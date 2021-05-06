Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,07
|-0,70
|-8,66
|Acıpayam Selüloz
|18,99
|-0,31
|10,92
|Adel Kalemcilik
|23,54
|0,00
|-31,24
|Adese Gayrimenkul
|1,95
|-1,52
|-30,36
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,74
|-21,33
|Ak Enerji
|1,50
|0,67
|-32,13
|Akbank
|4,97
|0,61
|-26,46
|Akçansa
|19,21
|0,16
|19,30
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|-0,58
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,06
|0,00
|-16,46
|Akın Tekstil
|37,70
|-2,58
|18,70
|Akiş GMYO
|1,98
|0,51
|-29,09
|Akmerkez GMYO
|46,78
|-0,13
|-25,09
|Aksa
|17,00
|0,47
|23,06
|Aksa Enerji
|12,03
|2,65
|61,69
|Aksigorta
|7,57
|-1,17
|-12,97
|Aksu Enerji
|5,85
|-1,68
|-22,49
|Alarko Carrıer
|339,90
|-0,03
|-6,85
|Alarko GMYO
|23,92
|0,50
|-8,56
|Alarko Holding
|10,03
|2,45
|16,09
|Albaraka Türk
|1,60
|0,00
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,94
|-1,90
|0,94
|Alkim Kağıt
|17,15
|-1,21
|32,50
|Alkim Kimya
|17,26
|-1,15
|22,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|-3,40
|3,65
|Altınyunus Çeşme
|71,00
|6,21
|42,11
|Anadolu Efes
|24,26
|-1,14
|4,66
|Anadolu Grubu Holding
|23,68
|-0,08
|-10,00
|Anadolu Hayat Emek.
|9,00
|-2,60
|12,00
|Anadolu Isuzu
|18,01
|-1,32
|0,06
|Anadolu Sigorta
|6,59
|-0,30
|-8,73
|Anel Elektrik
|3,97
|0,51
|25,24
|Arçelik
|32,76
|-1,92
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,20
|0,00
|18,97
|Arena Bilgisayar
|48,20
|1,05
|41,47
|Armada Bilgisayar
|50,70
|-0,39
|3,30
|Arsan Tekstil
|9,89
|1,12
|35,67
|Arzum Ev Aletleri
|19,00
|-0,52
|-22,83
|Aselsan
|14,84
|-0,47
|-18,68
|Ata GMYO
|3,78
|-0,53
|-31,40
|Atakule GMYO
|2,57
|-0,77
|1,98
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|0,00
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|-11,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,37
|0,93
|4,47
|Avrasya GMYO
|3,01
|-1,63
|14,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|6,14
|-2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|7,16
|-0,83
|19,33
|Aydem Enerji
|8,49
|-1,96
|Ayen Enerji
|7,07
|-6,48
|30,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,20
|-1,94
|77,97
|Aygaz
|14,18
|-3,27
|-0,05
|Bagfaş
|26,14
|0,00
|30,70
|Bak Ambalaj
|20,24
|1,20
|0,20
|Balatacılar Balatacılık
|5,72
|-5,14
|-30,58
|Bantaş Ambalaj
|6,54
|2,99
|39,45
|Banvit
|60,95
|-0,89
|17,21
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|2,49
|-19,40
|Batı Çimento
|12,91
|-3,15
|174,10
|Batısöke Çimento
|2,78
|-1,07
|13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|11,59
|1,05
|9,24
|Bera Holding
|30,82
|0,06
|51,97
|Berkosan Yalıtım
|10,43
|-0,76
|16,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,00
|-5,86
|122,77
|Beyaz Filo
|11,05
|-3,07
|8,55
|Bilici Yatırım
|19,29
|0,94
|190,51
|Bim Mağazalar
|65,30
|-0,15
|-11,20
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,11
|0,00
|Birko Mensucat
|1,24
|0,00
|11,71
|Birlik Mensucat
|2,15
|0,00
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|13,96
|-0,36
|-9,11
|Borusan Mannesmann
|25,28
|0,24
|-9,06
|Borusan Yat. Paz.
|383,30
|-0,18
|-15,62
|Bosch Fren Sistemleri
|915,00
|-0,55
|-25,59
|Bossa
|27,92
|1,23
|56,41
|Brisa
|24,08
|-2,03
|24,36
|Burçelik
|22,76
|5,86
|8,28
|Burçelik Vana
|29,50
|5,81
|-40,60
|Bursa Çimento
|3,70
|-3,39
|-25,67
|Carrefoursa
|47,00
|3,12
|-34,54
|Casa Emtia Petrol
|148,00
|-2,63
|39,62
|Ceo Event Medya
|9,87
|4,44
|53,50
|Coca Cola İçecek
|82,55
|-1,02
|26,78
|Cosmos Yat. Holding
|10,09
|0,30
|25,19
|Credıtwest Faktorıng
|3,41
|0,29
|-41,91
|Çan2 Termik
|4,47
|-4,28
|Çelebi
|248,00
|-0,40
|35,87
|Çelik Halat
|6,99
|2,19
|-23,17
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|-28,93
|Çemtaş
|14,72
|-0,07
|-6,31
|Çimbeton
|259,20
|1,33
|-12,58
|Çimentaş
|35,00
|-0,06
|-3,21
|Çimsa
|24,02
|-1,88
|34,94
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|-0,99
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,19
|0,00
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|-1,36
|-4,65
|Dardanel
|25,24
|4,56
|-24,66
|Datagate Bilgisayar
|13,96
|1,09
|-13,35
|Demısaş Döküm
|7,38
|1,10
|13,97
|Denge Holding
|5,85
|0,52
|6,75
|Deniz GMYO
|2,18
|1,40
|18,35
|Derimod
|8,98
|-1,86
|-7,80
|Derlüks Yatırım Holding
|8,05
|-5,29
|-8,73
|Desa Deri
|13,47
|1,58
|38,30
|Despec Bilgisayar
|11,12
|2,58
|-14,85
|Deva Holding
|30,72
|0,79
|27,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,23
|-0,82
|21,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,40
|1,89
|44,77
|Ditaş Doğan
|16,99
|6,05
|30,63
|DO-CO
|715,80
|0,13
|13,62
|Doğan Burda
|15,50
|-5,72
|-30,93
|Doğan Holding
|2,98
|0,34
|-0,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-0,83
|3,05
|Doğusan
|4,67
|-0,43
|6,62
|Doğuş GMYO
|8,87
|0,45
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|27,20
|0,67
|-0,44
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|2,43
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-0,83
|13,44
|Dyo Boya
|13,07
|1,95
|16,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|-0,47
|-11,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,94
|-0,88
|66,94
|Edip Gayrimenkul
|2,55
|-2,30
|-23,19
|Ege Endüstri
|1.362,00
|-1,38
|-18,19
|Ege Gübre
|219,00
|0,18
|50,83
|Ege Profil
|32,08
|-1,90
|-16,11
|Ege Seramik
|14,09
|-1,74
|36,93
|Egeplast
|26,70
|-0,30
|-19,82
|Ekiz Kimya
|8,25
|3,13
|15,71
|Emek Elektrik
|1,86
|-1,06
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|-0,64
|-32,14
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,00
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-1,49
|-8,16
|Enka İnşaat
|7,95
|0,89
|12,90
|Erbosan
|76,80
|-1,79
|87,32
|Ereğli Demir Çelik
|19,59
|0,77
|49,13
|Ersu Gıda
|4,08
|-0,49
|-17,41
|Escort Teknoloji
|5,62
|1,08
|-14,46
|Esenboğa Elektrik
|30,42
|-1,87
|59,88
|Etiler Gıda
|7,25
|6,62
|82,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,28
|2,64
|11,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|-0,29
|-3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|3,08
|-3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,22
|-0,92
|13,38
|Fade Gıda
|18,15
|0,28
|193,21
|Fenerbahçe Futbol
|27,42
|0,44
|-7,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|0,45
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|126,50
|-1,17
|3,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,25
|0,28
|9,36
|Ford Otosan
|177,00
|0,00
|44,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,41
|2,17
|-42,52
|Frigo Pak Gıda
|26,66
|-1,99
|27,07
|Galata Wind Enerji
|4,75
|-0,42
|Galatasaray Sportif
|3,10
|0,32
|-23,46
|Garanti Bankası
|7,34
|1,24
|-27,69
|Garanti Faktoring
|11,70
|0,26
|5,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|0,41
|-23,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,42
|6,02
|64,08
|Gediz Ambalaj
|35,16
|1,80
|31,19
|Gentaş
|5,06
|3,27
|-14,81
|Gersan Elektrik
|5,65
|-0,18
|-7,98
|Global Men. Değ.
|6,42
|-3,17
|6,82
|Global Yat. Holding
|3,65
|-0,54
|-22,01
|Good-Year
|7,82
|-1,39
|-6,46
|Göltaş Çimento
|52,20
|0,97
|26,51
|Gözde Girişim
|6,80
|-0,58
|-14,79
|GSD Denizcilik
|4,94
|-0,80
|-1,98
|GSD Holding
|1,81
|1,69
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|60,25
|-0,90
|-29,98
|Güler Yat. Holding
|2,64
|0,00
|-23,76
|Halk GMYO
|3,26
|0,31
|1,71
|Hatay Tekstil
|20,10
|-2,05
|44,09
|Hedef Girişim
|4,45
|1,14
|29,87
|Hektaş
|9,41
|0,43
|76,14
|HUB Girişim
|14,59
|0,62
|-19,84
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-0,63
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|0,00
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|68,00
|-1,45
|405,20
|İdealist GMYO
|5,78
|-5,25
|-15,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|0,00
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-0,98
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,23
|3,36
|-50,07
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|-0,92
|56,82
|Info Yatırım
|6,57
|-1,65
|1,86
|İntema
|42,68
|-7,18
|6,97
|Inveo Yatırım Holding
|109,10
|9,92
|146,72
|İpek Doğal Enerji
|12,76
|0,24
|-2,45
|İskenderun Demir Çelik
|13,70
|1,93
|51,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi