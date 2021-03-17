Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.03.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,181,3218,60
Acıpayam Selüloz23,82-4,6439,14
Adel Kalemcilik25,400,32-25,81
Adese Alışveriş Ticaret3,080,0010,00
Afyon Çimento4,86-0,21-4,89
Ak Enerji1,99-0,50-9,95
Akbank6,110,33-11,83
Akçansa18,970,1114,69
Akdeniz Yatırım Hold.2,470,002,78
Akfen GMYO4,40-0,23-9,47
Akın Tekstil61,654,9494,11
Akiş GMYO2,440,00-12,62
Akmerkez GMYO59,00-1,01-8,37
Aksa18,171,1124,54
Aksa Enerji11,831,9859,01
Aksigorta10,05-0,998,06
Aksu Enerji6,80-0,15-9,90
Alarko Carrıer435,60-2,3319,38
Alarko GMYO29,120,3411,31
Alarko Holding12,212,7841,32
Albaraka Türk1,95-1,020,52
Alcatel Lucent Teletaş35,02-0,1118,07
Alkim Kağıt18,46-0,1136,26
Alkim Kimya18,330,7126,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,52-0,4015,07
Altınyunus Çeşme78,45-0,4457,03
Anadolu Efes24,701,156,56
Anadolu Grubu Holding27,18-0,443,30
Anadolu Hayat Emek.11,270,6329,99
Anadolu Isuzu22,463,0324,78
Anadolu Sigorta8,01-1,726,09
Anel Elektrik4,712,3948,58
Arçelik36,501,5020,07
ARD Bilişim Teknolojileri58,40-2,5921,46
Arena Bilgisayar59,65-0,9173,40
Armada Bilgisayar64,107,3730,60
Arsan Tekstil9,221,8826,47
Arzum Ev Aletleri24,360,08-1,06
Aselsan17,240,00-5,53
Ata GMYO6,17-0,1611,98
Atakule GMYO3,780,0050,00
Atlantis Yatırım Holding5,40-3,57-2,88
Atlas Yat. Ort.1,590,00-9,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,001,555,43
Avrasya GMYO3,281,2325,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,52-0,2810,00
Avrupa Yatırım Holding7,290,8321,50
Ayen Enerji7,700,3942,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,503,8518,94
Aygaz16,861,0815,09
Bagfaş26,840,4534,20
Bak Ambalaj26,581,0631,58
Balatacılar Balatacılık9,000,569,22
Bantaş Ambalaj4,92-0,614,90
Banvit54,90-1,615,58
Baştaş Başkent Çimento14,941,63-13,99
Batı Çimento16,12-1,41242,25
Batısöke Çimento3,771,8954,51
Bayrak Taban Sanayi12,010,5013,20
Bera Holding24,02-1,3118,44
Berkosan Yalıtım12,60-1,1041,26
Beşiktaş Futbol Yat.5,998,1248,27
Beyaz Filo13,89-2,3936,44
Bilici Yatırım10,74-1,5661,75
Bim Mağazalar71,95-0,42-2,16
Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birlik Mensucat3,159,76-8,96
Bizim Mağazaları15,180,26-1,17
Borusan Mannesmann34,30-0,8723,38
Borusan Yat. Paz.493,10-0,587,92
Bosch Fren Sistemleri1.203,900,21-2,82
Bossa26,680,4549,47
Brisa30,241,0051,65
Burçelik25,860,3123,03
Burçelik Vana35,060,29-29,40
Bursa Çimento4,15-1,43-16,63
Carrefoursa61,800,00-13,93
Casa Emtia Petrol158,003,6749,06
Ceo Event Medya6,490,000,93
Coca Cola İçecek76,151,9416,95
Cosmos Yat. Holding11,50-4,1742,68
Credıtwest Faktorıng5,49-0,18-6,47
Çelebi296,00-2,2562,17
Çelik Halat8,83-0,45-2,94
Çemaş Döküm1,60-0,62-6,03
Çemtaş17,08-0,127,41
Çimbeton327,603,4710,49
Çimentaş42,200,0016,70
Çimsa23,302,3730,90
Çuhadaroğlu Metal7,821,031,16
Dagi Giyim2,94-7,26-13,69
Dagi Yatırım Holding15,43-4,4019,61
Dardanel33,02-0,60-1,43
Datagate Bilgisayar16,360,371,55
Demısaş Döküm8,301,5925,57
Denge Holding7,81-3,5842,52
Deniz GMYO5,820,1770,18
Derimod11,49-0,5217,97
Derlüks Yatırım Holding8,912,181,02
Desa Deri13,29-1,9236,45
Despec Bilgisayar13,09-0,300,23
Deva Holding30,460,3326,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,85-0,6346,08
Diriteks Diriliş Tekstil6,58-3,2476,41
Ditaş Doğan18,010,3338,24
DO-CO645,600,722,48
Doğan Burda18,75-1,06-16,44
Doğan Holding3,500,0014,01
Doğtaş Kelebek Mobilya3,08-1,6032,25
Doğusan5,33-0,5621,69
Doğuş GMYO12,100,5048,10
Doğuş Otomotiv36,364,4826,51
Döktaş Dökümcülük36,560,8819,40
Duran Doğan Basım12,92-1,4523,16
Dyo Boya15,96-0,4440,49
Eczacıbaşı İlaç7,300,14-2,14
Eczacıbaşı Yatırım58,65-1,92111,43
Edip Gayrimenkul3,820,5315,06
Ege Endüstri1.619,900,80-6,22
Ege Gübre234,50-0,6461,50
Ege Profil36,481,79-4,60
Ege Seramik14,030,2936,35
Egeplast34,020,062,16
Ekiz Kimya7,000,14-1,82
Emek Elektrik2,66-2,21-6,84
Eminiş Ambalaj26,882,99-27,04
Emlak Konut GMYO2,250,005,14
Enerjisa Enerji12,060,58-3,60
Enka İnşaat8,230,4911,67
Erbosan64,20-0,9356,59
Ereğli Demir Çelik16,880,4813,06
Ersu Gıda5,14-1,154,05
Escort Teknoloji7,67-0,1316,74
Esenboğa Elektrik41,06-1,58115,76
Etiler Gıda5,95-1,1649,50
Euro Kapital Yat. Ort.4,000,003,90
Euro Trend Yat. Ort.3,64-0,271,11
Euro Yat. Ort.4,683,773,77
Euro Yatırım Holding3,6310,0027,82
Fade Gıda15,40-1,60148,79
Fenerbahçe Futbol29,480,07-0,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,41-1,540,63
F-M İzmit Piston172,002,2038,37
Fonet Bilgi Teknolojileri16,501,2926,63
Ford Otosan229,209,9881,90
Formet Celik Kapi Sanayi3,54-1,94-25,47
Frigo Pak Gıda33,020,3057,39
Galatasaray Sportif4,273,145,43
Garanti Bankası8,940,90-13,79
Garanti Faktoring12,200,169,61
Garanti Yat. Ort.3,31-1,492,48
Gedik Y. Men. Değ.23,700,8588,10
Gediz Ambalaj39,000,0045,52
Gentaş5,980,170,67
Gersan Elektrik7,281,3918,57
Global Men. Değ.7,85-0,6330,62
Global Yat. Holding6,23-0,3233,12
Good-Year8,890,236,34
Göltaş Çimento61,95-0,4050,15
Gözde Girişim8,820,0010,53
GSD Denizcilik6,443,8727,78
GSD Holding2,421,26-3,59
Gübre Fabrik.78,15-0,45-9,18
Güler Yat. Holding10,251,08-5,70
Halk GMYO3,52-0,569,66
Hatay Tekstil23,867,8771,04
Hedef Girişim4,230,0023,45
Hektaş30,900,1962,03
HUB Girişim18,95-0,944,12
Hürriyet Gzt.2,190,464,29
ICBC Turkey Bank6,22-0,48-4,31
İdealist Danışmanlık68,650,81410,03
İdealist GMYO10,501,5554,41
İhlas Ev Aletleri1,690,00-10,11
İhlas Gayrimenkul1,190,00-4,80
İhlas Gazetecilik3,16-0,32-22,17
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding0,97-1,02-14,91
İndeks Bilgisayar31,100,0062,57
Info Yatırım6,980,008,22
İntema48,044,8520,40
Inveo Yatırım Holding142,100,71221,35
İpek Doğal Enerji13,19-0,900,84
İskenderun Demir Çelik13,300,0031,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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