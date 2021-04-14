Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,52
|0,27
|-2,84
|Acıpayam Selüloz
|19,14
|3,46
|11,80
|Adel Kalemcilik
|26,44
|1,61
|-22,77
|Adese Gayrimenkul
|2,48
|2,48
|-11,43
|Afyon Çimento
|3,91
|3,44
|-23,48
|Ak Enerji
|1,58
|3,95
|-28,51
|Akbank
|4,90
|2,94
|-27,49
|Akçansa
|18,13
|2,03
|12,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,98
|4,21
|-17,61
|Akfen GMYO
|3,66
|2,81
|-24,69
|Akın Tekstil
|42,00
|1,65
|32,24
|Akiş GMYO
|1,92
|1,59
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|48,48
|6,88
|-24,71
|Aksa
|15,47
|1,18
|11,98
|Aksa Enerji
|12,12
|2,36
|62,90
|Aksigorta
|8,47
|1,68
|-2,62
|Aksu Enerji
|5,85
|2,09
|-22,49
|Alarko Carrıer
|356,50
|-3,54
|-2,30
|Alarko GMYO
|24,76
|3,17
|-5,35
|Alarko Holding
|10,65
|2,80
|23,26
|Albaraka Türk
|1,67
|1,21
|-13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,40
|1,73
|-0,88
|Alkim Kağıt
|17,73
|2,13
|36,98
|Alkim Kimya
|16,78
|3,08
|19,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,00
|3,63
|-8,68
|Altınyunus Çeşme
|58,50
|0,43
|17,09
|Anadolu Efes
|22,02
|1,94
|-5,00
|Anadolu Grubu Holding
|21,26
|3,10
|-19,20
|Anadolu Hayat Emek.
|8,78
|0,92
|9,27
|Anadolu Isuzu
|18,36
|3,32
|2,00
|Anadolu Sigorta
|6,55
|1,08
|-9,28
|Anel Elektrik
|6,57
|-10,00
|107,26
|Arçelik
|32,60
|2,00
|14,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,90
|2,99
|18,34
|Arena Bilgisayar
|52,60
|1,35
|52,91
|Armada Bilgisayar
|53,00
|1,92
|7,99
|Arsan Tekstil
|10,04
|2,55
|37,72
|Arzum Ev Aletleri
|21,58
|2,27
|-12,35
|Aselsan
|15,31
|2,07
|-16,11
|Ata GMYO
|4,49
|4,42
|-18,51
|Atakule GMYO
|2,77
|3,36
|9,92
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|2,77
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|-16,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,30
|1,94
|-7,31
|Avrasya GMYO
|3,37
|1,81
|28,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|4,06
|-11,88
|Avrupa Yatırım Holding
|7,78
|3,73
|29,67
|Ayen Enerji
|8,70
|4,32
|60,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,94
|10,00
|49,25
|Aygaz
|14,00
|0,36
|-1,31
|Bagfaş
|21,94
|4,58
|9,70
|Bak Ambalaj
|21,78
|3,62
|7,82
|Balatacılar Balatacılık
|6,10
|4,27
|-25,97
|Bantaş Ambalaj
|6,16
|9,03
|31,34
|Banvit
|63,40
|-2,46
|21,92
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|-30,92
|Batı Çimento
|11,90
|4,75
|152,65
|Batısöke Çimento
|3,23
|2,87
|32,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,28
|0,54
|-12,54
|Bera Holding
|28,96
|7,34
|42,80
|Berkosan Yalıtım
|10,49
|4,38
|17,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|12,16
|-9,99
|200,99
|Beyaz Filo
|10,62
|5,15
|4,32
|Bilici Yatırım
|21,40
|9,74
|222,29
|Bim Mağazalar
|69,65
|0,43
|-5,28
|Birko Mensucat
|1,35
|-7,53
|21,62
|Birlik Mensucat
|2,50
|4,17
|-27,75
|Bizim Mağazaları
|15,08
|-1,05
|-1,82
|Borusan Mannesmann
|26,12
|3,65
|-6,04
|Borusan Yat. Paz.
|405,20
|0,45
|-10,80
|Bosch Fren Sistemleri
|997,50
|3,84
|-19,48
|Bossa
|27,22
|7,50
|52,49
|Brisa
|25,78
|2,63
|33,14
|Burçelik
|23,50
|3,43
|11,80
|Burçelik Vana
|32,66
|2,00
|-34,23
|Bursa Çimento
|3,71
|2,77
|-25,47
|Carrefoursa
|52,85
|0,57
|-26,39
|Casa Emtia Petrol
|104,00
|-1,89
|-1,89
|Ceo Event Medya
|6,16
|7,32
|-4,20
|Coca Cola İçecek
|71,30
|-1,31
|9,50
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|1,50
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|3,82
|0,53
|-34,92
|Çelebi
|270,10
|4,69
|47,98
|Çelik Halat
|6,92
|4,85
|-23,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|3,51
|-30,69
|Çemtaş
|16,39
|1,30
|3,07
|Çimbeton
|301,00
|3,79
|1,52
|Çimentaş
|34,20
|3,32
|-5,42
|Çimsa
|20,50
|2,81
|15,17
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|1,15
|2,46
|Dagi Giyim
|2,17
|1,88
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|13,18
|1,46
|2,17
|Dardanel
|27,08
|0,67
|-19,16
|Datagate Bilgisayar
|15,21
|1,81
|-5,59
|Demısaş Döküm
|7,60
|2,15
|14,98
|Denge Holding
|6,25
|2,80
|14,05
|Deniz GMYO
|3,92
|-1,01
|14,62
|Derimod
|11,67
|-2,59
|19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|8,08
|4,66
|-8,39
|Desa Deri
|13,16
|1,31
|35,11
|Despec Bilgisayar
|11,51
|1,95
|-11,87
|Deva Holding
|30,16
|0,73
|25,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,56
|5,94
|24,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,55
|3,97
|75,60
|Ditaş Doğan
|14,66
|9,98
|12,52
|DO-CO
|701,10
|1,46
|11,29
|Doğan Burda
|19,50
|-3,56
|-13,10
|Doğan Holding
|3,16
|1,94
|2,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|3,53
|13,36
|Doğusan
|4,34
|6,11
|-0,91
|Doğuş GMYO
|10,74
|1,80
|31,46
|Doğuş Otomotiv
|29,20
|1,74
|1,60
|Döktaş Dökümcülük
|26,70
|0,75
|-12,80
|Duran Doğan Basım
|12,14
|1,17
|15,73
|Dyo Boya
|13,04
|3,49
|14,79
|Eczacıbaşı İlaç
|6,42
|1,10
|-13,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,50
|0,96
|74,84
|Edip Gayrimenkul
|2,63
|1,94
|-20,78
|Ege Endüstri
|1.475,70
|3,41
|-11,36
|Ege Gübre
|232,00
|5,31
|59,78
|Ege Profil
|32,14
|4,01
|-15,95
|Ege Seramik
|14,77
|4,53
|43,54
|Egeplast
|31,50
|8,62
|-5,41
|Ekiz Kimya
|6,69
|-0,74
|-6,17
|Emek Elektrik
|2,13
|3,90
|-25,40
|Eminiş Ambalaj
|21,48
|0,00
|-41,69
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|2,79
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,80
|1,41
|-6,33
|Enka İnşaat
|7,55
|0,94
|7,22
|Erbosan
|71,00
|0,28
|73,17
|Ereğli Demir Çelik
|17,15
|0,35
|30,55
|Ersu Gıda
|4,73
|0,42
|-4,25
|Escort Teknoloji
|6,17
|3,70
|-6,09
|Esenboğa Elektrik
|36,50
|6,73
|91,80
|Etiler Gıda
|5,70
|1,79
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,30
|1,18
|11,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,37
|-9,90
|21,39
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|4,12
|6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,60
|7,14
|26,76
|Fade Gıda
|17,30
|-1,37
|179,48
|Fenerbahçe Futbol
|29,80
|-6,70
|0,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,83
|0,55
|-37,92
|F-M İzmit Piston
|135,50
|3,91
|10,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,13
|2,09
|16,12
|Ford Otosan
|189,00
|0,37
|54,74
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,30
|3,17
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|39,86
|-9,98
|89,99
|Galatasaray Sportif
|3,49
|0,87
|-13,83
|Garanti Bankası
|6,92
|3,28
|-31,83
|Garanti Faktoring
|12,65
|2,02
|13,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,64
|0,76
|-18,27
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,58
|2,08
|65,37
|Gediz Ambalaj
|35,80
|3,35
|33,58
|Gentaş
|5,15
|4,67
|-13,30
|Gersan Elektrik
|6,01
|3,62
|-2,12
|Global Men. Değ.
|6,53
|2,83
|8,65
|Global Yat. Holding
|4,90
|4,26
|4,70
|Good-Year
|7,29
|2,97
|-12,80
|Göltaş Çimento
|56,80
|5,58
|37,66
|Gözde Girişim
|7,08
|3,81
|-11,28
|GSD Denizcilik
|5,86
|4,46
|16,27
|GSD Holding
|1,87
|3,31
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|70,80
|5,75
|-17,72
|Güler Yat. Holding
|3,00
|-3,54
|-13,36
|Halk GMYO
|3,20
|2,24
|-0,16
|Hatay Tekstil
|20,92
|-2,33
|49,96
|Hedef Girişim
|5,01
|6,14
|46,21
|Hektaş
|29,78
|3,91
|56,16
|HUB Girişim
|15,89
|2,71
|-12,69
|Hürriyet Gzt.
|1,73
|2,37
|-17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|2,32
|-11,69
|İdealist Danışmanlık
|80,00
|2,56
|494,35
|İdealist GMYO
|8,95
|4,07
|31,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,30
|4,00
|-30,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|3,88
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|2,49
|3,75
|-38,67
|İhlas Holding
|0,66
|3,13
|-41,21
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|2,67
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|29,64
|0,61
|54,94
|Info Yatırım
|7,18
|2,87
|11,32
|İntema
|41,00
|3,80
|2,76
|Inveo Yatırım Holding
|120,90
|5,22
|173,41
|İpek Doğal Enerji
|12,21
|1,50
|-6,65
|İskenderun Demir Çelik
|12,87
|2,88
|42,43
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi