Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.03.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,080,7817,31
Acıpayam Selüloz23,420,5236,80
Adel Kalemcilik24,82-0,24-27,50
Adese Alışveriş Ticaret3,030,338,21
Afyon Çimento4,740,42-7,24
Ak Enerji1,94-0,51-12,22
Akbank6,081,50-12,27
Akçansa18,440,0511,49
Akdeniz Yatırım Hold.2,521,614,86
Akfen GMYO4,300,70-11,52
Akın Tekstil60,551,2590,65
Akiş GMYO2,34-0,43-16,20
Akmerkez GMYO60,704,75-5,73
Aksa17,52-1,7920,08
Aksa Enerji11,75-1,6757,93
Aksigorta9,23-3,256,11
Aksu Enerji6,761,65-10,43
Alarko Carrıer420,10-1,8015,13
Alarko GMYO28,12-0,857,49
Alarko Holding12,03-0,7439,24
Albaraka Türk2,031,004,64
Alcatel Lucent Teletaş33,760,9013,82
Alkim Kağıt18,20-1,1934,34
Alkim Kimya17,84-0,6722,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,490,0013,70
Altınyunus Çeşme75,95-1,3652,02
Anadolu Efes24,000,503,54
Anadolu Grubu Holding26,620,531,17
Anadolu Hayat Emek.11,21-0,2729,30
Anadolu Isuzu21,24-1,4818,00
Anadolu Sigorta8,05-1,236,62
Anel Elektrik5,147,0862,15
Arçelik35,78-0,8917,70
ARD Bilişim Teknolojileri57,650,6119,90
Arena Bilgisayar57,00-0,4465,70
Armada Bilgisayar61,00-3,0224,29
Arsan Tekstil9,02-0,5523,73
Arzum Ev Aletleri24,080,25-2,19
Aselsan17,100,23-6,30
Ata GMYO6,041,009,62
Atakule GMYO3,62-0,8243,65
Atlantis Yatırım Holding5,20-2,80-6,47
Atlas Yat. Ort.1,560,00-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,65-0,273,49
Avrasya GMYO3,23-0,3123,31
Avrasya Petrol ve Tur.3,420,886,87
Avrupa Yatırım Holding7,350,9622,50
Ayen Enerji7,47-1,3238,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,450,3718,50
Aygaz16,560,3613,04
Bagfaş25,96-0,0829,80
Bak Ambalaj26,080,0829,11
Balatacılar Balatacılık8,28-5,150,49
Bantaş Ambalaj4,830,212,99
Banvit54,45-1,454,71
Baştaş Başkent Çimento14,715,90-15,31
Batı Çimento16,43-0,48248,83
Batısöke Çimento3,76-1,8354,10
Bayrak Taban Sanayi11,57-1,709,05
Bera Holding23,601,2016,37
Berkosan Yalıtım12,310,0838,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,90-3,1246,04
Beyaz Filo13,800,8035,56
Bilici Yatırım11,369,0271,08
Bim Mağazalar72,401,05-1,54
Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat3,407,94-1,73
Bizim Mağazaları15,021,42-2,21
Borusan Mannesmann32,68-0,3717,55
Borusan Yat. Paz.480,00-1,035,06
Bosch Fren Sistemleri1.186,60-0,19-4,22
Bossa26,100,9346,22
Brisa29,38-0,4147,34
Burçelik25,48-0,4721,22
Burçelik Vana34,420,23-30,69
Bursa Çimento4,151,97-16,63
Carrefoursa60,750,83-15,39
Casa Emtia Petrol149,00-6,8840,57
Ceo Event Medya6,220,16-3,27
Coca Cola İçecek75,35-1,7015,72
Cosmos Yat. Holding11,50-1,7142,68
Credıtwest Faktorıng5,400,00-8,01
Çelebi330,0010,0080,80
Çelik Halat8,65-1,03-4,92
Çemaş Döküm1,55-0,64-8,96
Çemtaş16,31-1,812,57
Çimbeton315,400,676,37
Çimentaş40,00-0,7910,62
Çimsa22,400,8125,84
Çuhadaroğlu Metal7,58-0,66-1,94
Dagi Giyim2,76-3,83-18,98
Dagi Yatırım Holding15,00-1,3216,28
Dardanel33,901,191,19
Datagate Bilgisayar16,131,770,12
Demısaş Döküm8,25-1,2024,81
Denge Holding7,700,0040,51
Deniz GMYO5,650,8965,20
Derimod11,20-0,5314,99
Derlüks Yatırım Holding9,052,142,61
Desa Deri13,07-0,5334,19
Despec Bilgisayar12,920,16-1,07
Deva Holding29,76-0,4723,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,90-0,6246,54
Diriteks Diriliş Tekstil6,90-1,2984,99
Ditaş Doğan16,90-3,9829,72
DO-CO646,101,732,56
Doğan Burda18,36-0,43-18,18
Doğan Holding3,44-1,4312,05
Doğtaş Kelebek Mobilya3,000,3328,81
Doğusan5,270,0020,32
Doğuş GMYO12,153,8548,71
Doğuş Otomotiv33,18-2,5315,45
Döktaş Dökümcülük38,06-1,9124,30
Duran Doğan Basım12,39-1,9818,11
Dyo Boya15,52-0,6436,62
Eczacıbaşı İlaç7,130,42-4,42
Eczacıbaşı Yatırım54,85-2,0597,73
Edip Gayrimenkul3,71-0,5411,75
Ege Endüstri1.701,903,46-1,47
Ege Gübre226,70-0,4856,13
Ege Profil36,100,28-5,60
Ege Seramik13,700,2933,14
Egeplast33,521,580,66
Ekiz Kimya7,093,50-0,56
Emek Elektrik2,731,87-4,39
Eminiş Ambalaj26,70-0,96-27,52
Emlak Konut GMYO2,190,462,34
Enerjisa Enerji11,930,00-4,64
Enka İnşaat7,97-0,758,14
Erbosan66,406,0761,95
Ereğli Demir Çelik16,91-0,1813,26
Ersu Gıda5,00-0,201,21
Escort Teknoloji7,37-0,6712,18
Esenboğa Elektrik41,824,39119,76
Etiler Gıda5,50-1,7938,19
Euro Kapital Yat. Ort.4,093,546,23
Euro Trend Yat. Ort.3,989,9410,56
Euro Yat. Ort.4,999,4310,64
Euro Yatırım Holding3,999,9240,49
Fade Gıda16,110,69160,26
Fenerbahçe Futbol29,00-0,41-1,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,230,16-2,20
F-M İzmit Piston165,60-1,5533,23
Fonet Bilgi Teknolojileri16,18-1,3424,17
Ford Otosan214,90-6,2470,56
Formet Celik Kapi Sanayi3,32-3,49-30,11
Frigo Pak Gıda32,68-0,9755,77
Galatasaray Sportif4,34-1,817,16
Garanti Bankası8,952,29-13,69
Garanti Faktoring14,729,9332,26
Garanti Yat. Ort.3,272,511,24
Gedik Y. Men. Değ.23,60-0,1787,30
Gediz Ambalaj37,66-1,2140,52
Gentaş5,83-0,17-1,85
Gersan Elektrik7,100,4215,64
Global Men. Değ.8,269,4037,44
Global Yat. Holding6,17-0,8031,84
Good-Year8,57-0,812,51
Göltaş Çimento62,555,7551,60
Gözde Girişim8,34-2,004,51
GSD Denizcilik6,14-3,4621,83
GSD Holding2,350,00-6,37
Gübre Fabrik.76,00-0,91-11,68
Güler Yat. Holding10,050,10-7,54
Halk GMYO3,462,067,79
Hatay Tekstil22,660,5362,44
Hedef Girişim4,396,3028,12
Hektaş29,90-0,8656,79
HUB Girişim18,32-0,490,66
Hürriyet Gzt.2,150,002,38
ICBC Turkey Bank6,200,49-4,62
İdealist Danışmanlık75,007,14457,21
İdealist GMYO10,994,6761,62
İhlas Ev Aletleri1,660,00-11,70
İhlas Gayrimenkul1,150,00-8,00
İhlas Gazetecilik3,06-0,65-24,63
İhlas Holding0,902,27-19,83
İhlas Yayın Holding0,961,05-15,79
İndeks Bilgisayar30,76-0,6560,79
Info Yatırım6,880,586,67
İntema48,38-0,2121,25
Inveo Yatırım Holding139,001,46214,34
İpek Doğal Enerji12,860,00-1,68
İskenderun Demir Çelik13,11-0,3029,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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