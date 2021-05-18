Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,79
|-0,29
|-12,27
|Acıpayam Selüloz
|18,40
|0,88
|7,48
|Adel Kalemcilik
|23,54
|-0,93
|-31,24
|Adese Gayrimenkul
|1,77
|-0,56
|-36,79
|Afyon Çimento
|4,30
|-2,49
|-15,85
|Ak Enerji
|1,54
|0,00
|-30,32
|Akbank
|5,22
|1,56
|-22,76
|Akçansa
|19,07
|-1,65
|18,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|2,79
|-23,43
|Akfen GMYO
|4,09
|0,74
|-15,84
|Akın Tekstil
|39,54
|-1,25
|24,50
|Akiş GMYO
|1,98
|0,51
|-29,09
|Akmerkez GMYO
|45,86
|-1,21
|-26,57
|Aksa
|15,98
|-2,86
|15,67
|Aksa Enerji
|13,49
|1,97
|81,32
|Aksigorta
|8,09
|-0,98
|-6,99
|Aksu Enerji
|5,88
|1,03
|-22,09
|Alarko Carrıer
|345,00
|1,17
|-5,45
|Alarko GMYO
|24,32
|-0,73
|-7,03
|Alarko Holding
|10,18
|-0,59
|19,46
|Albaraka Türk
|1,63
|1,24
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,00
|0,21
|-5,60
|Alkim Kağıt
|16,35
|-0,43
|26,32
|Alkim Kimya
|16,35
|0,06
|16,07
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,29
|4,09
|4,57
|Altınyunus Çeşme
|79,95
|-4,88
|60,03
|Anadolu Efes
|25,40
|0,87
|9,58
|Anadolu Grubu Holding
|25,50
|-1,09
|-3,08
|Anadolu Hayat Emek.
|8,86
|-0,11
|10,26
|Anadolu Isuzu
|18,89
|0,91
|4,94
|Anadolu Sigorta
|6,78
|-0,59
|-6,10
|Anel Elektrik
|3,82
|-0,78
|20,50
|Arçelik
|32,78
|1,49
|15,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,95
|0,99
|16,37
|Arena Bilgisayar
|48,06
|-0,83
|41,06
|Armada Bilgisayar
|50,20
|0,40
|2,28
|Arsan Tekstil
|5,19
|1,57
|28,62
|Arzum Ev Aletleri
|20,38
|5,71
|-17,22
|Aselsan
|15,24
|0,46
|-16,49
|Ata GMYO
|4,09
|-1,68
|-25,77
|Atakule GMYO
|2,57
|1,58
|1,98
|Atlantis Yatırım Holding
|4,54
|3,89
|-18,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,47
|-0,29
|-0,65
|Avrasya GMYO
|2,99
|-0,33
|14,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-1,34
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|7,02
|0,57
|17,00
|Aydem Enerji
|8,27
|-1,78
|Ayen Enerji
|5,53
|-1,07
|2,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|6,56
|130,50
|Aygaz
|13,92
|-0,64
|-1,88
|Bagfaş
|25,02
|0,16
|25,10
|Bak Ambalaj
|22,14
|4,04
|9,60
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-1,64
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,29
|-1,41
|34,12
|Banvit
|59,00
|-0,92
|13,46
|Baştaş Başkent Çimento
|13,65
|1,19
|-21,42
|Batı Çimento
|14,66
|0,76
|211,25
|Batısöke Çimento
|2,68
|0,00
|9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|12,23
|0,66
|15,27
|Bera Holding
|28,46
|-4,69
|40,34
|Berkosan Yalıtım
|11,05
|-4,99
|23,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,27
|-7,08
|104,70
|Beyaz Filo
|11,00
|-0,90
|8,06
|Bilici Yatırım
|18,61
|-1,01
|180,27
|Bim Mağazalar
|66,00
|0,61
|-10,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,80
|0,54
|Birko Mensucat
|1,15
|-2,54
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,84
|9,65
|-17,92
|Bizim Mağazaları
|13,44
|0,67
|-12,50
|Borusan Mannesmann
|27,64
|-1,07
|-0,58
|Borusan Yat. Paz.
|385,00
|-0,77
|-15,25
|Bosch Fren Sistemleri
|996,40
|5,46
|-18,97
|Bossa
|26,08
|-0,46
|46,11
|Brisa
|24,30
|-0,65
|25,50
|Burçelik
|21,76
|-0,55
|3,52
|Burçelik Vana
|27,26
|-1,37
|-45,11
|Bursa Çimento
|4,03
|0,00
|-19,04
|Carrefoursa
|44,26
|0,00
|-38,36
|Casa Emtia Petrol
|162,00
|0,00
|52,83
|Ceo Event Medya
|9,89
|1,12
|53,81
|Coca Cola İçecek
|82,40
|0,06
|26,55
|Cosmos Yat. Holding
|9,83
|-1,21
|21,96
|Credıtwest Faktorıng
|3,42
|-0,87
|-41,74
|Çan2 Termik
|6,66
|-1,33
|Çelebi
|270,90
|-3,94
|48,42
|Çelik Halat
|6,69
|0,90
|-26,46
|Çemaş Döküm
|1,37
|2,24
|-19,54
|Çemtaş
|15,42
|0,19
|-1,85
|Çimbeton
|252,50
|-4,07
|-14,84
|Çimentaş
|36,90
|1,15
|2,05
|Çimsa
|23,48
|-1,51
|31,91
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|1,63
|-1,94
|Dagi Giyim
|2,27
|-0,87
|-33,36
|Dagi Yatırım Holding
|13,61
|4,85
|5,50
|Dardanel
|21,90
|-2,75
|-34,63
|Datagate Bilgisayar
|13,29
|-0,75
|-17,50
|Demısaş Döküm
|7,66
|-1,42
|18,29
|Denge Holding
|5,83
|0,52
|6,39
|Deniz GMYO
|2,00
|-0,50
|8,57
|Derimod
|10,19
|1,39
|4,62
|Derlüks Yatırım Holding
|8,92
|3,24
|1,13
|Desa Deri
|12,67
|0,32
|30,08
|Despec Bilgisayar
|10,43
|0,29
|-20,14
|Deva Holding
|28,48
|-0,14
|18,38
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,61
|3,04
|26,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,35
|0,19
|43,43
|Ditaş Doğan
|18,17
|-1,46
|39,71
|DO-CO
|803,00
|-0,25
|27,46
|Doğan Burda
|13,85
|-1,00
|-38,28
|Doğan Holding
|3,07
|0,99
|2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|1,22
|6,92
|Doğusan
|5,17
|-2,82
|18,04
|Doğuş GMYO
|10,13
|-3,89
|23,99
|Doğuş Otomotiv
|29,28
|-2,27
|7,17
|Döktaş Dökümcülük
|27,94
|2,57
|-8,75
|Duran Doğan Basım
|11,45
|-1,29
|9,15
|Dyo Boya
|13,90
|-2,46
|23,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|1,38
|-8,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,20
|1,31
|60,48
|Edip Gayrimenkul
|2,50
|1,21
|-24,70
|Ege Endüstri
|1.425,80
|2,72
|-14,36
|Ege Gübre
|213,20
|0,00
|46,83
|Ege Profil
|32,80
|5,13
|-14,23
|Ege Seramik
|15,15
|-2,07
|47,23
|Egeplast
|25,00
|3,48
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,75
|-0,88
|-5,33
|Emek Elektrik
|1,95
|0,00
|-31,71
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|0,42
|-34,85
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,04
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,56
|0,00
|-8,42
|Enka İnşaat
|8,49
|-0,35
|20,57
|Erbosan
|85,90
|-3,21
|111,81
|Ereğli Demir Çelik
|19,30
|-0,67
|46,92
|Ersu Gıda
|4,28
|-2,73
|-13,36
|Escort Teknoloji
|6,00
|-1,32
|-8,68
|Esenboğa Elektrik
|29,98
|-0,27
|57,57
|Etiler Gıda
|8,04
|1,01
|102,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,22
|2,43
|9,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|3,18
|-0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,28
|-0,23
|-5,10
|Euro Yatırım Holding
|3,42
|0,88
|20,42
|Fade Gıda
|18,85
|1,13
|204,52
|Fenerbahçe Futbol
|27,66
|6,96
|-6,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,81
|-3,10
|-4,68
|F-M İzmit Piston
|123,00
|-1,13
|0,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,88
|0,51
|6,52
|Ford Otosan
|178,20
|2,12
|45,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,32
|-1,49
|-46,19
|Frigo Pak Gıda
|25,72
|7,08
|22,59
|Galata Wind Enerji
|4,44
|0,45
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-2,08
|-18,77
|Garanti Bankası
|8,04
|1,01
|-20,80
|Garanti Faktoring
|11,69
|2,27
|5,03
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|0,00
|-23,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,08
|0,20
|61,35
|Gediz Ambalaj
|43,46
|1,73
|62,16
|Gentaş
|4,83
|0,00
|-18,69
|Gersan Elektrik
|5,78
|-0,34
|-5,86
|Global Men. Değ.
|6,82
|-0,87
|13,48
|Global Yat. Holding
|3,75
|2,18
|-19,87
|Good-Year
|8,20
|-1,20
|-1,91
|Göltaş Çimento
|51,05
|-0,68
|23,73
|Gözde Girişim
|6,54
|0,93
|-18,05
|GSD Denizcilik
|5,80
|5,26
|15,08
|GSD Holding
|1,87
|0,00
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|63,15
|-0,94
|-26,61
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-27,22
|Halk GMYO
|3,24
|0,00
|1,09
|Hatay Tekstil
|19,92
|-0,50
|42,80
|Hedef Girişim
|4,39
|-0,45
|28,12
|Hektaş
|9,71
|1,04
|81,76
|HUB Girişim
|14,76
|-0,27
|-18,90
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|0,00
|-21,90
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|0,99
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|81,90
|6,57
|508,47
|İdealist GMYO
|6,11
|0,00
|-10,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|0,00
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|1,34
|-8,22
|-45,61
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|1,56
|49,92
|Info Yatırım
|6,70
|0,45
|3,88
|İntema
|49,54
|-1,80
|24,16
|Inveo Yatırım Holding
|143,90
|4,65
|225,42
|İpek Doğal Enerji
|14,54
|2,68
|11,16
|İskenderun Demir Çelik
|13,41
|0,45
|48,41
(Sürecek)
Kaynak: AA
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