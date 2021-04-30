Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,20 -3,10 -6,98 Acıpayam Selüloz 18,48 1,43 7,94 Adel Kalemcilik 24,58 0,16 -28,20 Adese Gayrimenkul 2,04 -0,49 -27,14 Afyon Çimento 3,84 1,59 -24,85 Ak Enerji 1,43 -0,69 -35,29 Akbank 4,89 0,20 -27,64 Akçansa 18,08 -0,17 12,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 4,29 -29,26 Akfen GMYO 3,93 1,03 -19,14 Akın Tekstil 42,50 -0,79 33,82 Akiş GMYO 1,86 0,00 -33,39 Akmerkez GMYO 48,56 -0,98 -22,24 Aksa 16,50 2,87 19,44 Aksa Enerji 11,40 0,44 53,23 Aksigorta 7,64 -0,26 -12,17 Aksu Enerji 5,74 -2,05 -23,95 Alarko Carrıer 339,90 -3,79 -6,85 Alarko GMYO 24,08 0,75 -7,95 Alarko Holding 9,66 -0,82 11,81 Albaraka Türk 1,60 -1,23 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 30,18 -1,24 1,75 Alkim Kağıt 17,66 2,14 36,44 Alkim Kimya 17,08 1,43 21,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -4,66 2,74 Altınyunus Çeşme 72,85 4,22 45,82 Anadolu Efes 24,06 0,00 3,80 Anadolu Grubu Holding 21,56 -1,64 -18,06 Anadolu Hayat Emek. 9,03 -0,33 12,38 Anadolu Isuzu 17,63 -0,28 -2,06 Anadolu Sigorta 6,44 -0,46 -10,81 Anel Elektrik 3,85 -2,78 21,45 Arçelik 35,08 0,23 23,27 ARD Bilişim Teknolojileri 57,90 1,85 20,42 Arena Bilgisayar 44,10 -2,82 29,44 Armada Bilgisayar 47,00 -1,05 -4,24 Arsan Tekstil 9,67 -0,62 32,65 Arzum Ev Aletleri 18,85 -1,05 -23,44 Aselsan 15,18 1,07 -16,82 Ata GMYO 3,81 -3,05 -30,85 Atakule GMYO 2,51 -0,79 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,62 5,00 -16,91 Atlas Yat. Ort. 1,83 0,00 4,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,32 -0,43 4,18 Avrasya GMYO 3,23 0,31 23,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,61 3,16 -18,44 Avrupa Yatırım Holding 7,56 0,00 26,00 Aydem Enerji 9,20 0,11 Ayen Enerji 8,96 1,36 65,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,90 -0,32 66,52 Aygaz 13,61 2,02 -4,06 Bagfaş 22,40 -2,69 12,00 Bak Ambalaj 19,38 0,83 -4,06 Balatacılar Balatacılık 6,24 0,00 -24,27 Bantaş Ambalaj 6,25 2,80 33,26 Banvit 61,30 -1,13 17,88 Baştaş Başkent Çimento 13,40 4,77 -22,86 Batı Çimento 12,70 6,81 169,64 Batısöke Çimento 2,63 2,73 7,79 Bayrak Taban Sanayi 13,54 3,75 27,62 Bera Holding 31,24 4,90 54,04 Berkosan Yalıtım 9,10 -0,22 2,02 Beşiktaş Futbol Yat. 8,40 9,66 107,92 Beyaz Filo 10,34 -0,48 1,57 Bilici Yatırım 18,98 1,77 185,84 Bim Mağazalar 65,80 -0,90 -10,52 Biotrend Çevre ve Enerji 17,66 -0,11 Birko Mensucat 1,35 0,00 21,62 Birlik Mensucat 2,20 -0,45 -36,42 Bizim Mağazaları 14,09 -1,12 -8,27 Borusan Mannesmann 24,74 -2,06 -11,01 Borusan Yat. Paz. 356,00 -3,02 -21,63 Bosch Fren Sistemleri 868,80 -3,90 -29,87 Bossa 26,84 -1,97 50,36 Brisa 25,30 2,93 30,66 Burçelik 20,10 -1,08 -4,38 Burçelik Vana 27,24 -1,80 -45,15 Bursa Çimento 3,62 -0,82 -27,27 Carrefoursa 48,20 -4,27 -32,87 Casa Emtia Petrol 154,50 0,00 45,75 Ceo Event Medya 9,09 -0,11 41,37 Coca Cola İçecek 77,45 1,18 18,94 Cosmos Yat. Holding 11,97 4,09 48,51 Credıtwest Faktorıng 3,33 1,52 -43,27 Çan2 Termik 4,29 Çelebi 223,70 1,13 22,56 Çelik Halat 6,31 -1,71 -30,64 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 14,42 -0,21 -9,31 Çimbeton 257,20 -0,92 -13,25 Çimentaş 37,10 -2,37 2,60 Çimsa 21,44 0,00 20,45 Çuhadaroğlu Metal 7,27 -0,27 -5,95 Dagi Giyim 2,03 -3,33 -40,41 Dagi Yatırım Holding 11,22 8,09 -13,02 Dardanel 25,48 0,39 -23,94 Datagate Bilgisayar 13,34 -1,62 -17,19 Demısaş Döküm 7,47 1,77 13,01 Denge Holding 6,10 0,83 11,31 Deniz GMYO 2,24 0,00 21,60 Derimod 8,97 -1,97 -7,91 Derlüks Yatırım Holding 7,01 1,89 -20,52 Desa Deri 14,70 1,38 50,92 Despec Bilgisayar 10,36 -5,04 -20,67 Deva Holding 30,44 -0,33 26,53 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,25 3,81 12,90 Diriteks Diriliş Tekstil 4,80 4,58 28,69 Ditaş Doğan 13,66 0,59 5,03 DO-CO 710,10 -0,41 12,71 Doğan Burda 17,65 -1,45 -21,35 Doğan Holding 2,94 1,73 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,00 1,76 Doğusan 3,99 0,00 -8,90 Doğuş GMYO 9,00 0,00 10,16 Doğuş Otomotiv 26,46 -0,23 -3,15 Döktaş Dökümcülük 30,02 0,20 -1,96 Duran Doğan Basım 11,72 -1,92 11,73 Dyo Boya 11,50 1,09 2,25 Eczacıbaşı İlaç 6,31 0,16 -12,38 Eczacıbaşı Yatırım 41,22 -0,67 53,13 Edip Gayrimenkul 2,50 -1,57 -24,70 Ege Endüstri 1.413,90 -0,01 -15,07 Ege Gübre 214,40 -4,07 47,66 Ege Profil 30,20 -1,37 -21,03 Ege Seramik 14,57 5,58 41,59 Egeplast 25,72 -1,98 -22,76 Ekiz Kimya 7,20 -1,50 0,98 Emek Elektrik 1,87 0,00 -34,51 Eminiş Ambalaj 22,98 9,43 -37,62 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -14,49 Enerjisa Enerji 10,22 -0,97 -11,36 Enka İnşaat 7,84 2,62 11,34 Erbosan 73,20 -1,48 78,54 Ereğli Demir Çelik 19,23 -0,16 46,39 Ersu Gıda 4,17 -1,42 -15,59 Escort Teknoloji 5,46 -1,27 -16,89 Esenboğa Elektrik 29,32 -0,20 54,10 Etiler Gıda 5,80 0,00 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,01 -1,23 4,16 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 0,54 2,78 Euro Yat. Ort. 4,36 -0,46 -3,33 Euro Yatırım Holding 3,33 -0,30 17,25 Fade Gıda 17,68 -2,70 185,62 Fenerbahçe Futbol 27,08 -5,91 -8,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,20 -2,22 -25,37 F-M İzmit Piston 124,90 -3,10 1,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,65 -0,41 12,43 Ford Otosan 178,20 0,56 45,90 Formet Celik Kapi Sanayi 1,32 10,00 -46,19 Frigo Pak Gıda 27,30 -9,60 30,12 Galata Wind Enerji 4,83 2,77 Galatasaray Sportif 3,16 0,00 -21,98 Garanti Bankası 7,23 0,00 -28,77 Garanti Faktoring 11,44 -1,21 2,79 Garanti Yat. Ort. 2,42 2,11 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 19,17 0,05 54,04 Gediz Ambalaj 33,56 -1,29 25,22 Gentaş 4,68 -0,43 -21,21 Gersan Elektrik 5,59 3,52 -8,96 Global Men. Değ. 6,18 2,49 2,83 Global Yat. Holding 3,59 -0,55 -23,29 Good-Year 7,52 -1,96 -10,05 Göltaş Çimento 45,10 0,89 9,31 Gözde Girişim 7,25 8,21 -9,15 GSD Denizcilik 4,88 -1,01 -3,17 GSD Holding 1,75 1,16 -30,28 Gübre Fabrik. 61,00 -0,97 -29,11 Güler Yat. Holding 2,64 -1,12 -23,76 Halk GMYO 3,29 0,00 2,65 Hatay Tekstil 20,70 3,50 48,39 Hedef Girişim 4,52 -1,95 31,91 Hektaş 8,27 -1,47 54,80 HUB Girişim 14,38 0,28 -20,99 Hürriyet Gzt. 1,56 -0,64 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,10 0,00 -21,54 İdealist Danışmanlık 79,30 0,00 489,15 İdealist GMYO 6,58 -1,79 -3,24 İhlas Ev Aletleri 1,14 -1,72 -39,36 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,94 -9,77 -52,22 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,92 -0,72 44,69 Info Yatırım 6,63 -1,78 2,79 İntema 44,26 9,99 10,93 Inveo Yatırım Holding 96,60 -2,42 118,45 İpek Doğal Enerji 12,75 3,32 -2,52 İskenderun Demir Çelik 13,18 -1,27 45,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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