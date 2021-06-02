Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,10
|0,49
|-21,19
|Acıpayam Selüloz
|17,30
|-0,12
|1,05
|Adel Kalemcilik
|22,74
|0,00
|-33,58
|Adese Gayrimenkul
|1,33
|-2,92
|-52,50
|Afyon Çimento
|4,05
|-0,98
|-20,74
|Ak Enerji
|1,53
|5,52
|-30,77
|Akbank
|5,23
|-1,51
|-22,61
|Akçansa
|18,21
|0,17
|13,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-0,57
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,35
|-0,68
|-10,49
|Akın Tekstil
|37,00
|-0,48
|16,50
|Akiş GMYO
|1,92
|-1,03
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|41,02
|1,58
|-34,32
|Aksa
|16,24
|-0,55
|17,56
|Aksa Enerji
|13,65
|1,94
|83,47
|Aksigorta
|8,00
|0,00
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,51
|-1,25
|-26,99
|Alarko Carrıer
|313,00
|-0,63
|-14,22
|Alarko GMYO
|22,50
|1,17
|-11,17
|Alarko Holding
|9,84
|-1,11
|15,47
|Albaraka Türk
|1,60
|-0,62
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,30
|-0,78
|-14,70
|Alkim Kağıt
|15,81
|-0,63
|22,14
|Alkim Kimya
|15,65
|-1,63
|11,10
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,11
|-3,65
|-3,65
|Altınyunus Çeşme
|70,45
|-2,42
|41,01
|Anadolu Efes
|22,80
|-0,52
|6,73
|Anadolu Grubu Holding
|22,58
|-0,62
|-13,57
|Anadolu Hayat Emek.
|9,14
|-0,22
|13,75
|Anadolu Isuzu
|18,51
|-1,07
|2,83
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-0,15
|-8,32
|Anel Elektrik
|3,37
|1,81
|6,31
|Arçelik
|31,68
|-0,81
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,94
|0,91
|1,79
|Arena Bilgisayar
|41,24
|0,83
|21,05
|Armada Bilgisayar
|43,74
|-1,17
|-10,88
|Arsan Tekstil
|5,31
|-0,56
|31,59
|Arzum Ev Aletleri
|19,37
|-0,92
|-21,32
|Aselsan
|15,05
|0,00
|-17,53
|Ata GMYO
|3,81
|1,33
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,43
|2,53
|-3,57
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|0,46
|-21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|0,00
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,00
|-0,31
|8,05
|Avrasya GMYO
|2,71
|0,74
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|-0,94
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|7,40
|3,06
|23,33
|Aydem Enerji
|7,37
|-0,67
|Ayen Enerji
|5,82
|4,30
|7,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|-4,55
|86,18
|Aygaz
|14,10
|2,03
|-0,61
|Bagfaş
|23,18
|-1,19
|15,90
|Bak Ambalaj
|20,84
|-0,95
|3,17
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|6,38
|-15,05
|Bantaş Ambalaj
|6,11
|-0,16
|30,28
|Banvit
|55,80
|-2,11
|7,31
|Baştaş Başkent Çimento
|14,47
|0,00
|-16,70
|Batı Çimento
|12,24
|-0,73
|159,87
|Batısöke Çimento
|2,53
|-0,39
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|12,39
|1,56
|16,78
|Bera Holding
|23,64
|-4,45
|16,57
|Berkosan Yalıtım
|10,35
|2,48
|16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,54
|-0,54
|37,13
|Beyaz Filo
|10,81
|6,40
|6,19
|Bilici Yatırım
|17,51
|-1,79
|163,70
|Bim Mağazalar
|62,95
|-1,72
|-11,70
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,70
|-0,06
|Birko Mensucat
|1,12
|0,90
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,32
|-2,11
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|12,06
|-0,99
|-21,48
|Borusan Mannesmann
|28,18
|-0,07
|1,37
|Borusan Yat. Paz.
|352,60
|-1,48
|-22,38
|Bosch Fren Sistemleri
|866,30
|-1,50
|-29,55
|Bossa
|25,44
|0,63
|42,52
|Brisa
|22,26
|-0,36
|14,96
|Burçelik
|20,86
|2,76
|-0,76
|Burçelik Vana
|26,12
|2,19
|-47,40
|Bursa Çimento
|3,88
|-1,02
|-22,05
|Carrefoursa
|40,24
|-0,20
|-43,96
|Casa Emtia Petrol
|154,90
|-1,27
|46,13
|Ceo Event Medya
|10,87
|-0,09
|69,05
|Coca Cola İçecek
|77,95
|-0,57
|22,74
|Cosmos Yat. Holding
|9,08
|0,89
|12,66
|Credıtwest Faktorıng
|3,14
|-1,57
|-46,51
|Çan2 Termik
|8,61
|-2,16
|Çelebi
|285,00
|0,25
|56,14
|Çelik Halat
|6,95
|-3,74
|-23,61
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|14,12
|-1,26
|-10,13
|Çimbeton
|245,20
|-1,01
|-17,30
|Çimentaş
|33,00
|0,00
|-8,74
|Çimsa
|23,26
|-1,44
|30,67
|Çuhadaroğlu Metal
|8,54
|5,96
|12,26
|Dagi Giyim
|2,12
|-0,93
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,69
|-2,18
|-9,38
|Dardanel
|19,09
|-9,01
|-43,01
|Datagate Bilgisayar
|13,37
|6,28
|-17,01
|Demısaş Döküm
|6,67
|-0,45
|3,00
|Denge Holding
|4,95
|4,43
|-9,67
|Deniz GMYO
|1,82
|-0,55
|-1,20
|Derimod
|11,44
|4,57
|17,45
|Derlüks Yatırım Holding
|5,73
|-1,04
|-35,03
|Desa Deri
|11,49
|2,59
|17,97
|Despec Bilgisayar
|10,34
|1,57
|-20,83
|Deva Holding
|25,50
|-1,32
|5,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|-0,66
|11,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,15
|7,89
|64,88
|Ditaş Doğan
|17,08
|-2,29
|31,32
|DO-CO
|776,90
|0,34
|23,32
|Doğan Burda
|12,84
|-2,06
|-42,78
|Doğan Holding
|2,93
|-0,68
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-1,27
|0,47
|Doğusan
|5,01
|-6,70
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,00
|-1,42
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|25,68
|-1,08
|-6,01
|Döktaş Dökümcülük
|34,04
|-4,60
|11,17
|Duran Doğan Basım
|11,30
|2,17
|7,72
|Dyo Boya
|12,46
|-0,95
|10,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-1,26
|-12,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,76
|1,04
|43,99
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|-0,88
|-31,93
|Ege Endüstri
|1.243,90
|-0,49
|-25,29
|Ege Gübre
|197,10
|-1,55
|37,39
|Ege Profil
|29,00
|-0,21
|-24,16
|Ege Seramik
|14,87
|0,47
|44,51
|Egeplast
|27,60
|9,96
|-17,12
|Ekiz Kimya
|5,85
|-0,68
|-17,95
|Emek Elektrik
|1,85
|-1,60
|-35,21
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|-3,30
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,04
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,77
|1,60
|-6,59
|Enka İnşaat
|8,60
|0,58
|22,13
|Erbosan
|86,90
|4,70
|114,28
|Ereğli Demir Çelik
|19,32
|-0,46
|47,07
|Ersu Gıda
|3,71
|-2,11
|-24,90
|Escort Teknoloji
|5,42
|0,00
|-17,50
|Esenboğa Elektrik
|33,54
|5,87
|76,28
|Etiler Gıda
|6,30
|0,16
|58,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,74
|5,51
|49,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-2,33
|-6,94
|Euro Yat. Ort.
|4,36
|-1,80
|-3,33
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|1,62
|10,56
|Fade Gıda
|20,66
|3,82
|233,76
|Fenerbahçe Futbol
|31,78
|-3,05
|7,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,52
|0,80
|-14,52
|F-M İzmit Piston
|113,10
|-3,25
|-7,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,99
|-1,48
|7,37
|Ford Otosan
|172,50
|0,17
|41,23
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,26
|3,28
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|19,63
|4,86
|-6,43
|Galata Wind Enerji
|3,99
|-0,99
|Galatasaray Sportif
|3,26
|-0,31
|-19,51
|Garanti Bankası
|7,98
|-1,48
|-21,39
|Garanti Faktoring
|10,20
|1,39
|-8,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-1,67
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,06
|-4,16
|36,01
|Gediz Ambalaj
|38,96
|-2,89
|45,37
|Gentaş
|4,75
|1,06
|-18,96
|Gersan Elektrik
|5,50
|1,29
|-10,42
|Global Men. Değ.
|5,96
|-1,65
|-0,83
|Global Yat. Holding
|3,35
|-0,30
|-28,42
|Good-Year
|7,04
|-1,40
|-11,65
|Göltaş Çimento
|43,44
|-0,23
|5,28
|Gözde Girişim
|5,90
|-1,01
|-26,07
|GSD Denizcilik
|4,94
|0,82
|-1,98
|GSD Holding
|1,90
|2,15
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|60,55
|-1,46
|-29,63
|Güler Yat. Holding
|2,16
|-2,26
|-37,62
|Halk GMYO
|2,93
|-1,35
|-3,87
|Hatay Tekstil
|19,00
|-1,45
|39,34
|Hedef Girişim
|2,82
|0,71
|11,69
|Hektaş
|9,35
|-0,53
|75,02
|HUB Girişim
|12,59
|0,00
|-30,82
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-2,47
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|-0,99
|-23,08
|İdealist Danışmanlık
|70,60
|-1,94
|424,52
|İdealist GMYO
|5,86
|-2,17
|-13,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|-0,91
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-0,94
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|-0,88
|-54,13
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-1,45
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,77
|1,50
|45,72
|Info Yatırım
|6,04
|-0,82
|-6,36
|İntema
|42,10
|-2,59
|5,51
|Inveo Yatırım Holding
|124,80
|-2,12
|182,23
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|2,03
|3,75
|İskenderun Demir Çelik
|12,87
|0,16
|42,43
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi