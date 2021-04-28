Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,01
|2,43
|3,49
|Acıpayam Selüloz
|18,26
|-0,54
|6,66
|Adel Kalemcilik
|23,70
|-1,17
|-30,77
|Adese Gayrimenkul
|2,04
|-3,32
|-27,14
|Afyon Çimento
|3,72
|-1,59
|-27,20
|Ak Enerji
|1,40
|-0,71
|-36,65
|Akbank
|4,89
|0,82
|-27,64
|Akçansa
|17,91
|-1,05
|11,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,63
|-2,40
|-32,17
|Akfen GMYO
|3,78
|0,27
|-22,22
|Akın Tekstil
|41,56
|-2,17
|30,86
|Akiş GMYO
|1,83
|2,81
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|50,50
|-2,32
|-19,14
|Aksa
|15,31
|2,82
|10,82
|Aksa Enerji
|11,28
|-1,31
|51,61
|Aksigorta
|7,96
|1,53
|-8,49
|Aksu Enerji
|5,40
|0,56
|-28,45
|Alarko Carrıer
|329,50
|3,78
|-9,70
|Alarko GMYO
|22,44
|-0,09
|-14,22
|Alarko Holding
|9,71
|-1,12
|12,38
|Albaraka Türk
|1,58
|0,00
|-18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,32
|-2,28
|-4,52
|Alkim Kağıt
|17,15
|-0,58
|32,50
|Alkim Kimya
|16,76
|1,51
|18,98
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|-2,08
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|65,05
|9,97
|30,20
|Anadolu Efes
|23,24
|0,69
|0,26
|Anadolu Grubu Holding
|20,60
|-1,44
|-21,71
|Anadolu Hayat Emek.
|9,00
|-0,88
|12,00
|Anadolu Isuzu
|17,26
|-0,75
|-4,11
|Anadolu Sigorta
|6,37
|-0,47
|-11,78
|Anel Elektrik
|4,08
|-1,69
|28,71
|Arçelik
|33,62
|0,96
|18,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,15
|2,24
|18,86
|Arena Bilgisayar
|46,46
|-3,57
|36,37
|Armada Bilgisayar
|47,86
|1,40
|-2,49
|Arsan Tekstil
|8,91
|-1,11
|22,22
|Arzum Ev Aletleri
|19,10
|-0,78
|-22,42
|Aselsan
|15,04
|-2,91
|-17,59
|Ata GMYO
|3,98
|1,53
|-27,77
|Atakule GMYO
|2,53
|-1,56
|0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|0,00
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|2,03
|-9,78
|16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,99
|1,47
|2,31
|Avrasya GMYO
|3,03
|-0,98
|15,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,51
|-3,46
|-21,56
|Avrupa Yatırım Holding
|7,35
|-3,16
|22,50
|Ayen Enerji
|8,70
|-1,92
|60,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,00
|1,86
|49,78
|Aygaz
|13,10
|-0,83
|-7,66
|Bagfaş
|23,02
|-1,37
|15,10
|Bak Ambalaj
|19,09
|-3,34
|-5,50
|Balatacılar Balatacılık
|6,79
|9,87
|-17,60
|Bantaş Ambalaj
|6,63
|3,11
|41,36
|Banvit
|61,30
|-1,21
|17,88
|Baştaş Başkent Çimento
|12,37
|3,08
|-28,79
|Batı Çimento
|12,07
|-0,49
|156,26
|Batısöke Çimento
|2,57
|1,18
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|12,83
|2,31
|20,92
|Bera Holding
|27,36
|4,83
|34,91
|Berkosan Yalıtım
|9,11
|-2,88
|2,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,93
|-4,94
|71,53
|Beyaz Filo
|10,29
|-1,25
|1,08
|Bilici Yatırım
|18,97
|7,48
|185,69
|Bim Mağazalar
|66,20
|-0,90
|-9,98
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım
|17,81
|Birko Mensucat
|1,39
|-0,71
|25,23
|Birlik Mensucat
|2,05
|-6,82
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,38
|-1,98
|-6,38
|Borusan Mannesmann
|24,08
|0,50
|-13,38
|Borusan Yat. Paz.
|342,20
|-0,38
|-24,67
|Bosch Fren Sistemleri
|852,00
|-0,49
|-31,23
|Bossa
|26,22
|-2,16
|46,89
|Brisa
|23,86
|-0,25
|23,22
|Burçelik
|20,86
|-0,67
|-0,76
|Burçelik Vana
|29,42
|-3,54
|-40,76
|Bursa Çimento
|3,55
|0,28
|-28,68
|Carrefoursa
|52,60
|9,95
|-26,74
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|2,56
|24,53
|Ceo Event Medya
|9,20
|0,33
|43,08
|Coca Cola İçecek
|75,30
|-1,95
|15,64
|Cosmos Yat. Holding
|11,30
|-2,84
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|3,36
|0,30
|-42,76
|Çelebi
|211,00
|-4,87
|15,60
|Çelik Halat
|6,28
|0,48
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,89
|-33,63
|Çemtaş
|14,72
|-3,03
|-7,43
|Çimbeton
|241,50
|-1,71
|-18,55
|Çimentaş
|37,10
|2,37
|2,60
|Çimsa
|21,14
|-0,94
|18,76
|Çuhadaroğlu Metal
|7,24
|0,70
|-6,34
|Dagi Giyim
|1,97
|-1,01
|-42,17
|Dagi Yatırım Holding
|10,49
|-1,32
|-18,68
|Dardanel
|27,38
|5,96
|-18,27
|Datagate Bilgisayar
|13,41
|0,30
|-16,76
|Demısaş Döküm
|7,19
|-1,10
|8,77
|Denge Holding
|6,37
|4,43
|16,24
|Deniz GMYO
|2,02
|8,60
|9,66
|Derimod
|9,03
|-1,20
|-7,29
|Derlüks Yatırım Holding
|6,49
|-1,67
|-26,42
|Desa Deri
|15,16
|-9,98
|55,65
|Despec Bilgisayar
|10,30
|-0,19
|-21,13
|Deva Holding
|30,40
|-0,46
|26,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,64
|-3,00
|7,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,26
|0,19
|41,02
|Ditaş Doğan
|14,19
|6,24
|9,10
|DO-CO
|721,00
|-1,10
|14,44
|Doğan Burda
|18,96
|1,12
|-15,51
|Doğan Holding
|2,86
|-0,39
|-4,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-3,23
|3,05
|Doğusan
|3,92
|-3,45
|-10,50
|Doğuş GMYO
|8,90
|-1,00
|8,94
|Doğuş Otomotiv
|26,64
|-0,22
|-2,49
|Döktaş Dökümcülük
|28,94
|7,19
|-5,49
|Duran Doğan Basım
|11,05
|-1,25
|5,34
|Dyo Boya
|11,46
|0,97
|0,88
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-0,16
|-12,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,56
|-2,71
|46,96
|Edip Gayrimenkul
|2,47
|-3,14
|-25,60
|Ege Endüstri
|1.386,40
|-0,87
|-16,73
|Ege Gübre
|238,00
|5,12
|63,91
|Ege Profil
|30,76
|-2,23
|-19,56
|Ege Seramik
|13,47
|-1,75
|30,90
|Egeplast
|26,50
|0,00
|-20,42
|Ekiz Kimya
|7,35
|-9,26
|3,09
|Emek Elektrik
|1,92
|-0,52
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|19,40
|-7,44
|-47,34
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,55
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,03
|-1,96
|-13,01
|Enka İnşaat
|7,56
|-0,40
|7,36
|Erbosan
|75,35
|-1,44
|83,78
|Ereğli Demir Çelik
|19,46
|0,05
|48,14
|Ersu Gıda
|4,24
|-8,82
|-14,17
|Escort Teknoloji
|5,07
|-2,69
|-22,83
|Esenboğa Elektrik
|30,28
|-1,75
|59,15
|Etiler Gıda
|5,60
|-1,75
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|1,05
|-0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|-2,89
|2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|2,50
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|3,31
|-0,60
|16,55
|Fade Gıda
|17,20
|-2,11
|177,87
|Fenerbahçe Futbol
|29,84
|-0,60
|0,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|9,77
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|124,20
|0,40
|1,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,89
|-0,64
|6,60
|Ford Otosan
|177,60
|-0,39
|45,41
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|-0,83
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|33,54
|-9,98
|59,87
|Galata Wind Enerji
|5,06
|-3,62
|Galatasaray Sportif
|3,23
|0,94
|-20,25
|Garanti Bankası
|7,17
|0,70
|-29,37
|Garanti Faktoring
|11,23
|-1,84
|0,90
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|-0,42
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,75
|-0,69
|50,67
|Gediz Ambalaj
|32,62
|-0,91
|21,72
|Gentaş
|4,77
|-1,65
|-19,70
|Gersan Elektrik
|5,44
|-1,98
|-11,40
|Global Men. Değ.
|5,86
|-0,85
|-2,50
|Global Yat. Holding
|3,43
|-3,38
|-26,71
|Good-Year
|7,13
|1,57
|-14,71
|Göltaş Çimento
|45,00
|-1,23
|9,06
|Gözde Girişim
|6,73
|-1,03
|-15,66
|GSD Denizcilik
|4,98
|-3,11
|-1,19
|GSD Holding
|1,75
|1,74
|-30,28
|Gübre Fabrik.
|60,95
|-1,69
|-29,17
|Güler Yat. Holding
|2,61
|-1,14
|-24,63
|Halk GMYO
|3,38
|2,42
|5,46
|Hatay Tekstil
|20,02
|-2,72
|43,51
|Hedef Girişim
|4,48
|-1,54
|30,75
|Hektaş
|28,50
|-0,77
|49,45
|HUB Girişim
|14,49
|0,76
|-20,38
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-0,64
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,60
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|74,05
|1,44
|450,15
|İdealist GMYO
|6,08
|-9,66
|-10,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|-0,86
|-38,83
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|2,17
|0,93
|-46,55
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|0,00
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|-1,72
|43,44
|Info Yatırım
|6,98
|-0,14
|8,22
|İntema
|42,14
|9,97
|5,61
|Inveo Yatırım Holding
|98,65
|-0,80
|123,09
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|-1,21
|-6,19
|İskenderun Demir Çelik
|13,92
|1,98
|54,05
(Sürecek)
Kaynak: AA
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