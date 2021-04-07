Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.04.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,57-1,30-2,20
Acıpayam Selüloz20,58-2,0020,21
Adel Kalemcilik26,86-3,59-21,54
Adese Alışveriş Ticaret3,150,9612,50
Afyon Çimento4,13-0,96-19,18
Ak Enerji1,72-0,58-22,17
Akbank4,75-1,45-29,71
Akçansa19,060,4218,37
Akdeniz Yatırım Hold.2,09-1,42-13,03
Akfen GMYO3,86-1,28-20,58
Akın Tekstil48,64-0,9453,15
Akiş GMYO2,06-1,90-26,23
Akmerkez GMYO50,90-0,78-20,95
Aksa16,74-1,6514,74
Aksa Enerji12,480,8167,74
Aksigorta8,46-2,20-2,74
Aksu Enerji6,24-2,80-17,32
Alarko Carrıer384,500,165,37
Alarko GMYO25,40-1,01-2,91
Alarko Holding10,48-0,1921,30
Albaraka Türk1,74-0,57-10,31
Alcatel Lucent Teletaş30,16-1,501,69
Alkim Kağıt19,870,5146,67
Alkim Kimya17,72-3,0621,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,10-2,33-4,11
Altınyunus Çeşme64,002,0728,10
Anadolu Efes20,94-1,13-9,66
Anadolu Grubu Holding22,28-3,21-15,32
Anadolu Hayat Emek.9,453,9617,60
Anadolu Isuzu19,74-1,899,67
Anadolu Sigorta6,56-0,15-9,15
Anel Elektrik6,823,02115,14
Arçelik33,620,0018,14
ARD Bilişim Teknolojileri56,10-0,1816,68
Arena Bilgisayar59,10-2,4871,80
Armada Bilgisayar59,502,5921,23
Arsan Tekstil10,660,1946,23
Arzum Ev Aletleri22,46-0,09-8,77
Aselsan15,43-0,64-15,45
Ata GMYO4,84-1,02-12,16
Atakule GMYO2,95-1,9917,06
Atlantis Yatırım Holding4,101,23-26,26
Atlas Yat. Ort.1,55-0,64-11,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,23-0,98-2,02
Avrasya GMYO3,91-3,2249,27
Avrasya Petrol ve Tur.3,22-1,230,63
Avrupa Yatırım Holding8,710,0045,17
Ayen Enerji7,500,8138,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,410,009,34
Aygaz14,87-2,814,82
Bagfaş22,56-1,8312,80
Bak Ambalaj22,98-3,7713,76
Balatacılar Balatacılık6,83-2,71-17,11
Bantaş Ambalaj4,78-1,851,92
Banvit67,00-1,7628,85
Baştaş Başkent Çimento13,35-0,07-23,14
Batı Çimento14,666,39211,25
Batısöke Çimento3,622,2648,36
Bayrak Taban Sanayi10,12-1,75-4,62
Bera Holding24,74-2,9021,99
Berkosan Yalıtım11,49-4,6528,81
Beşiktaş Futbol Yat.9,403,30132,67
Beyaz Filo12,442,9822,20
Bilici Yatırım18,083,91172,29
Bim Mağazalar68,35-0,73-7,05
Birko Mensucat1,708,9753,15
Birlik Mensucat2,720,37-21,39
Bizim Mağazaları15,620,511,69
Borusan Mannesmann27,84-1,420,14
Borusan Yat. Paz.416,60-2,07-8,29
Bosch Fren Sistemleri1.049,10-1,44-15,32
Bossa27,10-2,1751,82
Brisa27,66-3,3542,85
Burçelik23,42-1,1811,42
Burçelik Vana31,54-3,72-36,49
Bursa Çimento3,84-1,29-22,85
Carrefoursa53,55-1,65-25,42
Casa Emtia Petrol110,00-2,913,77
Ceo Event Medya6,081,33-5,44
Coca Cola İçecek71,00-1,189,04
Cosmos Yat. Holding12,85-1,1559,43
Credıtwest Faktorıng4,180,00-28,79
Çelebi317,102,0373,73
Çelik Halat7,37-1,21-18,99
Çemaş Döküm1,25-1,57-26,58
Çemtaş15,82-1,31-0,51
Çimbeton303,00-1,942,19
Çimentaş36,081,52-0,22
Çimsa21,16-1,9518,88
Çuhadaroğlu Metal7,602,01-1,68
Dagi Giyim2,381,71-30,13
