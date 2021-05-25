Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,67
|-0,60
|-13,82
|Acıpayam Selüloz
|18,36
|0,66
|7,24
|Adel Kalemcilik
|22,68
|-1,13
|-33,75
|Adese Gayrimenkul
|1,78
|-0,56
|-36,43
|Afyon Çimento
|4,19
|-0,48
|-18,00
|Ak Enerji
|1,53
|0,00
|-30,77
|Akbank
|5,29
|1,54
|-21,72
|Akçansa
|18,76
|0,00
|16,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,04
|-3,32
|-15,11
|Akfen GMYO
|4,16
|2,97
|-14,40
|Akın Tekstil
|38,68
|-1,12
|21,79
|Akiş GMYO
|1,99
|0,00
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|43,96
|-1,57
|-29,61
|Aksa
|16,65
|-0,83
|20,52
|Aksa Enerji
|13,48
|0,52
|81,18
|Aksigorta
|7,94
|1,40
|-8,72
|Aksu Enerji
|5,79
|0,00
|-23,28
|Alarko Carrıer
|324,00
|-1,22
|-11,21
|Alarko GMYO
|23,22
|-0,60
|-8,33
|Alarko Holding
|10,58
|-1,58
|24,16
|Albaraka Türk
|1,62
|0,62
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|0,00
|-3,57
|Alkim Kağıt
|16,26
|0,37
|25,62
|Alkim Kimya
|16,25
|-0,43
|15,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-3,08
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|72,90
|-1,49
|45,92
|Anadolu Efes
|25,02
|0,40
|7,94
|Anadolu Grubu Holding
|24,68
|0,90
|-6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,87
|3,68
|22,83
|Anadolu Isuzu
|19,67
|0,72
|9,28
|Anadolu Sigorta
|6,70
|-0,59
|-7,21
|Anel Elektrik
|3,59
|-1,91
|13,25
|Arçelik
|33,26
|2,53
|16,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,75
|1,99
|11,79
|Arena Bilgisayar
|44,86
|-0,97
|31,67
|Armada Bilgisayar
|47,50
|-0,63
|-3,22
|Arsan Tekstil
|5,17
|0,00
|28,12
|Arzum Ev Aletleri
|19,68
|-0,71
|-20,06
|Aselsan
|15,29
|-0,65
|-16,22
|Ata GMYO
|3,85
|0,79
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,56
|0,39
|1,59
|Atlantis Yatırım Holding
|4,64
|-0,43
|-16,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|1,99
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,00
|0,05
|8,05
|Avrasya GMYO
|2,90
|1,40
|10,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|2,33
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,68
|2,77
|11,33
|Aydem Enerji
|7,99
|-1,72
|Ayen Enerji
|5,80
|-1,19
|7,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,30
|-0,82
|115,43
|Aygaz
|13,91
|0,00
|-1,95
|Bagfaş
|25,24
|-1,02
|26,20
|Bak Ambalaj
|23,00
|1,77
|13,86
|Balatacılar Balatacılık
|5,80
|0,00
|-29,61
|Bantaş Ambalaj
|6,25
|0,64
|33,26
|Banvit
|59,50
|0,85
|14,42
|Baştaş Başkent Çimento
|14,99
|5,05
|-13,70
|Batı Çimento
|12,43
|-2,59
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,59
|0,00
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|12,35
|1,06
|16,40
|Bera Holding
|27,74
|0,07
|36,79
|Berkosan Yalıtım
|10,80
|0,84
|21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,48
|-6,63
|60,40
|Beyaz Filo
|10,20
|-0,78
|0,20
|Bilici Yatırım
|19,30
|1,10
|190,66
|Bim Mağazalar
|62,50
|0,00
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,35
|0,46
|Birko Mensucat
|1,10
|-2,65
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,47
|-0,40
|-28,61
|Bizim Mağazaları
|13,09
|-1,28
|-14,78
|Borusan Mannesmann
|30,00
|1,83
|7,91
|Borusan Yat. Paz.
|364,10
|-1,51
|-19,85
|Bosch Fren Sistemleri
|911,60
|0,16
|-25,87
|Bossa
|26,50
|1,92
|48,46
|Brisa
|23,76
|-0,25
|22,71
|Burçelik
|21,76
|2,74
|3,52
|Burçelik Vana
|26,42
|0,61
|-46,80
|Bursa Çimento
|3,94
|-1,01
|-20,85
|Carrefoursa
|43,88
|1,86
|-38,89
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|-1,41
|32,08
|Ceo Event Medya
|10,23
|-0,68
|59,10
|Coca Cola İçecek
|81,65
|-0,97
|25,39
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|-0,20
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|3,28
|-0,61
|-44,12
|Çan2 Termik
|7,44
|4,79
|Çelebi
|285,50
|-1,48
|56,42
|Çelik Halat
|6,44
|-0,46
|-29,21
|Çemaş Döküm
|1,28
|0,00
|-24,82
|Çemtaş
|15,28
|0,53
|-2,74
|Çimbeton
|246,60
|-0,52
|-16,83
|Çimentaş
|34,00
|-1,45
|-5,97
|Çimsa
|24,02
|-0,50
|34,94
|Çuhadaroğlu Metal
|7,29
|1,25
|-4,17
|Dagi Giyim
|2,23
|-1,33
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|12,37
|-2,83
|-4,11
|Dardanel
|21,14
|-2,58
|-36,90
|Datagate Bilgisayar
|13,10
|-0,38
|-18,68
|Demısaş Döküm
|7,41
|1,23
|14,43
|Denge Holding
|5,05
|-6,13
|-7,85
|Deniz GMYO
|1,89
|0,53
|2,60
|Derimod
|10,17
|0,39
|4,41
|Derlüks Yatırım Holding
|7,31
|-9,98
|-17,12
|Desa Deri
|12,68
|0,96
|30,18
|Despec Bilgisayar
|10,29
|0,29
|-21,21
|Deva Holding
|28,36
|0,00
|17,88
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,40
|-1,90
|15,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,72
|-5,03
|26,54
|Ditaş Doğan
|17,06
|-1,95
|31,17
|DO-CO
|775,00
|0,86
|23,02
|Doğan Burda
|13,34
|-1,77
|-40,55
|Doğan Holding
|3,14
|-0,32
|4,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|0,00
|11,64
|Doğusan
|5,07
|-3,06
|15,75
|Doğuş GMYO
|9,99
|2,57
|22,28
|Doğuş Otomotiv
|27,80
|1,16
|1,75
|Döktaş Dökümcülük
|30,90
|0,00
|0,91
|Duran Doğan Basım
|11,64
|0,95
|10,96
|Dyo Boya
|13,22
|-2,15
|17,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,50
|0,00
|-9,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,94
|1,80
|55,80
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-1,22
|-27,11
|Ege Endüstri
|1.323,00
|0,25
|-20,53
|Ege Gübre
|207,90
|-1,79
|44,92
|Ege Profil
|32,04
|-0,50
|-16,21
|Ege Seramik
|14,59
|-0,61
|41,79
|Egeplast
|23,96
|-0,99
|-28,05
|Ekiz Kimya
|6,52
|-0,46
|-8,56
|Emek Elektrik
|1,87
|-1,58
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-4,44
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|0,00
|-6,37
|Enerjisa Enerji
|11,13
|-0,27
|-3,47
|Enka İnşaat
|8,83
|-1,34
|25,39
|Erbosan
|82,15
|-1,02
|102,56
|Ereğli Demir Çelik
|18,95
|-1,46
|44,25
|Ersu Gıda
|4,07
|-0,25
|-17,61
|Escort Teknoloji
|6,22
|5,07
|-5,33
|Esenboğa Elektrik
|28,36
|-0,35
|49,06
|Etiler Gıda
|7,02
|-10,00
|76,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,60
|-1,71
|19,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,52
|-1,95
|-2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,76
|-0,83
|5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|-0,91
|14,79
|Fade Gıda
|19,66
|1,39
|217,61
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|1,97
|15,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|4,00
|-2,98
|F-M İzmit Piston
|119,10
|1,71
|-2,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,48
|-1,56
|11,13
|Ford Otosan
|173,00
|1,88
|41,64
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,28
|2,40
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|21,98
|-2,14
|4,77
|Galata Wind Enerji
|4,34
|-0,91
|Galatasaray Sportif
|3,45
|0,88
|-14,81
|Garanti Bankası
|8,18
|1,24
|-19,42
|Garanti Faktoring
|10,79
|-1,46
|-3,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|0,39
|-20,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,61
|-0,15
|57,58
|Gediz Ambalaj
|48,08
|0,17
|79,40
|Gentaş
|5,01
|-0,60
|-15,66
|Gersan Elektrik
|5,74
|-0,52
|-6,51
|Global Men. Değ.
|6,50
|-0,15
|8,15
|Global Yat. Holding
|3,60
|1,12
|-23,08
|Good-Year
|7,63
|-0,65
|-4,25
|Göltaş Çimento
|48,10
|1,39
|16,58
|Gözde Girişim
|6,27
|-0,79
|-21,43
|GSD Denizcilik
|5,62
|-4,26
|11,51
|GSD Holding
|1,86
|1,09
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|63,75
|-1,62
|-25,92
|Güler Yat. Holding
|2,49
|-1,97
|-28,09
|Halk GMYO
|3,24
|0,31
|1,09
|Hatay Tekstil
|20,12
|-2,54
|47,56
|Hedef Girişim
|3,23
|-1,22
|27,93
|Hektaş
|9,39
|-1,16
|75,77
|HUB Girişim
|14,18
|0,28
|-22,09
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|0,64
|-25,24
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|-0,39
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|79,40
|0,51
|489,90
|İdealist GMYO
|6,05
|0,00
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|0,00
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,96
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|-0,70
|49,09
|Info Yatırım
|6,32
|-0,94
|-2,02
|İntema
|46,26
|-2,32
|15,94
|Inveo Yatırım Holding
|136,00
|2,33
|207,55
|İpek Doğal Enerji
|14,39
|-0,07
|10,02
|İskenderun Demir Çelik
|13,19
|-0,30
|45,97
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi