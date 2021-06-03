Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.06.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,25-0,64-19,25
Acıpayam Selüloz17,803,013,97
Adel Kalemcilik23,080,00-32,58
Adese Gayrimenkul1,361,49-51,43
Afyon Çimento4,152,22-18,79
Ak Enerji1,54-1,28-30,32
Akbank5,26-0,19-22,17
Akçansa18,331,3813,83
Akdeniz Yatırım Hold.1,741,16-27,60
Akfen GMYO4,27-1,16-12,14
Akın Tekstil37,981,0619,58
Akiş GMYO1,940,52-30,52
Akmerkez GMYO40,900,69-34,51
Aksa16,160,4416,98
Aksa Enerji13,710,1584,27
Aksigorta7,79-0,13-10,44
Aksu Enerji5,50-1,26-27,13
Alarko Carrıer311,201,53-14,72
Alarko GMYO22,300,27-11,96
Alarko Holding9,900,5116,18
Albaraka Türk1,600,00-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,741,58-13,22
Alkim Kağıt16,060,3724,08
Alkim Kimya15,97-0,0613,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,171,88-0,91
Altınyunus Çeşme72,903,7745,92
Anadolu Efes23,00-0,357,67
Anadolu Grubu Holding22,860,00-12,50
Anadolu Hayat Emek.9,12-0,1113,50
Anadolu Isuzu18,37-0,492,06
Anadolu Sigorta6,59-0,30-8,73
Anel Elektrik3,35-1,185,68
Arçelik31,680,3211,32
ARD Bilişim Teknolojileri49,44-0,562,83
Arena Bilgisayar43,724,1428,33
Armada Bilgisayar45,20-0,26-7,91
Arsan Tekstil5,28-0,1930,85
Arzum Ev Aletleri19,440,10-21,04
Aselsan15,080,07-17,37
Ata GMYO3,951,02-28,31
Atakule GMYO2,420,00-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,500,00-19,06
Atlas Yat. Ort.1,541,32-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,44-2,794,86
Avrasya GMYO2,76-0,725,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-2,120,94
Avrupa Yatırım Holding7,521,0825,33
Aydem Enerji7,41-0,27

Ayen Enerji5,70-0,355,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,004,55103,91
Aygaz14,030,07-1,10
Bagfaş23,622,7918,10
Bak Ambalaj21,942,058,61
Balatacılar Balatacılık6,12-10,00-25,73
Bantaş Ambalaj5,93-1,1726,44
Banvit56,900,719,42
Baştaş Başkent Çimento14,500,69-16,52
Batı Çimento12,190,66158,81
Batısöke Çimento2,623,157,38
Bayrak Taban Sanayi12,912,2221,68
Bera Holding23,661,2016,67
Berkosan Yalıtım10,301,6815,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,590,5438,37
Beyaz Filo10,20-1,450,20
Bilici Yatırım18,181,56173,80
Bim Mağazalar62,55-0,64-12,27
Biotrend Çevre ve Enerji17,62-0,11

Birko Mensucat1,143,642,70
Birlik Mensucat2,662,31-23,12
Bizim Mağazaları12,230,41-20,38
Boğazİçİ Beton3,85

Borusan Mannesmann28,401,212,16
Borusan Yat. Paz.353,300,40-22,23
Bosch Fren Sistemleri872,500,75-29,05
Bossa25,74-1,6144,20
Brisa22,581,2616,61
Burçelik20,80-0,95-1,05
Burçelik Vana26,12-0,23-47,40
Bursa Çimento3,910,26-21,45
Carrefoursa41,823,82-41,75
Casa Emtia Petrol156,400,0647,55
Ceo Event Medya10,890,7469,36
Coca Cola İçecek78,50-1,2623,61
Cosmos Yat. Holding9,994,3923,95
Credıtwest Faktorıng3,190,31-45,66
Çan2 Termik8,08-4,72

Çelebi289,601,4758,66
Çelik Halat6,84-3,12-24,82
Çemaş Döküm1,270,79-25,41
Çemtaş14,200,21-9,62
Çimbeton248,101,35-16,32
Çimentaş32,980,00-8,79
Çimsa24,461,9237,42
Çuhadaroğlu Metal8,380,4810,16
Dagi Giyim2,161,41-36,59
Dagi Yatırım Holding11,90-0,67-7,75
Dardanel18,32-3,02-45,31
Datagate Bilgisayar12,92-1,82-19,80
Demısaş Döküm6,780,304,70
Denge Holding4,99-0,20-8,94
Deniz GMYO1,82-0,55-1,20
Derimod11,34-0,7916,43
Derlüks Yatırım Holding5,781,05-34,47
Desa Deri12,564,2328,95
Despec Bilgisayar10,251,18-21,52
Deva Holding25,981,887,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,970,3411,09
Diriteks Diriliş Tekstil6,402,4071,58
Ditaş Doğan17,39-1,1933,71
DO-CO781,401,0624,03
Doğan Burda12,51-2,80-44,25
Doğan Holding2,960,68-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,371,721,76
Doğusan5,050,6015,30
Doğuş GMYO9,061,2310,89
Doğuş Otomotiv25,920,62-5,13
Döktaş Dökümcülük35,964,9617,44
Duran Doğan Basım11,35-0,188,20
Dyo Boya12,801,4313,81
Eczacıbaşı İlaç6,310,80-12,38
Eczacıbaşı Yatırım38,940,4144,66
Edip Gayrimenkul2,514,15-24,40
Ege Endüstri1.249,800,97-24,93
Ege Gübre199,801,3739,28
Ege Profil29,200,27-23,64
Ege Seramik14,78-0,0743,63
Egeplast30,329,86-8,95
Ekiz Kimya6,081,33-14,73
Emek Elektrik1,870,00-34,51
Eminiş Ambalaj20,981,35-43,05
Emlak Konut GMYO1,951,04-7,79
Enerjisa Enerji10,94-0,09-5,12
Enka İnşaat8,661,0522,98
Erbosan89,303,84120,20
Ereğli Demir Çelik19,360,6847,38
Ersu Gıda3,76-0,27-23,89
Escort Teknoloji5,400,00-17,81
Esenboğa Elektrik31,66-1,0666,40
Etiler Gıda6,27-0,7957,54
Euro Kapital Yat. Ort.6,010,5056,10
Euro Trend Yat. Ort.3,390,30-5,83
Euro Yat. Ort.4,381,15-2,88
Euro Yatırım Holding3,140,0010,56
Fade Gıda20,461,29230,53
Fenerbahçe Futbol33,060,5511,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-1,92-13,50
F-M İzmit Piston115,202,40-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri14,43-0,4110,74
Ford Otosan174,40-0,0642,79
Formet Celik Kapi Sanayi1,250,00-49,05
Frigo Pak Gıda20,627,34-1,72
Galata Wind Enerji4,000,50

Galatasaray Sportif3,250,00-19,75
Garanti Bankası8,060,00-20,60
Garanti Faktoring10,291,38-7,55
Garanti Yat. Ort.2,381,28-26,32
Gedik Y. Men. Değ.8,06-0,4936,01
Gediz Ambalaj41,182,8053,66
Gentaş4,82-1,03-17,77
Gersan Elektrik5,51-0,72-10,26
Global Men. Değ.6,092,011,33
Global Yat. Holding3,401,19-27,35
Good-Year7,181,84-9,89
Göltaş Çimento48,348,0517,16
Gözde Girişim6,010,67-24,69
GSD Denizcilik4,951,43-1,79
GSD Holding1,94-0,51-22,71
Gübre Fabrik.60,950,33-29,17
Güler Yat. Holding2,261,80-34,73
Halk GMYO3,042,01-0,26
Hatay Tekstil19,500,3643,01
Hedef Girişim2,790,3610,50
Hektaş9,30-0,7574,08
HUB Girişim12,661,28-30,44
Hürriyet Gzt.1,591,92-24,29
ICBC Turkey Bank5,010,20-22,92
İdealist Danışmanlık77,805,99478,01
İdealist GMYO5,900,17-13,24
İhlas Ev Aletleri1,111,83-40,42
İhlas Gayrimenkul1,135,61-9,60
İhlas Gazetecilik1,151,77-53,32
İhlas Holding0,623,33-44,77
İhlas Yayın Holding0,712,90-37,72
İndeks Bilgisayar6,760,3045,50
Info Yatırım6,161,65-4,50
İntema43,081,327,97
Inveo Yatırım Holding129,302,21192,40
İpek Doğal Enerji13,58-0,593,82
İskenderun Demir Çelik12,920,6242,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor

Son Dakika Haberleri
14:41 Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!
14:39 Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu
14:31 Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
14:27 İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
14:24 Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!
14:22 Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti
14:20 Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira
14:19 Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak
14:07 İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti
13:47 Beşiktaş'tan savunma hattını güçlendiriyor! Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif gitti
Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu         
14:39
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum         
14:25
Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı         
14:24
Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak         
14:20
İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti         
14:08
Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır         
13:59
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 14:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement