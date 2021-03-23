Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,34 9,88 20,67 Acıpayam Selüloz 19,66 1,50 14,84 Adel Kalemcilik 21,02 -4,37 -38,60 Adese Alışveriş Ticaret 2,74 1,48 -2,14 Afyon Çimento 4,05 -0,49 -20,74 Ak Enerji 1,71 0,00 -22,62 Akbank 4,98 -6,57 -28,14 Akçansa 17,77 6,60 7,44 Akdeniz Yatırım Hold. 2,12 0,95 -11,78 Akfen GMYO 3,79 -2,82 -22,02 Akın Tekstil 52,80 -1,77 66,25 Akiş GMYO 1,91 -4,50 -31,60 Akmerkez GMYO 51,70 1,77 -19,71 Aksa 15,39 -1,16 5,48 Aksa Enerji 10,12 -1,56 36,02 Aksigorta 7,95 -2,81 -8,60 Aksu Enerji 5,69 -2,74 -24,61 Alarko Carrıer 363,00 -1,55 -0,52 Alarko GMYO 25,20 1,61 -3,67 Alarko Holding 10,62 -2,03 22,92 Albaraka Türk 1,67 -1,18 -13,92 Alcatel Lucent Teletaş 29,62 -2,57 -0,13 Alkim Kağıt 16,37 -0,61 20,83 Alkim Kimya 16,24 1,75 11,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 -4,44 -1,83 Altınyunus Çeşme 73,25 5,09 46,62 Anadolu Efes 21,68 0,93 -6,47 Anadolu Grubu Holding 23,48 -3,69 -10,76 Anadolu Hayat Emek. 10,35 1,87 19,38 Anadolu Isuzu 18,25 -2,46 1,39 Anadolu Sigorta 7,19 -0,42 -4,77 Anel Elektrik 4,94 1,86 55,84 Arçelik 32,96 4,37 8,42 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 1,01 3,99 Arena Bilgisayar 48,40 -0,25 40,70 Armada Bilgisayar 52,80 -0,28 7,58 Arsan Tekstil 10,09 3,70 38,41 Arzum Ev Aletleri 21,08 -0,57 -14,38 Aselsan 15,02 1,90 -17,70 Ata GMYO 5,12 -4,12 -7,08 Atakule GMYO 3,01 -5,35 19,44 Atlantis Yatırım Holding 4,70 -1,05 -15,47 Atlas Yat. Ort. 1,40 2,19 -20,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,69 0,63 -1,84 Avrasya GMYO 2,94 4,26 12,24 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -0,33 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,92 -3,88 48,67 Ayen Enerji 7,11 3,49 31,42 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,35 0,09 0,00 Aygaz 14,02 -1,75 -4,30 Bagfaş 21,54 -3,23 7,70 Bak Ambalaj 22,60 0,62 11,88 Balatacılar Balatacılık 7,00 -7,16 -15,05 Bantaş Ambalaj 4,27 0,95 -8,96 Banvit 53,50 0,75 2,88 Baştaş Başkent Çimento 11,55 -8,26 -33,51 Batı Çimento 15,25 0,86 223,78 Batısöke Çimento 3,42 -5,00 40,16 Bayrak Taban Sanayi 10,00 -1,48 -5,75 Bera Holding 20,30 -0,98 0,10 Berkosan Yalıtım 10,15 -3,61 13,79 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 -0,84 45,30 Beyaz Filo 11,78 0,17 15,72 Bilici Yatırım 11,64 2,65 75,30 Bim Mağazalar 66,65 2,85 -9,36 Birko Mensucat 1,06 0,00 -4,50 Birlik Mensucat 2,55 -5,56 -26,30 Bizim Mağazaları 13,40 -0,15 -12,76 Borusan Mannesmann 26,92 -3,30 -3,17 Borusan Yat. Paz. 389,60 -2,36 -14,73 Bosch Fren Sistemleri 1.022,50 0,24 -17,47 Bossa 23,70 2,07 32,77 Brisa 25,90 0,86 29,89 Burçelik 21,88 -1,26 4,09 Burçelik Vana 29,96 -1,90 -39,67 Bursa Çimento 3,74 3,03 -24,86 Carrefoursa 53,90 -0,09 -24,93 Casa Emtia Petrol 116,10 -8,37 9,53 Ceo Event Medya 5,42 -3,73 -15,71 Coca Cola İçecek 67,85 1,27 4,20 Cosmos Yat. Holding 10,20 0,29 26,55 Credıtwest Faktorıng 4,35 -6,25 -25,89 Çelebi 282,60 3,97 54,83 Çelik Halat 7,32 -0,68 -19,54 Çemaş Döküm 1,31 -3,68 -23,06 Çemtaş 14,28 0,56 -10,20 Çimbeton 271,00 -0,29 -8,60 Çimentaş 38,82 7,83 7,36 Çimsa 20,12 2,08 13,03 Çuhadaroğlu Metal 6,55 -1,50 -15,27 Dagi Giyim 2,46 -0,81 -27,78 Dagi Yatırım Holding 13,16 -1,20 2,02 Dardanel 30,10 0,74 -10,15 Datagate Bilgisayar 14,11 0,14 -12,41 Demısaş Döküm 7,22 0,98 9,23 Denge Holding 6,15 -1,76 12,23 Deniz GMYO 4,93 -1,00 44,15 Derimod 11,07 -0,90 13,66 Derlüks Yatırım Holding 7,77 -1,02 -11,90 Desa Deri 11,77 1,38 20,84 Despec Bilgisayar 11,50 1,50 -11,94 Deva Holding 27,72 3,36 14,83 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,82 -1,43 27,37 Diriteks Diriliş Tekstil 5,43 -9,95 45,58 Ditaş Doğan 14,35 -1,58 10,14 DO-CO 604,00 -1,71 -4,13 Doğan Burda 17,11 4,46 -23,75 Doğan Holding 3,14 4,67 2,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 -3,35 11,64 Doğusan 5,18 -0,58 18,26 Doğuş GMYO 11,34 4,23 38,80 Doğuş Otomotiv 27,22 -5,49 -5,29 Döktaş Dökümcülük 32,18 -2,48 5,09 Duran Doğan Basım 11,34 -1,73 8,10 Dyo Boya 13,59 -0,37 19,63 Eczacıbaşı İlaç 6,22 -0,96 -16,62 Eczacıbaşı Yatırım 50,40 2,82 81,69 Edip Gayrimenkul 3,16 -5,67 -4,82 Ege Endüstri 1.601,00 3,15 -7,31 Ege Gübre 199,70 1,89 37,53 Ege Profil 31,12 -3,95 -18,62 Ege Seramik 12,24 1,75 18,95 Egeplast 30,54 0,00 -8,29 Ekiz Kimya 6,30 0,00 -11,64 Emek Elektrik 2,69 0,37 -5,79 Eminiş Ambalaj 22,06 -5,57 -40,12 Emlak Konut GMYO 1,87 -1,06 -12,62 Enerjisa Enerji 10,59 -1,30 -15,35 Enka İnşaat 7,70 4,05 4,48 Erbosan 58,20 0,78 41,95 Ereğli Demir Çelik 14,74 0,20 -1,27 Ersu Gıda 4,60 1,55 -6,88 Escort Teknoloji 6,45 -0,92 -1,83 Esenboğa Elektrik 38,40 4,07 101,79 Etiler Gıda 5,60 0,90 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,97 6,43 3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,93 4,24 9,17 Euro Yat. Ort. 4,48 2,52 -0,67 Euro Yatırım Holding 3,66 1,67 28,87 Fade Gıda 13,97 1,75 125,69 Fenerbahçe Futbol 24,66 -5,01 -16,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,40 -3,23 -15,23 F-M İzmit Piston 142,00 1,79 14,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,77 -1,22 5,68 Ford Otosan 207,60 0,97 64,76 Formet Celik Kapi Sanayi 3,09 3,00 -34,95 Frigo Pak Gıda 29,42 5,45 40,23 Galatasaray Sportif 3,78 -9,79 -6,67 Garanti Bankası 7,35 -7,89 -29,12 Garanti Faktoring 13,70 0,66 23,09 Garanti Yat. Ort. 2,83 -0,35 -12,38 Gedik Y. Men. Değ. 21,86 2,15 73,49 Gediz Ambalaj 34,20 -2,68 27,61 Gentaş 5,04 -1,75 -15,15 Gersan Elektrik 6,05 -1,14 -1,47 Global Men. Değ. 7,14 -2,46 18,80 Global Yat. Holding 5,37 -4,11 14,74 Good-Year 7,49 -0,53 -10,41 Göltaş Çimento 56,35 -1,05 36,57 Gözde Girişim 7,12 -2,47 -10,78 GSD Denizcilik 6,05 5,95 20,04 GSD Holding 1,99 -1,97 -20,72 Gübre Fabrik. 69,80 0,14 -18,88 Güler Yat. Holding 8,78 -2,34 -19,23 Halk GMYO 3,04 0,33 -5,30 Hatay Tekstil 19,00 -2,36 36,20 Hedef Girişim 3,99 -0,99 16,44 Hektaş 27,88 3,57 46,20 HUB Girişim 16,40 0,24 -9,89 Hürriyet Gzt. 1,75 -4,89 -16,67 ICBC Turkey Bank 5,69 3,64 -12,46 İdealist Danışmanlık 61,65 -9,93 358,02 İdealist GMYO 9,59 -3,03 41,03 İhlas Ev Aletleri 1,42 -1,39 -24,47 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 2,83 6,39 -30,30 İhlas Holding 0,72 -5,26 -35,87 İhlas Yayın Holding 0,85 3,66 -25,44 İndeks Bilgisayar 27,68 4,14 44,69 Info Yatırım 6,18 1,98 -4,19 İntema 40,40 -2,42 1,25 Inveo Yatırım Holding 128,40 2,31 190,37 İpek Doğal Enerji 11,19 -0,36 -14,45 İskenderun Demir Çelik 11,62 4,40 14,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi