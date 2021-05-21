Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,81
|3,03
|-12,02
|Acıpayam Selüloz
|18,50
|-0,22
|8,06
|Adel Kalemcilik
|23,08
|0,26
|-32,58
|Adese Gayrimenkul
|1,75
|2,34
|-37,50
|Afyon Çimento
|4,35
|0,93
|-14,87
|Ak Enerji
|1,57
|0,64
|-28,96
|Akbank
|5,26
|-0,75
|-22,17
|Akçansa
|18,83
|-0,37
|16,94
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,05
|1,49
|-14,70
|Akfen GMYO
|4,02
|-0,50
|-17,28
|Akın Tekstil
|39,90
|3,91
|25,63
|Akiş GMYO
|1,97
|1,03
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|45,00
|0,58
|-27,94
|Aksa
|16,38
|1,11
|18,57
|Aksa Enerji
|13,49
|-0,44
|81,32
|Aksigorta
|8,01
|0,12
|-7,91
|Aksu Enerji
|5,80
|-0,68
|-23,15
|Alarko Carrıer
|332,50
|-0,15
|-8,88
|Alarko GMYO
|24,76
|-0,16
|-5,35
|Alarko Holding
|10,16
|0,99
|19,23
|Albaraka Türk
|1,65
|0,00
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,88
|0,14
|-6,00
|Alkim Kağıt
|16,22
|0,19
|25,31
|Alkim Kimya
|16,35
|1,36
|16,07
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|0,00
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|76,75
|2,33
|53,62
|Anadolu Efes
|25,08
|-1,95
|8,20
|Anadolu Grubu Holding
|24,90
|-1,19
|-5,36
|Anadolu Hayat Emek.
|9,04
|0,00
|12,50
|Anadolu Isuzu
|19,32
|0,10
|7,33
|Anadolu Sigorta
|6,74
|-0,59
|-6,65
|Anel Elektrik
|3,82
|-0,52
|20,50
|Arçelik
|32,66
|-0,12
|14,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,60
|-2,01
|11,48
|Arena Bilgisayar
|46,52
|0,48
|36,54
|Armada Bilgisayar
|49,06
|-1,17
|-0,04
|Arsan Tekstil
|5,22
|-0,76
|29,36
|Arzum Ev Aletleri
|20,30
|-0,20
|-17,55
|Aselsan
|15,18
|0,86
|-16,82
|Ata GMYO
|3,98
|-1,00
|-27,77
|Atakule GMYO
|2,62
|-1,87
|3,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|0,00
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-14,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,94
|2,69
|2,02
|Avrasya GMYO
|2,98
|2,05
|13,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|0,00
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|7,01
|1,15
|16,83
|Aydem Enerji
|8,26
|0,36
|Ayen Enerji
|5,86
|-2,66
|8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,80
|7,37
|137,60
|Aygaz
|13,96
|0,79
|-1,60
|Bagfaş
|25,64
|0,79
|28,20
|Bak Ambalaj
|22,14
|1,75
|9,60
|Balatacılar Balatacılık
|6,05
|1,68
|-26,58
|Bantaş Ambalaj
|6,42
|-1,23
|36,89
|Banvit
|58,80
|-1,34
|13,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,90
|-1,60
|-25,73
|Batı Çimento
|13,37
|-2,19
|183,86
|Batısöke Çimento
|2,61
|1,16
|6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|12,16
|-2,17
|14,61
|Bera Holding
|29,16
|8,08
|43,79
|Berkosan Yalıtım
|10,78
|-1,91
|20,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,66
|6,24
|89,60
|Beyaz Filo
|10,80
|1,98
|6,09
|Bilici Yatırım
|19,29
|3,38
|190,51
|Bim Mağazalar
|63,35
|0,56
|-11,14
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,16
|-0,75
|Birko Mensucat
|1,12
|-0,88
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,32
|-9,38
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|13,52
|2,66
|-11,98
|Borusan Mannesmann
|28,00
|-0,36
|0,72
|Borusan Yat. Paz.
|375,80
|-0,58
|-17,27
|Bosch Fren Sistemleri
|925,00
|-2,00
|-24,78
|Bossa
|26,24
|0,54
|47,00
|Brisa
|24,28
|-0,74
|25,39
|Burçelik
|21,66
|0,46
|3,04
|Burçelik Vana
|26,86
|0,00
|-45,91
|Bursa Çimento
|4,03
|-0,25
|-19,04
|Carrefoursa
|44,72
|2,47
|-37,72
|Casa Emtia Petrol
|148,00
|-2,95
|39,62
|Ceo Event Medya
|10,19
|2,21
|58,48
|Coca Cola İçecek
|83,15
|-0,95
|27,70
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|0,70
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|-0,29
|-42,08
|Çan2 Termik
|7,25
|4,17
|Çelebi
|286,90
|0,95
|57,18
|Çelik Halat
|6,61
|-0,90
|-27,34
|Çemaş Döküm
|1,33
|-1,48
|-21,88
|Çemtaş
|15,30
|1,32
|-2,62
|Çimbeton
|253,00
|4,20
|-14,67
|Çimentaş
|35,98
|3,09
|-0,50
|Çimsa
|23,64
|-0,25
|32,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,32
|0,27
|-3,78
|Dagi Giyim
|2,25
|1,35
|-33,95
|Dagi Yatırım Holding
|12,61
|3,79
|-2,25
|Dardanel
|22,42
|6,56
|-33,07
|Datagate Bilgisayar
|13,23
|0,08
|-17,88
|Demısaş Döküm
|7,69
|1,99
|18,76
|Denge Holding
|5,76
|2,86
|5,11
|Deniz GMYO
|1,92
|-0,52
|4,23
|Derimod
|10,49
|-0,85
|7,70
|Derlüks Yatırım Holding
|9,19
|0,99
|4,20
|Desa Deri
|12,40
|-0,16
|27,31
|Despec Bilgisayar
|10,44
|1,66
|-20,06
|Deva Holding
|28,66
|1,27
|19,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,07
|-0,76
|21,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,15
|-0,96
|38,07
|Ditaş Doğan
|17,45
|-1,97
|34,17
|DO-CO
|794,80
|2,49
|26,16
|Doğan Burda
|14,14
|-0,42
|-36,99
|Doğan Holding
|3,13
|1,62
|4,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-1,88
|12,07
|Doğusan
|5,28
|-0,19
|20,55
|Doğuş GMYO
|10,18
|4,09
|24,60
|Doğuş Otomotiv
|28,28
|0,21
|3,51
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|2,26
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|11,72
|-1,10
|11,73
|Dyo Boya
|13,99
|1,30
|24,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,63
|-0,30
|-7,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,82
|0,33
|59,07
|Edip Gayrimenkul
|2,56
|-0,78
|-22,89
|Ege Endüstri
|1.343,00
|-0,81
|-19,33
|Ege Gübre
|208,90
|-0,33
|43,87
|Ege Profil
|31,10
|-0,58
|-18,67
|Ege Seramik
|14,90
|-1,26
|44,80
|Egeplast
|24,40
|3,39
|-26,73
|Ekiz Kimya
|6,61
|0,00
|-7,29
|Emek Elektrik
|1,97
|-1,50
|-31,01
|Eminiş Ambalaj
|22,02
|3,09
|-40,23
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|0,00
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|10,94
|-1,62
|-5,12
|Enka İnşaat
|8,70
|-2,14
|23,55
|Erbosan
|84,10
|-1,64
|107,37
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|1,78
|43,87
|Ersu Gıda
|4,16
|-0,48
|-15,79
|Escort Teknoloji
|6,02
|-1,63
|-8,37
|Esenboğa Elektrik
|29,00
|0,00
|52,42
|Etiler Gıda
|7,75
|-1,90
|94,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,65
|6,41
|20,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|1,08
|3,61
|Euro Yat. Ort.
|5,01
|7,28
|11,09
|Euro Yatırım Holding
|3,35
|1,82
|17,96
|Fade Gıda
|19,07
|0,95
|208,08
|Fenerbahçe Futbol
|33,24
|6,27
|12,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,83
|-0,70
|-4,00
|F-M İzmit Piston
|120,90
|-0,08
|-1,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,98
|-0,29
|7,29
|Ford Otosan
|173,10
|-0,80
|41,72
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|-0,78
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|24,88
|0,08
|18,59
|Galata Wind Enerji
|4,47
|1,59
|Galatasaray Sportif
|3,57
|3,78
|-11,85
|Garanti Bankası
|8,20
|-0,36
|-19,22
|Garanti Faktoring
|11,49
|-0,69
|3,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,69
|3,07
|-16,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,70
|1,97
|66,33
|Gediz Ambalaj
|48,56
|0,33
|81,19
|Gentaş
|4,84
|-0,21
|-18,52
|Gersan Elektrik
|5,91
|-1,50
|-3,75
|Global Men. Değ.
|6,71
|0,45
|11,65
|Global Yat. Holding
|3,70
|0,82
|-20,94
|Good-Year
|8,18
|0,86
|-2,15
|Göltaş Çimento
|48,46
|-1,70
|17,45
|Gözde Girişim
|6,45
|0,16
|-19,17
|GSD Denizcilik
|5,96
|1,02
|18,25
|GSD Holding
|1,86
|1,09
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|62,75
|0,08
|-27,08
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-0,41
|-29,53
|Halk GMYO
|3,25
|-0,91
|1,40
|Hatay Tekstil
|20,20
|3,86
|44,80
|Hedef Girişim
|4,54
|-0,87
|32,50
|Hektaş
|9,73
|1,78
|82,13
|HUB Girişim
|14,57
|0,48
|-19,95
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|0,63
|-23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-0,40
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|81,80
|-2,62
|507,73
|İdealist GMYO
|6,17
|-0,16
|-9,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|0,85
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-0,94
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|-4,00
|-51,29
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|0,00
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,30
|-0,95
|52,64
|Info Yatırım
|6,64
|0,30
|2,95
|İntema
|48,68
|3,93
|22,01
|Inveo Yatırım Holding
|138,60
|-4,41
|213,43
|İpek Doğal Enerji
|14,61
|0,76
|11,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,90
|0,94
|42,76
(Sürecek)
Kaynak: AA
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