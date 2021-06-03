Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,25
|-0,64
|-19,25
|Acıpayam Selüloz
|17,80
|3,01
|3,97
|Adel Kalemcilik
|23,08
|0,00
|-32,58
|Adese Gayrimenkul
|1,36
|1,49
|-51,43
|Afyon Çimento
|4,15
|2,22
|-18,79
|Ak Enerji
|1,54
|-1,28
|-30,32
|Akbank
|5,26
|-0,19
|-22,17
|Akçansa
|18,33
|1,38
|13,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|1,16
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,27
|-1,16
|-12,14
|Akın Tekstil
|37,98
|1,06
|19,58
|Akiş GMYO
|1,94
|0,52
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|40,90
|0,69
|-34,51
|Aksa
|16,16
|0,44
|16,98
|Aksa Enerji
|13,71
|0,15
|84,27
|Aksigorta
|7,79
|-0,13
|-10,44
|Aksu Enerji
|5,50
|-1,26
|-27,13
|Alarko Carrıer
|311,20
|1,53
|-14,72
|Alarko GMYO
|22,30
|0,27
|-11,96
|Alarko Holding
|9,90
|0,51
|16,18
|Albaraka Türk
|1,60
|0,00
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,74
|1,58
|-13,22
|Alkim Kağıt
|16,06
|0,37
|24,08
|Alkim Kimya
|15,97
|-0,06
|13,37
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,17
|1,88
|-0,91
|Altınyunus Çeşme
|72,90
|3,77
|45,92
|Anadolu Efes
|23,00
|-0,35
|7,67
|Anadolu Grubu Holding
|22,86
|0,00
|-12,50
|Anadolu Hayat Emek.
|9,12
|-0,11
|13,50
|Anadolu Isuzu
|18,37
|-0,49
|2,06
|Anadolu Sigorta
|6,59
|-0,30
|-8,73
|Anel Elektrik
|3,35
|-1,18
|5,68
|Arçelik
|31,68
|0,32
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,44
|-0,56
|2,83
|Arena Bilgisayar
|43,72
|4,14
|28,33
|Armada Bilgisayar
|45,20
|-0,26
|-7,91
|Arsan Tekstil
|5,28
|-0,19
|30,85
|Arzum Ev Aletleri
|19,44
|0,10
|-21,04
|Aselsan
|15,08
|0,07
|-17,37
|Ata GMYO
|3,95
|1,02
|-28,31
|Atakule GMYO
|2,42
|0,00
|-3,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|0,00
|-19,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,44
|-2,79
|4,86
|Avrasya GMYO
|2,76
|-0,72
|5,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-2,12
|0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,52
|1,08
|25,33
|Aydem Enerji
|7,41
|-0,27
|Ayen Enerji
|5,70
|-0,35
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,00
|4,55
|103,91
|Aygaz
|14,03
|0,07
|-1,10
|Bagfaş
|23,62
|2,79
|18,10
|Bak Ambalaj
|21,94
|2,05
|8,61
|Balatacılar Balatacılık
|6,12
|-10,00
|-25,73
|Bantaş Ambalaj
|5,93
|-1,17
|26,44
|Banvit
|56,90
|0,71
|9,42
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|0,69
|-16,52
|Batı Çimento
|12,19
|0,66
|158,81
|Batısöke Çimento
|2,62
|3,15
|7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|12,91
|2,22
|21,68
|Bera Holding
|23,66
|1,20
|16,67
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|1,68
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,59
|0,54
|38,37
|Beyaz Filo
|10,20
|-1,45
|0,20
|Bilici Yatırım
|18,18
|1,56
|173,80
|Bim Mağazalar
|62,55
|-0,64
|-12,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,62
|-0,11
|Birko Mensucat
|1,14
|3,64
|2,70
|Birlik Mensucat
|2,66
|2,31
|-23,12
|Bizim Mağazaları
|12,23
|0,41
|-20,38
|Boğazİçİ Beton
|3,85
|Borusan Mannesmann
|28,40
|1,21
|2,16
|Borusan Yat. Paz.
|353,30
|0,40
|-22,23
|Bosch Fren Sistemleri
|872,50
|0,75
|-29,05
|Bossa
|25,74
|-1,61
|44,20
|Brisa
|22,58
|1,26
|16,61
|Burçelik
|20,80
|-0,95
|-1,05
|Burçelik Vana
|26,12
|-0,23
|-47,40
|Bursa Çimento
|3,91
|0,26
|-21,45
|Carrefoursa
|41,82
|3,82
|-41,75
|Casa Emtia Petrol
|156,40
|0,06
|47,55
|Ceo Event Medya
|10,89
|0,74
|69,36
|Coca Cola İçecek
|78,50
|-1,26
|23,61
|Cosmos Yat. Holding
|9,99
|4,39
|23,95
|Credıtwest Faktorıng
|3,19
|0,31
|-45,66
|Çan2 Termik
|8,08
|-4,72
|Çelebi
|289,60
|1,47
|58,66
|Çelik Halat
|6,84
|-3,12
|-24,82
|Çemaş Döküm
|1,27
|0,79
|-25,41
|Çemtaş
|14,20
|0,21
|-9,62
|Çimbeton
|248,10
|1,35
|-16,32
|Çimentaş
|32,98
|0,00
|-8,79
|Çimsa
|24,46
|1,92
|37,42
|Çuhadaroğlu Metal
|8,38
|0,48
|10,16
|Dagi Giyim
|2,16
|1,41
|-36,59
|Dagi Yatırım Holding
|11,90
|-0,67
|-7,75
|Dardanel
|18,32
|-3,02
|-45,31
|Datagate Bilgisayar
|12,92
|-1,82
|-19,80
|Demısaş Döküm
|6,78
|0,30
|4,70
|Denge Holding
|4,99
|-0,20
|-8,94
|Deniz GMYO
|1,82
|-0,55
|-1,20
|Derimod
|11,34
|-0,79
|16,43
|Derlüks Yatırım Holding
|5,78
|1,05
|-34,47
|Desa Deri
|12,56
|4,23
|28,95
|Despec Bilgisayar
|10,25
|1,18
|-21,52
|Deva Holding
|25,98
|1,88
|7,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,97
|0,34
|11,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,40
|2,40
|71,58
|Ditaş Doğan
|17,39
|-1,19
|33,71
|DO-CO
|781,40
|1,06
|24,03
|Doğan Burda
|12,51
|-2,80
|-44,25
|Doğan Holding
|2,96
|0,68
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|1,72
|1,76
|Doğusan
|5,05
|0,60
|15,30
|Doğuş GMYO
|9,06
|1,23
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|25,92
|0,62
|-5,13
|Döktaş Dökümcülük
|35,96
|4,96
|17,44
|Duran Doğan Basım
|11,35
|-0,18
|8,20
|Dyo Boya
|12,80
|1,43
|13,81
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|0,80
|-12,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,94
|0,41
|44,66
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|4,15
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.249,80
|0,97
|-24,93
|Ege Gübre
|199,80
|1,37
|39,28
|Ege Profil
|29,20
|0,27
|-23,64
|Ege Seramik
|14,78
|-0,07
|43,63
|Egeplast
|30,32
|9,86
|-8,95
|Ekiz Kimya
|6,08
|1,33
|-14,73
|Emek Elektrik
|1,87
|0,00
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|20,98
|1,35
|-43,05
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,04
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,94
|-0,09
|-5,12
|Enka İnşaat
|8,66
|1,05
|22,98
|Erbosan
|89,30
|3,84
|120,20
|Ereğli Demir Çelik
|19,36
|0,68
|47,38
|Ersu Gıda
|3,76
|-0,27
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,40
|0,00
|-17,81
|Esenboğa Elektrik
|31,66
|-1,06
|66,40
|Etiler Gıda
|6,27
|-0,79
|57,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,01
|0,50
|56,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|0,30
|-5,83
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|1,15
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|0,00
|10,56
|Fade Gıda
|20,46
|1,29
|230,53
|Fenerbahçe Futbol
|33,06
|0,55
|11,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-1,92
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|115,20
|2,40
|-6,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,43
|-0,41
|10,74
|Ford Otosan
|174,40
|-0,06
|42,79
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|0,00
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|20,62
|7,34
|-1,72
|Galata Wind Enerji
|4,00
|0,50
|Galatasaray Sportif
|3,25
|0,00
|-19,75
|Garanti Bankası
|8,06
|0,00
|-20,60
|Garanti Faktoring
|10,29
|1,38
|-7,55
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|1,28
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,06
|-0,49
|36,01
|Gediz Ambalaj
|41,18
|2,80
|53,66
|Gentaş
|4,82
|-1,03
|-17,77
|Gersan Elektrik
|5,51
|-0,72
|-10,26
|Global Men. Değ.
|6,09
|2,01
|1,33
|Global Yat. Holding
|3,40
|1,19
|-27,35
|Good-Year
|7,18
|1,84
|-9,89
|Göltaş Çimento
|48,34
|8,05
|17,16
|Gözde Girişim
|6,01
|0,67
|-24,69
|GSD Denizcilik
|4,95
|1,43
|-1,79
|GSD Holding
|1,94
|-0,51
|-22,71
|Gübre Fabrik.
|60,95
|0,33
|-29,17
|Güler Yat. Holding
|2,26
|1,80
|-34,73
|Halk GMYO
|3,04
|2,01
|-0,26
|Hatay Tekstil
|19,50
|0,36
|43,01
|Hedef Girişim
|2,79
|0,36
|10,50
|Hektaş
|9,30
|-0,75
|74,08
|HUB Girişim
|12,66
|1,28
|-30,44
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|1,92
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|0,20
|-22,92
|İdealist Danışmanlık
|77,80
|5,99
|478,01
|İdealist GMYO
|5,90
|0,17
|-13,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|1,83
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|5,61
|-9,60
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|1,77
|-53,32
|İhlas Holding
|0,62
|3,33
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|2,90
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,76
|0,30
|45,50
|Info Yatırım
|6,16
|1,65
|-4,50
|İntema
|43,08
|1,32
|7,97
|Inveo Yatırım Holding
|129,30
|2,21
|192,40
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|-0,59
|3,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,92
|0,62
|42,98
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi