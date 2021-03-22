Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.03.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,11-2,5717,70
Acıpayam Selüloz19,37-9,9913,14
Adel Kalemcilik21,98-9,99-35,80
Adese Alışveriş Ticaret2,70-10,00-3,57
Afyon Çimento4,16-7,96-18,59
Ak Enerji1,75-7,41-20,81
Akbank5,33-9,97-23,09
Akçansa16,53-7,39-0,06
Akdeniz Yatırım Hold.2,14-8,15-10,95
Akfen GMYO4,03-6,93-17,08
Akın Tekstil54,00-9,5570,03
Akiş GMYO2,02-9,01-27,66
Akmerkez GMYO51,95-7,89-19,32
Aksa15,95-7,759,32
Aksa Enerji10,48-8,2340,86
Aksigorta8,26-9,03-5,04
Aksu Enerji5,85-10,00-22,49
Alarko Carrıer369,90-9,691,37
Alarko GMYO24,90-9,59-4,82
Alarko Holding10,84-9,9725,46
Albaraka Türk1,71-8,56-11,86
Alcatel Lucent Teletaş30,44-9,832,63
Alkim Kağıt16,97-7,2725,26
Alkim Kimya16,38-7,6112,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,25-9,642,74
Altınyunus Çeşme71,30-7,8842,71
Anadolu Efes21,44-8,14-7,51
Anadolu Grubu Holding24,60-9,16-6,50
Anadolu Hayat Emek.10,33-6,8519,15
Anadolu Isuzu19,06-8,285,89
Anadolu Sigorta7,11-9,08-5,83
Anel Elektrik4,97-4,4256,78
Arçelik32,20-7,955,92
ARD Bilişim Teknolojileri50,60-8,005,24
Arena Bilgisayar49,10-8,9142,73
Armada Bilgisayar52,95-9,957,89
Arsan Tekstil10,655,1346,09
Arzum Ev Aletleri21,60-8,24-12,27
Aselsan15,38-6,05-15,73
Ata GMYO5,34-9,95-3,09
Atakule GMYO3,18-9,9226,19
Atlantis Yatırım Holding4,75-9,87-14,57
Atlas Yat. Ort.1,40-7,89-20,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,50-7,46-2,89
Avrasya GMYO3,01-3,8314,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,10-8,55-3,13
Avrupa Yatırım Holding9,077,4651,17
Ayen Enerji7,26-4,7234,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,34-10,00-0,09
Aygaz14,32-9,65-2,25
Bagfaş22,28-9,8711,40
Bak Ambalaj22,90-8,1813,37
Balatacılar Balatacılık7,54-9,92-8,50
Bantaş Ambalaj4,31-8,30-8,10
Banvit52,60-3,841,15
Baştaş Başkent Çimento12,59-9,94-27,52
Batı Çimento15,12-10,00221,02
Batısöke Çimento3,61-9,5247,95
Bayrak Taban Sanayi10,15-9,94-4,34
Bera Holding20,50-9,931,08
Berkosan Yalıtım10,53-10,0018,05
Beşiktaş Futbol Yat.6,012,0448,76
Beyaz Filo12,20-6,5819,84
Bilici Yatırım11,79-6,4377,56
Bim Mağazalar65,35-9,24-11,13
Birko Mensucat1,06-3,64-4,50
Birlik Mensucat2,70-10,00-21,97
Bizim Mağazaları13,59-8,85-11,52
Borusan Mannesmann28,04-9,310,86
Borusan Yat. Paz.401,20-9,50-12,19
Bosch Fren Sistemleri1.040,90-8,16-15,98
Bossa23,56-8,6831,99
Brisa25,84-9,4029,59
Burçelik22,28-9,505,99
Burçelik Vana30,54-9,96-38,50
Bursa Çimento3,73-7,44-25,06
Carrefoursa54,95-8,26-23,47
Casa Emtia Petrol126,70-9,9519,53
Ceo Event Medya5,66-9,44-11,98
Coca Cola İçecek66,85-9,722,66
Cosmos Yat. Holding10,19-9,8226,43
Credıtwest Faktorıng4,64-9,90-20,95
Çelebi288,00-4,6457,79
Çelik Halat7,57-7,46-16,79
Çemaş Döküm1,36-9,93-20,12
Çemtaş14,25-9,64-10,38
Çimbeton275,30-8,84-7,15
Çimentaş36,00-10,00-0,44
Çimsa20,34-7,1214,27
Çuhadaroğlu Metal6,76-8,40-12,55
Dagi Giyim2,54-7,64-25,43
Dagi Yatırım Holding13,32-10,003,26
Dardanel29,88-10,00-10,81
Datagate Bilgisayar14,43-7,80-10,43
Demısaş Döküm7,30-8,0610,44
Denge Holding6,26-9,9314,23
Deniz GMYO4,98-9,9545,61
Derimod11,17-9,9914,68
Derlüks Yatırım Holding7,97-8,60-9,64
Desa Deri11,87-7,9821,87
Despec Bilgisayar11,50-8,59-11,94
Deva Holding27,46-7,8513,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,12-9,3130,14
Diriteks Diriliş Tekstil6,03-10,0061,66
Ditaş Doğan14,83-8,4013,83
DO-CO608,50-0,57-3,41
Doğan Burda17,00-6,59-24,24
Doğan Holding3,07-7,530,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,71-9,0616,36
Doğusan5,10-2,3016,44
Doğuş GMYO10,88-9,9333,17
Doğuş Otomotiv29,50-7,812,64
Döktaş Dökümcülük33,00-9,987,77
Duran Doğan Basım11,75-8,3512,01
Dyo Boya13,82-8,7821,65
Eczacıbaşı İlaç6,38-8,46-14,48
Eczacıbaşı Yatırım51,00-6,3483,85
Edip Gayrimenkul3,35-9,950,90
Ege Endüstri1.656,70-3,93-4,09
Ege Gübre200,00-8,1337,74
Ege Profil32,40-10,00-15,27
Ege Seramik12,18-8,8318,37
Egeplast30,54-9,96-8,29
Ekiz Kimya6,30-10,00-11,64
Emek Elektrik2,70-5,26-5,44
Eminiş Ambalaj23,36-9,95-36,59
Emlak Konut GMYO1,93-8,10-9,81
Enerjisa Enerji10,83-9,14-13,43
Enka İnşaat7,57-3,442,71
Erbosan59,10-7,8744,15
Ereğli Demir Çelik14,71-9,98-1,47
Ersu Gıda4,67-7,16-5,47
Escort Teknoloji6,59-8,850,30
Esenboğa Elektrik38,08-7,12100,11
Etiler Gıda5,41-8,3135,93
Euro Kapital Yat. Ort.3,84-7,25-0,26
Euro Trend Yat. Ort.3,95-5,509,72
Euro Yat. Ort.4,41-9,07-2,22
Euro Yatırım Holding3,69-7,5229,93
Fade Gıda14,00-8,20126,17
Fenerbahçe Futbol25,96-9,99-12,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,67-8,40-10,99
F-M İzmit Piston143,40-7,4815,37
Fonet Bilgi Teknolojileri14,07-9,117,98
Ford Otosan213,50-6,5269,44
Formet Celik Kapi Sanayi3,04-8,71-36,00
Frigo Pak Gıda27,92-9,9433,08
Galatasaray Sportif4,19-9,893,46
Garanti Bankası7,98-9,93-23,05
Garanti Faktoring13,61-9,9922,28
Garanti Yat. Ort.2,85-9,52-11,76
Gedik Y. Men. Değ.22,94-3,4582,06
Gediz Ambalaj35,34-9,4831,87
Gentaş5,18-9,12-12,79
Gersan Elektrik6,22-8,531,30
Global Men. Değ.7,35-9,5922,30
Global Yat. Holding5,68-8,6821,37
Good-Year7,66-8,37-8,37
Göltaş Çimento57,35-9,3339,00
Gözde Girişim7,34-9,49-8,02
GSD Denizcilik5,85-4,8816,07
GSD Holding2,05-8,89-18,33
Gübre Fabrik.71,50-7,62-16,91
Güler Yat. Holding9,36-6,21-13,89
Halk GMYO3,08-8,33-4,05
Hatay Tekstil19,46-9,9939,50
Hedef Girişim4,05-9,4018,20
Hektaş28,50-4,6849,45
HUB Girişim16,36-9,96-10,11
Hürriyet Gzt.1,84-9,80-12,38
ICBC Turkey Bank5,58-8,37-14,15
İdealist Danışmanlık68,45-9,99408,54
İdealist GMYO9,89-9,9345,44
İhlas Ev Aletleri1,44-9,43-23,40
İhlas Gayrimenkul1,01-7,34-19,20
İhlas Gazetecilik2,80-5,08-31,03
İhlas Holding0,77-8,33-31,41
İhlas Yayın Holding0,83-8,79-27,19
İndeks Bilgisayar27,54-6,7143,96
Info Yatırım6,20-7,88-3,88
İntema41,40-10,003,76
Inveo Yatırım Holding125,50-9,97183,81
İpek Doğal Enerji11,56-7,30-11,62
İskenderun Demir Çelik11,60-6,0014,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü         
14:59
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
14:27
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir         
14:23
Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti         
14:13
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
13:36
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei