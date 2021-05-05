Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,16
|1,42
|-7,49
|Acıpayam Selüloz
|19,18
|2,08
|12,03
|Adel Kalemcilik
|23,50
|-3,29
|-31,36
|Adese Gayrimenkul
|1,95
|0,52
|-30,36
|Afyon Çimento
|4,07
|0,99
|-20,35
|Ak Enerji
|1,50
|1,35
|-32,13
|Akbank
|4,92
|-0,40
|-27,20
|Akçansa
|19,65
|3,42
|22,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-2,78
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,11
|-0,48
|-15,43
|Akın Tekstil
|38,44
|-3,51
|21,03
|Akiş GMYO
|1,96
|-1,51
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|46,78
|-1,27
|-25,09
|Aksa
|16,94
|2,23
|22,62
|Aksa Enerji
|11,85
|-0,75
|59,27
|Aksigorta
|7,57
|0,53
|-12,97
|Aksu Enerji
|5,88
|-0,68
|-22,09
|Alarko Carrıer
|340,30
|-2,10
|-6,74
|Alarko GMYO
|23,92
|0,25
|-8,56
|Alarko Holding
|9,83
|0,82
|13,77
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,66
|0,13
|3,37
|Alkim Kağıt
|17,40
|-1,92
|34,43
|Alkim Kimya
|17,56
|-0,79
|24,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,42
|8,04
|10,50
|Altınyunus Çeşme
|67,75
|-0,88
|35,61
|Anadolu Efes
|24,50
|2,25
|5,69
|Anadolu Grubu Holding
|23,52
|0,34
|-10,61
|Anadolu Hayat Emek.
|9,01
|-0,11
|12,13
|Anadolu Isuzu
|17,68
|-0,45
|-1,78
|Anadolu Sigorta
|6,57
|-0,15
|-9,01
|Anel Elektrik
|3,97
|-0,75
|25,24
|Arçelik
|33,60
|-0,59
|18,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,20
|-1,89
|18,97
|Arena Bilgisayar
|48,04
|-1,36
|41,01
|Armada Bilgisayar
|52,00
|1,96
|5,95
|Arsan Tekstil
|9,81
|1,34
|34,57
|Arzum Ev Aletleri
|19,12
|-0,78
|-22,34
|Aselsan
|14,84
|-0,47
|-18,68
|Ata GMYO
|3,80
|-2,31
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,58
|-1,15
|2,38
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-6,46
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-2,47
|-9,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,89
|0,96
|1,74
|Avrasya GMYO
|3,04
|-2,88
|16,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-3,92
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|7,28
|-1,89
|21,33
|Aydem Enerji
|8,55
|-1,61
|Ayen Enerji
|7,56
|-9,89
|39,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,88
|-0,10
|83,96
|Aygaz
|14,51
|1,19
|2,28
|Bagfaş
|26,40
|6,45
|32,00
|Bak Ambalaj
|20,18
|-2,04
|-0,10
|Balatacılar Balatacılık
|5,95
|-7,61
|-27,79
|Bantaş Ambalaj
|6,29
|-0,63
|34,12
|Banvit
|61,25
|-0,41
|17,79
|Baştaş Başkent Çimento
|14,49
|3,50
|-16,58
|Batı Çimento
|13,37
|-3,12
|183,86
|Batısöke Çimento
|2,76
|-1,43
|13,11
|Bayrak Taban Sanayi
|11,36
|-2,07
|7,07
|Bera Holding
|30,06
|-1,89
|48,22
|Berkosan Yalıtım
|10,75
|-2,98
|20,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,51
|3,24
|160,15
|Beyaz Filo
|11,25
|-4,42
|10,51
|Bilici Yatırım
|19,33
|1,20
|191,11
|Bim Mağazalar
|64,50
|-0,31
|-12,29
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,16
|0,33
|Birko Mensucat
|1,23
|-3,15
|10,81
|Birlik Mensucat
|2,09
|-5,00
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|13,95
|0,14
|-9,18
|Borusan Mannesmann
|25,10
|-1,34
|-9,71
|Borusan Yat. Paz.
|383,10
|-2,02
|-15,67
|Bosch Fren Sistemleri
|931,60
|0,92
|-24,24
|Bossa
|27,46
|-0,07
|53,84
|Brisa
|24,56
|-0,49
|26,84
|Burçelik
|21,68
|1,31
|3,14
|Burçelik Vana
|28,08
|-0,85
|-43,46
|Bursa Çimento
|3,84
|5,21
|-22,85
|Carrefoursa
|46,08
|-0,78
|-35,82
|Casa Emtia Petrol
|150,20
|4,16
|41,70
|Ceo Event Medya
|9,35
|0,65
|45,41
|Coca Cola İçecek
|83,25
|2,84
|27,85
|Cosmos Yat. Holding
|10,40
|0,00
|29,03
|Credıtwest Faktorıng
|3,50
|0,57
|-40,37
|Çan2 Termik
|4,67
|-9,85
|Çelebi
|245,40
|-2,73
|34,45
|Çelik Halat
|6,90
|-2,13
|-24,16
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|14,73
|0,94
|-6,24
|Çimbeton
|258,40
|-1,37
|-12,85
|Çimentaş
|35,00
|-1,46
|-3,21
|Çimsa
|24,74
|9,47
|38,99
|Çuhadaroğlu Metal
|7,07
|-3,05
|-7,06
|Dagi Giyim
|2,20
|-1,35
|-35,42
|Dagi Yatırım Holding
|12,47
|-4,59
|-3,33
|Dardanel
|24,60
|-2,61
|-26,57
|Datagate Bilgisayar
|13,82
|-0,36
|-14,21
|Demısaş Döküm
|7,36
|1,94
|13,66
|Denge Holding
|5,95
|0,51
|8,58
|Deniz GMYO
|2,15
|0,94
|16,72
|Derimod
|9,15
|-0,76
|-6,06
|Derlüks Yatırım Holding
|8,33
|3,35
|-5,56
|Desa Deri
|13,88
|-4,67
|42,51
|Despec Bilgisayar
|10,98
|0,83
|-15,93
|Deva Holding
|30,44
|-0,59
|26,53
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,65
|1,71
|25,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,26
|-3,49
|41,02
|Ditaş Doğan
|16,36
|7,00
|25,79
|DO-CO
|712,20
|0,75
|13,05
|Doğan Burda
|16,00
|-8,41
|-28,70
|Doğan Holding
|2,98
|-0,33
|-0,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,43
|-0,41
|4,34
|Doğusan
|4,59
|0,88
|4,79
|Doğuş GMYO
|8,95
|-0,44
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|27,04
|0,67
|-1,03
|Döktaş Dökümcülük
|28,98
|3,13
|-5,36
|Duran Doğan Basım
|12,20
|2,43
|16,30
|Dyo Boya
|12,84
|-3,96
|14,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-0,16
|-11,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,88
|3,41
|66,72
|Edip Gayrimenkul
|2,64
|-5,38
|-20,48
|Ege Endüstri
|1.409,80
|-0,65
|-15,32
|Ege Gübre
|221,90
|1,88
|52,82
|Ege Profil
|32,18
|-3,07
|-15,85
|Ege Seramik
|14,55
|1,18
|41,40
|Egeplast
|27,02
|-2,74
|-18,86
|Ekiz Kimya
|8,00
|1,27
|12,20
|Emek Elektrik
|1,89
|-2,07
|-33,81
|Eminiş Ambalaj
|25,50
|-8,73
|-30,78
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,65
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,64
|0,85
|-7,72
|Enka İnşaat
|7,88
|1,29
|11,90
|Erbosan
|78,35
|-1,94
|91,10
|Ereğli Demir Çelik
|19,31
|-1,73
|47,00
|Ersu Gıda
|4,10
|-1,68
|-17,00
|Escort Teknoloji
|5,52
|-1,08
|-15,98
|Esenboğa Elektrik
|32,62
|1,94
|71,45
|Etiler Gıda
|6,40
|-6,43
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,19
|1,70
|8,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-0,29
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,22
|-1,86
|-6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|-1,80
|15,14
|Fade Gıda
|18,15
|0,44
|193,21
|Fenerbahçe Futbol
|27,74
|-1,84
|-6,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|-2,17
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|128,30
|-1,61
|4,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,30
|-0,97
|9,75
|Ford Otosan
|177,40
|5,03
|45,24
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,37
|-2,84
|-44,16
|Frigo Pak Gıda
|26,26
|-3,74
|25,17
|Galata Wind Enerji
|4,87
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,15
|1,61
|-22,22
|Garanti Bankası
|7,24
|-0,41
|-28,68
|Garanti Faktoring
|11,80
|-1,67
|6,02
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|-1,61
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,09
|0,10
|53,40
|Gediz Ambalaj
|34,30
|-1,83
|27,99
|Gentaş
|4,76
|-0,83
|-19,87
|Gersan Elektrik
|5,68
|-0,87
|-7,49
|Global Men. Değ.
|6,66
|-2,20
|10,82
|Global Yat. Holding
|3,68
|0,27
|-21,37
|Good-Year
|7,84
|1,55
|-6,22
|Göltaş Çimento
|52,20
|-1,97
|26,51
|Gözde Girişim
|6,87
|-0,43
|-13,91
|GSD Denizcilik
|4,99
|-0,20
|-0,99
|GSD Holding
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|60,60
|0,50
|-29,58
|Güler Yat. Holding
|2,54
|-1,55
|-26,65
|Halk GMYO
|3,27
|0,31
|2,03
|Hatay Tekstil
|20,60
|-1,44
|47,67
|Hedef Girişim
|4,46
|-1,55
|30,16
|Hektaş
|9,86
|3,90
|84,56
|HUB Girişim
|14,48
|-1,96
|-20,44
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|-1,24
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|0,79
|-21,85
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|0,00
|420,06
|İdealist GMYO
|6,25
|-2,34
|-8,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|1,69
|-36,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,99
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|-2,46
|-51,69
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|1,55
|64,14
|Info Yatırım
|6,55
|0,46
|1,55
|İntema
|46,56
|-6,17
|16,69
|Inveo Yatırım Holding
|91,15
|-2,04
|106,13
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|0,63
|-2,52
|İskenderun Demir Çelik
|13,51
|-0,66
|49,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi