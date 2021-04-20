Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.04.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,49-3,42-16,15
Acıpayam Selüloz17,20-2,660,47
Adel Kalemcilik23,200,61-32,23
Adese Gayrimenkul2,01-6,94-28,21
Afyon Çimento3,73-2,10-27,01
Ak Enerji1,44-2,04-34,84
Akbank4,871,46-27,94
Akçansa17,21-3,856,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,62-4,14-32,59
Akfen GMYO3,83-4,01-21,19
Akın Tekstil35,54-5,1311,90
Akiş GMYO1,76-2,76-36,97
Akmerkez GMYO47,00-2,04-27,01
Aksa14,69-1,946,34
Aksa Enerji11,74-3,7757,80
Aksigorta8,050,37-7,45
Aksu Enerji5,35-2,73-29,11
Alarko Carrıer314,90-2,81-13,70
Alarko GMYO22,60-2,08-13,61
Alarko Holding10,160,4017,59
Albaraka Türk1,58-1,86-18,56
Alcatel Lucent Teletaş26,26-3,74-11,46
Alkim Kağıt16,80-1,5229,79
Alkim Kimya16,01-2,2013,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-1,790,46
Altınyunus Çeşme49,00-4,67-1,92
Anadolu Efes22,560,71-2,67
Anadolu Grubu Holding20,40-2,86-22,47
Anadolu Hayat Emek.9,34-0,7416,23
Anadolu Isuzu16,96-3,47-5,78
Anadolu Sigorta6,31-1,25-12,61
Anel Elektrik4,95-9,8456,15
Arçelik31,481,6110,62
ARD Bilişim Teknolojileri55,30-1,6915,02
Arena Bilgisayar46,40-3,9336,19
Armada Bilgisayar48,80-3,65-0,57
Arsan Tekstil9,43-1,8729,36
Arzum Ev Aletleri19,25-3,70-21,81
Aselsan14,88-0,53-18,47
Ata GMYO3,69-4,16-33,03
Atakule GMYO2,47-4,26-1,98
Atlantis Yatırım Holding3,60-5,01-35,25
Atlas Yat. Ort.1,899,888,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,240,58-1,96
Avrasya GMYO2,81-4,757,28
Avrasya Petrol ve Tur.2,36-4,84-26,25
Avrupa Yatırım Holding8,12-2,0535,33
Ayen Enerji9,132,5868,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,83-9,9621,85
Aygaz13,02-2,18-8,22
Bagfaş22,10-3,0710,50
Bak Ambalaj18,28-4,69-9,50
Balatacılar Balatacılık5,24-5,07-36,41
Bantaş Ambalaj5,83-5,2024,31
Banvit59,45-4,1114,33
Baştaş Başkent Çimento10,30-6,19-40,70
Batı Çimento12,70-1,85169,64
Batısöke Çimento2,75-3,1712,70
Bayrak Taban Sanayi8,983,10-15,36
Bera Holding26,36-1,7229,98
Berkosan Yalıtım9,09-2,571,91
Beşiktaş Futbol Yat.9,95-6,31146,29
Beyaz Filo8,53-5,85-16,21
Bilici Yatırım17,97-6,60170,63
Bim Mağazalar66,40-1,63-9,70
Birko Mensucat1,17-7,145,41
Birlik Mensucat2,04-0,49-41,04
Bizim Mağazaları14,09-2,49-8,27
Borusan Mannesmann23,56-2,08-15,25
Borusan Yat. Paz.344,10-2,55-24,25
Bosch Fren Sistemleri831,40-4,92-32,89
Bossa27,10-3,2151,82
Brisa24,904,5328,59
Burçelik20,16-4,45-4,09
Burçelik Vana27,00-4,80-45,63
Bursa Çimento3,53-4,08-29,08
Carrefoursa44,98-3,68-37,35
Casa Emtia Petrol112,003,705,66
Ceo Event Medya7,350,6814,31
Coca Cola İçecek70,85-1,058,81
Cosmos Yat. Holding11,000,0036,48
Credıtwest Faktorıng3,57-4,80-39,18
Çelebi223,10-3,4222,23
Çelik Halat6,36-2,15-30,09
Çemaş Döküm1,10-1,79-35,39
Çemtaş16,121,321,38
Çimbeton223,20-7,54-24,72
Çimentaş30,240,00-16,37
Çimsa19,60-3,9210,11
Çuhadaroğlu Metal6,96-0,43-9,96
Dagi Giyim1,85-4,64-45,69
Dagi Yatırım Holding10,54-4,44-18,29
Dardanel22,68-6,67-32,30
Datagate Bilgisayar13,18-3,65-18,19
Demısaş Döküm7,14-2,598,02
Denge Holding5,21-6,13-4,93
Deniz GMYO1,71-6,04-7,17
Derimod9,32-7,54-4,31
Derlüks Yatırım Holding6,23-6,74-29,37
Desa Deri15,255,9056,57
Despec Bilgisayar10,28-4,46-21,29
Deva Holding28,50-0,5618,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,47-4,735,71
Diriteks Diriliş Tekstil6,001,6960,86
Ditaş Doğan12,95-4,78-0,60
DO-CO725,90-0,6415,22
Doğan Burda19,57-7,16-12,79
Doğan Holding3,05-0,65-0,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,49-3,116,92
Doğusan3,71-6,55-15,30
Doğuş GMYO9,59-2,8417,38
Doğuş Otomotiv28,06-1,27-2,37
Döktaş Dökümcülük24,10-4,74-21,29
Duran Doğan Basım11,05-2,905,34
Dyo Boya11,49-2,461,14
Eczacıbaşı İlaç6,36-3,34-14,75
Eczacıbaşı Yatırım43,48-1,4556,74
Edip Gayrimenkul2,08-5,88-37,35
Ege Endüstri1.298,00-3,54-22,04
Ege Gübre237,00-7,1363,22
Ege Profil28,06-5,14-26,62
Ege Seramik13,563,5931,78
Egeplast26,001,96-21,92
Ekiz Kimya6,301,61-11,64
Emek Elektrik1,92-4,48-32,76
Eminiş Ambalaj18,00-3,12-51,14
Emlak Konut GMYO1,82-2,15-14,95
Enerjisa Enerji10,07-0,98-12,67
Enka İnşaat7,95-1,2412,90
Erbosan68,40-0,8766,83
Ereğli Demir Çelik18,05-0,6137,40
Ersu Gıda4,27-2,29-13,56
Escort Teknoloji5,32-6,67-19,03
Esenboğa Elektrik30,00-8,5957,68
Etiler Gıda5,650,0041,96
Euro Kapital Yat. Ort.3,92-0,761,82
Euro Trend Yat. Ort.3,58-3,24-0,56
Euro Yat. Ort.4,29-2,28-4,88
Euro Yatırım Holding3,36-4,0018,31
Fade Gıda14,63-8,56136,35
Fenerbahçe Futbol31,60-0,946,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,741,16-40,98
F-M İzmit Piston120,50-3,37-1,71
Fonet Bilgi Teknolojileri13,89-3,006,60
Ford Otosan179,802,5747,21
Formet Celik Kapi Sanayi1,04-3,70-57,61
Frigo Pak Gıda39,500,0588,27
Galatasaray Sportif3,41-5,01-15,80
Garanti Bankası7,111,57-29,96
Garanti Faktoring10,88-5,06-2,25
Garanti Yat. Ort.2,32-4,13-28,17
Gedik Y. Men. Değ.19,723,3058,46
Gediz Ambalaj31,38-4,0417,09
Gentaş4,90-0,61-17,51
Gersan Elektrik5,51-1,61-10,26
Global Men. Değ.5,75-2,21-4,33
Global Yat. Holding4,29-1,38-8,33
Good-Year7,202,71-13,88
Göltaş Çimento48,36-6,4617,21
Gözde Girişim6,751,50-15,41
GSD Denizcilik4,81-6,60-4,56
GSD Holding1,72-0,58-31,47
Gübre Fabrik.63,55-3,35-26,15
Güler Yat. Holding2,74-3,52-20,87
Halk GMYO3,17-1,25-1,09
Hatay Tekstil18,83-3,1434,98
Hedef Girişim4,51-1,9631,62
Hektaş29,54-1,0154,90
HUB Girişim14,24-2,60-21,76
Hürriyet Gzt.1,55-0,64-26,19
ICBC Turkey Bank5,30-2,75-18,46
İdealist Danışmanlık75,00-0,27457,21
İdealist GMYO7,25-6,096,62
İhlas Ev Aletleri1,15-4,96-38,83
İhlas Gayrimenkul1,01-1,94-19,20
İhlas Gazetecilik2,07-6,33-49,01
İhlas Holding0,60-3,23-46,56
İhlas Yayın Holding0,70-4,11-38,60
İndeks Bilgisayar7,03-3,9646,99
Info Yatırım6,76-1,464,81
İntema33,300,73-16,54
Inveo Yatırım Holding111,909,92153,05
İpek Doğal Enerji11,69-2,01-10,63
İskenderun Demir Çelik13,36-3,2647,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 15:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei