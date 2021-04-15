Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.04.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,601,47-1,81
Acıpayam Selüloz18,91-1,6110,46
Adel Kalemcilik26,34-0,15-23,06
Adese Gayrimenkul2,34-5,26-16,43
Afyon Çimento4,01-3,37-21,53
Ak Enerji1,60-0,62-27,60
Akbank5,144,05-23,94
Akçansa18,51-0,5914,95
Akdeniz Yatırım Hold.1,95-1,52-18,86
Akfen GMYO3,65-1,08-24,90
Akın Tekstil41,00-3,6229,09
Akiş GMYO1,92-1,54-31,24
Akmerkez GMYO48,48-0,98-24,71
Aksa15,781,5414,23
Aksa Enerji12,16-0,0863,44
Aksigorta8,630,00-0,78
Aksu Enerji5,85-1,02-22,49
Alarko Carrıer346,00-2,70-5,18
Alarko GMYO25,100,40-4,05
Alarko Holding10,800,8425,00
Albaraka Türk1,701,80-12,37
Alcatel Lucent Teletaş28,96-1,63-2,36
Alkim Kağıt17,60-1,1235,97
Alkim Kimya16,71-0,4818,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,151,42-1,83
Altınyunus Çeşme58,000,0016,09
Anadolu Efes22,041,38-4,92
Anadolu Grubu Holding21,440,09-18,51
Anadolu Hayat Emek.9,073,4212,87
Anadolu Isuzu18,670,863,72
Anadolu Sigorta6,530,31-9,56
Anel Elektrik5,98-8,9888,64
Arçelik32,54-0,9714,34
ARD Bilişim Teknolojileri56,95-0,9618,45
Arena Bilgisayar51,15-1,8150,13
Armada Bilgisayar52,75-2,507,48
Arsan Tekstil10,08-0,2038,27
Arzum Ev Aletleri21,580,37-12,35
Aselsan15,21-0,59-16,66
Ata GMYO4,39-2,44-20,33
Atakule GMYO2,80-0,3611,11
Atlantis Yatırım Holding4,45-2,20-19,96
Atlas Yat. Ort.1,450,69-17,14
AvivaSA Emeklilik Hayat16,25-0,61-7,59
Avrasya GMYO3,24-3,2823,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,83-0,70-11,56
Avrupa Yatırım Holding8,13-0,9735,50
Ayen Enerji9,153,8669,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,30-8,3834,80
Aygaz13,97-0,57-1,53
Bagfaş21,88-0,559,40
Bak Ambalaj21,48-0,836,34
Balatacılar Balatacılık6,450,31-21,72
Bantaş Ambalaj6,667,2542,00
Banvit64,00-1,5423,08
Baştaş Başkent Çimento12,431,89-28,44
Batı Çimento13,739,93191,51
Batısöke Çimento3,343,4136,89
Bayrak Taban Sanayi9,26-2,42-12,72
Bera Holding27,58-3,5736,00
Berkosan Yalıtım10,74-0,5620,40
Beşiktaş Futbol Yat.10,95-9,95171,04
Beyaz Filo10,570,003,83
Bilici Yatırım18,65-0,43180,87
Bim Mağazalar69,05-0,36-6,10
Birko Mensucat1,473,5232,43
Birlik Mensucat2,502,46-27,75
Bizim Mağazaları15,19-1,04-1,11
Borusan Mannesmann25,78-1,23-7,27
Borusan Yat. Paz.398,80-0,57-12,21
Bosch Fren Sistemleri971,00-1,96-21,62
Bossa27,00-3,0251,26
Brisa25,26-2,1730,45
Burçelik23,420,6011,42
Burçelik Vana31,92-0,81-35,72
Bursa Çimento3,73-0,53-25,06
Carrefoursa52,25-0,38-27,23
Casa Emtia Petrol110,00-4,353,77
Ceo Event Medya6,645,233,27
Coca Cola İçecek70,55-2,018,35
Cosmos Yat. Holding11,500,0042,68
Credıtwest Faktorıng3,821,06-34,92
Çelebi265,300,0045,35
Çelik Halat6,942,36-23,72
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş16,74-0,595,28
Çimbeton303,00-1,942,19
Çimentaş36,043,56-0,33
Çimsa20,88-0,5717,30
Çuhadaroğlu Metal7,78-0,640,65
Dagi Giyim2,16-1,37-36,59
Dagi Yatırım Holding12,94-0,150,31
Dardanel26,62-0,75-20,54
Datagate Bilgisayar14,98-1,12-7,01
Demısaş Döküm7,901,8019,52
Denge Holding6,300,0014,96
Deniz GMYO1,92-6,684,23
Derimod11,27-2,7615,71
Derlüks Yatırım Holding7,29-1,49-17,35
Desa Deri13,710,4440,76
Despec Bilgisayar11,43-0,87-12,48
Deva Holding29,88-0,5324,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,36-0,7423,13
Diriteks Diriliş Tekstil6,503,1774,26
Ditaş Doğan15,092,9315,82
DO-CO697,000,5810,63
Doğan Burda18,71-2,55-16,62
Doğan Holding3,20-1,544,23
Doğtaş Kelebek Mobilya2,690,3715,50
Doğusan4,22-2,09-3,65
Doğuş GMYO11,144,2136,35
Doğuş Otomotiv28,74-1,030,00
Döktaş Dökümcülük27,942,65-8,75
Duran Doğan Basım11,93-1,4013,73
Dyo Boya12,89-2,3513,47
Eczacıbaşı İlaç6,43-0,16-13,81
Eczacıbaşı Yatırım47,90-1,3272,67
Edip Gayrimenkul2,620,38-21,08
Ege Endüstri1.434,00-2,01-13,87
Ege Gübre228,10-0,8757,09
Ege Profil30,90-4,10-19,19
Ege Seramik14,07-2,2936,73
Egeplast31,38-0,76-5,77
Ekiz Kimya6,600,15-7,43
Emek Elektrik2,247,69-21,55
Eminiş Ambalaj20,60-4,10-44,08
Emlak Konut GMYO1,891,07-11,68
Enerjisa Enerji10,61-1,12-7,98
Enka İnşaat7,540,407,07
Erbosan69,70-0,2170,00
Ereğli Demir Çelik18,163,6538,24
Ersu Gıda4,65-0,85-5,87
Escort Teknoloji6,13-1,76-6,70
Esenboğa Elektrik35,74-1,5487,81
Etiler Gıda5,65-1,0541,96
Euro Kapital Yat. Ort.4,607,2319,48
Euro Trend Yat. Ort.4,16-4,8115,56
Euro Yat. Ort.4,701,294,21
Euro Yatırım Holding3,772,1732,75
Fade Gıda17,22-0,46178,19
Fenerbahçe Futbol27,98-4,37-5,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,88-1,57-36,23
F-M İzmit Piston133,20-0,528,65
Fonet Bilgi Teknolojileri15,07-0,7915,66
Ford Otosan178,90-4,5946,47
Formet Celik Kapi Sanayi1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda37,38-6,2278,17
Galatasaray Sportif3,32-0,90-18,02
Garanti Bankası7,426,15-26,90
Garanti Faktoring12,711,6814,20
Garanti Yat. Ort.2,60-0,76-19,50
Gedik Y. Men. Değ.19,96-1,6760,39
Gediz Ambalaj35,32-1,3431,79
Gentaş5,11-0,97-13,97
Gersan Elektrik6,02-0,82-1,95
Global Men. Değ.6,631,0710,32
Global Yat. Holding4,90-1,414,70
Good-Year7,21-1,50-13,76
Göltaş Çimento57,40-2,9639,12
Gözde Girişim7,02-1,96-12,03
GSD Denizcilik5,961,3618,25
GSD Holding1,88-0,53-25,10
Gübre Fabrik.69,35-0,57-19,41
Güler Yat. Holding3,051,67-11,92
Halk GMYO3,290,002,65
Hatay Tekstil20,20-2,5144,80
Hedef Girişim4,93-2,7643,88
Hektaş29,46-1,4754,48
HUB Girişim15,76-0,44-13,41
Hürriyet Gzt.1,74-1,14-17,14
ICBC Turkey Bank5,781,05-11,08
İdealist Danışmanlık74,002,35449,78
İdealist GMYO8,40-5,7223,53
İhlas Ev Aletleri1,300,00-30,85
İhlas Gayrimenkul1,090,00-12,80
İhlas Gazetecilik2,45-1,21-39,66
İhlas Holding0,65-1,52-42,10
İhlas Yayın Holding0,781,30-31,58
İndeks Bilgisayar28,76-1,8450,34
Info Yatırım7,26-0,2712,56
İntema40,080,800,45
Inveo Yatırım Holding117,90-0,59166,62
İpek Doğal Enerji12,09-1,95-7,57
İskenderun Demir Çelik13,471,9749,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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