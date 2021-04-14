Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14.04.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,520,27-2,84
Acıpayam Selüloz19,143,4611,80
Adel Kalemcilik26,441,61-22,77
Adese Gayrimenkul2,482,48-11,43
Afyon Çimento3,913,44-23,48
Ak Enerji1,583,95-28,51
Akbank4,902,94-27,49
Akçansa18,132,0312,59
Akdeniz Yatırım Hold.1,984,21-17,61
Akfen GMYO3,662,81-24,69
Akın Tekstil42,001,6532,24
Akiş GMYO1,921,59-31,24
Akmerkez GMYO48,486,88-24,71
Aksa15,471,1811,98
Aksa Enerji12,122,3662,90
Aksigorta8,471,68-2,62
Aksu Enerji5,852,09-22,49
Alarko Carrıer356,50-3,54-2,30
Alarko GMYO24,763,17-5,35
Alarko Holding10,652,8023,26
Albaraka Türk1,671,21-13,92
Alcatel Lucent Teletaş29,401,73-0,88
Alkim Kağıt17,732,1336,98
Alkim Kimya16,783,0819,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,003,63-8,68
Altınyunus Çeşme58,500,4317,09
Anadolu Efes22,021,94-5,00
Anadolu Grubu Holding21,263,10-19,20
Anadolu Hayat Emek.8,780,929,27
Anadolu Isuzu18,363,322,00
Anadolu Sigorta6,551,08-9,28
Anel Elektrik6,57-10,00107,26
Arçelik32,602,0014,55
ARD Bilişim Teknolojileri56,902,9918,34
Arena Bilgisayar52,601,3552,91
Armada Bilgisayar53,001,927,99
Arsan Tekstil10,042,5537,72
Arzum Ev Aletleri21,582,27-12,35
Aselsan15,312,07-16,11
Ata GMYO4,494,42-18,51
Atakule GMYO2,773,369,92
Atlantis Yatırım Holding4,452,77-19,96
Atlas Yat. Ort.1,460,69-16,57
AvivaSA Emeklilik Hayat16,301,94-7,31
Avrasya GMYO3,371,8128,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,824,06-11,88
Avrupa Yatırım Holding7,783,7329,67
Ayen Enerji8,704,3260,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,9410,0049,25
Aygaz14,000,36-1,31
Bagfaş21,944,589,70
Bak Ambalaj21,783,627,82
Balatacılar Balatacılık6,104,27-25,97
Bantaş Ambalaj6,169,0331,34
Banvit63,40-2,4621,92
Baştaş Başkent Çimento12,000,00-30,92
Batı Çimento11,904,75152,65
Batısöke Çimento3,232,8732,38
Bayrak Taban Sanayi9,280,54-12,54
Bera Holding28,967,3442,80
Berkosan Yalıtım10,494,3817,60
Beşiktaş Futbol Yat.12,16-9,99200,99
Beyaz Filo10,625,154,32
Bilici Yatırım21,409,74222,29
Bim Mağazalar69,650,43-5,28
Birko Mensucat1,35-7,5321,62
Birlik Mensucat2,504,17-27,75
Bizim Mağazaları15,08-1,05-1,82
Borusan Mannesmann26,123,65-6,04
Borusan Yat. Paz.405,200,45-10,80
Bosch Fren Sistemleri997,503,84-19,48
Bossa27,227,5052,49
Brisa25,782,6333,14
Burçelik23,503,4311,80
Burçelik Vana32,662,00-34,23
Bursa Çimento3,712,77-25,47
Carrefoursa52,850,57-26,39
Casa Emtia Petrol104,00-1,89-1,89
Ceo Event Medya6,167,32-4,20
Coca Cola İçecek71,30-1,319,50
Cosmos Yat. Holding11,501,5042,68
Credıtwest Faktorıng3,820,53-34,92
Çelebi270,104,6947,98
Çelik Halat6,924,85-23,94
Çemaş Döküm1,183,51-30,69
Çemtaş16,391,303,07
Çimbeton301,003,791,52
Çimentaş34,203,32-5,42
Çimsa20,502,8115,17
Çuhadaroğlu Metal7,921,152,46
Dagi Giyim2,171,88-36,30
