Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,70
|8,30
|-0,52
|Acıpayam Selüloz
|18,50
|-0,48
|8,06
|Adel Kalemcilik
|23,94
|1,44
|-30,07
|Adese Gayrimenkul
|2,14
|1,42
|-23,57
|Afyon Çimento
|3,80
|1,06
|-25,64
|Ak Enerji
|1,45
|2,11
|-34,39
|Akbank
|4,87
|-0,61
|-27,94
|Akçansa
|18,09
|-0,66
|12,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|0,00
|-29,26
|Akfen GMYO
|3,73
|1,63
|-23,25
|Akın Tekstil
|41,64
|7,82
|31,11
|Akiş GMYO
|1,82
|1,11
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|45,74
|-3,01
|-26,76
|Aksa
|14,79
|-0,07
|7,06
|Aksa Enerji
|11,58
|3,39
|55,65
|Aksigorta
|7,72
|0,26
|-11,25
|Aksu Enerji
|5,43
|2,07
|-28,05
|Alarko Carrıer
|319,80
|1,17
|-12,36
|Alarko GMYO
|22,38
|-0,18
|-14,45
|Alarko Holding
|9,71
|0,73
|12,38
|Albaraka Türk
|1,59
|1,27
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|1,82
|-5,73
|Alkim Kağıt
|17,15
|0,94
|32,50
|Alkim Kimya
|16,15
|2,93
|14,65
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|3,45
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|59,15
|9,94
|18,39
|Anadolu Efes
|23,26
|2,11
|0,35
|Anadolu Grubu Holding
|21,02
|3,04
|-20,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,08
|-0,33
|13,00
|Anadolu Isuzu
|17,18
|0,47
|-4,56
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,64
|-12,89
|Anel Elektrik
|4,74
|7,24
|49,53
|Arçelik
|33,62
|6,46
|18,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,05
|3,41
|16,58
|Arena Bilgisayar
|48,16
|7,60
|41,36
|Armada Bilgisayar
|49,66
|2,31
|1,18
|Arsan Tekstil
|9,06
|-0,77
|24,28
|Arzum Ev Aletleri
|19,29
|-1,13
|-21,65
|Aselsan
|15,36
|4,70
|-15,84
|Ata GMYO
|3,93
|2,08
|-28,68
|Atakule GMYO
|2,59
|3,19
|2,78
|Atlantis Yatırım Holding
|4,95
|9,76
|-10,97
|Atlas Yat. Ort.
|2,25
|-9,64
|28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,62
|1,79
|0,20
|Avrasya GMYO
|3,18
|6,35
|21,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,64
|4,76
|-17,50
|Avrupa Yatırım Holding
|7,67
|-2,91
|27,83
|Ayen Enerji
|8,93
|0,11
|65,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,00
|0,00
|49,78
|Aygaz
|13,22
|1,23
|-6,81
|Bagfaş
|22,98
|3,05
|14,90
|Bak Ambalaj
|19,53
|1,61
|-3,32
|Balatacılar Balatacılık
|6,18
|9,96
|-25,00
|Bantaş Ambalaj
|6,38
|6,16
|36,03
|Banvit
|62,35
|1,38
|19,90
|Baştaş Başkent Çimento
|12,30
|0,82
|-29,19
|Batı Çimento
|12,41
|0,49
|163,48
|Batısöke Çimento
|2,58
|-1,53
|5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|11,75
|3,07
|10,74
|Bera Holding
|26,06
|3,66
|28,50
|Berkosan Yalıtım
|9,55
|2,25
|7,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,52
|-4,57
|86,14
|Beyaz Filo
|10,04
|5,91
|-1,38
|Bilici Yatırım
|19,15
|1,59
|188,40
|Bim Mağazalar
|67,40
|2,04
|-8,34
|Birko Mensucat
|1,37
|0,74
|23,42
|Birlik Mensucat
|2,24
|4,67
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|14,85
|4,06
|-3,32
|Borusan Mannesmann
|24,22
|-2,34
|-12,88
|Borusan Yat. Paz.
|343,70
|-2,74
|-24,34
|Bosch Fren Sistemleri
|859,10
|-2,26
|-30,66
|Bossa
|26,74
|-1,62
|49,80
|Brisa
|23,94
|2,13
|23,64
|Burçelik
|20,82
|-2,25
|-0,95
|Burçelik Vana
|29,50
|-2,45
|-40,60
|Bursa Çimento
|3,51
|-1,13
|-29,48
|Carrefoursa
|47,84
|9,98
|-33,37
|Casa Emtia Petrol
|124,50
|5,06
|17,45
|Ceo Event Medya
|9,15
|9,71
|42,30
|Coca Cola İçecek
|73,55
|4,10
|12,95
|Cosmos Yat. Holding
|12,60
|0,80
|56,33
|Credıtwest Faktorıng
|3,41
|2,10
|-41,91
|Çelebi
|240,30
|1,87
|31,65
|Çelik Halat
|6,32
|0,32
|-30,53
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|15,43
|-0,84
|-2,96
|Çimbeton
|266,80
|6,17
|-10,02
|Çimentaş
|36,24
|9,95
|0,22
|Çimsa
|20,88
|-0,29
|17,30
|Çuhadaroğlu Metal
|7,39
|2,50
|-4,40
|Dagi Giyim
|2,00
|-3,38
|-41,29
|Dagi Yatırım Holding
|10,72
|-2,46
|-16,90
|Dardanel
|25,84
|9,96
|-22,87
|Datagate Bilgisayar
|13,40
|1,59
|-16,82
|Demısaş Döküm
|7,29
|0,69
|10,29
|Denge Holding
|6,10
|7,02
|11,31
|Deniz GMYO
|1,74
|-1,14
|-5,54
|Derimod
|9,15
|3,98
|-6,06
|Derlüks Yatırım Holding
|6,60
|0,92
|-25,17
|Desa Deri
|16,84
|-9,99
|72,90
|Despec Bilgisayar
|10,50
|0,96
|-19,60
|Deva Holding
|30,10
|3,65
|25,11
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,79
|-2,16
|8,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,10
|-3,77
|36,73
|Ditaş Doğan
|13,47
|-0,74
|3,39
|DO-CO
|738,10
|1,81
|17,16
|Doğan Burda
|18,97
|-0,42
|-15,46
|Doğan Holding
|2,93
|0,00
|-4,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|0,41
|6,06
|Doğusan
|4,07
|3,30
|-7,08
|Doğuş GMYO
|9,15
|-1,51
|12,00
|Doğuş Otomotiv
|26,52
|1,00
|-2,93
|Döktaş Dökümcülük
|29,10
|6,36
|-4,96
|Duran Doğan Basım
|11,12
|-0,45
|6,01
|Dyo Boya
|11,30
|-1,22
|-0,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,27
|0,80
|-12,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,28
|3,05
|48,81
|Edip Gayrimenkul
|2,48
|6,90
|-25,30
|Ege Endüstri
|1.375,40
|2,66
|-17,39
|Ege Gübre
|227,50
|-0,22
|56,68
|Ege Profil
|31,62
|2,66
|-17,31
|Ege Seramik
|13,72
|1,33
|33,33
|Egeplast
|26,58
|0,00
|-20,18
|Ekiz Kimya
|7,69
|4,34
|7,85
|Emek Elektrik
|1,97
|1,55
|-31,01
|Eminiş Ambalaj
|20,98
|-0,57
|-43,05
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-15,42
|Enerjisa Enerji
|10,13
|1,81
|-12,15
|Enka İnşaat
|7,63
|-0,26
|8,35
|Erbosan
|72,00
|3,60
|75,61
|Ereğli Demir Çelik
|19,34
|0,10
|47,22
|Ersu Gıda
|4,61
|7,96
|-6,68
|Escort Teknoloji
|5,37
|1,32
|-18,26
|Esenboğa Elektrik
|31,10
|3,67
|63,46
|Etiler Gıda
|5,78
|1,40
|45,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|-2,33
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|1,88
|5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|2,04
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|3,41
|1,19
|20,07
|Fade Gıda
|17,88
|4,50
|188,85
|Fenerbahçe Futbol
|30,04
|-0,92
|1,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,98
|1,02
|-32,83
|F-M İzmit Piston
|124,70
|-2,20
|1,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,87
|0,87
|6,45
|Ford Otosan
|176,80
|1,61
|44,75
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|2,48
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|42,58
|2,85
|102,96
|Galata Wind Enerji
|5,21
|-7,30
|Galatasaray Sportif
|3,13
|1,95
|-22,72
|Garanti Bankası
|7,16
|0,28
|-29,46
|Garanti Faktoring
|11,50
|-2,95
|3,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|-0,41
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,60
|-0,16
|49,46
|Gediz Ambalaj
|33,68
|2,56
|25,67
|Gentaş
|4,92
|-0,40
|-17,17
|Gersan Elektrik
|5,54
|1,09
|-9,77
|Global Men. Değ.
|6,03
|5,42
|0,33
|Global Yat. Holding
|3,64
|0,28
|-22,22
|Good-Year
|7,04
|1,44
|-15,79
|Göltaş Çimento
|46,88
|-0,42
|13,62
|Gözde Girişim
|6,77
|-0,15
|-15,16
|GSD Denizcilik
|5,25
|1,94
|4,17
|GSD Holding
|1,73
|1,17
|-31,08
|Gübre Fabrik.
|63,35
|1,93
|-26,38
|Güler Yat. Holding
|2,73
|2,25
|-21,16
|Halk GMYO
|3,29
|0,61
|2,65
|Hatay Tekstil
|19,99
|4,88
|43,30
|Hedef Girişim
|4,63
|0,22
|35,12
|Hektaş
|28,02
|0,07
|46,93
|HUB Girişim
|14,50
|-0,82
|-20,33
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|0,63
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|0,79
|-21,08
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|7,60
|457,21
|İdealist GMYO
|7,55
|1,07
|11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|0,85
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,14
|-0,93
|-47,29
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|7,04
|0,57
|47,20
|Info Yatırım
|7,00
|0,14
|8,53
|İntema
|38,32
|9,99
|-3,96
|Inveo Yatırım Holding
|99,90
|-2,92
|125,92
|İpek Doğal Enerji
|12,21
|-0,25
|-6,65
|İskenderun Demir Çelik
|13,63
|-0,37
|50,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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