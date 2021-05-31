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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

31.05.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-1,62-21,58
Acıpayam Selüloz16,94-2,02-1,05
Adel Kalemcilik21,380,56-37,55
Adese Gayrimenkul1,39-7,95-50,36
Afyon Çimento4,082,51-20,16
Ak Enerji1,43-0,69-35,29
Akbank5,18-0,19-23,35
Akçansa18,684,4716,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-2,23-27,18
Akfen GMYO4,290,94-11,73
Akın Tekstil37,02-0,7516,56
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO41,04-1,30-34,29
Aksa16,09-1,5316,47
Aksa Enerji12,81-1,6972,18
Aksigorta8,040,50-7,57
Aksu Enerji5,430,74-28,05
Alarko Carrıer296,20-1,92-18,83
Alarko GMYO22,180,36-12,44
Alarko Holding9,99-0,3017,23
Albaraka Türk1,590,00-18,04
Alcatel Lucent Teletaş25,70-1,46-13,35
Alkim Kağıt15,420,7819,13
Alkim Kimya15,61-0,8310,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,11-0,94-3,65
Altınyunus Çeşme74,501,7849,12
Anadolu Efes23,240,968,79
Anadolu Grubu Holding22,62-1,72-13,42
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,8713,37
Anadolu Isuzu19,160,316,44
Anadolu Sigorta6,67-1,48-7,62
Anel Elektrik3,33-0,605,05
Arçelik31,76-0,6911,60
ARD Bilişim Teknolojileri49,42-2,142,79
Arena Bilgisayar41,940,2923,10
Armada Bilgisayar44,66-2,62-9,01
Arsan Tekstil5,21-1,1429,11
Arzum Ev Aletleri19,03-0,63-22,71
Aselsan14,93-0,73-18,19
Ata GMYO3,68-0,27-33,21
Atakule GMYO2,30-0,43-8,73
Atlantis Yatırım Holding4,30-0,46-22,66
Atlas Yat. Ort.1,480,68-15,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,85-0,267,20
Avrasya GMYO2,741,114,61
Avrasya Petrol ve Tur.3,033,06-5,31
Avrupa Yatırım Holding7,656,9927,50
Aydem Enerji7,59-0,91

Ayen Enerji5,71-0,525,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,903,91111,89
Aygaz14,270,850,59
Bagfaş23,760,5918,80
Bak Ambalaj22,78-0,7812,77
Balatacılar Balatacılık5,999,91-27,31
Bantaş Ambalaj6,04-1,6328,78
Banvit57,50-0,6910,58
Baştaş Başkent Çimento14,991,97-13,70
Batı Çimento12,43-0,40163,91
Batısöke Çimento2,500,402,46
Bayrak Taban Sanayi11,551,148,86
Bera Holding25,68-4,8926,63
Berkosan Yalıtım10,02-1,4712,33
Beşiktaş Futbol Yat.5,65-3,5839,85
Beyaz Filo9,38-0,42-7,86
Bilici Yatırım18,370,00176,66
Bim Mağazalar63,40-1,32-11,07
Biotrend Çevre ve Enerji17,820,51

Birko Mensucat1,151,773,60
Birlik Mensucat2,449,91-29,48
Bizim Mağazaları12,22-1,93-20,44
Borusan Mannesmann27,88-0,500,29
Borusan Yat. Paz.345,20-2,27-24,01
Bosch Fren Sistemleri869,40-0,46-29,30
Bossa25,44-0,9342,52
Brisa22,701,2517,23
Burçelik20,48-0,19-2,57
Burçelik Vana25,70-2,06-48,25
Bursa Çimento3,862,12-22,45
Carrefoursa40,86-0,63-43,09
Casa Emtia Petrol140,00-3,4532,08
Ceo Event Medya10,87-0,2869,05
Coca Cola İçecek78,150,5123,05
Cosmos Yat. Holding9,50-4,0417,87
Credıtwest Faktorıng3,200,63-45,49
Çan2 Termik8,52-0,93

Çelebi279,700,7953,24
Çelik Halat6,579,87-27,78
Çemaş Döküm1,210,00-28,93
Çemtaş14,080,28-10,38
Çimbeton249,002,05-16,02
Çimentaş34,844,00-3,65
Çimsa22,941,5928,88
Çuhadaroğlu Metal7,883,013,59
Dagi Giyim2,06-0,48-39,53
Dagi Yatırım Holding11,930,59-7,52
Dardanel20,58-1,63-38,57
Datagate Bilgisayar12,050,42-25,20
Demısaş Döküm6,67-2,063,00
Denge Holding4,850,00-11,50
Deniz GMYO1,86-0,530,97
Derimod10,09-0,593,59
Derlüks Yatırım Holding5,77-2,70-34,58
Desa Deri10,86-0,1811,50
Despec Bilgisayar10,120,00-22,51
Deva Holding25,86-1,827,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,96-1,9711,00
Diriteks Diriliş Tekstil5,393,6544,50
Ditaş Doğan16,14-0,6224,10
DO-CO771,400,4722,44
Doğan Burda13,06-0,61-41,80
Doğan Holding2,950,34-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-2,071,33
Doğusan5,050,8015,30
Doğuş GMYO9,10-1,0911,38
Doğuş Otomotiv26,420,38-3,30
Döktaş Dökümcülük33,382,089,01
Duran Doğan Basım10,861,023,53
Dyo Boya12,17-1,858,20
Eczacıbaşı İlaç6,15-0,16-14,61
Eczacıbaşı Yatırım37,88-0,3240,72
Edip Gayrimenkul2,240,45-32,53
Ege Endüstri1.239,90-0,89-25,53
Ege Gübre201,702,5940,60
Ege Profil29,10-1,22-23,90
Ege Seramik14,642,6642,27
Egeplast25,026,02-24,86
Ekiz Kimya6,25-4,43-12,34
Emek Elektrik1,82-0,55-36,26
Eminiş Ambalaj21,000,00-43,00
Emlak Konut GMYO1,964,26-7,31
Enerjisa Enerji10,760,09-6,68
Enka İnşaat8,480,0020,42
Erbosan82,100,12102,44
Ereğli Demir Çelik19,380,8847,53
Ersu Gıda3,76-1,31-23,89
Escort Teknoloji5,45-1,09-17,05
Esenboğa Elektrik28,063,3147,48
Etiler Gıda6,10-3,4853,27
Euro Kapital Yat. Ort.4,833,8725,45
Euro Trend Yat. Ort.3,390,30-5,83
Euro Yat. Ort.4,708,804,21
Euro Yatırım Holding3,080,658,45
Fade Gıda18,490,98198,71
Fenerbahçe Futbol33,941,8014,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,58-0,39-12,48
F-M İzmit Piston110,30-1,43-10,03
Fonet Bilgi Teknolojileri13,610,444,45
Ford Otosan170,30-0,9939,43
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda18,75-0,95-10,63
Galata Wind Enerji4,150,97

Galatasaray Sportif3,26-1,21-19,51
Garanti Bankası7,94-0,50-21,78
Garanti Faktoring10,20-0,97-8,36
Garanti Yat. Ort.2,44-0,41-24,46
Gedik Y. Men. Değ.8,40-2,8941,75
Gediz Ambalaj38,96-5,4845,37
Gentaş4,68-3,41-20,16
Gersan Elektrik5,42-1,45-11,73
Global Men. Değ.6,021,520,17
Global Yat. Holding3,34-2,62-28,63
Good-Year7,170,28-10,02
Göltaş Çimento43,90-0,456,40
Gözde Girişim5,95-1,49-25,44
GSD Denizcilik4,94-0,80-1,98
GSD Holding1,81-0,55-27,89
Gübre Fabrik.61,90-2,21-28,07
Güler Yat. Holding2,29-0,43-33,87
Halk GMYO3,150,64-1,72
Hatay Tekstil18,80-1,0537,88
Hedef Girişim2,79-2,4510,50
Hektaş9,47-1,1577,26
HUB Girişim12,55-1,95-31,04
Hürriyet Gzt.1,47-0,68-30,00
ICBC Turkey Bank5,030,20-22,62
İdealist Danışmanlık72,00-0,21434,92
İdealist GMYO5,88-2,81-13,53
İhlas Ev Aletleri1,100,92-40,96
İhlas Gayrimenkul1,099,00-12,80
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,702,94-38,60
İndeks Bilgisayar6,721,8244,64
Info Yatırım6,17-1,44-4,34
İntema41,96-2,425,16
Inveo Yatırım Holding119,00-3,57169,11
İpek Doğal Enerji13,03-0,08-0,38
İskenderun Demir Çelik12,841,9942,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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