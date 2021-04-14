Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,52 0,27 -2,84 Acıpayam Selüloz 19,14 3,46 11,80 Adel Kalemcilik 26,44 1,61 -22,77 Adese Gayrimenkul 2,48 2,48 -11,43 Afyon Çimento 3,91 3,44 -23,48 Ak Enerji 1,58 3,95 -28,51 Akbank 4,90 2,94 -27,49 Akçansa 18,13 2,03 12,59 Akdeniz Yatırım Hold. 1,98 4,21 -17,61 Akfen GMYO 3,66 2,81 -24,69 Akın Tekstil 42,00 1,65 32,24 Akiş GMYO 1,92 1,59 -31,24 Akmerkez GMYO 48,48 6,88 -24,71 Aksa 15,47 1,18 11,98 Aksa Enerji 12,12 2,36 62,90 Aksigorta 8,47 1,68 -2,62 Aksu Enerji 5,85 2,09 -22,49 Alarko Carrıer 356,50 -3,54 -2,30 Alarko GMYO 24,76 3,17 -5,35 Alarko Holding 10,65 2,80 23,26 Albaraka Türk 1,67 1,21 -13,92 Alcatel Lucent Teletaş 29,40 1,73 -0,88 Alkim Kağıt 17,73 2,13 36,98 Alkim Kimya 16,78 3,08 19,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 3,63 -8,68 Altınyunus Çeşme 58,50 0,43 17,09 Anadolu Efes 22,02 1,94 -5,00 Anadolu Grubu Holding 21,26 3,10 -19,20 Anadolu Hayat Emek. 8,78 0,92 9,27 Anadolu Isuzu 18,36 3,32 2,00 Anadolu Sigorta 6,55 1,08 -9,28 Anel Elektrik 6,57 -10,00 107,26 Arçelik 32,60 2,00 14,55 ARD Bilişim Teknolojileri 56,90 2,99 18,34 Arena Bilgisayar 52,60 1,35 52,91 Armada Bilgisayar 53,00 1,92 7,99 Arsan Tekstil 10,04 2,55 37,72 Arzum Ev Aletleri 21,58 2,27 -12,35 Aselsan 15,31 2,07 -16,11 Ata GMYO 4,49 4,42 -18,51 Atakule GMYO 2,77 3,36 9,92 Atlantis Yatırım Holding 4,45 2,77 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,46 0,69 -16,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,30 1,94 -7,31 Avrasya GMYO 3,37 1,81 28,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 4,06 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 7,78 3,73 29,67 Ayen Enerji 8,70 4,32 60,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,94 10,00 49,25 Aygaz 14,00 0,36 -1,31 Bagfaş 21,94 4,58 9,70 Bak Ambalaj 21,78 3,62 7,82 Balatacılar Balatacılık 6,10 4,27 -25,97 Bantaş Ambalaj 6,16 9,03 31,34 Banvit 63,40 -2,46 21,92 Baştaş Başkent Çimento 12,00 0,00 -30,92 Batı Çimento 11,90 4,75 152,65 Batısöke Çimento 3,23 2,87 32,38 Bayrak Taban Sanayi 9,28 0,54 -12,54 Bera Holding 28,96 7,34 42,80 Berkosan Yalıtım 10,49 4,38 17,60 Beşiktaş Futbol Yat. 12,16 -9,99 200,99 Beyaz Filo 10,62 5,15 4,32 Bilici Yatırım 21,40 9,74 222,29 Bim Mağazalar 69,65 0,43 -5,28 Birko Mensucat 1,35 -7,53 21,62 Birlik Mensucat 2,50 4,17 -27,75 Bizim Mağazaları 15,08 -1,05 -1,82 Borusan Mannesmann 26,12 3,65 -6,04 Borusan Yat. Paz. 405,20 0,45 -10,80 Bosch Fren Sistemleri 997,50 3,84 -19,48 Bossa 27,22 7,50 52,49 Brisa 25,78 2,63 33,14 Burçelik 23,50 3,43 11,80 Burçelik Vana 32,66 2,00 -34,23 Bursa Çimento 3,71 2,77 -25,47 Carrefoursa 52,85 0,57 -26,39 Casa Emtia Petrol 104,00 -1,89 -1,89 Ceo Event Medya 6,16 7,32 -4,20 Coca Cola İçecek 71,30 -1,31 9,50 Cosmos Yat. Holding 11,50 1,50 42,68 Credıtwest Faktorıng 3,82 0,53 -34,92 Çelebi 270,10 4,69 47,98 Çelik Halat 6,92 4,85 -23,94 Çemaş Döküm 1,18 3,51 -30,69 Çemtaş 16,39 1,30 3,07 Çimbeton 301,00 3,79 1,52 Çimentaş 34,20 3,32 -5,42 Çimsa 20,50 2,81 15,17 Çuhadaroğlu Metal 7,92 1,15 2,46 Dagi Giyim 2,17 1,88 -36,30 Dagi Yatırım Holding 13,18 1,46 2,17 Dardanel 27,08 0,67 -19,16 Datagate Bilgisayar 15,21 1,81 -5,59 Demısaş Döküm 7,60 2,15 14,98 Denge Holding 6,25 2,80 14,05 Deniz GMYO 3,92 -1,01 14,62 Derimod 11,67 -2,59 19,82 Derlüks Yatırım Holding 8,08 4,66 -8,39 Desa Deri 13,16 1,31 35,11 Despec Bilgisayar 11,51 1,95 -11,87 Deva Holding 30,16 0,73 25,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,56 5,94 24,98 Diriteks Diriliş Tekstil 6,55 3,97 75,60 Ditaş Doğan 14,66 9,98 12,52 DO-CO 701,10 1,46 11,29 Doğan Burda 19,50 -3,56 -13,10 Doğan Holding 3,16 1,94 2,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 3,53 13,36 Doğusan 4,34 6,11 -0,91 Doğuş GMYO 10,74 1,80 31,46 Doğuş Otomotiv 29,20 1,74 1,60 Döktaş Dökümcülük 26,70 0,75 -12,80 Duran Doğan Basım 12,14 1,17 15,73 Dyo Boya 13,04 3,49 14,79 Eczacıbaşı İlaç 6,42 1,10 -13,94 Eczacıbaşı Yatırım 48,50 0,96 74,84 Edip Gayrimenkul 2,63 1,94 -20,78 Ege Endüstri 1.475,70 3,41 -11,36 Ege Gübre 232,00 5,31 59,78 Ege Profil 32,14 4,01 -15,95 Ege Seramik 14,77 4,53 43,54 Egeplast 31,50 8,62 -5,41 Ekiz Kimya 6,69 -0,74 -6,17 Emek Elektrik 2,13 3,90 -25,40 Eminiş Ambalaj 21,48 0,00 -41,69 Emlak Konut GMYO 1,84 2,79 -14,02 Enerjisa Enerji 10,80 1,41 -6,33 Enka İnşaat 7,55 0,94 7,22 Erbosan 71,00 0,28 73,17 Ereğli Demir Çelik 17,15 0,35 30,55 Ersu Gıda 4,73 0,42 -4,25 Escort Teknoloji 6,17 3,70 -6,09 Esenboğa Elektrik 36,50 6,73 91,80 Etiler Gıda 5,70 1,79 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 4,30 1,18 11,69 Euro Trend Yat. Ort. 4,37 -9,90 21,39 Euro Yat. Ort. 4,80 4,12 6,43 Euro Yatırım Holding 3,60 7,14 26,76 Fade Gıda 17,30 -1,37 179,48 Fenerbahçe Futbol 29,80 -6,70 0,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,83 0,55 -37,92 F-M İzmit Piston 135,50 3,91 10,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,13 2,09 16,12 Ford Otosan 189,00 0,37 54,74 Formet Celik Kapi Sanayi 1,30 3,17 -47,01 Frigo Pak Gıda 39,86 -9,98 89,99 Galatasaray Sportif 3,49 0,87 -13,83 Garanti Bankası 6,92 3,28 -31,83 Garanti Faktoring 12,65 2,02 13,66 Garanti Yat. Ort. 2,64 0,76 -18,27 Gedik Y. Men. Değ. 20,58 2,08 65,37 Gediz Ambalaj 35,80 3,35 33,58 Gentaş 5,15 4,67 -13,30 Gersan Elektrik 6,01 3,62 -2,12 Global Men. Değ. 6,53 2,83 8,65 Global Yat. Holding 4,90 4,26 4,70 Good-Year 7,29 2,97 -12,80 Göltaş Çimento 56,80 5,58 37,66 Gözde Girişim 7,08 3,81 -11,28 GSD Denizcilik 5,86 4,46 16,27 GSD Holding 1,87 3,31 -25,50 Gübre Fabrik. 70,80 5,75 -17,72 Güler Yat. Holding 3,00 -3,54 -13,36 Halk GMYO 3,20 2,24 -0,16 Hatay Tekstil 20,92 -2,33 49,96 Hedef Girişim 5,01 6,14 46,21 Hektaş 29,78 3,91 56,16 HUB Girişim 15,89 2,71 -12,69 Hürriyet Gzt. 1,73 2,37 -17,62 ICBC Turkey Bank 5,74 2,32 -11,69 İdealist Danışmanlık 80,00 2,56 494,35 İdealist GMYO 8,95 4,07 31,62 İhlas Ev Aletleri 1,30 4,00 -30,85 İhlas Gayrimenkul 1,07 3,88 -14,40 İhlas Gazetecilik 2,49 3,75 -38,67 İhlas Holding 0,66 3,13 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,77 2,67 -32,46 İndeks Bilgisayar 29,64 0,61 54,94 Info Yatırım 7,18 2,87 11,32 İntema 41,00 3,80 2,76 Inveo Yatırım Holding 120,90 5,22 173,41 İpek Doğal Enerji 12,21 1,50 -6,65 İskenderun Demir Çelik 12,87 2,88 42,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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