniz Yatırım Hold. 2,51 -0,40 4,45 Akfen GMYO 4,36 1,16 -10,29 Akın Tekstil 59,50 -0,34 87,34 Akiş GMYO 2,44 0,00 -12,62 Akmerkez GMYO 58,40 1,30 -9,30 Aksa 18,38 2,68 25,98 Aksa Enerji 11,52 0,61 54,84 Aksigorta 10,11 -1,84 8,71 Aksu Enerji 6,83 -0,15 -9,50 Alarko Carrıer 455,00 4,12 24,69 Alarko GMYO 29,38 0,20 12,31 Alarko Holding 11,91 -0,08 37,85 Albaraka Türk 1,99 1,53 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 35,20 0,51 18,68 Alkim Kağıt 18,54 -2,11 36,85 Alkim Kimya 18,25 0,16 25,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 -0,78 16,44 Altınyunus Çeşme 80,50 1,26 61,13 Anadolu Efes 24,76 -0,96 6,82 Anadolu Grubu Holding 27,42 0,88 4,21 Anadolu Hayat Emek. 11,28 -1,14 30,10 Anadolu Isuzu 21,84 -0,27 21,33 Anadolu Sigorta 8,08 -1,34 7,02 Anel Elektrik 4,61 2,44 45,43 Arçelik 35,72 -0,28 17,50 ARD Bilişim Teknolojileri 60,00 0,76 24,79 Arena Bilgisayar 62,10 -2,97 80,52 Armada Bilgisayar 61,00 -1,29 24,29 Arsan Tekstil 9,01 0,11 23,59 Arzum Ev Aletleri 24,44 -0,97 -0,73 Aselsan 17,26 -0,12 -5,42 Ata GMYO 6,29 -0,32 14,16 Atakule GMYO 3,82 -1,04 51,59 Atlantis Yatırım Holding 5,76 -1,03 3,60 Atlas Yat. Ort. 1,61 1,90 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,05 -0,57 5,71 Avrasya GMYO 3,27 -2,10 24,84 Avrasya Petrol ve Tur. 3,55 0,28 10,94 Avrupa Yatırım Holding 7,09 3,35 18,17 Ayen Enerji 7,99 -1,96 47,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,90 -2,93 13,66 Aygaz 16,74 -1,24 14,27 Bagfaş 27,14 2,26 35,70 Bak Ambalaj 26,40 0,23 30,69 Balatacılar Balatacılık 8,90 9,20 8,01 Bantaş Ambalaj 4,98 0,00 6,18 Banvit 55,40 -0,81 6,54 Baştaş Başkent Çimento 14,68 -0,54 -15,49 Batı Çimento 16,69 -0,71 254,35 Batısöke Çimento 3,74 0,54 53,28 Bayrak Taban Sanayi 11,62 2,29 9,52 Bera Holding 24,40 -1,13 20,32 Berkosan Yalıtım 12,88 2,55 44,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,52 9,52 36,63 Beyaz Filo 14,47 1,76 42,14 Bilici Yatırım 10,79 8,77 62,50 Bim Mağazalar 71,40 0,21 -2,90 Birko Mensucat 1,12 1,82 0,90 Birlik Mensucat 2,87 9,96 -17,05 Bizim Mağazaları 15,19 0,33 -1,11 Borusan Mannesmann 33,72 -1,17 21,29 Borusan Yat. Paz. 499,50 0,36 9,32 Bosch Fren Sistemleri 1.217,60 0,63 -1,72 Bossa 26,84 -0,81 50,36 Brisa 29,86 0,54 49,75 Burçelik 25,82 -1,22 22,84 Burçelik Vana 35,24 -0,79 -29,04 Bursa Çimento 4,27 0,95 -14,22 Carrefoursa 61,85 -1,83 -13,86 Casa Emtia Petrol 160,00 -5,44 50,94 Ceo Event Medya 6,45 -0,62 0,31 Coca Cola İçecek 72,50 -1,09 11,34 Cosmos Yat. Holding 11,95 0,42 48,26 Credıtwest Faktorıng 5,58 -1,06 -4,94 Çelebi 312,90 -0,57 71,43 Çelik Halat 8,95 -0,56 -1,62 Çemaş Döküm 1,62 2,53 -4,85 Çemtaş 16,95 2,42 6,60 Çimbeton 321,90 -1,65 8,57 Çimentaş 42,46 -0,09 17,42 Çimsa 22,40 1,73 25,84 Çuhadaroğlu Metal 7,82 1,16 1,16 Dagi Giyim 7,98 2,44 -1,12 Dagi Yatırım Holding 15,70 3,29 21,71 Dardanel 33,56 -0,94 0,18 Datagate Bilgisayar 16,51 2,36 2,48 Demısaş Döküm 8,18 -1,33 23,75 Denge Holding 8,40 1,82 53,28 Deniz GMYO 5,69 -2,07 66,37 Derimod 11,61 -0,09 19,20 Derlüks Yatırım Holding 8,80 1,15 -0,23 Desa Deri 13,63 3,97 39,94 Despec Bilgisayar 13,19 0,30 1,00 Deva Holding 30,64 0,59 26,93 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,12 0,31 48,57 Diriteks Diriliş Tekstil 6,80 -3,13 82,31 Ditaş Doğan 17,94 -2,76 37,70 DO-CO 653,00 1,71 3,65 Doğan Burda 18,89 0,59 -15,82 Doğan Holding 3,48 0,00 13,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 -3,26 27,53 Doğusan 5,32 0,00 21,46 Doğuş GMYO 12,20 -0,73 49,33 Doğuş Otomotiv 31,76 0,38 10,51 Döktaş Dökümcülük 33,84 2,67 10,52 Duran Doğan Basım 12,92 0,16 23,16 Dyo Boya 16,19 4,25 42,52 Eczacıbaşı İlaç 7,34 0,00 -1,61 Eczacıbaşı Yatırım 59,40 -0,92 114,13 Edip Gayrimenkul 3,77 0,00 13,55 Ege Endüstri 1.641,70 0,56 -4,96 Ege Gübre 239,10 -4,09 64,67 Ege Profil 35,90 1,41 -6,12 Ege Seramik 14,00 -0,36 36,05 Egeplast 34,98 -4,32 5,05 Ekiz Kimya 7,10 -0,70 -0,42 Emek Elektrik 2,79 6,49 -2,29 Eminiş Ambalaj 25,68 0,71 -30,29 Emlak Konut GMYO 2,24 0,45 4,67 Enerjisa Enerji 12,08 1,34 -3,44 Enka İnşaat 8,18 -0,85 10,99 Erbosan 66,00 0,99 60,98 Ereğli Demir Çelik 16,81 0,36 12,59 Ersu Gıda 5,14 0,78 4,05 Escort Teknoloji 7,80 2,36 18,72 Esenboğa Elektrik 45,40 5,93 138,57 Etiler Gıda 5,55 0,00 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 4,04 -0,74 4,94 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 0,55 2,22 Euro Yat. Ort. 4,52 -0,66 0,22 Euro Yatırım Holding 3,37 3,37 18,66 Fade Gıda 15,31 4,15 147,33 Fenerbahçe Futbol 29,12 -7,67 -1,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,58 5,28 3,30 F-M İzmit Piston 170,00 -0,18 36,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,29 -3,21 25,02 Ford Otosan 192,40 1,53 52,70 Formet Celik Kapi Sanayi 3,63 0,28 -23,58 Frigo Pak Gıda 32,92 -4,08 56,91 Galatasaray Sportif 4,02 1,77 -0,74 Garanti Bankası 8,88 1,83 -14,37 Garanti Faktoring 12,20 0,58 9,61 Garanti Yat. Ort. 3,41 -6,32 5,57 Gedik Y. Men. Değ. 24,00 3,18 90,48 Gediz Ambalaj 39,40 1,65 47,01 Gentaş 6,13 0,99 3,20 Gersan Elektrik 7,15 -0,14 16,45 Global Men. Değ. 7,33 0,00 21,96 Global Yat. Holding 5,95 0,51 27,14 Good-Year 8,96 1,59 7,18 Göltaş Çimento 63,75 0,55 54,51 Gözde Girişim 8,80 -3,72 10,28 GSD Denizcilik 6,25 -0,48 24,01 GSD Holding 2,38 0,42 -5,18 Gübre Fabrik. 78,70 -0,06 -8,54 Güler Yat. Holding 10,23 0,39 -5,89 Halk GMYO 3,63 6,14 13,08 Hatay Tekstil 22,38 -1,32 60,43 Hedef Girişim 4,25 -1,85 24,03 Hektaş 31,32 2,02 64,24 HUB Girişim 19,28 0,57 5,93 Hürriyet Gzt. 2,18 0,46 3,81 ICBC Turkey Bank 6,28 0,32 -3,38 İdealist Danışmanlık 68,65 9,93 410,03 İdealist GMYO 10,40 -1,42 52,94 İhlas Ev Aletleri 1,71 0,59 -9,04 İhlas Gayrimenkul 1,19 0,85 -4,80 İhlas Gazetecilik 3,19 3,24 -21,43 İhlas Holding 0,93 -2,11 -17,16 İhlas Yayın Holding 1,00 0,00 -12,28 İndeks Bilgisayar 31,14 -0,26 62,78 Info Yatırım 6,99 0,14 8,37 İntema 46,22 -3,10 15,84 Inveo Yatırım Holding 148,10 3,49 234,92 İpek Doğal Enerji 13,39 2,61 2,37 İskenderun Demir Çelik 13,17 -0,53 30,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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