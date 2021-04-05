Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

05.04.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,92-0,382,33
Acıpayam Selüloz21,302,0124,42
Adel Kalemcilik26,943,06-21,31
Adese Alışveriş Ticaret3,460,2923,57
Afyon Çimento4,21-0,47-17,61
Ak Enerji1,77-0,56-19,91
Akbank4,85-0,82-28,23
Akçansa19,594,3121,66
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-1,36-9,70
Akfen GMYO3,97-1,00-18,31
Akın Tekstil48,740,0053,46
Akiş GMYO2,041,49-26,94
Akmerkez GMYO52,05-1,05-19,17
Aksa17,122,7617,34
Aksa Enerji12,686,2970,43
Aksigorta8,130,00-6,53
Aksu Enerji6,280,96-16,79
Alarko Carrıer399,90-0,999,59
Alarko GMYO26,42-1,050,99
Alarko Holding10,901,2126,16
Albaraka Türk1,80-0,55-7,22
Alcatel Lucent Teletaş31,000,984,52
Alkim Kağıt19,67-3,3945,19
Alkim Kimya18,37-1,1826,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-6,58-2,74
Altınyunus Çeşme67,00-1,5434,11
Anadolu Efes21,961,01-5,26
Anadolu Grubu Holding23,461,73-10,84
Anadolu Hayat Emek.9,300,4315,74
Anadolu Isuzu20,923,8716,22
Anadolu Sigorta6,650,30-7,90
Anel Elektrik6,32-3,2299,37
Arçelik33,82-0,5318,84
ARD Bilişim Teknolojileri55,602,9615,64
Arena Bilgisayar58,005,4568,60
Armada Bilgisayar59,00-1,9920,21
Arsan Tekstil10,32-0,9641,56
Arzum Ev Aletleri23,10-0,69-6,17
Aselsan15,862,32-13,10
Ata GMYO5,12-1,16-7,08
Atakule GMYO3,090,0022,62
Atlantis Yatırım Holding4,340,00-21,94
Atlas Yat. Ort.1,54-3,75-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,680,860,54
Avrasya GMYO4,093,2856,15
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,605,31
Avrupa Yatırım Holding8,990,1149,83
Ayen Enerji7,76-1,4043,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,100,7715,42
Aygaz15,632,496,69
Bagfaş23,925,1919,60
Bak Ambalaj23,601,6416,83
Balatacılar Balatacılık7,19-2,84-12,74
Bantaş Ambalaj4,904,934,48
Banvit66,959,9328,75
Baştaş Başkent Çimento13,60-4,49-21,70
Batı Çimento15,79-6,68235,24
Batısöke Çimento3,73-3,8752,87
Bayrak Taban Sanayi10,41-2,35-1,89
Bera Holding26,06-0,2328,50
Berkosan Yalıtım11,040,0023,77
Beşiktaş Futbol Yat.8,69-5,54115,10
Beyaz Filo12,50-0,2422,79
Bilici Yatırım17,96-1,97170,48
Bim Mağazalar70,65-0,49-3,92
Birko Mensucat1,500,0035,14
Birlik Mensucat2,75-1,79-20,52
Bizim Mağazaları16,253,505,79
Borusan Mannesmann28,30-0,071,80
Borusan Yat. Paz.425,80-0,75-6,27
Bosch Fren Sistemleri1.083,50-1,41-12,54
Bossa27,023,2951,37
Brisa28,58-0,4947,60
Burçelik24,66-2,9917,32
Burçelik Vana36,06-3,94-27,39
Bursa Çimento3,94-0,76-20,85
Carrefoursa56,50-1,91-21,31
Casa Emtia Petrol111,00-6,804,72
Ceo Event Medya6,000,17-6,69
Coca Cola İçecek70,70-0,568,58
Cosmos Yat. Holding13,207,1463,77
Credıtwest Faktorıng4,250,00-27,60
Çelebi306,60-0,8767,98
Çelik Halat7,49-0,93-17,67
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş15,99-0,370,56
Çimbeton318,300,447,35
Çimentaş38,700,267,02
Çimsa21,563,1621,12
Çuhadaroğlu Metal7,622,14-1,42
Dagi Giyim2,430,00-28,66
Dagi Yatırım Holding13,84-0,507,29
Dardanel31,26-0,26-6,69
Datagate Bilgisayar16,712,453,72
Demısaş Döküm8,112,9222,69
Denge Holding7,45-5,9335,95
Deniz GMYO4,95-1,9844,74
Derimod12,064,1523,82
Derlüks Yatırım Holding9,559,908,28
Desa Deri13,641,6440,04
Despec Bilgisayar12,660,96-3,06
Deva Holding32,180,1233,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,980,1338,06
Diriteks Diriliş Tekstil5,703,4552,82
Ditaş Doğan15,400,9218,20
DO-CO647,90-2,012,84
Doğan Burda22,104,34-1,52
Doğan Holding3,280,006,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,951,0326,67
Doğusan5,06-0,5915,53
Doğuş GMYO12,652,0254,83
Doğuş Otomotiv31,926,6111,06
Döktaş Dökümcülük31,100,001,57
Duran Doğan Basım12,32-0,4817,45
Dyo Boya14,101,0824,12
Eczacıbaşı İlaç6,720,15-9,92
Eczacıbaşı Yatırım50,65-0,1082,59
Edip Gayrimenkul3,74-3,6112,65
Ege Endüstri1.617,00-0,19-2,88
Ege Gübre224,107,6454,34
Ege Profil36,502,82-4,55
Ege Seramik16,187,9457,24
Egeplast34,50-4,223,60
Ekiz Kimya6,60-4,21-7,43
Emek Elektrik2,44-0,81-14,54
Eminiş Ambalaj22,60-9,96-38,65
Emlak Konut GMYO1,930,52-9,81
Enerjisa Enerji12,330,65-1,44
Enka İnşaat8,140,2510,45
Erbosan75,9010,0085,12
Ereğli Demir Çelik15,331,1916,70
Ersu Gıda4,830,63-2,23
Escort Teknoloji6,701,061,98
Esenboğa Elektrik38,920,57104,52
Etiler Gıda5,840,0046,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,75-5,5723,38
Euro Trend Yat. Ort.4,71-1,6730,83
Euro Yat. Ort.4,71-2,084,43
Euro Yatırım Holding3,720,0030,99
Fade Gıda17,81-1,77187,72
Fenerbahçe Futbol37,769,9627,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,26-5,17-23,34
F-M İzmit Piston145,60-0,8218,76
Fonet Bilgi Teknolojileri16,622,0327,55
Ford Otosan207,001,4269,48
Formet Celik Kapi Sanayi1,58-9,71-35,59
Frigo Pak Gıda38,38-1,5482,94
Galatasaray Sportif3,70-7,04-8,64
Garanti Bankası6,890,12-32,12
Garanti Faktoring14,810,7533,06
Garanti Yat. Ort.2,900,00-10,22
Gedik Y. Men. Değ.20,74-1,1464,60
Gediz Ambalaj37,18-1,6938,73
Gentaş5,540,36-6,73
Gersan Elektrik6,39-0,314,07
Global Men. Değ.7,28-1,6221,13
Global Yat. Holding5,66-2,4120,94
Good-Year8,081,13-3,35
Göltaş Çimento61,001,3347,84
Gözde Girişim7,780,39-2,51
GSD Denizcilik6,612,3231,15
GSD Holding2,070,00-17,53
Gübre Fabrik.73,951,30-14,06
Güler Yat. Holding10,94-9,960,64
Halk GMYO3,20-0,93-0,31
Hatay Tekstil22,603,7662,01
Hedef Girişim5,27-1,5053,80
Hektaş30,901,7162,03
HUB Girişim17,26-0,80-5,16
Hürriyet Gzt.1,86-1,59-11,43
ICBC Turkey Bank6,08-0,33-6,46
İdealist Danışmanlık90,003,21568,65
İdealist GMYO9,020,2232,65
İhlas Ev Aletleri1,42-0,70-24,47
İhlas Gayrimenkul1,120,00-10,40
İhlas Gazetecilik2,91-2,02-28,33
İhlas Holding0,740,00-34,09
İhlas Yayın Holding0,87-1,14-23,68
İndeks Bilgisayar29,761,2955,57
Info Yatırım7,80-2,3820,93
İntema46,36-2,6516,19
Inveo Yatırım Holding127,80-1,77189,01
İpek Doğal Enerji13,111,080,23
İskenderun Demir Çelik12,08-0,4933,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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