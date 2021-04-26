Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,14
|7,69
|-7,75
|Acıpayam Selüloz
|18,13
|2,84
|5,90
|Adel Kalemcilik
|23,48
|1,65
|-31,41
|Adese Gayrimenkul
|2,10
|3,96
|-25,00
|Afyon Çimento
|3,72
|2,20
|-27,20
|Ak Enerji
|1,43
|3,62
|-35,29
|Akbank
|4,87
|0,00
|-27,94
|Akçansa
|18,13
|1,28
|12,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,66
|3,11
|-30,92
|Akfen GMYO
|3,64
|2,25
|-25,10
|Akın Tekstil
|38,62
|9,97
|21,60
|Akiş GMYO
|1,81
|1,69
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|44,78
|0,07
|-28,30
|Aksa
|14,60
|1,67
|5,69
|Aksa Enerji
|11,25
|1,26
|51,21
|Aksigorta
|7,70
|1,45
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,25
|1,94
|-30,44
|Alarko Carrıer
|311,30
|2,40
|-14,69
|Alarko GMYO
|22,66
|4,23
|-13,38
|Alarko Holding
|9,77
|0,62
|13,08
|Albaraka Türk
|1,57
|1,29
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,20
|3,42
|-8,29
|Alkim Kağıt
|16,80
|1,20
|29,79
|Alkim Kimya
|15,67
|1,10
|11,24
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|0,00
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|53,80
|9,93
|7,69
|Anadolu Efes
|22,92
|0,79
|-1,12
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|1,31
|-23,45
|Anadolu Hayat Emek.
|9,20
|0,11
|14,49
|Anadolu Isuzu
|16,75
|2,95
|-6,94
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,81
|-13,44
|Anel Elektrik
|4,30
|6,97
|35,65
|Arçelik
|31,46
|0,45
|10,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,50
|-0,47
|11,27
|Arena Bilgisayar
|45,66
|2,38
|34,02
|Armada Bilgisayar
|47,78
|3,87
|-2,65
|Arsan Tekstil
|9,36
|6,36
|28,40
|Arzum Ev Aletleri
|19,24
|1,10
|-21,85
|Aselsan
|14,65
|0,69
|-19,73
|Ata GMYO
|3,92
|7,10
|-28,86
|Atakule GMYO
|2,42
|1,26
|-3,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|7,32
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|2,49
|9,69
|42,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,19
|-1,09
|-2,24
|Avrasya GMYO
|2,90
|6,62
|10,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,43
|5,19
|-24,06
|Avrupa Yatırım Holding
|8,02
|-0,50
|33,67
|Ayen Enerji
|8,54
|1,55
|57,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,20
|2,08
|42,73
|Aygaz
|13,03
|1,96
|-8,15
|Bagfaş
|22,30
|1,09
|11,50
|Bak Ambalaj
|18,65
|4,48
|-7,67
|Balatacılar Balatacılık
|5,62
|9,98
|-31,80
|Bantaş Ambalaj
|5,93
|8,41
|26,44
|Banvit
|62,60
|2,71
|20,38
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|3,91
|-28,04
|Batı Çimento
|12,43
|3,41
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,61
|0,77
|6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|11,10
|6,22
|4,62
|Bera Holding
|25,18
|3,20
|24,16
|Berkosan Yalıtım
|9,16
|4,33
|2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,97
|-8,91
|97,28
|Beyaz Filo
|9,28
|7,66
|-8,84
|Bilici Yatırım
|18,25
|6,48
|174,85
|Bim Mağazalar
|66,05
|0,15
|-10,18
|Birko Mensucat
|1,33
|-2,21
|19,82
|Birlik Mensucat
|2,05
|5,13
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,03
|2,41
|-8,66
|Borusan Mannesmann
|24,12
|5,79
|-13,24
|Borusan Yat. Paz.
|340,20
|4,52
|-25,11
|Bosch Fren Sistemleri
|855,50
|5,34
|-30,95
|Bossa
|27,18
|2,57
|52,27
|Brisa
|23,28
|2,19
|20,23
|Burçelik
|20,80
|1,86
|-1,05
|Burçelik Vana
|29,40
|6,91
|-40,80
|Bursa Çimento
|3,54
|1,72
|-28,88
|Carrefoursa
|43,80
|2,10
|-39,00
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|0,00
|3,77
|Ceo Event Medya
|8,34
|9,88
|29,70
|Coca Cola İçecek
|69,95
|-1,34
|7,43
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|2,56
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|3,35
|0,90
|-42,93
|Çelebi
|235,90
|9,98
|29,24
|Çelik Halat
|6,17
|3,87
|-32,18
|Çemaş Döküm
|1,14
|2,70
|-33,04
|Çemtaş
|15,17
|1,61
|-4,60
|Çimbeton
|248,50
|8,75
|-16,19
|Çimentaş
|32,96
|9,94
|-8,85
|Çimsa
|20,34
|3,25
|14,27
|Çuhadaroğlu Metal
|7,02
|6,20
|-9,18
|Dagi Giyim
|2,00
|5,82
|-41,29
|Dagi Yatırım Holding
|10,87
|2,84
|-15,74
|Dardanel
|22,92
|7,20
|-31,58
|Datagate Bilgisayar
|13,17
|2,97
|-18,25
|Demısaş Döküm
|7,21
|5,87
|9,08
|Denge Holding
|5,63
|8,06
|2,74
|Deniz GMYO
|1,56
|-2,50
|-15,31
|Derimod
|8,74
|4,05
|-10,27
|Derlüks Yatırım Holding
|6,25
|-2,04
|-29,14
|Desa Deri
|17,86
|5,00
|83,37
|Despec Bilgisayar
|10,12
|4,55
|-22,51
|Deva Holding
|28,90
|3,51
|20,12
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,88
|3,85
|9,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|0,00
|42,09
|Ditaş Doğan
|13,24
|6,52
|1,62
|DO-CO
|721,50
|1,91
|14,52
|Doğan Burda
|19,55
|0,88
|-12,88
|Doğan Holding
|2,96
|1,72
|-3,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|5,13
|5,63
|Doğusan
|3,90
|8,64
|-10,96
|Doğuş GMYO
|9,25
|-0,54
|13,22
|Doğuş Otomotiv
|27,42
|1,56
|-4,59
|Döktaş Dökümcülük
|27,36
|9,97
|-10,65
|Duran Doğan Basım
|10,91
|-0,91
|4,00
|Dyo Boya
|11,32
|2,72
|-0,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,17
|0,49
|-14,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,44
|-1,27
|45,78
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|9,00
|-30,72
|Ege Endüstri
|1.327,80
|6,23
|-20,25
|Ege Gübre
|225,00
|1,67
|54,96
|Ege Profil
|30,38
|8,50
|-20,55
|Ege Seramik
|13,48
|3,45
|31,00
|Egeplast
|26,58
|4,73
|-20,18
|Ekiz Kimya
|6,70
|0,00
|-6,03
|Emek Elektrik
|1,98
|6,45
|-30,66
|Eminiş Ambalaj
|21,16
|9,92
|-42,56
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,67
|-14,49
|Enerjisa Enerji
|9,91
|1,85
|-14,05
|Enka İnşaat
|7,62
|2,01
|8,21
|Erbosan
|69,55
|3,73
|69,63
|Ereğli Demir Çelik
|18,69
|3,89
|42,28
|Ersu Gıda
|4,16
|1,71
|-15,79
|Escort Teknoloji
|5,20
|2,16
|-20,85
|Esenboğa Elektrik
|29,78
|1,29
|56,52
|Etiler Gıda
|5,60
|-1,06
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,94
|3,14
|2,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|3,61
|3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|8,17
|-0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,38
|3,05
|19,01
|Fade Gıda
|16,89
|8,55
|172,86
|Fenerbahçe Futbol
|31,68
|-5,94
|7,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,88
|5,03
|-36,23
|F-M İzmit Piston
|124,20
|2,64
|1,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,65
|2,17
|4,76
|Ford Otosan
|173,80
|3,21
|42,30
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|6,09
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|41,28
|2,58
|96,76
|Galata Wind Enerji
|5,93
|6,65
|Galatasaray Sportif
|3,11
|-3,42
|-23,21
|Garanti Bankası
|7,11
|0,57
|-29,96
|Garanti Faktoring
|11,66
|6,97
|4,76
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,83
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,30
|1,10
|47,05
|Gediz Ambalaj
|32,06
|6,44
|19,63
|Gentaş
|4,92
|3,58
|-17,17
|Gersan Elektrik
|5,46
|1,87
|-11,07
|Global Men. Değ.
|5,64
|3,68
|-6,16
|Global Yat. Holding
|3,63
|-7,16
|-22,44
|Good-Year
|6,87
|0,88
|-17,82
|Göltaş Çimento
|46,14
|3,22
|11,83
|Gözde Girişim
|6,64
|2,95
|-16,79
|GSD Denizcilik
|5,07
|6,29
|0,60
|GSD Holding
|1,73
|2,98
|-31,08
|Gübre Fabrik.
|62,40
|0,65
|-27,48
|Güler Yat. Holding
|2,64
|5,18
|-23,76
|Halk GMYO
|3,23
|-0,31
|0,78
|Hatay Tekstil
|18,78
|8,37
|34,62
|Hedef Girişim
|4,46
|4,94
|30,16
|Hektaş
|28,04
|1,23
|47,04
|HUB Girişim
|14,45
|0,00
|-20,60
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|3,92
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|2,83
|-21,69
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-2,51
|420,06
|İdealist GMYO
|7,49
|8,87
|10,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|2,65
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,06
|1,48
|-49,26
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|1,52
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|1,56
|49,92
|Info Yatırım
|6,97
|4,19
|8,06
|İntema
|34,84
|9,97
|-12,68
|Inveo Yatırım Holding
|104,10
|-0,19
|135,41
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|0,76
|-8,26
|İskenderun Demir Çelik
|13,35
|2,06
|47,74
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi