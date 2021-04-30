Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,20
|-3,10
|-6,98
|Acıpayam Selüloz
|18,48
|1,43
|7,94
|Adel Kalemcilik
|24,58
|0,16
|-28,20
|Adese Gayrimenkul
|2,04
|-0,49
|-27,14
|Afyon Çimento
|3,84
|1,59
|-24,85
|Ak Enerji
|1,43
|-0,69
|-35,29
|Akbank
|4,89
|0,20
|-27,64
|Akçansa
|18,08
|-0,17
|12,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|4,29
|-29,26
|Akfen GMYO
|3,93
|1,03
|-19,14
|Akın Tekstil
|42,50
|-0,79
|33,82
|Akiş GMYO
|1,86
|0,00
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|48,56
|-0,98
|-22,24
|Aksa
|16,50
|2,87
|19,44
|Aksa Enerji
|11,40
|0,44
|53,23
|Aksigorta
|7,64
|-0,26
|-12,17
|Aksu Enerji
|5,74
|-2,05
|-23,95
|Alarko Carrıer
|339,90
|-3,79
|-6,85
|Alarko GMYO
|24,08
|0,75
|-7,95
|Alarko Holding
|9,66
|-0,82
|11,81
|Albaraka Türk
|1,60
|-1,23
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,18
|-1,24
|1,75
|Alkim Kağıt
|17,66
|2,14
|36,44
|Alkim Kimya
|17,08
|1,43
|21,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|-4,66
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|72,85
|4,22
|45,82
|Anadolu Efes
|24,06
|0,00
|3,80
|Anadolu Grubu Holding
|21,56
|-1,64
|-18,06
|Anadolu Hayat Emek.
|9,03
|-0,33
|12,38
|Anadolu Isuzu
|17,63
|-0,28
|-2,06
|Anadolu Sigorta
|6,44
|-0,46
|-10,81
|Anel Elektrik
|3,85
|-2,78
|21,45
|Arçelik
|35,08
|0,23
|23,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,90
|1,85
|20,42
|Arena Bilgisayar
|44,10
|-2,82
|29,44
|Armada Bilgisayar
|47,00
|-1,05
|-4,24
|Arsan Tekstil
|9,67
|-0,62
|32,65
|Arzum Ev Aletleri
|18,85
|-1,05
|-23,44
|Aselsan
|15,18
|1,07
|-16,82
|Ata GMYO
|3,81
|-3,05
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,51
|-0,79
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,62
|5,00
|-16,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|0,00
|4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,32
|-0,43
|4,18
|Avrasya GMYO
|3,23
|0,31
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,61
|3,16
|-18,44
|Avrupa Yatırım Holding
|7,56
|0,00
|26,00
|Aydem Enerji
|9,20
|0,11
|Ayen Enerji
|8,96
|1,36
|65,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,90
|-0,32
|66,52
|Aygaz
|13,61
|2,02
|-4,06
|Bagfaş
|22,40
|-2,69
|12,00
|Bak Ambalaj
|19,38
|0,83
|-4,06
|Balatacılar Balatacılık
|6,24
|0,00
|-24,27
|Bantaş Ambalaj
|6,25
|2,80
|33,26
|Banvit
|61,30
|-1,13
|17,88
|Baştaş Başkent Çimento
|13,40
|4,77
|-22,86
|Batı Çimento
|12,70
|6,81
|169,64
|Batısöke Çimento
|2,63
|2,73
|7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|13,54
|3,75
|27,62
|Bera Holding
|31,24
|4,90
|54,04
|Berkosan Yalıtım
|9,10
|-0,22
|2,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,40
|9,66
|107,92
|Beyaz Filo
|10,34
|-0,48
|1,57
|Bilici Yatırım
|18,98
|1,77
|185,84
|Bim Mağazalar
|65,80
|-0,90
|-10,52
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,66
|-0,11
|Birko Mensucat
|1,35
|0,00
|21,62
|Birlik Mensucat
|2,20
|-0,45
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|14,09
|-1,12
|-8,27
|Borusan Mannesmann
|24,74
|-2,06
|-11,01
|Borusan Yat. Paz.
|356,00
|-3,02
|-21,63
|Bosch Fren Sistemleri
|868,80
|-3,90
|-29,87
|Bossa
|26,84
|-1,97
|50,36
|Brisa
|25,30
|2,93
|30,66
|Burçelik
|20,10
|-1,08
|-4,38
|Burçelik Vana
|27,24
|-1,80
|-45,15
|Bursa Çimento
|3,62
|-0,82
|-27,27
|Carrefoursa
|48,20
|-4,27
|-32,87
|Casa Emtia Petrol
|154,50
|0,00
|45,75
|Ceo Event Medya
|9,09
|-0,11
|41,37
|Coca Cola İçecek
|77,45
|1,18
|18,94
|Cosmos Yat. Holding
|11,97
|4,09
|48,51
|Credıtwest Faktorıng
|3,33
|1,52
|-43,27
|Çan2 Termik
|4,29
|Çelebi
|223,70
|1,13
|22,56
|Çelik Halat
|6,31
|-1,71
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|14,42
|-0,21
|-9,31
|Çimbeton
|257,20
|-0,92
|-13,25
|Çimentaş
|37,10
|-2,37
|2,60
|Çimsa
|21,44
|0,00
|20,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,27
|-0,27
|-5,95
|Dagi Giyim
|2,03
|-3,33
|-40,41
|Dagi Yatırım Holding
|11,22
|8,09
|-13,02
|Dardanel
|25,48
|0,39
|-23,94
|Datagate Bilgisayar
|13,34
|-1,62
|-17,19
|Demısaş Döküm
|7,47
|1,77
|13,01
|Denge Holding
|6,10
|0,83
|11,31
|Deniz GMYO
|2,24
|0,00
|21,60
|Derimod
|8,97
|-1,97
|-7,91
|Derlüks Yatırım Holding
|7,01
|1,89
|-20,52
|Desa Deri
|14,70
|1,38
|50,92
|Despec Bilgisayar
|10,36
|-5,04
|-20,67
|Deva Holding
|30,44
|-0,33
|26,53
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,25
|3,81
|12,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,80
|4,58
|28,69
|Ditaş Doğan
|13,66
|0,59
|5,03
|DO-CO
|710,10
|-0,41
|12,71
|Doğan Burda
|17,65
|-1,45
|-21,35
|Doğan Holding
|2,94
|1,73
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,00
|1,76
|Doğusan
|3,99
|0,00
|-8,90
|Doğuş GMYO
|9,00
|0,00
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|26,46
|-0,23
|-3,15
|Döktaş Dökümcülük
|30,02
|0,20
|-1,96
|Duran Doğan Basım
|11,72
|-1,92
|11,73
|Dyo Boya
|11,50
|1,09
|2,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|0,16
|-12,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,22
|-0,67
|53,13
|Edip Gayrimenkul
|2,50
|-1,57
|-24,70
|Ege Endüstri
|1.413,90
|-0,01
|-15,07
|Ege Gübre
|214,40
|-4,07
|47,66
|Ege Profil
|30,20
|-1,37
|-21,03
|Ege Seramik
|14,57
|5,58
|41,59
|Egeplast
|25,72
|-1,98
|-22,76
|Ekiz Kimya
|7,20
|-1,50
|0,98
|Emek Elektrik
|1,87
|0,00
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|22,98
|9,43
|-37,62
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-14,49
|Enerjisa Enerji
|10,22
|-0,97
|-11,36
|Enka İnşaat
|7,84
|2,62
|11,34
|Erbosan
|73,20
|-1,48
|78,54
|Ereğli Demir Çelik
|19,23
|-0,16
|46,39
|Ersu Gıda
|4,17
|-1,42
|-15,59
|Escort Teknoloji
|5,46
|-1,27
|-16,89
|Esenboğa Elektrik
|29,32
|-0,20
|54,10
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,01
|-1,23
|4,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|0,54
|2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,36
|-0,46
|-3,33
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|-0,30
|17,25
|Fade Gıda
|17,68
|-2,70
|185,62
|Fenerbahçe Futbol
|27,08
|-5,91
|-8,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,20
|-2,22
|-25,37
|F-M İzmit Piston
|124,90
|-3,10
|1,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,65
|-0,41
|12,43
|Ford Otosan
|178,20
|0,56
|45,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,32
|10,00
|-46,19
|Frigo Pak Gıda
|27,30
|-9,60
|30,12
|Galata Wind Enerji
|4,83
|2,77
|Galatasaray Sportif
|3,16
|0,00
|-21,98
|Garanti Bankası
|7,23
|0,00
|-28,77
|Garanti Faktoring
|11,44
|-1,21
|2,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|2,11
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,17
|0,05
|54,04
|Gediz Ambalaj
|33,56
|-1,29
|25,22
|Gentaş
|4,68
|-0,43
|-21,21
|Gersan Elektrik
|5,59
|3,52
|-8,96
|Global Men. Değ.
|6,18
|2,49
|2,83
|Global Yat. Holding
|3,59
|-0,55
|-23,29
|Good-Year
|7,52
|-1,96
|-10,05
|Göltaş Çimento
|45,10
|0,89
|9,31
|Gözde Girişim
|7,25
|8,21
|-9,15
|GSD Denizcilik
|4,88
|-1,01
|-3,17
|GSD Holding
|1,75
|1,16
|-30,28
|Gübre Fabrik.
|61,00
|-0,97
|-29,11
|Güler Yat. Holding
|2,64
|-1,12
|-23,76
|Halk GMYO
|3,29
|0,00
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,70
|3,50
|48,39
|Hedef Girişim
|4,52
|-1,95
|31,91
|Hektaş
|8,27
|-1,47
|54,80
|HUB Girişim
|14,38
|0,28
|-20,99
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-0,64
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|0,00
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|79,30
|0,00
|489,15
|İdealist GMYO
|6,58
|-1,79
|-3,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|-1,72
|-39,36
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,94
|-9,77
|-52,22
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,92
|-0,72
|44,69
|Info Yatırım
|6,63
|-1,78
|2,79
|İntema
|44,26
|9,99
|10,93
|Inveo Yatırım Holding
|96,60
|-2,42
|118,45
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|3,32
|-2,52
|İskenderun Demir Çelik
|13,18
|-1,27
|45,86
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi