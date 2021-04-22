Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.04.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,548,46-15,50
Acıpayam Selüloz17,041,85-0,47
Adel Kalemcilik22,981,50-32,88
Adese Gayrimenkul1,92-4,48-31,43
Afyon Çimento3,613,44-29,35
Ak Enerji1,360,74-38,46
Akbank4,880,00-27,79
Akçansa17,810,4510,61
Akdeniz Yatırım Hold.1,623,85-32,59
Akfen GMYO3,470,58-28,60
Akın Tekstil34,145,117,49
Akiş GMYO1,791,70-35,89
Akmerkez GMYO42,60-2,70-33,84
Aksa14,45-1,704,60
Aksa Enerji11,25-1,3251,21
Aksigorta7,700,00-11,48
Aksu Enerji5,08-0,97-32,69
Alarko Carrıer305,001,40-16,42
Alarko GMYO21,822,44-16,59
Alarko Holding9,62-1,1311,34
Albaraka Türk1,551,31-20,10
Alcatel Lucent Teletaş27,001,50-8,97
Alkim Kağıt16,47-1,7927,24
Alkim Kimya15,37-0,779,11
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,200,000,46
Altınyunus Çeşme48,007,87-3,92
Anadolu Efes22,38-0,53-3,45
Anadolu Grubu Holding19,870,46-24,48
Anadolu Hayat Emek.9,051,0012,63
Anadolu Isuzu16,042,49-10,89
Anadolu Sigorta6,11-0,33-15,38
Anel Elektrik4,35-2,4737,22
Arçelik30,941,918,72
ARD Bilişim Teknolojileri52,604,169,40
Arena Bilgisayar44,263,0729,91
Armada Bilgisayar46,303,49-5,66
Arsan Tekstil8,430,4815,64
Arzum Ev Aletleri18,961,01-22,99
Aselsan14,500,00-20,55
Ata GMYO3,510,29-36,30
Atakule GMYO2,311,32-8,33
Atlantis Yatırım Holding4,021,52-27,70
Atlas Yat. Ort.2,279,6629,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,28-1,82-1,73
Avrasya GMYO2,584,03-1,50
Avrasya Petrol ve Tur.2,223,26-30,63
Avrupa Yatırım Holding8,04-2,0734,00
Ayen Enerji8,39-0,3655,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,071,2132,78
Aygaz12,792,73-9,84
Bagfaş21,961,679,80
Bak Ambalaj17,190,53-14,90
Balatacılar Balatacılık5,109,68-38,11
Bantaş Ambalaj5,275,6112,37
Banvit58,85-2,4913,17
Baştaş Başkent Çimento11,797,77-32,12
Batı Çimento11,390,09141,83
Batısöke Çimento2,551,594,51
Bayrak Taban Sanayi10,595,90-0,19
Bera Holding25,14-1,2623,96
Berkosan Yalıtım8,562,03-4,04
Beşiktaş Futbol Yat.8,51-5,44110,64
Beyaz Filo8,444,46-17,09
Bilici Yatırım16,626,61150,30
Bim Mağazalar65,800,30-10,52
Birko Mensucat1,18-5,606,31
Birlik Mensucat1,79-0,56-48,27
Bizim Mağazaları13,901,39-9,51
Borusan Mannesmann22,244,51-20,00
Borusan Yat. Paz.331,001,85-27,14
Bosch Fren Sistemleri825,601,25-33,36
Bossa26,661,5249,36
Brisa22,520,6316,30
Burçelik20,205,54-3,90
Burçelik Vana26,506,00-46,64
Bursa Çimento3,421,79-31,29
Carrefoursa43,042,97-40,06
Casa Emtia Petrol96,95-9,98-8,54
Ceo Event Medya7,22-0,4112,29
Coca Cola İçecek68,10-2,014,58
Cosmos Yat. Holding11,943,9248,14
Credıtwest Faktorıng3,353,40-42,93
Çelebi212,501,9216,42
Çelik Halat5,973,29-34,38
Çemaş Döküm1,094,81-35,98
Çemtaş14,95-1,64-5,98
Çimbeton212,000,47-28,50
Çimentaş27,18-2,23-24,83
Çimsa19,350,788,71
Çuhadaroğlu Metal6,584,28-14,88
Dagi Giyim1,862,76-45,40
Dagi Yatırım Holding10,457,18-18,99
Dardanel21,488,48-35,88
Datagate Bilgisayar12,440,16-22,78
Demısaş Döküm6,592,49-0,30
Denge Holding4,81-0,82-12,23
Deniz GMYO1,601,91-13,14
Derimod8,422,93-13,55
Derlüks Yatırım Holding6,161,15-30,16
Desa Deri16,500,0069,40
Despec Bilgisayar9,672,00-25,96
Deva Holding27,742,2115,30
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,142,772,67
Diriteks Diriliş Tekstil5,500,0047,45
Ditaş Doğan12,400,81-4,82
DO-CO717,002,2813,81
Doğan Burda18,990,64-15,37
Doğan Holding2,92-0,34-4,89
Doğtaş Kelebek Mobilya2,250,45-3,39
Doğusan3,566,27-18,72
Doğuş GMYO9,122,9311,63
Doğuş Otomotiv26,222,42-8,77
Döktaş Dökümcülük23,00-0,43-24,89
Duran Doğan Basım10,77-1,912,67
Dyo Boya10,634,32-6,43
Eczacıbaşı İlaç6,210,65-16,76
Eczacıbaşı Yatırım40,782,0047,01
Edip Gayrimenkul2,04-0,97-38,55
Ege Endüstri1.241,40-0,53-25,44
Ege Gübre221,701,4652,69
Ege Profil27,005,22-29,39
Ege Seramik12,781,9124,20
Egeplast24,800,00-25,53
Ekiz Kimya6,30-3,08-11,64
Emek Elektrik1,800,56-36,96
Eminiş Ambalaj17,550,00-52,36
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-15,89
Enerjisa Enerji9,730,00-15,61
Enka İnşaat7,49-0,406,36
Erbosan66,001,9360,98
Ereğli Demir Çelik17,970,7336,79
Ersu Gıda3,99-1,72-19,23
Escort Teknoloji5,044,35-23,29
Esenboğa Elektrik28,301,2248,74
Etiler Gıda5,482,0537,69
Euro Kapital Yat. Ort.3,751,35-2,60
Euro Trend Yat. Ort.3,401,49-5,56
Euro Yat. Ort.4,071,50-9,76
Euro Yatırım Holding3,160,3211,27
Fade Gıda14,502,47134,25
Fenerbahçe Futbol34,40-2,2716,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,71-1,16-41,99
F-M İzmit Piston119,700,50-2,36
Fonet Bilgi Teknolojileri13,252,241,69
Ford Otosan169,000,6038,37
Formet Celik Kapi Sanayi1,13-0,88-53,94
Frigo Pak Gıda40,961,1495,23
Galata Wind Enerji5,56

Galatasaray Sportif3,22-9,80-20,49
Garanti Bankası7,051,29-30,55
Garanti Faktoring10,879,69-2,34
Garanti Yat. Ort.2,340,86-27,55
Gedik Y. Men. Değ.18,181,0046,08
Gediz Ambalaj29,440,419,85
Gentaş4,752,37-20,03
Gersan Elektrik5,301,15-13,68
Global Men. Değ.5,321,53-11,48
Global Yat. Holding3,930,77-16,03
Good-Year6,740,15-19,38
Göltaş Çimento43,721,395,96
Gözde Girişim6,38-0,16-20,05
GSD Denizcilik4,653,79-7,74
GSD Holding1,662,47-33,86
Gübre Fabrik.61,152,34-28,94
Güler Yat. Holding2,492,47-28,09
Halk GMYO3,155,00-1,72
Hatay Tekstil17,221,6523,44
Hedef Girişim4,283,8824,91
Hektaş27,52-0,5844,31
HUB Girişim14,36-2,31-21,10
Hürriyet Gzt.1,48-1,33-29,52
ICBC Turkey Bank4,930,00-24,15
İdealist Danışmanlık70,00-5,41420,06
İdealist GMYO6,442,88-5,29
İhlas Ev Aletleri1,110,91-40,96
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik2,020,00-50,25
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,651,56-42,98
İndeks Bilgisayar6,71-1,3240,30
Info Yatırım6,450,000,00
İntema30,606,25-23,31
Inveo Yatırım Holding104,500,29136,32
İpek Doğal Enerji11,401,51-12,84
İskenderun Demir Çelik13,060,4644,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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