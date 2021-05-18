Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.05.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,79-0,29-12,27
Acıpayam Selüloz18,400,887,48
Adel Kalemcilik23,54-0,93-31,24
Adese Gayrimenkul1,77-0,56-36,79
Afyon Çimento4,30-2,49-15,85
Ak Enerji1,540,00-30,32
Akbank5,221,56-22,76
Akçansa19,07-1,6518,43
Akdeniz Yatırım Hold.1,842,79-23,43
Akfen GMYO4,090,74-15,84
Akın Tekstil39,54-1,2524,50
Akiş GMYO1,980,51-29,09
Akmerkez GMYO45,86-1,21-26,57
Aksa15,98-2,8615,67
Aksa Enerji13,491,9781,32
Aksigorta8,09-0,98-6,99
Aksu Enerji5,881,03-22,09
Alarko Carrıer345,001,17-5,45
Alarko GMYO24,32-0,73-7,03
Alarko Holding10,18-0,5919,46
Albaraka Türk1,631,24-15,98
Alcatel Lucent Teletaş28,000,21-5,60
Alkim Kağıt16,35-0,4326,32
Alkim Kimya16,350,0616,07
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,294,094,57
Altınyunus Çeşme79,95-4,8860,03
Anadolu Efes25,400,879,58
Anadolu Grubu Holding25,50-1,09-3,08
Anadolu Hayat Emek.8,86-0,1110,26
Anadolu Isuzu18,890,914,94
Anadolu Sigorta6,78-0,59-6,10
Anel Elektrik3,82-0,7820,50
Arçelik32,781,4915,18
ARD Bilişim Teknolojileri55,950,9916,37
Arena Bilgisayar48,06-0,8341,06
Armada Bilgisayar50,200,402,28
Arsan Tekstil5,191,5728,62
Arzum Ev Aletleri20,385,71-17,22
Aselsan15,240,46-16,49
Ata GMYO4,09-1,68-25,77
Atakule GMYO2,571,581,98
Atlantis Yatırım Holding4,543,89-18,35
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat17,47-0,29-0,65
Avrasya GMYO2,99-0,3314,15
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-1,34-8,13
Avrupa Yatırım Holding7,020,5717,00
Aydem Enerji8,27-1,78

Ayen Enerji5,53-1,072,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,006,56130,50
Aygaz13,92-0,64-1,88
Bagfaş25,020,1625,10
Bak Ambalaj22,144,049,60
Balatacılar Balatacılık6,00-1,64-27,18
Bantaş Ambalaj6,29-1,4134,12
Banvit59,00-0,9213,46
Baştaş Başkent Çimento13,651,19-21,42
Batı Çimento14,660,76211,25
Batısöke Çimento2,680,009,84
Bayrak Taban Sanayi12,230,6615,27
Bera Holding28,46-4,6940,34
Berkosan Yalıtım11,05-4,9923,88
Beşiktaş Futbol Yat.8,27-7,08104,70
Beyaz Filo11,00-0,908,06
Bilici Yatırım18,61-1,01180,27
Bim Mağazalar66,000,61-10,25
Biotrend Çevre ve Enerji16,800,54

Birko Mensucat1,15-2,543,60
Birlik Mensucat2,849,65-17,92
Bizim Mağazaları13,440,67-12,50
Borusan Mannesmann27,64-1,07-0,58
Borusan Yat. Paz.385,00-0,77-15,25
Bosch Fren Sistemleri996,405,46-18,97
Bossa26,08-0,4646,11
Brisa24,30-0,6525,50
Burçelik21,76-0,553,52
Burçelik Vana27,26-1,37-45,11
Bursa Çimento4,030,00-19,04
Carrefoursa44,260,00-38,36
Casa Emtia Petrol162,000,0052,83
Ceo Event Medya9,891,1253,81
Coca Cola İçecek82,400,0626,55
Cosmos Yat. Holding9,83-1,2121,96
Credıtwest Faktorıng3,42-0,87-41,74
Çan2 Termik6,66-1,33

Çelebi270,90-3,9448,42
Çelik Halat6,690,90-26,46
Çemaş Döküm1,372,24-19,54
Çemtaş15,420,19-1,85
Çimbeton252,50-4,07-14,84
Çimentaş36,901,152,05
Çimsa23,48-1,5131,91
Çuhadaroğlu Metal7,461,63-1,94
Dagi Giyim2,27-0,87-33,36
Dagi Yatırım Holding13,614,855,50
Dardanel21,90-2,75-34,63
Datagate Bilgisayar13,29-0,75-17,50
Demısaş Döküm7,66-1,4218,29
Denge Holding5,830,526,39
Deniz GMYO2,00-0,508,57
Derimod10,191,394,62
Derlüks Yatırım Holding8,923,241,13
Desa Deri12,670,3230,08
Despec Bilgisayar10,430,29-20,14
Deva Holding28,48-0,1418,38
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,613,0426,31
Diriteks Diriliş Tekstil5,350,1943,43
Ditaş Doğan18,17-1,4639,71
DO-CO803,00-0,2527,46
Doğan Burda13,85-1,00-38,28
Doğan Holding3,070,992,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,491,226,92
Doğusan5,17-2,8218,04
Doğuş GMYO10,13-3,8923,99
Doğuş Otomotiv29,28-2,277,17
Döktaş Dökümcülük27,942,57-8,75
Duran Doğan Basım11,45-1,299,15
Dyo Boya13,90-2,4623,59
Eczacıbaşı İlaç6,621,38-8,08
Eczacıbaşı Yatırım43,201,3160,48
Edip Gayrimenkul2,501,21-24,70
Ege Endüstri1.425,802,72-14,36
Ege Gübre213,200,0046,83
Ege Profil32,805,13-14,23
Ege Seramik15,15-2,0747,23
Egeplast25,003,48-24,92
Ekiz Kimya6,75-0,88-5,33
Emek Elektrik1,950,00-31,71
Eminiş Ambalaj24,000,42-34,85
Emlak Konut GMYO1,951,04-7,79
Enerjisa Enerji10,560,00-8,42
Enka İnşaat8,49-0,3520,57
Erbosan85,90-3,21111,81
Ereğli Demir Çelik19,30-0,6746,92
Ersu Gıda4,28-2,73-13,36
Escort Teknoloji6,00-1,32-8,68
Esenboğa Elektrik29,98-0,2757,57
Etiler Gıda8,041,01102,01
Euro Kapital Yat. Ort.4,222,439,61
Euro Trend Yat. Ort.3,573,18-0,83
Euro Yat. Ort.4,28-0,23-5,10
Euro Yatırım Holding3,420,8820,42
Fade Gıda18,851,13204,52
Fenerbahçe Futbol27,666,96-6,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,81-3,10-4,68
F-M İzmit Piston123,00-1,130,33
Fonet Bilgi Teknolojileri13,880,516,52
Ford Otosan178,202,1245,90
Formet Celik Kapi Sanayi1,32-1,49-46,19
Frigo Pak Gıda25,727,0822,59
Galata Wind Enerji4,440,45

Galatasaray Sportif3,29-2,08-18,77
Garanti Bankası8,041,01-20,80
Garanti Faktoring11,692,275,03
Garanti Yat. Ort.2,470,00-23,53
Gedik Y. Men. Değ.20,080,2061,35
Gediz Ambalaj43,461,7362,16
Gentaş4,830,00-18,69
Gersan Elektrik5,78-0,34-5,86
Global Men. Değ.6,82-0,8713,48
Global Yat. Holding3,752,18-19,87
Good-Year8,20-1,20-1,91
Göltaş Çimento51,05-0,6823,73
Gözde Girişim6,540,93-18,05
GSD Denizcilik5,805,2615,08
GSD Holding1,870,00-25,50
Gübre Fabrik.63,15-0,94-26,61
Güler Yat. Holding2,520,00-27,22
Halk GMYO3,240,001,09
Hatay Tekstil19,92-0,5042,80
Hedef Girişim4,39-0,4528,12
Hektaş9,711,0481,76
HUB Girişim14,76-0,27-18,90
Hürriyet Gzt.1,640,00-21,90
ICBC Turkey Bank5,110,99-21,38
İdealist Danışmanlık81,906,57508,47
İdealist GMYO6,110,00-10,15
İhlas Ev Aletleri1,210,00-35,64
İhlas Gayrimenkul1,070,00-14,40
İhlas Gazetecilik1,34-8,22-45,61
İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,771,32-32,46
İndeks Bilgisayar7,171,5649,92
Info Yatırım6,700,453,88
İntema49,54-1,8024,16
Inveo Yatırım Holding143,904,65225,42
İpek Doğal Enerji14,542,6811,16
İskenderun Demir Çelik13,410,4548,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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