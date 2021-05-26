Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.05.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,36-0,63-17,83
Acıpayam Selüloz17,650,633,10
Adel Kalemcilik21,881,58-36,09
Adese Gayrimenkul1,62-5,26-42,14
Afyon Çimento4,032,28-21,14
Ak Enerji1,470,00-33,48
Akbank5,201,96-23,05
Akçansa17,510,178,74
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO4,111,99-15,43
Akın Tekstil38,121,4920,03
Akiş GMYO1,862,20-33,39
Akmerkez GMYO42,521,24-31,92
Aksa16,181,8917,12
Aksa Enerji12,912,0673,52
Aksigorta7,701,85-11,48
Aksu Enerji5,53-0,18-26,73
Alarko Carrıer311,00-0,48-14,77
Alarko GMYO22,201,46-12,36
Alarko Holding10,221,2919,93
Albaraka Türk1,591,27-18,04
Alcatel Lucent Teletaş26,62-0,08-10,25
Alkim Kağıt15,500,0019,75
Alkim Kimya15,820,3212,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,140,00-2,28
Altınyunus Çeşme70,000,5740,11
Anadolu Efes24,600,416,13
Anadolu Grubu Holding23,08-0,69-12,28
Anadolu Hayat Emek.9,44-0,6317,48
Anadolu Isuzu18,59-0,543,28
Anadolu Sigorta6,48-1,07-10,25
Anel Elektrik3,33-2,065,05
Arçelik32,121,1312,87
ARD Bilişim Teknolojileri51,401,286,91
Arena Bilgisayar43,241,0826,92
Armada Bilgisayar46,420,39-5,42
Arsan Tekstil5,010,4024,16
Arzum Ev Aletleri18,991,01-22,87
Aselsan14,971,70-17,97
Ata GMYO3,68-0,54-33,21
Atakule GMYO2,430,41-3,57
Atlantis Yatırım Holding4,380,00-21,22
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,992,597,99
Avrasya GMYO2,70-0,743,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,891,05-9,69
Avrupa Yatırım Holding6,27-4,714,50
Aydem Enerji7,71-2,03

Ayen Enerji5,590,183,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,365,89107,10
Aygaz13,180,38-7,09
Bagfaş23,821,0219,10
Bak Ambalaj22,980,0013,76
Balatacılar Balatacılık5,500,36-33,25
Bantaş Ambalaj5,94-0,1726,65
Banvit58,35-0,2612,21
Baştaş Başkent Çimento15,009,73-13,64
Batı Çimento12,101,17156,90
Batısöke Çimento2,490,812,05
Bayrak Taban Sanayi11,860,5911,78
Bera Holding27,644,1436,29
Berkosan Yalıtım10,575,2818,50
Beşiktaş Futbol Yat.5,90-5,6046,04
Beyaz Filo9,67-0,92-5,01
Bilici Yatırım18,37-1,76176,66
Bim Mağazalar61,15-0,33-14,23
Biotrend Çevre ve Enerji17,280,93

Birko Mensucat1,110,910,00
Birlik Mensucat2,22-3,06-35,84
Bizim Mağazaları12,701,20-17,32
Borusan Mannesmann27,861,680,22
Borusan Yat. Paz.344,60-0,78-24,14
Bosch Fren Sistemleri880,900,10-28,37
Bossa25,400,2442,30
Brisa22,660,0917,03
Burçelik21,60-3,912,76
Burçelik Vana27,00-6,51-45,63
Bursa Çimento3,801,33-23,66
Carrefoursa41,72-0,24-41,89
Casa Emtia Petrol138,00-0,7230,19
Ceo Event Medya10,842,8568,58
Coca Cola İçecek79,55-0,7522,17
Cosmos Yat. Holding9,88-0,2022,58
Credıtwest Faktorıng3,22-2,13-45,14
Çan2 Termik8,157,66

Çelebi272,800,4849,46
Çelik Halat6,24-0,95-31,41
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş14,550,69-7,39
Çimbeton245,003,16-17,37
Çimentaş32,700,00-9,57
Çimsa22,780,8927,98
Çuhadaroğlu Metal7,080,85-6,93
Dagi Giyim2,05-0,97-39,82
Dagi Yatırım Holding11,881,37-7,91
Dardanel20,760,78-38,03
Datagate Bilgisayar12,25-0,16-23,96
Demısaş Döküm6,88-4,316,25
Denge Holding5,010,00-8,58
Deniz GMYO1,842,22-0,11
Derimod10,030,802,98
Derlüks Yatırım Holding6,77-7,39-23,24
Desa Deri12,130,7524,54
Despec Bilgisayar9,83-0,71-24,73
Deva Holding26,80-0,8911,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,80-0,519,51
Diriteks Diriliş Tekstil4,703,3026,01
Ditaş Doğan17,005,2630,71
DO-CO764,30-0,4621,32
Doğan Burda12,73-1,77-43,27
Doğan Holding2,99-2,61-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,472,926,06
Doğusan5,010,2014,38
Doğuş GMYO9,100,0011,38
Doğuş Otomotiv26,260,31-3,88
Döktaş Dökümcülük30,800,000,59
Duran Doğan Basım11,040,555,24
Dyo Boya12,640,9612,38
Eczacıbaşı İlaç6,180,49-14,19
Eczacıbaşı Yatırım38,76-0,8743,99
Edip Gayrimenkul2,26-0,44-31,93
Ege Endüstri1.254,90-0,80-24,63
Ege Gübre201,10-0,1540,18
Ege Profil30,56-0,20-20,08
Ege Seramik14,220,7138,19
Egeplast23,462,09-29,55
Ekiz Kimya6,350,00-10,94
Emek Elektrik1,831,10-35,91
Eminiş Ambalaj22,703,94-38,38
Emlak Konut GMYO1,892,16-10,62
Enerjisa Enerji10,672,01-7,46
Enka İnşaat8,560,1221,56
Erbosan81,101,0099,98
Ereğli Demir Çelik18,852,0043,49
Ersu Gıda3,86-1,53-21,86
Escort Teknoloji6,12-5,99-6,85
Esenboğa Elektrik27,000,4541,91
Etiler Gıda6,32-9,9758,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,571,1118,70
Euro Trend Yat. Ort.3,432,39-4,72
Euro Yat. Ort.4,46-1,55-1,11
Euro Yatırım Holding3,110,329,51
Fade Gıda18,07-2,32191,92
Fenerbahçe Futbol33,26-2,0612,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,750,00-6,71
F-M İzmit Piston111,70-1,06-8,89
Fonet Bilgi Teknolojileri13,890,656,60
Ford Otosan167,501,0937,14
Formet Celik Kapi Sanayi1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda21,142,220,76
Galata Wind Enerji4,10-1,68

Galatasaray Sportif3,310,61-18,27
Garanti Bankası8,063,33-20,60
Garanti Faktoring10,512,04-5,57
Garanti Yat. Ort.2,501,63-22,60
Gedik Y. Men. Değ.18,51-1,0248,74
Gediz Ambalaj49,507,0084,70
Gentaş4,782,58-19,53
Gersan Elektrik5,541,65-9,77
Global Men. Değ.6,00-0,66-0,17
Global Yat. Holding3,450,58-26,28
Good-Year7,270,28-8,76
Göltaş Çimento45,061,769,21
Gözde Girişim5,98-0,33-25,06
GSD Denizcilik4,97-6,05-1,39
GSD Holding1,761,15-29,88
Gübre Fabrik.61,600,90-28,41
Güler Yat. Holding2,400,00-30,69
Halk GMYO3,131,29-2,34
Hatay Tekstil19,360,9941,98
Hedef Girişim3,02-1,3119,61
Hektaş9,111,0070,53
HUB Girişim13,100,77-28,02
Hürriyet Gzt.1,46-2,67-30,48
ICBC Turkey Bank4,950,81-23,85
İdealist Danışmanlık71,90-4,13434,18
İdealist GMYO5,86-1,84-13,82
İhlas Ev Aletleri1,100,00-40,96
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik1,131,80-54,13
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar6,912,3744,49
Info Yatırım6,131,16-4,96
İntema45,022,9712,83
Inveo Yatırım Holding126,10-0,79185,17
İpek Doğal Enerji13,450,602,83
İskenderun Demir Çelik12,820,9441,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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