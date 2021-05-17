Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,84
|-2,01
|-11,63
|Acıpayam Selüloz
|18,23
|1,90
|6,48
|Adel Kalemcilik
|23,44
|1,30
|-31,53
|Adese Gayrimenkul
|1,74
|-3,87
|-37,86
|Afyon Çimento
|4,33
|4,84
|-15,26
|Ak Enerji
|1,54
|0,65
|-30,32
|Akbank
|5,09
|1,19
|-24,68
|Akçansa
|19,13
|2,03
|18,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|1,14
|-26,35
|Akfen GMYO
|4,03
|1,00
|-17,08
|Akın Tekstil
|39,22
|0,77
|23,49
|Akiş GMYO
|1,95
|2,09
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|46,74
|0,73
|-25,16
|Aksa
|16,29
|5,37
|17,92
|Aksa Enerji
|13,19
|-1,71
|77,28
|Aksigorta
|8,18
|2,25
|-5,96
|Aksu Enerji
|5,84
|-0,17
|-22,62
|Alarko Carrıer
|334,40
|2,23
|-8,36
|Alarko GMYO
|24,30
|2,53
|-7,11
|Alarko Holding
|10,00
|-0,30
|17,35
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,06
|0,43
|-5,39
|Alkim Kağıt
|16,42
|1,17
|26,86
|Alkim Kimya
|16,23
|0,81
|15,21
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,16
|0,47
|-1,37
|Altınyunus Çeşme
|84,25
|4,01
|68,63
|Anadolu Efes
|25,16
|-0,08
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|25,78
|1,58
|-2,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,84
|0,57
|10,01
|Anadolu Isuzu
|18,48
|0,54
|2,67
|Anadolu Sigorta
|6,73
|0,30
|-6,79
|Anel Elektrik
|3,88
|-1,77
|22,40
|Arçelik
|32,18
|-1,35
|13,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,10
|2,56
|16,68
|Arena Bilgisayar
|48,26
|2,94
|41,65
|Armada Bilgisayar
|50,35
|1,19
|2,59
|Arsan Tekstil
|5,16
|-0,19
|27,87
|Arzum Ev Aletleri
|19,43
|1,46
|-21,08
|Aselsan
|15,02
|1,14
|-17,70
|Ata GMYO
|3,99
|3,37
|-27,59
|Atakule GMYO
|2,54
|1,20
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,21
|1,94
|-24,28
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-1,29
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,28
|0,76
|-1,73
|Avrasya GMYO
|2,99
|5,65
|14,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|-0,67
|-7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,98
|-1,97
|16,33
|Aydem Enerji
|8,15
|-0,97
|Ayen Enerji
|5,55
|-0,89
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,28
|9,37
|115,25
|Aygaz
|13,79
|-0,07
|-2,79
|Bagfaş
|25,06
|-1,88
|25,30
|Bak Ambalaj
|21,56
|0,84
|6,73
|Balatacılar Balatacılık
|6,30
|1,61
|-23,54
|Bantaş Ambalaj
|6,37
|1,11
|35,82
|Banvit
|58,50
|-1,76
|12,50
|Baştaş Başkent Çimento
|13,02
|-4,19
|-25,04
|Batı Çimento
|14,41
|-0,07
|205,94
|Batısöke Çimento
|2,65
|0,76
|8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|12,09
|1,85
|13,95
|Bera Holding
|30,08
|0,00
|48,32
|Berkosan Yalıtım
|11,40
|1,06
|27,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,98
|-1,43
|122,28
|Beyaz Filo
|11,18
|1,54
|9,82
|Bilici Yatırım
|19,11
|1,00
|187,80
|Bim Mağazalar
|65,55
|1,08
|-10,86
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,62
|0,73
|Birko Mensucat
|1,14
|-6,56
|2,70
|Birlik Mensucat
|2,59
|9,75
|-25,14
|Bizim Mağazaları
|13,40
|-0,74
|-12,76
|Borusan Mannesmann
|27,38
|3,87
|-1,51
|Borusan Yat. Paz.
|389,50
|2,58
|-14,26
|Bosch Fren Sistemleri
|940,00
|0,59
|-23,56
|Bossa
|26,08
|-0,61
|46,11
|Brisa
|24,66
|1,99
|27,35
|Burçelik
|22,00
|0,18
|4,66
|Burçelik Vana
|27,68
|0,00
|-44,26
|Bursa Çimento
|4,05
|2,27
|-18,64
|Carrefoursa
|44,58
|-0,89
|-37,91
|Casa Emtia Petrol
|167,90
|-0,06
|58,40
|Ceo Event Medya
|9,79
|-8,93
|52,26
|Coca Cola İçecek
|82,30
|-1,67
|26,39
|Cosmos Yat. Holding
|10,01
|-3,66
|24,19
|Credıtwest Faktorıng
|3,41
|0,29
|-41,91
|Çan2 Termik
|5,99
|-2,44
|Çelebi
|283,90
|8,77
|55,54
|Çelik Halat
|6,53
|1,56
|-28,22
|Çemaş Döküm
|1,34
|-3,60
|-21,30
|Çemtaş
|15,51
|3,47
|-1,28
|Çimbeton
|247,90
|3,59
|-16,39
|Çimentaş
|36,00
|5,51
|-0,44
|Çimsa
|23,84
|0,51
|33,93
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|0,56
|-5,49
|Dagi Giyim
|2,29
|3,15
|-32,77
|Dagi Yatırım Holding
|12,78
|8,31
|-0,93
|Dardanel
|22,26
|-3,89
|-33,55
|Datagate Bilgisayar
|13,20
|0,30
|-18,06
|Demısaş Döküm
|7,79
|3,18
|20,30
|Denge Holding
|5,72
|-4,51
|4,38
|Deniz GMYO
|2,00
|-0,50
|8,57
|Derimod
|9,75
|-1,32
|0,10
|Derlüks Yatırım Holding
|8,32
|2,46
|-5,67
|Desa Deri
|12,57
|0,88
|29,06
|Despec Bilgisayar
|10,33
|-0,96
|-20,90
|Deva Holding
|28,54
|-1,92
|18,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,97
|0,54
|19,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,34
|9,88
|43,16
|Ditaş Doğan
|18,28
|6,96
|40,55
|DO-CO
|816,80
|4,32
|29,65
|Doğan Burda
|14,00
|-3,98
|-37,61
|Doğan Holding
|3,06
|0,66
|2,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|2,92
|6,06
|Doğusan
|5,22
|0,38
|19,18
|Doğuş GMYO
|10,45
|-2,25
|27,91
|Doğuş Otomotiv
|29,98
|3,24
|9,73
|Döktaş Dökümcülük
|27,24
|1,72
|-11,04
|Duran Doğan Basım
|11,69
|-0,51
|11,44
|Dyo Boya
|14,18
|4,80
|26,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|0,47
|-10,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,74
|0,33
|58,77
|Edip Gayrimenkul
|2,47
|2,07
|-25,60
|Ege Endüstri
|1.365,00
|2,06
|-18,01
|Ege Gübre
|210,20
|1,30
|44,77
|Ege Profil
|31,26
|0,97
|-18,25
|Ege Seramik
|15,45
|3,97
|50,15
|Egeplast
|26,50
|1,69
|-20,42
|Ekiz Kimya
|7,19
|-1,10
|0,84
|Emek Elektrik
|1,93
|4,89
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|24,50
|-1,61
|-33,50
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,61
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-0,19
|-8,16
|Enka İnşaat
|8,44
|1,69
|19,86
|Erbosan
|86,90
|5,98
|114,28
|Ereğli Demir Çelik
|19,42
|-2,85
|47,83
|Ersu Gıda
|4,25
|1,43
|-13,97
|Escort Teknoloji
|6,05
|2,72
|-7,91
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|5,85
|63,67
|Etiler Gıda
|8,00
|5,40
|101,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,16
|2,21
|8,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|-0,29
|-5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-2,27
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,32
|1,53
|16,90
|Fade Gıda
|18,55
|0,60
|199,68
|Fenerbahçe Futbol
|23,08
|-1,87
|-21,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|3,73
|-5,70
|F-M İzmit Piston
|122,00
|2,87
|-0,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,93
|1,38
|6,91
|Ford Otosan
|177,10
|0,06
|45,00
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,35
|-0,74
|-44,97
|Frigo Pak Gıda
|24,06
|-3,76
|14,68
|Galata Wind Enerji
|4,42
|-1,34
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-8,19
|-19,75
|Garanti Bankası
|7,86
|2,34
|-22,57
|Garanti Faktoring
|11,60
|-1,69
|4,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|-0,81
|-23,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,85
|2,32
|59,50
|Gediz Ambalaj
|41,50
|3,18
|54,85
|Gentaş
|4,83
|-1,02
|-18,69
|Gersan Elektrik
|5,76
|2,13
|-6,19
|Global Men. Değ.
|6,74
|1,51
|12,15
|Global Yat. Holding
|3,64
|3,41
|-22,22
|Good-Year
|8,15
|2,77
|-2,51
|Göltaş Çimento
|51,25
|2,71
|24,21
|Gözde Girişim
|6,46
|0,31
|-19,05
|GSD Denizcilik
|4,97
|-0,80
|-1,39
|GSD Holding
|1,86
|0,54
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|62,70
|2,37
|-27,14
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,80
|-27,22
|Halk GMYO
|3,22
|0,00
|0,47
|Hatay Tekstil
|19,86
|0,40
|42,37
|Hedef Girişim
|4,40
|-0,23
|28,41
|Hektaş
|9,61
|-0,21
|79,88
|HUB Girişim
|14,78
|-1,47
|-18,79
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|2,50
|-21,90
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|0,20
|-21,85
|İdealist Danışmanlık
|72,50
|3,72
|438,63
|İdealist GMYO
|6,07
|1,17
|-10,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|-0,83
|-36,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,95
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|1,51
|-6,79
|-38,71
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-1,30
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,08
|0,57
|48,04
|Info Yatırım
|6,74
|-0,15
|4,50
|İntema
|50,60
|2,02
|26,82
|Inveo Yatırım Holding
|137,50
|10,00
|210,95
|İpek Doğal Enerji
|13,76
|1,18
|5,20
|İskenderun Demir Çelik
|13,37
|-2,69
|47,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi