Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.05.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,07-0,70-8,66
Acıpayam Selüloz18,99-0,3110,92
Adel Kalemcilik23,540,00-31,24
Adese Gayrimenkul1,95-1,52-30,36
Afyon Çimento4,02-0,74-21,33
Ak Enerji1,500,67-32,13
Akbank4,970,61-26,46
Akçansa19,210,1619,30
Akdeniz Yatırım Hold.1,72-0,58-28,43
Akfen GMYO4,060,00-16,46
Akın Tekstil37,70-2,5818,70
Akiş GMYO1,980,51-29,09
Akmerkez GMYO46,78-0,13-25,09
Aksa17,000,4723,06
Aksa Enerji12,032,6561,69
Aksigorta7,57-1,17-12,97
Aksu Enerji5,85-1,68-22,49
Alarko Carrıer339,90-0,03-6,85
Alarko GMYO23,920,50-8,56
Alarko Holding10,032,4516,09
Albaraka Türk1,600,00-17,53
Alcatel Lucent Teletaş29,94-1,900,94
Alkim Kağıt17,15-1,2132,50
Alkim Kimya17,26-1,1522,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,27-3,403,65
Altınyunus Çeşme71,006,2142,11
Anadolu Efes24,26-1,144,66
Anadolu Grubu Holding23,68-0,08-10,00
Anadolu Hayat Emek.9,00-2,6012,00
Anadolu Isuzu18,01-1,320,06
Anadolu Sigorta6,59-0,30-8,73
Anel Elektrik3,970,5125,24
Arçelik32,76-1,9215,11
ARD Bilişim Teknolojileri57,200,0018,97
Arena Bilgisayar48,201,0541,47
Armada Bilgisayar50,70-0,393,30
Arsan Tekstil9,891,1235,67
Arzum Ev Aletleri19,00-0,52-22,83
Aselsan14,84-0,47-18,68
Ata GMYO3,78-0,53-31,40
Atakule GMYO2,57-0,771,98
Atlantis Yatırım Holding4,300,00-22,66
Atlas Yat. Ort.1,55-0,64-11,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,370,934,47
Avrasya GMYO3,01-1,6314,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,116,14-2,81
Avrupa Yatırım Holding7,16-0,8319,33
Aydem Enerji8,49-1,96

Ayen Enerji7,07-6,4830,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,20-1,9477,97
Aygaz14,18-3,27-0,05
Bagfaş26,140,0030,70
Bak Ambalaj20,241,200,20
Balatacılar Balatacılık5,72-5,14-30,58
Bantaş Ambalaj6,542,9939,45
Banvit60,95-0,8917,21
Baştaş Başkent Çimento14,002,49-19,40
Batı Çimento12,91-3,15174,10
Batısöke Çimento2,78-1,0713,93
Bayrak Taban Sanayi11,591,059,24
Bera Holding30,820,0651,97
Berkosan Yalıtım10,43-0,7616,93
Beşiktaş Futbol Yat.9,00-5,86122,77
Beyaz Filo11,05-3,078,55
Bilici Yatırım19,290,94190,51
Bim Mağazalar65,30-0,15-11,20
Biotrend Çevre ve Enerji18,110,00

Birko Mensucat1,240,0011,71
Birlik Mensucat2,150,00-37,86
Bizim Mağazaları13,96-0,36-9,11
Borusan Mannesmann25,280,24-9,06
Borusan Yat. Paz.383,30-0,18-15,62
Bosch Fren Sistemleri915,00-0,55-25,59
Bossa27,921,2356,41
Brisa24,08-2,0324,36
Burçelik22,765,868,28
Burçelik Vana29,505,81-40,60
Bursa Çimento3,70-3,39-25,67
Carrefoursa47,003,12-34,54
Casa Emtia Petrol148,00-2,6339,62
Ceo Event Medya9,874,4453,50
Coca Cola İçecek82,55-1,0226,78
Cosmos Yat. Holding10,090,3025,19
Credıtwest Faktorıng3,410,29-41,91
Çan2 Termik4,47-4,28

Çelebi248,00-0,4035,87
Çelik Halat6,992,19-23,17
Çemaş Döküm1,21-0,82-28,93
Çemtaş14,72-0,07-6,31
Çimbeton259,201,33-12,58
Çimentaş35,00-0,06-3,21
Çimsa24,02-1,8834,94
Çuhadaroğlu Metal7,03-0,99-7,59
Dagi Giyim2,190,00-35,71
Dagi Yatırım Holding12,30-1,36-4,65
Dardanel25,244,56-24,66
Datagate Bilgisayar13,961,09-13,35
Demısaş Döküm7,381,1013,97
Denge Holding5,850,526,75
Deniz GMYO2,181,4018,35
Derimod8,98-1,86-7,80
Derlüks Yatırım Holding8,05-5,29-8,73
Desa Deri13,471,5838,30
Despec Bilgisayar11,122,58-14,85
Deva Holding30,720,7927,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,23-0,8221,94
Diriteks Diriliş Tekstil5,401,8944,77
Ditaş Doğan16,996,0530,63
DO-CO715,800,1313,62
Doğan Burda15,50-5,72-30,93
Doğan Holding2,980,34-0,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-0,833,05
Doğusan4,67-0,436,62
Doğuş GMYO8,870,458,57
Doğuş Otomotiv27,200,67-0,44
Döktaş Dökümcülük29,502,43-3,66
Duran Doğan Basım11,90-0,8313,44
Dyo Boya13,071,9516,21
Eczacıbaşı İlaç6,38-0,47-11,41
Eczacıbaşı Yatırım44,94-0,8866,94
Edip Gayrimenkul2,55-2,30-23,19
Ege Endüstri1.362,00-1,38-18,19
Ege Gübre219,000,1850,83
Ege Profil32,08-1,90-16,11
Ege Seramik14,09-1,7436,93
Egeplast26,70-0,30-19,82
Ekiz Kimya8,253,1315,71
Emek Elektrik1,86-1,06-34,86
Eminiş Ambalaj25,00-0,64-32,14
Emlak Konut GMYO1,820,00-13,93
Enerjisa Enerji10,59-1,49-8,16
Enka İnşaat7,950,8912,90
Erbosan76,80-1,7987,32
Ereğli Demir Çelik19,590,7749,13
Ersu Gıda4,08-0,49-17,41
Escort Teknoloji5,621,08-14,46
Esenboğa Elektrik30,42-1,8759,88
Etiler Gıda7,256,6282,16
Euro Kapital Yat. Ort.4,282,6411,17
Euro Trend Yat. Ort.3,48-0,29-3,33
Euro Yat. Ort.4,353,08-3,55
Euro Yatırım Holding3,22-0,9213,38
Fade Gıda18,150,28193,21
Fenerbahçe Futbol27,420,44-7,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,250,45-23,68
F-M İzmit Piston126,50-1,173,18
Fonet Bilgi Teknolojileri14,250,289,36
Ford Otosan177,000,0044,92
Formet Celik Kapi Sanayi1,412,17-42,52
Frigo Pak Gıda26,66-1,9927,07
Galata Wind Enerji4,75-0,42

Galatasaray Sportif3,100,32-23,46
Garanti Bankası7,341,24-27,69
Garanti Faktoring11,700,265,12
Garanti Yat. Ort.2,470,41-23,53
Gedik Y. Men. Değ.20,426,0264,08
Gediz Ambalaj35,161,8031,19
Gentaş5,063,27-14,81
Gersan Elektrik5,65-0,18-7,98
Global Men. Değ.6,42-3,176,82
Global Yat. Holding3,65-0,54-22,01
Good-Year7,82-1,39-6,46
Göltaş Çimento52,200,9726,51
Gözde Girişim6,80-0,58-14,79
GSD Denizcilik4,94-0,80-1,98
GSD Holding1,811,69-27,89
Gübre Fabrik.60,25-0,90-29,98
Güler Yat. Holding2,640,00-23,76
Halk GMYO3,260,311,71
Hatay Tekstil20,10-2,0544,09
Hedef Girişim4,451,1429,87
Hektaş9,410,4376,14
HUB Girişim14,590,62-19,84
Hürriyet Gzt.1,58-0,63-24,76
ICBC Turkey Bank5,100,00-21,54
İdealist Danışmanlık68,00-1,45405,20
İdealist GMYO5,78-5,25-15,00
İhlas Ev Aletleri1,190,00-36,70
İhlas Gayrimenkul1,01-0,98-19,20
İhlas Gazetecilik1,233,36-50,07
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar7,50-0,9256,82
Info Yatırım6,57-1,651,86
İntema42,68-7,186,97
Inveo Yatırım Holding109,109,92146,72
İpek Doğal Enerji12,760,24-2,45
İskenderun Demir Çelik13,701,9351,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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