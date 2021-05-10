Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

10.05.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,96-1,56-10,08
Acıpayam Selüloz18,460,337,83
Adel Kalemcilik23,441,12-31,53
Adese Gayrimenkul2,027,45-27,86
Afyon Çimento4,002,04-21,72
Ak Enerji1,597,43-28,05
Akbank5,13-0,39-24,09
Akçansa18,980,9017,87
Akdeniz Yatırım Hold.1,772,91-26,35
Akfen GMYO4,02-0,25-17,28
Akın Tekstil41,123,2129,47
Akiş GMYO1,961,03-29,81
Akmerkez GMYO46,80-2,30-25,06
Aksa15,56-2,1412,63
Aksa Enerji12,883,4573,12
Aksigorta7,890,90-9,29
Aksu Enerji5,941,19-21,30
Alarko Carrıer335,00-0,18-8,19
Alarko GMYO24,101,26-7,87
Alarko Holding10,101,6116,90
Albaraka Türk1,630,62-15,98
Alcatel Lucent Teletaş29,941,980,94
Alkim Kağıt17,001,3731,34
Alkim Kimya16,741,2118,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,240,452,28
Altınyunus Çeşme79,95-0,1960,03
Anadolu Efes24,861,067,25
Anadolu Grubu Holding25,787,60-2,02
Anadolu Hayat Emek.8,89-0,1110,63
Anadolu Isuzu18,531,422,94
Anadolu Sigorta6,79-0,15-5,96
Anel Elektrik3,901,3023,03
Arçelik33,241,3416,80
ARD Bilişim Teknolojileri56,451,7117,41
Arena Bilgisayar47,44-0,0839,24
Armada Bilgisayar51,30-0,194,52
Arsan Tekstil5,470,7435,56
Arzum Ev Aletleri19,25-0,26-21,81
Aselsan15,130,60-17,10
Ata GMYO3,79-0,79-31,22
Atakule GMYO2,541,200,79
Atlantis Yatırım Holding4,15-2,35-25,36
Atlas Yat. Ort.1,53-0,65-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,480,165,09
Avrasya GMYO2,961,0213,00
Avrasya Petrol ve Tur.3,01-0,99-5,94
Avrupa Yatırım Holding7,171,1319,50
Aydem Enerji8,420,24

Ayen Enerji6,55-0,1521,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,009,09111,45
Aygaz14,28-0,280,66
Bagfaş26,62-1,3333,10
Bak Ambalaj22,004,368,91
Balatacılar Balatacılık6,000,00-27,18
Bantaş Ambalaj6,59-0,1540,51
Banvit60,55-0,2516,44
Baştaş Başkent Çimento14,302,88-17,67
Batı Çimento14,075,00198,73
Batısöke Çimento2,792,2014,34
Bayrak Taban Sanayi12,640,3219,13
Bera Holding33,162,3563,51
Berkosan Yalıtım11,666,9730,72
Beşiktaş Futbol Yat.9,513,37135,40
Beyaz Filo11,300,8011,00
Bilici Yatırım18,72-0,79181,93
Bim Mağazalar65,851,78-10,45
Biotrend Çevre ve Enerji17,09-5,16

Birko Mensucat1,09-9,92-1,80
Birlik Mensucat2,09-0,48-39,60
Bizim Mağazaları13,77-0,94-10,35
Borusan Mannesmann26,281,86-5,47
Borusan Yat. Paz.381,900,03-15,93
Bosch Fren Sistemleri932,100,33-24,20
Bossa27,601,1754,62
Brisa24,542,7626,73
Burçelik22,521,267,14
Burçelik Vana28,341,21-42,93
Bursa Çimento3,801,06-23,66
Carrefoursa45,48-1,09-36,66
Casa Emtia Petrol155,006,9046,23
Ceo Event Medya10,210,8958,79
Coca Cola İçecek82,75-0,2427,08
Cosmos Yat. Holding10,390,8728,91
Credıtwest Faktorıng3,451,77-41,23
Çan2 Termik5,007,99

Çelebi254,504,6039,43
Çelik Halat6,800,15-25,26
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş14,771,03-5,99
Çimbeton251,10-0,40-15,31
Çimentaş35,200,51-2,65
Çimsa24,180,7535,84
Çuhadaroğlu Metal7,172,72-5,75
Dagi Giyim2,231,83-34,53
Dagi Yatırım Holding12,100,83-6,20
Dardanel24,50-0,49-26,87
Datagate Bilgisayar13,791,40-14,40
Demısaş Döküm7,500,0015,82
Denge Holding5,810,876,02
Deniz GMYO2,22-1,3320,52
Derimod9,612,34-1,33
Derlüks Yatırım Holding7,89-1,25-10,54
Desa Deri13,17-1,2735,22
Despec Bilgisayar10,80-0,74-17,30
Deva Holding29,98-4,8324,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,85-1,0818,43
Diriteks Diriliş Tekstil6,003,0960,86
Ditaş Doğan16,71-2,4528,48
DO-CO775,106,4723,03
Doğan Burda14,98-3,60-33,24
Doğan Holding3,083,012,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,461,235,63
Doğusan4,85-1,2210,73
Doğuş GMYO9,071,5711,02
Doğuş Otomotiv28,323,893,66
Döktaş Dökümcülük28,000,94-8,56
Duran Doğan Basım12,001,1014,39
Dyo Boya13,660,9621,45
Eczacıbaşı İlaç6,380,31-11,41
Eczacıbaşı Yatırım46,607,0373,11
Edip Gayrimenkul2,46-0,81-25,90
Ege Endüstri1.355,000,09-18,61
Ege Gübre216,300,0548,97
Ege Profil31,781,27-16,89
Ege Seramik14,743,5843,25
Egeplast27,000,22-18,92
Ekiz Kimya7,94-4,9111,36
Emek Elektrik1,85-0,54-35,21
Eminiş Ambalaj24,500,74-33,50
Emlak Konut GMYO1,882,17-11,10
Enerjisa Enerji10,621,82-7,90
Enka İnşaat8,010,7513,75
Erbosan87,056,16112,32
Ereğli Demir Çelik20,222,4353,92
Ersu Gıda4,08-1,92-17,41
Escort Teknoloji5,951,88-9,44
Esenboğa Elektrik29,800,6856,63
Etiler Gıda7,704,0593,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,200,009,09
Euro Trend Yat. Ort.3,42-0,87-5,00
Euro Yat. Ort.4,400,00-2,44
Euro Yatırım Holding3,291,2315,85
Fade Gıda18,47-2,28198,38
Fenerbahçe Futbol27,804,35-5,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-0,42-20,28
F-M İzmit Piston121,40-1,06-0,98
Fonet Bilgi Teknolojileri14,300,289,75
Ford Otosan180,30-0,9347,62
Formet Celik Kapi Sanayi1,33-3,62-45,79
Frigo Pak Gıda26,341,3125,55
Galata Wind Enerji4,690,86

Galatasaray Sportif3,204,23-20,99
Garanti Bankası7,70-0,26-24,14
Garanti Faktoring11,780,085,84
Garanti Yat. Ort.2,440,41-24,46
Gedik Y. Men. Değ.20,163,1262,00
Gediz Ambalaj37,125,2238,51
Gentaş5,030,60-15,32
Gersan Elektrik5,641,26-8,14
Global Men. Değ.6,905,1814,81
Global Yat. Holding3,661,10-21,79
Good-Year7,810,90-6,58
Göltaş Çimento51,351,5824,45
Gözde Girişim6,770,30-15,16
GSD Denizcilik5,081,200,79
GSD Holding1,831,67-27,09
Gübre Fabrik.63,253,10-26,50
Güler Yat. Holding2,560,39-26,07
Halk GMYO3,270,312,03
Hatay Tekstil20,140,1044,37
Hedef Girişim4,460,4530,16
Hektaş9,720,8381,94
HUB Girişim14,360,35-21,10
Hürriyet Gzt.1,621,25-22,86
ICBC Turkey Bank5,10-0,20-21,54
İdealist Danışmanlık73,000,00442,35
İdealist GMYO6,160,16-9,41
İhlas Ev Aletleri1,210,83-35,64
İhlas Gayrimenkul1,040,97-16,80
İhlas Gazetecilik1,579,79-36,27
İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar7,25-0,2851,59
Info Yatırım6,731,054,34
İntema49,889,1025,01
Inveo Yatırım Holding130,708,92195,57
İpek Doğal Enerji13,671,644,51
İskenderun Demir Çelik14,032,3355,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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