Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,36
|-0,63
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|17,65
|0,63
|3,10
|Adel Kalemcilik
|21,88
|1,58
|-36,09
|Adese Gayrimenkul
|1,62
|-5,26
|-42,14
|Afyon Çimento
|4,03
|2,28
|-21,14
|Ak Enerji
|1,47
|0,00
|-33,48
|Akbank
|5,20
|1,96
|-23,05
|Akçansa
|17,51
|0,17
|8,74
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,58
|-22,19
|Akfen GMYO
|4,11
|1,99
|-15,43
|Akın Tekstil
|38,12
|1,49
|20,03
|Akiş GMYO
|1,86
|2,20
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|42,52
|1,24
|-31,92
|Aksa
|16,18
|1,89
|17,12
|Aksa Enerji
|12,91
|2,06
|73,52
|Aksigorta
|7,70
|1,85
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,53
|-0,18
|-26,73
|Alarko Carrıer
|311,00
|-0,48
|-14,77
|Alarko GMYO
|22,20
|1,46
|-12,36
|Alarko Holding
|10,22
|1,29
|19,93
|Albaraka Türk
|1,59
|1,27
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,62
|-0,08
|-10,25
|Alkim Kağıt
|15,50
|0,00
|19,75
|Alkim Kimya
|15,82
|0,32
|12,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|0,00
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|70,00
|0,57
|40,11
|Anadolu Efes
|24,60
|0,41
|6,13
|Anadolu Grubu Holding
|23,08
|-0,69
|-12,28
|Anadolu Hayat Emek.
|9,44
|-0,63
|17,48
|Anadolu Isuzu
|18,59
|-0,54
|3,28
|Anadolu Sigorta
|6,48
|-1,07
|-10,25
|Anel Elektrik
|3,33
|-2,06
|5,05
|Arçelik
|32,12
|1,13
|12,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,40
|1,28
|6,91
|Arena Bilgisayar
|43,24
|1,08
|26,92
|Armada Bilgisayar
|46,42
|0,39
|-5,42
|Arsan Tekstil
|5,01
|0,40
|24,16
|Arzum Ev Aletleri
|18,99
|1,01
|-22,87
|Aselsan
|14,97
|1,70
|-17,97
|Ata GMYO
|3,68
|-0,54
|-33,21
|Atakule GMYO
|2,43
|0,41
|-3,57
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|0,00
|-21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-14,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,99
|2,59
|7,99
|Avrasya GMYO
|2,70
|-0,74
|3,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|1,05
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,27
|-4,71
|4,50
|Aydem Enerji
|7,71
|-2,03
|Ayen Enerji
|5,59
|0,18
|3,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,36
|5,89
|107,10
|Aygaz
|13,18
|0,38
|-7,09
|Bagfaş
|23,82
|1,02
|19,10
|Bak Ambalaj
|22,98
|0,00
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|5,50
|0,36
|-33,25
|Bantaş Ambalaj
|5,94
|-0,17
|26,65
|Banvit
|58,35
|-0,26
|12,21
|Baştaş Başkent Çimento
|15,00
|9,73
|-13,64
|Batı Çimento
|12,10
|1,17
|156,90
|Batısöke Çimento
|2,49
|0,81
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|11,86
|0,59
|11,78
|Bera Holding
|27,64
|4,14
|36,29
|Berkosan Yalıtım
|10,57
|5,28
|18,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|-5,60
|46,04
|Beyaz Filo
|9,67
|-0,92
|-5,01
|Bilici Yatırım
|18,37
|-1,76
|176,66
|Bim Mağazalar
|61,15
|-0,33
|-14,23
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,28
|0,93
|Birko Mensucat
|1,11
|0,91
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,22
|-3,06
|-35,84
|Bizim Mağazaları
|12,70
|1,20
|-17,32
|Borusan Mannesmann
|27,86
|1,68
|0,22
|Borusan Yat. Paz.
|344,60
|-0,78
|-24,14
|Bosch Fren Sistemleri
|880,90
|0,10
|-28,37
|Bossa
|25,40
|0,24
|42,30
|Brisa
|22,66
|0,09
|17,03
|Burçelik
|21,60
|-3,91
|2,76
|Burçelik Vana
|27,00
|-6,51
|-45,63
|Bursa Çimento
|3,80
|1,33
|-23,66
|Carrefoursa
|41,72
|-0,24
|-41,89
|Casa Emtia Petrol
|138,00
|-0,72
|30,19
|Ceo Event Medya
|10,84
|2,85
|68,58
|Coca Cola İçecek
|79,55
|-0,75
|22,17
|Cosmos Yat. Holding
|9,88
|-0,20
|22,58
|Credıtwest Faktorıng
|3,22
|-2,13
|-45,14
|Çan2 Termik
|8,15
|7,66
|Çelebi
|272,80
|0,48
|49,46
|Çelik Halat
|6,24
|-0,95
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,82
|-27,76
|Çemtaş
|14,55
|0,69
|-7,39
|Çimbeton
|245,00
|3,16
|-17,37
|Çimentaş
|32,70
|0,00
|-9,57
|Çimsa
|22,78
|0,89
|27,98
|Çuhadaroğlu Metal
|7,08
|0,85
|-6,93
|Dagi Giyim
|2,05
|-0,97
|-39,82
|Dagi Yatırım Holding
|11,88
|1,37
|-7,91
|Dardanel
|20,76
|0,78
|-38,03
|Datagate Bilgisayar
|12,25
|-0,16
|-23,96
|Demısaş Döküm
|6,88
|-4,31
|6,25
|Denge Holding
|5,01
|0,00
|-8,58
|Deniz GMYO
|1,84
|2,22
|-0,11
|Derimod
|10,03
|0,80
|2,98
|Derlüks Yatırım Holding
|6,77
|-7,39
|-23,24
|Desa Deri
|12,13
|0,75
|24,54
|Despec Bilgisayar
|9,83
|-0,71
|-24,73
|Deva Holding
|26,80
|-0,89
|11,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|-0,51
|9,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|3,30
|26,01
|Ditaş Doğan
|17,00
|5,26
|30,71
|DO-CO
|764,30
|-0,46
|21,32
|Doğan Burda
|12,73
|-1,77
|-43,27
|Doğan Holding
|2,99
|-2,61
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|2,92
|6,06
|Doğusan
|5,01
|0,20
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,10
|0,00
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|26,26
|0,31
|-3,88
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|0,00
|0,59
|Duran Doğan Basım
|11,04
|0,55
|5,24
|Dyo Boya
|12,64
|0,96
|12,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|0,49
|-14,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,76
|-0,87
|43,99
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|-0,44
|-31,93
|Ege Endüstri
|1.254,90
|-0,80
|-24,63
|Ege Gübre
|201,10
|-0,15
|40,18
|Ege Profil
|30,56
|-0,20
|-20,08
|Ege Seramik
|14,22
|0,71
|38,19
|Egeplast
|23,46
|2,09
|-29,55
|Ekiz Kimya
|6,35
|0,00
|-10,94
|Emek Elektrik
|1,83
|1,10
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|22,70
|3,94
|-38,38
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|2,16
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,67
|2,01
|-7,46
|Enka İnşaat
|8,56
|0,12
|21,56
|Erbosan
|81,10
|1,00
|99,98
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|2,00
|43,49
|Ersu Gıda
|3,86
|-1,53
|-21,86
|Escort Teknoloji
|6,12
|-5,99
|-6,85
|Esenboğa Elektrik
|27,00
|0,45
|41,91
|Etiler Gıda
|6,32
|-9,97
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,57
|1,11
|18,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|2,39
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,46
|-1,55
|-1,11
|Euro Yatırım Holding
|3,11
|0,32
|9,51
|Fade Gıda
|18,07
|-2,32
|191,92
|Fenerbahçe Futbol
|33,26
|-2,06
|12,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|0,00
|-6,71
|F-M İzmit Piston
|111,70
|-1,06
|-8,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,89
|0,65
|6,60
|Ford Otosan
|167,50
|1,09
|37,14
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|21,14
|2,22
|0,76
|Galata Wind Enerji
|4,10
|-1,68
|Galatasaray Sportif
|3,31
|0,61
|-18,27
|Garanti Bankası
|8,06
|3,33
|-20,60
|Garanti Faktoring
|10,51
|2,04
|-5,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|1,63
|-22,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,51
|-1,02
|48,74
|Gediz Ambalaj
|49,50
|7,00
|84,70
|Gentaş
|4,78
|2,58
|-19,53
|Gersan Elektrik
|5,54
|1,65
|-9,77
|Global Men. Değ.
|6,00
|-0,66
|-0,17
|Global Yat. Holding
|3,45
|0,58
|-26,28
|Good-Year
|7,27
|0,28
|-8,76
|Göltaş Çimento
|45,06
|1,76
|9,21
|Gözde Girişim
|5,98
|-0,33
|-25,06
|GSD Denizcilik
|4,97
|-6,05
|-1,39
|GSD Holding
|1,76
|1,15
|-29,88
|Gübre Fabrik.
|61,60
|0,90
|-28,41
|Güler Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-30,69
|Halk GMYO
|3,13
|1,29
|-2,34
|Hatay Tekstil
|19,36
|0,99
|41,98
|Hedef Girişim
|3,02
|-1,31
|19,61
|Hektaş
|9,11
|1,00
|70,53
|HUB Girişim
|13,10
|0,77
|-28,02
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-2,67
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|0,81
|-23,85
|İdealist Danışmanlık
|71,90
|-4,13
|434,18
|İdealist GMYO
|5,86
|-1,84
|-13,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|0,00
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|1,80
|-54,13
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|2,37
|44,49
|Info Yatırım
|6,13
|1,16
|-4,96
|İntema
|45,02
|2,97
|12,83
|Inveo Yatırım Holding
|126,10
|-0,79
|185,17
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|0,60
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|12,82
|0,94
|41,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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