Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.04.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,708,30-0,52
Acıpayam Selüloz18,50-0,488,06
Adel Kalemcilik23,941,44-30,07
Adese Gayrimenkul2,141,42-23,57
Afyon Çimento3,801,06-25,64
Ak Enerji1,452,11-34,39
Akbank4,87-0,61-27,94
Akçansa18,09-0,6612,34
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO3,731,63-23,25
Akın Tekstil41,647,8231,11
Akiş GMYO1,821,11-34,82
Akmerkez GMYO45,74-3,01-26,76
Aksa14,79-0,077,06
Aksa Enerji11,583,3955,65
Aksigorta7,720,26-11,25
Aksu Enerji5,432,07-28,05
Alarko Carrıer319,801,17-12,36
Alarko GMYO22,38-0,18-14,45
Alarko Holding9,710,7312,38
Albaraka Türk1,591,27-18,04
Alcatel Lucent Teletaş27,961,82-5,73
Alkim Kağıt17,150,9432,50
Alkim Kimya16,152,9314,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,403,459,59
Altınyunus Çeşme59,159,9418,39
Anadolu Efes23,262,110,35
Anadolu Grubu Holding21,023,04-20,11
Anadolu Hayat Emek.9,08-0,3313,00
Anadolu Isuzu17,180,47-4,56
Anadolu Sigorta6,290,64-12,89
Anel Elektrik4,747,2449,53
Arçelik33,626,4618,14
ARD Bilişim Teknolojileri56,053,4116,58
Arena Bilgisayar48,167,6041,36
Armada Bilgisayar49,662,311,18
Arsan Tekstil9,06-0,7724,28
Arzum Ev Aletleri19,29-1,13-21,65
Aselsan15,364,70-15,84
Ata GMYO3,932,08-28,68
Atakule GMYO2,593,192,78
Atlantis Yatırım Holding4,959,76-10,97
Atlas Yat. Ort.2,25-9,6428,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,621,790,20
Avrasya GMYO3,186,3521,40
Avrasya Petrol ve Tur.2,644,76-17,50
Avrupa Yatırım Holding7,67-2,9127,83
Ayen Enerji8,930,1165,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,000,0049,78
Aygaz13,221,23-6,81
Bagfaş22,983,0514,90
Bak Ambalaj19,531,61-3,32
Balatacılar Balatacılık6,189,96-25,00
Bantaş Ambalaj6,386,1636,03
Banvit62,351,3819,90
Baştaş Başkent Çimento12,300,82-29,19
Batı Çimento12,410,49163,48
Batısöke Çimento2,58-1,535,74
Bayrak Taban Sanayi11,753,0710,74
Bera Holding26,063,6628,50
Berkosan Yalıtım9,552,257,06
Beşiktaş Futbol Yat.7,52-4,5786,14
Beyaz Filo10,045,91-1,38
Bilici Yatırım19,151,59188,40
Bim Mağazalar67,402,04-8,34
Birko Mensucat1,370,7423,42
Birlik Mensucat2,244,67-35,26
Bizim Mağazaları14,854,06-3,32
Borusan Mannesmann24,22-2,34-12,88
Borusan Yat. Paz.343,70-2,74-24,34
Bosch Fren Sistemleri859,10-2,26-30,66
Bossa26,74-1,6249,80
Brisa23,942,1323,64
Burçelik20,82-2,25-0,95
Burçelik Vana29,50-2,45-40,60
Bursa Çimento3,51-1,13-29,48
Carrefoursa47,849,98-33,37
Casa Emtia Petrol124,505,0617,45
Ceo Event Medya9,159,7142,30
Coca Cola İçecek73,554,1012,95
Cosmos Yat. Holding12,600,8056,33
Credıtwest Faktorıng3,412,10-41,91
Çelebi240,301,8731,65
Çelik Halat6,320,32-30,53
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş15,43-0,84-2,96
Çimbeton266,806,17-10,02
Çimentaş36,249,950,22
Çimsa20,88-0,2917,30
Çuhadaroğlu Metal7,392,50-4,40
Dagi Giyim2,00-3,38-41,29
Dagi Yatırım Holding10,72-2,46-16,90
Dardanel25,849,96-22,87
Datagate Bilgisayar13,401,59-16,82
Demısaş Döküm7,290,6910,29
Denge Holding6,107,0211,31
Deniz GMYO1,74-1,14-5,54
Derimod9,153,98-6,06
Derlüks Yatırım Holding6,600,92-25,17
Desa Deri16,84-9,9972,90
Despec Bilgisayar10,500,96-19,60
Deva Holding30,103,6525,11
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,79-2,168,66
Diriteks Diriliş Tekstil5,10-3,7736,73
Ditaş Doğan13,47-0,743,39
DO-CO738,101,8117,16
Doğan Burda18,97-0,42-15,46
Doğan Holding2,930,00-4,56
Doğtaş Kelebek Mobilya2,470,416,06
Doğusan4,073,30-7,08
Doğuş GMYO9,15-1,5112,00
Doğuş Otomotiv26,521,00-2,93
Döktaş Dökümcülük29,106,36-4,96
Duran Doğan Basım11,12-0,456,01
Dyo Boya11,30-1,22-0,53
Eczacıbaşı İlaç6,270,80-12,94
Eczacıbaşı Yatırım41,283,0548,81
Edip Gayrimenkul2,486,90-25,30
Ege Endüstri1.375,402,66-17,39
Ege Gübre227,50-0,2256,68
Ege Profil31,622,66-17,31
Ege Seramik13,721,3333,33
Egeplast26,580,00-20,18
Ekiz Kimya7,694,347,85
Emek Elektrik1,971,55-31,01
Eminiş Ambalaj20,98-0,57-43,05
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-15,42
Enerjisa Enerji10,131,81-12,15
Enka İnşaat7,63-0,268,35
Erbosan72,003,6075,61
Ereğli Demir Çelik19,340,1047,22
Ersu Gıda4,617,96-6,68
Escort Teknoloji5,371,32-18,26
Esenboğa Elektrik31,103,6763,46
Etiler Gıda5,781,4045,23
Euro Kapital Yat. Ort.3,77-2,33-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,791,885,28
Euro Yat. Ort.4,512,040,00
Euro Yatırım Holding3,411,1920,07
Fade Gıda17,884,50188,85
Fenerbahçe Futbol30,04-0,921,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,981,02-32,83
F-M İzmit Piston124,70-2,201,71
Fonet Bilgi Teknolojileri13,870,876,45
Ford Otosan176,801,6144,75
Formet Celik Kapi Sanayi1,242,48-49,45
Frigo Pak Gıda42,582,85102,96
Galata Wind Enerji5,21-7,30

Galatasaray Sportif3,131,95-22,72
Garanti Bankası7,160,28-29,46
Garanti Faktoring11,50-2,953,32
Garanti Yat. Ort.2,42-0,41-25,08
Gedik Y. Men. Değ.18,60-0,1649,46
Gediz Ambalaj33,682,5625,67
Gentaş4,92-0,40-17,17
Gersan Elektrik5,541,09-9,77
Global Men. Değ.6,035,420,33
Global Yat. Holding3,640,28-22,22
Good-Year7,041,44-15,79
Göltaş Çimento46,88-0,4213,62
Gözde Girişim6,77-0,15-15,16
GSD Denizcilik5,251,944,17
GSD Holding1,731,17-31,08
Gübre Fabrik.63,351,93-26,38
Güler Yat. Holding2,732,25-21,16
Halk GMYO3,290,612,65
Hatay Tekstil19,994,8843,30
Hedef Girişim4,630,2235,12
Hektaş28,020,0746,93
HUB Girişim14,50-0,82-20,33
Hürriyet Gzt.1,600,63-23,81
ICBC Turkey Bank5,130,79-21,08
İdealist Danışmanlık75,007,60457,21
İdealist GMYO7,551,0711,03
İhlas Ev Aletleri1,180,85-37,23
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik2,14-0,93-47,29
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar7,040,5747,20
Info Yatırım7,000,148,53
İntema38,329,99-3,96
Inveo Yatırım Holding99,90-2,92125,92
İpek Doğal Enerji12,21-0,25-6,65
İskenderun Demir Çelik13,63-0,3750,84
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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