Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,25 9,63 32,43 Acıpayam Selüloz 20,96 4,80 22,43 Adel Kalemcilik 22,60 3,67 -33,99 Adese Alışveriş Ticaret 2,88 3,23 2,86 Afyon Çimento 4,22 3,69 -17,42 Ak Enerji 1,78 4,09 -19,46 Akbank 4,95 3,13 -28,57 Akçansa 18,77 2,40 13,48 Akdeniz Yatırım Hold. 2,28 5,56 -5,12 Akfen GMYO 3,91 2,09 -19,55 Akın Tekstil 54,20 2,17 70,65 Akiş GMYO 1,98 3,66 -29,09 Akmerkez GMYO 53,90 3,65 -16,29 Aksa 15,67 3,02 7,40 Aksa Enerji 10,43 2,66 40,19 Aksigorta 8,18 1,61 -5,96 Aksu Enerji 6,04 3,07 -19,97 Alarko Carrıer 377,80 2,38 3,54 Alarko GMYO 26,82 6,43 2,52 Alarko Holding 10,91 0,37 26,27 Albaraka Türk 1,79 7,83 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 30,82 3,77 3,91 Alkim Kağıt 17,53 3,61 29,39 Alkim Kimya 16,59 2,53 14,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 3,90 9,59 Altınyunus Çeşme 74,45 4,56 49,02 Anadolu Efes 22,66 3,00 -2,24 Anadolu Grubu Holding 24,14 -0,25 -8,25 Anadolu Hayat Emek. 11,18 6,48 28,95 Anadolu Isuzu 19,22 2,67 6,78 Anadolu Sigorta 7,47 1,63 -1,06 Anel Elektrik 5,53 7,38 74,45 Arçelik 34,36 4,44 13,03 ARD Bilişim Teknolojileri 50,60 3,05 5,24 Arena Bilgisayar 51,80 4,65 50,58 Armada Bilgisayar 56,60 2,17 15,32 Arsan Tekstil 11,06 6,24 51,71 Arzum Ev Aletleri 21,98 3,48 -10,72 Aselsan 15,22 1,20 -16,60 Ata GMYO 5,34 4,50 -3,09 Atakule GMYO 3,18 3,25 26,19 Atlantis Yatırım Holding 4,80 2,13 -13,67 Atlas Yat. Ort. 1,46 4,29 -16,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,16 5,86 6,32 Avrasya GMYO 3,22 6,62 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 4,14 2,19 Avrupa Yatırım Holding 8,99 -0,77 49,83 Ayen Enerji 7,83 3,71 44,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,00 4,26 5,73 Aygaz 15,51 10,00 5,87 Bagfaş 22,86 6,92 14,30 Bak Ambalaj 23,68 3,14 17,23 Balatacılar Balatacılık 8,00 0,00 -2,91 Bantaş Ambalaj 4,48 3,70 -4,48 Banvit 54,00 -0,55 3,85 Baştaş Başkent Çimento 13,40 1,52 -22,86 Batı Çimento 14,85 -0,27 215,29 Batısöke Çimento 3,53 2,92 44,67 Bayrak Taban Sanayi 10,23 2,51 -3,58 Bera Holding 21,78 6,24 7,40 Berkosan Yalıtım 10,56 3,43 18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,97 0,51 47,77 Beyaz Filo 12,28 2,59 20,63 Bilici Yatırım 13,14 9,23 97,89 Bim Mağazalar 69,40 2,51 -5,62 Birko Mensucat 1,12 2,75 0,90 Birlik Mensucat 3,15 6,06 -8,96 Bizim Mağazaları 13,86 4,13 -9,77 Borusan Mannesmann 27,76 3,66 -0,14 Borusan Yat. Paz. 410,80 2,29 -10,09 Bosch Fren Sistemleri 1.099,00 4,76 -11,29 Bossa 24,00 2,13 34,45 Brisa 27,62 3,83 38,52 Burçelik 23,34 2,82 11,04 Burçelik Vana 30,70 0,66 -38,18 Bursa Çimento 3,94 4,23 -20,85 Carrefoursa 54,50 0,83 -24,09 Casa Emtia Petrol 149,40 7,25 40,94 Ceo Event Medya 5,64 3,68 -12,29 Coca Cola İçecek 69,60 1,61 6,89 Cosmos Yat. Holding 11,50 6,38 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,53 3,90 -22,83 Çelebi 310,90 4,01 70,33 Çelik Halat 7,89 6,62 -13,27 Çemaş Döküm 1,36 3,82 -20,12 Çemtaş 14,69 3,45 -7,62 Çimbeton 293,80 5,49 -0,91 Çimentaş 41,00 6,55 13,38 Çimsa 20,48 1,39 15,06 Çuhadaroğlu Metal 6,79 4,95 -12,16 Dagi Giyim 2,59 4,02 -23,97 Dagi Yatırım Holding 13,50 3,05 4,65 Dardanel 32,20 2,94 -3,88 Datagate Bilgisayar 14,88 3,62 -7,64 Demısaş Döküm 7,29 2,53 10,29 Denge Holding 7,49 8,87 36,68 Deniz GMYO 5,13 4,91 50,00 Derimod 11,41 3,73 17,15 Derlüks Yatırım Holding 8,12 4,50 -7,94 Desa Deri 12,51 6,92 28,44 Despec Bilgisayar 11,83 2,60 -9,42 Deva Holding 29,50 0,27 22,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,50 2,84 33,64 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 6,21 74,26 Ditaş Doğan 15,74 7,37 20,81 DO-CO 618,50 2,21 -1,83 Doğan Burda 18,03 6,88 -19,65 Doğan Holding 3,30 1,23 7,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 3,45 15,93 Doğusan 5,28 3,73 20,55 Doğuş GMYO 11,85 8,02 45,04 Doğuş Otomotiv 28,60 2,66 -0,49 Döktaş Dökümcülük 33,72 1,75 10,12 Duran Doğan Basım 11,69 1,83 11,44 Dyo Boya 14,07 4,22 23,86 Eczacıbaşı İlaç 6,44 2,55 -13,67 Eczacıbaşı Yatırım 54,30 2,45 95,75 Edip Gayrimenkul 3,43 4,57 3,31 Ege Endüstri 1.742,70 2,51 0,89 Ege Gübre 209,20 2,55 44,08 Ege Profil 32,38 2,79 -15,32 Ege Seramik 12,73 2,00 23,71 Egeplast 33,98 6,19 2,04 Ekiz Kimya 7,09 5,98 -0,56 Emek Elektrik 2,63 -0,75 -7,89 Eminiş Ambalaj 24,50 -2,23 -33,50 Emlak Konut GMYO 1,91 3,24 -10,75 Enerjisa Enerji 10,52 1,64 -15,91 Enka İnşaat 8,05 1,90 9,23 Erbosan 62,35 5,05 52,07 Ereğli Demir Çelik 13,82 1,99 5,20 Ersu Gıda 4,93 4,67 -0,20 Escort Teknoloji 6,71 2,76 2,13 Esenboğa Elektrik 40,08 3,89 110,61 Etiler Gıda 6,01 0,17 51,01 Euro Kapital Yat. Ort. 4,33 6,13 12,47 Euro Trend Yat. Ort. 4,18 1,95 16,11 Euro Yat. Ort. 4,51 0,89 0,00 Euro Yatırım Holding 3,81 2,97 34,15 Fade Gıda 15,68 9,04 153,31 Fenerbahçe Futbol 25,54 2,41 -13,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,62 4,66 -11,77 F-M İzmit Piston 151,30 4,78 21,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,26 2,81 9,44 Ford Otosan 208,80 2,82 70,95 Formet Celik Kapi Sanayi 3,09 2,66 -34,95 Frigo Pak Gıda 32,84 9,10 56,53 Galatasaray Sportif 3,64 -3,70 -10,12 Garanti Bankası 7,27 1,11 -29,89 Garanti Faktoring 13,21 2,64 18,69 Garanti Yat. Ort. 2,97 0,34 -8,05 Gedik Y. Men. Değ. 22,10 2,31 75,40 Gediz Ambalaj 35,74 2,70 33,36 Gentaş 5,26 5,20 -11,45 Gersan Elektrik 6,25 2,97 1,79 Global Men. Değ. 7,56 2,02 25,79 Global Yat. Holding 5,74 2,32 22,65 Good-Year 7,90 3,27 -5,50 Göltaş Çimento 58,85 3,79 42,63 Gözde Girişim 7,11 3,64 -10,90 GSD Denizcilik 6,37 4,77 26,39 GSD Holding 2,06 3,52 -17,93 Gübre Fabrik. 72,20 1,98 -16,10 Güler Yat. Holding 9,04 4,03 -16,84 Halk GMYO 3,19 4,93 -0,62 Hatay Tekstil 20,22 2,64 44,95 Hedef Girişim 4,45 8,54 29,87 Hektaş 30,22 4,14 58,47 HUB Girişim 16,84 2,68 -7,47 Hürriyet Gzt. 1,88 5,62 -10,48 ICBC Turkey Bank 6,04 6,53 -7,08 İdealist Danışmanlık 73,60 9,93 446,81 İdealist GMYO 9,72 2,32 42,94 İhlas Ev Aletleri 1,48 5,71 -21,28 İhlas Gayrimenkul 1,05 5,00 -16,00 İhlas Gazetecilik 2,93 4,64 -27,83 İhlas Holding 0,75 4,17 -33,20 İhlas Yayın Holding 0,89 3,49 -21,93 İndeks Bilgisayar 29,14 1,18 52,33 Info Yatırım 6,52 7,41 1,09 İntema 43,22 -1,68 8,32 Inveo Yatırım Holding 126,70 1,77 186,52 İpek Doğal Enerji 11,51 3,04 -12,00 İskenderun Demir Çelik 10,93 1,49 20,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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