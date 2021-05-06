Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,07 -0,70 -8,66 Acıpayam Selüloz 18,99 -0,31 10,92 Adel Kalemcilik 23,54 0,00 -31,24 Adese Gayrimenkul 1,95 -1,52 -30,36 Afyon Çimento 4,02 -0,74 -21,33 Ak Enerji 1,50 0,67 -32,13 Akbank 4,97 0,61 -26,46 Akçansa 19,21 0,16 19,30 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 -0,58 -28,43 Akfen GMYO 4,06 0,00 -16,46 Akın Tekstil 37,70 -2,58 18,70 Akiş GMYO 1,98 0,51 -29,09 Akmerkez GMYO 46,78 -0,13 -25,09 Aksa 17,00 0,47 23,06 Aksa Enerji 12,03 2,65 61,69 Aksigorta 7,57 -1,17 -12,97 Aksu Enerji 5,85 -1,68 -22,49 Alarko Carrıer 339,90 -0,03 -6,85 Alarko GMYO 23,92 0,50 -8,56 Alarko Holding 10,03 2,45 16,09 Albaraka Türk 1,60 0,00 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 29,94 -1,90 0,94 Alkim Kağıt 17,15 -1,21 32,50 Alkim Kimya 17,26 -1,15 22,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -3,40 3,65 Altınyunus Çeşme 71,00 6,21 42,11 Anadolu Efes 24,26 -1,14 4,66 Anadolu Grubu Holding 23,68 -0,08 -10,00 Anadolu Hayat Emek. 9,00 -2,60 12,00 Anadolu Isuzu 18,01 -1,32 0,06 Anadolu Sigorta 6,59 -0,30 -8,73 Anel Elektrik 3,97 0,51 25,24 Arçelik 32,76 -1,92 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 57,20 0,00 18,97 Arena Bilgisayar 48,20 1,05 41,47 Armada Bilgisayar 50,70 -0,39 3,30 Arsan Tekstil 9,89 1,12 35,67 Arzum Ev Aletleri 19,00 -0,52 -22,83 Aselsan 14,84 -0,47 -18,68 Ata GMYO 3,78 -0,53 -31,40 Atakule GMYO 2,57 -0,77 1,98 Atlantis Yatırım Holding 4,30 0,00 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,37 0,93 4,47 Avrasya GMYO 3,01 -1,63 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 6,14 -2,81 Avrupa Yatırım Holding 7,16 -0,83 19,33 Aydem Enerji 8,49 -1,96 Ayen Enerji 7,07 -6,48 30,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,20 -1,94 77,97 Aygaz 14,18 -3,27 -0,05 Bagfaş 26,14 0,00 30,70 Bak Ambalaj 20,24 1,20 0,20 Balatacılar Balatacılık 5,72 -5,14 -30,58 Bantaş Ambalaj 6,54 2,99 39,45 Banvit 60,95 -0,89 17,21 Baştaş Başkent Çimento 14,00 2,49 -19,40 Batı Çimento 12,91 -3,15 174,10 Batısöke Çimento 2,78 -1,07 13,93 Bayrak Taban Sanayi 11,59 1,05 9,24 Bera Holding 30,82 0,06 51,97 Berkosan Yalıtım 10,43 -0,76 16,93 Beşiktaş Futbol Yat. 9,00 -5,86 122,77 Beyaz Filo 11,05 -3,07 8,55 Bilici Yatırım 19,29 0,94 190,51 Bim Mağazalar 65,30 -0,15 -11,20 Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,00 Birko Mensucat 1,24 0,00 11,71 Birlik Mensucat 2,15 0,00 -37,86 Bizim Mağazaları 13,96 -0,36 -9,11 Borusan Mannesmann 25,28 0,24 -9,06 Borusan Yat. Paz. 383,30 -0,18 -15,62 Bosch Fren Sistemleri 915,00 -0,55 -25,59 Bossa 27,92 1,23 56,41 Brisa 24,08 -2,03 24,36 Burçelik 22,76 5,86 8,28 Burçelik Vana 29,50 5,81 -40,60 Bursa Çimento 3,70 -3,39 -25,67 Carrefoursa 47,00 3,12 -34,54 Casa Emtia Petrol 148,00 -2,63 39,62 Ceo Event Medya 9,87 4,44 53,50 Coca Cola İçecek 82,55 -1,02 26,78 Cosmos Yat. Holding 10,09 0,30 25,19 Credıtwest Faktorıng 3,41 0,29 -41,91 Çan2 Termik 4,47 -4,28 Çelebi 248,00 -0,40 35,87 Çelik Halat 6,99 2,19 -23,17 Çemaş Döküm 1,21 -0,82 -28,93 Çemtaş 14,72 -0,07 -6,31 Çimbeton 259,20 1,33 -12,58 Çimentaş 35,00 -0,06 -3,21 Çimsa 24,02 -1,88 34,94 Çuhadaroğlu Metal 7,03 -0,99 -7,59 Dagi Giyim 2,19 0,00 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,36 -4,65 Dardanel 25,24 4,56 -24,66 Datagate Bilgisayar 13,96 1,09 -13,35 Demısaş Döküm 7,38 1,10 13,97 Denge Holding 5,85 0,52 6,75 Deniz GMYO 2,18 1,40 18,35 Derimod 8,98 -1,86 -7,80 Derlüks Yatırım Holding 8,05 -5,29 -8,73 Desa Deri 13,47 1,58 38,30 Despec Bilgisayar 11,12 2,58 -14,85 Deva Holding 30,72 0,79 27,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,23 -0,82 21,94 Diriteks Diriliş Tekstil 5,40 1,89 44,77 Ditaş Doğan 16,99 6,05 30,63 DO-CO 715,80 0,13 13,62 Doğan Burda 15,50 -5,72 -30,93 Doğan Holding 2,98 0,34 -0,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -0,83 3,05 Doğusan 4,67 -0,43 6,62 Doğuş GMYO 8,87 0,45 8,57 Doğuş Otomotiv 27,20 0,67 -0,44 Döktaş Dökümcülük 29,50 2,43 -3,66 Duran Doğan Basım 11,90 -0,83 13,44 Dyo Boya 13,07 1,95 16,21 Eczacıbaşı İlaç 6,38 -0,47 -11,41 Eczacıbaşı Yatırım 44,94 -0,88 66,94 Edip Gayrimenkul 2,55 -2,30 -23,19 Ege Endüstri 1.362,00 -1,38 -18,19 Ege Gübre 219,00 0,18 50,83 Ege Profil 32,08 -1,90 -16,11 Ege Seramik 14,09 -1,74 36,93 Egeplast 26,70 -0,30 -19,82 Ekiz Kimya 8,25 3,13 15,71 Emek Elektrik 1,86 -1,06 -34,86 Eminiş Ambalaj 25,00 -0,64 -32,14 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -13,93 Enerjisa Enerji 10,59 -1,49 -8,16 Enka İnşaat 7,95 0,89 12,90 Erbosan 76,80 -1,79 87,32 Ereğli Demir Çelik 19,59 0,77 49,13 Ersu Gıda 4,08 -0,49 -17,41 Escort Teknoloji 5,62 1,08 -14,46 Esenboğa Elektrik 30,42 -1,87 59,88 Etiler Gıda 7,25 6,62 82,16 Euro Kapital Yat. Ort. 4,28 2,64 11,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 -0,29 -3,33 Euro Yat. Ort. 4,35 3,08 -3,55 Euro Yatırım Holding 3,22 -0,92 13,38 Fade Gıda 18,15 0,28 193,21 Fenerbahçe Futbol 27,42 0,44 -7,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 0,45 -23,68 F-M İzmit Piston 126,50 -1,17 3,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,25 0,28 9,36 Ford Otosan 177,00 0,00 44,92 Formet Celik Kapi Sanayi 1,41 2,17 -42,52 Frigo Pak Gıda 26,66 -1,99 27,07 Galata Wind Enerji 4,75 -0,42 Galatasaray Sportif 3,10 0,32 -23,46 Garanti Bankası 7,34 1,24 -27,69 Garanti Faktoring 11,70 0,26 5,12 Garanti Yat. Ort. 2,47 0,41 -23,53 Gedik Y. Men. Değ. 20,42 6,02 64,08 Gediz Ambalaj 35,16 1,80 31,19 Gentaş 5,06 3,27 -14,81 Gersan Elektrik 5,65 -0,18 -7,98 Global Men. Değ. 6,42 -3,17 6,82 Global Yat. Holding 3,65 -0,54 -22,01 Good-Year 7,82 -1,39 -6,46 Göltaş Çimento 52,20 0,97 26,51 Gözde Girişim 6,80 -0,58 -14,79 GSD Denizcilik 4,94 -0,80 -1,98 GSD Holding 1,81 1,69 -27,89 Gübre Fabrik. 60,25 -0,90 -29,98 Güler Yat. Holding 2,64 0,00 -23,76 Halk GMYO 3,26 0,31 1,71 Hatay Tekstil 20,10 -2,05 44,09 Hedef Girişim 4,45 1,14 29,87 Hektaş 9,41 0,43 76,14 HUB Girişim 14,59 0,62 -19,84 Hürriyet Gzt. 1,58 -0,63 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,10 0,00 -21,54 İdealist Danışmanlık 68,00 -1,45 405,20 İdealist GMYO 5,78 -5,25 -15,00 İhlas Ev Aletleri 1,19 0,00 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,01 -0,98 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,23 3,36 -50,07 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,50 -0,92 56,82 Info Yatırım 6,57 -1,65 1,86 İntema 42,68 -7,18 6,97 Inveo Yatırım Holding 109,10 9,92 146,72 İpek Doğal Enerji 12,76 0,24 -2,45 İskenderun Demir Çelik 13,70 1,93 51,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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