Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,81
|2,20
|13,82
|Acıpayam Selüloz
|20,36
|-1,55
|18,93
|Adel Kalemcilik
|24,58
|3,28
|-28,20
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,14
|-1,57
|12,14
|Afyon Çimento
|4,21
|-3,88
|-17,61
|Ak Enerji
|1,77
|-2,21
|-19,91
|Akbank
|4,72
|-0,84
|-30,16
|Akçansa
|19,18
|-4,92
|19,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|-2,25
|-9,70
|Akfen GMYO
|4,13
|0,73
|-15,02
|Akın Tekstil
|52,55
|-1,22
|65,46
|Akiş GMYO
|1,99
|-1,00
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|52,40
|-2,96
|-18,62
|Aksa
|15,64
|1,23
|7,20
|Aksa Enerji
|11,28
|-0,44
|51,61
|Aksigorta
|8,10
|-2,41
|-6,88
|Aksu Enerji
|6,14
|-1,13
|-18,65
|Alarko Carrıer
|338,60
|-0,70
|-7,21
|Alarko GMYO
|26,38
|-3,01
|0,84
|Alarko Holding
|10,15
|-2,22
|17,48
|Albaraka Türk
|1,78
|-1,66
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,08
|-1,18
|1,42
|Alkim Kağıt
|17,36
|0,35
|28,14
|Alkim Kimya
|16,98
|0,77
|16,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|-0,86
|5,48
|Altınyunus Çeşme
|70,00
|-3,65
|40,11
|Anadolu Efes
|22,02
|-2,48
|-5,00
|Anadolu Grubu Holding
|23,18
|-1,53
|-11,90
|Anadolu Hayat Emek.
|9,83
|-1,90
|22,33
|Anadolu Isuzu
|18,90
|-0,53
|5,00
|Anadolu Sigorta
|6,64
|-5,28
|-8,04
|Anel Elektrik
|6,18
|-0,32
|94,95
|Arçelik
|33,00
|-1,08
|15,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,05
|0,26
|4,10
|Arena Bilgisayar
|52,20
|0,38
|51,74
|Armada Bilgisayar
|51,50
|-2,28
|4,93
|Arsan Tekstil
|10,65
|-1,84
|46,09
|Arzum Ev Aletleri
|21,84
|-0,18
|-11,29
|Aselsan
|15,00
|-0,79
|-17,81
|Ata GMYO
|5,18
|-4,95
|-5,99
|Atakule GMYO
|3,02
|-2,89
|19,84
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-8,51
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-1,45
|-22,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,91
|-2,02
|1,85
|Avrasya GMYO
|3,39
|3,35
|29,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|0,00
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|8,57
|-2,61
|42,83
|Ayen Enerji
|7,76
|-2,27
|43,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,12
|9,71
|24,41
|Aygaz
|14,96
|-0,40
|2,12
|Bagfaş
|21,98
|-2,40
|9,90
|Bak Ambalaj
|22,70
|-0,44
|12,38
|Balatacılar Balatacılık
|7,53
|1,62
|-8,62
|Bantaş Ambalaj
|4,41
|-2,22
|-5,97
|Banvit
|55,00
|1,66
|5,77
|Baştaş Başkent Çimento
|13,99
|5,19
|-19,46
|Batı Çimento
|14,10
|-1,88
|199,36
|Batısöke Çimento
|3,62
|-0,55
|48,36
|Bayrak Taban Sanayi
|9,84
|-1,80
|-7,26
|Bera Holding
|22,36
|5,37
|10,26
|Berkosan Yalıtım
|10,94
|-2,32
|22,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,78
|6,58
|92,57
|Beyaz Filo
|12,22
|-3,32
|20,04
|Bilici Yatırım
|17,24
|9,95
|159,64
|Bim Mağazalar
|71,20
|0,42
|-3,18
|Birko Mensucat
|1,55
|4,73
|39,64
|Birlik Mensucat
|3,02
|-0,33
|-12,72
|Bizim Mağazaları
|14,83
|-0,13
|-3,45
|Borusan Mannesmann
|27,38
|-0,80
|-1,51
|Borusan Yat. Paz.
|397,30
|-0,15
|-12,54
|Bosch Fren Sistemleri
|1.060,20
|-2,46
|-14,42
|Bossa
|24,36
|-1,69
|36,47
|Brisa
|26,80
|-1,08
|38,41
|Burçelik
|22,38
|-2,27
|6,47
|Burçelik Vana
|28,38
|-2,81
|-42,85
|Bursa Çimento
|3,81
|-1,30
|-23,46
|Carrefoursa
|53,30
|2,01
|-25,77
|Casa Emtia Petrol
|121,50
|1,00
|14,62
|Ceo Event Medya
|5,66
|-5,51
|-11,98
|Coca Cola İçecek
|68,90
|-2,96
|5,81
|Cosmos Yat. Holding
|11,40
|-0,52
|41,44
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|-5,01
|-25,72
|Çelebi
|279,00
|-0,36
|52,86
|Çelik Halat
|7,25
|-1,36
|-20,31
|Çemaş Döküm
|1,31
|-1,50
|-23,06
|Çemtaş
|15,11
|-0,85
|-4,98
|Çimbeton
|337,20
|9,98
|13,73
|Çimentaş
|40,90
|0,00
|13,11
|Çimsa
|20,60
|-3,56
|15,73
|Çuhadaroğlu Metal
|6,72
|-0,88
|-13,07
|Dagi Giyim
|2,38
|-1,65
|-30,13
|Dagi Yatırım Holding
|13,86
|1,02
|7,44
|Dardanel
|31,50
|-1,56
|-5,97
|Datagate Bilgisayar
|15,77
|0,77
|-2,11
|Demısaş Döküm
|7,26
|-0,95
|9,83
|Denge Holding
|7,33
|-9,95
|33,76
|Deniz GMYO
|4,88
|-0,61
|42,69
|Derimod
|11,67
|-2,26
|19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|7,70
|-1,66
|-12,70
|Desa Deri
|11,53
|-2,29
|18,38
|Despec Bilgisayar
|11,88
|0,00
|-9,04
|Deva Holding
|30,92
|2,86
|28,09
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,10
|-2,69
|29,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,40
|-6,90
|44,77
|Ditaş Doğan
|14,75
|-2,06
|13,21
|DO-CO
|661,20
|3,31
|4,95
|Doğan Burda
|19,50
|5,41
|-13,10
|Doğan Holding
|3,26
|-1,51
|6,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-2,59
|12,93
|Doğusan
|5,31
|-2,21
|21,23
|Doğuş GMYO
|13,07
|1,40
|59,98
|Doğuş Otomotiv
|28,36
|0,50
|-1,32
|Döktaş Dökümcülük
|31,40
|-1,88
|2,55
|Duran Doğan Basım
|11,19
|-2,86
|6,67
|Dyo Boya
|13,17
|-1,57
|15,93
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|1,06
|-10,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,30
|0,10
|84,93
|Edip Gayrimenkul
|3,78
|0,53
|13,86
|Ege Endüstri
|1.515,00
|-1,75
|-9,00
|Ege Gübre
|196,00
|-1,61
|34,99
|Ege Profil
|31,50
|-2,17
|-17,63
|Ege Seramik
|13,26
|-2,07
|28,86
|Egeplast
|38,50
|-1,23
|15,62
|Ekiz Kimya
|6,50
|-4,41
|-8,84
|Emek Elektrik
|2,34
|-4,10
|-18,05
|Eminiş Ambalaj
|22,24
|0,00
|-39,63
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-4,93
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|11,18
|-0,27
|-10,63
|Enka İnşaat
|8,39
|-1,87
|13,84
|Erbosan
|59,55
|-1,57
|45,24
|Ereğli Demir Çelik
|14,35
|-1,78
|9,24
|Ersu Gıda
|4,90
|2,73
|-0,81
|Escort Teknoloji
|6,54
|-1,06
|-0,46
|Esenboğa Elektrik
|38,28
|-2,79
|101,16
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,40
|7,36
|40,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,32
|-1,37
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|4,72
|3,06
|4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,92
|-0,25
|38,03
|Fade Gıda
|19,85
|9,43
|220,68
|Fenerbahçe Futbol
|30,82
|5,84
|4,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,44
|-1,45
|-14,60
|F-M İzmit Piston
|143,50
|-1,58
|17,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,60
|-1,75
|12,05
|Ford Otosan
|194,20
|4,97
|59,00
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,02
|-0,66
|-36,42
|Frigo Pak Gıda
|34,16
|6,75
|62,82
|Galatasaray Sportif
|3,76
|1,90
|-7,16
|Garanti Bankası
|6,83
|-0,87
|-34,14
|Garanti Faktoring
|14,65
|-2,33
|31,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,88
|-0,35
|-10,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,10
|-2,24
|59,52
|Gediz Ambalaj
|33,56
|-2,72
|25,22
|Gentaş
|5,32
|-1,30
|-10,44
|Gersan Elektrik
|6,39
|-2,14
|4,07
|Global Men. Değ.
|7,68
|-0,90
|27,79
|Global Yat. Holding
|6,12
|-2,86
|30,77
|Good-Year
|7,67
|-1,79
|-8,25
|Göltaş Çimento
|57,70
|-2,53
|39,84
|Gözde Girişim
|7,76
|4,58
|-2,76
|GSD Denizcilik
|6,42
|-3,02
|27,38
|GSD Holding
|2,05
|-0,97
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|72,95
|-0,75
|-15,22
|Güler Yat. Holding
|11,16
|9,95
|2,67
|Halk GMYO
|3,21
|-3,89
|0,00
|Hatay Tekstil
|19,14
|-1,85
|37,20
|Hedef Girişim
|4,90
|-1,21
|43,00
|Hektaş
|29,96
|-2,09
|57,11
|HUB Girişim
|16,28
|-1,51
|-10,55
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|-1,62
|-13,33
|ICBC Turkey Bank
|6,17
|-1,12
|-5,08
|İdealist Danışmanlık
|82,00
|-8,89
|509,21
|İdealist GMYO
|9,10
|-4,91
|33,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|-2,04
|-23,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,08
|-1,60
|-24,14
|İhlas Holding
|0,74
|-5,13
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|28,98
|-0,75
|51,49
|Info Yatırım
|7,79
|0,00
|20,78
|İntema
|48,96
|-4,00
|22,71
|Inveo Yatırım Holding
|117,60
|-4,23
|165,94
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|-2,86
|-11,62
|İskenderun Demir Çelik
|11,24
|-1,40
|24,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi