Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,65
|0,61
|-14,08
|Acıpayam Selüloz
|18,64
|0,49
|8,88
|Adel Kalemcilik
|23,00
|-0,86
|-32,82
|Adese Gayrimenkul
|1,71
|-1,72
|-38,93
|Afyon Çimento
|4,28
|0,23
|-16,24
|Ak Enerji
|1,58
|3,95
|-28,51
|Akbank
|5,11
|-1,73
|-24,39
|Akçansa
|18,83
|-0,63
|16,94
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|4,89
|-19,69
|Akfen GMYO
|4,03
|-0,98
|-17,08
|Akın Tekstil
|38,26
|-2,89
|20,47
|Akiş GMYO
|1,94
|-0,51
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|45,02
|-2,34
|-27,91
|Aksa
|16,19
|1,70
|17,19
|Aksa Enerji
|13,45
|-1,25
|80,78
|Aksigorta
|7,98
|-0,87
|-8,26
|Aksu Enerji
|5,85
|-0,85
|-22,49
|Alarko Carrıer
|338,40
|-1,63
|-7,26
|Alarko GMYO
|24,10
|-0,41
|-7,87
|Alarko Holding
|10,00
|-0,60
|17,35
|Albaraka Türk
|1,62
|0,00
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,86
|-0,85
|-6,07
|Alkim Kağıt
|16,18
|-0,86
|25,00
|Alkim Kimya
|16,19
|-0,37
|14,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,48
|8,77
|13,24
|Altınyunus Çeşme
|75,20
|-2,34
|50,52
|Anadolu Efes
|25,36
|0,71
|9,40
|Anadolu Grubu Holding
|24,72
|-1,98
|-6,05
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|1,47
|11,88
|Anadolu Isuzu
|18,90
|-0,94
|5,00
|Anadolu Sigorta
|6,75
|0,15
|-6,51
|Anel Elektrik
|3,95
|5,05
|24,61
|Arçelik
|32,42
|-0,49
|13,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,55
|0,00
|15,54
|Arena Bilgisayar
|46,30
|-2,03
|35,90
|Armada Bilgisayar
|49,10
|-2,00
|0,04
|Arsan Tekstil
|5,20
|-1,89
|28,87
|Arzum Ev Aletleri
|20,16
|-2,42
|-18,12
|Aselsan
|15,07
|-0,46
|-17,42
|Ata GMYO
|3,97
|-3,17
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,59
|1,17
|2,78
|Atlantis Yatırım Holding
|4,09
|-9,91
|-26,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|-14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,41
|0,12
|-0,99
|Avrasya GMYO
|2,91
|-0,68
|11,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|-1,02
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|-1,85
|15,00
|Aydem Enerji
|8,23
|-0,48
|Ayen Enerji
|6,02
|9,85
|11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,80
|-0,83
|111,00
|Aygaz
|13,96
|0,36
|-1,60
|Bagfaş
|25,58
|-2,44
|27,90
|Bak Ambalaj
|21,90
|-1,17
|8,42
|Balatacılar Balatacılık
|6,05
|0,00
|-26,58
|Bantaş Ambalaj
|6,48
|2,21
|38,17
|Banvit
|58,95
|-1,09
|13,37
|Baştaş Başkent Çimento
|13,29
|-2,28
|-23,49
|Batı Çimento
|14,15
|-3,08
|200,42
|Batısöke Çimento
|2,60
|-1,52
|6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|12,34
|0,24
|16,31
|Bera Holding
|27,16
|-3,00
|33,93
|Berkosan Yalıtım
|11,03
|-1,96
|23,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,51
|-6,24
|85,89
|Beyaz Filo
|10,67
|-2,56
|4,81
|Bilici Yatırım
|18,57
|0,54
|179,67
|Bim Mağazalar
|63,15
|-0,79
|-11,42
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,90
|0,60
|Birko Mensucat
|1,15
|0,00
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,56
|-9,86
|-26,01
|Bizim Mağazaları
|13,20
|-0,98
|-14,06
|Borusan Mannesmann
|28,18
|2,03
|1,37
|Borusan Yat. Paz.
|380,20
|-1,12
|-16,31
|Bosch Fren Sistemleri
|942,50
|-3,45
|-23,36
|Bossa
|26,10
|-1,29
|46,22
|Brisa
|24,20
|0,17
|24,98
|Burçelik
|21,54
|-0,83
|2,47
|Burçelik Vana
|26,54
|-2,57
|-46,56
|Bursa Çimento
|4,02
|-0,50
|-19,24
|Carrefoursa
|43,56
|-1,80
|-39,33
|Casa Emtia Petrol
|158,70
|0,00
|49,72
|Ceo Event Medya
|10,00
|0,60
|55,52
|Coca Cola İçecek
|83,80
|1,76
|28,70
|Cosmos Yat. Holding
|9,90
|0,71
|22,83
|Credıtwest Faktorıng
|3,41
|-1,16
|-41,91
|Çan2 Termik
|6,70
|1,21
|Çelebi
|282,00
|3,79
|54,50
|Çelik Halat
|6,66
|0,76
|-26,79
|Çemaş Döküm
|1,33
|-1,48
|-21,88
|Çemtaş
|15,18
|-1,36
|-3,38
|Çimbeton
|243,40
|-3,03
|-17,91
|Çimentaş
|35,00
|-2,78
|-3,21
|Çimsa
|23,24
|-0,26
|30,56
|Çuhadaroğlu Metal
|7,31
|-0,95
|-3,91
|Dagi Giyim
|2,21
|-2,21
|-35,12
|Dagi Yatırım Holding
|12,26
|-3,01
|-4,96
|Dardanel
|21,20
|-3,55
|-36,72
|Datagate Bilgisayar
|13,25
|0,23
|-17,75
|Demısaş Döküm
|7,59
|-0,91
|17,21
|Denge Holding
|5,69
|0,00
|3,83
|Deniz GMYO
|1,90
|-4,52
|3,15
|Derimod
|10,06
|-2,42
|3,29
|Derlüks Yatırım Holding
|8,69
|0,12
|-1,47
|Desa Deri
|12,38
|-0,80
|27,10
|Despec Bilgisayar
|10,22
|-1,26
|-21,75
|Deva Holding
|28,66
|1,27
|19,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,17
|-2,01
|22,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,95
|-8,33
|32,71
|Ditaş Doğan
|18,15
|-0,60
|39,55
|DO-CO
|780,90
|-2,79
|23,95
|Doğan Burda
|14,25
|-7,35
|-36,50
|Doğan Holding
|3,11
|0,00
|3,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|0,39
|11,64
|Doğusan
|5,47
|-0,18
|24,89
|Doğuş GMYO
|9,94
|-2,55
|21,66
|Doğuş Otomotiv
|28,34
|-2,75
|3,73
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|0,64
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-0,50
|13,44
|Dyo Boya
|13,90
|-0,50
|23,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,66
|-0,45
|-7,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,72
|-0,28
|58,70
|Edip Gayrimenkul
|2,72
|0,37
|-18,07
|Ege Endüstri
|1.357,50
|-2,06
|-18,46
|Ege Gübre
|210,50
|-1,27
|44,97
|Ege Profil
|31,70
|-1,49
|-17,10
|Ege Seramik
|15,35
|0,46
|49,17
|Egeplast
|25,00
|0,00
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,89
|2,99
|-3,37
|Emek Elektrik
|1,92
|-1,54
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|22,02
|-3,08
|-40,23
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|-0,51
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,97
|3,39
|-4,86
|Enka İnşaat
|8,69
|3,08
|23,41
|Erbosan
|86,40
|1,77
|113,04
|Ereğli Demir Çelik
|18,74
|-3,15
|42,66
|Ersu Gıda
|4,25
|1,19
|-13,97
|Escort Teknoloji
|6,17
|1,82
|-6,09
|Esenboğa Elektrik
|29,34
|-1,21
|54,21
|Etiler Gıda
|7,90
|-3,42
|98,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,35
|2,59
|12,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-0,55
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,58
|7,76
|1,55
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|-0,91
|14,79
|Fade Gıda
|18,93
|0,42
|205,82
|Fenerbahçe Futbol
|30,54
|7,38
|3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|-3,24
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|120,50
|-2,03
|-1,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,63
|-2,01
|4,60
|Ford Otosan
|174,80
|-2,67
|43,12
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,28
|-2,29
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|25,90
|2,37
|23,45
|Galata Wind Enerji
|4,40
|-0,68
|Galatasaray Sportif
|3,40
|3,98
|-16,05
|Garanti Bankası
|8,03
|-0,62
|-20,89
|Garanti Faktoring
|11,40
|-2,98
|2,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,60
|-2,99
|-19,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,96
|-0,40
|60,39
|Gediz Ambalaj
|44,04
|-2,57
|64,33
|Gentaş
|4,87
|-0,41
|-18,01
|Gersan Elektrik
|6,04
|4,14
|-1,63
|Global Men. Değ.
|6,64
|-0,90
|10,48
|Global Yat. Holding
|3,68
|-1,08
|-21,37
|Good-Year
|8,09
|-0,86
|-3,23
|Göltaş Çimento
|49,10
|-2,29
|19,00
|Gözde Girişim
|6,45
|-0,77
|-19,17
|GSD Denizcilik
|5,99
|0,50
|18,85
|GSD Holding
|1,82
|-1,62
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|63,75
|1,92
|-25,92
|Güler Yat. Holding
|2,48
|-0,40
|-28,38
|Halk GMYO
|3,30
|1,85
|2,96
|Hatay Tekstil
|19,61
|-1,46
|40,57
|Hedef Girişim
|4,58
|3,15
|33,66
|Hektaş
|9,58
|-0,73
|79,32
|HUB Girişim
|14,55
|-0,61
|-20,05
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|-1,22
|-22,86
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-1,18
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|83,95
|0,06
|523,70
|İdealist GMYO
|6,04
|-1,47
|-11,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|-1,65
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-1,87
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,21
|-8,33
|-50,88
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,28
|1,39
|52,22
|Info Yatırım
|6,63
|-0,60
|2,79
|İntema
|46,00
|-5,35
|15,29
|Inveo Yatırım Holding
|143,70
|0,91
|224,97
|İpek Doğal Enerji
|14,30
|-1,11
|9,33
|İskenderun Demir Çelik
|12,72
|-4,22
|40,77
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi