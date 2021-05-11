Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.05.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,100,85-8,27
Acıpayam Selüloz18,12-1,955,84
Adel Kalemcilik23,06-0,60-32,64
Adese Gayrimenkul1,87-3,11-33,21
Afyon Çimento4,060,74-20,55
Ak Enerji1,570,00-28,96
Akbank5,09-1,36-24,68
Akçansa18,90-0,6317,37
Akdeniz Yatırım Hold.1,76-1,12-26,76
Akfen GMYO3,98-0,25-18,11
Akın Tekstil38,98-3,1322,73
Akiş GMYO1,91-2,05-31,60
Akmerkez GMYO46,44-1,28-25,64
Aksa15,18-1,499,88
Aksa Enerji13,142,1076,61
Aksigorta7,79-0,76-10,44
Aksu Enerji5,870,17-22,22
Alarko Carrıer331,80-2,18-9,07
Alarko GMYO23,78-1,33-9,10
Alarko Holding10,081,5918,29
Albaraka Türk1,61-0,62-17,01
Alcatel Lucent Teletaş29,600,95-0,20
Alkim Kağıt16,42-2,3826,86
Alkim Kimya16,24-1,8715,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,200,000,46
Altınyunus Çeşme73,00-8,6446,12
Anadolu Efes25,382,349,49
Anadolu Grubu Holding25,640,23-2,55
Anadolu Hayat Emek.8,88-0,7810,51
Anadolu Isuzu18,540,163,00
Anadolu Sigorta6,79-1,16-5,96
Anel Elektrik3,85-0,7721,45
Arçelik32,86-1,3215,47
ARD Bilişim Teknolojileri55,05-1,1714,50
Arena Bilgisayar46,00-1,7135,02
Armada Bilgisayar50,40-0,402,69
Arsan Tekstil5,29-0,7531,10
Arzum Ev Aletleri19,00-0,89-22,83
Aselsan14,97-0,86-17,97
Ata GMYO3,830,00-30,49
Atakule GMYO2,52-0,790,00
Atlantis Yatırım Holding4,061,50-26,98
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,35-1,454,35
Avrasya GMYO2,85-1,388,81
Avrasya Petrol ve Tur.2,92-1,35-8,75
Avrupa Yatırım Holding7,33-0,2722,17
Aydem Enerji8,34-0,71

Ayen Enerji5,80-3,337,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,501,87117,21
Aygaz14,09-0,91-0,68
Bagfaş26,380,0831,90
Bak Ambalaj21,72-3,477,52
Balatacılar Balatacılık6,210,16-24,64
Bantaş Ambalaj6,26-3,2533,48
Banvit59,75-0,8314,90
Baştaş Başkent Çimento13,940,29-19,75
Batı Çimento14,030,65197,88
Batısöke Çimento2,68-1,839,84
Bayrak Taban Sanayi12,12-2,3414,23
Bera Holding31,02-2,3952,96
Berkosan Yalıtım11,05-3,4123,88
Beşiktaş Futbol Yat.10,342,17155,94
Beyaz Filo11,370,5311,69
Bilici Yatırım18,35-2,81176,36
Bim Mağazalar65,15-1,14-11,40
Biotrend Çevre ve Enerji16,51-3,00

Birko Mensucat1,15-3,363,60
Birlik Mensucat2,090,00-39,60
Bizim Mağazaları13,64-0,80-11,20
Borusan Mannesmann26,32-0,83-5,32
Borusan Yat. Paz.382,00-1,57-15,91
Bosch Fren Sistemleri922,90-1,04-24,95
Bossa26,62-2,0649,13
Brisa24,30-1,7025,50
Burçelik22,16-0,725,42
Burçelik Vana28,220,43-43,17
Bursa Çimento3,80-2,06-23,66
Carrefoursa44,42-1,55-38,13
Casa Emtia Petrol155,000,0046,23
Ceo Event Medya10,170,2058,16
Coca Cola İçecek84,102,0629,16
Cosmos Yat. Holding10,11-0,3925,43
Credıtwest Faktorıng3,40-0,87-42,08
Çan2 Termik5,599,82

Çelebi256,900,2040,75
Çelik Halat6,62-1,19-27,23
Çemaş Döküm1,3210,00-22,47
Çemtaş14,65-0,75-6,75
Çimbeton242,10-2,65-18,35
Çimentaş35,180,23-2,71
Çimsa23,82-0,1733,82
Çuhadaroğlu Metal7,16-0,56-5,88
Dagi Giyim2,18-1,36-36,00
Dagi Yatırım Holding11,94-2,05-7,44
Dardanel24,860,65-25,79
Datagate Bilgisayar13,41-1,83-16,76
Demısaş Döküm7,582,1617,06
Denge Holding5,851,396,75
Deniz GMYO2,21-1,7819,97
Derimod9,762,630,21
Derlüks Yatırım Holding8,14-0,49-7,71
Desa Deri12,35-5,0026,80
Despec Bilgisayar10,55-1,59-19,22
Deva Holding29,56-0,3422,87
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,182,1721,47
Diriteks Diriliş Tekstil5,41-6,7245,04
Ditaş Doğan17,031,9830,94
DO-CO780,70-1,6123,92
Doğan Burda14,68-2,97-34,58
Doğan Holding3,06-0,652,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,42-2,023,91
Doğusan4,881,0411,42
Doğuş GMYO9,606,7917,50
Doğuş Otomotiv29,523,658,05
Döktaş Dökümcülük27,68-0,43-9,60
Duran Doğan Basım11,90-0,6713,44
Dyo Boya13,45-1,4719,58
Eczacıbaşı İlaç6,440,00-10,58
Eczacıbaşı Yatırım44,00-2,2263,45
Edip Gayrimenkul2,42-0,82-27,11
Ege Endüstri1.330,20-1,97-20,10
Ege Gübre214,00-1,1547,38
Ege Profil30,76-2,53-19,56
Ege Seramik14,52-0,7541,11
Egeplast26,220,00-21,26
Ekiz Kimya7,40-1,603,79
Emek Elektrik1,851,09-35,21
Eminiş Ambalaj26,140,08-29,04
Emlak Konut GMYO1,91-0,52-9,68
Enerjisa Enerji10,690,38-7,29
Enka İnşaat8,040,0014,18
Erbosan87,750,86114,02
Ereğli Demir Çelik20,520,3956,21
Ersu Gıda4,110,24-16,80
Escort Teknoloji5,72-2,05-12,94
Esenboğa Elektrik29,44-1,3454,73
Etiler Gıda7,401,7985,93
Euro Kapital Yat. Ort.4,151,227,79
Euro Trend Yat. Ort.3,41-0,29-5,28
Euro Yat. Ort.4,391,39-2,66
Euro Yatırım Holding3,27-0,9115,14
Fade Gıda18,330,05196,12
Fenerbahçe Futbol26,36-2,44-10,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,616,97-11,46
F-M İzmit Piston117,40-2,25-4,24
Fonet Bilgi Teknolojileri13,87-1,496,45
Ford Otosan177,20-1,5645,08
Formet Celik Kapi Sanayi1,29-0,77-47,42
Frigo Pak Gıda26,381,7025,74
Galata Wind Enerji4,68-0,21

Galatasaray Sportif3,16-0,63-21,98
Garanti Bankası7,72-1,40-23,95
Garanti Faktoring11,690,785,03
Garanti Yat. Ort.2,41-1,23-25,39
Gedik Y. Men. Değ.20,24-1,2762,64
Gediz Ambalaj39,203,4346,27
Gentaş5,01-1,57-15,66
Gersan Elektrik5,59-1,41-8,96
Global Men. Değ.6,61-3,229,98
Global Yat. Holding3,55-1,66-24,15
Good-Year7,87-0,38-5,86
Göltaş Çimento49,78-2,0120,65
Gözde Girişim6,70-0,45-16,04
GSD Denizcilik4,96-1,39-1,59
GSD Holding1,81-0,55-27,89
Gübre Fabrik.62,60-1,11-27,25
Güler Yat. Holding2,520,80-27,22
Halk GMYO3,25-0,611,40
Hatay Tekstil19,85-0,7542,29
Hedef Girişim4,38-1,3527,83
Hektaş9,44-1,5676,70
HUB Girişim14,210,35-21,92
Hürriyet Gzt.1,61-0,62-23,33
ICBC Turkey Bank5,05-0,98-22,31
İdealist Danışmanlık70,00-2,78420,06
İdealist GMYO5,98-0,99-12,06
İhlas Ev Aletleri1,220,83-35,11
İhlas Gayrimenkul1,060,95-15,20
İhlas Gazetecilik1,50-4,46-39,11
İhlas Holding0,635,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar7,08-0,9848,04
Info Yatırım6,65-0,893,10
İntema51,502,4929,07
Inveo Yatırım Holding143,008,33223,38
İpek Doğal Enerji14,255,178,94
İskenderun Demir Çelik14,181,4356,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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