Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,09 0,00 -21,32 Acıpayam Selüloz 17,33 0,64 1,23 Adel Kalemcilik 22,86 6,13 -33,23 Adese Gayrimenkul 1,42 1,43 -49,29 Afyon Çimento 4,06 -1,93 -20,55 Ak Enerji 1,44 0,00 -34,84 Akbank 5,26 1,15 -22,17 Akçansa 18,21 -2,31 13,09 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 0,00 -28,01 Akfen GMYO 4,38 2,34 -9,88 Akın Tekstil 37,02 -0,59 16,56 Akiş GMYO 1,97 3,14 -29,45 Akmerkez GMYO 41,28 0,73 -33,90 Aksa 16,15 0,31 16,91 Aksa Enerji 13,18 2,17 77,15 Aksigorta 8,03 -1,35 -7,68 Aksu Enerji 5,41 0,56 -28,32 Alarko Carrıer 305,00 3,01 -16,42 Alarko GMYO 22,26 0,54 -12,12 Alarko Holding 9,97 0,71 17,00 Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,66 1,34 -13,49 Alkim Kağıt 15,70 0,45 21,29 Alkim Kimya 15,87 1,60 12,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 2,38 -1,83 Altınyunus Çeşme 71,95 -5,33 44,02 Anadolu Efes 22,82 -0,17 6,83 Anadolu Grubu Holding 22,68 0,44 -13,19 Anadolu Hayat Emek. 9,15 -0,11 13,87 Anadolu Isuzu 18,99 -1,76 5,50 Anadolu Sigorta 6,62 -0,45 -8,32 Anel Elektrik 3,28 -1,20 3,47 Arçelik 31,70 0,32 11,39 ARD Bilişim Teknolojileri 49,46 -0,20 2,87 Arena Bilgisayar 41,48 0,05 21,75 Armada Bilgisayar 44,44 0,77 -9,45 Arsan Tekstil 5,28 -1,12 30,85 Arzum Ev Aletleri 19,38 -0,82 -21,28 Aselsan 15,12 1,48 -17,15 Ata GMYO 3,75 -0,79 -31,94 Atakule GMYO 2,32 0,43 -7,94 Atlantis Yatırım Holding 4,35 0,00 -21,76 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 -15,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,94 -0,63 7,71 Avrasya GMYO 2,81 1,81 7,28 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 2,51 2,19 Avrupa Yatırım Holding 7,19 0,70 19,83 Aydem Enerji 7,46 0,00 Ayen Enerji 5,68 -1,73 4,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,08 -2,53 104,62 Aygaz 13,97 -0,64 -1,53 Bagfaş 23,90 0,59 19,50 Bak Ambalaj 22,08 0,18 9,31 Balatacılar Balatacılık 6,58 9,85 -20,15 Bantaş Ambalaj 5,88 -0,84 25,37 Banvit 56,90 -1,04 9,42 Baştaş Başkent Çimento 14,97 0,47 -13,82 Batı Çimento 12,35 -0,64 162,21 Batısöke Çimento 2,56 0,39 4,92 Bayrak Taban Sanayi 12,21 1,58 15,08 Bera Holding 25,50 0,24 25,74 Berkosan Yalıtım 10,22 -0,58 14,57 Beşiktaş Futbol Yat. 5,70 1,42 41,09 Beyaz Filo 9,19 -0,54 -9,72 Bilici Yatırım 17,41 -2,25 162,20 Bim Mağazalar 63,75 -0,31 -10,58 Biotrend Çevre ve Enerji 17,86 0,34 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,26 -7,38 -34,68 Bizim Mağazaları 12,25 -0,08 -20,25 Borusan Mannesmann 28,30 -0,98 1,80 Borusan Yat. Paz. 347,40 0,14 -23,53 Bosch Fren Sistemleri 873,60 0,99 -28,96 Bossa 25,20 0,48 41,18 Brisa 22,68 -0,53 17,13 Burçelik 20,50 0,49 -2,47 Burçelik Vana 25,78 -0,08 -48,09 Bursa Çimento 3,84 -2,04 -22,85 Carrefoursa 40,38 0,05 -43,76 Casa Emtia Petrol 155,00 7,49 46,23 Ceo Event Medya 10,84 0,00 68,58 Coca Cola İçecek 78,45 -1,20 23,53 Cosmos Yat. Holding 8,78 -3,30 8,93 Credıtwest Faktorıng 3,20 -0,93 -45,49 Çan2 Termik 8,58 -0,92 Çelebi 279,70 -2,24 53,24 Çelik Halat 7,16 8,98 -21,30 Çemaş Döküm 1,28 4,92 -24,82 Çemtaş 14,13 0,78 -10,06 Çimbeton 246,80 0,20 -16,76 Çimentaş 33,52 0,00 -7,30 Çimsa 23,16 -1,45 30,11 Çuhadaroğlu Metal 8,02 1,52 5,43 Dagi Giyim 2,10 1,94 -38,35 Dagi Yatırım Holding 11,97 0,59 -7,21 Dardanel 20,36 -0,29 -39,22 Datagate Bilgisayar 12,43 -0,96 -22,84 Demısaş Döküm 6,69 -0,45 3,31 Denge Holding 4,75 4,40 -13,32 Deniz GMYO 1,83 -0,54 -0,65 Derimod 10,94 9,95 12,32 Derlüks Yatırım Holding 5,96 3,29 -32,43 Desa Deri 10,62 1,63 9,03 Despec Bilgisayar 10,12 -0,10 -22,51 Deva Holding 25,84 0,08 7,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,01 0,50 11,46 Diriteks Diriliş Tekstil 5,32 2,50 42,63 Ditaş Doğan 17,41 -2,08 33,86 DO-CO 767,30 -0,30 21,79 Doğan Burda 12,96 -0,92 -42,25 Doğan Holding 2,96 0,68 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 0,85 2,19 Doğusan 5,14 0,39 17,35 Doğuş GMYO 9,14 1,56 11,87 Doğuş Otomotiv 26,14 0,08 -4,32 Döktaş Dökümcülük 35,50 1,49 15,94 Duran Doğan Basım 10,98 -0,63 4,67 Dyo Boya 12,57 2,95 11,76 Eczacıbaşı İlaç 6,18 0,65 -14,19 Eczacıbaşı Yatırım 38,24 0,37 42,06 Edip Gayrimenkul 2,28 0,88 -31,33 Ege Endüstri 1.254,60 1,39 -24,64 Ege Gübre 200,80 -0,30 39,97 Ege Profil 29,24 2,02 -23,54 Ege Seramik 14,65 -0,07 42,37 Egeplast 24,78 -2,06 -25,59 Ekiz Kimya 6,16 -0,48 -13,60 Emek Elektrik 1,92 1,59 -32,76 Eminiş Ambalaj 21,18 0,95 -42,51 Emlak Konut GMYO 1,94 -0,51 -8,26 Enerjisa Enerji 10,62 -0,38 -7,90 Enka İnşaat 8,55 -0,93 21,42 Erbosan 85,25 3,21 110,21 Ereğli Demir Çelik 19,28 0,26 46,77 Ersu Gıda 3,79 -2,57 -23,28 Escort Teknoloji 5,47 1,48 -16,74 Esenboğa Elektrik 30,50 5,90 60,31 Etiler Gıda 6,40 1,59 60,80 Euro Kapital Yat. Ort. 5,25 6,06 36,36 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 0,29 -4,72 Euro Yat. Ort. 4,55 -4,21 0,89 Euro Yatırım Holding 3,13 -0,32 10,21 Fade Gıda 19,12 1,16 208,89 Fenerbahçe Futbol 33,42 -1,42 13,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -3,50 -15,87 F-M İzmit Piston 112,50 2,27 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,13 -1,12 8,44 Ford Otosan 173,40 -0,29 41,97 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,70 -0,11 -10,87 Galata Wind Enerji 4,09 -0,73 Galatasaray Sportif 3,26 0,31 -19,51 Garanti Bankası 8,08 1,13 -20,40 Garanti Faktoring 10,13 2,74 -8,98 Garanti Yat. Ort. 2,42 -0,41 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 8,48 1,56 43,10 Gediz Ambalaj 40,42 0,65 50,82 Gentaş 4,68 0,00 -20,16 Gersan Elektrik 5,39 0,19 -12,21 Global Men. Değ. 6,08 0,83 1,16 Global Yat. Holding 3,36 0,60 -28,21 Good-Year 7,14 -0,14 -10,39 Göltaş Çimento 43,58 -1,09 5,62 Gözde Girişim 5,96 0,51 -25,31 GSD Denizcilik 4,95 -0,20 -1,79 GSD Holding 1,83 0,55 -27,09 Gübre Fabrik. 61,70 0,41 -28,30 Güler Yat. Holding 2,22 0,45 -35,89 Halk GMYO 2,95 -1,52 -3,21 Hatay Tekstil 19,10 0,58 40,08 Hedef Girişim 2,81 -2,09 11,30 Hektaş 9,37 -0,53 75,39 HUB Girişim 12,70 1,60 -30,22 Hürriyet Gzt. 1,59 7,43 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,02 0,20 -22,77 İdealist Danışmanlık 71,90 -0,14 434,18 İdealist GMYO 5,97 -1,16 -12,21 İhlas Ev Aletleri 1,10 -0,90 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,07 -2,73 -14,40 İhlas Gazetecilik 1,13 -1,74 -54,13 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,71 -1,39 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,65 -0,45 43,13 Info Yatırım 6,11 0,16 -5,27 İntema 43,54 5,17 9,12 Inveo Yatırım Holding 128,80 6,45 191,27 İpek Doğal Enerji 13,18 0,76 0,76 İskenderun Demir Çelik 12,86 1,50 42,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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