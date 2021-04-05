Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,92 -0,38 2,33 Acıpayam Selüloz 21,30 2,01 24,42 Adel Kalemcilik 26,94 3,06 -21,31 Adese Alışveriş Ticaret 3,46 0,29 23,57 Afyon Çimento 4,21 -0,47 -17,61 Ak Enerji 1,77 -0,56 -19,91 Akbank 4,85 -0,82 -28,23 Akçansa 19,59 4,31 21,66 Akdeniz Yatırım Hold. 2,17 -1,36 -9,70 Akfen GMYO 3,97 -1,00 -18,31 Akın Tekstil 48,74 0,00 53,46 Akiş GMYO 2,04 1,49 -26,94 Akmerkez GMYO 52,05 -1,05 -19,17 Aksa 17,12 2,76 17,34 Aksa Enerji 12,68 6,29 70,43 Aksigorta 8,13 0,00 -6,53 Aksu Enerji 6,28 0,96 -16,79 Alarko Carrıer 399,90 -0,99 9,59 Alarko GMYO 26,42 -1,05 0,99 Alarko Holding 10,90 1,21 26,16 Albaraka Türk 1,80 -0,55 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 31,00 0,98 4,52 Alkim Kağıt 19,67 -3,39 45,19 Alkim Kimya 18,37 -1,18 26,36 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -6,58 -2,74 Altınyunus Çeşme 67,00 -1,54 34,11 Anadolu Efes 21,96 1,01 -5,26 Anadolu Grubu Holding 23,46 1,73 -10,84 Anadolu Hayat Emek. 9,30 0,43 15,74 Anadolu Isuzu 20,92 3,87 16,22 Anadolu Sigorta 6,65 0,30 -7,90 Anel Elektrik 6,32 -3,22 99,37 Arçelik 33,82 -0,53 18,84 ARD Bilişim Teknolojileri 55,60 2,96 15,64 Arena Bilgisayar 58,00 5,45 68,60 Armada Bilgisayar 59,00 -1,99 20,21 Arsan Tekstil 10,32 -0,96 41,56 Arzum Ev Aletleri 23,10 -0,69 -6,17 Aselsan 15,86 2,32 -13,10 Ata GMYO 5,12 -1,16 -7,08 Atakule GMYO 3,09 0,00 22,62 Atlantis Yatırım Holding 4,34 0,00 -21,94 Atlas Yat. Ort. 1,54 -3,75 -12,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,68 0,86 0,54 Avrasya GMYO 4,09 3,28 56,15 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 0,60 5,31 Avrupa Yatırım Holding 8,99 0,11 49,83 Ayen Enerji 7,76 -1,40 43,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,10 0,77 15,42 Aygaz 15,63 2,49 6,69 Bagfaş 23,92 5,19 19,60 Bak Ambalaj 23,60 1,64 16,83 Balatacılar Balatacılık 7,19 -2,84 -12,74 Bantaş Ambalaj 4,90 4,93 4,48 Banvit 66,95 9,93 28,75 Baştaş Başkent Çimento 13,60 -4,49 -21,70 Batı Çimento 15,79 -6,68 235,24 Batısöke Çimento 3,73 -3,87 52,87 Bayrak Taban Sanayi 10,41 -2,35 -1,89 Bera Holding 26,06 -0,23 28,50 Berkosan Yalıtım 11,04 0,00 23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 8,69 -5,54 115,10 Beyaz Filo 12,50 -0,24 22,79 Bilici Yatırım 17,96 -1,97 170,48 Bim Mağazalar 70,65 -0,49 -3,92 Birko Mensucat 1,50 0,00 35,14 Birlik Mensucat 2,75 -1,79 -20,52 Bizim Mağazaları 16,25 3,50 5,79 Borusan Mannesmann 28,30 -0,07 1,80 Borusan Yat. Paz. 425,80 -0,75 -6,27 Bosch Fren Sistemleri 1.083,50 -1,41 -12,54 Bossa 27,02 3,29 51,37 Brisa 28,58 -0,49 47,60 Burçelik 24,66 -2,99 17,32 Burçelik Vana 36,06 -3,94 -27,39 Bursa Çimento 3,94 -0,76 -20,85 Carrefoursa 56,50 -1,91 -21,31 Casa Emtia Petrol 111,00 -6,80 4,72 Ceo Event Medya 6,00 0,17 -6,69 Coca Cola İçecek 70,70 -0,56 8,58 Cosmos Yat. Holding 13,20 7,14 63,77 Credıtwest Faktorıng 4,25 0,00 -27,60 Çelebi 306,60 -0,87 67,98 Çelik Halat 7,49 -0,93 -17,67 Çemaş Döküm 1,31 -0,76 -23,06 Çemtaş 15,99 -0,37 0,56 Çimbeton 318,30 0,44 7,35 Çimentaş 38,70 0,26 7,02 Çimsa 21,56 3,16 21,12 Çuhadaroğlu Metal 7,62 2,14 -1,42 Dagi Giyim 2,43 0,00 -28,66 Dagi Yatırım Holding 13,84 -0,50 7,29 Dardanel 31,26 -0,26 -6,69 Datagate Bilgisayar 16,71 2,45 3,72 Demısaş Döküm 8,11 2,92 22,69 Denge Holding 7,45 -5,93 35,95 Deniz GMYO 4,95 -1,98 44,74 Derimod 12,06 4,15 23,82 Derlüks Yatırım Holding 9,55 9,90 8,28 Desa Deri 13,64 1,64 40,04 Despec Bilgisayar 12,66 0,96 -3,06 Deva Holding 32,18 0,12 33,31 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,98 0,13 38,06 Diriteks Diriliş Tekstil 5,70 3,45 52,82 Ditaş Doğan 15,40 0,92 18,20 DO-CO 647,90 -2,01 2,84 Doğan Burda 22,10 4,34 -1,52 Doğan Holding 3,28 0,00 6,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,95 1,03 26,67 Doğusan 5,06 -0,59 15,53 Doğuş GMYO 12,65 2,02 54,83 Doğuş Otomotiv 31,92 6,61 11,06 Döktaş Dökümcülük 31,10 0,00 1,57 Duran Doğan Basım 12,32 -0,48 17,45 Dyo Boya 14,10 1,08 24,12 Eczacıbaşı İlaç 6,72 0,15 -9,92 Eczacıbaşı Yatırım 50,65 -0,10 82,59 Edip Gayrimenkul 3,74 -3,61 12,65 Ege Endüstri 1.617,00 -0,19 -2,88 Ege Gübre 224,10 7,64 54,34 Ege Profil 36,50 2,82 -4,55 Ege Seramik 16,18 7,94 57,24 Egeplast 34,50 -4,22 3,60 Ekiz Kimya 6,60 -4,21 -7,43 Emek Elektrik 2,44 -0,81 -14,54 Eminiş Ambalaj 22,60 -9,96 -38,65 Emlak Konut GMYO 1,93 0,52 -9,81 Enerjisa Enerji 12,33 0,65 -1,44 Enka İnşaat 8,14 0,25 10,45 Erbosan 75,90 10,00 85,12 Ereğli Demir Çelik 15,33 1,19 16,70 Ersu Gıda 4,83 0,63 -2,23 Escort Teknoloji 6,70 1,06 1,98 Esenboğa Elektrik 38,92 0,57 104,52 Etiler Gıda 5,84 0,00 46,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,75 -5,57 23,38 Euro Trend Yat. Ort. 4,71 -1,67 30,83 Euro Yat. Ort. 4,71 -2,08 4,43 Euro Yatırım Holding 3,72 0,00 30,99 Fade Gıda 17,81 -1,77 187,72 Fenerbahçe Futbol 37,76 9,96 27,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 -5,17 -23,34 F-M İzmit Piston 145,60 -0,82 18,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,62 2,03 27,55 Ford Otosan 207,00 1,42 69,48 Formet Celik Kapi Sanayi 1,58 -9,71 -35,59 Frigo Pak Gıda 38,38 -1,54 82,94 Galatasaray Sportif 3,70 -7,04 -8,64 Garanti Bankası 6,89 0,12 -32,12 Garanti Faktoring 14,81 0,75 33,06 Garanti Yat. Ort. 2,90 0,00 -10,22 Gedik Y. Men. Değ. 20,74 -1,14 64,60 Gediz Ambalaj 37,18 -1,69 38,73 Gentaş 5,54 0,36 -6,73 Gersan Elektrik 6,39 -0,31 4,07 Global Men. Değ. 7,28 -1,62 21,13 Global Yat. Holding 5,66 -2,41 20,94 Good-Year 8,08 1,13 -3,35 Göltaş Çimento 61,00 1,33 47,84 Gözde Girişim 7,78 0,39 -2,51 GSD Denizcilik 6,61 2,32 31,15 GSD Holding 2,07 0,00 -17,53 Gübre Fabrik. 73,95 1,30 -14,06 Güler Yat. Holding 10,94 -9,96 0,64 Halk GMYO 3,20 -0,93 -0,31 Hatay Tekstil 22,60 3,76 62,01 Hedef Girişim 5,27 -1,50 53,80 Hektaş 30,90 1,71 62,03 HUB Girişim 17,26 -0,80 -5,16 Hürriyet Gzt. 1,86 -1,59 -11,43 ICBC Turkey Bank 6,08 -0,33 -6,46 İdealist Danışmanlık 90,00 3,21 568,65 İdealist GMYO 9,02 0,22 32,65 İhlas Ev Aletleri 1,42 -0,70 -24,47 İhlas Gayrimenkul 1,12 0,00 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,91 -2,02 -28,33 İhlas Holding 0,74 0,00 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -23,68 İndeks Bilgisayar 29,76 1,29 55,57 Info Yatırım 7,80 -2,38 20,93 İntema 46,36 -2,65 16,19 Inveo Yatırım Holding 127,80 -1,77 189,01 İpek Doğal Enerji 13,11 1,08 0,23 İskenderun Demir Çelik 12,08 -0,49 33,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü

Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı

Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı

Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi

Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı