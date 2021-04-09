Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,64
|-2,05
|-1,29
|Acıpayam Selüloz
|20,34
|-1,36
|18,81
|Adel Kalemcilik
|27,08
|-0,07
|-20,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|-6,46
|8,57
|Afyon Çimento
|4,11
|-0,72
|-19,57
|Ak Enerji
|1,67
|-1,76
|-24,43
|Akbank
|4,77
|-0,63
|-29,42
|Akçansa
|19,49
|0,88
|21,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,08
|0,00
|-13,45
|Akfen GMYO
|3,83
|-1,29
|-21,19
|Akın Tekstil
|45,20
|-3,00
|42,32
|Akiş GMYO
|2,01
|-2,90
|-28,02
|Akmerkez GMYO
|50,70
|-2,12
|-21,26
|Aksa
|16,63
|-1,89
|13,98
|Aksa Enerji
|12,56
|2,28
|68,82
|Aksigorta
|8,33
|-1,19
|-4,23
|Aksu Enerji
|6,10
|-1,77
|-19,18
|Alarko Carrıer
|369,90
|-2,07
|1,37
|Alarko GMYO
|25,20
|-0,79
|-3,67
|Alarko Holding
|10,64
|-0,28
|23,15
|Albaraka Türk
|1,76
|0,57
|-9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,44
|-0,91
|2,63
|Alkim Kağıt
|19,83
|-2,22
|46,37
|Alkim Kimya
|17,65
|-0,45
|21,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|0,00
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|63,15
|-1,17
|26,40
|Anadolu Efes
|21,70
|-0,46
|-6,38
|Anadolu Grubu Holding
|22,36
|0,27
|-15,02
|Anadolu Hayat Emek.
|9,34
|-0,64
|16,23
|Anadolu Isuzu
|19,33
|-1,78
|7,39
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-1,78
|-8,32
|Anel Elektrik
|7,01
|1,30
|121,14
|Arçelik
|32,86
|-1,91
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,40
|-2,55
|19,38
|Arena Bilgisayar
|55,55
|-2,54
|61,48
|Armada Bilgisayar
|56,25
|-2,17
|14,61
|Arsan Tekstil
|10,21
|-0,97
|40,05
|Arzum Ev Aletleri
|22,38
|-1,06
|-9,10
|Aselsan
|15,36
|-0,32
|-15,84
|Ata GMYO
|4,74
|-2,07
|-13,97
|Atakule GMYO
|2,92
|-1,35
|15,87
|Atlantis Yatırım Holding
|5,34
|9,88
|-3,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,40
|-0,91
|-1,05
|Avrasya GMYO
|4,15
|0,97
|58,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|-1,86
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|8,32
|-1,19
|38,67
|Ayen Enerji
|8,07
|1,89
|49,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,80
|2,15
|21,59
|Aygaz
|14,95
|-0,86
|5,38
|Bagfaş
|22,38
|-1,15
|11,90
|Bak Ambalaj
|22,92
|-2,55
|13,47
|Balatacılar Balatacılık
|7,09
|0,00
|-13,96
|Bantaş Ambalaj
|5,26
|0,57
|12,15
|Banvit
|67,20
|0,90
|29,23
|Baştaş Başkent Çimento
|13,50
|0,30
|-22,28
|Batı Çimento
|13,95
|-1,34
|196,18
|Batısöke Çimento
|3,52
|0,57
|44,26
|Bayrak Taban Sanayi
|10,21
|-1,16
|-3,77
|Bera Holding
|24,18
|1,51
|19,23
|Berkosan Yalıtım
|11,13
|-0,89
|24,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,91
|7,28
|170,05
|Beyaz Filo
|11,80
|-2,07
|15,91
|Bilici Yatırım
|18,21
|0,33
|174,25
|Bim Mağazalar
|69,40
|0,00
|-5,62
|Birko Mensucat
|1,86
|3,91
|67,57
|Birlik Mensucat
|2,71
|1,50
|-21,68
|Bizim Mağazaları
|15,99
|-2,14
|4,10
|Borusan Mannesmann
|27,48
|-0,79
|-1,15
|Borusan Yat. Paz.
