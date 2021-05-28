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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.05.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,25-0,64-19,25
Acıpayam Selüloz17,23-1,940,64
Adel Kalemcilik21,36-1,48-37,61
Adese Gayrimenkul1,54-3,75-45,00
Afyon Çimento3,96-1,49-22,50
Ak Enerji1,44-2,04-34,84
Akbank5,170,19-23,50
Akçansa17,470,298,49
Akdeniz Yatırım Hold.1,821,68-24,27
Akfen GMYO4,251,43-12,55
Akın Tekstil37,14-0,1616,94
Akiş GMYO1,83-0,54-34,46
Akmerkez GMYO41,08-2,93-34,22
Aksa16,33-1,9818,21
Aksa Enerji12,79-2,6671,91
Aksigorta7,970,89-8,37
Aksu Enerji5,40-1,82-28,45
Alarko Carrıer301,50-1,57-17,37
Alarko GMYO22,08-0,54-12,83
Alarko Holding10,06-1,5718,05
Albaraka Türk1,601,27-17,53
Alcatel Lucent Teletaş26,22-1,58-11,60
Alkim Kağıt15,35-0,0718,59
Alkim Kimya15,70-1,0711,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,10-1,87-4,11
Altınyunus Çeşme72,95-1,0846,02
Anadolu Efes22,840,516,92
Anadolu Grubu Holding23,242,02-11,67
Anadolu Hayat Emek.9,310,2215,86
Anadolu Isuzu19,10-1,046,11
Anadolu Sigorta6,77-0,29-6,24
Anel Elektrik3,40-2,587,26
Arçelik31,62-0,1311,11
ARD Bilişim Teknolojileri50,05-1,674,10
Arena Bilgisayar42,20-1,9523,86
Armada Bilgisayar45,10-2,25-8,11
Arsan Tekstil5,15-2,2827,63
Arzum Ev Aletleri18,88-0,84-23,31
Aselsan14,940,34-18,14
Ata GMYO3,640,00-33,94
Atakule GMYO2,33-2,10-7,54
Atlantis Yatırım Holding4,260,00-23,38
Atlas Yat. Ort.1,46-1,35-16,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,79-0,796,85
Avrasya GMYO2,67-0,741,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,93-2,01-8,44
Avrupa Yatırım Holding6,682,7711,33
Aydem Enerji7,71-0,90

Ayen Enerji5,700,355,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,00-5,4186,18
Aygaz13,941,38-1,74
Bagfaş23,30-2,2716,50
Bak Ambalaj23,302,2815,35
Balatacılar Balatacılık5,610,00-31,92
Bantaş Ambalaj5,95-0,1726,87
Banvit57,75-1,3711,06
Baştaş Başkent Çimento14,901,09-14,22
Batı Çimento12,37-1,12162,63
Batısöke Çimento2,51-2,332,87
Bayrak Taban Sanayi11,12-2,374,81
Bera Holding27,00-0,6633,14
Berkosan Yalıtım10,14-2,1213,68
Beşiktaş Futbol Yat.6,081,3350,50
Beyaz Filo9,40-2,69-7,66
Bilici Yatırım18,54-1,01179,22
Bim Mağazalar62,653,64-12,13
Biotrend Çevre ve Enerji17,79-0,45

Birko Mensucat1,12-0,880,90
Birlik Mensucat2,36-0,42-31,79
Bizim Mağazaları12,37-1,43-19,47
Borusan Mannesmann27,74-1,77-0,22
Borusan Yat. Paz.350,30-2,45-22,89
Bosch Fren Sistemleri869,00-0,99-29,33
Bossa25,562,2443,19
Brisa22,28-0,7115,06
Burçelik20,54-2,75-2,28
Burçelik Vana26,16-1,65-47,32
Bursa Çimento3,77-0,53-24,26
Carrefoursa41,20-0,68-42,62
Casa Emtia Petrol141,00-3,0933,02
Ceo Event Medya10,89-1,0969,36
Coca Cola İçecek77,60-1,7722,19
Cosmos Yat. Holding10,000,5024,07
Credıtwest Faktorıng3,231,89-44,97
Çan2 Termik8,211,36

Çelebi275,30-2,5150,83
Çelik Halat6,04-1,47-33,61
Çemaş Döküm1,21-2,42-28,93
Çemtaş14,02-1,82-10,76
Çimbeton243,10-2,49-18,01
Çimentaş33,50-1,18-7,36
Çimsa22,52-2,0026,52
Çuhadaroğlu Metal7,50-5,30-1,41
Dagi Giyim2,101,94-38,35
Dagi Yatırım Holding11,971,01-7,21
Dardanel21,663,34-35,34
Datagate Bilgisayar12,09-1,79-24,95
Demısaş Döküm6,62-1,492,23
Denge Holding4,80-3,23-12,41
Deniz GMYO1,86-0,530,97
Derimod9,88-0,701,44
Derlüks Yatırım Holding5,84-1,52-33,79
Desa Deri11,03-2,7313,24
Despec Bilgisayar10,15-1,84-22,28
Deva Holding26,120,158,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,170,8312,95
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-0,9934,05
Ditaş Doğan15,98-2,6822,87
DO-CO768,90-0,0922,05
Doğan Burda13,39-0,89-40,33
Doğan Holding2,971,02-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,41-2,033,48
Doğusan4,95-1,0013,01
Doğuş GMYO9,101,2211,38
Doğuş Otomotiv26,080,38-4,54
Döktaş Dökümcülük32,501,566,14
Duran Doğan Basım10,68-2,291,81
Dyo Boya12,33-0,489,63
Eczacıbaşı İlaç6,13-1,29-14,88
Eczacıbaşı Yatırım38,18-3,0541,83
Edip Gayrimenkul2,24-0,88-32,53
Ege Endüstri1.247,90-1,20-25,05
Ege Gübre196,90-1,0637,25
Ege Profil29,50-1,80-22,86
Ege Seramik14,01-1,4836,15
Egeplast23,640,17-29,01
Ekiz Kimya6,572,02-7,85
Emek Elektrik1,78-2,73-37,66
Eminiş Ambalaj21,000,00-43,00
Emlak Konut GMYO1,87-1,06-11,57
Enerjisa Enerji10,70-2,46-7,20
Enka İnşaat8,460,0020,14
Erbosan81,85-1,03101,83
Ereğli Demir Çelik19,030,9044,86
Ersu Gıda3,78-1,56-23,48
Escort Teknoloji5,54-2,46-15,68
Esenboğa Elektrik27,28-2,9243,38
Etiler Gıda6,550,0064,57
Euro Kapital Yat. Ort.4,643,1120,52
Euro Trend Yat. Ort.3,35-1,18-6,94
Euro Yat. Ort.4,30-1,83-4,66
Euro Yatırım Holding3,03-1,946,69
Fade Gıda18,320,99195,96
Fenerbahçe Futbol32,744,0710,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,60-2,99-11,80
F-M İzmit Piston110,00-1,35-10,28
Fonet Bilgi Teknolojileri13,62-1,804,53
Ford Otosan172,600,1741,31
Formet Celik Kapi Sanayi1,22-2,40-50,27
Frigo Pak Gıda18,86-5,46-10,10
Galata Wind Enerji4,14-2,13

Galatasaray Sportif3,290,61-18,77
Garanti Bankası7,970,13-21,48
Garanti Faktoring10,63-1,12-4,49
Garanti Yat. Ort.2,47-3,14-23,53
Gedik Y. Men. Değ.8,861,1249,51
Gediz Ambalaj43,28-5,4661,49
Gentaş4,97-0,40-16,33
Gersan Elektrik5,52-1,95-10,10
Global Men. Değ.5,96-1,49-0,83
Global Yat. Holding3,44-1,71-26,50
Good-Year7,160,00-10,14
Göltaş Çimento43,78-2,236,11
Gözde Girişim6,103,57-23,56
GSD Denizcilik4,98-0,40-1,19
GSD Holding1,78-0,56-29,08
Gübre Fabrik.62,05-1,66-27,89
Güler Yat. Holding2,29-1,29-33,87
Halk GMYO3,12-0,64-2,65
Hatay Tekstil19,00-0,6339,34
Hedef Girişim2,87-2,7113,67
Hektaş9,651,1580,63
HUB Girişim12,66-2,24-30,44
Hürriyet Gzt.1,48-1,33-29,52
ICBC Turkey Bank5,040,60-22,46
İdealist Danışmanlık71,95-1,57434,55
İdealist GMYO5,68-2,74-16,47
İhlas Ev Aletleri1,08-0,92-42,03
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,160,00-52,91
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar6,57-1,8441,41
Info Yatırım6,250,81-3,10
İntema43,12-1,338,07
Inveo Yatırım Holding123,70-3,43179,74
İpek Doğal Enerji13,09-2,680,08
İskenderun Demir Çelik12,670,4840,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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