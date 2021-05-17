Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.05.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,84-2,01-11,63
Acıpayam Selüloz18,231,906,48
Adel Kalemcilik23,441,30-31,53
Adese Gayrimenkul1,74-3,87-37,86
Afyon Çimento4,334,84-15,26
Ak Enerji1,540,65-30,32
Akbank5,091,19-24,68
Akçansa19,132,0318,80
Akdeniz Yatırım Hold.1,771,14-26,35
Akfen GMYO4,031,00-17,08
Akın Tekstil39,220,7723,49
Akiş GMYO1,952,09-30,16
Akmerkez GMYO46,740,73-25,16
Aksa16,295,3717,92
Aksa Enerji13,19-1,7177,28
Aksigorta8,182,25-5,96
Aksu Enerji5,84-0,17-22,62
Alarko Carrıer334,402,23-8,36
Alarko GMYO24,302,53-7,11
Alarko Holding10,00-0,3017,35
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş28,060,43-5,39
Alkim Kağıt16,421,1726,86
Alkim Kimya16,230,8115,21
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,160,47-1,37
Altınyunus Çeşme84,254,0168,63
Anadolu Efes25,16-0,088,54
Anadolu Grubu Holding25,781,58-2,02
Anadolu Hayat Emek.8,840,5710,01
Anadolu Isuzu18,480,542,67
Anadolu Sigorta6,730,30-6,79
Anel Elektrik3,88-1,7722,40
Arçelik32,18-1,3513,08
ARD Bilişim Teknolojileri56,102,5616,68
Arena Bilgisayar48,262,9441,65
Armada Bilgisayar50,351,192,59
Arsan Tekstil5,16-0,1927,87
Arzum Ev Aletleri19,431,46-21,08
Aselsan15,021,14-17,70
Ata GMYO3,993,37-27,59
Atakule GMYO2,541,200,79
Atlantis Yatırım Holding4,211,94-24,28
Atlas Yat. Ort.1,53-1,29-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,280,76-1,73
Avrasya GMYO2,995,6514,15
Avrasya Petrol ve Tur.2,97-0,67-7,19
Avrupa Yatırım Holding6,98-1,9716,33
Aydem Enerji8,15-0,97

Ayen Enerji5,55-0,892,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,289,37115,25
Aygaz13,79-0,07-2,79
Bagfaş25,06-1,8825,30
Bak Ambalaj21,560,846,73
Balatacılar Balatacılık6,301,61-23,54
Bantaş Ambalaj6,371,1135,82
Banvit58,50-1,7612,50
Baştaş Başkent Çimento13,02-4,19-25,04
Batı Çimento14,41-0,07205,94
Batısöke Çimento2,650,768,61
Bayrak Taban Sanayi12,091,8513,95
Bera Holding30,080,0048,32
Berkosan Yalıtım11,401,0627,80
Beşiktaş Futbol Yat.8,98-1,43122,28
Beyaz Filo11,181,549,82
Bilici Yatırım19,111,00187,80
Bim Mağazalar65,551,08-10,86
Biotrend Çevre ve Enerji16,620,73

Birko Mensucat1,14-6,562,70
Birlik Mensucat2,599,75-25,14
Bizim Mağazaları13,40-0,74-12,76
Borusan Mannesmann27,383,87-1,51
Borusan Yat. Paz.389,502,58-14,26
Bosch Fren Sistemleri940,000,59-23,56
Bossa26,08-0,6146,11
Brisa24,661,9927,35
Burçelik22,000,184,66
Burçelik Vana27,680,00-44,26
Bursa Çimento4,052,27-18,64
Carrefoursa44,58-0,89-37,91
Casa Emtia Petrol167,90-0,0658,40
Ceo Event Medya9,79-8,9352,26
Coca Cola İçecek82,30-1,6726,39
Cosmos Yat. Holding10,01-3,6624,19
Credıtwest Faktorıng3,410,29-41,91
Çan2 Termik5,99-2,44

Çelebi283,908,7755,54
Çelik Halat6,531,56-28,22
Çemaş Döküm1,34-3,60-21,30
Çemtaş15,513,47-1,28
Çimbeton247,903,59-16,39
Çimentaş36,005,51-0,44
Çimsa23,840,5133,93
Çuhadaroğlu Metal7,190,56-5,49
Dagi Giyim2,293,15-32,77
Dagi Yatırım Holding12,788,31-0,93
Dardanel22,26-3,89-33,55
Datagate Bilgisayar13,200,30-18,06
Demısaş Döküm7,793,1820,30
Denge Holding5,72-4,514,38
Deniz GMYO2,00-0,508,57
Derimod9,75-1,320,10
Derlüks Yatırım Holding8,322,46-5,67
Desa Deri12,570,8829,06
Despec Bilgisayar10,33-0,96-20,90
Deva Holding28,54-1,9218,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,970,5419,54
Diriteks Diriliş Tekstil5,349,8843,16
Ditaş Doğan18,286,9640,55
DO-CO816,804,3229,65
Doğan Burda14,00-3,98-37,61
Doğan Holding3,060,662,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,472,926,06
Doğusan5,220,3819,18
Doğuş GMYO10,45-2,2527,91
Doğuş Otomotiv29,983,249,73
Döktaş Dökümcülük27,241,72-11,04
Duran Doğan Basım11,69-0,5111,44
Dyo Boya14,184,8026,08
Eczacıbaşı İlaç6,470,47-10,16
Eczacıbaşı Yatırım42,740,3358,77
Edip Gayrimenkul2,472,07-25,60
Ege Endüstri1.365,002,06-18,01
Ege Gübre210,201,3044,77
Ege Profil31,260,97-18,25
Ege Seramik15,453,9750,15
Egeplast26,501,69-20,42
Ekiz Kimya7,19-1,100,84
Emek Elektrik1,934,89-32,41
Eminiş Ambalaj24,50-1,61-33,50
Emlak Konut GMYO1,891,61-10,62
Enerjisa Enerji10,59-0,19-8,16
Enka İnşaat8,441,6919,86
Erbosan86,905,98114,28
Ereğli Demir Çelik19,42-2,8547,83
Ersu Gıda4,251,43-13,97
Escort Teknoloji6,052,72-7,91
Esenboğa Elektrik31,145,8563,67
Etiler Gıda8,005,40101,01
Euro Kapital Yat. Ort.4,162,218,05
Euro Trend Yat. Ort.3,42-0,29-5,00
Euro Yat. Ort.4,30-2,27-4,66
Euro Yatırım Holding3,321,5316,90
Fade Gıda18,550,60199,68
Fenerbahçe Futbol23,08-1,87-21,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,783,73-5,70
F-M İzmit Piston122,002,87-0,49
Fonet Bilgi Teknolojileri13,931,386,91
Ford Otosan177,100,0645,00
Formet Celik Kapi Sanayi1,35-0,74-44,97
Frigo Pak Gıda24,06-3,7614,68
Galata Wind Enerji4,42-1,34

Galatasaray Sportif3,25-8,19-19,75
Garanti Bankası7,862,34-22,57
Garanti Faktoring11,60-1,694,22
Garanti Yat. Ort.2,46-0,81-23,84
Gedik Y. Men. Değ.19,852,3259,50
Gediz Ambalaj41,503,1854,85
Gentaş4,83-1,02-18,69
Gersan Elektrik5,762,13-6,19
Global Men. Değ.6,741,5112,15
Global Yat. Holding3,643,41-22,22
Good-Year8,152,77-2,51
Göltaş Çimento51,252,7124,21
Gözde Girişim6,460,31-19,05
GSD Denizcilik4,97-0,80-1,39
GSD Holding1,860,54-25,90
Gübre Fabrik.62,702,37-27,14
Güler Yat. Holding2,520,80-27,22
Halk GMYO3,220,000,47
Hatay Tekstil19,860,4042,37
Hedef Girişim4,40-0,2328,41
Hektaş9,61-0,2179,88
HUB Girişim14,78-1,47-18,79
Hürriyet Gzt.1,642,50-21,90
ICBC Turkey Bank5,080,20-21,85
İdealist Danışmanlık72,503,72438,63
İdealist GMYO6,071,17-10,74
İhlas Ev Aletleri1,20-0,83-36,17
İhlas Gayrimenkul1,060,95-15,20
İhlas Gazetecilik1,51-6,79-38,71
İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,76-1,30-33,33
İndeks Bilgisayar7,080,5748,04
Info Yatırım6,74-0,154,50
İntema50,602,0226,82
Inveo Yatırım Holding137,5010,00210,95
İpek Doğal Enerji13,761,185,20
İskenderun Demir Çelik13,37-2,6947,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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