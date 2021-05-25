Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.05.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,67-0,60-13,82
Acıpayam Selüloz18,360,667,24
Adel Kalemcilik22,68-1,13-33,75
Adese Gayrimenkul1,78-0,56-36,43
Afyon Çimento4,19-0,48-18,00
Ak Enerji1,530,00-30,77
Akbank5,291,54-21,72
Akçansa18,760,0016,51
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-3,32-15,11
Akfen GMYO4,162,97-14,40
Akın Tekstil38,68-1,1221,79
Akiş GMYO1,990,00-28,73
Akmerkez GMYO43,96-1,57-29,61
Aksa16,65-0,8320,52
Aksa Enerji13,480,5281,18
Aksigorta7,941,40-8,72
Aksu Enerji5,790,00-23,28
Alarko Carrıer324,00-1,22-11,21
Alarko GMYO23,22-0,60-8,33
Alarko Holding10,58-1,5824,16
Albaraka Türk1,620,62-16,49
Alcatel Lucent Teletaş28,600,00-3,57
Alkim Kağıt16,260,3725,62
Alkim Kimya16,25-0,4315,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-3,080,46
Altınyunus Çeşme72,90-1,4945,92
Anadolu Efes25,020,407,94
Anadolu Grubu Holding24,680,90-6,20
Anadolu Hayat Emek.9,873,6822,83
Anadolu Isuzu19,670,729,28
Anadolu Sigorta6,70-0,59-7,21
Anel Elektrik3,59-1,9113,25
Arçelik33,262,5316,87
ARD Bilişim Teknolojileri53,751,9911,79
Arena Bilgisayar44,86-0,9731,67
Armada Bilgisayar47,50-0,63-3,22
Arsan Tekstil5,170,0028,12
Arzum Ev Aletleri19,68-0,71-20,06
Aselsan15,29-0,65-16,22
Ata GMYO3,850,79-30,13
Atakule GMYO2,560,391,59
Atlantis Yatırım Holding4,64-0,43-16,55
Atlas Yat. Ort.1,541,99-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat19,000,058,05
Avrasya GMYO2,901,4010,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,072,33-4,06
Avrupa Yatırım Holding6,682,7711,33
Aydem Enerji7,99-1,72

Ayen Enerji5,80-1,197,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,30-0,82115,43
Aygaz13,910,00-1,95
Bagfaş25,24-1,0226,20
Bak Ambalaj23,001,7713,86
Balatacılar Balatacılık5,800,00-29,61
Bantaş Ambalaj6,250,6433,26
Banvit59,500,8514,42
Baştaş Başkent Çimento14,995,05-13,70
Batı Çimento12,43-2,59163,91
Batısöke Çimento2,590,006,15
Bayrak Taban Sanayi12,351,0616,40
Bera Holding27,740,0736,79
Berkosan Yalıtım10,800,8421,08
Beşiktaş Futbol Yat.6,48-6,6360,40
Beyaz Filo10,20-0,780,20
Bilici Yatırım19,301,10190,66
Bim Mağazalar62,500,00-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji17,350,46

Birko Mensucat1,10-2,65-0,90
Birlik Mensucat2,47-0,40-28,61
Bizim Mağazaları13,09-1,28-14,78
Borusan Mannesmann30,001,837,91
Borusan Yat. Paz.364,10-1,51-19,85
Bosch Fren Sistemleri911,600,16-25,87
Bossa26,501,9248,46
Brisa23,76-0,2522,71
Burçelik21,762,743,52
Burçelik Vana26,420,61-46,80
Bursa Çimento3,94-1,01-20,85
Carrefoursa43,881,86-38,89
Casa Emtia Petrol140,00-1,4132,08
Ceo Event Medya10,23-0,6859,10
Coca Cola İçecek81,65-0,9725,39
Cosmos Yat. Holding10,05-0,2024,69
Credıtwest Faktorıng3,28-0,61-44,12
Çan2 Termik7,444,79

Çelebi285,50-1,4856,42
Çelik Halat6,44-0,46-29,21
Çemaş Döküm1,280,00-24,82
Çemtaş15,280,53-2,74
Çimbeton246,60-0,52-16,83
Çimentaş34,00-1,45-5,97
Çimsa24,02-0,5034,94
Çuhadaroğlu Metal7,291,25-4,17
Dagi Giyim2,23-1,33-34,53
Dagi Yatırım Holding12,37-2,83-4,11
Dardanel21,14-2,58-36,90
Datagate Bilgisayar13,10-0,38-18,68
Demısaş Döküm7,411,2314,43
Denge Holding5,05-6,13-7,85
Deniz GMYO1,890,532,60
Derimod10,170,394,41
Derlüks Yatırım Holding7,31-9,98-17,12
Desa Deri12,680,9630,18
Despec Bilgisayar10,290,29-21,21
Deva Holding28,360,0017,88
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,40-1,9015,08
Diriteks Diriliş Tekstil4,72-5,0326,54
Ditaş Doğan17,06-1,9531,17
DO-CO775,000,8623,02
Doğan Burda13,34-1,77-40,55
Doğan Holding3,14-0,324,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,600,0011,64
Doğusan5,07-3,0615,75
Doğuş GMYO9,992,5722,28
Doğuş Otomotiv27,801,161,75
Döktaş Dökümcülük30,900,000,91
Duran Doğan Basım11,640,9510,96
Dyo Boya13,22-2,1517,54
Eczacıbaşı İlaç6,500,00-9,75
Eczacıbaşı Yatırım41,941,8055,80
Edip Gayrimenkul2,42-1,22-27,11
Ege Endüstri1.323,000,25-20,53
Ege Gübre207,90-1,7944,92
Ege Profil32,04-0,50-16,21
Ege Seramik14,59-0,6141,79
Egeplast23,96-0,99-28,05
Ekiz Kimya6,52-0,46-8,56
Emek Elektrik1,87-1,58-34,51
Eminiş Ambalaj21,50-4,44-41,64
Emlak Konut GMYO1,980,00-6,37
Enerjisa Enerji11,13-0,27-3,47
Enka İnşaat8,83-1,3425,39
Erbosan82,15-1,02102,56
Ereğli Demir Çelik18,95-1,4644,25
Ersu Gıda4,07-0,25-17,61
Escort Teknoloji6,225,07-5,33
Esenboğa Elektrik28,36-0,3549,06
Etiler Gıda7,02-10,0076,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,60-1,7119,48
Euro Trend Yat. Ort.3,52-1,95-2,22
Euro Yat. Ort.4,76-0,835,54
Euro Yatırım Holding3,26-0,9114,79
Fade Gıda19,661,39217,61
Fenerbahçe Futbol34,121,9715,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,864,00-2,98
F-M İzmit Piston119,101,71-2,85
Fonet Bilgi Teknolojileri14,48-1,5611,13
Ford Otosan173,001,8841,64
Formet Celik Kapi Sanayi1,282,40-47,82
Frigo Pak Gıda21,98-2,144,77
Galata Wind Enerji4,34-0,91

Galatasaray Sportif3,450,88-14,81
Garanti Bankası8,181,24-19,42
Garanti Faktoring10,79-1,46-3,05
Garanti Yat. Ort.2,560,39-20,74
Gedik Y. Men. Değ.19,61-0,1557,58
Gediz Ambalaj48,080,1779,40
Gentaş5,01-0,60-15,66
Gersan Elektrik5,74-0,52-6,51
Global Men. Değ.6,50-0,158,15
Global Yat. Holding3,601,12-23,08
Good-Year7,63-0,65-4,25
Göltaş Çimento48,101,3916,58
Gözde Girişim6,27-0,79-21,43
GSD Denizcilik5,62-4,2611,51
GSD Holding1,861,09-25,90
Gübre Fabrik.63,75-1,62-25,92
Güler Yat. Holding2,49-1,97-28,09
Halk GMYO3,240,311,09
Hatay Tekstil20,12-2,5447,56
Hedef Girişim3,23-1,2227,93
Hektaş9,39-1,1675,77
HUB Girişim14,180,28-22,09
Hürriyet Gzt.1,570,64-25,24
ICBC Turkey Bank5,05-0,39-22,31
İdealist Danışmanlık79,400,51489,90
İdealist GMYO6,050,00-11,03
İhlas Ev Aletleri1,160,00-38,30
İhlas Gayrimenkul1,050,96-16,00
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,72-1,37-36,84
İndeks Bilgisayar7,13-0,7049,09
Info Yatırım6,32-0,94-2,02
İntema46,26-2,3215,94
Inveo Yatırım Holding136,002,33207,55
İpek Doğal Enerji14,39-0,0710,02
İskenderun Demir Çelik13,19-0,3045,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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