Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,57 -1,30 -2,20 Acıpayam Selüloz 20,58 -2,00 20,21 Adel Kalemcilik 26,86 -3,59 -21,54 Adese Alışveriş Ticaret 3,15 0,96 12,50 Afyon Çimento 4,13 -0,96 -19,18 Ak Enerji 1,72 -0,58 -22,17 Akbank 4,75 -1,45 -29,71 Akçansa 19,06 0,42 18,37 Akdeniz Yatırım Hold. 2,09 -1,42 -13,03 Akfen GMYO 3,86 -1,28 -20,58 Akın Tekstil 48,64 -0,94 53,15 Akiş GMYO 2,06 -1,90 -26,23 Akmerkez GMYO 50,90 -0,78 -20,95 Aksa 16,74 -1,65 14,74 Aksa Enerji 12,48 0,81 67,74 Aksigorta 8,46 -2,20 -2,74 Aksu Enerji 6,24 -2,80 -17,32 Alarko Carrıer 384,50 0,16 5,37 Alarko GMYO 25,40 -1,01 -2,91 Alarko Holding 10,48 -0,19 21,30 Albaraka Türk 1,74 -0,57 -10,31 Alcatel Lucent Teletaş 30,16 -1,50 1,69 Alkim Kağıt 19,87 0,51 46,67 Alkim Kimya 17,72 -3,06 21,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 -2,33 -4,11 Altınyunus Çeşme 64,00 2,07 28,10 Anadolu Efes 20,94 -1,13 -9,66 Anadolu Grubu Holding 22,28 -3,21 -15,32 Anadolu Hayat Emek. 9,45 3,96 17,60 Anadolu Isuzu 19,74 -1,89 9,67 Anadolu Sigorta 6,56 -0,15 -9,15 Anel Elektrik 6,82 3,02 115,14 Arçelik 33,62 0,00 18,14 ARD Bilişim Teknolojileri 56,10 -0,18 16,68 Arena Bilgisayar 59,10 -2,48 71,80 Armada Bilgisayar 59,50 2,59 21,23 Arsan Tekstil 10,66 0,19 46,23 Arzum Ev Aletleri 22,46 -0,09 -8,77 Aselsan 15,43 -0,64 -15,45 Ata GMYO 4,84 -1,02 -12,16 Atakule GMYO 2,95 -1,99 17,06 Atlantis Yatırım Holding 4,10 1,23 -26,26 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,23 -0,98 -2,02 Avrasya GMYO 3,91 -3,22 49,27 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 -1,23 0,63 Avrupa Yatırım Holding 8,71 0,00 45,17 Ayen Enerji 7,50 0,81 38,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,41 0,00 9,34 Aygaz 14,87 -2,81 4,82 Bagfaş 22,56 -1,83 12,80 Bak Ambalaj 22,98 -3,77 13,76 Balatacılar Balatacılık 6,83 -2,71 -17,11 Bantaş Ambalaj 4,78 -1,85 1,92 Banvit 67,00 -1,76 28,85 Baştaş Başkent Çimento 13,35 -0,07 -23,14 Batı Çimento 14,66 6,39 211,25 Batısöke Çimento 3,62 2,26 48,36 Bayrak Taban Sanayi 10,12 -1,75 -4,62 Bera Holding 24,74 -2,90 21,99 Berkosan Yalıtım 11,49 -4,65 28,81 Beşiktaş Futbol Yat. 9,40 3,30 132,67 Beyaz Filo 12,44 2,98 22,20 Bilici Yatırım 18,08 3,91 172,29 Bim Mağazalar 68,35 -0,73 -7,05 Birko Mensucat 1,70 8,97 53,15 Birlik Mensucat 2,72 0,37 -21,39 Bizim Mağazaları 15,62 0,51 1,69 Borusan Mannesmann 27,84 -1,42 0,14 Borusan Yat. Paz. 416,60 -2,07 -8,29 Bosch Fren Sistemleri 1.049,10 -1,44 -15,32 Bossa 27,10 -2,17 51,82 Brisa 27,66 -3,35 42,85 Burçelik 23,42 -1,18 11,42 Burçelik Vana 31,54 -3,72 -36,49 Bursa Çimento 3,84 -1,29 -22,85 Carrefoursa 53,55 -1,65 -25,42 Casa Emtia Petrol 110,00 -2,91 3,77 Ceo Event Medya 6,08 1,33 -5,44 Coca Cola İçecek 71,00 -1,18 9,04 Cosmos Yat. Holding 12,85 -1,15 59,43 Credıtwest Faktorıng 4,18 0,00 -28,79 Çelebi 317,10 2,03 73,73 Çelik Halat 7,37 -1,21 -18,99 Çemaş Döküm 1,25 -1,57 -26,58 Çemtaş 15,82 -1,31 -0,51 Çimbeton 303,00 -1,94 2,19 Çimentaş 36,08 1,52 -0,22 Çimsa 21,16 -1,95 18,88 Çuhadaroğlu Metal 7,60 2,01 -1,68 Dagi Giyim 2,38 1,71 -30,13 Dagi Yatırım Holding 13,30 -1,12 3,10 Dardanel 28,80 -3,94 -14,03 Datagate Bilgisayar 15,84 -1,92 -1,68 Demısaş Döküm 8,17 -5,33 23,60 Denge Holding 7,04 5,07 28,47 Deniz GMYO 4,72 -2,07 38,01 Derimod 11,74 -0,84 20,53 Derlüks Yatırım Holding 8,26 -3,95 -6,35 Desa Deri 13,84 0,36 42,09 Despec Bilgisayar 11,87 -2,22 -9,11 Deva Holding 30,46 -1,99 26,18 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,87 -3,61 27,83 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 8,33 74,26 Ditaş Doğan 14,50 -2,16 11,30 DO-CO 716,80 0,49 13,78 Doğan Burda 21,82 -2,42 -2,76 Doğan Holding 3,25 -0,61 5,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 -1,41 20,23 Doğusan 4,90 -1,01 11,87 Doğuş GMYO 12,03 -0,66 47,25 Doğuş Otomotiv 30,36 -1,56 5,64 Döktaş Dökümcülük 28,08 -3,04 -8,30 Duran Doğan Basım 12,93 -0,46 23,26 Dyo Boya 14,56 4,30 28,17 Eczacıbaşı İlaç 6,46 -1,97 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 46,60 -3,12 67,99 Edip Gayrimenkul 3,20 -2,14 -3,61 Ege Endüstri 1.554,30 -1,75 -6,64 Ege Gübre 212,80 -1,85 46,56 Ege Profil 33,32 -1,59 -12,87 Ege Seramik 15,27 1,46 48,40 Egeplast 31,94 -1,90 -4,08 Ekiz Kimya 6,95 5,46 -2,52 Emek Elektrik 2,38 1,28 -16,65 Eminiş Ambalaj 22,64 -0,09 -38,55 Emlak Konut GMYO 1,92 0,00 -10,28 Enerjisa Enerji 12,04 -0,99 -3,76 Enka İnşaat 7,93 -1,00 7,60 Erbosan 81,40 -0,12 98,54 Ereğli Demir Çelik 15,35 -0,39 16,85 Ersu Gıda 4,70 0,43 -4,86 Escort Teknoloji 6,55 -1,36 -0,30 Esenboğa Elektrik 37,98 -1,15 99,58 Etiler Gıda 5,98 0,84 50,25 Euro Kapital Yat. Ort. 5,12 4,28 32,99 Euro Trend Yat. Ort. 5,64 5,82 56,67 Euro Yat. Ort. 4,91 2,29 8,87 Euro Yatırım Holding 3,61 -1,90 27,11 Fade Gıda 18,16 0,06 193,38 Fenerbahçe Futbol 38,04 -0,47 28,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 9,71 -23,34 F-M İzmit Piston 150,30 -2,28 22,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,78 -2,59 21,11 Ford Otosan 193,60 -1,68 58,51 Formet Celik Kapi Sanayi 1,41 -3,42 -42,52 Frigo Pak Gıda 47,14 9,99 124,69 Galatasaray Sportif 3,79 -1,30 -6,42 Garanti Bankası 6,73 -0,88 -33,70 Garanti Faktoring 14,75 0,00 32,52 Garanti Yat. Ort. 2,82 -1,05 -12,69 Gedik Y. Men. Değ. 22,54 9,95 78,89 Gediz Ambalaj 37,12 -2,16 38,51 Gentaş 5,30 -2,75 -10,77 Gersan Elektrik 6,40 0,31 4,23 Global Men. Değ. 7,24 0,42 20,47 Global Yat. Holding 5,47 0,18 16,88 Good-Year 7,65 -1,92 -8,49 Göltaş Çimento 63,10 -2,92 52,93 Gözde Girişim 7,35 -1,47 -7,89 GSD Denizcilik 6,48 0,00 28,57 GSD Holding 2,02 -1,46 -19,52 Gübre Fabrik. 74,50 -1,97 -13,42 Güler Yat. Holding 3,41 -4,21 -1,52 Halk GMYO 3,44 2,84 7,33 Hatay Tekstil 22,38 -2,10 60,43 Hedef Girişim 5,28 -2,04 54,09 Hektaş 30,50 -2,37 59,94 HUB Girişim 16,90 -0,12 -7,14 Hürriyet Gzt. 1,85 -1,07 -11,90 ICBC Turkey Bank 5,89 -1,01 -9,38 İdealist Danışmanlık 80,00 0,00 494,35 İdealist GMYO 9,45 0,53 38,97 İhlas Ev Aletleri 1,36 -1,45 -27,66 İhlas Gayrimenkul 1,12 -0,88 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,81 1,81 -30,79 İhlas Holding 0,68 -4,23 -39,43 İhlas Yayın Holding 0,85 -1,16 -25,44 İndeks Bilgisayar 31,04 -1,52 62,26 Info Yatırım 7,56 -1,56 17,21 İntema 42,30 -1,58 6,02 Inveo Yatırım Holding 134,10 6,26 203,26 İpek Doğal Enerji 12,64 -1,10 -3,36 İskenderun Demir Çelik 12,07 -0,90 33,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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