Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,54
|8,46
|-15,50
|Acıpayam Selüloz
|17,04
|1,85
|-0,47
|Adel Kalemcilik
|22,98
|1,50
|-32,88
|Adese Gayrimenkul
|1,92
|-4,48
|-31,43
|Afyon Çimento
|3,61
|3,44
|-29,35
|Ak Enerji
|1,36
|0,74
|-38,46
|Akbank
|4,88
|0,00
|-27,79
|Akçansa
|17,81
|0,45
|10,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,62
|3,85
|-32,59
|Akfen GMYO
|3,47
|0,58
|-28,60
|Akın Tekstil
|34,14
|5,11
|7,49
|Akiş GMYO
|1,79
|1,70
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|42,60
|-2,70
|-33,84
|Aksa
|14,45
|-1,70
|4,60
|Aksa Enerji
|11,25
|-1,32
|51,21
|Aksigorta
|7,70
|0,00
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,08
|-0,97
|-32,69
|Alarko Carrıer
|305,00
|1,40
|-16,42
|Alarko GMYO
|21,82
|2,44
|-16,59
|Alarko Holding
|9,62
|-1,13
|11,34
|Albaraka Türk
|1,55
|1,31
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,00
|1,50
|-8,97
|Alkim Kağıt
|16,47
|-1,79
|27,24
|Alkim Kimya
|15,37
|-0,77
|9,11
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|0,00
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|48,00
|7,87
|-3,92
|Anadolu Efes
|22,38
|-0,53
|-3,45
|Anadolu Grubu Holding
|19,87
|0,46
|-24,48
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|1,00
|12,63
|Anadolu Isuzu
|16,04
|2,49
|-10,89
|Anadolu Sigorta
|6,11
|-0,33
|-15,38
|Anel Elektrik
|4,35
|-2,47
|37,22
|Arçelik
|30,94
|1,91
|8,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,60
|4,16
|9,40
|Arena Bilgisayar
|44,26
|3,07
|29,91
|Armada Bilgisayar
|46,30
|3,49
|-5,66
|Arsan Tekstil
|8,43
|0,48
|15,64
|Arzum Ev Aletleri
|18,96
|1,01
|-22,99
|Aselsan
|14,50
|0,00
|-20,55
|Ata GMYO
|3,51
|0,29
|-36,30
|Atakule GMYO
|2,31
|1,32
|-8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,02
|1,52
|-27,70
|Atlas Yat. Ort.
|2,27
|9,66
|29,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,28
|-1,82
|-1,73
|Avrasya GMYO
|2,58
|4,03
|-1,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|3,26
|-30,63
|Avrupa Yatırım Holding
|8,04
|-2,07
|34,00
|Ayen Enerji
|8,39
|-0,36
|55,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,07
|1,21
|32,78
|Aygaz
|12,79
|2,73
|-9,84
|Bagfaş
|21,96
|1,67
|9,80
|Bak Ambalaj
|17,19
|0,53
|-14,90
|Balatacılar Balatacılık
|5,10
|9,68
|-38,11
|Bantaş Ambalaj
|5,27
|5,61
|12,37
|Banvit
|58,85
|-2,49
|13,17
|Baştaş Başkent Çimento
|11,79
|7,77
|-32,12
|Batı Çimento
|11,39
|0,09
|141,83
|Batısöke Çimento
|2,55
|1,59
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|5,90
|-0,19
|Bera Holding
|25,14
|-1,26
|23,96
|Berkosan Yalıtım
|8,56
|2,03
|-4,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,51
|-5,44
|110,64
|Beyaz Filo
|8,44
|4,46
|-17,09
|Bilici Yatırım
|16,62
|6,61
|150,30
|Bim Mağazalar
|65,80
|0,30
|-10,52
|Birko Mensucat
|1,18
|-5,60
|6,31
|Birlik Mensucat
|1,79
|-0,56
|-48,27
|Bizim Mağazaları
|13,90
|1,39
|-9,51
|Borusan Mannesmann
|22,24
|4,51
|-20,00
|Borusan Yat. Paz.
|331,00
|1,85
|-27,14
|Bosch Fren Sistemleri
|825,60
|1,25
|-33,36
|Bossa
|26,66
|1,52
|49,36
|Brisa
|22,52
|0,63
|16,30
|Burçelik
|20,20
|5,54
|-3,90
|Burçelik Vana
|26,50
|6,00
|-46,64
|Bursa Çimento
|3,42
|1,79
|-31,29
|Carrefoursa
|43,04
|2,97
|-40,06
|Casa Emtia Petrol
|96,95
|-9,98
|-8,54
|Ceo Event Medya
|7,22
|-0,41
|12,29
|Coca Cola İçecek
|68,10
|-2,01
|4,58
|Cosmos Yat. Holding
|11,94
|3,92
|48,14
|Credıtwest Faktorıng
|3,35
|3,40
|-42,93
|Çelebi
|212,50
|1,92
|16,42
|Çelik Halat
|5,97
|3,29
|-34,38
|Çemaş Döküm
|1,09
|4,81
|-35,98
|Çemtaş
|14,95
|-1,64
|-5,98
|Çimbeton
|212,00
|0,47
|-28,50
|Çimentaş
|27,18
|-2,23
|-24,83
|Çimsa
|19,35
|0,78
|8,71
|Çuhadaroğlu Metal
|6,58
|4,28
|-14,88
|Dagi Giyim
|1,86
|2,76
|-45,40
|Dagi Yatırım Holding
|10,45
|7,18
|-18,99
|Dardanel
|21,48
|8,48
|-35,88
|Datagate Bilgisayar
|12,44
|0,16
|-22,78
|Demısaş Döküm
|6,59
|2,49
|-0,30
|Denge Holding
|4,81
|-0,82
|-12,23
|Deniz GMYO
|1,60
|1,91
|-13,14
|Derimod
|8,42
|2,93
|-13,55
|Derlüks Yatırım Holding
|6,16
|1,15
|-30,16
|Desa Deri
|16,50
|0,00
|69,40
|Despec Bilgisayar
|9,67
|2,00
|-25,96
|Deva Holding
|27,74
|2,21
|15,30
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,14
|2,77
|2,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|0,00
|47,45
|Ditaş Doğan
|12,40
|0,81
|-4,82
|DO-CO
|717,00
|2,28
|13,81
|Doğan Burda
|18,99
|0,64
|-15,37
|Doğan Holding
|2,92
|-0,34
|-4,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|0,45
|-3,39
|Doğusan
|3,56
|6,27
|-18,72
|Doğuş GMYO
|9,12
|2,93
|11,63
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|2,42
|-8,77
|Döktaş Dökümcülük
|23,00
|-0,43
|-24,89
|Duran Doğan Basım
|10,77
|-1,91
|2,67
|Dyo Boya
|10,63
|4,32
|-6,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,21
|0,65
|-16,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,78
|2,00
|47,01
|Edip Gayrimenkul
|2,04
|-0,97
|-38,55
|Ege Endüstri
|1.241,40
|-0,53
|-25,44
|Ege Gübre
|221,70
|1,46
|52,69
|Ege Profil
|27,00
|5,22
|-29,39
|Ege Seramik
|12,78
|1,91
|24,20
|Egeplast
|24,80
|0,00
|-25,53
|Ekiz Kimya
|6,30
|-3,08
|-11,64
|Emek Elektrik
|1,80
|0,56
|-36,96
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|0,00
|-52,36
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-15,89
|Enerjisa Enerji
|9,73
|0,00
|-15,61
|Enka İnşaat
|7,49
|-0,40
|6,36
|Erbosan
|66,00
|1,93
|60,98
|Ereğli Demir Çelik
|17,97
|0,73
|36,79
|Ersu Gıda
|3,99
|-1,72
|-19,23
|Escort Teknoloji
|5,04
|4,35
|-23,29
|Esenboğa Elektrik
|28,30
|1,22
|48,74
|Etiler Gıda
|5,48
|2,05
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|1,35
|-2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|1,49
|-5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,07
|1,50
|-9,76
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|0,32
|11,27
|Fade Gıda
|14,50
|2,47
|134,25
|Fenerbahçe Futbol
|34,40
|-2,27
|16,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,71
|-1,16
|-41,99
|F-M İzmit Piston
|119,70
|0,50
|-2,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|2,24
|1,69
|Ford Otosan
|169,00
|0,60
|38,37
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,13
|-0,88
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|40,96
|1,14
|95,23
|Galata Wind Enerji
|5,56
|Galatasaray Sportif
|3,22
|-9,80
|-20,49
|Garanti Bankası
|7,05
|1,29
|-30,55
|Garanti Faktoring
|10,87
|9,69
|-2,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|0,86
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,18
|1,00
|46,08
|Gediz Ambalaj
|29,44
|0,41
|9,85
|Gentaş
|4,75
|2,37
|-20,03
|Gersan Elektrik
|5,30
|1,15
|-13,68
|Global Men. Değ.
|5,32
|1,53
|-11,48
|Global Yat. Holding
|3,93
|0,77
|-16,03
|Good-Year
|6,74
|0,15
|-19,38
|Göltaş Çimento
|43,72
|1,39
|5,96
|Gözde Girişim
|6,38
|-0,16
|-20,05
|GSD Denizcilik
|4,65
|3,79
|-7,74
|GSD Holding
|1,66
|2,47
|-33,86
|Gübre Fabrik.
|61,15
|2,34
|-28,94
|Güler Yat. Holding
|2,49
|2,47
|-28,09
|Halk GMYO
|3,15
|5,00
|-1,72
|Hatay Tekstil
|17,22
|1,65
|23,44
|Hedef Girişim
|4,28
|3,88
|24,91
|Hektaş
|27,52
|-0,58
|44,31
|HUB Girişim
|14,36
|-2,31
|-21,10
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-1,33
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|0,00
|-24,15
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-5,41
|420,06
|İdealist GMYO
|6,44
|2,88
|-5,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,91
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,02
|0,00
|-50,25
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|1,56
|-42,98
|İndeks Bilgisayar
|6,71
|-1,32
|40,30
|Info Yatırım
|6,45
|0,00
|0,00
|İntema
|30,60
|6,25
|-23,31
|Inveo Yatırım Holding
|104,50
|0,29
|136,32
|İpek Doğal Enerji
|11,40
|1,51
|-12,84
|İskenderun Demir Çelik
|13,06
|0,46
|44,53
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi