Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

19.03.2021 13:15
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,961,0115,76
Acıpayam Selüloz21,76-2,8627,10
Adel Kalemcilik25,14-1,10-26,57
Adese Alışveriş Ticaret3,010,337,50
Afyon Çimento4,590,44-10,18
Ak Enerji1,910,00-13,57
Akbank6,03-1,15-12,99
Akçansa17,97-1,268,65
Akdeniz Yatırım Hold.2,42-2,420,70
Akfen GMYO4,291,18-11,73
Akın Tekstil59,60-1,3287,66
Akiş GMYO2,28-1,30-18,35
Akmerkez GMYO59,05-1,50-8,30
Aksa17,221,2918,03
Aksa Enerji11,871,4559,54
Aksigorta9,10-1,734,62
Aksu Enerji6,65-0,60-11,89
Alarko Carrıer415,800,1913,95
Alarko GMYO28,342,538,33
Alarko Holding12,171,2540,86
Albaraka Türk1,90-4,52-2,06
Alcatel Lucent Teletaş33,602,0713,28
Alkim Kağıt18,422,1635,96
Alkim Kimya17,880,9022,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,480,0013,24
Altınyunus Çeşme78,655,6457,43
Anadolu Efes23,780,682,59
Anadolu Grubu Holding26,86-2,182,09
Anadolu Hayat Emek.11,100,3628,03
Anadolu Isuzu20,86-0,6715,89
Anadolu Sigorta8,09-0,747,15
Anel Elektrik5,160,3962,78
Arçelik35,420,3416,51
ARD Bilişim Teknolojileri55,50-1,3315,43
Arena Bilgisayar55,00-1,4359,88
Armada Bilgisayar60,30-0,5822,86
Arsan Tekstil10,139,9938,96
Arzum Ev Aletleri23,74-0,25-3,57
Aselsan16,75-0,77-8,22
Ata GMYO6,131,8311,25
Atakule GMYO3,45-2,8236,90
Atlantis Yatırım Holding5,19-3,53-6,65
Atlas Yat. Ort.1,53-0,65-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,50-0,752,66
Avrasya GMYO3,13-1,5719,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,340,004,37
Avrupa Yatırım Holding8,338,4638,83
Ayen Enerji7,522,4539,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,200,6916,30
Aygaz16,410,3712,01
Bagfaş25,22-0,1626,10
Bak Ambalaj25,20-2,2524,75
Balatacılar Balatacılık8,360,121,46
Bantaş Ambalaj4,74-0,211,07
Banvit54,10-0,644,04
Baştaş Başkent Çimento14,500,00-16,52
Batı Çimento16,30-0,37246,07
Batısöke Çimento3,79-0,2655,33
Bayrak Taban Sanayi11,34-1,736,88
Bera Holding22,981,2313,31
Berkosan Yalıtım12,19-2,3236,66
Beşiktaş Futbol Yat.5,902,6146,04
Beyaz Filo13,06-2,5428,29
Bilici Yatırım11,702,0976,20
Bim Mağazalar72,851,67-0,93
Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat3,01-4,14-13,01
Bizim Mağazaları15,09-0,07-1,76
Borusan Mannesmann31,92-0,6214,82
Borusan Yat. Paz.464,50-2,271,66
Bosch Fren Sistemleri1.148,00-1,71-7,34
Bossa25,80-0,6244,54
Brisa29,601,5148,45
Burçelik25,02-1,2619,03
Burçelik Vana34,46-0,69-30,61
Bursa Çimento4,10-0,24-17,63
Carrefoursa60,10-2,51-16,30
Casa Emtia Petrol149,00-0,6740,57
Ceo Event Medya6,14-0,16-4,51
Coca Cola İçecek75,65-0,9216,18
Cosmos Yat. Holding11,700,8645,16
Credıtwest Faktorıng5,31-1,67-9,54
Çelebi308,60-6,4869,07
Çelik Halat8,40-1,06-7,67
Çemaş Döküm1,53-0,65-10,14
Çemtaş16,150,191,57
Çimbeton304,00-1,522,53
Çimentaş41,16-0,1013,83
Çimsa22,12-1,8624,27
Çuhadaroğlu Metal7,510,13-2,85
Dagi Giyim2,845,97-16,63
Dagi Yatırım Holding14,96-0,9915,97
Dardanel33,800,660,90
Datagate Bilgisayar15,80-1,50-1,92
Demısaş Döküm7,970,0020,57
Denge Holding7,500,0036,86
Deniz GMYO5,713,4466,96
Derimod11,400,0917,04
Derlüks Yatırım Holding8,84-1,230,23
Desa Deri12,92-1,5232,65
Despec Bilgisayar12,63-1,17-3,29
Deva Holding29,983,1724,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,74-1,9345,07
Diriteks Diriliş Tekstil6,79-1,5982,04
Ditaş Doğan16,840,3629,26
DO-CO611,70-3,36-2,90
Doğan Burda18,40-0,76-18,00
Doğan Holding3,420,0011,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,90-0,3424,52
Doğusan5,08-1,7415,98
Doğuş GMYO12,331,0750,92
Doğuş Otomotiv32,32-0,5512,46
Döktaş Dökümcülük37,68-7,4723,06
Duran Doğan Basım12,82-0,6222,21
Dyo Boya15,18-1,3633,63
Eczacıbaşı İlaç7,110,28-4,69
Eczacıbaşı Yatırım54,251,5995,57
Edip Gayrimenkul3,72-0,2712,05
Ege Endüstri1.703,700,92-1,37
Ege Gübre220,50-1,8751,86
Ege Profil36,440,50-4,71
Ege Seramik13,50-0,8831,20
Egeplast34,600,293,90
Ekiz Kimya6,60-5,58-7,43
Emek Elektrik2,831,80-0,89
Eminiş Ambalaj26,301,23-28,61
Emlak Konut GMYO2,14-1,380,00
Enerjisa Enerji11,851,20-5,28
Enka İnşaat7,950,517,87
Erbosan66,50-3,4162,20
Ereğli Demir Çelik16,830,1812,73
Ersu Gıda4,94-1,590,00
Escort Teknoloji7,250,1410,35
Esenboğa Elektrik41,28-1,01116,92
Etiler Gıda5,901,7248,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,172,468,31
Euro Trend Yat. Ort.4,144,0215,00
Euro Yat. Ort.4,80-3,036,43
Euro Yatırım Holding3,91-2,0137,68
Fade Gıda15,43-0,58149,27
Fenerbahçe Futbol29,081,39-1,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,10-1,29-4,24
F-M İzmit Piston155,50-3,3625,10
Fonet Bilgi Teknolojileri15,66-2,0020,18
Ford Otosan217,102,4172,30
Formet Celik Kapi Sanayi3,39-2,87-28,63
Frigo Pak Gıda31,10-2,4548,24
Galatasaray Sportif4,703,9816,05
Garanti Bankası8,95-1,00-13,69
Garanti Faktoring15,092,5135,58
Garanti Yat. Ort.3,21-0,31-0,62
Gedik Y. Men. Değ.24,28-1,5492,70
Gediz Ambalaj39,584,8847,69
Gentaş5,81-0,85-2,19
Gersan Elektrik6,82-1,4511,07
Global Men. Değ.8,482,1741,10
Global Yat. Holding6,29-1,2634,40
Good-Year8,44-0,820,96
Göltaş Çimento67,003,0062,38
Gözde Girişim8,17-1,212,38
GSD Denizcilik6,04-1,1519,84
GSD Holding2,32-0,43-7,57
Gübre Fabrik.74,20-2,18-13,77
Güler Yat. Holding10,190,79-6,26
Halk GMYO3,400,595,92
Hatay Tekstil22,260,2759,57
Hedef Girişim4,371,6327,53
Hektaş29,10-1,8252,60
HUB Girişim18,331,500,71
Hürriyet Gzt.2,10-1,410,00
ICBC Turkey Bank6,16-0,16-5,23
İdealist Danışmanlık73,90-0,14449,03
İdealist GMYO11,030,2762,21
İhlas Ev Aletleri1,62-1,22-13,83
İhlas Gayrimenkul1,11-2,63-11,20
İhlas Gazetecilik2,99-1,64-26,35
İhlas Holding0,86-2,27-23,40
İhlas Yayın Holding0,93-1,06-18,42
İndeks Bilgisayar29,86-1,1956,09
Info Yatırım6,70-0,153,88
İntema46,14-3,8715,64
Inveo Yatırım Holding142,20-3,07221,57
İpek Doğal Enerji12,76-0,23-2,45
İskenderun Demir Çelik13,040,4628,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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