Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.04.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,20-3,10-6,98
Acıpayam Selüloz18,481,437,94
Adel Kalemcilik24,580,16-28,20
Adese Gayrimenkul2,04-0,49-27,14
Afyon Çimento3,841,59-24,85
Ak Enerji1,43-0,69-35,29
Akbank4,890,20-27,64
Akçansa18,08-0,1712,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,704,29-29,26
Akfen GMYO3,931,03-19,14
Akın Tekstil42,50-0,7933,82
Akiş GMYO1,860,00-33,39
Akmerkez GMYO48,56-0,98-22,24
Aksa16,502,8719,44
Aksa Enerji11,400,4453,23
Aksigorta7,64-0,26-12,17
Aksu Enerji5,74-2,05-23,95
Alarko Carrıer339,90-3,79-6,85
Alarko GMYO24,080,75-7,95
Alarko Holding9,66-0,8211,81
Albaraka Türk1,60-1,23-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,18-1,241,75
Alkim Kağıt17,662,1436,44
Alkim Kimya17,081,4321,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,25-4,662,74
Altınyunus Çeşme72,854,2245,82
Anadolu Efes24,060,003,80
Anadolu Grubu Holding21,56-1,64-18,06
Anadolu Hayat Emek.9,03-0,3312,38
Anadolu Isuzu17,63-0,28-2,06
Anadolu Sigorta6,44-0,46-10,81
Anel Elektrik3,85-2,7821,45
Arçelik35,080,2323,27
ARD Bilişim Teknolojileri57,901,8520,42
Arena Bilgisayar44,10-2,8229,44
Armada Bilgisayar47,00-1,05-4,24
Arsan Tekstil9,67-0,6232,65
Arzum Ev Aletleri18,85-1,05-23,44
Aselsan15,181,07-16,82
Ata GMYO3,81-3,05-30,85
Atakule GMYO2,51-0,79-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,625,00-16,91
Atlas Yat. Ort.1,830,004,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,32-0,434,18
Avrasya GMYO3,230,3123,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,613,16-18,44
Avrupa Yatırım Holding7,560,0026,00
Aydem Enerji9,200,11

Ayen Enerji8,961,3665,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,90-0,3266,52
Aygaz13,612,02-4,06
Bagfaş22,40-2,6912,00
Bak Ambalaj19,380,83-4,06
Balatacılar Balatacılık6,240,00-24,27
Bantaş Ambalaj6,252,8033,26
Banvit61,30-1,1317,88
Baştaş Başkent Çimento13,404,77-22,86
Batı Çimento12,706,81169,64
Batısöke Çimento2,632,737,79
Bayrak Taban Sanayi13,543,7527,62
Bera Holding31,244,9054,04
Berkosan Yalıtım9,10-0,222,02
Beşiktaş Futbol Yat.8,409,66107,92
Beyaz Filo10,34-0,481,57
Bilici Yatırım18,981,77185,84
Bim Mağazalar65,80-0,90-10,52
Biotrend Çevre ve Enerji17,66-0,11

Birko Mensucat1,350,0021,62
Birlik Mensucat2,20-0,45-36,42
Bizim Mağazaları14,09-1,12-8,27
Borusan Mannesmann24,74-2,06-11,01
Borusan Yat. Paz.356,00-3,02-21,63
Bosch Fren Sistemleri868,80-3,90-29,87
Bossa26,84-1,9750,36
Brisa25,302,9330,66
Burçelik20,10-1,08-4,38
Burçelik Vana27,24-1,80-45,15
Bursa Çimento3,62-0,82-27,27
Carrefoursa48,20-4,27-32,87
Casa Emtia Petrol154,500,0045,75
Ceo Event Medya9,09-0,1141,37
Coca Cola İçecek77,451,1818,94
Cosmos Yat. Holding11,974,0948,51
Credıtwest Faktorıng3,331,52-43,27
Çan2 Termik4,29

Çelebi223,701,1322,56
Çelik Halat6,31-1,71-30,64
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş14,42-0,21-9,31
Çimbeton257,20-0,92-13,25
Çimentaş37,10-2,372,60
Çimsa21,440,0020,45
Çuhadaroğlu Metal7,27-0,27-5,95
Dagi Giyim2,03-3,33-40,41
Dagi Yatırım Holding11,228,09-13,02
Dardanel25,480,39-23,94
Datagate Bilgisayar13,34-1,62-17,19
Demısaş Döküm7,471,7713,01
Denge Holding6,100,8311,31
Deniz GMYO2,240,0021,60
Derimod8,97-1,97-7,91
Derlüks Yatırım Holding7,011,89-20,52
Desa Deri14,701,3850,92
Despec Bilgisayar10,36-5,04-20,67
Deva Holding30,44-0,3326,53
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,253,8112,90
Diriteks Diriliş Tekstil4,804,5828,69
Ditaş Doğan13,660,595,03
DO-CO710,10-0,4112,71
Doğan Burda17,65-1,45-21,35
Doğan Holding2,941,73-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,001,76
Doğusan3,990,00-8,90
Doğuş GMYO9,000,0010,16
Doğuş Otomotiv26,46-0,23-3,15
Döktaş Dökümcülük30,020,20-1,96
Duran Doğan Basım11,72-1,9211,73
Dyo Boya11,501,092,25
Eczacıbaşı İlaç6,310,16-12,38
Eczacıbaşı Yatırım41,22-0,6753,13
Edip Gayrimenkul2,50-1,57-24,70
Ege Endüstri1.413,90-0,01-15,07
Ege Gübre214,40-4,0747,66
Ege Profil30,20-1,37-21,03
Ege Seramik14,575,5841,59
Egeplast25,72-1,98-22,76
Ekiz Kimya7,20-1,500,98
Emek Elektrik1,870,00-34,51
Eminiş Ambalaj22,989,43-37,62
Emlak Konut GMYO1,830,00-14,49
Enerjisa Enerji10,22-0,97-11,36
Enka İnşaat7,842,6211,34
Erbosan73,20-1,4878,54
Ereğli Demir Çelik19,23-0,1646,39
Ersu Gıda4,17-1,42-15,59
Escort Teknoloji5,46-1,27-16,89
Esenboğa Elektrik29,32-0,2054,10
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,01-1,234,16
Euro Trend Yat. Ort.3,700,542,78
Euro Yat. Ort.4,36-0,46-3,33
Euro Yatırım Holding3,33-0,3017,25
Fade Gıda17,68-2,70185,62
Fenerbahçe Futbol27,08-5,91-8,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,20-2,22-25,37
F-M İzmit Piston124,90-3,101,88
Fonet Bilgi Teknolojileri14,65-0,4112,43
Ford Otosan178,200,5645,90
Formet Celik Kapi Sanayi1,3210,00-46,19
Frigo Pak Gıda27,30-9,6030,12
Galata Wind Enerji4,832,77

Galatasaray Sportif3,160,00-21,98
Garanti Bankası7,230,00-28,77
Garanti Faktoring11,44-1,212,79
Garanti Yat. Ort.2,422,11-25,08
Gedik Y. Men. Değ.19,170,0554,04
Gediz Ambalaj33,56-1,2925,22
Gentaş4,68-0,43-21,21
Gersan Elektrik5,593,52-8,96
Global Men. Değ.6,182,492,83
Global Yat. Holding3,59-0,55-23,29
Good-Year7,52-1,96-10,05
Göltaş Çimento45,100,899,31
Gözde Girişim7,258,21-9,15
GSD Denizcilik4,88-1,01-3,17
GSD Holding1,751,16-30,28
Gübre Fabrik.61,00-0,97-29,11
Güler Yat. Holding2,64-1,12-23,76
Halk GMYO3,290,002,65
Hatay Tekstil20,703,5048,39
Hedef Girişim4,52-1,9531,91
Hektaş8,27-1,4754,80
HUB Girişim14,380,28-20,99
Hürriyet Gzt.1,56-0,64-25,71
ICBC Turkey Bank5,100,00-21,54
İdealist Danışmanlık79,300,00489,15
İdealist GMYO6,58-1,79-3,24
İhlas Ev Aletleri1,14-1,72-39,36
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,94-9,77-52,22
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar6,92-0,7244,69
Info Yatırım6,63-1,782,79
İntema44,269,9910,93
Inveo Yatırım Holding96,60-2,42118,45
İpek Doğal Enerji12,753,32-2,52
İskenderun Demir Çelik13,18-1,2745,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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