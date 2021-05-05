Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

05.05.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,161,42-7,49
Acıpayam Selüloz19,182,0812,03
Adel Kalemcilik23,50-3,29-31,36
Adese Gayrimenkul1,950,52-30,36
Afyon Çimento4,070,99-20,35
Ak Enerji1,501,35-32,13
Akbank4,92-0,40-27,20
Akçansa19,653,4222,03
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-2,78-27,18
Akfen GMYO4,11-0,48-15,43
Akın Tekstil38,44-3,5121,03
Akiş GMYO1,96-1,51-29,81
Akmerkez GMYO46,78-1,27-25,09
Aksa16,942,2322,62
Aksa Enerji11,85-0,7559,27
Aksigorta7,570,53-12,97
Aksu Enerji5,88-0,68-22,09
Alarko Carrıer340,30-2,10-6,74
Alarko GMYO23,920,25-8,56
Alarko Holding9,830,8213,77
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,660,133,37
Alkim Kağıt17,40-1,9234,43
Alkim Kimya17,56-0,7924,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,428,0410,50
Altınyunus Çeşme67,75-0,8835,61
Anadolu Efes24,502,255,69
Anadolu Grubu Holding23,520,34-10,61
Anadolu Hayat Emek.9,01-0,1112,13
Anadolu Isuzu17,68-0,45-1,78
Anadolu Sigorta6,57-0,15-9,01
Anel Elektrik3,97-0,7525,24
Arçelik33,60-0,5918,07
ARD Bilişim Teknolojileri57,20-1,8918,97
Arena Bilgisayar48,04-1,3641,01
Armada Bilgisayar52,001,965,95
Arsan Tekstil9,811,3434,57
Arzum Ev Aletleri19,12-0,78-22,34
Aselsan14,84-0,47-18,68
Ata GMYO3,80-2,31-31,03
Atakule GMYO2,58-1,152,38
Atlantis Yatırım Holding4,20-6,46-24,46
Atlas Yat. Ort.1,58-2,47-9,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,890,961,74
Avrasya GMYO3,04-2,8816,06
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-3,92-8,13
Avrupa Yatırım Holding7,28-1,8921,33
Aydem Enerji8,55-1,61

Ayen Enerji7,56-9,8939,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,88-0,1083,96
Aygaz14,511,192,28
Bagfaş26,406,4532,00
Bak Ambalaj20,18-2,04-0,10
Balatacılar Balatacılık5,95-7,61-27,79
Bantaş Ambalaj6,29-0,6334,12
Banvit61,25-0,4117,79
Baştaş Başkent Çimento14,493,50-16,58
Batı Çimento13,37-3,12183,86
Batısöke Çimento2,76-1,4313,11
Bayrak Taban Sanayi11,36-2,077,07
Bera Holding30,06-1,8948,22
Berkosan Yalıtım10,75-2,9820,52
Beşiktaş Futbol Yat.10,513,24160,15
Beyaz Filo11,25-4,4210,51
Bilici Yatırım19,331,20191,11
Bim Mağazalar64,50-0,31-12,29
Biotrend Çevre ve Enerji18,160,33

Birko Mensucat1,23-3,1510,81
Birlik Mensucat2,09-5,00-39,60
Bizim Mağazaları13,950,14-9,18
Borusan Mannesmann25,10-1,34-9,71
Borusan Yat. Paz.383,10-2,02-15,67
Bosch Fren Sistemleri931,600,92-24,24
Bossa27,46-0,0753,84
Brisa24,56-0,4926,84
Burçelik21,681,313,14
Burçelik Vana28,08-0,85-43,46
Bursa Çimento3,845,21-22,85
Carrefoursa46,08-0,78-35,82
Casa Emtia Petrol150,204,1641,70
Ceo Event Medya9,350,6545,41
Coca Cola İçecek83,252,8427,85
Cosmos Yat. Holding10,400,0029,03
Credıtwest Faktorıng3,500,57-40,37
Çan2 Termik4,67-9,85

Çelebi245,40-2,7334,45
Çelik Halat6,90-2,13-24,16
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş14,730,94-6,24
Çimbeton258,40-1,37-12,85
Çimentaş35,00-1,46-3,21
Çimsa24,749,4738,99
Çuhadaroğlu Metal7,07-3,05-7,06
Dagi Giyim2,20-1,35-35,42
Dagi Yatırım Holding12,47-4,59-3,33
Dardanel24,60-2,61-26,57
Datagate Bilgisayar13,82-0,36-14,21
Demısaş Döküm7,361,9413,66
Denge Holding5,950,518,58
Deniz GMYO2,150,9416,72
Derimod9,15-0,76-6,06
Derlüks Yatırım Holding8,333,35-5,56
Desa Deri13,88-4,6742,51
Despec Bilgisayar10,980,83-15,93
Deva Holding30,44-0,5926,53
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,651,7125,81
Diriteks Diriliş Tekstil5,26-3,4941,02
Ditaş Doğan16,367,0025,79
DO-CO712,200,7513,05
Doğan Burda16,00-8,41-28,70
Doğan Holding2,98-0,33-0,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,43-0,414,34
Doğusan4,590,884,79
Doğuş GMYO8,95-0,449,55
Doğuş Otomotiv27,040,67-1,03
Döktaş Dökümcülük28,983,13-5,36
Duran Doğan Basım12,202,4316,30
Dyo Boya12,84-3,9614,16
Eczacıbaşı İlaç6,36-0,16-11,69
Eczacıbaşı Yatırım44,883,4166,72
Edip Gayrimenkul2,64-5,38-20,48
Ege Endüstri1.409,80-0,65-15,32
Ege Gübre221,901,8852,82
Ege Profil32,18-3,07-15,85
Ege Seramik14,551,1841,40
Egeplast27,02-2,74-18,86
Ekiz Kimya8,001,2712,20
Emek Elektrik1,89-2,07-33,81
Eminiş Ambalaj25,50-8,73-30,78
Emlak Konut GMYO1,820,65-13,93
Enerjisa Enerji10,640,85-7,72
Enka İnşaat7,881,2911,90
Erbosan78,35-1,9491,10
Ereğli Demir Çelik19,31-1,7347,00
Ersu Gıda4,10-1,68-17,00
Escort Teknoloji5,52-1,08-15,98
Esenboğa Elektrik32,621,9471,45
Etiler Gıda6,40-6,4360,80
Euro Kapital Yat. Ort.4,191,708,83
Euro Trend Yat. Ort.3,49-0,29-3,06
Euro Yat. Ort.4,22-1,86-6,43
Euro Yatırım Holding3,27-1,8015,14
Fade Gıda18,150,44193,21
Fenerbahçe Futbol27,74-1,84-6,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,25-2,17-23,68
F-M İzmit Piston128,30-1,614,65
Fonet Bilgi Teknolojileri14,30-0,979,75
Ford Otosan177,405,0345,24
Formet Celik Kapi Sanayi1,37-2,84-44,16
Frigo Pak Gıda26,26-3,7425,17
Galata Wind Enerji4,870,00

Galatasaray Sportif3,151,61-22,22
Garanti Bankası7,24-0,41-28,68
Garanti Faktoring11,80-1,676,02
Garanti Yat. Ort.2,44-1,61-24,46
Gedik Y. Men. Değ.19,090,1053,40
Gediz Ambalaj34,30-1,8327,99
Gentaş4,76-0,83-19,87
Gersan Elektrik5,68-0,87-7,49
Global Men. Değ.6,66-2,2010,82
Global Yat. Holding3,680,27-21,37
Good-Year7,841,55-6,22
Göltaş Çimento52,20-1,9726,51
Gözde Girişim6,87-0,43-13,91
GSD Denizcilik4,99-0,20-0,99
GSD Holding1,77-0,56-29,48
Gübre Fabrik.60,600,50-29,58
Güler Yat. Holding2,54-1,55-26,65
Halk GMYO3,270,312,03
Hatay Tekstil20,60-1,4447,67
Hedef Girişim4,46-1,5530,16
Hektaş9,863,9084,56
HUB Girişim14,48-1,96-20,44
Hürriyet Gzt.1,59-1,24-24,29
ICBC Turkey Bank5,080,79-21,85
İdealist Danışmanlık70,000,00420,06
İdealist GMYO6,25-2,34-8,09
İhlas Ev Aletleri1,201,69-36,17
İhlas Gayrimenkul1,020,99-18,40
İhlas Gazetecilik1,19-2,46-51,69
İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar7,851,5564,14
Info Yatırım6,550,461,55
İntema46,56-6,1716,69
Inveo Yatırım Holding91,15-2,04106,13
İpek Doğal Enerji12,750,63-2,52
İskenderun Demir Çelik13,51-0,6649,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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