Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,49
|-3,42
|-16,15
|Acıpayam Selüloz
|17,20
|-2,66
|0,47
|Adel Kalemcilik
|23,20
|0,61
|-32,23
|Adese Gayrimenkul
|2,01
|-6,94
|-28,21
|Afyon Çimento
|3,73
|-2,10
|-27,01
|Ak Enerji
|1,44
|-2,04
|-34,84
|Akbank
|4,87
|1,46
|-27,94
|Akçansa
|17,21
|-3,85
|6,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,62
|-4,14
|-32,59
|Akfen GMYO
|3,83
|-4,01
|-21,19
|Akın Tekstil
|35,54
|-5,13
|11,90
|Akiş GMYO
|1,76
|-2,76
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|47,00
|-2,04
|-27,01
|Aksa
|14,69
|-1,94
|6,34
|Aksa Enerji
|11,74
|-3,77
|57,80
|Aksigorta
|8,05
|0,37
|-7,45
|Aksu Enerji
|5,35
|-2,73
|-29,11
|Alarko Carrıer
|314,90
|-2,81
|-13,70
|Alarko GMYO
|22,60
|-2,08
|-13,61
|Alarko Holding
|10,16
|0,40
|17,59
|Albaraka Türk
|1,58
|-1,86
|-18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,26
|-3,74
|-11,46
|Alkim Kağıt
|16,80
|-1,52
|29,79
|Alkim Kimya
|16,01
|-2,20
|13,65
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-1,79
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|49,00
|-4,67
|-1,92
|Anadolu Efes
|22,56
|0,71
|-2,67
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|-2,86
|-22,47
|Anadolu Hayat Emek.
|9,34
|-0,74
|16,23
|Anadolu Isuzu
|16,96
|-3,47
|-5,78
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-1,25
|-12,61
|Anel Elektrik
|4,95
|-9,84
|56,15
|Arçelik
|31,48
|1,61
|10,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,30
|-1,69
|15,02
|Arena Bilgisayar
|46,40
|-3,93
|36,19
|Armada Bilgisayar
|48,80
|-3,65
|-0,57
|Arsan Tekstil
|9,43
|-1,87
|29,36
|Arzum Ev Aletleri
|19,25
|-3,70
|-21,81
|Aselsan
|14,88
|-0,53
|-18,47
|Ata GMYO
|3,69
|-4,16
|-33,03
|Atakule GMYO
|2,47
|-4,26
|-1,98
|Atlantis Yatırım Holding
|3,60
|-5,01
|-35,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|9,88
|8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,24
|0,58
|-1,96
|Avrasya GMYO
|2,81
|-4,75
|7,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|-4,84
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|8,12
|-2,05
|35,33
|Ayen Enerji
|9,13
|2,58
|68,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,83
|-9,96
|21,85
|Aygaz
|13,02
|-2,18
|-8,22
|Bagfaş
|22,10
|-3,07
|10,50
|Bak Ambalaj
|18,28
|-4,69
|-9,50
|Balatacılar Balatacılık
|5,24
|-5,07
|-36,41
|Bantaş Ambalaj
|5,83
|-5,20
|24,31
|Banvit
|59,45
|-4,11
|14,33
|Baştaş Başkent Çimento
|10,30
|-6,19
|-40,70
|Batı Çimento
|12,70
|-1,85
|169,64
|Batısöke Çimento
|2,75
|-3,17
|12,70
|Bayrak Taban Sanayi
|8,98
|3,10
|-15,36
|Bera Holding
|26,36
|-1,72
|29,98
|Berkosan Yalıtım
|9,09
|-2,57
|1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,95
|-6,31
|146,29
|Beyaz Filo
|8,53
|-5,85
|-16,21
|Bilici Yatırım
|17,97
|-6,60
|170,63
|Bim Mağazalar
|66,40
|-1,63
|-9,70
|Birko Mensucat
|1,17
|-7,14
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,04
|-0,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|14,09
|-2,49
|-8,27
|Borusan Mannesmann
|23,56
|-2,08
|-15,25
|Borusan Yat. Paz.
|344,10
|-2,55
|-24,25
|Bosch Fren Sistemleri
|831,40
|-4,92
|-32,89
|Bossa
|27,10
|-3,21
|51,82
|Brisa
|24,90
|4,53
|28,59
|Burçelik
|20,16
|-4,45
|-4,09
|Burçelik Vana
|27,00
|-4,80
|-45,63
|Bursa Çimento
|3,53
|-4,08
|-29,08
|Carrefoursa
|44,98
|-3,68
|-37,35
|Casa Emtia Petrol
|112,00
|3,70
|5,66
|Ceo Event Medya
|7,35
|0,68
|14,31
|Coca Cola İçecek
|70,85
|-1,05
|8,81
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|0,00
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,57
|-4,80
|-39,18
|Çelebi
|223,10
|-3,42
|22,23
|Çelik Halat
|6,36
|-2,15
|-30,09
|Çemaş Döküm
|1,10
|-1,79
|-35,39
|Çemtaş
|16,12
|1,32
|1,38
|Çimbeton
|223,20
|-7,54
|-24,72
|Çimentaş
|30,24
|0,00
|-16,37
|Çimsa
|19,60
|-3,92
|10,11
|Çuhadaroğlu Metal
|6,96
|-0,43
|-9,96
|Dagi Giyim
|1,85
|-4,64
|-45,69
|Dagi Yatırım Holding
|10,54
|-4,44
|-18,29
|Dardanel
|22,68
|-6,67
|-32,30
|Datagate Bilgisayar
|13,18
|-3,65
|-18,19
|Demısaş Döküm
|7,14
|-2,59
|8,02
|Denge Holding
|5,21
|-6,13
|-4,93
|Deniz GMYO
|1,71
|-6,04
|-7,17
|Derimod
|9,32
|-7,54
|-4,31
|Derlüks Yatırım Holding
|6,23
|-6,74
|-29,37
|Desa Deri
|15,25
|5,90
|56,57
|Despec Bilgisayar
|10,28
|-4,46
|-21,29
|Deva Holding
|28,50
|-0,56
|18,46
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,47
|-4,73
|5,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,00
|1,69
|60,86
|Ditaş Doğan
|12,95
|-4,78
|-0,60
|DO-CO
|725,90
|-0,64
|15,22
|Doğan Burda
|19,57
|-7,16
|-12,79
|Doğan Holding
|3,05
|-0,65
|-0,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|-3,11
|6,92
|Doğusan
|3,71
|-6,55
|-15,30
|Doğuş GMYO
|9,59
|-2,84
|17,38
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|-1,27
|-2,37
|Döktaş Dökümcülük
|24,10
|-4,74
|-21,29
|Duran Doğan Basım
|11,05
|-2,90
|5,34
|Dyo Boya
|11,49
|-2,46
|1,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-3,34
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,48
|-1,45
|56,74
|Edip Gayrimenkul
|2,08
|-5,88
|-37,35
|Ege Endüstri
|1.298,00
|-3,54
|-22,04
|Ege Gübre
|237,00
|-7,13
|63,22
|Ege Profil
|28,06
|-5,14
|-26,62
|Ege Seramik
|13,56
|3,59
|31,78
|Egeplast
|26,00
|1,96
|-21,92
|Ekiz Kimya
|6,30
|1,61
|-11,64
|Emek Elektrik
|1,92
|-4,48
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|-3,12
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-2,15
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,07
|-0,98
|-12,67
|Enka İnşaat
|7,95
|-1,24
|12,90
|Erbosan
|68,40
|-0,87
|66,83
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|-0,61
|37,40
|Ersu Gıda
|4,27
|-2,29
|-13,56
|Escort Teknoloji
|5,32
|-6,67
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|30,00
|-8,59
|57,68
|Etiler Gıda
|5,65
|0,00
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,92
|-0,76
|1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|-3,24
|-0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-2,28
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,36
|-4,00
|18,31
|Fade Gıda
|14,63
|-8,56
|136,35
|Fenerbahçe Futbol
|31,60
|-0,94
|6,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,74
|1,16
|-40,98
|F-M İzmit Piston
|120,50
|-3,37
|-1,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,89
|-3,00
|6,60
|Ford Otosan
|179,80
|2,57
|47,21
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,04
|-3,70
|-57,61
|Frigo Pak Gıda
|39,50
|0,05
|88,27
|Galatasaray Sportif
|3,41
|-5,01
|-15,80
|Garanti Bankası
|7,11
|1,57
|-29,96
|Garanti Faktoring
|10,88
|-5,06
|-2,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-4,13
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,72
|3,30
|58,46
|Gediz Ambalaj
|31,38
|-4,04
|17,09
|Gentaş
|4,90
|-0,61
|-17,51
|Gersan Elektrik
|5,51
|-1,61
|-10,26
|Global Men. Değ.
|5,75
|-2,21
|-4,33
|Global Yat. Holding
|4,29
|-1,38
|-8,33
|Good-Year
|7,20
|2,71
|-13,88
|Göltaş Çimento
|48,36
|-6,46
|17,21
|Gözde Girişim
|6,75
|1,50
|-15,41
|GSD Denizcilik
|4,81
|-6,60
|-4,56
|GSD Holding
|1,72
|-0,58
|-31,47
|Gübre Fabrik.
|63,55
|-3,35
|-26,15
|Güler Yat. Holding
|2,74
|-3,52
|-20,87
|Halk GMYO
|3,17
|-1,25
|-1,09
|Hatay Tekstil
|18,83
|-3,14
|34,98
|Hedef Girişim
|4,51
|-1,96
|31,62
|Hektaş
|29,54
|-1,01
|54,90
|HUB Girişim
|14,24
|-2,60
|-21,76
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|-26,19
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-2,75
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|-0,27
|457,21
|İdealist GMYO
|7,25
|-6,09
|6,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|-4,96
|-38,83
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-1,94
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,07
|-6,33
|-49,01
|İhlas Holding
|0,60
|-3,23
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-4,11
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,03
|-3,96
|46,99
|Info Yatırım
|6,76
|-1,46
|4,81
|İntema
|33,30
|0,73
|-16,54
|Inveo Yatırım Holding
|111,90
|9,92
|153,05
|İpek Doğal Enerji
|11,69
|-2,01
|-10,63
|İskenderun Demir Çelik
|13,36
|-3,26
|47,85
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi