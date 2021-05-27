Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,36
|-1,09
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|17,60
|-0,90
|2,80
|Adel Kalemcilik
|21,58
|-0,37
|-36,96
|Adese Gayrimenkul
|1,61
|-1,83
|-42,50
|Afyon Çimento
|4,03
|-0,74
|-21,14
|Ak Enerji
|1,48
|0,68
|-33,03
|Akbank
|5,21
|-0,38
|-22,91
|Akçansa
|17,56
|-0,62
|9,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-2,20
|-25,93
|Akfen GMYO
|4,12
|0,98
|-15,23
|Akın Tekstil
|37,84
|-0,11
|19,14
|Akiş GMYO
|1,88
|0,00
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|42,28
|-1,21
|-32,30
|Aksa
|16,86
|3,50
|22,04
|Aksa Enerji
|13,14
|1,15
|76,61
|Aksigorta
|7,95
|1,27
|-8,60
|Aksu Enerji
|5,49
|-1,96
|-27,26
|Alarko Carrıer
|308,80
|-0,96
|-15,37
|Alarko GMYO
|22,40
|0,18
|-11,57
|Alarko Holding
|10,47
|2,25
|22,87
|Albaraka Türk
|1,60
|-0,62
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,68
|0,91
|-10,05
|Alkim Kağıt
|15,45
|-0,71
|19,36
|Alkim Kimya
|15,89
|-0,50
|12,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|0,00
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|77,60
|1,37
|55,32
|Anadolu Efes
|25,04
|0,56
|8,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,92
|-0,78
|-12,89
|Anadolu Hayat Emek.
|9,45
|0,75
|17,60
|Anadolu Isuzu
|19,24
|2,56
|6,89
|Anadolu Sigorta
|6,54
|-1,95
|-9,42
|Anel Elektrik
|3,46
|1,76
|9,15
|Arçelik
|32,02
|-0,37
|12,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,25
|-0,87
|6,59
|Arena Bilgisayar
|44,12
|-1,78
|29,50
|Armada Bilgisayar
|46,36
|0,96
|-5,54
|Arsan Tekstil
|5,20
|0,19
|28,87
|Arzum Ev Aletleri
|19,25
|-0,82
|-21,81
|Aselsan
|14,96
|-0,53
|-18,03
|Ata GMYO
|3,70
|-1,07
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,45
|-0,41
|-2,78
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-2,33
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-14,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,99
|-0,42
|7,99
|Avrasya GMYO
|2,72
|-0,37
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|0,68
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,34
|0,48
|5,67
|Aydem Enerji
|7,95
|3,38
|Ayen Enerji
|5,80
|1,75
|7,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,70
|-1,25
|110,11
|Aygaz
|13,50
|1,12
|-4,84
|Bagfaş
|23,90
|-0,17
|19,50
|Bak Ambalaj
|23,00
|-0,35
|13,86
|Balatacılar Balatacılık
|5,65
|2,54
|-31,43
|Bantaş Ambalaj
|5,98
|-0,50
|27,51
|Banvit
|58,00
|-0,94
|11,54
|Baştaş Başkent Çimento
|15,00
|0,94
|-13,64
|Batı Çimento
|12,09
|-1,79
|156,69
|Batısöke Çimento
|2,54
|0,79
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|11,68
|-1,85
|10,08
|Bera Holding
|26,84
|-0,22
|32,35
|Berkosan Yalıtım
|10,47
|0,10
|17,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,20
|-4,76
|53,47
|Beyaz Filo
|9,66
|-1,02
|-5,11
|Bilici Yatırım
|18,27
|-1,72
|175,15
|Bim Mağazalar
|60,85
|-1,46
|-14,65
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,75
|2,84
|Birko Mensucat
|1,13
|0,89
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,33
|0,43
|-32,66
|Bizim Mağazaları
|12,67
|-0,55
|-17,51
|Borusan Mannesmann
|28,00
|-0,78
|0,72
|Borusan Yat. Paz.
|345,60
|-1,23
|-23,92
|Bosch Fren Sistemleri
|873,70
|-1,39
|-28,95
|Bossa
|25,40
|0,79
|42,30
|Brisa
|22,56
|-0,62
|16,51
|Burçelik
|21,60
|1,41
|2,76
|Burçelik Vana
|27,14
|0,89
|-45,35
|Bursa Çimento
|3,83
|-0,52
|-23,06
|Carrefoursa
|41,40
|-0,72
|-42,34
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|8,70
|41,51
|Ceo Event Medya
|11,06
|0,18
|72,01
|Coca Cola İçecek
|78,95
|1,37
|24,31
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|2,56
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|3,23
|0,62
|-44,97
|Çan2 Termik
|8,01
|-3,73
|Çelebi
|287,60
|2,82
|57,57
|Çelik Halat
|6,17
|-1,44
|-32,18
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-27,17
|Çemtaş
|14,44
|-0,55
|-8,09
|Çimbeton
|240,80
|-1,31
|-18,79
|Çimentaş
|34,00
|0,00
|-5,97
|Çimsa
|22,62
|-0,88
|27,08
|Çuhadaroğlu Metal
|7,85
|6,37
|3,19
|Dagi Giyim
|2,07
|-0,96
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|12,12
|-0,25
|-6,05
|Dardanel
|20,16
|-1,37
|-39,82
|Datagate Bilgisayar
|12,22
|-1,93
|-24,15
|Demısaş Döküm
|6,78
|-1,17
|4,70
|Denge Holding
|5,00
|-0,79
|-8,76
|Deniz GMYO
|1,89
|-1,56
|2,60
|Derimod
|9,96
|-0,70
|2,26
|Derlüks Yatırım Holding
|5,93
|-9,88
|-32,77
|Desa Deri
|11,68
|-3,55
|19,92
|Despec Bilgisayar
|10,23
|-1,63
|-21,67
|Deva Holding
|26,36
|-1,64
|9,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,99
|0,59
|11,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,35
|-7,45
|16,62
|Ditaş Doğan
|16,75
|-2,05
|28,79
|DO-CO
|775,00
|1,44
|23,02
|Doğan Burda
|13,73
|2,46
|-38,81
|Doğan Holding
|3,02
|1,00
|0,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-0,40
|6,06
|Doğusan
|4,98
|-1,58
|13,70
|Doğuş GMYO
|9,10
|0,44
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|26,10
|-1,29
|-4,47
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|2,25
|3,85
|Duran Doğan Basım
|10,92
|-0,09
|4,10
|Dyo Boya
|12,50
|-1,19
|11,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|1,62
|-12,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,04
|2,67
|48,74
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|-0,86
|-30,72
|Ege Endüstri
|1.266,60
|-1,06
|-23,92
|Ege Gübre
|200,70
|-0,59
|39,90
|Ege Profil
|30,46
|-1,23
|-20,35
|Ege Seramik
|14,14
|-0,14
|37,41
|Egeplast
|24,00
|0,84
|-27,93
|Ekiz Kimya
|6,31
|2,44
|-11,50
|Emek Elektrik
|1,82
|-1,09
|-36,26
|Eminiş Ambalaj
|21,12
|0,00
|-42,67
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-1,05
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,84
|1,31
|-5,99
|Enka İnşaat
|8,57
|-0,12
|21,70
|Erbosan
|83,20
|-0,95
|105,15
|Ereğli Demir Çelik
|18,89
|-1,00
|43,80
|Ersu Gıda
|3,85
|-1,28
|-22,06
|Escort Teknoloji
|5,81
|-1,53
|-11,57
|Esenboğa Elektrik
|26,76
|-0,89
|40,65
|Etiler Gıda
|6,32
|0,00
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,56
|1,56
|18,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|0,87
|-3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,45
|0,68
|-1,33
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,32
|10,92
|Fade Gıda
|18,40
|-0,16
|197,25
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|-4,75
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,66
|-1,85
|-9,77
|F-M İzmit Piston
|112,10
|-0,88
|-8,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,91
|0,07
|6,75
|Ford Otosan
|171,60
|1,72
|40,50
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|20,46
|-2,20
|-2,48
|Galata Wind Enerji
|4,34
|6,11
|Galatasaray Sportif
|3,31
|-1,19
|-18,27
|Garanti Bankası
|8,10
|-0,37
|-20,20
|Garanti Faktoring
|10,45
|-2,97
|-6,11
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|0,00
|-23,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,43
|-1,65
|48,09
|Gediz Ambalaj
|49,70
|-2,26
|85,45
|Gentaş
|5,07
|2,63
|-14,65
|Gersan Elektrik
|5,54
|0,00
|-9,77
|Global Men. Değ.
|6,09
|0,83
|1,33
|Global Yat. Holding
|3,51
|2,03
|-25,00
|Good-Year
|7,33
|0,41
|-8,01
|Göltaş Çimento
|45,20
|-1,44
|9,55
|Gözde Girişim
|5,94
|-0,83
|-25,56
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,81
|-1,59
|GSD Holding
|1,82
|2,82
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|62,95
|0,64
|-26,84
|Güler Yat. Holding
|2,37
|-0,42
|-31,56
|Halk GMYO
|3,17
|0,00
|-1,09
|Hatay Tekstil
|19,32
|-1,02
|41,69
|Hedef Girişim
|2,96
|-2,31
|17,24
|Hektaş
|9,45
|2,83
|76,89
|HUB Girişim
|13,02
|-0,23
|-28,46
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|0,00
|-28,10
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-0,60
|-22,92
|İdealist Danışmanlık
|72,00
|-1,23
|434,92
|İdealist GMYO
|5,89
|0,00
|-13,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,91
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-0,98
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|3,45
|-51,29
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,98
|0,14
|45,95
|Info Yatırım
|6,18
|1,48
|-4,19
|İntema
|43,80
|-2,54
|9,77
|Inveo Yatırım Holding
|132,00
|-2,22
|198,51
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|0,30
|3,21
|İskenderun Demir Çelik
|12,73
|-0,70
|40,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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