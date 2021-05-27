Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.05.2021 13:55
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,36-1,09-17,83
Acıpayam Selüloz17,60-0,902,80
Adel Kalemcilik21,58-0,37-36,96
Adese Gayrimenkul1,61-1,83-42,50
Afyon Çimento4,03-0,74-21,14
Ak Enerji1,480,68-33,03
Akbank5,21-0,38-22,91
Akçansa17,56-0,629,05
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-2,20-25,93
Akfen GMYO4,120,98-15,23
Akın Tekstil37,84-0,1119,14
Akiş GMYO1,880,00-32,67
Akmerkez GMYO42,28-1,21-32,30
Aksa16,863,5022,04
Aksa Enerji13,141,1576,61
Aksigorta7,951,27-8,60
Aksu Enerji5,49-1,96-27,26
Alarko Carrıer308,80-0,96-15,37
Alarko GMYO22,400,18-11,57
Alarko Holding10,472,2522,87
Albaraka Türk1,60-0,62-17,53
Alcatel Lucent Teletaş26,680,91-10,05
Alkim Kağıt15,45-0,7119,36
Alkim Kimya15,89-0,5012,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,150,00-1,83
Altınyunus Çeşme77,601,3755,32
Anadolu Efes25,040,568,02
Anadolu Grubu Holding22,92-0,78-12,89
Anadolu Hayat Emek.9,450,7517,60
Anadolu Isuzu19,242,566,89
Anadolu Sigorta6,54-1,95-9,42
Anel Elektrik3,461,769,15
Arçelik32,02-0,3712,51
ARD Bilişim Teknolojileri51,25-0,876,59
Arena Bilgisayar44,12-1,7829,50
Armada Bilgisayar46,360,96-5,54
Arsan Tekstil5,200,1928,87
Arzum Ev Aletleri19,25-0,82-21,81
Aselsan14,96-0,53-18,03
Ata GMYO3,70-1,07-32,85
Atakule GMYO2,45-0,41-2,78
Atlantis Yatırım Holding4,20-2,33-24,46
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,99-0,427,99
Avrasya GMYO2,72-0,373,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,980,68-6,88
Avrupa Yatırım Holding6,340,485,67
Aydem Enerji7,953,38

Ayen Enerji5,801,757,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,70-1,25110,11
Aygaz13,501,12-4,84
Bagfaş23,90-0,1719,50
Bak Ambalaj23,00-0,3513,86
Balatacılar Balatacılık5,652,54-31,43
Bantaş Ambalaj5,98-0,5027,51
Banvit58,00-0,9411,54
Baştaş Başkent Çimento15,000,94-13,64
Batı Çimento12,09-1,79156,69
Batısöke Çimento2,540,794,10
Bayrak Taban Sanayi11,68-1,8510,08
Bera Holding26,84-0,2232,35
Berkosan Yalıtım10,470,1017,38
Beşiktaş Futbol Yat.6,20-4,7653,47
Beyaz Filo9,66-1,02-5,11
Bilici Yatırım18,27-1,72175,15
Bim Mağazalar60,85-1,46-14,65
Biotrend Çevre ve Enerji17,752,84

Birko Mensucat1,130,891,80
Birlik Mensucat2,330,43-32,66
Bizim Mağazaları12,67-0,55-17,51
Borusan Mannesmann28,00-0,780,72
Borusan Yat. Paz.345,60-1,23-23,92
Bosch Fren Sistemleri873,70-1,39-28,95
Bossa25,400,7942,30
Brisa22,56-0,6216,51
Burçelik21,601,412,76
Burçelik Vana27,140,89-45,35
Bursa Çimento3,83-0,52-23,06
Carrefoursa41,40-0,72-42,34
Casa Emtia Petrol150,008,7041,51
Ceo Event Medya11,060,1872,01
Coca Cola İçecek78,951,3724,31
Cosmos Yat. Holding10,002,5624,07
Credıtwest Faktorıng3,230,62-44,97
Çan2 Termik8,01-3,73

Çelebi287,602,8257,57
Çelik Halat6,17-1,44-32,18
Çemaş Döküm1,240,81-27,17
Çemtaş14,44-0,55-8,09
Çimbeton240,80-1,31-18,79
Çimentaş34,000,00-5,97
Çimsa22,62-0,8827,08
Çuhadaroğlu Metal7,856,373,19
Dagi Giyim2,07-0,96-39,23
Dagi Yatırım Holding12,12-0,25-6,05
Dardanel20,16-1,37-39,82
Datagate Bilgisayar12,22-1,93-24,15
Demısaş Döküm6,78-1,174,70
Denge Holding5,00-0,79-8,76
Deniz GMYO1,89-1,562,60
Derimod9,96-0,702,26
Derlüks Yatırım Holding5,93-9,88-32,77
Desa Deri11,68-3,5519,92
Despec Bilgisayar10,23-1,63-21,67
Deva Holding26,36-1,649,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,990,5911,28
Diriteks Diriliş Tekstil4,35-7,4516,62
Ditaş Doğan16,75-2,0528,79
DO-CO775,001,4423,02
Doğan Burda13,732,46-38,81
Doğan Holding3,021,000,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,47-0,406,06
Doğusan4,98-1,5813,70
Doğuş GMYO9,100,4411,38
Doğuş Otomotiv26,10-1,29-4,47
Döktaş Dökümcülük31,802,253,85
Duran Doğan Basım10,92-0,094,10
Dyo Boya12,50-1,1911,14
Eczacıbaşı İlaç6,291,62-12,66
Eczacıbaşı Yatırım40,042,6748,74
Edip Gayrimenkul2,30-0,86-30,72
Ege Endüstri1.266,60-1,06-23,92
Ege Gübre200,70-0,5939,90
Ege Profil30,46-1,23-20,35
Ege Seramik14,14-0,1437,41
Egeplast24,000,84-27,93
Ekiz Kimya6,312,44-11,50
Emek Elektrik1,82-1,09-36,26
Eminiş Ambalaj21,120,00-42,67
Emlak Konut GMYO1,88-1,05-11,10
Enerjisa Enerji10,841,31-5,99
Enka İnşaat8,57-0,1221,70
Erbosan83,20-0,95105,15
Ereğli Demir Çelik18,89-1,0043,80
Ersu Gıda3,85-1,28-22,06
Escort Teknoloji5,81-1,53-11,57
Esenboğa Elektrik26,76-0,8940,65
Etiler Gıda6,320,0058,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,561,5618,44
Euro Trend Yat. Ort.3,470,87-3,61
Euro Yat. Ort.4,450,68-1,33
Euro Yatırım Holding3,150,3210,92
Fade Gıda18,40-0,16197,25
Fenerbahçe Futbol31,28-4,755,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,66-1,85-9,77
F-M İzmit Piston112,10-0,88-8,56
Fonet Bilgi Teknolojileri13,910,076,75
Ford Otosan171,601,7240,50
Formet Celik Kapi Sanayi1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda20,46-2,20-2,48
Galata Wind Enerji4,346,11

Galatasaray Sportif3,31-1,19-18,27
Garanti Bankası8,10-0,37-20,20
Garanti Faktoring10,45-2,97-6,11
Garanti Yat. Ort.2,480,00-23,22
Gedik Y. Men. Değ.18,43-1,6548,09
Gediz Ambalaj49,70-2,2685,45
Gentaş5,072,63-14,65
Gersan Elektrik5,540,00-9,77
Global Men. Değ.6,090,831,33
Global Yat. Holding3,512,03-25,00
Good-Year7,330,41-8,01
Göltaş Çimento45,20-1,449,55
Gözde Girişim5,94-0,83-25,56
GSD Denizcilik4,960,81-1,59
GSD Holding1,822,82-27,49
Gübre Fabrik.62,950,64-26,84
Güler Yat. Holding2,37-0,42-31,56
Halk GMYO3,170,00-1,09
Hatay Tekstil19,32-1,0241,69
Hedef Girişim2,96-2,3117,24
Hektaş9,452,8376,89
HUB Girişim13,02-0,23-28,46
Hürriyet Gzt.1,510,00-28,10
ICBC Turkey Bank5,01-0,60-22,92
İdealist Danışmanlık72,00-1,23434,92
İdealist GMYO5,890,00-13,38
İhlas Ev Aletleri1,110,91-40,42
İhlas Gayrimenkul1,01-0,98-19,20
İhlas Gazetecilik1,203,45-51,29
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar6,980,1445,95
Info Yatırım6,181,48-4,19
İntema43,80-2,549,77
Inveo Yatırım Holding132,00-2,22198,51
İpek Doğal Enerji13,500,303,21
İskenderun Demir Çelik12,73-0,7040,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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