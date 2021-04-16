Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.04.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,37-1,21-4,78
Acıpayam Selüloz18,71-0,649,29
Adel Kalemcilik26,20-0,91-23,47
Adese Gayrimenkul2,29-0,43-18,21
Afyon Çimento4,020,75-21,33
Ak Enerji1,57-0,63-28,96
Akbank4,98-1,39-26,31
Akçansa18,070,3912,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO3,61-0,28-25,72
Akın Tekstil40,761,4428,34
Akiş GMYO1,910,53-31,60
Akmerkez GMYO47,16-0,17-26,76
Aksa15,27-0,7810,54
Aksa Enerji12,251,3264,65
Aksigorta8,33-0,83-4,23
Aksu Enerji5,81-0,51-23,02
Alarko Carrıer336,80-0,94-7,70
Alarko GMYO24,681,06-5,66
Alarko Holding10,560,5722,22
Albaraka Türk1,670,60-13,92
Alcatel Lucent Teletaş28,921,05-2,49
Alkim Kağıt17,812,9537,60
Alkim Kimya16,902,7419,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,884,11
Altınyunus Çeşme57,401,1514,89
Anadolu Efes21,94-0,99-5,35
Anadolu Grubu Holding21,662,17-17,68
Anadolu Hayat Emek.9,964,9523,95
Anadolu Isuzu18,42-0,322,33
Anadolu Sigorta6,530,15-9,56
Anel Elektrik6,301,6198,74
Arçelik32,200,0013,15
ARD Bilişim Teknolojileri57,402,5019,38
Arena Bilgisayar50,70-0,2048,81
Armada Bilgisayar52,751,447,48
Arsan Tekstil9,991,7337,04
Arzum Ev Aletleri21,18-1,49-13,97
Aselsan15,240,66-16,49
Ata GMYO4,26-0,47-22,69
Atakule GMYO2,73-1,098,33
Atlantis Yatırım Holding4,381,62-21,22
Atlas Yat. Ort.1,579,79-10,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,89-0,35-3,95
Avrasya GMYO3,25-0,6124,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,770,00-13,44
Avrupa Yatırım Holding8,08-2,1834,67
Ayen Enerji9,14-0,6568,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,550,3645,81
Aygaz13,870,65-2,23
Bagfaş22,303,7211,50
Bak Ambalaj20,98-0,383,86
Balatacılar Balatacılık6,450,31-21,72
Bantaş Ambalaj6,856,2046,06
Banvit63,55-0,7022,21
Baştaş Başkent Çimento12,401,64-28,61
Batı Çimento14,294,08203,40
Batısöke Çimento3,250,6233,20
Bayrak Taban Sanayi9,16-0,76-13,67
Bera Holding27,681,3936,49
Berkosan Yalıtım10,32-0,7715,70
Beşiktaş Futbol Yat.11,706,85189,60
Beyaz Filo10,231,290,49
Bilici Yatırım20,205,81204,22
Bim Mağazalar69,250,14-5,83
Birko Mensucat1,45-5,8430,63
Birlik Mensucat2,28-8,43-34,10
Bizim Mağazaları15,13-0,13-1,50
Borusan Mannesmann25,380,08-8,71
Borusan Yat. Paz.383,60-1,44-15,56
Bosch Fren Sistemleri956,90-0,73-22,76
Bossa27,801,7655,74
Brisa24,980,0829,01
Burçelik22,62-0,797,61
Burçelik Vana30,00-3,91-39,59
Bursa Çimento3,700,00-25,67
Carrefoursa51,00-0,58-28,97
Casa Emtia Petrol107,00-2,640,94
Ceo Event Medya7,234,1812,44
Coca Cola İçecek70,950,008,96
Cosmos Yat. Holding12,005,2648,88
Credıtwest Faktorıng3,831,32-34,75
Çelebi244,70-1,4134,06
Çelik Halat6,83-1,73-24,93
Çemaş Döküm1,190,85-30,11
Çemtaş16,70-0,955,02
Çimbeton270,20-3,60-8,87
Çimentaş33,620,06-7,02
Çimsa20,58-0,4815,62
Çuhadaroğlu Metal7,650,53-1,03
Dagi Giyim2,08-1,42-38,94
Dagi Yatırım Holding12,36-2,68-4,19
Dardanel25,24-3,22-24,66
Datagate Bilgisayar14,53-1,16-9,81
Demısaş Döküm7,55-1,6914,22
Denge Holding5,901,557,66
Deniz GMYO1,87-4,101,52
Derimod11,22-0,0915,20
Derlüks Yatırım Holding7,19-0,14-18,48
Desa Deri13,19-3,3735,42
Despec Bilgisayar11,27-0,97-13,71
Deva Holding30,242,5125,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,08-0,9820,55
Diriteks Diriliş Tekstil6,711,6779,89
Ditaş Doğan14,17-0,218,76
DO-CO691,400,499,75
Doğan Burda18,851,89-16,00
Doğan Holding3,210,944,56
Doğtaş Kelebek Mobilya2,64-1,1213,36
Doğusan4,160,97-5,02
Doğuş GMYO10,631,2430,11
Doğuş Otomotiv28,880,560,49
Döktaş Dökümcülük28,201,08-7,90
Duran Doğan Basım11,84-1,3312,87
Dyo Boya12,950,9414,00
Eczacıbaşı İlaç6,600,30-11,53
Eczacıbaşı Yatırım48,383,9574,41
Edip Gayrimenkul2,52-1,18-24,10
Ege Endüstri1.416,00-0,94-14,95
Ege Gübre245,906,1769,35
Ege Profil31,34-0,06-18,04
Ege Seramik14,02-0,9236,25
Egeplast27,50-3,37-17,42
Ekiz Kimya6,50-1,52-8,84
Emek Elektrik2,15-5,29-24,70
Eminiş Ambalaj21,20-0,93-42,45
Emlak Konut GMYO1,840,00-14,02
Enerjisa Enerji10,590,47-8,16
Enka İnşaat7,944,0612,76
Erbosan69,102,2268,54
Ereğli Demir Çelik17,80-1,2835,50
Ersu Gıda4,57-0,87-7,49
Escort Teknoloji6,110,66-7,00
Esenboğa Elektrik35,222,0985,08
Etiler Gıda6,158,8554,52
Euro Kapital Yat. Ort.4,33-2,4812,47
Euro Trend Yat. Ort.3,84-3,276,67
Euro Yat. Ort.4,64-0,642,88
Euro Yatırım Holding3,72-1,8530,99
Fade Gıda17,202,87177,87
Fenerbahçe Futbol30,640,003,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,871,63-36,57
F-M İzmit Piston130,401,016,36
Fonet Bilgi Teknolojileri14,860,2014,04
Ford Otosan184,903,9951,39
Formet Celik Kapi Sanayi1,17-7,14-52,31
Frigo Pak Gıda38,76-1,1284,75
Galatasaray Sportif3,36-1,18-17,04
Garanti Bankası7,30-0,14-28,09
Garanti Faktoring12,391,2311,32
Garanti Yat. Ort.2,59-0,38-19,81
Gedik Y. Men. Değ.20,34-2,2163,44
Gediz Ambalaj34,36-0,8728,21
Gentaş5,100,39-14,14
Gersan Elektrik5,940,17-3,26
Global Men. Değ.6,310,004,99
Global Yat. Holding4,850,623,63
Good-Year7,230,28-13,52
Göltaş Çimento56,20-0,9736,21
Gözde Girişim6,950,14-12,91
GSD Denizcilik5,69-3,0712,90
GSD Holding1,850,54-26,29
Gübre Fabrik.68,950,73-19,87
Güler Yat. Holding3,031,68-12,50
Halk GMYO3,330,003,90
Hatay Tekstil20,442,2046,52
Hedef Girişim4,930,6143,88
Hektaş29,280,9753,54
HUB Girişim15,43-0,77-15,22
Hürriyet Gzt.1,680,00-20,00
ICBC Turkey Bank5,70-0,52-12,31
İdealist Danışmanlık68,00-2,86405,20
İdealist GMYO8,240,0021,18
İhlas Ev Aletleri1,27-0,78-32,45
İhlas Gayrimenkul1,060,00-15,20
İhlas Gazetecilik2,390,42-41,13
İhlas Holding0,650,00-42,10
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar29,642,7054,94
Info Yatırım7,20-0,5511,63
İntema37,60-2,94-5,76
Inveo Yatırım Holding113,40-1,65156,45
İpek Doğal Enerji12,441,97-4,89
İskenderun Demir Çelik13,51-0,0749,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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