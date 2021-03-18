Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,08
|0,78
|17,31
|Acıpayam Selüloz
|23,42
|0,52
|36,80
|Adel Kalemcilik
|24,82
|-0,24
|-27,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,03
|0,33
|8,21
|Afyon Çimento
|4,74
|0,42
|-7,24
|Ak Enerji
|1,94
|-0,51
|-12,22
|Akbank
|6,08
|1,50
|-12,27
|Akçansa
|18,44
|0,05
|11,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,52
|1,61
|4,86
|Akfen GMYO
|4,30
|0,70
|-11,52
|Akın Tekstil
|60,55
|1,25
|90,65
|Akiş GMYO
|2,34
|-0,43
|-16,20
|Akmerkez GMYO
|60,70
|4,75
|-5,73
|Aksa
|17,52
|-1,79
|20,08
|Aksa Enerji
|11,75
|-1,67
|57,93
|Aksigorta
|9,23
|-3,25
|6,11
|Aksu Enerji
|6,76
|1,65
|-10,43
|Alarko Carrıer
|420,10
|-1,80
|15,13
|Alarko GMYO
|28,12
|-0,85
|7,49
|Alarko Holding
|12,03
|-0,74
|39,24
|Albaraka Türk
|2,03
|1,00
|4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,76
|0,90
|13,82
|Alkim Kağıt
|18,20
|-1,19
|34,34
|Alkim Kimya
|17,84
|-0,67
|22,72
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,49
|0,00
|13,70
|Altınyunus Çeşme
|75,95
|-1,36
|52,02
|Anadolu Efes
|24,00
|0,50
|3,54
|Anadolu Grubu Holding
|26,62
|0,53
|1,17
|Anadolu Hayat Emek.
|11,21
|-0,27
|29,30
|Anadolu Isuzu
|21,24
|-1,48
|18,00
|Anadolu Sigorta
|8,05
|-1,23
|6,62
|Anel Elektrik
|5,14
|7,08
|62,15
|Arçelik
|35,78
|-0,89
|17,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,65
|0,61
|19,90
|Arena Bilgisayar
|57,00
|-0,44
|65,70
|Armada Bilgisayar
|61,00
|-3,02
|24,29
|Arsan Tekstil
|9,02
|-0,55
|23,73
|Arzum Ev Aletleri
|24,08
|0,25
|-2,19
|Aselsan
|17,10
|0,23
|-6,30
|Ata GMYO
|6,04
|1,00
|9,62
|Atakule GMYO
|3,62
|-0,82
|43,65
|Atlantis Yatırım Holding
|5,20
|-2,80
|-6,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|-10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,65
|-0,27
|3,49
|Avrasya GMYO
|3,23
|-0,31
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|0,88
|6,87
|Avrupa Yatırım Holding
|7,35
|0,96
|22,50
|Ayen Enerji
|7,47
|-1,32
|38,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,45
|0,37
|18,50
|Aygaz
|16,56
|0,36
|13,04
|Bagfaş
|25,96
|-0,08
|29,80
|Bak Ambalaj
|26,08
|0,08
|29,11
|Balatacılar Balatacılık
|8,28
|-5,15
|0,49
|Bantaş Ambalaj
|4,83
|0,21
|2,99
|Banvit
|54,45
|-1,45
|4,71
|Baştaş Başkent Çimento
|14,71
|5,90
|-15,31
|Batı Çimento
|16,43
|-0,48
|248,83
|Batısöke Çimento
|3,76
|-1,83
|54,10
|Bayrak Taban Sanayi
|11,57
|-1,70
|9,05
|Bera Holding
|23,60
|1,20
|16,37
|Berkosan Yalıtım
|12,31
|0,08
|38,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|-3,12
|46,04
|Beyaz Filo
|13,80
|0,80
|35,56
|Bilici Yatırım
|11,36
|9,02
|71,08
|Bim Mağazalar
|72,40
|1,05
|-1,54
|Birko Mensucat
|1,09
|0,93
|-1,80
|Birlik Mensucat
|3,40
|7,94
|-1,73
|Bizim Mağazaları
|15,02
|1,42
|-2,21
|Borusan Mannesmann
|32,68
|-0,37
|17,55
|Borusan Yat. Paz.
|480,00
|-1,03
|5,06
|Bosch Fren Sistemleri
|1.186,60
|-0,19
|-4,22
|Bossa
|26,10
|0,93
|46,22
|Brisa
|29,38
|-0,41
|47,34
|Burçelik
|25,48
|-0,47
|21,22
|Burçelik Vana
|34,42
|0,23
|-30,69
|Bursa Çimento
|4,15
|1,97
|-16,63
|Carrefoursa
|60,75
|0,83
|-15,39
|Casa Emtia Petrol
|149,00
|-6,88
|40,57
|Ceo Event Medya
|6,22
|0,16
|-3,27
|Coca Cola İçecek
|75,35
|-1,70
|15,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-1,71
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|0,00
|-8,01
|Çelebi
|330,00
|10,00
|80,80
|Çelik Halat
|8,65
|-1,03
|-4,92
|Çemaş Döküm
|1,55
|-0,64
|-8,96
|Çemtaş
|16,31
|-1,81
|2,57
|Çimbeton
|315,40
|0,67
|6,37
|Çimentaş
|40,00
|-0,79
|10,62
|Çimsa
|22,40
|0,81
|25,84
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|-0,66
|-1,94
|Dagi Giyim
|2,76
|-3,83
|-18,98
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-1,32
|16,28
|Dardanel
|33,90
|1,19
|1,19
|Datagate Bilgisayar
|16,13
|1,77
|0,12
|Demısaş Döküm
|8,25
|-1,20
|24,81
|Denge Holding
|7,70
|0,00
|40,51
|Deniz GMYO
|5,65
|0,89
|65,20
|Derimod
|11,20
|-0,53
|14,99
|Derlüks Yatırım Holding
|9,05
|2,14
|2,61
|Desa Deri
|13,07
|-0,53
|34,19
|Despec Bilgisayar
|12,92
|0,16
|-1,07
|Deva Holding
|29,76
|-0,47
|23,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,90
|-0,62
|46,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,90
|-1,29
|84,99
|Ditaş Doğan
|16,90
|-3,98
|29,72
|DO-CO
|646,10
|1,73
|2,56
|Doğan Burda
|18,36
|-0,43
|-18,18
|Doğan Holding
|3,44
|-1,43
|12,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,00
|0,33
|28,81
|Doğusan
|5,27
|0,00
|20,32
|Doğuş GMYO
|12,15
|3,85
|48,71
|Doğuş Otomotiv
|33,18
|-2,53
|15,45
|Döktaş Dökümcülük
|38,06
|-1,91
|24,30
|Duran Doğan Basım
|12,39
|-1,98
|18,11
|Dyo Boya
|15,52
|-0,64
|36,62
|Eczacıbaşı İlaç
|7,13
|0,42
|-4,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,85
|-2,05
|97,73
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-0,54
|11,75
|Ege Endüstri
|1.701,90
|3,46
|-1,47
|Ege Gübre
|226,70
|-0,48
|56,13
|Ege Profil
|36,10
|0,28
|-5,60
|Ege Seramik
|13,70
|0,29
|33,14
|Egeplast
|33,52
|1,58
|0,66
|Ekiz Kimya
|7,09
|3,50
|-0,56
|Emek Elektrik
|2,73
|1,87
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|26,70
|-0,96
|-27,52
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|0,46
|2,34
|Enerjisa Enerji
|11,93
|0,00
|-4,64
|Enka İnşaat
|7,97
|-0,75
|8,14
|Erbosan
|66,40
|6,07
|61,95
|Ereğli Demir Çelik
|16,91
|-0,18
|13,26
|Ersu Gıda
|5,00
|-0,20
|1,21
|Escort Teknoloji
|7,37
|-0,67
|12,18
|Esenboğa Elektrik
|41,82
|4,39
|119,76
|Etiler Gıda
|5,50
|-1,79
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,09
|3,54
|6,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|9,94
|10,56
|Euro Yat. Ort.
|4,99
|9,43
|10,64
|Euro Yatırım Holding
|3,99
|9,92
|40,49
|Fade Gıda
|16,11
|0,69
|160,26
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|-0,41
|-1,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,23
|0,16
|-2,20
|F-M İzmit Piston
|165,60
|-1,55
|33,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,18
|-1,34
|24,17
|Ford Otosan
|214,90
|-6,24
|70,56
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,32
|-3,49
|-30,11
|Frigo Pak Gıda
|32,68
|-0,97
|55,77
|Galatasaray Sportif
|4,34
|-1,81
|7,16
|Garanti Bankası
|8,95
|2,29
|-13,69
|Garanti Faktoring
|14,72
|9,93
|32,26
|Garanti Yat. Ort.
|3,27
|2,51
|1,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,60
|-0,17
|87,30
|Gediz Ambalaj
|37,66
|-1,21
|40,52
|Gentaş
|5,83
|-0,17
|-1,85
|Gersan Elektrik
|7,10
|0,42
|15,64
|Global Men. Değ.
|8,26
|9,40
|37,44
|Global Yat. Holding
|6,17
|-0,80
|31,84
|Good-Year
|8,57
|-0,81
|2,51
|Göltaş Çimento
|62,55
|5,75
|51,60
|Gözde Girişim
|8,34
|-2,00
|4,51
|GSD Denizcilik
|6,14
|-3,46
|21,83
|GSD Holding
|2,35
|0,00
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|76,00
|-0,91
|-11,68
|Güler Yat. Holding
|10,05
|0,10
|-7,54
|Halk GMYO
|3,46
|2,06
|7,79
|Hatay Tekstil
|22,66
|0,53
|62,44
|Hedef Girişim
|4,39
|6,30
|28,12
|Hektaş
|29,90
|-0,86
|56,79
|HUB Girişim
|18,32
|-0,49
|0,66
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|0,00
|2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|0,49
|-4,62
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|7,14
|457,21
|İdealist GMYO
|10,99
|4,67
|61,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,66
|0,00
|-11,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-8,00
|İhlas Gazetecilik
|3,06
|-0,65
|-24,63
|İhlas Holding
|0,90
|2,27
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|1,05
|-15,79
|İndeks Bilgisayar
|30,76
|-0,65
|60,79
|Info Yatırım
|6,88
|0,58
|6,67
|İntema
|48,38
|-0,21
|21,25
|Inveo Yatırım Holding
|139,00
|1,46
|214,34
|İpek Doğal Enerji
|12,86
|0,00
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|13,11
|-0,30
|29,67
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi