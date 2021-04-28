Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.04.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,012,433,49
Acıpayam Selüloz18,26-0,546,66
Adel Kalemcilik23,70-1,17-30,77
Adese Gayrimenkul2,04-3,32-27,14
Afyon Çimento3,72-1,59-27,20
Ak Enerji1,40-0,71-36,65
Akbank4,890,82-27,64
Akçansa17,91-1,0511,23
Akdeniz Yatırım Hold.1,63-2,40-32,17
Akfen GMYO3,780,27-22,22
Akın Tekstil41,56-2,1730,86
Akiş GMYO1,832,81-34,46
Akmerkez GMYO50,50-2,32-19,14
Aksa15,312,8210,82
Aksa Enerji11,28-1,3151,61
Aksigorta7,961,53-8,49
Aksu Enerji5,400,56-28,45
Alarko Carrıer329,503,78-9,70
Alarko GMYO22,44-0,09-14,22
Alarko Holding9,71-1,1212,38
Albaraka Türk1,580,00-18,56
Alcatel Lucent Teletaş28,32-2,28-4,52
Alkim Kağıt17,15-0,5832,50
Alkim Kimya16,761,5118,98
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,35-2,087,31
Altınyunus Çeşme65,059,9730,20
Anadolu Efes23,240,690,26
Anadolu Grubu Holding20,60-1,44-21,71
Anadolu Hayat Emek.9,00-0,8812,00
Anadolu Isuzu17,26-0,75-4,11
Anadolu Sigorta6,37-0,47-11,78
Anel Elektrik4,08-1,6928,71
Arçelik33,620,9618,14
ARD Bilişim Teknolojileri57,152,2418,86
Arena Bilgisayar46,46-3,5736,37
Armada Bilgisayar47,861,40-2,49
Arsan Tekstil8,91-1,1122,22
Arzum Ev Aletleri19,10-0,78-22,42
Aselsan15,04-2,91-17,59
Ata GMYO3,981,53-27,77
Atakule GMYO2,53-1,560,40
Atlantis Yatırım Holding4,200,00-24,46
Atlas Yat. Ort.2,03-9,7816,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,991,472,31
Avrasya GMYO3,03-0,9815,68
Avrasya Petrol ve Tur.2,51-3,46-21,56
Avrupa Yatırım Holding7,35-3,1622,50
Ayen Enerji8,70-1,9260,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,001,8649,78
Aygaz13,10-0,83-7,66
Bagfaş23,02-1,3715,10
Bak Ambalaj19,09-3,34-5,50
Balatacılar Balatacılık6,799,87-17,60
Bantaş Ambalaj6,633,1141,36
Banvit61,30-1,2117,88
Baştaş Başkent Çimento12,373,08-28,79
Batı Çimento12,07-0,49156,26
Batısöke Çimento2,571,185,33
Bayrak Taban Sanayi12,832,3120,92
Bera Holding27,364,8334,91
Berkosan Yalıtım9,11-2,882,13
Beşiktaş Futbol Yat.6,93-4,9471,53
Beyaz Filo10,29-1,251,08
Bilici Yatırım18,977,48185,69
Bim Mağazalar66,20-0,90-9,98
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım17,81

Birko Mensucat1,39-0,7125,23
Birlik Mensucat2,05-6,82-40,75
Bizim Mağazaları14,38-1,98-6,38
Borusan Mannesmann24,080,50-13,38
Borusan Yat. Paz.342,20-0,38-24,67
Bosch Fren Sistemleri852,00-0,49-31,23
Bossa26,22-2,1646,89
Brisa23,86-0,2523,22
Burçelik20,86-0,67-0,76
Burçelik Vana29,42-3,54-40,76
Bursa Çimento3,550,28-28,68
Carrefoursa52,609,95-26,74
Casa Emtia Petrol132,002,5624,53
Ceo Event Medya9,200,3343,08
Coca Cola İçecek75,30-1,9515,64
Cosmos Yat. Holding11,30-2,8440,20
Credıtwest Faktorıng3,360,30-42,76
Çelebi211,00-4,8715,60
Çelik Halat6,280,48-30,97
Çemaş Döküm1,130,89-33,63
Çemtaş14,72-3,03-7,43
Çimbeton241,50-1,71-18,55
Çimentaş37,102,372,60
Çimsa21,14-0,9418,76
Çuhadaroğlu Metal7,240,70-6,34
Dagi Giyim1,97-1,01-42,17
Dagi Yatırım Holding10,49-1,32-18,68
Dardanel27,385,96-18,27
Datagate Bilgisayar13,410,30-16,76
Demısaş Döküm7,19-1,108,77
Denge Holding6,374,4316,24
Deniz GMYO2,028,609,66
Derimod9,03-1,20-7,29
Derlüks Yatırım Holding6,49-1,67-26,42
Desa Deri15,16-9,9855,65
Despec Bilgisayar10,30-0,19-21,13
Deva Holding30,40-0,4626,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,64-3,007,28
Diriteks Diriliş Tekstil5,260,1941,02
Ditaş Doğan14,196,249,10
DO-CO721,00-1,1014,44
Doğan Burda18,961,12-15,51
Doğan Holding2,86-0,39-4,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-3,233,05
Doğusan3,92-3,45-10,50
Doğuş GMYO8,90-1,008,94
Doğuş Otomotiv26,64-0,22-2,49
Döktaş Dökümcülük28,947,19-5,49
Duran Doğan Basım11,05-1,255,34
Dyo Boya11,460,970,88
Eczacıbaşı İlaç6,28-0,16-12,80
Eczacıbaşı Yatırım39,56-2,7146,96
Edip Gayrimenkul2,47-3,14-25,60
Ege Endüstri1.386,40-0,87-16,73
Ege Gübre238,005,1263,91
Ege Profil30,76-2,23-19,56
Ege Seramik13,47-1,7530,90
Egeplast26,500,00-20,42
Ekiz Kimya7,35-9,263,09
Emek Elektrik1,92-0,52-32,76
Eminiş Ambalaj19,40-7,44-47,34
Emlak Konut GMYO1,820,55-14,95
Enerjisa Enerji10,03-1,96-13,01
Enka İnşaat7,56-0,407,36
Erbosan75,35-1,4483,78
Ereğli Demir Çelik19,460,0548,14
Ersu Gıda4,24-8,82-14,17
Escort Teknoloji5,07-2,69-22,83
Esenboğa Elektrik30,28-1,7559,15
Etiler Gıda5,60-1,7540,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,841,05-0,26
Euro Trend Yat. Ort.3,69-2,892,50
Euro Yat. Ort.4,512,500,00
Euro Yatırım Holding3,31-0,6016,55
Fade Gıda17,20-2,11177,87
Fenerbahçe Futbol29,84-0,600,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,369,77-19,94
F-M İzmit Piston124,200,401,31
Fonet Bilgi Teknolojileri13,89-0,646,60
Ford Otosan177,60-0,3945,41
Formet Celik Kapi Sanayi1,20-0,83-51,08
Frigo Pak Gıda33,54-9,9859,87
Galata Wind Enerji5,06-3,62

Galatasaray Sportif3,230,94-20,25
Garanti Bankası7,170,70-29,37
Garanti Faktoring11,23-1,840,90
Garanti Yat. Ort.2,38-0,42-26,32
Gedik Y. Men. Değ.18,75-0,6950,67
Gediz Ambalaj32,62-0,9121,72
Gentaş4,77-1,65-19,70
Gersan Elektrik5,44-1,98-11,40
Global Men. Değ.5,86-0,85-2,50
Global Yat. Holding3,43-3,38-26,71
Good-Year7,131,57-14,71
Göltaş Çimento45,00-1,239,06
Gözde Girişim6,73-1,03-15,66
GSD Denizcilik4,98-3,11-1,19
GSD Holding1,751,74-30,28
Gübre Fabrik.60,95-1,69-29,17
Güler Yat. Holding2,61-1,14-24,63
Halk GMYO3,382,425,46
Hatay Tekstil20,02-2,7243,51
Hedef Girişim4,48-1,5430,75
Hektaş28,50-0,7749,45
HUB Girişim14,490,76-20,38
Hürriyet Gzt.1,56-0,64-25,71
ICBC Turkey Bank5,070,60-22,00
İdealist Danışmanlık74,051,44450,15
İdealist GMYO6,08-9,66-10,59
İhlas Ev Aletleri1,15-0,86-38,83
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik2,170,93-46,55
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,680,00-40,35
İndeks Bilgisayar6,86-1,7243,44
Info Yatırım6,98-0,148,22
İntema42,149,975,61
Inveo Yatırım Holding98,65-0,80123,09
İpek Doğal Enerji12,27-1,21-6,19
İskenderun Demir Çelik13,921,9854,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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