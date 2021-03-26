Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.03.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,68-8,1625,06
Acıpayam Selüloz20,860,8721,85
Adel Kalemcilik22,54-0,09-34,16
Adese Alışveriş Ticaret3,011,357,50
Afyon Çimento4,15-0,95-18,79
Ak Enerji1,79-2,19-19,00
Akbank4,781,07-29,27
Akçansa18,93-0,2614,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-0,46-10,12
Akfen GMYO3,971,53-18,31
Akın Tekstil51,70-1,1562,78
Akiş GMYO1,95-1,02-30,16
Akmerkez GMYO56,401,08-12,41
Aksa15,701,297,61
Aksa Enerji10,88-2,6046,24
Aksigorta8,04-0,25-7,57
Aksu Enerji6,15-2,23-18,51
Alarko Carrıer365,40-2,590,14
Alarko GMYO25,72-1,76-1,68
Alarko Holding10,701,1323,84
Albaraka Türk1,81-0,55-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,82-1,973,91
Alkim Kağıt17,30-1,2627,70
Alkim Kimya16,75-1,6415,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,007,31
Altınyunus Çeşme77,30-2,0354,72
Anadolu Efes22,960,70-0,95
Anadolu Grubu Holding24,080,33-8,48
Anadolu Hayat Emek.11,380,2631,26
Anadolu Isuzu19,13-0,936,28
Anadolu Sigorta7,221,12-4,37
Anel Elektrik5,870,1785,17
Arçelik35,06-2,2315,33
ARD Bilişim Teknolojileri50,35-0,694,72
Arena Bilgisayar52,00-2,0751,16
Armada Bilgisayar54,80-2,1411,65
Arsan Tekstil11,074,1451,85
Arzum Ev Aletleri22,02-1,17-10,56
Aselsan15,080,13-17,37
Ata GMYO5,370,94-2,54
Atakule GMYO3,07-0,9721,83
Atlantis Yatırım Holding4,962,27-10,79
Atlas Yat. Ort.1,39-1,42-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,12-0,110,55
Avrasya GMYO3,20-1,2322,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,20-0,930,00
Avrupa Yatırım Holding8,571,1842,83
Ayen Enerji7,97-3,1647,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,680,002,91
Aygaz14,961,292,12
Bagfaş23,201,7516,00
Bak Ambalaj22,56-1,8311,68
Balatacılar Balatacılık7,542,86-8,50
Bantaş Ambalaj4,37-0,91-6,82
Banvit53,50-0,192,88
Baştaş Başkent Çimento14,253,56-17,96
Batı Çimento14,64-1,21210,83
Batısöke Çimento3,63-5,2248,77
Bayrak Taban Sanayi10,10-0,20-4,81
Bera Holding21,724,427,10
Berkosan Yalıtım11,291,7126,57
Beşiktaş Futbol Yat.6,899,3770,54
Beyaz Filo11,65-3,3214,44
Bilici Yatırım14,021,30111,14
Bim Mağazalar69,10-1,78-6,03
Birko Mensucat1,378,7323,42
Birlik Mensucat3,204,58-7,51
Bizim Mağazaları13,65-1,09-11,13
Borusan Mannesmann28,100,001,08
Borusan Yat. Paz.421,10-3,28-7,84
Bosch Fren Sistemleri1.073,300,31-13,37
Bossa23,64-1,8332,44
Brisa27,90-0,7139,92
Burçelik23,12-1,209,99
Burçelik Vana30,00-0,73-39,59
Bursa Çimento3,83-1,03-23,06
Carrefoursa53,150,00-25,97
Casa Emtia Petrol133,000,0025,47
Ceo Event Medya5,65-0,70-12,13
Coca Cola İçecek70,95-0,078,96
Cosmos Yat. Holding11,304,5340,20
Credıtwest Faktorıng5,116,24-12,95
Çelebi293,90-2,0361,02
Çelik Halat7,74-0,64-14,92
Çemaş Döküm1,33-0,75-21,88
Çemtaş15,101,14-5,04
Çimbeton281,00-1,40-5,23
Çimentaş38,080,215,31
Çimsa20,50-0,1015,17
Çuhadaroğlu Metal6,86-1,86-11,25
Dagi Giyim2,48-1,98-27,20
Dagi Yatırım Holding13,72-3,656,36
Dardanel31,941,33-4,66
Datagate Bilgisayar15,512,31-3,72
Demısaş Döküm7,32-1,2110,74
Denge Holding7,510,2737,04
Deniz GMYO4,98-0,2045,61
Derimod11,63-1,1919,40
Derlüks Yatırım Holding8,02-2,20-9,07
Desa Deri11,92-0,6722,38
Despec Bilgisayar11,95-1,16-8,50
Deva Holding29,781,5023,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,50-1,2333,64
Diriteks Diriliş Tekstil6,120,6664,08
Ditaş Doğan15,890,0621,96
DO-CO621,801,90-1,30
Doğan Burda18,663,49-16,84
Doğan Holding3,190,633,91
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-1,929,92
Doğusan5,65-1,7429,00
Doğuş GMYO13,070,6959,98
Doğuş Otomotiv29,002,980,90
Döktaş Dökümcülük33,000,007,77
Duran Doğan Basım11,42-0,178,87
Dyo Boya13,47-2,0418,57
Eczacıbaşı İlaç6,51-0,46-12,73
Eczacıbaşı Yatırım52,35-1,2388,72
Edip Gayrimenkul3,541,146,63
Ege Endüstri1.568,00-2,48-5,82
Ege Gübre204,40-0,7340,77
Ege Profil31,88-1,18-16,63
Ege Seramik13,140,3127,70
Egeplast35,447,396,43
Ekiz Kimya6,56-5,61-7,99
Emek Elektrik2,56-0,78-10,34
Eminiş Ambalaj23,500,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,900,53-11,21
Enerjisa Enerji10,86-3,04-13,19
Enka İnşaat7,73-1,904,88
Erbosan61,60-1,2050,24
Ereğli Demir Çelik13,61-0,803,60
Ersu Gıda4,81-0,82-2,63
Escort Teknoloji6,77-1,883,04
Esenboğa Elektrik38,72-2,22103,47
Etiler Gıda5,70-0,8743,22
Euro Kapital Yat. Ort.4,422,7914,81
Euro Trend Yat. Ort.4,19-1,8716,39
Euro Yat. Ort.4,521,120,22
Euro Yatırım Holding3,720,2730,99
Fade Gıda17,00-2,24174,64
Fenerbahçe Futbol26,747,48-9,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,520,18-13,34
F-M İzmit Piston148,50-2,2321,13
Fonet Bilgi Teknolojileri14,70-2,1312,82
Ford Otosan195,80-1,2160,31
Formet Celik Kapi Sanayi3,11-1,27-34,53
Frigo Pak Gıda31,860,0051,86
Galatasaray Sportif3,713,92-8,40
Garanti Bankası6,98-0,14-32,69
Garanti Faktoring13,693,3223,00
Garanti Yat. Ort.2,92-1,35-9,60
Gedik Y. Men. Değ.21,500,0070,63
Gediz Ambalaj34,90-1,7530,22
Gentaş5,490,55-7,58
Gersan Elektrik6,75-0,749,93
Global Men. Değ.7,98-2,2132,78
Global Yat. Holding6,09-1,9330,13
Good-Year7,74-0,77-7,42
Göltaş Çimento58,300,0041,30
Gözde Girişim7,29-2,41-8,65
GSD Denizcilik6,300,0025,00
GSD Holding2,060,00-17,93
Gübre Fabrik.75,001,42-12,84
Güler Yat. Holding10,102,12-7,08
Halk GMYO3,23-0,620,62
Hatay Tekstil19,86-1,3942,37
Hedef Girişim4,680,4336,58
Hektaş31,941,3367,49
HUB Girişim16,77-0,30-7,86
Hürriyet Gzt.1,83-1,08-12,86
ICBC Turkey Bank5,90-2,48-9,23
İdealist Danışmanlık88,959,88560,85
İdealist GMYO9,55-1,2440,44
İhlas Ev Aletleri1,48-0,67-21,28
İhlas Gayrimenkul1,04-0,95-16,80
İhlas Gazetecilik3,200,00-21,18
İhlas Holding0,772,67-31,41
İhlas Yayın Holding0,87-1,14-23,68
İndeks Bilgisayar28,86-2,8350,86
Info Yatırım7,09-1,539,92
İntema47,66-2,3019,45
Inveo Yatırım Holding127,601,27188,56
İpek Doğal Enerji11,67-1,68-10,78
İskenderun Demir Çelik10,97-1,1721,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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