Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,09
|0,00
|-21,32
|Acıpayam Selüloz
|17,33
|0,64
|1,23
|Adel Kalemcilik
|22,86
|6,13
|-33,23
|Adese Gayrimenkul
|1,42
|1,43
|-49,29
|Afyon Çimento
|4,06
|-1,93
|-20,55
|Ak Enerji
|1,44
|0,00
|-34,84
|Akbank
|5,26
|1,15
|-22,17
|Akçansa
|18,21
|-2,31
|13,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|0,00
|-28,01
|Akfen GMYO
|4,38
|2,34
|-9,88
|Akın Tekstil
|37,02
|-0,59
|16,56
|Akiş GMYO
|1,97
|3,14
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|41,28
|0,73
|-33,90
|Aksa
|16,15
|0,31
|16,91
|Aksa Enerji
|13,18
|2,17
|77,15
|Aksigorta
|8,03
|-1,35
|-7,68
|Aksu Enerji
|5,41
|0,56
|-28,32
|Alarko Carrıer
|305,00
|3,01
|-16,42
|Alarko GMYO
|22,26
|0,54
|-12,12
|Alarko Holding
|9,97
|0,71
|17,00
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,66
|1,34
|-13,49
|Alkim Kağıt
|15,70
|0,45
|21,29
|Alkim Kimya
|15,87
|1,60
|12,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|2,38
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|71,95
|-5,33
|44,02
|Anadolu Efes
|22,82
|-0,17
|6,83
|Anadolu Grubu Holding
|22,68
|0,44
|-13,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|-0,11
|13,87
|Anadolu Isuzu
|18,99
|-1,76
|5,50
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-0,45
|-8,32
|Anel Elektrik
|3,28
|-1,20
|3,47
|Arçelik
|31,70
|0,32
|11,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,46
|-0,20
|2,87
|Arena Bilgisayar
|41,48
|0,05
|21,75
|Armada Bilgisayar
|44,44
|0,77
|-9,45
|Arsan Tekstil
|5,28
|-1,12
|30,85
|Arzum Ev Aletleri
|19,38
|-0,82
|-21,28
|Aselsan
|15,12
|1,48
|-17,15
|Ata GMYO
|3,75
|-0,79
|-31,94
|Atakule GMYO
|2,32
|0,43
|-7,94
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|0,00
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|-15,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,94
|-0,63
|7,71
|Avrasya GMYO
|2,81
|1,81
|7,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|2,51
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|7,19
|0,70
|19,83
|Aydem Enerji
|7,46
|0,00
|Ayen Enerji
|5,68
|-1,73
|4,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,08
|-2,53
|104,62
|Aygaz
|13,97
|-0,64
|-1,53
|Bagfaş
|23,90
|0,59
|19,50
|Bak Ambalaj
|22,08
|0,18
|9,31
|Balatacılar Balatacılık
|6,58
|9,85
|-20,15
|Bantaş Ambalaj
|5,88
|-0,84
|25,37
|Banvit
|56,90
|-1,04
|9,42
|Baştaş Başkent Çimento
|14,97
|0,47
|-13,82
|Batı Çimento
|12,35
|-0,64
|162,21
|Batısöke Çimento
|2,56
|0,39
|4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|12,21
|1,58
|15,08
|Bera Holding
|25,50
|0,24
|25,74
|Berkosan Yalıtım
|10,22
|-0,58
|14,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,70
|1,42
|41,09
|Beyaz Filo
|9,19
|-0,54
|-9,72
|Bilici Yatırım
|17,41
|-2,25
|162,20
|Bim Mağazalar
|63,75
|-0,31
|-10,58
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,86
|0,34
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,26
|-7,38
|-34,68
|Bizim Mağazaları
|12,25
|-0,08
|-20,25
|Borusan Mannesmann
|28,30
|-0,98
|1,80
|Borusan Yat. Paz.
|347,40
|0,14
|-23,53
|Bosch Fren Sistemleri
|873,60
|0,99
|-28,96
|Bossa
|25,20
|0,48
|41,18
|Brisa
|22,68
|-0,53
|17,13
|Burçelik
|20,50
|0,49
|-2,47
|Burçelik Vana
|25,78
|-0,08
|-48,09
|Bursa Çimento
|3,84
|-2,04
|-22,85
|Carrefoursa
|40,38
|0,05
|-43,76
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|7,49
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,84
|0,00
|68,58
|Coca Cola İçecek
|78,45
|-1,20
|23,53
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|-3,30
|8,93
|Credıtwest Faktorıng
|3,20
|-0,93
|-45,49
|Çan2 Termik
|8,58
|-0,92
|Çelebi
|279,70
|-2,24
|53,24
|Çelik Halat
|7,16
|8,98
|-21,30
|Çemaş Döküm
|1,28
|4,92
|-24,82
|Çemtaş
|14,13
|0,78
|-10,06
|Çimbeton
|246,80
|0,20
|-16,76
|Çimentaş
|33,52
|0,00
|-7,30
|Çimsa
|23,16
|-1,45
|30,11
|Çuhadaroğlu Metal
|8,02
|1,52
|5,43
|Dagi Giyim
|2,10
|1,94
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|11,97
|0,59
|-7,21
|Dardanel
|20,36
|-0,29
|-39,22
|Datagate Bilgisayar
|12,43
|-0,96
|-22,84
|Demısaş Döküm
|6,69
|-0,45
|3,31
|Denge Holding
|4,75
|4,40
|-13,32
|Deniz GMYO
|1,83
|-0,54
|-0,65
|Derimod
|10,94
|9,95
|12,32
|Derlüks Yatırım Holding
|5,96
|3,29
|-32,43
|Desa Deri
|10,62
|1,63
|9,03
|Despec Bilgisayar
|10,12
|-0,10
|-22,51
|Deva Holding
|25,84
|0,08
|7,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,01
|0,50
|11,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,32
|2,50
|42,63
|Ditaş Doğan
|17,41
|-2,08
|33,86
|DO-CO
|767,30
|-0,30
|21,79
|Doğan Burda
|12,96
|-0,92
|-42,25
|Doğan Holding
|2,96
|0,68
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|0,85
|2,19
|Doğusan
|5,14
|0,39
|17,35
|Doğuş GMYO
|9,14
|1,56
|11,87
|Doğuş Otomotiv
|26,14
|0,08
|-4,32
|Döktaş Dökümcülük
|35,50
|1,49
|15,94
|Duran Doğan Basım
|10,98
|-0,63
|4,67
|Dyo Boya
|12,57
|2,95
|11,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|0,65
|-14,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,24
|0,37
|42,06
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|0,88
|-31,33
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1,39
|-24,64
|Ege Gübre
|200,80
|-0,30
|39,97
|Ege Profil
|29,24
|2,02
|-23,54
|Ege Seramik
|14,65
|-0,07
|42,37
|Egeplast
|24,78
|-2,06
|-25,59
|Ekiz Kimya
|6,16
|-0,48
|-13,60
|Emek Elektrik
|1,92
|1,59
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|21,18
|0,95
|-42,51
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|-0,51
|-8,26
|Enerjisa Enerji
|10,62
|-0,38
|-7,90
|Enka İnşaat
|8,55
|-0,93
|21,42
|Erbosan
|85,25
|3,21
|110,21
|Ereğli Demir Çelik
|19,28
|0,26
|46,77
|Ersu Gıda
|3,79
|-2,57
|-23,28
|Escort Teknoloji
|5,47
|1,48
|-16,74
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|5,90
|60,31
|Etiler Gıda
|6,40
|1,59
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,25
|6,06
|36,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|0,29
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,55
|-4,21
|0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|-0,32
|10,21
|Fade Gıda
|19,12
|1,16
|208,89
|Fenerbahçe Futbol
|33,42
|-1,42
|13,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|-3,50
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|112,50
|2,27
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,13
|-1,12
|8,44
|Ford Otosan
|173,40
|-0,29
|41,97
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,70
|-0,11
|-10,87
|Galata Wind Enerji
|4,09
|-0,73
|Galatasaray Sportif
|3,26
|0,31
|-19,51
|Garanti Bankası
|8,08
|1,13
|-20,40
|Garanti Faktoring
|10,13
|2,74
|-8,98
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|-0,41
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,48
|1,56
|43,10
|Gediz Ambalaj
|40,42
|0,65
|50,82
|Gentaş
|4,68
|0,00
|-20,16
|Gersan Elektrik
|5,39
|0,19
|-12,21
|Global Men. Değ.
|6,08
|0,83
|1,16
|Global Yat. Holding
|3,36
|0,60
|-28,21
|Good-Year
|7,14
|-0,14
|-10,39
|Göltaş Çimento
|43,58
|-1,09
|5,62
|Gözde Girişim
|5,96
|0,51
|-25,31
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,20
|-1,79
|GSD Holding
|1,83
|0,55
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|61,70
|0,41
|-28,30
|Güler Yat. Holding
|2,22
|0,45
|-35,89
|Halk GMYO
|2,95
|-1,52
|-3,21
|Hatay Tekstil
|19,10
|0,58
|40,08
|Hedef Girişim
|2,81
|-2,09
|11,30
|Hektaş
|9,37
|-0,53
|75,39
|HUB Girişim
|12,70
|1,60
|-30,22
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|7,43
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|0,20
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|71,90
|-0,14
|434,18
|İdealist GMYO
|5,97
|-1,16
|-12,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-0,90
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|-2,73
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|-1,74
|-54,13
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-1,39
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|-0,45
|43,13
|Info Yatırım
|6,11
|0,16
|-5,27
|İntema
|43,54
|5,17
|9,12
|Inveo Yatırım Holding
|128,80
|6,45
|191,27
|İpek Doğal Enerji
|13,18
|0,76
|0,76
|İskenderun Demir Çelik
|12,86
|1,50
|42,32
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi