Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,10
|0,85
|-8,27
|Acıpayam Selüloz
|18,12
|-1,95
|5,84
|Adel Kalemcilik
|23,06
|-0,60
|-32,64
|Adese Gayrimenkul
|1,87
|-3,11
|-33,21
|Afyon Çimento
|4,06
|0,74
|-20,55
|Ak Enerji
|1,57
|0,00
|-28,96
|Akbank
|5,09
|-1,36
|-24,68
|Akçansa
|18,90
|-0,63
|17,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|-1,12
|-26,76
|Akfen GMYO
|3,98
|-0,25
|-18,11
|Akın Tekstil
|38,98
|-3,13
|22,73
|Akiş GMYO
|1,91
|-2,05
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|46,44
|-1,28
|-25,64
|Aksa
|15,18
|-1,49
|9,88
|Aksa Enerji
|13,14
|2,10
|76,61
|Aksigorta
|7,79
|-0,76
|-10,44
|Aksu Enerji
|5,87
|0,17
|-22,22
|Alarko Carrıer
|331,80
|-2,18
|-9,07
|Alarko GMYO
|23,78
|-1,33
|-9,10
|Alarko Holding
|10,08
|1,59
|18,29
|Albaraka Türk
|1,61
|-0,62
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,60
|0,95
|-0,20
|Alkim Kağıt
|16,42
|-2,38
|26,86
|Alkim Kimya
|16,24
|-1,87
|15,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|0,00
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|73,00
|-8,64
|46,12
|Anadolu Efes
|25,38
|2,34
|9,49
|Anadolu Grubu Holding
|25,64
|0,23
|-2,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,88
|-0,78
|10,51
|Anadolu Isuzu
|18,54
|0,16
|3,00
|Anadolu Sigorta
|6,79
|-1,16
|-5,96
|Anel Elektrik
|3,85
|-0,77
|21,45
|Arçelik
|32,86
|-1,32
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,05
|-1,17
|14,50
|Arena Bilgisayar
|46,00
|-1,71
|35,02
|Armada Bilgisayar
|50,40
|-0,40
|2,69
|Arsan Tekstil
|5,29
|-0,75
|31,10
|Arzum Ev Aletleri
|19,00
|-0,89
|-22,83
|Aselsan
|14,97
|-0,86
|-17,97
|Ata GMYO
|3,83
|0,00
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,52
|-0,79
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,06
|1,50
|-26,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,35
|-1,45
|4,35
|Avrasya GMYO
|2,85
|-1,38
|8,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,92
|-1,35
|-8,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,33
|-0,27
|22,17
|Aydem Enerji
|8,34
|-0,71
|Ayen Enerji
|5,80
|-3,33
|7,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,50
|1,87
|117,21
|Aygaz
|14,09
|-0,91
|-0,68
|Bagfaş
|26,38
|0,08
|31,90
|Bak Ambalaj
|21,72
|-3,47
|7,52
|Balatacılar Balatacılık
|6,21
|0,16
|-24,64
|Bantaş Ambalaj
|6,26
|-3,25
|33,48
|Banvit
|59,75
|-0,83
|14,90
|Baştaş Başkent Çimento
|13,94
|0,29
|-19,75
|Batı Çimento
|14,03
|0,65
|197,88
|Batısöke Çimento
|2,68
|-1,83
|9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|12,12
|-2,34
|14,23
|Bera Holding
|31,02
|-2,39
|52,96
|Berkosan Yalıtım
|11,05
|-3,41
|23,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,34
|2,17
|155,94
|Beyaz Filo
|11,37
|0,53
|11,69
|Bilici Yatırım
|18,35
|-2,81
|176,36
|Bim Mağazalar
|65,15
|-1,14
|-11,40
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,51
|-3,00
|Birko Mensucat
|1,15
|-3,36
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,09
|0,00
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|13,64
|-0,80
|-11,20
|Borusan Mannesmann
|26,32
|-0,83
|-5,32
|Borusan Yat. Paz.
|382,00
|-1,57
|-15,91
|Bosch Fren Sistemleri
|922,90
|-1,04
|-24,95
|Bossa
|26,62
|-2,06
|49,13
|Brisa
|24,30
|-1,70
|25,50
|Burçelik
|22,16
|-0,72
|5,42
|Burçelik Vana
|28,22
|0,43
|-43,17
|Bursa Çimento
|3,80
|-2,06
|-23,66
|Carrefoursa
|44,42
|-1,55
|-38,13
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|0,00
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,17
|0,20
|58,16
|Coca Cola İçecek
|84,10
|2,06
|29,16
|Cosmos Yat. Holding
|10,11
|-0,39
|25,43
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|-0,87
|-42,08
|Çan2 Termik
|5,59
|9,82
|Çelebi
|256,90
|0,20
|40,75
|Çelik Halat
|6,62
|-1,19
|-27,23
|Çemaş Döküm
|1,32
|10,00
|-22,47
|Çemtaş
|14,65
|-0,75
|-6,75
|Çimbeton
|242,10
|-2,65
|-18,35
|Çimentaş
|35,18
|0,23
|-2,71
|Çimsa
|23,82
|-0,17
|33,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,16
|-0,56
|-5,88
|Dagi Giyim
|2,18
|-1,36
|-36,00
|Dagi Yatırım Holding
|11,94
|-2,05
|-7,44
|Dardanel
|24,86
|0,65
|-25,79
|Datagate Bilgisayar
|13,41
|-1,83
|-16,76
|Demısaş Döküm
|7,58
|2,16
|17,06
|Denge Holding
|5,85
|1,39
|6,75
|Deniz GMYO
|2,21
|-1,78
|19,97
|Derimod
|9,76
|2,63
|0,21
|Derlüks Yatırım Holding
|8,14
|-0,49
|-7,71
|Desa Deri
|12,35
|-5,00
|26,80
|Despec Bilgisayar
|10,55
|-1,59
|-19,22
|Deva Holding
|29,56
|-0,34
|22,87
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,18
|2,17
|21,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,41
|-6,72
|45,04
|Ditaş Doğan
|17,03
|1,98
|30,94
|DO-CO
|780,70
|-1,61
|23,92
|Doğan Burda
|14,68
|-2,97
|-34,58
|Doğan Holding
|3,06
|-0,65
|2,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,42
|-2,02
|3,91
|Doğusan
|4,88
|1,04
|11,42
|Doğuş GMYO
|9,60
|6,79
|17,50
|Doğuş Otomotiv
|29,52
|3,65
|8,05
|Döktaş Dökümcülük
|27,68
|-0,43
|-9,60
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-0,67
|13,44
|Dyo Boya
|13,45
|-1,47
|19,58
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|0,00
|-10,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,00
|-2,22
|63,45
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-0,82
|-27,11
|Ege Endüstri
|1.330,20
|-1,97
|-20,10
|Ege Gübre
|214,00
|-1,15
|47,38
|Ege Profil
|30,76
|-2,53
|-19,56
|Ege Seramik
|14,52
|-0,75
|41,11
|Egeplast
|26,22
|0,00
|-21,26
|Ekiz Kimya
|7,40
|-1,60
|3,79
|Emek Elektrik
|1,85
|1,09
|-35,21
|Eminiş Ambalaj
|26,14
|0,08
|-29,04
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-0,52
|-9,68
|Enerjisa Enerji
|10,69
|0,38
|-7,29
|Enka İnşaat
|8,04
|0,00
|14,18
|Erbosan
|87,75
|0,86
|114,02
|Ereğli Demir Çelik
|20,52
|0,39
|56,21
|Ersu Gıda
|4,11
|0,24
|-16,80
|Escort Teknoloji
|5,72
|-2,05
|-12,94
|Esenboğa Elektrik
|29,44
|-1,34
|54,73
|Etiler Gıda
|7,40
|1,79
|85,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,15
|1,22
|7,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-0,29
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|1,39
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|-0,91
|15,14
|Fade Gıda
|18,33
|0,05
|196,12
|Fenerbahçe Futbol
|26,36
|-2,44
|-10,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|6,97
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|117,40
|-2,25
|-4,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,87
|-1,49
|6,45
|Ford Otosan
|177,20
|-1,56
|45,08
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,29
|-0,77
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|26,38
|1,70
|25,74
|Galata Wind Enerji
|4,68
|-0,21
|Galatasaray Sportif
|3,16
|-0,63
|-21,98
|Garanti Bankası
|7,72
|-1,40
|-23,95
|Garanti Faktoring
|11,69
|0,78
|5,03
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|-1,23
|-25,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,24
|-1,27
|62,64
|Gediz Ambalaj
|39,20
|3,43
|46,27
|Gentaş
|5,01
|-1,57
|-15,66
|Gersan Elektrik
|5,59
|-1,41
|-8,96
|Global Men. Değ.
|6,61
|-3,22
|9,98
|Global Yat. Holding
|3,55
|-1,66
|-24,15
|Good-Year
|7,87
|-0,38
|-5,86
|Göltaş Çimento
|49,78
|-2,01
|20,65
|Gözde Girişim
|6,70
|-0,45
|-16,04
|GSD Denizcilik
|4,96
|-1,39
|-1,59
|GSD Holding
|1,81
|-0,55
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|62,60
|-1,11
|-27,25
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,80
|-27,22
|Halk GMYO
|3,25
|-0,61
|1,40
|Hatay Tekstil
|19,85
|-0,75
|42,29
|Hedef Girişim
|4,38
|-1,35
|27,83
|Hektaş
|9,44
|-1,56
|76,70
|HUB Girişim
|14,21
|0,35
|-21,92
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|-0,62
|-23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|-0,98
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-2,78
|420,06
|İdealist GMYO
|5,98
|-0,99
|-12,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,22
|0,83
|-35,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,95
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|1,50
|-4,46
|-39,11
|İhlas Holding
|0,63
|5,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,08
|-0,98
|48,04
|Info Yatırım
|6,65
|-0,89
|3,10
|İntema
|51,50
|2,49
|29,07
|Inveo Yatırım Holding
|143,00
|8,33
|223,38
|İpek Doğal Enerji
|14,25
|5,17
|8,94
|İskenderun Demir Çelik
|14,18
|1,43
|56,93
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi