Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.04.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,64-2,05-1,29
Acıpayam Selüloz20,34-1,3618,81
Adel Kalemcilik27,08-0,07-20,90
Adese Alışveriş Ticaret3,04-6,468,57
Afyon Çimento4,11-0,72-19,57
Ak Enerji1,67-1,76-24,43
Akbank4,77-0,63-29,42
Akçansa19,490,8821,04
Akdeniz Yatırım Hold.2,080,00-13,45
Akfen GMYO3,83-1,29-21,19
Akın Tekstil45,20-3,0042,32
Akiş GMYO2,01-2,90-28,02
Akmerkez GMYO50,70-2,12-21,26
Aksa16,63-1,8913,98
Aksa Enerji12,562,2868,82
Aksigorta8,33-1,19-4,23
Aksu Enerji6,10-1,77-19,18
Alarko Carrıer369,90-2,071,37
Alarko GMYO25,20-0,79-3,67
Alarko Holding10,64-0,2823,15
Albaraka Türk1,760,57-9,28
Alcatel Lucent Teletaş30,44-0,912,63
Alkim Kağıt19,83-2,2246,37
Alkim Kimya17,65-0,4521,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,100,00-4,11
Altınyunus Çeşme63,15-1,1726,40
Anadolu Efes21,70-0,46-6,38
Anadolu Grubu Holding22,360,27-15,02
Anadolu Hayat Emek.9,34-0,6416,23
Anadolu Isuzu19,33-1,787,39
Anadolu Sigorta6,62-1,78-8,32
Anel Elektrik7,011,30121,14
Arçelik32,86-1,9115,47
ARD Bilişim Teknolojileri57,40-2,5519,38
Arena Bilgisayar55,55-2,5461,48
Armada Bilgisayar56,25-2,1714,61
Arsan Tekstil10,21-0,9740,05
Arzum Ev Aletleri22,38-1,06-9,10
Aselsan15,36-0,32-15,84
Ata GMYO4,74-2,07-13,97
Atakule GMYO2,92-1,3515,87
Atlantis Yatırım Holding5,349,88-3,96
Atlas Yat. Ort.1,47-2,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,40-0,91-1,05
Avrasya GMYO4,150,9758,44
Avrasya Petrol ve Tur.3,16-1,86-1,25
Avrupa Yatırım Holding8,32-1,1938,67
Ayen Enerji8,071,8949,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,802,1521,59
Aygaz14,95-0,865,38
Bagfaş22,38-1,1511,90
Bak Ambalaj22,92-2,5513,47
Balatacılar Balatacılık7,090,00-13,96
Bantaş Ambalaj5,260,5712,15
Banvit67,200,9029,23
Baştaş Başkent Çimento13,500,30-22,28
Batı Çimento13,95-1,34196,18
Batısöke Çimento3,520,5744,26
Bayrak Taban Sanayi10,21-1,16-3,77
Bera Holding24,181,5119,23
Berkosan Yalıtım11,13-0,8924,78
Beşiktaş Futbol Yat.10,917,28170,05
Beyaz Filo11,80-2,0715,91
Bilici Yatırım18,210,33174,25
Bim Mağazalar69,400,00-5,62
Birko Mensucat1,863,9167,57
Birlik Mensucat2,711,50-21,68
Bizim Mağazaları15,99-2,144,10
Borusan Mannesmann27,48-0,79-1,15
Borusan Yat. Paz.408,20-1,11-10,14
Bosch Fren Sistemleri1.031,30-0,69-16,76
Bossa27,060,5951,60
Brisa26,88-1,8338,82
Burçelik24,22-2,6515,22
Burçelik Vana35,50-1,93-28,51
Bursa Çimento3,85-0,52-22,65
Carrefoursa55,00-2,05-23,40
Casa Emtia Petrol119,005,5912,26
Ceo Event Medya6,16-0,16-4,20
Coca Cola İçecek70,50-1,618,27
Cosmos Yat. Holding12,02-3,6149,13
Credıtwest Faktorıng4,24-1,85-27,77
Çelebi292,90-2,1760,47
Çelik Halat7,20-0,96-20,86
Çemaş Döküm1,24-0,80-27,17
Çemtaş16,903,366,28
Çimbeton305,50-0,813,04
Çimentaş37,000,272,32
Çimsa20,88-0,3817,30
Çuhadaroğlu Metal7,540,00-2,46
Dagi Giyim2,38-3,64-30,13
Dagi Yatırım Holding13,40-1,833,88
Dardanel29,423,16-12,18
Datagate Bilgisayar15,74-1,62-2,30
Demısaş Döküm7,89-1,6219,36
Denge Holding6,76-1,7423,36
Deniz GMYO4,53-2,5832,46
Derimod11,570,9618,79
Derlüks Yatırım Holding7,82-2,86-11,34
Desa Deri14,04-0,1444,15
Despec Bilgisayar11,82-1,09-9,49
Deva Holding30,24-0,9825,27
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,95-1,7628,57
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,6679,62
Ditaş Doğan14,40-0,6210,53
DO-CO707,20-1,6712,25
Doğan Burda20,56-2,74-8,38
Doğan Holding3,28-2,386,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,79-0,3619,80
Doğusan4,79-1,849,36
Doğuş GMYO11,64-2,6842,47
Doğuş Otomotiv29,58-2,052,92
Döktaş Dökümcülük28,220,79-7,84
Duran Doğan Basım12,59-1,6420,02
Dyo Boya13,98-1,0623,06
Eczacıbaşı İlaç6,56-1,50-12,06
Eczacıbaşı Yatırım50,95-1,1683,67
Edip Gayrimenkul3,07-3,15-7,53
Ege Endüstri1.534,40-0,64-7,84
Ege Gübre217,60-0,1849,86
Ege Profil32,96-0,36-13,81
Ege Seramik15,40-3,7549,66
Egeplast32,48-0,92-2,46
Ekiz Kimya7,000,00-1,82
Emek Elektrik2,390,00-16,30
Eminiş Ambalaj23,762,86-35,50
Emlak Konut GMYO1,91-1,04-10,75
Enerjisa Enerji11,12-1,59-3,56
Enka İnşaat8,01-0,128,68
Erbosan79,05-1,4392,80
Ereğli Demir Çelik16,282,7823,93
Ersu Gıda4,77-0,42-3,44
Escort Teknoloji6,650,301,22
Esenboğa Elektrik37,44-1,2196,74
Etiler Gıda5,830,0046,48
Euro Kapital Yat. Ort.4,83-0,8225,45
Euro Trend Yat. Ort.6,140,6670,56
Euro Yat. Ort.5,002,0410,86
Euro Yatırım Holding3,61-0,5527,11
Fade Gıda18,02-1,53191,11
Fenerbahçe Futbol33,48-9,9513,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,05-1,44-30,46
F-M İzmit Piston143,80-1,9117,29
Fonet Bilgi Teknolojileri15,68-1,3820,34
Ford Otosan190,00-1,5555,56
Formet Celik Kapi Sanayi1,31-3,68-46,60
Frigo Pak Gıda54,054,24157,63
Galatasaray Sportif3,874,03-4,44
Garanti Bankası6,74-0,30-33,60
Garanti Faktoring13,69-4,3323,00
Garanti Yat. Ort.2,78-1,42-13,93
Gedik Y. Men. Değ.21,30-2,7469,05
Gediz Ambalaj35,72-2,5633,28
Gentaş5,32-1,12-10,44
Gersan Elektrik6,300,962,61
Global Men. Değ.7,12-1,6618,47
Global Yat. Holding5,310,3813,46
Good-Year7,56-2,33-9,57
Göltaş Çimento59,10-2,9643,24
Gözde Girişim7,32-1,48-8,27
GSD Denizcilik6,27-2,1824,40
GSD Holding2,051,99-18,33
Gübre Fabrik.72,55-1,96-15,69
Güler Yat. Holding3,58-1,653,39
Halk GMYO3,35-0,594,52
Hatay Tekstil21,20-2,4851,97
Hedef Girişim5,32-1,8555,26
Hektaş30,240,2058,57
HUB Girişim16,60-0,95-8,79
Hürriyet Gzt.1,81-1,09-13,81
ICBC Turkey Bank5,860,51-9,85
İdealist Danışmanlık80,105,33495,10
İdealist GMYO10,81-0,4658,97
İhlas Ev Aletleri1,35-1,46-28,19
İhlas Gayrimenkul1,11-0,89-11,20
İhlas Gazetecilik2,73-0,73-32,76
İhlas Holding0,690,00-38,54
İhlas Yayın Holding0,84-1,18-26,32
İndeks Bilgisayar32,42-2,0069,47
Info Yatırım7,67-0,5218,91
İntema44,56-2,4511,68
Inveo Yatırım Holding126,20-2,17185,39
İpek Doğal Enerji12,50-0,64-4,43
İskenderun Demir Çelik12,471,5538,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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