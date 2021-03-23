Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.03.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,349,8820,67
Acıpayam Selüloz19,661,5014,84
Adel Kalemcilik21,02-4,37-38,60
Adese Alışveriş Ticaret2,741,48-2,14
Afyon Çimento4,05-0,49-20,74
Ak Enerji1,710,00-22,62
Akbank4,98-6,57-28,14
Akçansa17,776,607,44
Akdeniz Yatırım Hold.2,120,95-11,78
Akfen GMYO3,79-2,82-22,02
Akın Tekstil52,80-1,7766,25
Akiş GMYO1,91-4,50-31,60
Akmerkez GMYO51,701,77-19,71
Aksa15,39-1,165,48
Aksa Enerji10,12-1,5636,02
Aksigorta7,95-2,81-8,60
Aksu Enerji5,69-2,74-24,61
Alarko Carrıer363,00-1,55-0,52
Alarko GMYO25,201,61-3,67
Alarko Holding10,62-2,0322,92
Albaraka Türk1,67-1,18-13,92
Alcatel Lucent Teletaş29,62-2,57-0,13
Alkim Kağıt16,37-0,6120,83
Alkim Kimya16,241,7511,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,15-4,44-1,83
Altınyunus Çeşme73,255,0946,62
Anadolu Efes21,680,93-6,47
Anadolu Grubu Holding23,48-3,69-10,76
Anadolu Hayat Emek.10,351,8719,38
Anadolu Isuzu18,25-2,461,39
Anadolu Sigorta7,19-0,42-4,77
Anel Elektrik4,941,8655,84
Arçelik32,964,378,42
ARD Bilişim Teknolojileri50,001,013,99
Arena Bilgisayar48,40-0,2540,70
Armada Bilgisayar52,80-0,287,58
Arsan Tekstil10,093,7038,41
Arzum Ev Aletleri21,08-0,57-14,38
Aselsan15,021,90-17,70
Ata GMYO5,12-4,12-7,08
Atakule GMYO3,01-5,3519,44
Atlantis Yatırım Holding4,70-1,05-15,47
Atlas Yat. Ort.1,402,19-20,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,690,63-1,84
Avrasya GMYO2,944,2612,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-0,33-4,69
Avrupa Yatırım Holding8,92-3,8848,67
Ayen Enerji7,113,4931,42
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,350,090,00
Aygaz14,02-1,75-4,30
Bagfaş21,54-3,237,70
Bak Ambalaj22,600,6211,88
Balatacılar Balatacılık7,00-7,16-15,05
Bantaş Ambalaj4,270,95-8,96
Banvit53,500,752,88
Baştaş Başkent Çimento11,55-8,26-33,51
Batı Çimento15,250,86223,78
Batısöke Çimento3,42-5,0040,16
Bayrak Taban Sanayi10,00-1,48-5,75
Bera Holding20,30-0,980,10
Berkosan Yalıtım10,15-3,6113,79
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-0,8445,30
Beyaz Filo11,780,1715,72
Bilici Yatırım11,642,6575,30
Bim Mağazalar66,652,85-9,36
Birko Mensucat1,060,00-4,50
Birlik Mensucat2,55-5,56-26,30
Bizim Mağazaları13,40-0,15-12,76
Borusan Mannesmann26,92-3,30-3,17
Borusan Yat. Paz.389,60-2,36-14,73
Bosch Fren Sistemleri1.022,500,24-17,47
Bossa23,702,0732,77
Brisa25,900,8629,89
Burçelik21,88-1,264,09
Burçelik Vana29,96-1,90-39,67
Bursa Çimento3,743,03-24,86
Carrefoursa53,90-0,09-24,93
Casa Emtia Petrol116,10-8,379,53
Ceo Event Medya5,42-3,73-15,71
Coca Cola İçecek67,851,274,20
Cosmos Yat. Holding10,200,2926,55
Credıtwest Faktorıng4,35-6,25-25,89
Çelebi282,603,9754,83
Çelik Halat7,32-0,68-19,54
Çemaş Döküm1,31-3,68-23,06
Çemtaş14,280,56-10,20
Çimbeton271,00-0,29-8,60
Çimentaş38,827,837,36
Çimsa20,122,0813,03
Çuhadaroğlu Metal6,55-1,50-15,27
Dagi Giyim2,46-0,81-27,78
Dagi Yatırım Holding13,16-1,202,02
Dardanel30,100,74-10,15
Datagate Bilgisayar14,110,14-12,41
Demısaş Döküm7,220,989,23
Denge Holding6,15-1,7612,23
Deniz GMYO4,93-1,0044,15
Derimod11,07-0,9013,66
Derlüks Yatırım Holding7,77-1,02-11,90
Desa Deri11,771,3820,84
Despec Bilgisayar11,501,50-11,94
Deva Holding27,723,3614,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,82-1,4327,37
Diriteks Diriliş Tekstil5,43-9,9545,58
Ditaş Doğan14,35-1,5810,14
DO-CO604,00-1,71-4,13
Doğan Burda17,114,46-23,75
Doğan Holding3,144,672,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,60-3,3511,64
Doğusan5,18-0,5818,26
Doğuş GMYO11,344,2338,80
Doğuş Otomotiv27,22-5,49-5,29
Döktaş Dökümcülük32,18-2,485,09
Duran Doğan Basım11,34-1,738,10
Dyo Boya13,59-0,3719,63
Eczacıbaşı İlaç6,22-0,96-16,62
Eczacıbaşı Yatırım50,402,8281,69
Edip Gayrimenkul3,16-5,67-4,82
Ege Endüstri1.601,003,15-7,31
Ege Gübre199,701,8937,53
Ege Profil31,12-3,95-18,62
Ege Seramik12,241,7518,95
Egeplast30,540,00-8,29
Ekiz Kimya6,300,00-11,64
Emek Elektrik2,690,37-5,79
Eminiş Ambalaj22,06-5,57-40,12
Emlak Konut GMYO1,87-1,06-12,62
Enerjisa Enerji10,59-1,30-15,35
Enka İnşaat7,704,054,48
Erbosan58,200,7841,95
Ereğli Demir Çelik14,740,20-1,27
Ersu Gıda4,601,55-6,88
Escort Teknoloji6,45-0,92-1,83
Esenboğa Elektrik38,404,07101,79
Etiler Gıda5,600,9040,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,976,433,12
Euro Trend Yat. Ort.3,934,249,17
Euro Yat. Ort.4,482,52-0,67
Euro Yatırım Holding3,661,6728,87
Fade Gıda13,971,75125,69
Fenerbahçe Futbol24,66-5,01-16,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,40-3,23-15,23
F-M İzmit Piston142,001,7914,24
Fonet Bilgi Teknolojileri13,77-1,225,68
Ford Otosan207,600,9764,76
Formet Celik Kapi Sanayi3,093,00-34,95
Frigo Pak Gıda29,425,4540,23
Galatasaray Sportif3,78-9,79-6,67
Garanti Bankası7,35-7,89-29,12
Garanti Faktoring13,700,6623,09
Garanti Yat. Ort.2,83-0,35-12,38
Gedik Y. Men. Değ.21,862,1573,49
Gediz Ambalaj34,20-2,6827,61
Gentaş5,04-1,75-15,15
Gersan Elektrik6,05-1,14-1,47
Global Men. Değ.7,14-2,4618,80
Global Yat. Holding5,37-4,1114,74
Good-Year7,49-0,53-10,41
Göltaş Çimento56,35-1,0536,57
Gözde Girişim7,12-2,47-10,78
GSD Denizcilik6,055,9520,04
GSD Holding1,99-1,97-20,72
Gübre Fabrik.69,800,14-18,88
Güler Yat. Holding8,78-2,34-19,23
Halk GMYO3,040,33-5,30
Hatay Tekstil19,00-2,3636,20
Hedef Girişim3,99-0,9916,44
Hektaş27,883,5746,20
HUB Girişim16,400,24-9,89
Hürriyet Gzt.1,75-4,89-16,67
ICBC Turkey Bank5,693,64-12,46
İdealist Danışmanlık61,65-9,93358,02
İdealist GMYO9,59-3,0341,03
İhlas Ev Aletleri1,42-1,39-24,47
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik2,836,39-30,30
İhlas Holding0,72-5,26-35,87
İhlas Yayın Holding0,853,66-25,44
İndeks Bilgisayar27,684,1444,69
Info Yatırım6,181,98-4,19
İntema40,40-2,421,25
Inveo Yatırım Holding128,402,31190,37
İpek Doğal Enerji11,19-0,36-14,45
İskenderun Demir Çelik11,624,4014,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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