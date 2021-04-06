Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.04.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,821,161,03
Acıpayam Selüloz21,561,2225,93
Adel Kalemcilik27,720,43-19,03
Adese Alışveriş Ticaret3,35-3,1819,64
Afyon Çimento4,22-0,24-17,42
Ak Enerji1,76-0,56-20,36
Akbank4,86-0,61-28,08
Akçansa19,39-1,4720,42
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-0,46-10,12
Akfen GMYO3,97-1,49-18,31
Akın Tekstil50,600,7059,32
Akiş GMYO2,06-0,48-26,23
Akmerkez GMYO51,60-0,39-19,87
Aksa16,81-1,0615,22
Aksa Enerji12,25-0,9764,65
Aksigorta8,13-0,12-6,53
Aksu Enerji6,633,76-12,15
Alarko Carrıer396,801,988,74
Alarko GMYO26,24-0,230,31
Alarko Holding10,68-1,3923,61
Albaraka Türk1,791,13-7,73
Alcatel Lucent Teletaş30,92-0,774,25
Alkim Kağıt19,790,3546,07
Alkim Kimya18,490,7627,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-3,18-2,74
Altınyunus Çeşme64,10-1,3128,30
Anadolu Efes21,44-2,10-7,51
Anadolu Grubu Holding23,54-0,34-10,53
Anadolu Hayat Emek.9,25-1,0715,11
Anadolu Isuzu20,56-0,9614,22
Anadolu Sigorta6,53-2,68-9,56
Anel Elektrik6,600,61108,20
Arçelik33,62-0,8318,14
ARD Bilişim Teknolojileri54,70-1,2613,77
Arena Bilgisayar58,700,8670,64
Armada Bilgisayar56,90-2,3215,93
Arsan Tekstil10,805,4748,15
Arzum Ev Aletleri22,68-0,96-7,88
Aselsan15,68-1,63-14,08
Ata GMYO4,99-0,80-9,44
Atakule GMYO3,07-1,2921,83
Atlantis Yatırım Holding4,05-3,57-27,16
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,810,061,28
Avrasya GMYO4,17-4,1459,20
Avrasya Petrol ve Tur.3,32-1,783,75
Avrupa Yatırım Holding8,89-1,2248,17
Ayen Enerji7,62-1,0440,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,59-1,8710,93
Aygaz16,12-0,8610,03
Bagfaş23,48-2,8117,40
Bak Ambalaj25,284,0325,15
Balatacılar Balatacılık7,000,00-15,05
Bantaş Ambalaj4,92-4,094,90
Banvit71,006,0536,54
Baştaş Başkent Çimento13,40-1,47-22,86
Batı Çimento14,40-5,45205,73
Batısöke Çimento3,610,8447,95
Bayrak Taban Sanayi10,32-1,71-2,73
Bera Holding25,90-0,3827,71
Berkosan Yalıtım12,014,8934,64
Beşiktaş Futbol Yat.8,452,05109,16
Beyaz Filo12,23-0,4920,14
Bilici Yatırım17,93-0,39170,03
Bim Mağazalar69,70-1,06-5,22
Birko Mensucat1,524,1136,94
Birlik Mensucat2,80-1,06-19,08
Bizim Mağazaları15,77-1,442,67
Borusan Mannesmann28,601,712,88
Borusan Yat. Paz.426,902,15-6,03
Bosch Fren Sistemleri1.083,500,83-12,54
Bossa27,360,9653,28
Brisa28,841,3448,94
Burçelik24,480,3316,46
Burçelik Vana33,84-1,28-31,86
Bursa Çimento3,97-0,50-20,24
Carrefoursa55,400,00-22,84
Casa Emtia Petrol120,500,3313,68
Ceo Event Medya6,04-0,33-6,07
Coca Cola İçecek72,45-0,7511,27
Cosmos Yat. Holding13,000,3961,29
Credıtwest Faktorıng4,24-0,24-27,77
Çelebi326,105,5378,66
Çelik Halat7,652,14-15,91
Çemaş Döküm1,29-1,53-24,23
Çemtaş16,09-1,471,19
Çimbeton314,80-1,106,17
Çimentaş36,84-1,391,88
Çimsa21,48-0,2820,67
Çuhadaroğlu Metal7,390,41-4,40
Dagi Giyim2,37-0,84-30,42
Dagi Yatırım Holding13,62-1,525,58
Dardanel30,50-1,74-8,96
Datagate Bilgisayar16,50-1,672,42
Demısaş Döküm8,421,6927,38
Denge Holding7,10-0,4229,56
Deniz GMYO4,83-1,6341,23
Derimod11,78-0,4220,94
Derlüks Yatırım Holding8,99-5,861,93
Desa Deri13,800,2241,68
Despec Bilgisayar12,34-1,99-5,51
Deva Holding31,18-2,0129,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,47-1,5633,36
Diriteks Diriliş Tekstil5,601,8250,13
Ditaş Doğan15,18-0,5216,51
DO-CO713,309,9913,22
Doğan Burda20,08-6,78-10,52
Doğan Holding3,27-0,916,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,94-0,6826,24
Doğusan5,02-0,7914,61
Doğuş GMYO12,00-1,4046,88
Doğuş Otomotiv30,98-3,557,79
Döktaş Dökümcülük30,02-1,57-1,96
Duran Doğan Basım12,65-0,7120,59
Dyo Boya14,13-1,5324,38
Eczacıbaşı İlaç6,65-0,89-10,86
Eczacıbaşı Yatırım49,02-1,4576,71
Edip Gayrimenkul3,38-6,891,81
Ege Endüstri1.595,10-0,97-4,19
Ege Gübre223,40-2,4553,86
Ege Profil34,68-2,47-9,31
Ege Seramik15,08-3,7746,55
Egeplast33,00-1,90-0,90
Ekiz Kimya6,58-0,15-7,71
Emek Elektrik2,462,50-13,84
Eminiş Ambalaj23,500,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,97-2,48-7,94
Enerjisa Enerji12,300,65-1,68
Enka İnşaat8,05-0,989,23
Erbosan83,459,95103,54
Ereğli Demir Çelik15,39-0,3917,15
Ersu Gıda4,75-1,04-3,85
Escort Teknoloji6,790,443,35
Esenboğa Elektrik39,260,15106,31
Etiler Gıda5,971,8850,00
Euro Kapital Yat. Ort.4,927,4227,79
Euro Trend Yat. Ort.5,278,6646,39
Euro Yat. Ort.4,906,068,65
Euro Yatırım Holding3,710,5430,63
Fade Gıda17,84-1,11188,21
Fenerbahçe Futbol37,940,4828,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,11-4,52-28,42
F-M İzmit Piston161,7010,0031,89
Fonet Bilgi Teknolojileri16,60-1,1927,40
Ford Otosan201,20-1,7664,73
Formet Celik Kapi Sanayi1,46-7,59-40,49
Frigo Pak Gıda41,205,7096,38
Galatasaray Sportif3,772,72-6,91
Garanti Bankası6,900,00-32,03
Garanti Faktoring14,19-0,3527,49
Garanti Yat. Ort.2,880,35-10,84
Gedik Y. Men. Değ.20,520,1062,86
Gediz Ambalaj38,483,7243,58
Gentaş5,540,54-6,73
Gersan Elektrik6,42-0,934,56
Global Men. Değ.7,412,0723,29
Global Yat. Holding5,580,7219,23
Good-Year7,94-1,37-5,02
Göltaş Çimento64,655,4656,69
Gözde Girişim7,770,39-2,63
GSD Denizcilik6,52-1,2129,37
GSD Holding2,08-0,95-17,13
Gübre Fabrik.78,550,77-8,72
Güler Yat. Holding3,613,594,25
Halk GMYO3,35-2,334,36
Hatay Tekstil23,40-2,2667,74
Hedef Girişim5,241,1652,93
Hektaş31,360,4564,45
HUB Girişim17,12-0,93-5,93
Hürriyet Gzt.1,880,53-10,48
ICBC Turkey Bank6,00-1,48-7,69
İdealist Danışmanlık78,00-7,14479,49
İdealist GMYO9,302,8836,76
İhlas Ev Aletleri1,41-1,40-25,00
İhlas Gayrimenkul1,14-1,72-8,80
İhlas Gazetecilik2,81-1,75-30,79
İhlas Holding0,730,00-34,98
İhlas Yayın Holding0,881,15-22,81
İndeks Bilgisayar31,240,9763,30
Info Yatırım7,66-0,6518,76
İntema44,00-3,0810,28
Inveo Yatırım Holding128,802,88191,27
İpek Doğal Enerji13,12-0,530,31
İskenderun Demir Çelik12,230,1635,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei