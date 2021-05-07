Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,05
|-1,40
|-8,91
|Acıpayam Selüloz
|18,47
|-1,49
|7,89
|Adel Kalemcilik
|23,50
|0,60
|-31,36
|Adese Gayrimenkul
|1,88
|-2,59
|-32,86
|Afyon Çimento
|3,89
|-1,77
|-23,87
|Ak Enerji
|1,46
|-1,35
|-33,94
|Akbank
|5,11
|2,20
|-24,39
|Akçansa
|18,93
|0,80
|17,56
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|0,00
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,01
|0,00
|-17,49
|Akın Tekstil
|39,70
|6,32
|25,00
|Akiş GMYO
|1,96
|-0,51
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|47,00
|1,60
|-24,74
|Aksa
|16,09
|-6,29
|16,47
|Aksa Enerji
|12,23
|-0,89
|64,38
|Aksigorta
|7,74
|2,11
|-11,02
|Aksu Enerji
|5,85
|-0,51
|-22,49
|Alarko Carrıer
|337,00
|0,96
|-7,65
|Alarko GMYO
|23,78
|0,34
|-9,10
|Alarko Holding
|10,00
|1,11
|15,74
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,68
|-0,74
|0,07
|Alkim Kağıt
|16,76
|-1,53
|29,48
|Alkim Kimya
|16,75
|-1,64
|18,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|2,70
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|80,65
|9,73
|61,43
|Anadolu Efes
|24,52
|-0,73
|5,78
|Anadolu Grubu Holding
|24,36
|2,78
|-7,42
|Anadolu Hayat Emek.
|8,89
|-1,00
|10,63
|Anadolu Isuzu
|18,17
|0,78
|0,94
|Anadolu Sigorta
|6,70
|0,15
|-7,21
|Anel Elektrik
|3,85
|-2,04
|21,45
|Arçelik
|32,68
|-0,24
|14,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,65
|-1,07
|15,74
|Arena Bilgisayar
|47,48
|-0,13
|39,36
|Armada Bilgisayar
|50,95
|1,60
|3,81
|Arsan Tekstil
|5,30
|-0,68
|31,34
|Arzum Ev Aletleri
|19,20
|0,16
|-22,01
|Aselsan
|15,15
|2,50
|-16,99
|Ata GMYO
|3,79
|0,80
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,52
|-0,79
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,28
|3,13
|-23,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-0,65
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,61
|1,14
|5,83
|Avrasya GMYO
|2,98
|-0,33
|13,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|-2,59
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|-2,13
|15,00
|Aydem Enerji
|8,34
|-1,18
|Ayen Enerji
|6,75
|-3,16
|24,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|10,00
|93,83
|Aygaz
|14,46
|2,48
|1,93
|Bagfaş
|27,08
|6,61
|35,40
|Bak Ambalaj
|20,42
|1,19
|1,09
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|0,00
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,57
|-0,90
|40,09
|Banvit
|60,70
|-1,06
|16,73
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|0,72
|-19,40
|Batı Çimento
|13,29
|-0,89
|182,17
|Batısöke Çimento
|2,73
|-1,80
|11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|12,44
|0,00
|17,25
|Bera Holding
|30,70
|1,05
|51,38
|Berkosan Yalıtım
|10,39
|0,68
|16,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,14
|3,75
|126,24
|Beyaz Filo
|11,36
|3,27
|11,59
|Bilici Yatırım
|19,07
|-0,73
|187,20
|Bim Mağazalar
|64,65
|-2,19
|-12,08
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,04
|0,17
|Birko Mensucat
|1,18
|0,00
|6,31
|Birlik Mensucat
|2,11
|-1,86
|-39,02
|Bizim Mağazaları
|13,95
|-0,36
|-9,18
|Borusan Mannesmann
|25,52
|2,00
|-8,20
|Borusan Yat. Paz.
|381,50
|0,87
|-16,02
|Bosch Fren Sistemleri
|915,00
|0,21
|-25,59
|Bossa
|27,42
|-0,36
|53,61
|Brisa
|23,84
|0,59
|23,12
|Burçelik
|22,16
|-0,89
|5,42
|Burçelik Vana
|27,88
|-2,38
|-43,86
|Bursa Çimento
|3,74
|0,81
|-24,86
|Carrefoursa
|46,58
|0,91
|-35,13
|Casa Emtia Petrol
|149,00
|5,52
|40,57
|Ceo Event Medya
|10,05
|0,60
|56,30
|Coca Cola İçecek
|82,60
|-0,06
|26,85
|Cosmos Yat. Holding
|9,83
|0,41
|21,96
|Credıtwest Faktorıng
|3,37
|-0,88
|-42,59
|Çan2 Termik
|4,53
|2,95
|Çelebi
|242,00
|-1,26
|32,58
|Çelik Halat
|6,71
|-2,61
|-26,24
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|-29,52
|Çemtaş
|14,71
|0,82
|-6,37
|Çimbeton
|250,70
|-1,69
|-15,45
|Çimentaş
|35,50
|1,43
|-1,83
|Çimsa
|24,24
|2,19
|36,18
|Çuhadaroğlu Metal
|7,00
|-0,99
|-7,98
|Dagi Giyim
|2,18
|-0,46
|-36,00
|Dagi Yatırım Holding
|12,11
|-0,57
|-6,12
|Dardanel
|24,40
|0,00
|-27,16
|Datagate Bilgisayar
|13,44
|-1,97
|-16,57
|Demısaş Döküm
|7,50
|0,00
|15,82
|Denge Holding
|5,90
|1,37
|7,66
|Deniz GMYO
|2,28
|-1,30
|23,77
|Derimod
|9,06
|0,55
|-6,98
|Derlüks Yatırım Holding
|7,86
|-0,63
|-10,88
|Desa Deri
|13,46
|0,37
|38,19
|Despec Bilgisayar
|10,73
|-1,56
|-17,84
|Deva Holding
|31,16
|1,63
|29,52
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,12
|0,38
|20,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,80
|2,11
|55,50
|Ditaş Doğan
|17,64
|0,11
|35,63
|DO-CO
|712,00
|0,85
|13,02
|Doğan Burda
|15,18
|-1,81
|-32,35
|Doğan Holding
|3,00
|0,33
|0,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|1,24
|4,77
|Doğusan
|4,65
|0,22
|6,16
|Doğuş GMYO
|8,88
|-0,56
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|27,32
|0,96
|0,00
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|1,38
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|11,89
|-0,67
|13,35
|Dyo Boya
|13,66
|1,04
|21,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-0,16
|-11,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,48
|-1,85
|61,52
|Edip Gayrimenkul
|2,49
|-1,97
|-25,00
|Ege Endüstri
|1.337,00
|-0,83
|-19,69
|Ege Gübre
|217,70
|0,28
|49,93
|Ege Profil
|31,22
|-1,39
|-18,36
|Ege Seramik
|14,26
|0,99
|38,58
|Egeplast
|27,30
|-0,66
|-18,02
|Ekiz Kimya
|8,60
|4,24
|20,62
|Emek Elektrik
|1,84
|-1,08
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|24,10
|3,08
|-34,58
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,38
|-1,05
|-9,98
|Enka İnşaat
|8,02
|0,12
|13,89
|Erbosan
|82,75
|8,24
|101,83
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|-1,82
|47,99
|Ersu Gıda
|4,19
|-0,71
|-15,18
|Escort Teknoloji
|5,61
|-1,23
|-14,61
|Esenboğa Elektrik
|29,66
|-1,13
|55,89
|Etiler Gıda
|8,16
|9,09
|105,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,19
|-0,24
|8,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,44
|-1,15
|-4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|0,23
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|-0,61
|15,14
|Fade Gıda
|18,30
|1,22
|195,64
|Fenerbahçe Futbol
|26,74
|-0,96
|-9,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|6,67
|-18,59
|F-M İzmit Piston
|122,50
|-1,21
|-0,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,03
|-0,78
|7,67
|Ford Otosan
|182,00
|3,12
|49,01
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,37
|-2,14
|-44,16
|Frigo Pak Gıda
|25,94
|-0,31
|23,64
|Galata Wind Enerji
|4,70
|-0,21
|Galatasaray Sportif
|3,09
|-0,32
|-23,70
|Garanti Bankası
|7,61
|2,98
|-25,03
|Garanti Faktoring
|11,89
|1,71
|6,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,10
|-2,80
|53,48
|Gediz Ambalaj
|35,74
|1,30
|33,36
|Gentaş
|4,97
|-2,55
|-16,33
|Gersan Elektrik
|5,54
|-1,77
|-9,77
|Global Men. Değ.
|6,68
|4,54
|11,15
|Global Yat. Holding
|3,62
|0,00
|-22,65
|Good-Year
|7,73
|-0,64
|-7,54
|Göltaş Çimento
|50,75
|-1,26
|23,00
|Gözde Girişim
|6,86
|1,18
|-14,04
|GSD Denizcilik
|5,03
|-1,76
|-0,20
|GSD Holding
|1,80
|0,56
|-28,29
|Gübre Fabrik.
|60,75
|1,25
|-29,40
|Güler Yat. Holding
|2,59
|0,78
|-25,20
|Halk GMYO
|3,25
|0,31
|1,40
|Hatay Tekstil
|20,42
|1,39
|46,38
|Hedef Girişim
|4,46
|2,29
|30,16
|Hektaş
|9,26
|-2,53
|73,33
|HUB Girişim
|14,38
|-1,17
|-20,99
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|-0,63
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|0,00
|-21,69
|İdealist Danışmanlık
|74,40
|9,57
|452,75
|İdealist GMYO
|6,03
|0,33
|-11,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|-0,84
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|0,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,43
|10,00
|-41,95
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|-1,22
|52,85
|Info Yatırım
|6,59
|0,00
|2,17
|İntema
|45,44
|9,28
|13,88
|Inveo Yatırım Holding
|111,50
|2,20
|152,15
|İpek Doğal Enerji
|13,61
|3,81
|4,05
|İskenderun Demir Çelik
|13,55
|-1,53
|49,95
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi