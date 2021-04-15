Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,60
|1,47
|-1,81
|Acıpayam Selüloz
|18,91
|-1,61
|10,46
|Adel Kalemcilik
|26,34
|-0,15
|-23,06
|Adese Gayrimenkul
|2,34
|-5,26
|-16,43
|Afyon Çimento
|4,01
|-3,37
|-21,53
|Ak Enerji
|1,60
|-0,62
|-27,60
|Akbank
|5,14
|4,05
|-23,94
|Akçansa
|18,51
|-0,59
|14,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|-1,52
|-18,86
|Akfen GMYO
|3,65
|-1,08
|-24,90
|Akın Tekstil
|41,00
|-3,62
|29,09
|Akiş GMYO
|1,92
|-1,54
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|48,48
|-0,98
|-24,71
|Aksa
|15,78
|1,54
|14,23
|Aksa Enerji
|12,16
|-0,08
|63,44
|Aksigorta
|8,63
|0,00
|-0,78
|Aksu Enerji
|5,85
|-1,02
|-22,49
|Alarko Carrıer
|346,00
|-2,70
|-5,18
|Alarko GMYO
|25,10
|0,40
|-4,05
|Alarko Holding
|10,80
|0,84
|25,00
|Albaraka Türk
|1,70
|1,80
|-12,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,96
|-1,63
|-2,36
|Alkim Kağıt
|17,60
|-1,12
|35,97
|Alkim Kimya
|16,71
|-0,48
|18,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|1,42
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|58,00
|0,00
|16,09
|Anadolu Efes
|22,04
|1,38
|-4,92
|Anadolu Grubu Holding
|21,44
|0,09
|-18,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,07
|3,42
|12,87
|Anadolu Isuzu
|18,67
|0,86
|3,72
|Anadolu Sigorta
|6,53
|0,31
|-9,56
|Anel Elektrik
|5,98
|-8,98
|88,64
|Arçelik
|32,54
|-0,97
|14,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,95
|-0,96
|18,45
|Arena Bilgisayar
|51,15
|-1,81
|50,13
|Armada Bilgisayar
|52,75
|-2,50
|7,48
|Arsan Tekstil
|10,08
|-0,20
|38,27
|Arzum Ev Aletleri
|21,58
|0,37
|-12,35
|Aselsan
|15,21
|-0,59
|-16,66
|Ata GMYO
|4,39
|-2,44
|-20,33
|Atakule GMYO
|2,80
|-0,36
|11,11
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|-2,20
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|-17,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,25
|-0,61
|-7,59
|Avrasya GMYO
|3,24
|-3,28
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|-0,70
|-11,56
|Avrupa Yatırım Holding
|8,13
|-0,97
|35,50
|Ayen Enerji
|9,15
|3,86
|69,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,30
|-8,38
|34,80
|Aygaz
|13,97
|-0,57
|-1,53
|Bagfaş
|21,88
|-0,55
|9,40
|Bak Ambalaj
|21,48
|-0,83
|6,34
|Balatacılar Balatacılık
|6,45
|0,31
|-21,72
|Bantaş Ambalaj
|6,66
|7,25
|42,00
|Banvit
|64,00
|-1,54
|23,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,43
|1,89
|-28,44
|Batı Çimento
|13,73
|9,93
|191,51
|Batısöke Çimento
|3,34
|3,41
|36,89
|Bayrak Taban Sanayi
|9,26
|-2,42
|-12,72
|Bera Holding
|27,58
|-3,57
|36,00
|Berkosan Yalıtım
|10,74
|-0,56
|20,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,95
|-9,95
|171,04
|Beyaz Filo
|10,57
|0,00
|3,83
|Bilici Yatırım
|18,65
|-0,43
|180,87
|Bim Mağazalar
|69,05
|-0,36
|-6,10
|Birko Mensucat
|1,47
|3,52
|32,43
|Birlik Mensucat
|2,50
|2,46
|-27,75
|Bizim Mağazaları
|15,19
|-1,04
|-1,11
|Borusan Mannesmann
|25,78
|-1,23
|-7,27
|Borusan Yat. Paz.
|398,80
|-0,57
|-12,21
|Bosch Fren Sistemleri
|971,00
|-1,96
|-21,62
|Bossa
|27,00
|-3,02
|51,26
|Brisa
|25,26
|-2,17
|30,45
|Burçelik
|23,42
|0,60
|11,42
|Burçelik Vana
|31,92
|-0,81
|-35,72
|Bursa Çimento
|3,73
|-0,53
|-25,06
|Carrefoursa
|52,25
|-0,38
|-27,23
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-4,35
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,64
|5,23
|3,27
|Coca Cola İçecek
|70,55
|-2,01
|8,35
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|0,00
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|3,82
|1,06
|-34,92
|Çelebi
|265,30
|0,00
|45,35
|Çelik Halat
|6,94
|2,36
|-23,72
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|16,74
|-0,59
|5,28
|Çimbeton
|303,00
|-1,94
|2,19
|Çimentaş
|36,04
|3,56
|-0,33
|Çimsa
|20,88
|-0,57
|17,30
|Çuhadaroğlu Metal
|7,78
|-0,64
|0,65
|Dagi Giyim
|2,16
|-1,37
|-36,59
|Dagi Yatırım Holding
|12,94
|-0,15
|0,31
|Dardanel
|26,62
|-0,75
|-20,54
|Datagate Bilgisayar
|14,98
|-1,12
|-7,01
|Demısaş Döküm
|7,90
|1,80
|19,52
|Denge Holding
|6,30
|0,00
|14,96
|Deniz GMYO
|1,92
|-6,68
|4,23
|Derimod
|11,27
|-2,76
|15,71
|Derlüks Yatırım Holding
|7,29
|-1,49
|-17,35
|Desa Deri
|13,71
|0,44
|40,76
|Despec Bilgisayar
|11,43
|-0,87
|-12,48
|Deva Holding
|29,88
|-0,53
|24,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,36
|-0,74
|23,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|3,17
|74,26
|Ditaş Doğan
|15,09
|2,93
|15,82
|DO-CO
|697,00
|0,58
|10,63
|Doğan Burda
|18,71
|-2,55
|-16,62
|Doğan Holding
|3,20
|-1,54
|4,23
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|0,37
|15,50
|Doğusan
|4,22
|-2,09
|-3,65
|Doğuş GMYO
|11,14
|4,21
|36,35
|Doğuş Otomotiv
|28,74
|-1,03
|0,00
|Döktaş Dökümcülük
|27,94
|2,65
|-8,75
|Duran Doğan Basım
|11,93
|-1,40
|13,73
|Dyo Boya
|12,89
|-2,35
|13,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,43
|-0,16
|-13,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,90
|-1,32
|72,67
|Edip Gayrimenkul
|2,62
|0,38
|-21,08
|Ege Endüstri
|1.434,00
|-2,01
|-13,87
|Ege Gübre
|228,10
|-0,87
|57,09
|Ege Profil
|30,90
|-4,10
|-19,19
|Ege Seramik
|14,07
|-2,29
|36,73
|Egeplast
|31,38
|-0,76
|-5,77
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,15
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,24
|7,69
|-21,55
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|-4,10
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,07
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|10,61
|-1,12
|-7,98
|Enka İnşaat
|7,54
|0,40
|7,07
|Erbosan
|69,70
|-0,21
|70,00
|Ereğli Demir Çelik
|18,16
|3,65
|38,24
|Ersu Gıda
|4,65
|-0,85
|-5,87
|Escort Teknoloji
|6,13
|-1,76
|-6,70
|Esenboğa Elektrik
|35,74
|-1,54
|87,81
|Etiler Gıda
|5,65
|-1,05
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,60
|7,23
|19,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,16
|-4,81
|15,56
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|1,29
|4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,77
|2,17
|32,75
|Fade Gıda
|17,22
|-0,46
|178,19
|Fenerbahçe Futbol
|27,98
|-4,37
|-5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,88
|-1,57
|-36,23
|F-M İzmit Piston
|133,20
|-0,52
|8,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,07
|-0,79
|15,66
|Ford Otosan
|178,90
|-4,59
|46,47
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|37,38
|-6,22
|78,17
|Galatasaray Sportif
|3,32
|-0,90
|-18,02
|Garanti Bankası
|7,42
|6,15
|-26,90
|Garanti Faktoring
|12,71
|1,68
|14,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,60
|-0,76
|-19,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,96
|-1,67
|60,39
|Gediz Ambalaj
|35,32
|-1,34
|31,79
|Gentaş
|5,11
|-0,97
|-13,97
|Gersan Elektrik
|6,02
|-0,82
|-1,95
|Global Men. Değ.
|6,63
|1,07
|10,32
|Global Yat. Holding
|4,90
|-1,41
|4,70
|Good-Year
|7,21
|-1,50
|-13,76
|Göltaş Çimento
|57,40
|-2,96
|39,12
|Gözde Girişim
|7,02
|-1,96
|-12,03
|GSD Denizcilik
|5,96
|1,36
|18,25
|GSD Holding
|1,88
|-0,53
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|69,35
|-0,57
|-19,41
|Güler Yat. Holding
|3,05
|1,67
|-11,92
|Halk GMYO
|3,29
|0,00
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,20
|-2,51
|44,80
|Hedef Girişim
|4,93
|-2,76
|43,88
|Hektaş
|29,46
|-1,47
|54,48
|HUB Girişim
|15,76
|-0,44
|-13,41
|Hürriyet Gzt.
|1,74
|-1,14
|-17,14
|ICBC Turkey Bank
|5,78
|1,05
|-11,08
|İdealist Danışmanlık
|74,00
|2,35
|449,78
|İdealist GMYO
|8,40
|-5,72
|23,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,30
|0,00
|-30,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,00
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|2,45
|-1,21
|-39,66
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-42,10
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|1,30
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|28,76
|-1,84
|50,34
|Info Yatırım
|7,26
|-0,27
|12,56
|İntema
|40,08
|0,80
|0,45
|Inveo Yatırım Holding
|117,90
|-0,59
|166,62
|İpek Doğal Enerji
|12,09
|-1,95
|-7,57
|İskenderun Demir Çelik
|13,47
|1,97
|49,07
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi