Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,18 1,32 18,60 Acıpayam Selüloz 23,82 -4,64 39,14 Adel Kalemcilik 25,40 0,32 -25,81 Adese Alışveriş Ticaret 3,08 0,00 10,00 Afyon Çimento 4,86 -0,21 -4,89 Ak Enerji 1,99 -0,50 -9,95 Akbank 6,11 0,33 -11,83 Akçansa 18,97 0,11 14,69 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 0,00 2,78 Akfen GMYO 4,40 -0,23 -9,47 Akın Tekstil 61,65 4,94 94,11 Akiş GMYO 2,44 0,00 -12,62 Akmerkez GMYO 59,00 -1,01 -8,37 Aksa 18,17 1,11 24,54 Aksa Enerji 11,83 1,98 59,01 Aksigorta 10,05 -0,99 8,06 Aksu Enerji 6,80 -0,15 -9,90 Alarko Carrıer 435,60 -2,33 19,38 Alarko GMYO 29,12 0,34 11,31 Alarko Holding 12,21 2,78 41,32 Albaraka Türk 1,95 -1,02 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 35,02 -0,11 18,07 Alkim Kağıt 18,46 -0,11 36,26 Alkim Kimya 18,33 0,71 26,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,52 -0,40 15,07 Altınyunus Çeşme 78,45 -0,44 57,03 Anadolu Efes 24,70 1,15 6,56 Anadolu Grubu Holding 27,18 -0,44 3,30 Anadolu Hayat Emek. 11,27 0,63 29,99 Anadolu Isuzu 22,46 3,03 24,78 Anadolu Sigorta 8,01 -1,72 6,09 Anel Elektrik 4,71 2,39 48,58 Arçelik 36,50 1,50 20,07 ARD Bilişim Teknolojileri 58,40 -2,59 21,46 Arena Bilgisayar 59,65 -0,91 73,40 Armada Bilgisayar 64,10 7,37 30,60 Arsan Tekstil 9,22 1,88 26,47 Arzum Ev Aletleri 24,36 0,08 -1,06 Aselsan 17,24 0,00 -5,53 Ata GMYO 6,17 -0,16 11,98 Atakule GMYO 3,78 0,00 50,00 Atlantis Yatırım Holding 5,40 -3,57 -2,88 Atlas Yat. Ort. 1,59 0,00 -9,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,00 1,55 5,43 Avrasya GMYO 3,28 1,23 25,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,52 -0,28 10,00 Avrupa Yatırım Holding 7,29 0,83 21,50 Ayen Enerji 7,70 0,39 42,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,50 3,85 18,94 Aygaz 16,86 1,08 15,09 Bagfaş 26,84 0,45 34,20 Bak Ambalaj 26,58 1,06 31,58 Balatacılar Balatacılık 9,00 0,56 9,22 Bantaş Ambalaj 4,92 -0,61 4,90 Banvit 54,90 -1,61 5,58 Baştaş Başkent Çimento 14,94 1,63 -13,99 Batı Çimento 16,12 -1,41 242,25 Batısöke Çimento 3,77 1,89 54,51 Bayrak Taban Sanayi 12,01 0,50 13,20 Bera Holding 24,02 -1,31 18,44 Berkosan Yalıtım 12,60 -1,10 41,26 Beşiktaş Futbol Yat. 5,99 8,12 48,27 Beyaz Filo 13,89 -2,39 36,44 Bilici Yatırım 10,74 -1,56 61,75 Bim Mağazalar 71,95 -0,42 -2,16 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birlik Mensucat 3,15 9,76 -8,96 Bizim Mağazaları 15,18 0,26 -1,17 Borusan Mannesmann 34,30 -0,87 23,38 Borusan Yat. Paz. 493,10 -0,58 7,92 Bosch Fren Sistemleri 1.203,90 0,21 -2,82 Bossa 26,68 0,45 49,47 Brisa 30,24 1,00 51,65 Burçelik 25,86 0,31 23,03 Burçelik Vana 35,06 0,29 -29,40 Bursa Çimento 4,15 -1,43 -16,63 Carrefoursa 61,80 0,00 -13,93 Casa Emtia Petrol 158,00 3,67 49,06 Ceo Event Medya 6,49 0,00 0,93 Coca Cola İçecek 76,15 1,94 16,95 Cosmos Yat. Holding 11,50 -4,17 42,68 Credıtwest Faktorıng 5,49 -0,18 -6,47 Çelebi 296,00 -2,25 62,17 Çelik Halat 8,83 -0,45 -2,94 Çemaş Döküm 1,60 -0,62 -6,03 Çemtaş 17,08 -0,12 7,41 Çimbeton 327,60 3,47 10,49 Çimentaş 42,20 0,00 16,70 Çimsa 23,30 2,37 30,90 Çuhadaroğlu Metal 7,82 1,03 1,16 Dagi Giyim 2,94 -7,26 -13,69 Dagi Yatırım Holding 15,43 -4,40 19,61 Dardanel 33,02 -0,60 -1,43 Datagate Bilgisayar 16,36 0,37 1,55 Demısaş Döküm 8,30 1,59 25,57 Denge Holding 7,81 -3,58 42,52 Deniz GMYO 5,82 0,17 70,18 Derimod 11,49 -0,52 17,97 Derlüks Yatırım Holding 8,91 2,18 1,02 Desa Deri 13,29 -1,92 36,45 Despec Bilgisayar 13,09 -0,30 0,23 Deva Holding 30,46 0,33 26,18 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,85 -0,63 46,08 Diriteks Diriliş Tekstil 6,58 -3,24 76,41 Ditaş Doğan 18,01 0,33 38,24 DO-CO 645,60 0,72 2,48 Doğan Burda 18,75 -1,06 -16,44 Doğan Holding 3,50 0,00 14,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 -1,60 32,25 Doğusan 5,33 -0,56 21,69 Doğuş GMYO 12,10 0,50 48,10 Doğuş Otomotiv 36,36 4,48 26,51 Döktaş Dökümcülük 36,56 0,88 19,40 Duran Doğan Basım 12,92 -1,45 23,16 Dyo Boya 15,96 -0,44 40,49 Eczacıbaşı İlaç 7,30 0,14 -2,14 Eczacıbaşı Yatırım 58,65 -1,92 111,43 Edip Gayrimenkul 3,82 0,53 15,06 Ege Endüstri 1.619,90 0,80 -6,22 Ege Gübre 234,50 -0,64 61,50 Ege Profil 36,48 1,79 -4,60 Ege Seramik 14,03 0,29 36,35 Egeplast 34,02 0,06 2,16 Ekiz Kimya 7,00 0,14 -1,82 Emek Elektrik 2,66 -2,21 -6,84 Eminiş Ambalaj 26,88 2,99 -27,04 Emlak Konut GMYO 2,25 0,00 5,14 Enerjisa Enerji 12,06 0,58 -3,60 Enka İnşaat 8,23 0,49 11,67 Erbosan 64,20 -0,93 56,59 Ereğli Demir Çelik 16,88 0,48 13,06 Ersu Gıda 5,14 -1,15 4,05 Escort Teknoloji 7,67 -0,13 16,74 Esenboğa Elektrik 41,06 -1,58 115,76 Etiler Gıda 5,95 -1,16 49,50 Euro Kapital Yat. Ort. 4,00 0,00 3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,64 -0,27 1,11 Euro Yat. Ort. 4,68 3,77 3,77 Euro Yatırım Holding 3,63 10,00 27,82 Fade Gıda 15,40 -1,60 148,79 Fenerbahçe Futbol 29,48 0,07 -0,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,41 -1,54 0,63 F-M İzmit Piston 172,00 2,20 38,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,50 1,29 26,63 Ford Otosan 229,20 9,98 81,90 Formet Celik Kapi Sanayi 3,54 -1,94 -25,47 Frigo Pak Gıda 33,02 0,30 57,39 Galatasaray Sportif 4,27 3,14 5,43 Garanti Bankası 8,94 0,90 -13,79 Garanti Faktoring 12,20 0,16 9,61 Garanti Yat. Ort. 3,31 -1,49 2,48 Gedik Y. Men. Değ. 23,70 0,85 88,10 Gediz Ambalaj 39,00 0,00 45,52 Gentaş 5,98 0,17 0,67 Gersan Elektrik 7,28 1,39 18,57 Global Men. Değ. 7,85 -0,63 30,62 Global Yat. Holding 6,23 -0,32 33,12 Good-Year 8,89 0,23 6,34 Göltaş Çimento 61,95 -0,40 50,15 Gözde Girişim 8,82 0,00 10,53 GSD Denizcilik 6,44 3,87 27,78 GSD Holding 2,42 1,26 -3,59 Gübre Fabrik. 78,15 -0,45 -9,18 Güler Yat. Holding 10,25 1,08 -5,70 Halk GMYO 3,52 -0,56 9,66 Hatay Tekstil 23,86 7,87 71,04 Hedef Girişim 4,23 0,00 23,45 Hektaş 30,90 0,19 62,03 HUB Girişim 18,95 -0,94 4,12 Hürriyet Gzt. 2,19 0,46 4,29 ICBC Turkey Bank 6,22 -0,48 -4,31 İdealist Danışmanlık 68,65 0,81 410,03 İdealist GMYO 10,50 1,55 54,41 İhlas Ev Aletleri 1,69 0,00 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,19 0,00 -4,80 İhlas Gazetecilik 3,16 -0,32 -22,17 İhlas Holding 0,91 -1,09 -18,94 İhlas Yayın Holding 0,97 -1,02 -14,91 İndeks Bilgisayar 31,10 0,00 62,57 Info Yatırım 6,98 0,00 8,22 İntema 48,04 4,85 20,40 Inveo Yatırım Holding 142,10 0,71 221,35 İpek Doğal Enerji 13,19 -0,90 0,84 İskenderun Demir Çelik 13,30 0,00 31,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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