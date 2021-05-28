Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,25
|-0,64
|-19,25
|Acıpayam Selüloz
|17,23
|-1,94
|0,64
|Adel Kalemcilik
|21,36
|-1,48
|-37,61
|Adese Gayrimenkul
|1,54
|-3,75
|-45,00
|Afyon Çimento
|3,96
|-1,49
|-22,50
|Ak Enerji
|1,44
|-2,04
|-34,84
|Akbank
|5,17
|0,19
|-23,50
|Akçansa
|17,47
|0,29
|8,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|1,68
|-24,27
|Akfen GMYO
|4,25
|1,43
|-12,55
|Akın Tekstil
|37,14
|-0,16
|16,94
|Akiş GMYO
|1,83
|-0,54
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|41,08
|-2,93
|-34,22
|Aksa
|16,33
|-1,98
|18,21
|Aksa Enerji
|12,79
|-2,66
|71,91
|Aksigorta
|7,97
|0,89
|-8,37
|Aksu Enerji
|5,40
|-1,82
|-28,45
|Alarko Carrıer
|301,50
|-1,57
|-17,37
|Alarko GMYO
|22,08
|-0,54
|-12,83
|Alarko Holding
|10,06
|-1,57
|18,05
|Albaraka Türk
|1,60
|1,27
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,22
|-1,58
|-11,60
|Alkim Kağıt
|15,35
|-0,07
|18,59
|Alkim Kimya
|15,70
|-1,07
|11,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|-1,87
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|72,95
|-1,08
|46,02
|Anadolu Efes
|22,84
|0,51
|6,92
|Anadolu Grubu Holding
|23,24
|2,02
|-11,67
|Anadolu Hayat Emek.
|9,31
|0,22
|15,86
|Anadolu Isuzu
|19,10
|-1,04
|6,11
|Anadolu Sigorta
|6,77
|-0,29
|-6,24
|Anel Elektrik
|3,40
|-2,58
|7,26
|Arçelik
|31,62
|-0,13
|11,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,05
|-1,67
|4,10
|Arena Bilgisayar
|42,20
|-1,95
|23,86
|Armada Bilgisayar
|45,10
|-2,25
|-8,11
|Arsan Tekstil
|5,15
|-2,28
|27,63
|Arzum Ev Aletleri
|18,88
|-0,84
|-23,31
|Aselsan
|14,94
|0,34
|-18,14
|Ata GMYO
|3,64
|0,00
|-33,94
|Atakule GMYO
|2,33
|-2,10
|-7,54
|Atlantis Yatırım Holding
|4,26
|0,00
|-23,38
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-1,35
|-16,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,79
|-0,79
|6,85
|Avrasya GMYO
|2,67
|-0,74
|1,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,93
|-2,01
|-8,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,68
|2,77
|11,33
|Aydem Enerji
|7,71
|-0,90
|Ayen Enerji
|5,70
|0,35
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|-5,41
|86,18
|Aygaz
|13,94
|1,38
|-1,74
|Bagfaş
|23,30
|-2,27
|16,50
|Bak Ambalaj
|23,30
|2,28
|15,35
|Balatacılar Balatacılık
|5,61
|0,00
|-31,92
|Bantaş Ambalaj
|5,95
|-0,17
|26,87
|Banvit
|57,75
|-1,37
|11,06
|Baştaş Başkent Çimento
|14,90
|1,09
|-14,22
|Batı Çimento
|12,37
|-1,12
|162,63
|Batısöke Çimento
|2,51
|-2,33
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|11,12
|-2,37
|4,81
|Bera Holding
|27,00
|-0,66
|33,14
|Berkosan Yalıtım
|10,14
|-2,12
|13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|1,33
|50,50
|Beyaz Filo
|9,40
|-2,69
|-7,66
|Bilici Yatırım
|18,54
|-1,01
|179,22
|Bim Mağazalar
|62,65
|3,64
|-12,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,79
|-0,45
|Birko Mensucat
|1,12
|-0,88
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,36
|-0,42
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|12,37
|-1,43
|-19,47
|Borusan Mannesmann
|27,74
|-1,77
|-0,22
|Borusan Yat. Paz.
|350,30
|-2,45
|-22,89
|Bosch Fren Sistemleri
|869,00
|-0,99
|-29,33
|Bossa
|25,56
|2,24
|43,19
|Brisa
|22,28
|-0,71
|15,06
|Burçelik
|20,54
|-2,75
|-2,28
|Burçelik Vana
|26,16
|-1,65
|-47,32
|Bursa Çimento
|3,77
|-0,53
|-24,26
|Carrefoursa
|41,20
|-0,68
|-42,62
|Casa Emtia Petrol
|141,00
|-3,09
|33,02
|Ceo Event Medya
|10,89
|-1,09
|69,36
|Coca Cola İçecek
|77,60
|-1,77
|22,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|0,50
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|3,23
|1,89
|-44,97
|Çan2 Termik
|8,21
|1,36
|Çelebi
|275,30
|-2,51
|50,83
|Çelik Halat
|6,04
|-1,47
|-33,61
|Çemaş Döküm
|1,21
|-2,42
|-28,93
|Çemtaş
|14,02
|-1,82
|-10,76
|Çimbeton
|243,10
|-2,49
|-18,01
|Çimentaş
|33,50
|-1,18
|-7,36
|Çimsa
|22,52
|-2,00
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,50
|-5,30
|-1,41
|Dagi Giyim
|2,10
|1,94
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|11,97
|1,01
|-7,21
|Dardanel
|21,66
|3,34
|-35,34
|Datagate Bilgisayar
|12,09
|-1,79
|-24,95
|Demısaş Döküm
|6,62
|-1,49
|2,23
|Denge Holding
|4,80
|-3,23
|-12,41
|Deniz GMYO
|1,86
|-0,53
|0,97
|Derimod
|9,88
|-0,70
|1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|5,84
|-1,52
|-33,79
|Desa Deri
|11,03
|-2,73
|13,24
|Despec Bilgisayar
|10,15
|-1,84
|-22,28
|Deva Holding
|26,12
|0,15
|8,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,17
|0,83
|12,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-0,99
|34,05
|Ditaş Doğan
|15,98
|-2,68
|22,87
|DO-CO
|768,90
|-0,09
|22,05
|Doğan Burda
|13,39
|-0,89
|-40,33
|Doğan Holding
|2,97
|1,02
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|-2,03
|3,48
|Doğusan
|4,95
|-1,00
|13,01
|Doğuş GMYO
|9,10
|1,22
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|26,08
|0,38
|-4,54
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|1,56
|6,14
|Duran Doğan Basım
|10,68
|-2,29
|1,81
|Dyo Boya
|12,33
|-0,48
|9,63
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|-1,29
|-14,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,18
|-3,05
|41,83
|Edip Gayrimenkul
|2,24
|-0,88
|-32,53
|Ege Endüstri
|1.247,90
|-1,20
|-25,05
|Ege Gübre
|196,90
|-1,06
|37,25
|Ege Profil
|29,50
|-1,80
|-22,86
|Ege Seramik
|14,01
|-1,48
|36,15
|Egeplast
|23,64
|0,17
|-29,01
|Ekiz Kimya
|6,57
|2,02
|-7,85
|Emek Elektrik
|1,78
|-2,73
|-37,66
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|0,00
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|-1,06
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,70
|-2,46
|-7,20
|Enka İnşaat
|8,46
|0,00
|20,14
|Erbosan
|81,85
|-1,03
|101,83
|Ereğli Demir Çelik
|19,03
|0,90
|44,86
|Ersu Gıda
|3,78
|-1,56
|-23,48
|Escort Teknoloji
|5,54
|-2,46
|-15,68
|Esenboğa Elektrik
|27,28
|-2,92
|43,38
|Etiler Gıda
|6,55
|0,00
|64,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,64
|3,11
|20,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-1,18
|-6,94
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-1,83
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|-1,94
|6,69
|Fade Gıda
|18,32
|0,99
|195,96
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|4,07
|10,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|-2,99
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|110,00
|-1,35
|-10,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,62
|-1,80
|4,53
|Ford Otosan
|172,60
|0,17
|41,31
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|-2,40
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|18,86
|-5,46
|-10,10
|Galata Wind Enerji
|4,14
|-2,13
|Galatasaray Sportif
|3,29
|0,61
|-18,77
|Garanti Bankası
|7,97
|0,13
|-21,48
|Garanti Faktoring
|10,63
|-1,12
|-4,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|-3,14
|-23,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,86
|1,12
|49,51
|Gediz Ambalaj
|43,28
|-5,46
|61,49
|Gentaş
|4,97
|-0,40
|-16,33
|Gersan Elektrik
|5,52
|-1,95
|-10,10
|Global Men. Değ.
|5,96
|-1,49
|-0,83
|Global Yat. Holding
|3,44
|-1,71
|-26,50
|Good-Year
|7,16
|0,00
|-10,14
|Göltaş Çimento
|43,78
|-2,23
|6,11
|Gözde Girişim
|6,10
|3,57
|-23,56
|GSD Denizcilik
|4,98
|-0,40
|-1,19
|GSD Holding
|1,78
|-0,56
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|62,05
|-1,66
|-27,89
|Güler Yat. Holding
|2,29
|-1,29
|-33,87
|Halk GMYO
|3,12
|-0,64
|-2,65
|Hatay Tekstil
|19,00
|-0,63
|39,34
|Hedef Girişim
|2,87
|-2,71
|13,67
|Hektaş
|9,65
|1,15
|80,63
|HUB Girişim
|12,66
|-2,24
|-30,44
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-1,33
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|0,60
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|71,95
|-1,57
|434,55
|İdealist GMYO
|5,68
|-2,74
|-16,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|-0,92
|-42,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|0,00
|-52,91
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|0,00
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,57
|-1,84
|41,41
|Info Yatırım
|6,25
|0,81
|-3,10
|İntema
|43,12
|-1,33
|8,07
|Inveo Yatırım Holding
|123,70
|-3,43
|179,74
|İpek Doğal Enerji
|13,09
|-2,68
|0,08
|İskenderun Demir Çelik
|12,67
|0,48
|40,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi