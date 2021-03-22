Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,11 -2,57 17,70 Acıpayam Selüloz 19,37 -9,99 13,14 Adel Kalemcilik 21,98 -9,99 -35,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,70 -10,00 -3,57 Afyon Çimento 4,16 -7,96 -18,59 Ak Enerji 1,75 -7,41 -20,81 Akbank 5,33 -9,97 -23,09 Akçansa 16,53 -7,39 -0,06 Akdeniz Yatırım Hold. 2,14 -8,15 -10,95 Akfen GMYO 4,03 -6,93 -17,08 Akın Tekstil 54,00 -9,55 70,03 Akiş GMYO 2,02 -9,01 -27,66 Akmerkez GMYO 51,95 -7,89 -19,32 Aksa 15,95 -7,75 9,32 Aksa Enerji 10,48 -8,23 40,86 Aksigorta 8,26 -9,03 -5,04 Aksu Enerji 5,85 -10,00 -22,49 Alarko Carrıer 369,90 -9,69 1,37 Alarko GMYO 24,90 -9,59 -4,82 Alarko Holding 10,84 -9,97 25,46 Albaraka Türk 1,71 -8,56 -11,86 Alcatel Lucent Teletaş 30,44 -9,83 2,63 Alkim Kağıt 16,97 -7,27 25,26 Alkim Kimya 16,38 -7,61 12,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -9,64 2,74 Altınyunus Çeşme 71,30 -7,88 42,71 Anadolu Efes 21,44 -8,14 -7,51 Anadolu Grubu Holding 24,60 -9,16 -6,50 Anadolu Hayat Emek. 10,33 -6,85 19,15 Anadolu Isuzu 19,06 -8,28 5,89 Anadolu Sigorta 7,11 -9,08 -5,83 Anel Elektrik 4,97 -4,42 56,78 Arçelik 32,20 -7,95 5,92 ARD Bilişim Teknolojileri 50,60 -8,00 5,24 Arena Bilgisayar 49,10 -8,91 42,73 Armada Bilgisayar 52,95 -9,95 7,89 Arsan Tekstil 10,65 5,13 46,09 Arzum Ev Aletleri 21,60 -8,24 -12,27 Aselsan 15,38 -6,05 -15,73 Ata GMYO 5,34 -9,95 -3,09 Atakule GMYO 3,18 -9,92 26,19 Atlantis Yatırım Holding 4,75 -9,87 -14,57 Atlas Yat. Ort. 1,40 -7,89 -20,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,50 -7,46 -2,89 Avrasya GMYO 3,01 -3,83 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,10 -8,55 -3,13 Avrupa Yatırım Holding 9,07 7,46 51,17 Ayen Enerji 7,26 -4,72 34,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,34 -10,00 -0,09 Aygaz 14,32 -9,65 -2,25 Bagfaş 22,28 -9,87 11,40 Bak Ambalaj 22,90 -8,18 13,37 Balatacılar Balatacılık 7,54 -9,92 -8,50 Bantaş Ambalaj 4,31 -8,30 -8,10 Banvit 52,60 -3,84 1,15 Baştaş Başkent Çimento 12,59 -9,94 -27,52 Batı Çimento 15,12 -10,00 221,02 Batısöke Çimento 3,61 -9,52 47,95 Bayrak Taban Sanayi 10,15 -9,94 -4,34 Bera Holding 20,50 -9,93 1,08 Berkosan Yalıtım 10,53 -10,00 18,05 Beşiktaş Futbol Yat. 6,01 2,04 48,76 Beyaz Filo 12,20 -6,58 19,84 Bilici Yatırım 11,79 -6,43 77,56 Bim Mağazalar 65,35 -9,24 -11,13 Birko Mensucat 1,06 -3,64 -4,50 Birlik Mensucat 2,70 -10,00 -21,97 Bizim Mağazaları 13,59 -8,85 -11,52 Borusan Mannesmann 28,04 -9,31 0,86 Borusan Yat. Paz. 401,20 -9,50 -12,19 Bosch Fren Sistemleri 1.040,90 -8,16 -15,98 Bossa 23,56 -8,68 31,99 Brisa 25,84 -9,40 29,59 Burçelik 22,28 -9,50 5,99 Burçelik Vana 30,54 -9,96 -38,50 Bursa Çimento 3,73 -7,44 -25,06 Carrefoursa 54,95 -8,26 -23,47 Casa Emtia Petrol 126,70 -9,95 19,53 Ceo Event Medya 5,66 -9,44 -11,98 Coca Cola İçecek 66,85 -9,72 2,66 Cosmos Yat. Holding 10,19 -9,82 26,43 Credıtwest Faktorıng 4,64 -9,90 -20,95 Çelebi 288,00 -4,64 57,79 Çelik Halat 7,57 -7,46 -16,79 Çemaş Döküm 1,36 -9,93 -20,12 Çemtaş 14,25 -9,64 -10,38 Çimbeton 275,30 -8,84 -7,15 Çimentaş 36,00 -10,00 -0,44 Çimsa 20,34 -7,12 14,27 Çuhadaroğlu Metal 6,76 -8,40 -12,55 Dagi Giyim 2,54 -7,64 -25,43 Dagi Yatırım Holding 13,32 -10,00 3,26 Dardanel 29,88 -10,00 -10,81 Datagate Bilgisayar 14,43 -7,80 -10,43 Demısaş Döküm 7,30 -8,06 10,44 Denge Holding 6,26 -9,93 14,23 Deniz GMYO 4,98 -9,95 45,61 Derimod 11,17 -9,99 14,68 Derlüks Yatırım Holding 7,97 -8,60 -9,64 Desa Deri 11,87 -7,98 21,87 Despec Bilgisayar 11,50 -8,59 -11,94 Deva Holding 27,46 -7,85 13,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,12 -9,31 30,14 Diriteks Diriliş Tekstil 6,03 -10,00 61,66 Ditaş Doğan 14,83 -8,40 13,83 DO-CO 608,50 -0,57 -3,41 Doğan Burda 17,00 -6,59 -24,24 Doğan Holding 3,07 -7,53 0,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,71 -9,06 16,36 Doğusan 5,10 -2,30 16,44 Doğuş GMYO 10,88 -9,93 33,17 Doğuş Otomotiv 29,50 -7,81 2,64 Döktaş Dökümcülük 33,00 -9,98 7,77 Duran Doğan Basım 11,75 -8,35 12,01 Dyo Boya 13,82 -8,78 21,65 Eczacıbaşı İlaç 6,38 -8,46 -14,48 Eczacıbaşı Yatırım 51,00 -6,34 83,85 Edip Gayrimenkul 3,35 -9,95 0,90 Ege Endüstri 1.656,70 -3,93 -4,09 Ege Gübre 200,00 -8,13 37,74 Ege Profil 32,40 -10,00 -15,27 Ege Seramik 12,18 -8,83 18,37 Egeplast 30,54 -9,96 -8,29 Ekiz Kimya 6,30 -10,00 -11,64 Emek Elektrik 2,70 -5,26 -5,44 Eminiş Ambalaj 23,36 -9,95 -36,59 Emlak Konut GMYO 1,93 -8,10 -9,81 Enerjisa Enerji 10,83 -9,14 -13,43 Enka İnşaat 7,57 -3,44 2,71 Erbosan 59,10 -7,87 44,15 Ereğli Demir Çelik 14,71 -9,98 -1,47 Ersu Gıda 4,67 -7,16 -5,47 Escort Teknoloji 6,59 -8,85 0,30 Esenboğa Elektrik 38,08 -7,12 100,11 Etiler Gıda 5,41 -8,31 35,93 Euro Kapital Yat. Ort. 3,84 -7,25 -0,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,95 -5,50 9,72 Euro Yat. Ort. 4,41 -9,07 -2,22 Euro Yatırım Holding 3,69 -7,52 29,93 Fade Gıda 14,00 -8,20 126,17 Fenerbahçe Futbol 25,96 -9,99 -12,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,67 -8,40 -10,99 F-M İzmit Piston 143,40 -7,48 15,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,07 -9,11 7,98 Ford Otosan 213,50 -6,52 69,44 Formet Celik Kapi Sanayi 3,04 -8,71 -36,00 Frigo Pak Gıda 27,92 -9,94 33,08 Galatasaray Sportif 4,19 -9,89 3,46 Garanti Bankası 7,98 -9,93 -23,05 Garanti Faktoring 13,61 -9,99 22,28 Garanti Yat. Ort. 2,85 -9,52 -11,76 Gedik Y. Men. Değ. 22,94 -3,45 82,06 Gediz Ambalaj 35,34 -9,48 31,87 Gentaş 5,18 -9,12 -12,79 Gersan Elektrik 6,22 -8,53 1,30 Global Men. Değ. 7,35 -9,59 22,30 Global Yat. Holding 5,68 -8,68 21,37 Good-Year 7,66 -8,37 -8,37 Göltaş Çimento 57,35 -9,33 39,00 Gözde Girişim 7,34 -9,49 -8,02 GSD Denizcilik 5,85 -4,88 16,07 GSD Holding 2,05 -8,89 -18,33 Gübre Fabrik. 71,50 -7,62 -16,91 Güler Yat. Holding 9,36 -6,21 -13,89 Halk GMYO 3,08 -8,33 -4,05 Hatay Tekstil 19,46 -9,99 39,50 Hedef Girişim 4,05 -9,40 18,20 Hektaş 28,50 -4,68 49,45 HUB Girişim 16,36 -9,96 -10,11 Hürriyet Gzt. 1,84 -9,80 -12,38 ICBC Turkey Bank 5,58 -8,37 -14,15 İdealist Danışmanlık 68,45 -9,99 408,54 İdealist GMYO 9,89 -9,93 45,44 İhlas Ev Aletleri 1,44 -9,43 -23,40 İhlas Gayrimenkul 1,01 -7,34 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,80 -5,08 -31,03 İhlas Holding 0,77 -8,33 -31,41 İhlas Yayın Holding 0,83 -8,79 -27,19 İndeks Bilgisayar 27,54 -6,71 43,96 Info Yatırım 6,20 -7,88 -3,88 İntema 41,40 -10,00 3,76 Inveo Yatırım Holding 125,50 -9,97 183,81 İpek Doğal Enerji 11,56 -7,30 -11,62 İskenderun Demir Çelik 11,60 -6,00 14,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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