Dagi Yatırım Holding13,30-1,123,10
Dardanel28,80-3,94-14,03
Datagate Bilgisayar15,84-1,92-1,68
Demısaş Döküm8,17-5,3323,60
Denge Holding7,045,0728,47
Deniz GMYO4,72-2,0738,01
Derimod11,74-0,8420,53
Derlüks Yatırım Holding8,26-3,95-6,35
Desa Deri13,840,3642,09
Despec Bilgisayar11,87-2,22-9,11
Deva Holding30,46-1,9926,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,87-3,6127,83
Diriteks Diriliş Tekstil6,508,3374,26
Ditaş Doğan14,50-2,1611,30
DO-CO716,800,4913,78
Doğan Burda21,82-2,42-2,76
Doğan Holding3,25-0,615,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,80-1,4120,23
Doğusan4,90-1,0111,87
Doğuş GMYO12,03-0,6647,25
Doğuş Otomotiv30,36-1,565,64
Döktaş Dökümcülük28,08-3,04-8,30
Duran Doğan Basım12,93-0,4623,26
Dyo Boya14,564,3028,17
Eczacıbaşı İlaç6,46-1,97-13,40
Eczacıbaşı Yatırım46,60-3,1267,99
Edip Gayrimenkul3,20-2,14-3,61
Ege Endüstri1.554,30-1,75-6,64
Ege Gübre212,80-1,8546,56
Ege Profil33,32-1,59-12,87
Ege Seramik15,271,4648,40
Egeplast31,94-1,90-4,08
Ekiz Kimya6,955,46-2,52
Emek Elektrik2,381,28-16,65
Eminiş Ambalaj22,64-0,09-38,55
Emlak Konut GMYO1,920,00-10,28
Enerjisa Enerji12,04-0,99-3,76
Enka İnşaat7,93-1,007,60
Erbosan81,40-0,1298,54
Ereğli Demir Çelik15,35-0,3916,85
Ersu Gıda4,700,43-4,86
Escort Teknoloji6,55-1,36-0,30
Esenboğa Elektrik37,98-1,1599,58
Etiler Gıda5,980,8450,25
Euro Kapital Yat. Ort.5,124,2832,99
Euro Trend Yat. Ort.5,645,8256,67
Euro Yat. Ort.4,912,298,87
Euro Yatırım Holding3,61-1,9027,11
Fade Gıda18,160,06193,38
Fenerbahçe Futbol38,04-0,4728,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,269,71-23,34
F-M İzmit Piston150,30-2,2822,60
Fonet Bilgi Teknolojileri15,78-2,5921,11
Ford Otosan193,60-1,6858,51
Formet Celik Kapi Sanayi1,41-3,42-42,52
Frigo Pak Gıda47,149,99124,69
Galatasaray Sportif3,79-1,30-6,42
Garanti Bankası6,73-0,88-33,70
Garanti Faktoring14,750,0032,52
Garanti Yat. Ort.2,82-1,05-12,69
Gedik Y. Men. Değ.22,549,9578,89
Gediz Ambalaj37,12-2,1638,51
Gentaş5,30-2,75-10,77
Gersan Elektrik6,400,314,23
Global Men. Değ.7,240,4220,47
Global Yat. Holding5,470,1816,88
Good-Year7,65-1,92-8,49
Göltaş Çimento63,10-2,9252,93
Gözde Girişim7,35-1,47-7,89
GSD Denizcilik6,480,0028,57
GSD Holding2,02-1,46-19,52
Gübre Fabrik.74,50-1,97-13,42
Güler Yat. Holding3,41-4,21-1,52
Halk GMYO3,442,847,33
Hatay Tekstil22,38-2,1060,43
Hedef Girişim5,28-2,0454,09
Hektaş30,50-2,3759,94
HUB Girişim16,90-0,12-7,14
Hürriyet Gzt.1,85-1,07-11,90
ICBC Turkey Bank5,89-1,01-9,38
İdealist Danışmanlık80,000,00494,35
İdealist GMYO9,450,5338,97
İhlas Ev Aletleri1,36-1,45-27,66
İhlas Gayrimenkul1,12-0,88-10,40
İhlas Gazetecilik2,811,81-30,79
İhlas Holding0,68-4,23-39,43
İhlas Yayın Holding0,85-1,16-25,44
İndeks Bilgisayar31,04-1,5262,26
Info Yatırım7,56-1,5617,21
İntema42,30-1,586,02
Inveo Yatırım Holding134,106,26203,26
İpek Doğal Enerji12,64-1,10-3,36
İskenderun Demir Çelik12,07-0,9033,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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