|408,20
|-1,11
|-10,14
|Bosch Fren Sistemleri
|1.031,30
|-0,69
|-16,76
|Bossa
|27,06
|0,59
|51,60
|Brisa
|26,88
|-1,83
|38,82
|Burçelik
|24,22
|-2,65
|15,22
|Burçelik Vana
|35,50
|-1,93
|-28,51
|Bursa Çimento
|3,85
|-0,52
|-22,65
|Carrefoursa
|55,00
|-2,05
|-23,40
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|5,59
|12,26
|Ceo Event Medya
|6,16
|-0,16
|-4,20
|Coca Cola İçecek
|70,50
|-1,61
|8,27
|Cosmos Yat. Holding
|12,02
|-3,61
|49,13
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|-1,85
|-27,77
|Çelebi
|292,90
|-2,17
|60,47
|Çelik Halat
|7,20
|-0,96
|-20,86
|Çemaş Döküm
|1,24
|-0,80
|-27,17
|Çemtaş
|16,90
|3,36
|6,28
|Çimbeton
|305,50
|-0,81
|3,04
|Çimentaş
|37,00
|0,27
|2,32
|Çimsa
|20,88
|-0,38
|17,30
|Çuhadaroğlu Metal
|7,54
|0,00
|-2,46
|Dagi Giyim
|2,38
|-3,64
|-30,13
|Dagi Yatırım Holding
|13,40
|-1,83
|3,88
|Dardanel
|29,42
|3,16
|-12,18
|Datagate Bilgisayar
|15,74
|-1,62
|-2,30
|Demısaş Döküm
|7,89
|-1,62
|19,36
|Denge Holding
|6,76
|-1,74
|23,36
|Deniz GMYO
|4,53
|-2,58
|32,46
|Derimod
|11,57
|0,96
|18,79
|Derlüks Yatırım Holding
|7,82
|-2,86
|-11,34
|Desa Deri
|14,04
|-0,14
|44,15
|Despec Bilgisayar
|11,82
|-1,09
|-9,49
|Deva Holding
|30,24
|-0,98
|25,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,95
|-1,76
|28,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|9,66
|79,62
|Ditaş Doğan
|14,40
|-0,62
|10,53
|DO-CO
|707,20
|-1,67
|12,25
|Doğan Burda
|20,56
|-2,74
|-8,38
|Doğan Holding
|3,28
|-2,38
|6,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,79
|-0,36
|19,80
|Doğusan
|4,79
|-1,84
|9,36
|Doğuş GMYO
|11,64
|-2,68
|42,47
|Doğuş Otomotiv
|29,58
|-2,05
|2,92
|Döktaş Dökümcülük
|28,22
|0,79
|-7,84
|Duran Doğan Basım
|12,59
|-1,64
|20,02
|Dyo Boya
|13,98
|-1,06
|23,06
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|-1,50
|-12,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,95
|-1,16
|83,67
|Edip Gayrimenkul
|3,07
|-3,15
|-7,53
|Ege Endüstri
|1.534,40
|-0,64
|-7,84
|Ege Gübre
|217,60
|-0,18
|49,86
|Ege Profil
|32,96
|-0,36
|-13,81
|Ege Seramik
|15,40
|-3,75
|49,66
|Egeplast
|32,48
|-0,92
|-2,46
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,00
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,39
|0,00
|-16,30
|Eminiş Ambalaj
|23,76
|2,86
|-35,50
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-1,04
|-10,75
|Enerjisa Enerji
|11,12
|-1,59
|-3,56
|Enka İnşaat
|8,01
|-0,12
|8,68
|Erbosan
|79,05
|-1,43
|92,80
|Ereğli Demir Çelik
|16,28
|2,78
|23,93
|Ersu Gıda
|4,77
|-0,42
|-3,44
|Escort Teknoloji
|6,65
|0,30
|1,22
|Esenboğa Elektrik
|37,44
|-1,21
|96,74
|Etiler Gıda
|5,83
|0,00
|46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,83
|-0,82
|25,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,14
|0,66
|70,56
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|2,04
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,61
|-0,55
|27,11
|Fade Gıda
|18,02
|-1,53
|191,11
|Fenerbahçe Futbol
|33,48
|-9,95
|13,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,05
|-1,44
|-30,46
|F-M İzmit Piston
|143,80
|-1,91
|17,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,68
|-1,38
|20,34
|Ford Otosan
|190,00
|-1,55
|55,56
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,31
|-3,68
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|54,05
|4,24
|157,63
|Galatasaray Sportif
|3,87
|4,03
|-4,44
|Garanti Bankası
|6,74
|-0,30
|-33,60
|Garanti Faktoring
|13,69
|-4,33
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|2,78
|-1,42
|-13,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,30
|-2,74
|69,05
|Gediz Ambalaj
|35,72
|-2,56
|33,28
|Gentaş
|5,32
|-1,12
|-10,44
|Gersan Elektrik
|6,30
|0,96
|2,61
|Global Men. Değ.
|7,12
|-1,66
|18,47
|Global Yat. Holding
|5,31
|0,38
|13,46
|Good-Year
|7,56
|-2,33
|-9,57
|Göltaş Çimento
|59,10
|-2,96
|43,24
|Gözde Girişim
|7,32
|-1,48
|-8,27
|GSD Denizcilik
|6,27
|-2,18
|24,40
|GSD Holding
|2,05
|1,99
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|72,55
|-1,96
|-15,69
|Güler Yat. Holding
|3,58
|-1,65
|3,39
|Halk GMYO
|3,35
|-0,59
|4,52
|Hatay Tekstil
|21,20
|-2,48
|51,97
|Hedef Girişim
|5,32
|-1,85
|55,26
|Hektaş
|30,24
|0,20
|58,57
|HUB Girişim
|16,60
|-0,95
|-8,79
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|-1,09
|-13,81
|ICBC Turkey Bank
|5,86
|0,51
|-9,85
|İdealist Danışmanlık
|80,10
|5,33
|495,10
|İdealist GMYO
|10,81
|-0,46
|58,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,35
|-1,46
|-28,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|-0,89
|-11,20
|İhlas Gazetecilik
|2,73
|-0,73
|-32,76
|İhlas Holding
|0,69
|0,00
|-38,54
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-1,18
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|32,42
|-2,00
|69,47
|Info Yatırım
|7,67
|-0,52
|18,91
|İntema
|44,56
|-2,45
|11,68
|Inveo Yatırım Holding
|126,20
|-2,17
|185,39
|İpek Doğal Enerji
|12,50
|-0,64
|-4,43
|İskenderun Demir Çelik
|12,47
|1,55
|38,00
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi