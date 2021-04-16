Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,37
|-1,21
|-4,78
|Acıpayam Selüloz
|18,71
|-0,64
|9,29
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-0,91
|-23,47
|Adese Gayrimenkul
|2,29
|-0,43
|-18,21
|Afyon Çimento
|4,02
|0,75
|-21,33
|Ak Enerji
|1,57
|-0,63
|-28,96
|Akbank
|4,98
|-1,39
|-26,31
|Akçansa
|18,07
|0,39
|12,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,58
|-22,19
|Akfen GMYO
|3,61
|-0,28
|-25,72
|Akın Tekstil
|40,76
|1,44
|28,34
|Akiş GMYO
|1,91
|0,53
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|47,16
|-0,17
|-26,76
|Aksa
|15,27
|-0,78
|10,54
|Aksa Enerji
|12,25
|1,32
|64,65
|Aksigorta
|8,33
|-0,83
|-4,23
|Aksu Enerji
|5,81
|-0,51
|-23,02
|Alarko Carrıer
|336,80
|-0,94
|-7,70
|Alarko GMYO
|24,68
|1,06
|-5,66
|Alarko Holding
|10,56
|0,57
|22,22
|Albaraka Türk
|1,67
|0,60
|-13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,92
|1,05
|-2,49
|Alkim Kağıt
|17,81
|2,95
|37,60
|Alkim Kimya
|16,90
|2,74
|19,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,88
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|57,40
|1,15
|14,89
|Anadolu Efes
|21,94
|-0,99
|-5,35
|Anadolu Grubu Holding
|21,66
|2,17
|-17,68
|Anadolu Hayat Emek.
|9,96
|4,95
|23,95
|Anadolu Isuzu
|18,42
|-0,32
|2,33
|Anadolu Sigorta
|6,53
|0,15
|-9,56
|Anel Elektrik
|6,30
|1,61
|98,74
|Arçelik
|32,20
|0,00
|13,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,40
|2,50
|19,38
|Arena Bilgisayar
|50,70
|-0,20
|48,81
|Armada Bilgisayar
|52,75
|1,44
|7,48
|Arsan Tekstil
|9,99
|1,73
|37,04
|Arzum Ev Aletleri
|21,18
|-1,49
|-13,97
|Aselsan
|15,24
|0,66
|-16,49
|Ata GMYO
|4,26
|-0,47
|-22,69
|Atakule GMYO
|2,73
|-1,09
|8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|1,62
|-21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|9,79
|-10,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,89
|-0,35
|-3,95
|Avrasya GMYO
|3,25
|-0,61
|24,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|0,00
|-13,44
|Avrupa Yatırım Holding
|8,08
|-2,18
|34,67
|Ayen Enerji
|9,14
|-0,65
|68,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,55
|0,36
|45,81
|Aygaz
|13,87
|0,65
|-2,23
|Bagfaş
|22,30
|3,72
|11,50
|Bak Ambalaj
|20,98
|-0,38
|3,86
|Balatacılar Balatacılık
|6,45
|0,31
|-21,72
|Bantaş Ambalaj
|6,85
|6,20
|46,06
|Banvit
|63,55
|-0,70
|22,21
|Baştaş Başkent Çimento
|12,40
|1,64
|-28,61
|Batı Çimento
|14,29
|4,08
|203,40
|Batısöke Çimento
|3,25
|0,62
|33,20
|Bayrak Taban Sanayi
|9,16
|-0,76
|-13,67
|Bera Holding
|27,68
|1,39
|36,49
|Berkosan Yalıtım
|10,32
|-0,77
|15,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|11,70
|6,85
|189,60
|Beyaz Filo
|10,23
|1,29
|0,49
|Bilici Yatırım
|20,20
|5,81
|204,22
|Bim Mağazalar
|69,25
|0,14
|-5,83
|Birko Mensucat
|1,45
|-5,84
|30,63
|Birlik Mensucat
|2,28
|-8,43
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|15,13
|-0,13
|-1,50
|Borusan Mannesmann
|25,38
|0,08
|-8,71
|Borusan Yat. Paz.
|383,60
|-1,44
|-15,56
|Bosch Fren Sistemleri
|956,90
|-0,73
|-22,76
|Bossa
|27,80
|1,76
|55,74
|Brisa
|24,98
|0,08
|29,01
|Burçelik
|22,62
|-0,79
|7,61
|Burçelik Vana
|30,00
|-3,91
|-39,59
|Bursa Çimento
|3,70
|0,00
|-25,67
|Carrefoursa
|51,00
|-0,58
|-28,97
|Casa Emtia Petrol
|107,00
|-2,64
|0,94
|Ceo Event Medya
|7,23
|4,18
|12,44
|Coca Cola İçecek
|70,95
|0,00
|8,96
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|5,26
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|3,83
|1,32
|-34,75
|Çelebi
|244,70
|-1,41
|34,06
|Çelik Halat
|6,83
|-1,73
|-24,93
|Çemaş Döküm
|1,19
|0,85
|-30,11
|Çemtaş
|16,70
|-0,95
|5,02
|Çimbeton
|270,20
|-3,60
|-8,87
|Çimentaş
|33,62
|0,06
|-7,02
|Çimsa
|20,58
|-0,48
|15,62
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|0,53
|-1,03
|Dagi Giyim
|2,08
|-1,42
|-38,94
|Dagi Yatırım Holding
|12,36
|-2,68
|-4,19
|Dardanel
|25,24
|-3,22
|-24,66
|Datagate Bilgisayar
|14,53
|-1,16
|-9,81
|Demısaş Döküm
|7,55
|-1,69
|14,22
|Denge Holding
|5,90
|1,55
|7,66
|Deniz GMYO
|1,87
|-4,10
|1,52
|Derimod
|11,22
|-0,09
|15,20
|Derlüks Yatırım Holding
|7,19
|-0,14
|-18,48
|Desa Deri
|13,19
|-3,37
|35,42
|Despec Bilgisayar
|11,27
|-0,97
|-13,71
|Deva Holding
|30,24
|2,51
|25,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,08
|-0,98
|20,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,71
|1,67
|79,89
|Ditaş Doğan
|14,17
|-0,21
|8,76
|DO-CO
|691,40
|0,49
|9,75
|Doğan Burda
|18,85
|1,89
|-16,00
|Doğan Holding
|3,21
|0,94
|4,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-1,12
|13,36
|Doğusan
|4,16
|0,97
|-5,02
|Doğuş GMYO
|10,63
|1,24
|30,11
|Doğuş Otomotiv
|28,88
|0,56
|0,49
|Döktaş Dökümcülük
|28,20
|1,08
|-7,90
|Duran Doğan Basım
|11,84
|-1,33
|12,87
|Dyo Boya
|12,95
|0,94
|14,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|0,30
|-11,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,38
|3,95
|74,41
|Edip Gayrimenkul
|2,52
|-1,18
|-24,10
|Ege Endüstri
|1.416,00
|-0,94
|-14,95
|Ege Gübre
|245,90
|6,17
|69,35
|Ege Profil
|31,34
|-0,06
|-18,04
|Ege Seramik
|14,02
|-0,92
|36,25
|Egeplast
|27,50
|-3,37
|-17,42
|Ekiz Kimya
|6,50
|-1,52
|-8,84
|Emek Elektrik
|2,15
|-5,29
|-24,70
|Eminiş Ambalaj
|21,20
|-0,93
|-42,45
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,59
|0,47
|-8,16
|Enka İnşaat
|7,94
|4,06
|12,76
|Erbosan
|69,10
|2,22
|68,54
|Ereğli Demir Çelik
|17,80
|-1,28
|35,50
|Ersu Gıda
|4,57
|-0,87
|-7,49
|Escort Teknoloji
|6,11
|0,66
|-7,00
|Esenboğa Elektrik
|35,22
|2,09
|85,08
|Etiler Gıda
|6,15
|8,85
|54,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,33
|-2,48
|12,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,84
|-3,27
|6,67
|Euro Yat. Ort.
|4,64
|-0,64
|2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,72
|-1,85
|30,99
|Fade Gıda
|17,20
|2,87
|177,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,64
|0,00
|3,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,87
|1,63
|-36,57
|F-M İzmit Piston
|130,40
|1,01
|6,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,86
|0,20
|14,04
|Ford Otosan
|184,90
|3,99
|51,39
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|-7,14
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|38,76
|-1,12
|84,75
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-1,18
|-17,04
|Garanti Bankası
|7,30
|-0,14
|-28,09
|Garanti Faktoring
|12,39
|1,23
|11,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|-0,38
|-19,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,34
|-2,21
|63,44
|Gediz Ambalaj
|34,36
|-0,87
|28,21
|Gentaş
|5,10
|0,39
|-14,14
|Gersan Elektrik
|5,94
|0,17
|-3,26
|Global Men. Değ.
|6,31
|0,00
|4,99
|Global Yat. Holding
|4,85
|0,62
|3,63
|Good-Year
|7,23
|0,28
|-13,52
|Göltaş Çimento
|56,20
|-0,97
|36,21
|Gözde Girişim
|6,95
|0,14
|-12,91
|GSD Denizcilik
|5,69
|-3,07
|12,90
|GSD Holding
|1,85
|0,54
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|68,95
|0,73
|-19,87
|Güler Yat. Holding
|3,03
|1,68
|-12,50
|Halk GMYO
|3,33
|0,00
|3,90
|Hatay Tekstil
|20,44
|2,20
|46,52
|Hedef Girişim
|4,93
|0,61
|43,88
|Hektaş
|29,28
|0,97
|53,54
|HUB Girişim
|15,43
|-0,77
|-15,22
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|0,00
|-20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-0,52
|-12,31
|İdealist Danışmanlık
|68,00
|-2,86
|405,20
|İdealist GMYO
|8,24
|0,00
|21,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,27
|-0,78
|-32,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,00
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|2,39
|0,42
|-41,13
|İhlas Holding
|0,65
|0,00
|-42,10
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|29,64
|2,70
|54,94
|Info Yatırım
|7,20
|-0,55
|11,63
|İntema
|37,60
|-2,94
|-5,76
|Inveo Yatırım Holding
|113,40
|-1,65
|156,45
|İpek Doğal Enerji
|12,44
|1,97
|-4,89
|İskenderun Demir Çelik
|13,51
|-0,07
|49,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi