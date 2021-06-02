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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.06.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,100,49-21,19
Acıpayam Selüloz17,30-0,121,05
Adel Kalemcilik22,740,00-33,58
Adese Gayrimenkul1,33-2,92-52,50
Afyon Çimento4,05-0,98-20,74
Ak Enerji1,535,52-30,77
Akbank5,23-1,51-22,61
Akçansa18,210,1713,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-0,57-27,60
Akfen GMYO4,35-0,68-10,49
Akın Tekstil37,00-0,4816,50
Akiş GMYO1,92-1,03-31,24
Akmerkez GMYO41,021,58-34,32
Aksa16,24-0,5517,56
Aksa Enerji13,651,9483,47
Aksigorta8,000,00-8,03
Aksu Enerji5,51-1,25-26,99
Alarko Carrıer313,00-0,63-14,22
Alarko GMYO22,501,17-11,17
Alarko Holding9,84-1,1115,47
Albaraka Türk1,60-0,62-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,30-0,78-14,70
Alkim Kağıt15,81-0,6322,14
Alkim Kimya15,65-1,6311,10
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,11-3,65-3,65
Altınyunus Çeşme70,45-2,4241,01
Anadolu Efes22,80-0,526,73
Anadolu Grubu Holding22,58-0,62-13,57
Anadolu Hayat Emek.9,14-0,2213,75
Anadolu Isuzu18,51-1,072,83
Anadolu Sigorta6,62-0,15-8,32
Anel Elektrik3,371,816,31
Arçelik31,68-0,8111,32
ARD Bilişim Teknolojileri48,940,911,79
Arena Bilgisayar41,240,8321,05
Armada Bilgisayar43,74-1,17-10,88
Arsan Tekstil5,31-0,5631,59
Arzum Ev Aletleri19,37-0,92-21,32
Aselsan15,050,00-17,53
Ata GMYO3,811,33-30,85
Atakule GMYO2,432,53-3,57
Atlantis Yatırım Holding4,380,46-21,22
Atlas Yat. Ort.1,510,00-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,00-0,318,05
Avrasya GMYO2,710,743,46
Avrasya Petrol ve Tur.3,16-0,94-1,25
Avrupa Yatırım Holding7,403,0623,33
Aydem Enerji7,37-0,67

Ayen Enerji5,824,307,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,00-4,5586,18
Aygaz14,102,03-0,61
Bagfaş23,18-1,1915,90
Bak Ambalaj20,84-0,953,17
Balatacılar Balatacılık7,006,38-15,05
Bantaş Ambalaj6,11-0,1630,28
Banvit55,80-2,117,31
Baştaş Başkent Çimento14,470,00-16,70
Batı Çimento12,24-0,73159,87
Batısöke Çimento2,53-0,393,69
Bayrak Taban Sanayi12,391,5616,78
Bera Holding23,64-4,4516,57
Berkosan Yalıtım10,352,4816,03
Beşiktaş Futbol Yat.5,54-0,5437,13
Beyaz Filo10,816,406,19
Bilici Yatırım17,51-1,79163,70
Bim Mağazalar62,95-1,72-11,70
Biotrend Çevre ve Enerji17,70-0,06

Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat2,32-2,11-32,95
Bizim Mağazaları12,06-0,99-21,48
Borusan Mannesmann28,18-0,071,37
Borusan Yat. Paz.352,60-1,48-22,38
Bosch Fren Sistemleri866,30-1,50-29,55
Bossa25,440,6342,52
Brisa22,26-0,3614,96
Burçelik20,862,76-0,76
Burçelik Vana26,122,19-47,40
Bursa Çimento3,88-1,02-22,05
Carrefoursa40,24-0,20-43,96
Casa Emtia Petrol154,90-1,2746,13
Ceo Event Medya10,87-0,0969,05
Coca Cola İçecek77,95-0,5722,74
Cosmos Yat. Holding9,080,8912,66
Credıtwest Faktorıng3,14-1,57-46,51
Çan2 Termik8,61-2,16

Çelebi285,000,2556,14
Çelik Halat6,95-3,74-23,61
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş14,12-1,26-10,13
Çimbeton245,20-1,01-17,30
Çimentaş33,000,00-8,74
Çimsa23,26-1,4430,67
Çuhadaroğlu Metal8,545,9612,26
Dagi Giyim2,12-0,93-37,76
Dagi Yatırım Holding11,69-2,18-9,38
Dardanel19,09-9,01-43,01
Datagate Bilgisayar13,376,28-17,01
Demısaş Döküm6,67-0,453,00
Denge Holding4,954,43-9,67
Deniz GMYO1,82-0,55-1,20
Derimod11,444,5717,45
Derlüks Yatırım Holding5,73-1,04-35,03
Desa Deri11,492,5917,97
Despec Bilgisayar10,341,57-20,83
Deva Holding25,50-1,325,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,00-0,6611,37
Diriteks Diriliş Tekstil6,157,8964,88
Ditaş Doğan17,08-2,2931,32
DO-CO776,900,3423,32
Doğan Burda12,84-2,06-42,78
Doğan Holding2,93-0,68-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-1,270,47
Doğusan5,01-6,7014,38
Doğuş GMYO9,00-1,4210,16
Doğuş Otomotiv25,68-1,08-6,01
Döktaş Dökümcülük34,04-4,6011,17
Duran Doğan Basım11,302,177,72
Dyo Boya12,46-0,9510,78
Eczacıbaşı İlaç6,28-1,26-12,80
Eczacıbaşı Yatırım38,761,0443,99
Edip Gayrimenkul2,26-0,88-31,93
Ege Endüstri1.243,90-0,49-25,29
Ege Gübre197,10-1,5537,39
Ege Profil29,00-0,21-24,16
Ege Seramik14,870,4744,51
Egeplast27,609,96-17,12
Ekiz Kimya5,85-0,68-17,95
Emek Elektrik1,85-1,60-35,21
Eminiş Ambalaj20,50-3,30-44,35
Emlak Konut GMYO1,951,04-7,79
Enerjisa Enerji10,771,60-6,59
Enka İnşaat8,600,5822,13
Erbosan86,904,70114,28
Ereğli Demir Çelik19,32-0,4647,07
Ersu Gıda3,71-2,11-24,90
Escort Teknoloji5,420,00-17,50
Esenboğa Elektrik33,545,8776,28
Etiler Gıda6,300,1658,29
Euro Kapital Yat. Ort.5,745,5149,09
Euro Trend Yat. Ort.3,35-2,33-6,94
Euro Yat. Ort.4,36-1,80-3,33
Euro Yatırım Holding3,141,6210,56
Fade Gıda20,663,82233,76
Fenerbahçe Futbol31,78-3,057,51
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,520,80-14,52
F-M İzmit Piston113,10-3,25-7,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,99-1,487,37
Ford Otosan172,500,1741,23
Formet Celik Kapi Sanayi1,263,28-48,64
Frigo Pak Gıda19,634,86-6,43
Galata Wind Enerji3,99-0,99

Galatasaray Sportif3,26-0,31-19,51
Garanti Bankası7,98-1,48-21,39
Garanti Faktoring10,201,39-8,36
Garanti Yat. Ort.2,36-1,67-26,93
Gedik Y. Men. Değ.8,06-4,1636,01
Gediz Ambalaj38,96-2,8945,37
Gentaş4,751,06-18,96
Gersan Elektrik5,501,29-10,42
Global Men. Değ.5,96-1,65-0,83
Global Yat. Holding3,35-0,30-28,42
Good-Year7,04-1,40-11,65
Göltaş Çimento43,44-0,235,28
Gözde Girişim5,90-1,01-26,07
GSD Denizcilik4,940,82-1,98
GSD Holding1,902,15-24,30
Gübre Fabrik.60,55-1,46-29,63
Güler Yat. Holding2,16-2,26-37,62
Halk GMYO2,93-1,35-3,87
Hatay Tekstil19,00-1,4539,34
Hedef Girişim2,820,7111,69
Hektaş9,35-0,5375,02
HUB Girişim12,590,00-30,82
Hürriyet Gzt.1,58-2,47-24,76
ICBC Turkey Bank5,00-0,99-23,08
İdealist Danışmanlık70,60-1,94424,52
İdealist GMYO5,86-2,17-13,82
İhlas Ev Aletleri1,09-0,91-41,49
İhlas Gayrimenkul1,05-0,94-16,00
İhlas Gazetecilik1,13-0,88-54,13
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,68-1,45-40,35
İndeks Bilgisayar6,771,5045,72
Info Yatırım6,04-0,82-6,36
İntema42,10-2,595,51
Inveo Yatırım Holding124,80-2,12182,23
İpek Doğal Enerji13,572,033,75
İskenderun Demir Çelik12,870,1642,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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