Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.05.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,813,03-12,02
Acıpayam Selüloz18,50-0,228,06
Adel Kalemcilik23,080,26-32,58
Adese Gayrimenkul1,752,34-37,50
Afyon Çimento4,350,93-14,87
Ak Enerji1,570,64-28,96
Akbank5,26-0,75-22,17
Akçansa18,83-0,3716,94
Akdeniz Yatırım Hold.2,051,49-14,70
Akfen GMYO4,02-0,50-17,28
Akın Tekstil39,903,9125,63
Akiş GMYO1,971,03-29,45
Akmerkez GMYO45,000,58-27,94
Aksa16,381,1118,57
Aksa Enerji13,49-0,4481,32
Aksigorta8,010,12-7,91
Aksu Enerji5,80-0,68-23,15
Alarko Carrıer332,50-0,15-8,88
Alarko GMYO24,76-0,16-5,35
Alarko Holding10,160,9919,23
Albaraka Türk1,650,00-14,95
Alcatel Lucent Teletaş27,880,14-6,00
Alkim Kağıt16,220,1925,31
Alkim Kimya16,351,3616,07
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,007,31
Altınyunus Çeşme76,752,3353,62
Anadolu Efes25,08-1,958,20
Anadolu Grubu Holding24,90-1,19-5,36
Anadolu Hayat Emek.9,040,0012,50
Anadolu Isuzu19,320,107,33
Anadolu Sigorta6,74-0,59-6,65
Anel Elektrik3,82-0,5220,50
Arçelik32,66-0,1214,76
ARD Bilişim Teknolojileri53,60-2,0111,48
Arena Bilgisayar46,520,4836,54
Armada Bilgisayar49,06-1,17-0,04
Arsan Tekstil5,22-0,7629,36
Arzum Ev Aletleri20,30-0,20-17,55
Aselsan15,180,86-16,82
Ata GMYO3,98-1,00-27,77
Atakule GMYO2,62-1,873,97
Atlantis Yatırım Holding4,440,00-20,14
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,942,692,02
Avrasya GMYO2,982,0513,77
Avrasya Petrol ve Tur.2,900,00-9,38
Avrupa Yatırım Holding7,011,1516,83
Aydem Enerji8,260,36

Ayen Enerji5,86-2,668,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,807,37137,60
Aygaz13,960,79-1,60
Bagfaş25,640,7928,20
Bak Ambalaj22,141,759,60
Balatacılar Balatacılık6,051,68-26,58
Bantaş Ambalaj6,42-1,2336,89
Banvit58,80-1,3413,08
Baştaş Başkent Çimento12,90-1,60-25,73
Batı Çimento13,37-2,19183,86
Batısöke Çimento2,611,166,97
Bayrak Taban Sanayi12,16-2,1714,61
Bera Holding29,168,0843,79
Berkosan Yalıtım10,78-1,9120,85
Beşiktaş Futbol Yat.7,666,2489,60
Beyaz Filo10,801,986,09
Bilici Yatırım19,293,38190,51
Bim Mağazalar63,350,56-11,14
Biotrend Çevre ve Enerji17,16-0,75

Birko Mensucat1,12-0,880,90
Birlik Mensucat2,32-9,38-32,95
Bizim Mağazaları13,522,66-11,98
Borusan Mannesmann28,00-0,360,72
Borusan Yat. Paz.375,80-0,58-17,27
Bosch Fren Sistemleri925,00-2,00-24,78
Bossa26,240,5447,00
Brisa24,28-0,7425,39
Burçelik21,660,463,04
Burçelik Vana26,860,00-45,91
Bursa Çimento4,03-0,25-19,04
Carrefoursa44,722,47-37,72
Casa Emtia Petrol148,00-2,9539,62
Ceo Event Medya10,192,2158,48
Coca Cola İçecek83,15-0,9527,70
Cosmos Yat. Holding10,000,7024,07
Credıtwest Faktorıng3,40-0,29-42,08
Çan2 Termik7,254,17

Çelebi286,900,9557,18
Çelik Halat6,61-0,90-27,34
Çemaş Döküm1,33-1,48-21,88
Çemtaş15,301,32-2,62
Çimbeton253,004,20-14,67
Çimentaş35,983,09-0,50
Çimsa23,64-0,2532,81
Çuhadaroğlu Metal7,320,27-3,78
Dagi Giyim2,251,35-33,95
Dagi Yatırım Holding12,613,79-2,25
Dardanel22,426,56-33,07
Datagate Bilgisayar13,230,08-17,88
Demısaş Döküm7,691,9918,76
Denge Holding5,762,865,11
Deniz GMYO1,92-0,524,23
Derimod10,49-0,857,70
Derlüks Yatırım Holding9,190,994,20
Desa Deri12,40-0,1627,31
Despec Bilgisayar10,441,66-20,06
Deva Holding28,661,2719,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,07-0,7621,30
Diriteks Diriliş Tekstil5,15-0,9638,07
Ditaş Doğan17,45-1,9734,17
DO-CO794,802,4926,16
Doğan Burda14,14-0,42-36,99
Doğan Holding3,131,624,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-1,8812,07
Doğusan5,28-0,1920,55
Doğuş GMYO10,184,0924,60
Doğuş Otomotiv28,280,213,51
Döktaş Dökümcülük29,002,26-5,29
Duran Doğan Basım11,72-1,1011,73
Dyo Boya13,991,3024,39
Eczacıbaşı İlaç6,63-0,30-7,94
Eczacıbaşı Yatırım42,820,3359,07
Edip Gayrimenkul2,56-0,78-22,89
Ege Endüstri1.343,00-0,81-19,33
Ege Gübre208,90-0,3343,87
Ege Profil31,10-0,58-18,67
Ege Seramik14,90-1,2644,80
Egeplast24,403,39-26,73
Ekiz Kimya6,610,00-7,29
Emek Elektrik1,97-1,50-31,01
Eminiş Ambalaj22,023,09-40,23
Emlak Konut GMYO1,960,00-7,31
Enerjisa Enerji10,94-1,62-5,12
Enka İnşaat8,70-2,1423,55
Erbosan84,10-1,64107,37
Ereğli Demir Çelik18,901,7843,87
Ersu Gıda4,16-0,48-15,79
Escort Teknoloji6,02-1,63-8,37
Esenboğa Elektrik29,000,0052,42
Etiler Gıda7,75-1,9094,72
Euro Kapital Yat. Ort.4,656,4120,78
Euro Trend Yat. Ort.3,731,083,61
Euro Yat. Ort.5,017,2811,09
Euro Yatırım Holding3,351,8217,96
Fade Gıda19,070,95208,08
Fenerbahçe Futbol33,246,2712,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,83-0,70-4,00
F-M İzmit Piston120,90-0,08-1,39
Fonet Bilgi Teknolojileri13,98-0,297,29
Ford Otosan173,10-0,8041,72
Formet Celik Kapi Sanayi1,27-0,78-48,23
Frigo Pak Gıda24,880,0818,59
Galata Wind Enerji4,471,59

Galatasaray Sportif3,573,78-11,85
Garanti Bankası8,20-0,36-19,22
Garanti Faktoring11,49-0,693,23
Garanti Yat. Ort.2,693,07-16,72
Gedik Y. Men. Değ.20,701,9766,33
Gediz Ambalaj48,560,3381,19
Gentaş4,84-0,21-18,52
Gersan Elektrik5,91-1,50-3,75
Global Men. Değ.6,710,4511,65
Global Yat. Holding3,700,82-20,94
Good-Year8,180,86-2,15
Göltaş Çimento48,46-1,7017,45
Gözde Girişim6,450,16-19,17
GSD Denizcilik5,961,0218,25
GSD Holding1,861,09-25,90
Gübre Fabrik.62,750,08-27,08
Güler Yat. Holding2,44-0,41-29,53
Halk GMYO3,25-0,911,40
Hatay Tekstil20,203,8644,80
Hedef Girişim4,54-0,8732,50
Hektaş9,731,7882,13
HUB Girişim14,570,48-19,95
Hürriyet Gzt.1,610,63-23,33
ICBC Turkey Bank5,04-0,40-22,46
İdealist Danışmanlık81,80-2,62507,73
İdealist GMYO6,17-0,16-9,26
İhlas Ev Aletleri1,190,85-36,70
İhlas Gayrimenkul1,05-0,94-16,00
İhlas Gazetecilik1,20-4,00-51,29
İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,750,00-34,21
İndeks Bilgisayar7,30-0,9552,64
Info Yatırım6,640,302,95
İntema48,683,9322,01
Inveo Yatırım Holding138,60-4,41213,43
İpek Doğal Enerji14,610,7611,70
İskenderun Demir Çelik12,900,9442,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Kadın, fırtınada devrilen ağacın altında kalmaktan böyle kurtuldu! O anlar kamerada Kadın, fırtınada devrilen ağacın altında kalmaktan böyle kurtuldu! O anlar kamerada Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü

Son Dakika Haberleri
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz
13:03 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı
13:02 Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu
12:48 Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti
12:45 Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu
12:40 Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın
12:35 Böyle vicdansızlık görülmedi! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler
12:32 Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
Ali Koç'un listesindeki isimler belli oldu! İkinci dönemdeki yönetim kadrosu bu kez çok kuvvetli Ali Koç'un listesindeki isimler belli oldu! İkinci dönemdeki yönetim kadrosu bu kez çok kuvvetli         
13:42
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı         
12:44
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı         
12:32
Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak         
12:03
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 13:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement