Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,01 2,43 3,49 Acıpayam Selüloz 18,26 -0,54 6,66 Adel Kalemcilik 23,70 -1,17 -30,77 Adese Gayrimenkul 2,04 -3,32 -27,14 Afyon Çimento 3,72 -1,59 -27,20 Ak Enerji 1,40 -0,71 -36,65 Akbank 4,89 0,82 -27,64 Akçansa 17,91 -1,05 11,23 Akdeniz Yatırım Hold. 1,63 -2,40 -32,17 Akfen GMYO 3,78 0,27 -22,22 Akın Tekstil 41,56 -2,17 30,86 Akiş GMYO 1,83 2,81 -34,46 Akmerkez GMYO 50,50 -2,32 -19,14 Aksa 15,31 2,82 10,82 Aksa Enerji 11,28 -1,31 51,61 Aksigorta 7,96 1,53 -8,49 Aksu Enerji 5,40 0,56 -28,45 Alarko Carrıer 329,50 3,78 -9,70 Alarko GMYO 22,44 -0,09 -14,22 Alarko Holding 9,71 -1,12 12,38 Albaraka Türk 1,58 0,00 -18,56 Alcatel Lucent Teletaş 28,32 -2,28 -4,52 Alkim Kağıt 17,15 -0,58 32,50 Alkim Kimya 16,76 1,51 18,98 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 -2,08 7,31 Altınyunus Çeşme 65,05 9,97 30,20 Anadolu Efes 23,24 0,69 0,26 Anadolu Grubu Holding 20,60 -1,44 -21,71 Anadolu Hayat Emek. 9,00 -0,88 12,00 Anadolu Isuzu 17,26 -0,75 -4,11 Anadolu Sigorta 6,37 -0,47 -11,78 Anel Elektrik 4,08 -1,69 28,71 Arçelik 33,62 0,96 18,14 ARD Bilişim Teknolojileri 57,15 2,24 18,86 Arena Bilgisayar 46,46 -3,57 36,37 Armada Bilgisayar 47,86 1,40 -2,49 Arsan Tekstil 8,91 -1,11 22,22 Arzum Ev Aletleri 19,10 -0,78 -22,42 Aselsan 15,04 -2,91 -17,59 Ata GMYO 3,98 1,53 -27,77 Atakule GMYO 2,53 -1,56 0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,20 0,00 -24,46 Atlas Yat. Ort. 2,03 -9,78 16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,99 1,47 2,31 Avrasya GMYO 3,03 -0,98 15,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 -3,46 -21,56 Avrupa Yatırım Holding 7,35 -3,16 22,50 Ayen Enerji 8,70 -1,92 60,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,00 1,86 49,78 Aygaz 13,10 -0,83 -7,66 Bagfaş 23,02 -1,37 15,10 Bak Ambalaj 19,09 -3,34 -5,50 Balatacılar Balatacılık 6,79 9,87 -17,60 Bantaş Ambalaj 6,63 3,11 41,36 Banvit 61,30 -1,21 17,88 Baştaş Başkent Çimento 12,37 3,08 -28,79 Batı Çimento 12,07 -0,49 156,26 Batısöke Çimento 2,57 1,18 5,33 Bayrak Taban Sanayi 12,83 2,31 20,92 Bera Holding 27,36 4,83 34,91 Berkosan Yalıtım 9,11 -2,88 2,13 Beşiktaş Futbol Yat. 6,93 -4,94 71,53 Beyaz Filo 10,29 -1,25 1,08 Bilici Yatırım 18,97 7,48 185,69 Bim Mağazalar 66,20 -0,90 -9,98 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım 17,81 Birko Mensucat 1,39 -0,71 25,23 Birlik Mensucat 2,05 -6,82 -40,75 Bizim Mağazaları 14,38 -1,98 -6,38 Borusan Mannesmann 24,08 0,50 -13,38 Borusan Yat. Paz. 342,20 -0,38 -24,67 Bosch Fren Sistemleri 852,00 -0,49 -31,23 Bossa 26,22 -2,16 46,89 Brisa 23,86 -0,25 23,22 Burçelik 20,86 -0,67 -0,76 Burçelik Vana 29,42 -3,54 -40,76 Bursa Çimento 3,55 0,28 -28,68 Carrefoursa 52,60 9,95 -26,74 Casa Emtia Petrol 132,00 2,56 24,53 Ceo Event Medya 9,20 0,33 43,08 Coca Cola İçecek 75,30 -1,95 15,64 Cosmos Yat. Holding 11,30 -2,84 40,20 Credıtwest Faktorıng 3,36 0,30 -42,76 Çelebi 211,00 -4,87 15,60 Çelik Halat 6,28 0,48 -30,97 Çemaş Döküm 1,13 0,89 -33,63 Çemtaş 14,72 -3,03 -7,43 Çimbeton 241,50 -1,71 -18,55 Çimentaş 37,10 2,37 2,60 Çimsa 21,14 -0,94 18,76 Çuhadaroğlu Metal 7,24 0,70 -6,34 Dagi Giyim 1,97 -1,01 -42,17 Dagi Yatırım Holding 10,49 -1,32 -18,68 Dardanel 27,38 5,96 -18,27 Datagate Bilgisayar 13,41 0,30 -16,76 Demısaş Döküm 7,19 -1,10 8,77 Denge Holding 6,37 4,43 16,24 Deniz GMYO 2,02 8,60 9,66 Derimod 9,03 -1,20 -7,29 Derlüks Yatırım Holding 6,49 -1,67 -26,42 Desa Deri 15,16 -9,98 55,65 Despec Bilgisayar 10,30 -0,19 -21,13 Deva Holding 30,40 -0,46 26,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,64 -3,00 7,28 Diriteks Diriliş Tekstil 5,26 0,19 41,02 Ditaş Doğan 14,19 6,24 9,10 DO-CO 721,00 -1,10 14,44 Doğan Burda 18,96 1,12 -15,51 Doğan Holding 2,86 -0,39 -4,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -3,23 3,05 Doğusan 3,92 -3,45 -10,50 Doğuş GMYO 8,90 -1,00 8,94 Doğuş Otomotiv 26,64 -0,22 -2,49 Döktaş Dökümcülük 28,94 7,19 -5,49 Duran Doğan Basım 11,05 -1,25 5,34 Dyo Boya 11,46 0,97 0,88 Eczacıbaşı İlaç 6,28 -0,16 -12,80 Eczacıbaşı Yatırım 39,56 -2,71 46,96 Edip Gayrimenkul 2,47 -3,14 -25,60 Ege Endüstri 1.386,40 -0,87 -16,73 Ege Gübre 238,00 5,12 63,91 Ege Profil 30,76 -2,23 -19,56 Ege Seramik 13,47 -1,75 30,90 Egeplast 26,50 0,00 -20,42 Ekiz Kimya 7,35 -9,26 3,09 Emek Elektrik 1,92 -0,52 -32,76 Eminiş Ambalaj 19,40 -7,44 -47,34 Emlak Konut GMYO 1,82 0,55 -14,95 Enerjisa Enerji 10,03 -1,96 -13,01 Enka İnşaat 7,56 -0,40 7,36 Erbosan 75,35 -1,44 83,78 Ereğli Demir Çelik 19,46 0,05 48,14 Ersu Gıda 4,24 -8,82 -14,17 Escort Teknoloji 5,07 -2,69 -22,83 Esenboğa Elektrik 30,28 -1,75 59,15 Etiler Gıda 5,60 -1,75 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,84 1,05 -0,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 -2,89 2,50 Euro Yat. Ort. 4,51 2,50 0,00 Euro Yatırım Holding 3,31 -0,60 16,55 Fade Gıda 17,20 -2,11 177,87 Fenerbahçe Futbol 29,84 -0,60 0,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 9,77 -19,94 F-M İzmit Piston 124,20 0,40 1,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,89 -0,64 6,60 Ford Otosan 177,60 -0,39 45,41 Formet Celik Kapi Sanayi 1,20 -0,83 -51,08 Frigo Pak Gıda 33,54 -9,98 59,87 Galata Wind Enerji 5,06 -3,62 Galatasaray Sportif 3,23 0,94 -20,25 Garanti Bankası 7,17 0,70 -29,37 Garanti Faktoring 11,23 -1,84 0,90 Garanti Yat. Ort. 2,38 -0,42 -26,32 Gedik Y. Men. Değ. 18,75 -0,69 50,67 Gediz Ambalaj 32,62 -0,91 21,72 Gentaş 4,77 -1,65 -19,70 Gersan Elektrik 5,44 -1,98 -11,40 Global Men. Değ. 5,86 -0,85 -2,50 Global Yat. Holding 3,43 -3,38 -26,71 Good-Year 7,13 1,57 -14,71 Göltaş Çimento 45,00 -1,23 9,06 Gözde Girişim 6,73 -1,03 -15,66 GSD Denizcilik 4,98 -3,11 -1,19 GSD Holding 1,75 1,74 -30,28 Gübre Fabrik. 60,95 -1,69 -29,17 Güler Yat. Holding 2,61 -1,14 -24,63 Halk GMYO 3,38 2,42 5,46 Hatay Tekstil 20,02 -2,72 43,51 Hedef Girişim 4,48 -1,54 30,75 Hektaş 28,50 -0,77 49,45 HUB Girişim 14,49 0,76 -20,38 Hürriyet Gzt. 1,56 -0,64 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,07 0,60 -22,00 İdealist Danışmanlık 74,05 1,44 450,15 İdealist GMYO 6,08 -9,66 -10,59 İhlas Ev Aletleri 1,15 -0,86 -38,83 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 2,17 0,93 -46,55 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,68 0,00 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,86 -1,72 43,44 Info Yatırım 6,98 -0,14 8,22 İntema 42,14 9,97 5,61 Inveo Yatırım Holding 98,65 -0,80 123,09 İpek Doğal Enerji 12,27 -1,21 -6,19 İskenderun Demir Çelik 13,92 1,98 54,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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