Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,96
|-1,56
|-10,08
|Acıpayam Selüloz
|18,46
|0,33
|7,83
|Adel Kalemcilik
|23,44
|1,12
|-31,53
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|7,45
|-27,86
|Afyon Çimento
|4,00
|2,04
|-21,72
|Ak Enerji
|1,59
|7,43
|-28,05
|Akbank
|5,13
|-0,39
|-24,09
|Akçansa
|18,98
|0,90
|17,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|2,91
|-26,35
|Akfen GMYO
|4,02
|-0,25
|-17,28
|Akın Tekstil
|41,12
|3,21
|29,47
|Akiş GMYO
|1,96
|1,03
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|46,80
|-2,30
|-25,06
|Aksa
|15,56
|-2,14
|12,63
|Aksa Enerji
|12,88
|3,45
|73,12
|Aksigorta
|7,89
|0,90
|-9,29
|Aksu Enerji
|5,94
|1,19
|-21,30
|Alarko Carrıer
|335,00
|-0,18
|-8,19
|Alarko GMYO
|24,10
|1,26
|-7,87
|Alarko Holding
|10,10
|1,61
|16,90
|Albaraka Türk
|1,63
|0,62
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,94
|1,98
|0,94
|Alkim Kağıt
|17,00
|1,37
|31,34
|Alkim Kimya
|16,74
|1,21
|18,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,24
|0,45
|2,28
|Altınyunus Çeşme
|79,95
|-0,19
|60,03
|Anadolu Efes
|24,86
|1,06
|7,25
|Anadolu Grubu Holding
|25,78
|7,60
|-2,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,89
|-0,11
|10,63
|Anadolu Isuzu
|18,53
|1,42
|2,94
|Anadolu Sigorta
|6,79
|-0,15
|-5,96
|Anel Elektrik
|3,90
|1,30
|23,03
|Arçelik
|33,24
|1,34
|16,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,45
|1,71
|17,41
|Arena Bilgisayar
|47,44
|-0,08
|39,24
|Armada Bilgisayar
|51,30
|-0,19
|4,52
|Arsan Tekstil
|5,47
|0,74
|35,56
|Arzum Ev Aletleri
|19,25
|-0,26
|-21,81
|Aselsan
|15,13
|0,60
|-17,10
|Ata GMYO
|3,79
|-0,79
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,54
|1,20
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,15
|-2,35
|-25,36
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,48
|0,16
|5,09
|Avrasya GMYO
|2,96
|1,02
|13,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|-0,99
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,17
|1,13
|19,50
|Aydem Enerji
|8,42
|0,24
|Ayen Enerji
|6,55
|-0,15
|21,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,00
|9,09
|111,45
|Aygaz
|14,28
|-0,28
|0,66
|Bagfaş
|26,62
|-1,33
|33,10
|Bak Ambalaj
|22,00
|4,36
|8,91
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|0,00
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,59
|-0,15
|40,51
|Banvit
|60,55
|-0,25
|16,44
|Baştaş Başkent Çimento
|14,30
|2,88
|-17,67
|Batı Çimento
|14,07
|5,00
|198,73
|Batısöke Çimento
|2,79
|2,20
|14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|12,64
|0,32
|19,13
|Bera Holding
|33,16
|2,35
|63,51
|Berkosan Yalıtım
|11,66
|6,97
|30,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,51
|3,37
|135,40
|Beyaz Filo
|11,30
|0,80
|11,00
|Bilici Yatırım
|18,72
|-0,79
|181,93
|Bim Mağazalar
|65,85
|1,78
|-10,45
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,09
|-5,16
|Birko Mensucat
|1,09
|-9,92
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,09
|-0,48
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|13,77
|-0,94
|-10,35
|Borusan Mannesmann
|26,28
|1,86
|-5,47
|Borusan Yat. Paz.
|381,90
|0,03
|-15,93
|Bosch Fren Sistemleri
|932,10
|0,33
|-24,20
|Bossa
|27,60
|1,17
|54,62
|Brisa
|24,54
|2,76
|26,73
|Burçelik
|22,52
|1,26
|7,14
|Burçelik Vana
|28,34
|1,21
|-42,93
|Bursa Çimento
|3,80
|1,06
|-23,66
|Carrefoursa
|45,48
|-1,09
|-36,66
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|6,90
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,21
|0,89
|58,79
|Coca Cola İçecek
|82,75
|-0,24
|27,08
|Cosmos Yat. Holding
|10,39
|0,87
|28,91
|Credıtwest Faktorıng
|3,45
|1,77
|-41,23
|Çan2 Termik
|5,00
|7,99
|Çelebi
|254,50
|4,60
|39,43
|Çelik Halat
|6,80
|0,15
|-25,26
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|14,77
|1,03
|-5,99
|Çimbeton
|251,10
|-0,40
|-15,31
|Çimentaş
|35,20
|0,51
|-2,65
|Çimsa
|24,18
|0,75
|35,84
|Çuhadaroğlu Metal
|7,17
|2,72
|-5,75
|Dagi Giyim
|2,23
|1,83
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|12,10
|0,83
|-6,20
|Dardanel
|24,50
|-0,49
|-26,87
|Datagate Bilgisayar
|13,79
|1,40
|-14,40
|Demısaş Döküm
|7,50
|0,00
|15,82
|Denge Holding
|5,81
|0,87
|6,02
|Deniz GMYO
|2,22
|-1,33
|20,52
|Derimod
|9,61
|2,34
|-1,33
|Derlüks Yatırım Holding
|7,89
|-1,25
|-10,54
|Desa Deri
|13,17
|-1,27
|35,22
|Despec Bilgisayar
|10,80
|-0,74
|-17,30
|Deva Holding
|29,98
|-4,83
|24,61
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,85
|-1,08
|18,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,00
|3,09
|60,86
|Ditaş Doğan
|16,71
|-2,45
|28,48
|DO-CO
|775,10
|6,47
|23,03
|Doğan Burda
|14,98
|-3,60
|-33,24
|Doğan Holding
|3,08
|3,01
|2,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|1,23
|5,63
|Doğusan
|4,85
|-1,22
|10,73
|Doğuş GMYO
|9,07
|1,57
|11,02
|Doğuş Otomotiv
|28,32
|3,89
|3,66
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,94
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|12,00
|1,10
|14,39
|Dyo Boya
|13,66
|0,96
|21,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|0,31
|-11,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,60
|7,03
|73,11
|Edip Gayrimenkul
|2,46
|-0,81
|-25,90
|Ege Endüstri
|1.355,00
|0,09
|-18,61
|Ege Gübre
|216,30
|0,05
|48,97
|Ege Profil
|31,78
|1,27
|-16,89
|Ege Seramik
|14,74
|3,58
|43,25
|Egeplast
|27,00
|0,22
|-18,92
|Ekiz Kimya
|7,94
|-4,91
|11,36
|Emek Elektrik
|1,85
|-0,54
|-35,21
|Eminiş Ambalaj
|24,50
|0,74
|-33,50
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|2,17
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,62
|1,82
|-7,90
|Enka İnşaat
|8,01
|0,75
|13,75
|Erbosan
|87,05
|6,16
|112,32
|Ereğli Demir Çelik
|20,22
|2,43
|53,92
|Ersu Gıda
|4,08
|-1,92
|-17,41
|Escort Teknoloji
|5,95
|1,88
|-9,44
|Esenboğa Elektrik
|29,80
|0,68
|56,63
|Etiler Gıda
|7,70
|4,05
|93,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|0,00
|9,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|-0,87
|-5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|0,00
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|1,23
|15,85
|Fade Gıda
|18,47
|-2,28
|198,38
|Fenerbahçe Futbol
|27,80
|4,35
|-5,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-0,42
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|121,40
|-1,06
|-0,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,30
|0,28
|9,75
|Ford Otosan
|180,30
|-0,93
|47,62
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,33
|-3,62
|-45,79
|Frigo Pak Gıda
|26,34
|1,31
|25,55
|Galata Wind Enerji
|4,69
|0,86
|Galatasaray Sportif
|3,20
|4,23
|-20,99
|Garanti Bankası
|7,70
|-0,26
|-24,14
|Garanti Faktoring
|11,78
|0,08
|5,84
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,16
|3,12
|62,00
|Gediz Ambalaj
|37,12
|5,22
|38,51
|Gentaş
|5,03
|0,60
|-15,32
|Gersan Elektrik
|5,64
|1,26
|-8,14
|Global Men. Değ.
|6,90
|5,18
|14,81
|Global Yat. Holding
|3,66
|1,10
|-21,79
|Good-Year
|7,81
|0,90
|-6,58
|Göltaş Çimento
|51,35
|1,58
|24,45
|Gözde Girişim
|6,77
|0,30
|-15,16
|GSD Denizcilik
|5,08
|1,20
|0,79
|GSD Holding
|1,83
|1,67
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|63,25
|3,10
|-26,50
|Güler Yat. Holding
|2,56
|0,39
|-26,07
|Halk GMYO
|3,27
|0,31
|2,03
|Hatay Tekstil
|20,14
|0,10
|44,37
|Hedef Girişim
|4,46
|0,45
|30,16
|Hektaş
|9,72
|0,83
|81,94
|HUB Girişim
|14,36
|0,35
|-21,10
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|1,25
|-22,86
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|-0,20
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|73,00
|0,00
|442,35
|İdealist GMYO
|6,16
|0,16
|-9,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|0,83
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,97
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,57
|9,79
|-36,27
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|1,35
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|-0,28
|51,59
|Info Yatırım
|6,73
|1,05
|4,34
|İntema
|49,88
|9,10
|25,01
|Inveo Yatırım Holding
|130,70
|8,92
|195,57
|İpek Doğal Enerji
|13,67
|1,64
|4,51
|İskenderun Demir Çelik
|14,03
|2,33
|55,27
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi