Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.05.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,05-1,40-8,91
Acıpayam Selüloz18,47-1,497,89
Adel Kalemcilik23,500,60-31,36
Adese Gayrimenkul1,88-2,59-32,86
Afyon Çimento3,89-1,77-23,87
Ak Enerji1,46-1,35-33,94
Akbank5,112,20-24,39
Akçansa18,930,8017,56
Akdeniz Yatırım Hold.1,720,00-28,43
Akfen GMYO4,010,00-17,49
Akın Tekstil39,706,3225,00
Akiş GMYO1,96-0,51-29,81
Akmerkez GMYO47,001,60-24,74
Aksa16,09-6,2916,47
Aksa Enerji12,23-0,8964,38
Aksigorta7,742,11-11,02
Aksu Enerji5,85-0,51-22,49
Alarko Carrıer337,000,96-7,65
Alarko GMYO23,780,34-9,10
Alarko Holding10,001,1115,74
Albaraka Türk1,621,25-16,49
Alcatel Lucent Teletaş29,68-0,740,07
Alkim Kağıt16,76-1,5329,48
Alkim Kimya16,75-1,6418,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,282,704,11
Altınyunus Çeşme80,659,7361,43
Anadolu Efes24,52-0,735,78
Anadolu Grubu Holding24,362,78-7,42
Anadolu Hayat Emek.8,89-1,0010,63
Anadolu Isuzu18,170,780,94
Anadolu Sigorta6,700,15-7,21
Anel Elektrik3,85-2,0421,45
Arçelik32,68-0,2414,83
ARD Bilişim Teknolojileri55,65-1,0715,74
Arena Bilgisayar47,48-0,1339,36
Armada Bilgisayar50,951,603,81
Arsan Tekstil5,30-0,6831,34
Arzum Ev Aletleri19,200,16-22,01
Aselsan15,152,50-16,99
Ata GMYO3,790,80-31,22
Atakule GMYO2,52-0,790,00
Atlantis Yatırım Holding4,283,13-23,02
Atlas Yat. Ort.1,54-0,65-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,611,145,83
Avrasya GMYO2,98-0,3313,77
Avrasya Petrol ve Tur.3,01-2,59-5,94
Avrupa Yatırım Holding6,90-2,1315,00
Aydem Enerji8,34-1,18

Ayen Enerji6,75-3,1624,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,0010,0093,83
Aygaz14,462,481,93
Bagfaş27,086,6135,40
Bak Ambalaj20,421,191,09
Balatacılar Balatacılık6,000,00-27,18
Bantaş Ambalaj6,57-0,9040,09
Banvit60,70-1,0616,73
Baştaş Başkent Çimento14,000,72-19,40
Batı Çimento13,29-0,89182,17
Batısöke Çimento2,73-1,8011,89
Bayrak Taban Sanayi12,440,0017,25
Bera Holding30,701,0551,38
Berkosan Yalıtım10,390,6816,48
Beşiktaş Futbol Yat.9,143,75126,24
Beyaz Filo11,363,2711,59
Bilici Yatırım19,07-0,73187,20
Bim Mağazalar64,65-2,19-12,08
Biotrend Çevre ve Enerji18,040,17

Birko Mensucat1,180,006,31
Birlik Mensucat2,11-1,86-39,02
Bizim Mağazaları13,95-0,36-9,18
Borusan Mannesmann25,522,00-8,20
Borusan Yat. Paz.381,500,87-16,02
Bosch Fren Sistemleri915,000,21-25,59
Bossa27,42-0,3653,61
Brisa23,840,5923,12
Burçelik22,16-0,895,42
Burçelik Vana27,88-2,38-43,86
Bursa Çimento3,740,81-24,86
Carrefoursa46,580,91-35,13
Casa Emtia Petrol149,005,5240,57
Ceo Event Medya10,050,6056,30
Coca Cola İçecek82,60-0,0626,85
Cosmos Yat. Holding9,830,4121,96
Credıtwest Faktorıng3,37-0,88-42,59
Çan2 Termik4,532,95

Çelebi242,00-1,2632,58
Çelik Halat6,71-2,61-26,24
Çemaş Döküm1,20-0,83-29,52
Çemtaş14,710,82-6,37
Çimbeton250,70-1,69-15,45
Çimentaş35,501,43-1,83
Çimsa24,242,1936,18
Çuhadaroğlu Metal7,00-0,99-7,98
Dagi Giyim2,18-0,46-36,00
Dagi Yatırım Holding12,11-0,57-6,12
Dardanel24,400,00-27,16
Datagate Bilgisayar13,44-1,97-16,57
Demısaş Döküm7,500,0015,82
Denge Holding5,901,377,66
Deniz GMYO2,28-1,3023,77
Derimod9,060,55-6,98
Derlüks Yatırım Holding7,86-0,63-10,88
Desa Deri13,460,3738,19
Despec Bilgisayar10,73-1,56-17,84
Deva Holding31,161,6329,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,120,3820,92
Diriteks Diriliş Tekstil5,802,1155,50
Ditaş Doğan17,640,1135,63
DO-CO712,000,8513,02
Doğan Burda15,18-1,81-32,35
Doğan Holding3,000,330,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,441,244,77
Doğusan4,650,226,16
Doğuş GMYO8,88-0,568,69
Doğuş Otomotiv27,320,960,00
Döktaş Dökümcülük28,001,38-8,56
Duran Doğan Basım11,89-0,6713,35
Dyo Boya13,661,0421,45
Eczacıbaşı İlaç6,36-0,16-11,69
Eczacıbaşı Yatırım43,48-1,8561,52
Edip Gayrimenkul2,49-1,97-25,00
Ege Endüstri1.337,00-0,83-19,69
Ege Gübre217,700,2849,93
Ege Profil31,22-1,39-18,36
Ege Seramik14,260,9938,58
Egeplast27,30-0,66-18,02
Ekiz Kimya8,604,2420,62
Emek Elektrik1,84-1,08-35,56
Eminiş Ambalaj24,103,08-34,58
Emlak Konut GMYO1,820,55-13,93
Enerjisa Enerji10,38-1,05-9,98
Enka İnşaat8,020,1213,89
Erbosan82,758,24101,83
Ereğli Demir Çelik19,44-1,8247,99
Ersu Gıda4,19-0,71-15,18
Escort Teknoloji5,61-1,23-14,61
Esenboğa Elektrik29,66-1,1355,89
Etiler Gıda8,169,09105,03
Euro Kapital Yat. Ort.4,19-0,248,83
Euro Trend Yat. Ort.3,44-1,15-4,44
Euro Yat. Ort.4,390,23-2,66
Euro Yatırım Holding3,27-0,6115,14
Fade Gıda18,301,22195,64
Fenerbahçe Futbol26,74-0,96-9,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,406,67-18,59
F-M İzmit Piston122,50-1,21-0,08
Fonet Bilgi Teknolojileri14,03-0,787,67
Ford Otosan182,003,1249,01
Formet Celik Kapi Sanayi1,37-2,14-44,16
Frigo Pak Gıda25,94-0,3123,64
Galata Wind Enerji4,70-0,21

Galatasaray Sportif3,09-0,32-23,70
Garanti Bankası7,612,98-25,03
Garanti Faktoring11,891,716,83
Garanti Yat. Ort.2,43-0,41-24,77
Gedik Y. Men. Değ.19,10-2,8053,48
Gediz Ambalaj35,741,3033,36
Gentaş4,97-2,55-16,33
Gersan Elektrik5,54-1,77-9,77
Global Men. Değ.6,684,5411,15
Global Yat. Holding3,620,00-22,65
Good-Year7,73-0,64-7,54
Göltaş Çimento50,75-1,2623,00
Gözde Girişim6,861,18-14,04
GSD Denizcilik5,03-1,76-0,20
GSD Holding1,800,56-28,29
Gübre Fabrik.60,751,25-29,40
Güler Yat. Holding2,590,78-25,20
Halk GMYO3,250,311,40
Hatay Tekstil20,421,3946,38
Hedef Girişim4,462,2930,16
Hektaş9,26-2,5373,33
HUB Girişim14,38-1,17-20,99
Hürriyet Gzt.1,59-0,63-24,29
ICBC Turkey Bank5,090,00-21,69
İdealist Danışmanlık74,409,57452,75
İdealist GMYO6,030,33-11,32
İhlas Ev Aletleri1,18-0,84-37,23
İhlas Gayrimenkul1,010,00-19,20
İhlas Gazetecilik1,4310,00-41,95
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar7,31-1,2252,85
Info Yatırım6,590,002,17
İntema45,449,2813,88
Inveo Yatırım Holding111,502,20152,15
İpek Doğal Enerji13,613,814,05
İskenderun Demir Çelik13,55-1,5349,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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