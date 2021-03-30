Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,812,2013,82
Acıpayam Selüloz20,36-1,5518,93
Adel Kalemcilik24,583,28-28,20
Adese Alışveriş Ticaret3,14-1,5712,14
Afyon Çimento4,21-3,88-17,61
Ak Enerji1,77-2,21-19,91
Akbank4,72-0,84-30,16
Akçansa19,18-4,9219,11
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-2,25-9,70
Akfen GMYO4,130,73-15,02
Akın Tekstil52,55-1,2265,46
Akiş GMYO1,99-1,00-28,73
Akmerkez GMYO52,40-2,96-18,62
Aksa15,641,237,20
Aksa Enerji11,28-0,4451,61
Aksigorta8,10-2,41-6,88
Aksu Enerji6,14-1,13-18,65
Alarko Carrıer338,60-0,70-7,21
Alarko GMYO26,38-3,010,84
Alarko Holding10,15-2,2217,48
Albaraka Türk1,78-1,66-8,25
Alcatel Lucent Teletaş30,08-1,181,42
Alkim Kağıt17,360,3528,14
Alkim Kimya16,980,7716,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31-0,865,48
Altınyunus Çeşme70,00-3,6540,11
Anadolu Efes22,02-2,48-5,00
Anadolu Grubu Holding23,18-1,53-11,90
Anadolu Hayat Emek.9,83-1,9022,33
Anadolu Isuzu18,90-0,535,00
Anadolu Sigorta6,64-5,28-8,04
Anel Elektrik6,18-0,3294,95
Arçelik33,00-1,0815,96
ARD Bilişim Teknolojileri50,050,264,10
Arena Bilgisayar52,200,3851,74
Armada Bilgisayar51,50-2,284,93
Arsan Tekstil10,65-1,8446,09
Arzum Ev Aletleri21,84-0,18-11,29
Aselsan15,00-0,79-17,81
Ata GMYO5,18-4,95-5,99
Atakule GMYO3,02-2,8919,84
Atlantis Yatırım Holding4,30-8,51-22,66
Atlas Yat. Ort.1,36-1,45-22,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,91-2,021,85
Avrasya GMYO3,393,3529,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,280,002,50
Avrupa Yatırım Holding8,57-2,6142,83
Ayen Enerji7,76-2,2743,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,129,7124,41
Aygaz14,96-0,402,12
Bagfaş21,98-2,409,90
Bak Ambalaj22,70-0,4412,38
Balatacılar Balatacılık7,531,62-8,62
Bantaş Ambalaj4,41-2,22-5,97
Banvit55,001,665,77
Baştaş Başkent Çimento13,995,19-19,46
Batı Çimento14,10-1,88199,36
Batısöke Çimento3,62-0,5548,36
Bayrak Taban Sanayi9,84-1,80-7,26
Bera Holding22,365,3710,26
Berkosan Yalıtım10,94-2,3222,65
Beşiktaş Futbol Yat.7,786,5892,57
Beyaz Filo12,22-3,3220,04
Bilici Yatırım17,249,95159,64
Bim Mağazalar71,200,42-3,18
Birko Mensucat1,554,7339,64
Birlik Mensucat3,02-0,33-12,72
Bizim Mağazaları14,83-0,13-3,45
Borusan Mannesmann27,38-0,80-1,51
Borusan Yat. Paz.397,30-0,15-12,54
Bosch Fren Sistemleri1.060,20-2,46-14,42
Bossa24,36-1,6936,47
Brisa26,80-1,0838,41
Burçelik22,38-2,276,47
Burçelik Vana28,38-2,81-42,85
Bursa Çimento3,81-1,30-23,46
Carrefoursa53,302,01-25,77
Casa Emtia Petrol121,501,0014,62
Ceo Event Medya5,66-5,51-11,98
Coca Cola İçecek68,90-2,965,81
Cosmos Yat. Holding11,40-0,5241,44
Credıtwest Faktorıng4,36-5,01-25,72
Çelebi279,00-0,3652,86
Çelik Halat7,25-1,36-20,31
Çemaş Döküm1,31-1,50-23,06
Çemtaş15,11-0,85-4,98
Çimbeton337,209,9813,73
Çimentaş40,900,0013,11
Çimsa20,60-3,5615,73
Çuhadaroğlu Metal6,72-0,88-13,07
Dagi Giyim2,38-1,65-30,13
Dagi Yatırım Holding13,861,027,44
Dardanel31,50-1,56-5,97
Datagate Bilgisayar15,770,77-2,11
Demısaş Döküm7,26-0,959,83
Denge Holding7,33-9,9533,76
Deniz GMYO4,88-0,6142,69
Derimod11,67-2,2619,82
Derlüks Yatırım Holding7,70-1,66-12,70
Desa Deri11,53-2,2918,38
Despec Bilgisayar11,880,00-9,04
Deva Holding30,922,8628,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,10-2,6929,95
Diriteks Diriliş Tekstil5,40-6,9044,77
Ditaş Doğan14,75-2,0613,21
DO-CO661,203,314,95
Doğan Burda19,505,41-13,10
Doğan Holding3,26-1,516,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-2,5912,93
Doğusan5,31-2,2121,23
Doğuş GMYO13,071,4059,98
Doğuş Otomotiv28,360,50-1,32
Döktaş Dökümcülük31,40-1,882,55
Duran Doğan Basım11,19-2,866,67
Dyo Boya13,17-1,5715,93
Eczacıbaşı İlaç6,671,06-10,59
Eczacıbaşı Yatırım51,300,1084,93
Edip Gayrimenkul3,780,5313,86
Ege Endüstri1.515,00-1,75-9,00
Ege Gübre196,00-1,6134,99
Ege Profil31,50-2,17-17,63
Ege Seramik13,26-2,0728,86
Egeplast38,50-1,2315,62
Ekiz Kimya6,50-4,41-8,84
Emek Elektrik2,34-4,10-18,05
Eminiş Ambalaj22,240,00-39,63
Emlak Konut GMYO1,93-4,93-9,81
Enerjisa Enerji11,18-0,27-10,63
Enka İnşaat8,39-1,8713,84
Erbosan59,55-1,5745,24
Ereğli Demir Çelik14,35-1,789,24
Ersu Gıda4,902,73-0,81
Escort Teknoloji6,54-1,06-0,46
Esenboğa Elektrik38,28-2,79101,16
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,407,3640,26
Euro Trend Yat. Ort.4,32-1,3720,00
Euro Yat. Ort.4,723,064,66
Euro Yatırım Holding3,92-0,2538,03
Fade Gıda19,859,43220,68
Fenerbahçe Futbol30,825,844,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,44-1,45-14,60
F-M İzmit Piston143,50-1,5817,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,60-1,7512,05
Ford Otosan194,204,9759,00
Formet Celik Kapi Sanayi3,02-0,66-36,42
Frigo Pak Gıda34,166,7562,82
Galatasaray Sportif3,761,90-7,16
Garanti Bankası6,83-0,87-34,14
Garanti Faktoring14,65-2,3331,63
Garanti Yat. Ort.2,88-0,35-10,84
Gedik Y. Men. Değ.20,10-2,2459,52
Gediz Ambalaj33,56-2,7225,22
Gentaş5,32-1,30-10,44
Gersan Elektrik6,39-2,144,07
Global Men. Değ.7,68-0,9027,79
Global Yat. Holding6,12-2,8630,77
Good-Year7,67-1,79-8,25
Göltaş Çimento57,70-2,5339,84
Gözde Girişim7,764,58-2,76
GSD Denizcilik6,42-3,0227,38
GSD Holding2,05-0,97-18,33
Gübre Fabrik.72,95-0,75-15,22
Güler Yat. Holding11,169,952,67
Halk GMYO3,21-3,890,00
Hatay Tekstil19,14-1,8537,20
Hedef Girişim4,90-1,2143,00
Hektaş29,96-2,0957,11
HUB Girişim16,28-1,51-10,55
Hürriyet Gzt.1,82-1,62-13,33
ICBC Turkey Bank6,17-1,12-5,08
İdealist Danışmanlık82,00-8,89509,21
İdealist GMYO9,10-4,9133,82
İhlas Ev Aletleri1,44-2,04-23,40
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik3,08-1,60-24,14
İhlas Holding0,74-5,13-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar28,98-0,7551,49
Info Yatırım7,790,0020,78
İntema48,96-4,0022,71
Inveo Yatırım Holding117,60-4,23165,94
İpek Doğal Enerji11,56-2,86-11,62
İskenderun Demir Çelik11,24-1,4024,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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