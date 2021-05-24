Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,79
|0,89
|-12,27
|Acıpayam Selüloz
|18,21
|-1,25
|6,37
|Adel Kalemcilik
|23,02
|0,52
|-32,76
|Adese Gayrimenkul
|1,78
|1,71
|-36,43
|Afyon Çimento
|4,22
|-1,40
|-17,42
|Ak Enerji
|1,55
|0,00
|-29,86
|Akbank
|5,19
|-0,95
|-23,20
|Akçansa
|18,59
|-0,48
|15,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,05
|2,50
|-14,70
|Akfen GMYO
|3,95
|-1,25
|-18,72
|Akın Tekstil
|40,02
|-0,20
|26,01
|Akiş GMYO
|1,99
|2,05
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|45,02
|-1,01
|-27,91
|Aksa
|16,93
|1,26
|22,55
|Aksa Enerji
|13,44
|-0,74
|80,65
|Aksigorta
|7,85
|-1,63
|-9,75
|Aksu Enerji
|5,71
|-0,70
|-24,34
|Alarko Carrıer
|327,40
|-1,15
|-10,28
|Alarko GMYO
|23,50
|-1,34
|-7,23
|Alarko Holding
|10,36
|0,19
|21,58
|Albaraka Türk
|1,63
|0,62
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,16
|-0,98
|-5,06
|Alkim Kağıt
|16,30
|0,37
|25,93
|Alkim Kimya
|16,34
|-0,55
|15,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,29
|0,00
|4,57
|Altınyunus Çeşme
|76,00
|1,13
|52,12
|Anadolu Efes
|24,88
|-0,56
|7,33
|Anadolu Grubu Holding
|24,38
|-1,69
|-7,34
|Anadolu Hayat Emek.
|9,43
|1,18
|17,35
|Anadolu Isuzu
|19,25
|0,68
|6,94
|Anadolu Sigorta
|6,71
|-1,03
|-7,07
|Anel Elektrik
|3,63
|-4,47
|14,51
|Arçelik
|32,36
|-0,12
|13,71
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,80
|-1,77
|9,82
|Arena Bilgisayar
|45,96
|-0,95
|34,90
|Armada Bilgisayar
|48,12
|-1,31
|-1,96
|Arsan Tekstil
|5,17
|-0,96
|28,12
|Arzum Ev Aletleri
|19,87
|-1,83
|-19,29
|Aselsan
|15,48
|2,18
|-15,18
|Ata GMYO
|3,87
|-2,52
|-29,76
|Atakule GMYO
|2,54
|-1,55
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,49
|0,90
|-19,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,54
|1,87
|5,43
|Avrasya GMYO
|2,92
|-1,35
|11,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|0,35
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,68
|-2,62
|11,33
|Aydem Enerji
|8,18
|-0,61
|Ayen Enerji
|5,82
|-0,68
|7,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|0,00
|130,50
|Aygaz
|13,93
|-1,83
|-1,81
|Bagfaş
|25,52
|1,67
|27,60
|Bak Ambalaj
|23,66
|2,96
|17,13
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-0,66
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,35
|-0,31
|35,39
|Banvit
|59,00
|0,00
|13,46
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|7,86
|-19,40
|Batı Çimento
|12,89
|-2,86
|173,67
|Batısöke Çimento
|2,59
|0,00
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|12,23
|1,07
|15,27
|Bera Holding
|28,08
|-2,09
|38,46
|Berkosan Yalıtım
|10,55
|-2,68
|18,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,36
|1,10
|82,18
|Beyaz Filo
|10,41
|-1,70
|2,26
|Bilici Yatırım
|19,48
|-0,87
|193,37
|Bim Mağazalar
|62,05
|-1,35
|-12,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,31
|0,41
|Birko Mensucat
|1,15
|0,00
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,43
|-4,71
|-29,77
|Bizim Mağazaları
|13,38
|0,22
|-12,89
|Borusan Mannesmann
|29,36
|0,75
|5,61
|Borusan Yat. Paz.
|376,50
|0,05
|-17,12
|Bosch Fren Sistemleri
|922,80
|-0,27
|-24,96
|Bossa
|26,10
|-0,38
|46,22
|Brisa
|23,68
|-1,82
|22,29
|Burçelik
|21,28
|-1,30
|1,24
|Burçelik Vana
|26,26
|-2,01
|-47,12
|Bursa Çimento
|3,98
|-0,75
|-20,04
|Carrefoursa
|43,26
|-1,14
|-39,75
|Casa Emtia Petrol
|142,00
|0,00
|33,96
|Ceo Event Medya
|10,48
|1,75
|62,99
|Coca Cola İçecek
|82,80
|0,18
|27,16
|Cosmos Yat. Holding
|10,33
|-1,62
|28,16
|Credıtwest Faktorıng
|3,36
|-0,88
|-42,76
|Çan2 Termik
|7,00
|-2,64
|Çelebi
|293,20
|3,06
|60,64
|Çelik Halat
|6,51
|-1,06
|-28,44
|Çemaş Döküm
|1,31
|-1,50
|-23,06
|Çemtaş
|15,34
|-1,54
|-2,36
|Çimbeton
|252,20
|1,16
|-14,94
|Çimentaş
|35,02
|-1,74
|-3,15
|Çimsa
|23,64
|0,51
|32,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,18
|-0,42
|-5,62
|Dagi Giyim
|2,27
|0,89
|-33,36
|Dagi Yatırım Holding
|12,99
|1,48
|0,70
|Dardanel
|21,98
|0,37
|-34,39
|Datagate Bilgisayar
|13,20
|0,53
|-18,06
|Demısaş Döküm
|7,48
|-1,32
|15,51
|Denge Holding
|5,40
|-3,23
|-1,46
|Deniz GMYO
|1,89
|-2,07
|2,60
|Derimod
|10,18
|-1,83
|4,52
|Derlüks Yatırım Holding
|8,25
|-8,54
|-6,46
|Desa Deri
|12,65
|1,93
|29,88
|Despec Bilgisayar
|10,46
|0,29
|-19,91
|Deva Holding
|28,32
|-0,77
|17,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,80
|-1,16
|18,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,94
|-5,00
|32,44
|Ditaş Doğan
|17,24
|-2,10
|32,56
|DO-CO
|771,00
|-2,24
|22,38
|Doğan Burda
|13,77
|-1,57
|-38,64
|Doğan Holding
|3,15
|-0,63
|5,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|-0,78
|9,92
|Doğusan
|5,29
|-5,03
|20,78
|Doğuş GMYO
|9,87
|1,65
|20,81
|Doğuş Otomotiv
|27,50
|-1,79
|0,65
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-0,58
|1,24
|Duran Doğan Basım
|11,61
|-0,77
|10,68
|Dyo Boya
|13,50
|-2,24
|20,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,48
|-1,22
|-10,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,54
|-2,26
|54,31
|Edip Gayrimenkul
|2,47
|-1,59
|-25,60
|Ege Endüstri
|1.320,00
|-0,83
|-20,71
|Ege Gübre
|214,00
|4,04
|49,17
|Ege Profil
|32,14
|2,82
|-15,95
|Ege Seramik
|14,64
|-0,88
|42,27
|Egeplast
|24,88
|-0,48
|-25,29
|Ekiz Kimya
|6,56
|0,15
|-7,99
|Emek Elektrik
|1,88
|-2,59
|-34,16
|Eminiş Ambalaj
|22,62
|0,53
|-38,60
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,51
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,01
|0,46
|-4,51
|Enka İnşaat
|9,06
|2,49
|28,66
|Erbosan
|81,85
|-3,71
|101,83
|Ereğli Demir Çelik
|18,80
|0,48
|43,11
|Ersu Gıda
|4,10
|-1,44
|-17,00
|Escort Teknoloji
|5,80
|-2,85
|-11,72
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|1,24
|54,52
|Etiler Gıda
|7,89
|-0,13
|98,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,95
|5,32
|28,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-1,60
|2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,82
|-2,43
|6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,00
|16,20
|Fade Gıda
|19,31
|1,15
|211,95
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|4,20
|10,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|-1,41
|-5,02
|F-M İzmit Piston
|118,00
|-1,42
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,18
|-2,34
|8,83
|Ford Otosan
|170,20
|-1,16
|39,35
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|-1,55
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|-7,38
|7,72
|Galata Wind Enerji
|4,41
|-0,68
|Galatasaray Sportif
|3,48
|-0,29
|-14,07
|Garanti Bankası
|8,07
|-1,10
|-20,50
|Garanti Faktoring
|11,05
|-1,95
|-0,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-1,16
|-20,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,84
|-2,46
|59,42
|Gediz Ambalaj
|50,30
|5,10
|87,69
|Gentaş
|4,98
|1,63
|-16,16
|Gersan Elektrik
|5,81
|-1,53
|-5,37
|Global Men. Değ.
|6,64
|-0,60
|10,48
|Global Yat. Holding
|3,58
|-1,65
|-23,50
|Good-Year
|7,69
|-1,37
|-3,49
|Göltaş Çimento
|47,88
|-0,62
|16,04
|Gözde Girişim
|6,35
|-0,94
|-20,43
|GSD Denizcilik
|5,87
|0,51
|16,47
|GSD Holding
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|64,45
|3,12
|-25,10
|Güler Yat. Holding
|2,60
|3,17
|-24,91
|Halk GMYO
|3,23
|-0,31
|0,78
|Hatay Tekstil
|21,90
|5,69
|56,99
|Hedef Girişim
|3,33
|0,65
|31,89
|Hektaş
|9,75
|0,83
|82,51
|HUB Girişim
|14,17
|-1,60
|-22,14
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|-1,24
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,80
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|80,85
|-2,24
|500,67
|İdealist GMYO
|6,10
|-1,29
|-10,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|-1,69
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-0,96
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|-1,67
|-52,10
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|0,97
|52,01
|Info Yatırım
|6,41
|-1,99
|-0,62
|İntema
|47,76
|-1,77
|19,70
|Inveo Yatırım Holding
|135,80
|-1,24
|207,10
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|0,97
|11,62
|İskenderun Demir Çelik
|13,02
|-0,53
|44,09
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi