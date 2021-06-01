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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.06.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,090,00-21,32
Acıpayam Selüloz17,330,641,23
Adel Kalemcilik22,866,13-33,23
Adese Gayrimenkul1,421,43-49,29
Afyon Çimento4,06-1,93-20,55
Ak Enerji1,440,00-34,84
Akbank5,261,15-22,17
Akçansa18,21-2,3113,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,730,00-28,01
Akfen GMYO4,382,34-9,88
Akın Tekstil37,02-0,5916,56
Akiş GMYO1,973,14-29,45
Akmerkez GMYO41,280,73-33,90
Aksa16,150,3116,91
Aksa Enerji13,182,1777,15
Aksigorta8,03-1,35-7,68
Aksu Enerji5,410,56-28,32
Alarko Carrıer305,003,01-16,42
Alarko GMYO22,260,54-12,12
Alarko Holding9,970,7117,00
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,661,34-13,49
Alkim Kağıt15,700,4521,29
Alkim Kimya15,871,6012,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,152,38-1,83
Altınyunus Çeşme71,95-5,3344,02
Anadolu Efes22,82-0,176,83
Anadolu Grubu Holding22,680,44-13,19
Anadolu Hayat Emek.9,15-0,1113,87
Anadolu Isuzu18,99-1,765,50
Anadolu Sigorta6,62-0,45-8,32
Anel Elektrik3,28-1,203,47
Arçelik31,700,3211,39
ARD Bilişim Teknolojileri49,46-0,202,87
Arena Bilgisayar41,480,0521,75
Armada Bilgisayar44,440,77-9,45
Arsan Tekstil5,28-1,1230,85
Arzum Ev Aletleri19,38-0,82-21,28
Aselsan15,121,48-17,15
Ata GMYO3,75-0,79-31,94
Atakule GMYO2,320,43-7,94
Atlantis Yatırım Holding4,350,00-21,76
Atlas Yat. Ort.1,480,00-15,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,94-0,637,71
Avrasya GMYO2,811,817,28
Avrasya Petrol ve Tur.3,272,512,19
Avrupa Yatırım Holding7,190,7019,83
Aydem Enerji7,460,00

Ayen Enerji5,68-1,734,99
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,08-2,53104,62
Aygaz13,97-0,64-1,53
Bagfaş23,900,5919,50
Bak Ambalaj22,080,189,31
Balatacılar Balatacılık6,589,85-20,15
Bantaş Ambalaj5,88-0,8425,37
Banvit56,90-1,049,42
Baştaş Başkent Çimento14,970,47-13,82
Batı Çimento12,35-0,64162,21
Batısöke Çimento2,560,394,92
Bayrak Taban Sanayi12,211,5815,08
Bera Holding25,500,2425,74
Berkosan Yalıtım10,22-0,5814,57
Beşiktaş Futbol Yat.5,701,4241,09
Beyaz Filo9,19-0,54-9,72
Bilici Yatırım17,41-2,25162,20
Bim Mağazalar63,75-0,31-10,58
Biotrend Çevre ve Enerji17,860,34

Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,26-7,38-34,68
Bizim Mağazaları12,25-0,08-20,25
Borusan Mannesmann28,30-0,981,80
Borusan Yat. Paz.347,400,14-23,53
Bosch Fren Sistemleri873,600,99-28,96
Bossa25,200,4841,18
Brisa22,68-0,5317,13
Burçelik20,500,49-2,47
Burçelik Vana25,78-0,08-48,09
Bursa Çimento3,84-2,04-22,85
Carrefoursa40,380,05-43,76
Casa Emtia Petrol155,007,4946,23
Ceo Event Medya10,840,0068,58
Coca Cola İçecek78,45-1,2023,53
Cosmos Yat. Holding8,78-3,308,93
Credıtwest Faktorıng3,20-0,93-45,49
Çan2 Termik8,58-0,92

Çelebi279,70-2,2453,24
Çelik Halat7,168,98-21,30
Çemaş Döküm1,284,92-24,82
Çemtaş14,130,78-10,06
Çimbeton246,800,20-16,76
Çimentaş33,520,00-7,30
Çimsa23,16-1,4530,11
Çuhadaroğlu Metal8,021,525,43
Dagi Giyim2,101,94-38,35
Dagi Yatırım Holding11,970,59-7,21
Dardanel20,36-0,29-39,22
Datagate Bilgisayar12,43-0,96-22,84
Demısaş Döküm6,69-0,453,31
Denge Holding4,754,40-13,32
Deniz GMYO1,83-0,54-0,65
Derimod10,949,9512,32
Derlüks Yatırım Holding5,963,29-32,43
Desa Deri10,621,639,03
Despec Bilgisayar10,12-0,10-22,51
Deva Holding25,840,087,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,010,5011,46
Diriteks Diriliş Tekstil5,322,5042,63
Ditaş Doğan17,41-2,0833,86
DO-CO767,30-0,3021,79
Doğan Burda12,96-0,92-42,25
Doğan Holding2,960,68-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,380,852,19
Doğusan5,140,3917,35
Doğuş GMYO9,141,5611,87
Doğuş Otomotiv26,140,08-4,32
Döktaş Dökümcülük35,501,4915,94
Duran Doğan Basım10,98-0,634,67
Dyo Boya12,572,9511,76
Eczacıbaşı İlaç6,180,65-14,19
Eczacıbaşı Yatırım38,240,3742,06
Edip Gayrimenkul2,280,88-31,33
Ege Endüstri1.254,601,39-24,64
Ege Gübre200,80-0,3039,97
Ege Profil29,242,02-23,54
Ege Seramik14,65-0,0742,37
Egeplast24,78-2,06-25,59
Ekiz Kimya6,16-0,48-13,60
Emek Elektrik1,921,59-32,76
Eminiş Ambalaj21,180,95-42,51
Emlak Konut GMYO1,94-0,51-8,26
Enerjisa Enerji10,62-0,38-7,90
Enka İnşaat8,55-0,9321,42
Erbosan85,253,21110,21
Ereğli Demir Çelik19,280,2646,77
Ersu Gıda3,79-2,57-23,28
Escort Teknoloji5,471,48-16,74
Esenboğa Elektrik30,505,9060,31
Etiler Gıda6,401,5960,80
Euro Kapital Yat. Ort.5,256,0636,36
Euro Trend Yat. Ort.3,430,29-4,72
Euro Yat. Ort.4,55-4,210,89
Euro Yatırım Holding3,13-0,3210,21
Fade Gıda19,121,16208,89
Fenerbahçe Futbol33,42-1,4213,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,48-3,50-15,87
F-M İzmit Piston112,502,27-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri14,13-1,128,44
Ford Otosan173,40-0,2941,97
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda18,70-0,11-10,87
Galata Wind Enerji4,09-0,73

Galatasaray Sportif3,260,31-19,51
Garanti Bankası8,081,13-20,40
Garanti Faktoring10,132,74-8,98
Garanti Yat. Ort.2,42-0,41-25,08
Gedik Y. Men. Değ.8,481,5643,10
Gediz Ambalaj40,420,6550,82
Gentaş4,680,00-20,16
Gersan Elektrik5,390,19-12,21
Global Men. Değ.6,080,831,16
Global Yat. Holding3,360,60-28,21
Good-Year7,14-0,14-10,39
Göltaş Çimento43,58-1,095,62
Gözde Girişim5,960,51-25,31
GSD Denizcilik4,95-0,20-1,79
GSD Holding1,830,55-27,09
Gübre Fabrik.61,700,41-28,30
Güler Yat. Holding2,220,45-35,89
Halk GMYO2,95-1,52-3,21
Hatay Tekstil19,100,5840,08
Hedef Girişim2,81-2,0911,30
Hektaş9,37-0,5375,39
HUB Girişim12,701,60-30,22
Hürriyet Gzt.1,597,43-24,29
ICBC Turkey Bank5,020,20-22,77
İdealist Danışmanlık71,90-0,14434,18
İdealist GMYO5,97-1,16-12,21
İhlas Ev Aletleri1,10-0,90-40,96
İhlas Gayrimenkul1,07-2,73-14,40
İhlas Gazetecilik1,13-1,74-54,13
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,71-1,39-37,72
İndeks Bilgisayar6,65-0,4543,13
Info Yatırım6,110,16-5,27
İntema43,545,179,12
Inveo Yatırım Holding128,806,45191,27
İpek Doğal Enerji13,180,760,76
İskenderun Demir Çelik12,861,5042,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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