Dagi Yatırım Holding13,181,462,17
Dardanel27,080,67-19,16
Datagate Bilgisayar15,211,81-5,59
Demısaş Döküm7,602,1514,98
Denge Holding6,252,8014,05
Deniz GMYO3,92-1,0114,62
Derimod11,67-2,5919,82
Derlüks Yatırım Holding8,084,66-8,39
Desa Deri13,161,3135,11
Despec Bilgisayar11,511,95-11,87
Deva Holding30,160,7325,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,565,9424,98
Diriteks Diriliş Tekstil6,553,9775,60
Ditaş Doğan14,669,9812,52
DO-CO701,101,4611,29
Doğan Burda19,50-3,56-13,10
Doğan Holding3,161,942,93
Doğtaş Kelebek Mobilya2,643,5313,36
Doğusan4,346,11-0,91
Doğuş GMYO10,741,8031,46
Doğuş Otomotiv29,201,741,60
Döktaş Dökümcülük26,700,75-12,80
Duran Doğan Basım12,141,1715,73
Dyo Boya13,043,4914,79
Eczacıbaşı İlaç6,421,10-13,94
Eczacıbaşı Yatırım48,500,9674,84
Edip Gayrimenkul2,631,94-20,78
Ege Endüstri1.475,703,41-11,36
Ege Gübre232,005,3159,78
Ege Profil32,144,01-15,95
Ege Seramik14,774,5343,54
Egeplast31,508,62-5,41
Ekiz Kimya6,69-0,74-6,17
Emek Elektrik2,133,90-25,40
Eminiş Ambalaj21,480,00-41,69
Emlak Konut GMYO1,842,79-14,02
Enerjisa Enerji10,801,41-6,33
Enka İnşaat7,550,947,22
Erbosan71,000,2873,17
Ereğli Demir Çelik17,150,3530,55
Ersu Gıda4,730,42-4,25
Escort Teknoloji6,173,70-6,09
Esenboğa Elektrik36,506,7391,80
Etiler Gıda5,701,7943,22
Euro Kapital Yat. Ort.4,301,1811,69
Euro Trend Yat. Ort.4,37-9,9021,39
Euro Yat. Ort.4,804,126,43
Euro Yatırım Holding3,607,1426,76
Fade Gıda17,30-1,37179,48
Fenerbahçe Futbol29,80-6,700,81
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,830,55-37,92
F-M İzmit Piston135,503,9110,52
Fonet Bilgi Teknolojileri15,132,0916,12
Ford Otosan189,000,3754,74
Formet Celik Kapi Sanayi1,303,17-47,01
Frigo Pak Gıda39,86-9,9889,99
Galatasaray Sportif3,490,87-13,83
Garanti Bankası6,923,28-31,83
Garanti Faktoring12,652,0213,66
Garanti Yat. Ort.2,640,76-18,27
Gedik Y. Men. Değ.20,582,0865,37
Gediz Ambalaj35,803,3533,58
Gentaş5,154,67-13,30
Gersan Elektrik6,013,62-2,12
Global Men. Değ.6,532,838,65
Global Yat. Holding4,904,264,70
Good-Year7,292,97-12,80
Göltaş Çimento56,805,5837,66
Gözde Girişim7,083,81-11,28
GSD Denizcilik5,864,4616,27
GSD Holding1,873,31-25,50
Gübre Fabrik.70,805,75-17,72
Güler Yat. Holding3,00-3,54-13,36
Halk GMYO3,202,24-0,16
Hatay Tekstil20,92-2,3349,96
Hedef Girişim5,016,1446,21
Hektaş29,783,9156,16
HUB Girişim15,892,71-12,69
Hürriyet Gzt.1,732,37-17,62
ICBC Turkey Bank5,742,32-11,69
İdealist Danışmanlık80,002,56494,35
İdealist GMYO8,954,0731,62
İhlas Ev Aletleri1,304,00-30,85
İhlas Gayrimenkul1,073,88-14,40
İhlas Gazetecilik2,493,75-38,67
İhlas Holding0,663,13-41,21
İhlas Yayın Holding0,772,67-32,46
İndeks Bilgisayar29,640,6154,94
Info Yatırım7,182,8711,32
İntema41,003,802,76
Inveo Yatırım Holding120,905,22173,41
İpek Doğal Enerji12,211,50-6,65
İskenderun Demir Çelik12,872,8842,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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