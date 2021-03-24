Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.03.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,259,6332,43
Acıpayam Selüloz20,964,8022,43
Adel Kalemcilik22,603,67-33,99
Adese Alışveriş Ticaret2,883,232,86
Afyon Çimento4,223,69-17,42
Ak Enerji1,784,09-19,46
Akbank4,953,13-28,57
Akçansa18,772,4013,48
Akdeniz Yatırım Hold.2,285,56-5,12
Akfen GMYO3,912,09-19,55
Akın Tekstil54,202,1770,65
Akiş GMYO1,983,66-29,09
Akmerkez GMYO53,903,65-16,29
Aksa15,673,027,40
Aksa Enerji10,432,6640,19
Aksigorta8,181,61-5,96
Aksu Enerji6,043,07-19,97
Alarko Carrıer377,802,383,54
Alarko GMYO26,826,432,52
Alarko Holding10,910,3726,27
Albaraka Türk1,797,83-7,73
Alcatel Lucent Teletaş30,823,773,91
Alkim Kağıt17,533,6129,39
Alkim Kimya16,592,5314,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,403,909,59
Altınyunus Çeşme74,454,5649,02
Anadolu Efes22,663,00-2,24
Anadolu Grubu Holding24,14-0,25-8,25
Anadolu Hayat Emek.11,186,4828,95
Anadolu Isuzu19,222,676,78
Anadolu Sigorta7,471,63-1,06
Anel Elektrik5,537,3874,45
Arçelik34,364,4413,03
ARD Bilişim Teknolojileri50,603,055,24
Arena Bilgisayar51,804,6550,58
Armada Bilgisayar56,602,1715,32
Arsan Tekstil11,066,2451,71
Arzum Ev Aletleri21,983,48-10,72
Aselsan15,221,20-16,60
Ata GMYO5,344,50-3,09
Atakule GMYO3,183,2526,19
Atlantis Yatırım Holding4,802,13-13,67
Atlas Yat. Ort.1,464,29-16,57
AvivaSA Emeklilik Hayat19,165,866,32
Avrasya GMYO3,226,6222,93
Avrasya Petrol ve Tur.3,274,142,19
Avrupa Yatırım Holding8,99-0,7749,83
Ayen Enerji7,833,7144,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,004,265,73
Aygaz15,5110,005,87
Bagfaş22,866,9214,30
Bak Ambalaj23,683,1417,23
Balatacılar Balatacılık8,000,00-2,91
Bantaş Ambalaj4,483,70-4,48
Banvit54,00-0,553,85
Baştaş Başkent Çimento13,401,52-22,86
Batı Çimento14,85-0,27215,29
Batısöke Çimento3,532,9244,67
Bayrak Taban Sanayi10,232,51-3,58
Bera Holding21,786,247,40
Berkosan Yalıtım10,563,4318,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,970,5147,77
Beyaz Filo12,282,5920,63
Bilici Yatırım13,149,2397,89
Bim Mağazalar69,402,51-5,62
Birko Mensucat1,122,750,90
Birlik Mensucat3,156,06-8,96
Bizim Mağazaları13,864,13-9,77
Borusan Mannesmann27,763,66-0,14
Borusan Yat. Paz.410,802,29-10,09
Bosch Fren Sistemleri1.099,004,76-11,29
Bossa24,002,1334,45
Brisa27,623,8338,52
Burçelik23,342,8211,04
Burçelik Vana30,700,66-38,18
Bursa Çimento3,944,23-20,85
Carrefoursa54,500,83-24,09
Casa Emtia Petrol149,407,2540,94
Ceo Event Medya5,643,68-12,29
Coca Cola İçecek69,601,616,89
Cosmos Yat. Holding11,506,3842,68
Credıtwest Faktorıng4,533,90-22,83
Çelebi310,904,0170,33
Çelik Halat7,896,62-13,27
Çemaş Döküm1,363,82-20,12
Çemtaş14,693,45-7,62
Çimbeton293,805,49-0,91
Çimentaş41,006,5513,38
Çimsa20,481,3915,06
Çuhadaroğlu Metal6,794,95-12,16
Dagi Giyim2,594,02-23,97
Dagi Yatırım Holding13,503,054,65
Dardanel32,202,94-3,88
Datagate Bilgisayar14,883,62-7,64
Demısaş Döküm7,292,5310,29
Denge Holding7,498,8736,68
Deniz GMYO5,134,9150,00
Derimod11,413,7317,15
Derlüks Yatırım Holding8,124,50-7,94
Desa Deri12,516,9228,44
Despec Bilgisayar11,832,60-9,42
Deva Holding29,500,2722,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,502,8433,64
Diriteks Diriliş Tekstil6,506,2174,26
Ditaş Doğan15,747,3720,81
DO-CO618,502,21-1,83
Doğan Burda18,036,88-19,65
Doğan Holding3,301,237,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,703,4515,93
Doğusan5,283,7320,55
Doğuş GMYO11,858,0245,04
Doğuş Otomotiv28,602,66-0,49
Döktaş Dökümcülük33,721,7510,12
Duran Doğan Basım11,691,8311,44
Dyo Boya14,074,2223,86
Eczacıbaşı İlaç6,442,55-13,67
Eczacıbaşı Yatırım54,302,4595,75
Edip Gayrimenkul3,434,573,31
Ege Endüstri1.742,702,510,89
Ege Gübre209,202,5544,08
Ege Profil32,382,79-15,32
Ege Seramik12,732,0023,71
Egeplast33,986,192,04
Ekiz Kimya7,095,98-0,56
Emek Elektrik2,63-0,75-7,89
Eminiş Ambalaj24,50-2,23-33,50
Emlak Konut GMYO1,913,24-10,75
Enerjisa Enerji10,521,64-15,91
Enka İnşaat8,051,909,23
Erbosan62,355,0552,07
Ereğli Demir Çelik13,821,995,20
Ersu Gıda4,934,67-0,20
Escort Teknoloji6,712,762,13
Esenboğa Elektrik40,083,89110,61
Etiler Gıda6,010,1751,01
Euro Kapital Yat. Ort.4,336,1312,47
Euro Trend Yat. Ort.4,181,9516,11
Euro Yat. Ort.4,510,890,00
Euro Yatırım Holding3,812,9734,15
Fade Gıda15,689,04153,31
Fenerbahçe Futbol25,542,41-13,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,624,66-11,77
F-M İzmit Piston151,304,7821,72
Fonet Bilgi Teknolojileri14,262,819,44
Ford Otosan208,802,8270,95
Formet Celik Kapi Sanayi3,092,66-34,95
Frigo Pak Gıda32,849,1056,53
Galatasaray Sportif3,64-3,70-10,12
Garanti Bankası7,271,11-29,89
Garanti Faktoring13,212,6418,69
Garanti Yat. Ort.2,970,34-8,05
Gedik Y. Men. Değ.22,102,3175,40
Gediz Ambalaj35,742,7033,36
Gentaş5,265,20-11,45
Gersan Elektrik6,252,971,79
Global Men. Değ.7,562,0225,79
Global Yat. Holding5,742,3222,65
Good-Year7,903,27-5,50
Göltaş Çimento58,853,7942,63
Gözde Girişim7,113,64-10,90
GSD Denizcilik6,374,7726,39
GSD Holding2,063,52-17,93
Gübre Fabrik.72,201,98-16,10
Güler Yat. Holding9,044,03-16,84
Halk GMYO3,194,93-0,62
Hatay Tekstil20,222,6444,95
Hedef Girişim4,458,5429,87
Hektaş30,224,1458,47
HUB Girişim16,842,68-7,47
Hürriyet Gzt.1,885,62-10,48
ICBC Turkey Bank6,046,53-7,08
İdealist Danışmanlık73,609,93446,81
İdealist GMYO9,722,3242,94
İhlas Ev Aletleri1,485,71-21,28
İhlas Gayrimenkul1,055,00-16,00
İhlas Gazetecilik2,934,64-27,83
İhlas Holding0,754,17-33,20
İhlas Yayın Holding0,893,49-21,93
İndeks Bilgisayar29,141,1852,33
Info Yatırım6,527,411,09
İntema43,22-1,688,32
Inveo Yatırım Holding126,701,77186,52
İpek Doğal Enerji11,513,04-12,00
İskenderun Demir Çelik10,931,4920,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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