Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.05.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,650,61-14,08
Acıpayam Selüloz18,640,498,88
Adel Kalemcilik23,00-0,86-32,82
Adese Gayrimenkul1,71-1,72-38,93
Afyon Çimento4,280,23-16,24
Ak Enerji1,583,95-28,51
Akbank5,11-1,73-24,39
Akçansa18,83-0,6316,94
Akdeniz Yatırım Hold.1,934,89-19,69
Akfen GMYO4,03-0,98-17,08
Akın Tekstil38,26-2,8920,47
Akiş GMYO1,94-0,51-30,52
Akmerkez GMYO45,02-2,34-27,91
Aksa16,191,7017,19
Aksa Enerji13,45-1,2580,78
Aksigorta7,98-0,87-8,26
Aksu Enerji5,85-0,85-22,49
Alarko Carrıer338,40-1,63-7,26
Alarko GMYO24,10-0,41-7,87
Alarko Holding10,00-0,6017,35
Albaraka Türk1,620,00-16,49
Alcatel Lucent Teletaş27,86-0,85-6,07
Alkim Kağıt16,18-0,8625,00
Alkim Kimya16,19-0,3714,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,488,7713,24
Altınyunus Çeşme75,20-2,3450,52
Anadolu Efes25,360,719,40
Anadolu Grubu Holding24,72-1,98-6,05
Anadolu Hayat Emek.8,991,4711,88
Anadolu Isuzu18,90-0,945,00
Anadolu Sigorta6,750,15-6,51
Anel Elektrik3,955,0524,61
Arçelik32,42-0,4913,92
ARD Bilişim Teknolojileri55,550,0015,54
Arena Bilgisayar46,30-2,0335,90
Armada Bilgisayar49,10-2,000,04
Arsan Tekstil5,20-1,8928,87
Arzum Ev Aletleri20,16-2,42-18,12
Aselsan15,07-0,46-17,42
Ata GMYO3,97-3,17-27,95
Atakule GMYO2,591,172,78
Atlantis Yatırım Holding4,09-9,91-26,44
Atlas Yat. Ort.1,50-1,32-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,410,12-0,99
Avrasya GMYO2,91-0,6811,10
Avrasya Petrol ve Tur.2,90-1,02-9,38
Avrupa Yatırım Holding6,90-1,8515,00
Aydem Enerji8,23-0,48

Ayen Enerji6,029,8511,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,80-0,83111,00
Aygaz13,960,36-1,60
Bagfaş25,58-2,4427,90
Bak Ambalaj21,90-1,178,42
Balatacılar Balatacılık6,050,00-26,58
Bantaş Ambalaj6,482,2138,17
Banvit58,95-1,0913,37
Baştaş Başkent Çimento13,29-2,28-23,49
Batı Çimento14,15-3,08200,42
Batısöke Çimento2,60-1,526,56
Bayrak Taban Sanayi12,340,2416,31
Bera Holding27,16-3,0033,93
Berkosan Yalıtım11,03-1,9623,65
Beşiktaş Futbol Yat.7,51-6,2485,89
Beyaz Filo10,67-2,564,81
Bilici Yatırım18,570,54179,67
Bim Mağazalar63,15-0,79-11,42
Biotrend Çevre ve Enerji16,900,60

Birko Mensucat1,150,003,60
Birlik Mensucat2,56-9,86-26,01
Bizim Mağazaları13,20-0,98-14,06
Borusan Mannesmann28,182,031,37
Borusan Yat. Paz.380,20-1,12-16,31
Bosch Fren Sistemleri942,50-3,45-23,36
Bossa26,10-1,2946,22
Brisa24,200,1724,98
Burçelik21,54-0,832,47
Burçelik Vana26,54-2,57-46,56
Bursa Çimento4,02-0,50-19,24
Carrefoursa43,56-1,80-39,33
Casa Emtia Petrol158,700,0049,72
Ceo Event Medya10,000,6055,52
Coca Cola İçecek83,801,7628,70
Cosmos Yat. Holding9,900,7122,83
Credıtwest Faktorıng3,41-1,16-41,91
Çan2 Termik6,701,21

Çelebi282,003,7954,50
Çelik Halat6,660,76-26,79
Çemaş Döküm1,33-1,48-21,88
Çemtaş15,18-1,36-3,38
Çimbeton243,40-3,03-17,91
Çimentaş35,00-2,78-3,21
Çimsa23,24-0,2630,56
Çuhadaroğlu Metal7,31-0,95-3,91
Dagi Giyim2,21-2,21-35,12
Dagi Yatırım Holding12,26-3,01-4,96
Dardanel21,20-3,55-36,72
Datagate Bilgisayar13,250,23-17,75
Demısaş Döküm7,59-0,9117,21
Denge Holding5,690,003,83
Deniz GMYO1,90-4,523,15
Derimod10,06-2,423,29
Derlüks Yatırım Holding8,690,12-1,47
Desa Deri12,38-0,8027,10
Despec Bilgisayar10,22-1,26-21,75
Deva Holding28,661,2719,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,17-2,0122,23
Diriteks Diriliş Tekstil4,95-8,3332,71
Ditaş Doğan18,15-0,6039,55
DO-CO780,90-2,7923,95
Doğan Burda14,25-7,35-36,50
Doğan Holding3,110,003,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,600,3911,64
Doğusan5,47-0,1824,89
Doğuş GMYO9,94-2,5521,66
Doğuş Otomotiv28,34-2,753,73
Döktaş Dökümcülük28,100,64-8,23
Duran Doğan Basım11,90-0,5013,44
Dyo Boya13,90-0,5023,59
Eczacıbaşı İlaç6,66-0,45-7,53
Eczacıbaşı Yatırım42,72-0,2858,70
Edip Gayrimenkul2,720,37-18,07
Ege Endüstri1.357,50-2,06-18,46
Ege Gübre210,50-1,2744,97
Ege Profil31,70-1,49-17,10
Ege Seramik15,350,4649,17
Egeplast25,000,00-24,92
Ekiz Kimya6,892,99-3,37
Emek Elektrik1,92-1,54-32,76
Eminiş Ambalaj22,02-3,08-40,23
Emlak Konut GMYO1,95-0,51-7,79
Enerjisa Enerji10,973,39-4,86
Enka İnşaat8,693,0823,41
Erbosan86,401,77113,04
Ereğli Demir Çelik18,74-3,1542,66
Ersu Gıda4,251,19-13,97
Escort Teknoloji6,171,82-6,09
Esenboğa Elektrik29,34-1,2154,21
Etiler Gıda7,90-3,4298,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,352,5912,99
Euro Trend Yat. Ort.3,59-0,55-0,28
Euro Yat. Ort.4,587,761,55
Euro Yatırım Holding3,26-0,9114,79
Fade Gıda18,930,42205,82
Fenerbahçe Futbol30,547,383,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,69-3,24-8,75
F-M İzmit Piston120,50-2,03-1,71
Fonet Bilgi Teknolojileri13,63-2,014,60
Ford Otosan174,80-2,6743,12
Formet Celik Kapi Sanayi1,28-2,29-47,82
Frigo Pak Gıda25,902,3723,45
Galata Wind Enerji4,40-0,68

Galatasaray Sportif3,403,98-16,05
Garanti Bankası8,03-0,62-20,89
Garanti Faktoring11,40-2,982,43
Garanti Yat. Ort.2,60-2,99-19,50
Gedik Y. Men. Değ.19,96-0,4060,39
Gediz Ambalaj44,04-2,5764,33
Gentaş4,87-0,41-18,01
Gersan Elektrik6,044,14-1,63
Global Men. Değ.6,64-0,9010,48
Global Yat. Holding3,68-1,08-21,37
Good-Year8,09-0,86-3,23
Göltaş Çimento49,10-2,2919,00
Gözde Girişim6,45-0,77-19,17
GSD Denizcilik5,990,5018,85
GSD Holding1,82-1,62-27,49
Gübre Fabrik.63,751,92-25,92
Güler Yat. Holding2,48-0,40-28,38
Halk GMYO3,301,852,96
Hatay Tekstil19,61-1,4640,57
Hedef Girişim4,583,1533,66
Hektaş9,58-0,7379,32
HUB Girişim14,55-0,61-20,05
Hürriyet Gzt.1,62-1,22-22,86
ICBC Turkey Bank5,02-1,18-22,77
İdealist Danışmanlık83,950,06523,70
İdealist GMYO6,04-1,47-11,18
İhlas Ev Aletleri1,19-1,65-36,70
İhlas Gayrimenkul1,05-1,87-16,00
İhlas Gazetecilik1,21-8,33-50,88
İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar7,281,3952,22
Info Yatırım6,63-0,602,79
İntema46,00-5,3515,29
Inveo Yatırım Holding143,700,91224,97
İpek Doğal Enerji14,30-1,119,33
İskenderun Demir Çelik12,72-4,2240,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı         
14:24
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 14:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement