Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,96 1,01 15,76 Acıpayam Selüloz 21,76 -2,86 27,10 Adel Kalemcilik 25,14 -1,10 -26,57 Adese Alışveriş Ticaret 3,01 0,33 7,50 Afyon Çimento 4,59 0,44 -10,18 Ak Enerji 1,91 0,00 -13,57 Akbank 6,03 -1,15 -12,99 Akçansa 17,97 -1,26 8,65 Akdeniz Yatırım Hold. 2,42 -2,42 0,70 Akfen GMYO 4,29 1,18 -11,73 Akın Tekstil 59,60 -1,32 87,66 Akiş GMYO 2,28 -1,30 -18,35 Akmerkez GMYO 59,05 -1,50 -8,30 Aksa 17,22 1,29 18,03 Aksa Enerji 11,87 1,45 59,54 Aksigorta 9,10 -1,73 4,62 Aksu Enerji 6,65 -0,60 -11,89 Alarko Carrıer 415,80 0,19 13,95 Alarko GMYO 28,34 2,53 8,33 Alarko Holding 12,17 1,25 40,86 Albaraka Türk 1,90 -4,52 -2,06 Alcatel Lucent Teletaş 33,60 2,07 13,28 Alkim Kağıt 18,42 2,16 35,96 Alkim Kimya 17,88 0,90 22,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,48 0,00 13,24 Altınyunus Çeşme 78,65 5,64 57,43 Anadolu Efes 23,78 0,68 2,59 Anadolu Grubu Holding 26,86 -2,18 2,09 Anadolu Hayat Emek. 11,10 0,36 28,03 Anadolu Isuzu 20,86 -0,67 15,89 Anadolu Sigorta 8,09 -0,74 7,15 Anel Elektrik 5,16 0,39 62,78 Arçelik 35,42 0,34 16,51 ARD Bilişim Teknolojileri 55,50 -1,33 15,43 Arena Bilgisayar 55,00 -1,43 59,88 Armada Bilgisayar 60,30 -0,58 22,86 Arsan Tekstil 10,13 9,99 38,96 Arzum Ev Aletleri 23,74 -0,25 -3,57 Aselsan 16,75 -0,77 -8,22 Ata GMYO 6,13 1,83 11,25 Atakule GMYO 3,45 -2,82 36,90 Atlantis Yatırım Holding 5,19 -3,53 -6,65 Atlas Yat. Ort. 1,53 -0,65 -12,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 -0,75 2,66 Avrasya GMYO 3,13 -1,57 19,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 0,00 4,37 Avrupa Yatırım Holding 8,33 8,46 38,83 Ayen Enerji 7,52 2,45 39,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,20 0,69 16,30 Aygaz 16,41 0,37 12,01 Bagfaş 25,22 -0,16 26,10 Bak Ambalaj 25,20 -2,25 24,75 Balatacılar Balatacılık 8,36 0,12 1,46 Bantaş Ambalaj 4,74 -0,21 1,07 Banvit 54,10 -0,64 4,04 Baştaş Başkent Çimento 14,50 0,00 -16,52 Batı Çimento 16,30 -0,37 246,07 Batısöke Çimento 3,79 -0,26 55,33 Bayrak Taban Sanayi 11,34 -1,73 6,88 Bera Holding 22,98 1,23 13,31 Berkosan Yalıtım 12,19 -2,32 36,66 Beşiktaş Futbol Yat. 5,90 2,61 46,04 Beyaz Filo 13,06 -2,54 28,29 Bilici Yatırım 11,70 2,09 76,20 Bim Mağazalar 72,85 1,67 -0,93 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birlik Mensucat 3,01 -4,14 -13,01 Bizim Mağazaları 15,09 -0,07 -1,76 Borusan Mannesmann 31,92 -0,62 14,82 Borusan Yat. Paz. 464,50 -2,27 1,66 Bosch Fren Sistemleri 1.148,00 -1,71 -7,34 Bossa 25,80 -0,62 44,54 Brisa 29,60 1,51 48,45 Burçelik 25,02 -1,26 19,03 Burçelik Vana 34,46 -0,69 -30,61 Bursa Çimento 4,10 -0,24 -17,63 Carrefoursa 60,10 -2,51 -16,30 Casa Emtia Petrol 149,00 -0,67 40,57 Ceo Event Medya 6,14 -0,16 -4,51 Coca Cola İçecek 75,65 -0,92 16,18 Cosmos Yat. Holding 11,70 0,86 45,16 Credıtwest Faktorıng 5,31 -1,67 -9,54 Çelebi 308,60 -6,48 69,07 Çelik Halat 8,40 -1,06 -7,67 Çemaş Döküm 1,53 -0,65 -10,14 Çemtaş 16,15 0,19 1,57 Çimbeton 304,00 -1,52 2,53 Çimentaş 41,16 -0,10 13,83 Çimsa 22,12 -1,86 24,27 Çuhadaroğlu Metal 7,51 0,13 -2,85 Dagi Giyim 2,84 5,97 -16,63 Dagi Yatırım Holding 14,96 -0,99 15,97 Dardanel 33,80 0,66 0,90 Datagate Bilgisayar 15,80 -1,50 -1,92 Demısaş Döküm 7,97 0,00 20,57 Denge Holding 7,50 0,00 36,86 Deniz GMYO 5,71 3,44 66,96 Derimod 11,40 0,09 17,04 Derlüks Yatırım Holding 8,84 -1,23 0,23 Desa Deri 12,92 -1,52 32,65 Despec Bilgisayar 12,63 -1,17 -3,29 Deva Holding 29,98 3,17 24,19 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,74 -1,93 45,07 Diriteks Diriliş Tekstil 6,79 -1,59 82,04 Ditaş Doğan 16,84 0,36 29,26 DO-CO 611,70 -3,36 -2,90 Doğan Burda 18,40 -0,76 -18,00 Doğan Holding 3,42 0,00 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 -0,34 24,52 Doğusan 5,08 -1,74 15,98 Doğuş GMYO 12,33 1,07 50,92 Doğuş Otomotiv 32,32 -0,55 12,46 Döktaş Dökümcülük 37,68 -7,47 23,06 Duran Doğan Basım 12,82 -0,62 22,21 Dyo Boya 15,18 -1,36 33,63 Eczacıbaşı İlaç 7,11 0,28 -4,69 Eczacıbaşı Yatırım 54,25 1,59 95,57 Edip Gayrimenkul 3,72 -0,27 12,05 Ege Endüstri 1.703,70 0,92 -1,37 Ege Gübre 220,50 -1,87 51,86 Ege Profil 36,44 0,50 -4,71 Ege Seramik 13,50 -0,88 31,20 Egeplast 34,60 0,29 3,90 Ekiz Kimya 6,60 -5,58 -7,43 Emek Elektrik 2,83 1,80 -0,89 Eminiş Ambalaj 26,30 1,23 -28,61 Emlak Konut GMYO 2,14 -1,38 0,00 Enerjisa Enerji 11,85 1,20 -5,28 Enka İnşaat 7,95 0,51 7,87 Erbosan 66,50 -3,41 62,20 Ereğli Demir Çelik 16,83 0,18 12,73 Ersu Gıda 4,94 -1,59 0,00 Escort Teknoloji 7,25 0,14 10,35 Esenboğa Elektrik 41,28 -1,01 116,92 Etiler Gıda 5,90 1,72 48,24 Euro Kapital Yat. Ort. 4,17 2,46 8,31 Euro Trend Yat. Ort. 4,14 4,02 15,00 Euro Yat. Ort. 4,80 -3,03 6,43 Euro Yatırım Holding 3,91 -2,01 37,68 Fade Gıda 15,43 -0,58 149,27 Fenerbahçe Futbol 29,08 1,39 -1,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,10 -1,29 -4,24 F-M İzmit Piston 155,50 -3,36 25,10 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,66 -2,00 20,18 Ford Otosan 217,10 2,41 72,30 Formet Celik Kapi Sanayi 3,39 -2,87 -28,63 Frigo Pak Gıda 31,10 -2,45 48,24 Galatasaray Sportif 4,70 3,98 16,05 Garanti Bankası 8,95 -1,00 -13,69 Garanti Faktoring 15,09 2,51 35,58 Garanti Yat. Ort. 3,21 -0,31 -0,62 Gedik Y. Men. Değ. 24,28 -1,54 92,70 Gediz Ambalaj 39,58 4,88 47,69 Gentaş 5,81 -0,85 -2,19 Gersan Elektrik 6,82 -1,45 11,07 Global Men. Değ. 8,48 2,17 41,10 Global Yat. Holding 6,29 -1,26 34,40 Good-Year 8,44 -0,82 0,96 Göltaş Çimento 67,00 3,00 62,38 Gözde Girişim 8,17 -1,21 2,38 GSD Denizcilik 6,04 -1,15 19,84 GSD Holding 2,32 -0,43 -7,57 Gübre Fabrik. 74,20 -2,18 -13,77 Güler Yat. Holding 10,19 0,79 -6,26 Halk GMYO 3,40 0,59 5,92 Hatay Tekstil 22,26 0,27 59,57 Hedef Girişim 4,37 1,63 27,53 Hektaş 29,10 -1,82 52,60 HUB Girişim 18,33 1,50 0,71 Hürriyet Gzt. 2,10 -1,41 0,00 ICBC Turkey Bank 6,16 -0,16 -5,23 İdealist Danışmanlık 73,90 -0,14 449,03 İdealist GMYO 11,03 0,27 62,21 İhlas Ev Aletleri 1,62 -1,22 -13,83 İhlas Gayrimenkul 1,11 -2,63 -11,20 İhlas Gazetecilik 2,99 -1,64 -26,35 İhlas Holding 0,86 -2,27 -23,40 İhlas Yayın Holding 0,93 -1,06 -18,42 İndeks Bilgisayar 29,86 -1,19 56,09 Info Yatırım 6,70 -0,15 3,88 İntema 46,14 -3,87 15,64 Inveo Yatırım Holding 142,20 -3,07 221,57 İpek Doğal Enerji 12,76 -0,23 -2,45 İskenderun Demir Çelik 13,04 0,46 28,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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