Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,07
|-1,62
|-21,58
|Acıpayam Selüloz
|16,94
|-2,02
|-1,05
|Adel Kalemcilik
|21,38
|0,56
|-37,55
|Adese Gayrimenkul
|1,39
|-7,95
|-50,36
|Afyon Çimento
|4,08
|2,51
|-20,16
|Ak Enerji
|1,43
|-0,69
|-35,29
|Akbank
|5,18
|-0,19
|-23,35
|Akçansa
|18,68
|4,47
|16,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-2,23
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,29
|0,94
|-11,73
|Akın Tekstil
|37,02
|-0,75
|16,56
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|41,04
|-1,30
|-34,29
|Aksa
|16,09
|-1,53
|16,47
|Aksa Enerji
|12,81
|-1,69
|72,18
|Aksigorta
|8,04
|0,50
|-7,57
|Aksu Enerji
|5,43
|0,74
|-28,05
|Alarko Carrıer
|296,20
|-1,92
|-18,83
|Alarko GMYO
|22,18
|0,36
|-12,44
|Alarko Holding
|9,99
|-0,30
|17,23
|Albaraka Türk
|1,59
|0,00
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,70
|-1,46
|-13,35
|Alkim Kağıt
|15,42
|0,78
|19,13
|Alkim Kimya
|15,61
|-0,83
|10,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,11
|-0,94
|-3,65
|Altınyunus Çeşme
|74,50
|1,78
|49,12
|Anadolu Efes
|23,24
|0,96
|8,79
|Anadolu Grubu Holding
|22,62
|-1,72
|-13,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|-0,87
|13,37
|Anadolu Isuzu
|19,16
|0,31
|6,44
|Anadolu Sigorta
|6,67
|-1,48
|-7,62
|Anel Elektrik
|3,33
|-0,60
|5,05
|Arçelik
|31,76
|-0,69
|11,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,42
|-2,14
|2,79
|Arena Bilgisayar
|41,94
|0,29
|23,10
|Armada Bilgisayar
|44,66
|-2,62
|-9,01
|Arsan Tekstil
|5,21
|-1,14
|29,11
|Arzum Ev Aletleri
|19,03
|-0,63
|-22,71
|Aselsan
|14,93
|-0,73
|-18,19
|Ata GMYO
|3,68
|-0,27
|-33,21
|Atakule GMYO
|2,30
|-0,43
|-8,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-0,46
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,68
|-15,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,85
|-0,26
|7,20
|Avrasya GMYO
|2,74
|1,11
|4,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|3,06
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,65
|6,99
|27,50
|Aydem Enerji
|7,59
|-0,91
|Ayen Enerji
|5,71
|-0,52
|5,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,90
|3,91
|111,89
|Aygaz
|14,27
|0,85
|0,59
|Bagfaş
|23,76
|0,59
|18,80
|Bak Ambalaj
|22,78
|-0,78
|12,77
|Balatacılar Balatacılık
|5,99
|9,91
|-27,31
|Bantaş Ambalaj
|6,04
|-1,63
|28,78
|Banvit
|57,50
|-0,69
|10,58
|Baştaş Başkent Çimento
|14,99
|1,97
|-13,70
|Batı Çimento
|12,43
|-0,40
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,50
|0,40
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|11,55
|1,14
|8,86
|Bera Holding
|25,68
|-4,89
|26,63
|Berkosan Yalıtım
|10,02
|-1,47
|12,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,65
|-3,58
|39,85
|Beyaz Filo
|9,38
|-0,42
|-7,86
|Bilici Yatırım
|18,37
|0,00
|176,66
|Bim Mağazalar
|63,40
|-1,32
|-11,07
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,82
|0,51
|Birko Mensucat
|1,15
|1,77
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,44
|9,91
|-29,48
|Bizim Mağazaları
|12,22
|-1,93
|-20,44
|Borusan Mannesmann
|27,88
|-0,50
|0,29
|Borusan Yat. Paz.
|345,20
|-2,27
|-24,01
|Bosch Fren Sistemleri
|869,40
|-0,46
|-29,30
|Bossa
|25,44
|-0,93
|42,52
|Brisa
|22,70
|1,25
|17,23
|Burçelik
|20,48
|-0,19
|-2,57
|Burçelik Vana
|25,70
|-2,06
|-48,25
|Bursa Çimento
|3,86
|2,12
|-22,45
|Carrefoursa
|40,86
|-0,63
|-43,09
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|-3,45
|32,08
|Ceo Event Medya
|10,87
|-0,28
|69,05
|Coca Cola İçecek
|78,15
|0,51
|23,05
|Cosmos Yat. Holding
|9,50
|-4,04
|17,87
|Credıtwest Faktorıng
|3,20
|0,63
|-45,49
|Çan2 Termik
|8,52
|-0,93
|Çelebi
|279,70
|0,79
|53,24
|Çelik Halat
|6,57
|9,87
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,00
|-28,93
|Çemtaş
|14,08
|0,28
|-10,38
|Çimbeton
|249,00
|2,05
|-16,02
|Çimentaş
|34,84
|4,00
|-3,65
|Çimsa
|22,94
|1,59
|28,88
|Çuhadaroğlu Metal
|7,88
|3,01
|3,59
|Dagi Giyim
|2,06
|-0,48
|-39,53
|Dagi Yatırım Holding
|11,93
|0,59
|-7,52
|Dardanel
|20,58
|-1,63
|-38,57
|Datagate Bilgisayar
|12,05
|0,42
|-25,20
|Demısaş Döküm
|6,67
|-2,06
|3,00
|Denge Holding
|4,85
|0,00
|-11,50
|Deniz GMYO
|1,86
|-0,53
|0,97
|Derimod
|10,09
|-0,59
|3,59
|Derlüks Yatırım Holding
|5,77
|-2,70
|-34,58
|Desa Deri
|10,86
|-0,18
|11,50
|Despec Bilgisayar
|10,12
|0,00
|-22,51
|Deva Holding
|25,86
|-1,82
|7,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,96
|-1,97
|11,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,39
|3,65
|44,50
|Ditaş Doğan
|16,14
|-0,62
|24,10
|DO-CO
|771,40
|0,47
|22,44
|Doğan Burda
|13,06
|-0,61
|-41,80
|Doğan Holding
|2,95
|0,34
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-2,07
|1,33
|Doğusan
|5,05
|0,80
|15,30
|Doğuş GMYO
|9,10
|-1,09
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|26,42
|0,38
|-3,30
|Döktaş Dökümcülük
|33,38
|2,08
|9,01
|Duran Doğan Basım
|10,86
|1,02
|3,53
|Dyo Boya
|12,17
|-1,85
|8,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|-0,16
|-14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,88
|-0,32
|40,72
|Edip Gayrimenkul
|2,24
|0,45
|-32,53
|Ege Endüstri
|1.239,90
|-0,89
|-25,53
|Ege Gübre
|201,70
|2,59
|40,60
|Ege Profil
|29,10
|-1,22
|-23,90
|Ege Seramik
|14,64
|2,66
|42,27
|Egeplast
|25,02
|6,02
|-24,86
|Ekiz Kimya
|6,25
|-4,43
|-12,34
|Emek Elektrik
|1,82
|-0,55
|-36,26
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|0,00
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|4,26
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|10,76
|0,09
|-6,68
|Enka İnşaat
|8,48
|0,00
|20,42
|Erbosan
|82,10
|0,12
|102,44
|Ereğli Demir Çelik
|19,38
|0,88
|47,53
|Ersu Gıda
|3,76
|-1,31
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,45
|-1,09
|-17,05
|Esenboğa Elektrik
|28,06
|3,31
|47,48
|Etiler Gıda
|6,10
|-3,48
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,83
|3,87
|25,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|0,30
|-5,83
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|8,80
|4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|0,65
|8,45
|Fade Gıda
|18,49
|0,98
|198,71
|Fenerbahçe Futbol
|33,94
|1,80
|14,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|-0,39
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|110,30
|-1,43
|-10,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,61
|0,44
|4,45
|Ford Otosan
|170,30
|-0,99
|39,43
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,75
|-0,95
|-10,63
|Galata Wind Enerji
|4,15
|0,97
|Galatasaray Sportif
|3,26
|-1,21
|-19,51
|Garanti Bankası
|7,94
|-0,50
|-21,78
|Garanti Faktoring
|10,20
|-0,97
|-8,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|-0,41
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,40
|-2,89
|41,75
|Gediz Ambalaj
|38,96
|-5,48
|45,37
|Gentaş
|4,68
|-3,41
|-20,16
|Gersan Elektrik
|5,42
|-1,45
|-11,73
|Global Men. Değ.
|6,02
|1,52
|0,17
|Global Yat. Holding
|3,34
|-2,62
|-28,63
|Good-Year
|7,17
|0,28
|-10,02
|Göltaş Çimento
|43,90
|-0,45
|6,40
|Gözde Girişim
|5,95
|-1,49
|-25,44
|GSD Denizcilik
|4,94
|-0,80
|-1,98
|GSD Holding
|1,81
|-0,55
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|61,90
|-2,21
|-28,07
|Güler Yat. Holding
|2,29
|-0,43
|-33,87
|Halk GMYO
|3,15
|0,64
|-1,72
|Hatay Tekstil
|18,80
|-1,05
|37,88
|Hedef Girişim
|2,79
|-2,45
|10,50
|Hektaş
|9,47
|-1,15
|77,26
|HUB Girişim
|12,55
|-1,95
|-31,04
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|-0,68
|-30,00
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|0,20
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|72,00
|-0,21
|434,92
|İdealist GMYO
|5,88
|-2,81
|-13,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|0,92
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|9,00
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|2,94
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|1,82
|44,64
|Info Yatırım
|6,17
|-1,44
|-4,34
|İntema
|41,96
|-2,42
|5,16
|Inveo Yatırım Holding
|119,00
|-3,57
|169,11
|İpek Doğal Enerji
|13,03
|-0,08
|-0,38
|İskenderun Demir Çelik
|12,84
|1,99
|42,10
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi