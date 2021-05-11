Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,10 0,85 -8,27 Acıpayam Selüloz 18,12 -1,95 5,84 Adel Kalemcilik 23,06 -0,60 -32,64 Adese Gayrimenkul 1,87 -3,11 -33,21 Afyon Çimento 4,06 0,74 -20,55 Ak Enerji 1,57 0,00 -28,96 Akbank 5,09 -1,36 -24,68 Akçansa 18,90 -0,63 17,37 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 -1,12 -26,76 Akfen GMYO 3,98 -0,25 -18,11 Akın Tekstil 38,98 -3,13 22,73 Akiş GMYO 1,91 -2,05 -31,60 Akmerkez GMYO 46,44 -1,28 -25,64 Aksa 15,18 -1,49 9,88 Aksa Enerji 13,14 2,10 76,61 Aksigorta 7,79 -0,76 -10,44 Aksu Enerji 5,87 0,17 -22,22 Alarko Carrıer 331,80 -2,18 -9,07 Alarko GMYO 23,78 -1,33 -9,10 Alarko Holding 10,08 1,59 18,29 Albaraka Türk 1,61 -0,62 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 29,60 0,95 -0,20 Alkim Kağıt 16,42 -2,38 26,86 Alkim Kimya 16,24 -1,87 15,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 0,00 0,46 Altınyunus Çeşme 73,00 -8,64 46,12 Anadolu Efes 25,38 2,34 9,49 Anadolu Grubu Holding 25,64 0,23 -2,55 Anadolu Hayat Emek. 8,88 -0,78 10,51 Anadolu Isuzu 18,54 0,16 3,00 Anadolu Sigorta 6,79 -1,16 -5,96 Anel Elektrik 3,85 -0,77 21,45 Arçelik 32,86 -1,32 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 55,05 -1,17 14,50 Arena Bilgisayar 46,00 -1,71 35,02 Armada Bilgisayar 50,40 -0,40 2,69 Arsan Tekstil 5,29 -0,75 31,10 Arzum Ev Aletleri 19,00 -0,89 -22,83 Aselsan 14,97 -0,86 -17,97 Ata GMYO 3,83 0,00 -30,49 Atakule GMYO 2,52 -0,79 0,00 Atlantis Yatırım Holding 4,06 1,50 -26,98 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,35 -1,45 4,35 Avrasya GMYO 2,85 -1,38 8,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,92 -1,35 -8,75 Avrupa Yatırım Holding 7,33 -0,27 22,17 Aydem Enerji 8,34 -0,71 Ayen Enerji 5,80 -3,33 7,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,50 1,87 117,21 Aygaz 14,09 -0,91 -0,68 Bagfaş 26,38 0,08 31,90 Bak Ambalaj 21,72 -3,47 7,52 Balatacılar Balatacılık 6,21 0,16 -24,64 Bantaş Ambalaj 6,26 -3,25 33,48 Banvit 59,75 -0,83 14,90 Baştaş Başkent Çimento 13,94 0,29 -19,75 Batı Çimento 14,03 0,65 197,88 Batısöke Çimento 2,68 -1,83 9,84 Bayrak Taban Sanayi 12,12 -2,34 14,23 Bera Holding 31,02 -2,39 52,96 Berkosan Yalıtım 11,05 -3,41 23,88 Beşiktaş Futbol Yat. 10,34 2,17 155,94 Beyaz Filo 11,37 0,53 11,69 Bilici Yatırım 18,35 -2,81 176,36 Bim Mağazalar 65,15 -1,14 -11,40 Biotrend Çevre ve Enerji 16,51 -3,00 Birko Mensucat 1,15 -3,36 3,60 Birlik Mensucat 2,09 0,00 -39,60 Bizim Mağazaları 13,64 -0,80 -11,20 Borusan Mannesmann 26,32 -0,83 -5,32 Borusan Yat. Paz. 382,00 -1,57 -15,91 Bosch Fren Sistemleri 922,90 -1,04 -24,95 Bossa 26,62 -2,06 49,13 Brisa 24,30 -1,70 25,50 Burçelik 22,16 -0,72 5,42 Burçelik Vana 28,22 0,43 -43,17 Bursa Çimento 3,80 -2,06 -23,66 Carrefoursa 44,42 -1,55 -38,13 Casa Emtia Petrol 155,00 0,00 46,23 Ceo Event Medya 10,17 0,20 58,16 Coca Cola İçecek 84,10 2,06 29,16 Cosmos Yat. Holding 10,11 -0,39 25,43 Credıtwest Faktorıng 3,40 -0,87 -42,08 Çan2 Termik 5,59 9,82 Çelebi 256,90 0,20 40,75 Çelik Halat 6,62 -1,19 -27,23 Çemaş Döküm 1,32 10,00 -22,47 Çemtaş 14,65 -0,75 -6,75 Çimbeton 242,10 -2,65 -18,35 Çimentaş 35,18 0,23 -2,71 Çimsa 23,82 -0,17 33,82 Çuhadaroğlu Metal 7,16 -0,56 -5,88 Dagi Giyim 2,18 -1,36 -36,00 Dagi Yatırım Holding 11,94 -2,05 -7,44 Dardanel 24,86 0,65 -25,79 Datagate Bilgisayar 13,41 -1,83 -16,76 Demısaş Döküm 7,58 2,16 17,06 Denge Holding 5,85 1,39 6,75 Deniz GMYO 2,21 -1,78 19,97 Derimod 9,76 2,63 0,21 Derlüks Yatırım Holding 8,14 -0,49 -7,71 Desa Deri 12,35 -5,00 26,80 Despec Bilgisayar 10,55 -1,59 -19,22 Deva Holding 29,56 -0,34 22,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,18 2,17 21,47 Diriteks Diriliş Tekstil 5,41 -6,72 45,04 Ditaş Doğan 17,03 1,98 30,94 DO-CO 780,70 -1,61 23,92 Doğan Burda 14,68 -2,97 -34,58 Doğan Holding 3,06 -0,65 2,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 -2,02 3,91 Doğusan 4,88 1,04 11,42 Doğuş GMYO 9,60 6,79 17,50 Doğuş Otomotiv 29,52 3,65 8,05 Döktaş Dökümcülük 27,68 -0,43 -9,60 Duran Doğan Basım 11,90 -0,67 13,44 Dyo Boya 13,45 -1,47 19,58 Eczacıbaşı İlaç 6,44 0,00 -10,58 Eczacıbaşı Yatırım 44,00 -2,22 63,45 Edip Gayrimenkul 2,42 -0,82 -27,11 Ege Endüstri 1.330,20 -1,97 -20,10 Ege Gübre 214,00 -1,15 47,38 Ege Profil 30,76 -2,53 -19,56 Ege Seramik 14,52 -0,75 41,11 Egeplast 26,22 0,00 -21,26 Ekiz Kimya 7,40 -1,60 3,79 Emek Elektrik 1,85 1,09 -35,21 Eminiş Ambalaj 26,14 0,08 -29,04 Emlak Konut GMYO 1,91 -0,52 -9,68 Enerjisa Enerji 10,69 0,38 -7,29 Enka İnşaat 8,04 0,00 14,18 Erbosan 87,75 0,86 114,02 Ereğli Demir Çelik 20,52 0,39 56,21 Ersu Gıda 4,11 0,24 -16,80 Escort Teknoloji 5,72 -2,05 -12,94 Esenboğa Elektrik 29,44 -1,34 54,73 Etiler Gıda 7,40 1,79 85,93 Euro Kapital Yat. Ort. 4,15 1,22 7,79 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -0,29 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,39 1,39 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,27 -0,91 15,14 Fade Gıda 18,33 0,05 196,12 Fenerbahçe Futbol 26,36 -2,44 -10,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 6,97 -11,46 F-M İzmit Piston 117,40 -2,25 -4,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,87 -1,49 6,45 Ford Otosan 177,20 -1,56 45,08 Formet Celik Kapi Sanayi 1,29 -0,77 -47,42 Frigo Pak Gıda 26,38 1,70 25,74 Galata Wind Enerji 4,68 -0,21 Galatasaray Sportif 3,16 -0,63 -21,98 Garanti Bankası 7,72 -1,40 -23,95 Garanti Faktoring 11,69 0,78 5,03 Garanti Yat. Ort. 2,41 -1,23 -25,39 Gedik Y. Men. Değ. 20,24 -1,27 62,64 Gediz Ambalaj 39,20 3,43 46,27 Gentaş 5,01 -1,57 -15,66 Gersan Elektrik 5,59 -1,41 -8,96 Global Men. Değ. 6,61 -3,22 9,98 Global Yat. Holding 3,55 -1,66 -24,15 Good-Year 7,87 -0,38 -5,86 Göltaş Çimento 49,78 -2,01 20,65 Gözde Girişim 6,70 -0,45 -16,04 GSD Denizcilik 4,96 -1,39 -1,59 GSD Holding 1,81 -0,55 -27,89 Gübre Fabrik. 62,60 -1,11 -27,25 Güler Yat. Holding 2,52 0,80 -27,22 Halk GMYO 3,25 -0,61 1,40 Hatay Tekstil 19,85 -0,75 42,29 Hedef Girişim 4,38 -1,35 27,83 Hektaş 9,44 -1,56 76,70 HUB Girişim 14,21 0,35 -21,92 Hürriyet Gzt. 1,61 -0,62 -23,33 ICBC Turkey Bank 5,05 -0,98 -22,31 İdealist Danışmanlık 70,00 -2,78 420,06 İdealist GMYO 5,98 -0,99 -12,06 İhlas Ev Aletleri 1,22 0,83 -35,11 İhlas Gayrimenkul 1,06 0,95 -15,20 İhlas Gazetecilik 1,50 -4,46 -39,11 İhlas Holding 0,63 5,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,08 -0,98 48,04 Info Yatırım 6,65 -0,89 3,10 İntema 51,50 2,49 29,07 Inveo Yatırım Holding 143,00 8,33 223,38 İpek Doğal Enerji 14,25 5,17 8,94 İskenderun Demir Çelik 14,18 1,43 56,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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