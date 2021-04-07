Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,57
|-1,30
|-2,20
|Acıpayam Selüloz
|20,58
|-2,00
|20,21
|Adel Kalemcilik
|26,86
|-3,59
|-21,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,15
|0,96
|12,50
|Afyon Çimento
|4,13
|-0,96
|-19,18
|Ak Enerji
|1,72
|-0,58
|-22,17
|Akbank
|4,75
|-1,45
|-29,71
|Akçansa
|19,06
|0,42
|18,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,09
|-1,42
|-13,03
|Akfen GMYO
|3,86
|-1,28
|-20,58
|Akın Tekstil
|48,64
|-0,94
|53,15
|Akiş GMYO
|2,06
|-1,90
|-26,23
|Akmerkez GMYO
|50,90
|-0,78
|-20,95
|Aksa
|16,74
|-1,65
|14,74
|Aksa Enerji
|12,48
|0,81
|67,74
|Aksigorta
|8,46
|-2,20
|-2,74
|Aksu Enerji
|6,24
|-2,80
|-17,32
|Alarko Carrıer
|384,50
|0,16
|5,37
|Alarko GMYO
|25,40
|-1,01
|-2,91
|Alarko Holding
|10,48
|-0,19
|21,30
|Albaraka Türk
|1,74
|-0,57
|-10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,16
|-1,50
|1,69
|Alkim Kağıt
|19,87
|0,51
|46,67
|Alkim Kimya
|17,72
|-3,06
|21,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|-2,33
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|64,00
|2,07
|28,10
|Anadolu Efes
|20,94
|-1,13
|-9,66
|Anadolu Grubu Holding
|22,28
|-3,21
|-15,32
|Anadolu Hayat Emek.
|9,45
|3,96
|17,60
|Anadolu Isuzu
|19,74
|-1,89
|9,67
|Anadolu Sigorta
|6,56
|-0,15
|-9,15
|Anel Elektrik
|6,82
|3,02
|115,14
|Arçelik
|33,62
|0,00
|18,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,10
|-0,18
|16,68
|Arena Bilgisayar
|59,10
|-2,48
|71,80
|Armada Bilgisayar
|59,50
|2,59
|21,23
|Arsan Tekstil
|10,66
|0,19
|46,23
|Arzum Ev Aletleri
|22,46
|-0,09
|-8,77
|Aselsan
|15,43
|-0,64
|-15,45
|Ata GMYO
|4,84
|-1,02
|-12,16
|Atakule GMYO
|2,95
|-1,99
|17,06
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|1,23
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|-11,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,23
|-0,98
|-2,02
|Avrasya GMYO
|3,91
|-3,22
|49,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|-1,23
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|8,71
|0,00
|45,17
|Ayen Enerji
|7,50
|0,81
|38,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,41
|0,00
|9,34
|Aygaz
|14,87
|-2,81
|4,82
|Bagfaş
|22,56
|-1,83
|12,80
|Bak Ambalaj
|22,98
|-3,77
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|6,83
|-2,71
|-17,11
|Bantaş Ambalaj
|4,78
|-1,85
|1,92
|Banvit
|67,00
|-1,76
|28,85
|Baştaş Başkent Çimento
|13,35
|-0,07
|-23,14
|Batı Çimento
|14,66
|6,39
|211,25
|Batısöke Çimento
|3,62
|2,26
|48,36
|Bayrak Taban Sanayi
|10,12
|-1,75
|-4,62
|Bera Holding
|24,74
|-2,90
|21,99
|Berkosan Yalıtım
|11,49
|-4,65
|28,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,40
|3,30
|132,67
|Beyaz Filo
|12,44
|2,98
|22,20
|Bilici Yatırım
|18,08
|3,91
|172,29
|Bim Mağazalar
|68,35
|-0,73
|-7,05
|Birko Mensucat
|1,70
|8,97
|53,15
|Birlik Mensucat
|2,72
|0,37
|-21,39
|Bizim Mağazaları
|15,62
|0,51
|1,69
|Borusan Mannesmann
|27,84
|-1,42
|0,14
|Borusan Yat. Paz.
|416,60
|-2,07
|-8,29
|Bosch Fren Sistemleri
|1.049,10
|-1,44
|-15,32
|Bossa
|27,10
|-2,17
|51,82
|Brisa
|27,66
|-3,35
|42,85
|Burçelik
|23,42
|-1,18
|11,42
|Burçelik Vana
|31,54
|-3,72
|-36,49
|Bursa Çimento
|3,84
|-1,29
|-22,85
|Carrefoursa
|53,55
|-1,65
|-25,42
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-2,91
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,08
|1,33
|-5,44
|Coca Cola İçecek
|71,00
|-1,18
|9,04
|Cosmos Yat. Holding
|12,85
|-1,15
|59,43
|Credıtwest Faktorıng
|4,18
|0,00
|-28,79
|Çelebi
|317,10
|2,03
|73,73
|Çelik Halat
|7,37
|-1,21
|-18,99
|Çemaş Döküm
|1,25
|-1,57
|-26,58
|Çemtaş
|15,82
|-1,31
|-0,51
|Çimbeton
|303,00
|-1,94
|2,19
|Çimentaş
|36,08
|1,52
|-0,22
|Çimsa
|21,16
|-1,95
|18,88
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|2,01
|-1,68
|Dagi Giyim
|2,38
|1,71
|-30,13
|Dagi Yatırım Holding
|13,30
|-1,12
|3,10
|Dardanel
|28,80
|-3,94
|-14,03
|Datagate Bilgisayar
|15,84
|-1,92
|-1,68
|Demısaş Döküm
|8,17
|-5,33
|23,60
|Denge Holding
|7,04
|5,07
|28,47
|Deniz GMYO
|4,72
|-2,07
|38,01
|Derimod
|11,74
|-0,84
|20,53
|Derlüks Yatırım Holding
|8,26
|-3,95
|-6,35
|Desa Deri
|13,84
|0,36
|42,09
|Despec Bilgisayar
|11,87
|-2,22
|-9,11
|Deva Holding
|30,46
|-1,99
|26,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,87
|-3,61
|27,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|8,33
|74,26
|Ditaş Doğan
|14,50
|-2,16
|11,30
|DO-CO
|716,80
|0,49
|13,78
|Doğan Burda
|21,82
|-2,42
|-2,76
|Doğan Holding
|3,25
|-0,61
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|-1,41
|20,23
|Doğusan
|4,90
|-1,01
|11,87
|Doğuş GMYO
|12,03
|-0,66
|47,25
|Doğuş Otomotiv
|30,36
|-1,56
|5,64
|Döktaş Dökümcülük
|28,08
|-3,04
|-8,30
|Duran Doğan Basım
|12,93
|-0,46
|23,26
|Dyo Boya
|14,56
|4,30
|28,17
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|-1,97
|-13,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,60
|-3,12
|67,99
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|-2,14
|-3,61
|Ege Endüstri
|1.554,30
|-1,75
|-6,64
|Ege Gübre
|212,80
|-1,85
|46,56
|Ege Profil
|33,32
|-1,59
|-12,87
|Ege Seramik
|15,27
|1,46
|48,40
|Egeplast
|31,94
|-1,90
|-4,08
|Ekiz Kimya
|6,95
|5,46
|-2,52
|Emek Elektrik
|2,38
|1,28
|-16,65
|Eminiş Ambalaj
|22,64
|-0,09
|-38,55
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,00
|-10,28
|Enerjisa Enerji
|12,04
|-0,99
|-3,76
|Enka İnşaat
|7,93
|-1,00
|7,60
|Erbosan
|81,40
|-0,12
|98,54
|Ereğli Demir Çelik
|15,35
|-0,39
|16,85
|Ersu Gıda
|4,70
|0,43
|-4,86
|Escort Teknoloji
|6,55
|-1,36
|-0,30
|Esenboğa Elektrik
|37,98
|-1,15
|99,58
|Etiler Gıda
|5,98
|0,84
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,12
|4,28
|32,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,64
|5,82
|56,67
|Euro Yat. Ort.
|4,91
|2,29
|8,87
|Euro Yatırım Holding
|3,61
|-1,90
|27,11
|Fade Gıda
|18,16
|0,06
|193,38
|Fenerbahçe Futbol
|38,04
|-0,47
|28,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|9,71
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|150,30
|-2,28
|22,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,78
|-2,59
|21,11
|Ford Otosan
|193,60
|-1,68
|58,51
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,41
|-3,42
|-42,52
|Frigo Pak Gıda
|47,14
|9,99
|124,69
|Galatasaray Sportif
|3,79
|-1,30
|-6,42
|Garanti Bankası
|6,73
|-0,88
|-33,70
|Garanti Faktoring
|14,75
|0,00
|32,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,82
|-1,05
|-12,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,54
|9,95
|78,89
|Gediz Ambalaj
|37,12
|-2,16
|38,51
|Gentaş
|5,30
|-2,75
|-10,77
|Gersan Elektrik
|6,40
|0,31
|4,23
|Global Men. Değ.
|7,24
|0,42
|20,47
|Global Yat. Holding
|5,47
|0,18
|16,88
|Good-Year
|7,65
|-1,92
|-8,49
|Göltaş Çimento
|63,10
|-2,92
|52,93
|Gözde Girişim
|7,35
|-1,47
|-7,89
|GSD Denizcilik
|6,48
|0,00
|28,57
|GSD Holding
|2,02
|-1,46
|-19,52
|Gübre Fabrik.
|74,50
|-1,97
|-13,42
|Güler Yat. Holding
|3,41
|-4,21
|-1,52
|Halk GMYO
|3,44
|2,84
|7,33
|Hatay Tekstil
|22,38
|-2,10
|60,43
|Hedef Girişim
|5,28
|-2,04
|54,09
|Hektaş
|30,50
|-2,37
|59,94
|HUB Girişim
|16,90
|-0,12
|-7,14
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|-1,07
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,89
|-1,01
|-9,38
|İdealist Danışmanlık
|80,00
|0,00
|494,35
|İdealist GMYO
|9,45
|0,53
|38,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|-1,45
|-27,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-0,88
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,81
|1,81
|-30,79
|İhlas Holding
|0,68
|-4,23
|-39,43
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|31,04
|-1,52
|62,26
|Info Yatırım
|7,56
|-1,56
|17,21
|İntema
|42,30
|-1,58
|6,02
|Inveo Yatırım Holding
|134,10
|6,26
|203,26
|İpek Doğal Enerji
|12,64
|-1,10
|-3,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,07
|-0,90
|33,58
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi