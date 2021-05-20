Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,65 0,61 -14,08 Acıpayam Selüloz 18,64 0,49 8,88 Adel Kalemcilik 23,00 -0,86 -32,82 Adese Gayrimenkul 1,71 -1,72 -38,93 Afyon Çimento 4,28 0,23 -16,24 Ak Enerji 1,58 3,95 -28,51 Akbank 5,11 -1,73 -24,39 Akçansa 18,83 -0,63 16,94 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 4,89 -19,69 Akfen GMYO 4,03 -0,98 -17,08 Akın Tekstil 38,26 -2,89 20,47 Akiş GMYO 1,94 -0,51 -30,52 Akmerkez GMYO 45,02 -2,34 -27,91 Aksa 16,19 1,70 17,19 Aksa Enerji 13,45 -1,25 80,78 Aksigorta 7,98 -0,87 -8,26 Aksu Enerji 5,85 -0,85 -22,49 Alarko Carrıer 338,40 -1,63 -7,26 Alarko GMYO 24,10 -0,41 -7,87 Alarko Holding 10,00 -0,60 17,35 Albaraka Türk 1,62 0,00 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 27,86 -0,85 -6,07 Alkim Kağıt 16,18 -0,86 25,00 Alkim Kimya 16,19 -0,37 14,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,48 8,77 13,24 Altınyunus Çeşme 75,20 -2,34 50,52 Anadolu Efes 25,36 0,71 9,40 Anadolu Grubu Holding 24,72 -1,98 -6,05 Anadolu Hayat Emek. 8,99 1,47 11,88 Anadolu Isuzu 18,90 -0,94 5,00 Anadolu Sigorta 6,75 0,15 -6,51 Anel Elektrik 3,95 5,05 24,61 Arçelik 32,42 -0,49 13,92 ARD Bilişim Teknolojileri 55,55 0,00 15,54 Arena Bilgisayar 46,30 -2,03 35,90 Armada Bilgisayar 49,10 -2,00 0,04 Arsan Tekstil 5,20 -1,89 28,87 Arzum Ev Aletleri 20,16 -2,42 -18,12 Aselsan 15,07 -0,46 -17,42 Ata GMYO 3,97 -3,17 -27,95 Atakule GMYO 2,59 1,17 2,78 Atlantis Yatırım Holding 4,09 -9,91 -26,44 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,41 0,12 -0,99 Avrasya GMYO 2,91 -0,68 11,10 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 -1,02 -9,38 Avrupa Yatırım Holding 6,90 -1,85 15,00 Aydem Enerji 8,23 -0,48 Ayen Enerji 6,02 9,85 11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,80 -0,83 111,00 Aygaz 13,96 0,36 -1,60 Bagfaş 25,58 -2,44 27,90 Bak Ambalaj 21,90 -1,17 8,42 Balatacılar Balatacılık 6,05 0,00 -26,58 Bantaş Ambalaj 6,48 2,21 38,17 Banvit 58,95 -1,09 13,37 Baştaş Başkent Çimento 13,29 -2,28 -23,49 Batı Çimento 14,15 -3,08 200,42 Batısöke Çimento 2,60 -1,52 6,56 Bayrak Taban Sanayi 12,34 0,24 16,31 Bera Holding 27,16 -3,00 33,93 Berkosan Yalıtım 11,03 -1,96 23,65 Beşiktaş Futbol Yat. 7,51 -6,24 85,89 Beyaz Filo 10,67 -2,56 4,81 Bilici Yatırım 18,57 0,54 179,67 Bim Mağazalar 63,15 -0,79 -11,42 Biotrend Çevre ve Enerji 16,90 0,60 Birko Mensucat 1,15 0,00 3,60 Birlik Mensucat 2,56 -9,86 -26,01 Bizim Mağazaları 13,20 -0,98 -14,06 Borusan Mannesmann 28,18 2,03 1,37 Borusan Yat. Paz. 380,20 -1,12 -16,31 Bosch Fren Sistemleri 942,50 -3,45 -23,36 Bossa 26,10 -1,29 46,22 Brisa 24,20 0,17 24,98 Burçelik 21,54 -0,83 2,47 Burçelik Vana 26,54 -2,57 -46,56 Bursa Çimento 4,02 -0,50 -19,24 Carrefoursa 43,56 -1,80 -39,33 Casa Emtia Petrol 158,70 0,00 49,72 Ceo Event Medya 10,00 0,60 55,52 Coca Cola İçecek 83,80 1,76 28,70 Cosmos Yat. Holding 9,90 0,71 22,83 Credıtwest Faktorıng 3,41 -1,16 -41,91 Çan2 Termik 6,70 1,21 Çelebi 282,00 3,79 54,50 Çelik Halat 6,66 0,76 -26,79 Çemaş Döküm 1,33 -1,48 -21,88 Çemtaş 15,18 -1,36 -3,38 Çimbeton 243,40 -3,03 -17,91 Çimentaş 35,00 -2,78 -3,21 Çimsa 23,24 -0,26 30,56 Çuhadaroğlu Metal 7,31 -0,95 -3,91 Dagi Giyim 2,21 -2,21 -35,12 Dagi Yatırım Holding 12,26 -3,01 -4,96 Dardanel 21,20 -3,55 -36,72 Datagate Bilgisayar 13,25 0,23 -17,75 Demısaş Döküm 7,59 -0,91 17,21 Denge Holding 5,69 0,00 3,83 Deniz GMYO 1,90 -4,52 3,15 Derimod 10,06 -2,42 3,29 Derlüks Yatırım Holding 8,69 0,12 -1,47 Desa Deri 12,38 -0,80 27,10 Despec Bilgisayar 10,22 -1,26 -21,75 Deva Holding 28,66 1,27 19,13 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,17 -2,01 22,23 Diriteks Diriliş Tekstil 4,95 -8,33 32,71 Ditaş Doğan 18,15 -0,60 39,55 DO-CO 780,90 -2,79 23,95 Doğan Burda 14,25 -7,35 -36,50 Doğan Holding 3,11 0,00 3,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 0,39 11,64 Doğusan 5,47 -0,18 24,89 Doğuş GMYO 9,94 -2,55 21,66 Doğuş Otomotiv 28,34 -2,75 3,73 Döktaş Dökümcülük 28,10 0,64 -8,23 Duran Doğan Basım 11,90 -0,50 13,44 Dyo Boya 13,90 -0,50 23,59 Eczacıbaşı İlaç 6,66 -0,45 -7,53 Eczacıbaşı Yatırım 42,72 -0,28 58,70 Edip Gayrimenkul 2,72 0,37 -18,07 Ege Endüstri 1.357,50 -2,06 -18,46 Ege Gübre 210,50 -1,27 44,97 Ege Profil 31,70 -1,49 -17,10 Ege Seramik 15,35 0,46 49,17 Egeplast 25,00 0,00 -24,92 Ekiz Kimya 6,89 2,99 -3,37 Emek Elektrik 1,92 -1,54 -32,76 Eminiş Ambalaj 22,02 -3,08 -40,23 Emlak Konut GMYO 1,95 -0,51 -7,79 Enerjisa Enerji 10,97 3,39 -4,86 Enka İnşaat 8,69 3,08 23,41 Erbosan 86,40 1,77 113,04 Ereğli Demir Çelik 18,74 -3,15 42,66 Ersu Gıda 4,25 1,19 -13,97 Escort Teknoloji 6,17 1,82 -6,09 Esenboğa Elektrik 29,34 -1,21 54,21 Etiler Gıda 7,90 -3,42 98,49 Euro Kapital Yat. Ort. 4,35 2,59 12,99 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -0,55 -0,28 Euro Yat. Ort. 4,58 7,76 1,55 Euro Yatırım Holding 3,26 -0,91 14,79 Fade Gıda 18,93 0,42 205,82 Fenerbahçe Futbol 30,54 7,38 3,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 -3,24 -8,75 F-M İzmit Piston 120,50 -2,03 -1,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,63 -2,01 4,60 Ford Otosan 174,80 -2,67 43,12 Formet Celik Kapi Sanayi 1,28 -2,29 -47,82 Frigo Pak Gıda 25,90 2,37 23,45 Galata Wind Enerji 4,40 -0,68 Galatasaray Sportif 3,40 3,98 -16,05 Garanti Bankası 8,03 -0,62 -20,89 Garanti Faktoring 11,40 -2,98 2,43 Garanti Yat. Ort. 2,60 -2,99 -19,50 Gedik Y. Men. Değ. 19,96 -0,40 60,39 Gediz Ambalaj 44,04 -2,57 64,33 Gentaş 4,87 -0,41 -18,01 Gersan Elektrik 6,04 4,14 -1,63 Global Men. Değ. 6,64 -0,90 10,48 Global Yat. Holding 3,68 -1,08 -21,37 Good-Year 8,09 -0,86 -3,23 Göltaş Çimento 49,10 -2,29 19,00 Gözde Girişim 6,45 -0,77 -19,17 GSD Denizcilik 5,99 0,50 18,85 GSD Holding 1,82 -1,62 -27,49 Gübre Fabrik. 63,75 1,92 -25,92 Güler Yat. Holding 2,48 -0,40 -28,38 Halk GMYO 3,30 1,85 2,96 Hatay Tekstil 19,61 -1,46 40,57 Hedef Girişim 4,58 3,15 33,66 Hektaş 9,58 -0,73 79,32 HUB Girişim 14,55 -0,61 -20,05 Hürriyet Gzt. 1,62 -1,22 -22,86 ICBC Turkey Bank 5,02 -1,18 -22,77 İdealist Danışmanlık 83,95 0,06 523,70 İdealist GMYO 6,04 -1,47 -11,18 İhlas Ev Aletleri 1,19 -1,65 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,05 -1,87 -16,00 İhlas Gazetecilik 1,21 -8,33 -50,88 İhlas Holding 0,61 0,00 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,28 1,39 52,22 Info Yatırım 6,63 -0,60 2,79 İntema 46,00 -5,35 15,29 Inveo Yatırım Holding 143,70 0,91 224,97 İpek Doğal Enerji 14,30 -1,11 9,33 İskenderun Demir Çelik 12,72 -4,22 40,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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