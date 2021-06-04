Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,10
|-1,13
|-21,19
|Acıpayam Selüloz
|17,53
|-1,30
|2,39
|Adel Kalemcilik
|22,86
|-0,26
|-33,23
|Adese Gayrimenkul
|1,38
|-1,43
|-50,71
|Afyon Çimento
|4,15
|-1,89
|-18,79
|Ak Enerji
|1,54
|0,65
|-30,32
|Akbank
|5,26
|0,00
|-22,17
|Akçansa
|18,16
|-0,06
|12,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|0,58
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,28
|-2,06
|-11,93
|Akın Tekstil
|37,44
|-1,37
|17,88
|Akiş GMYO
|1,93
|1,05
|-30,88
|Akmerkez GMYO
|41,46
|-0,62
|-33,61
|Aksa
|16,05
|0,44
|16,18
|Aksa Enerji
|13,79
|1,47
|85,35
|Aksigorta
|7,74
|0,39
|-11,02
|Aksu Enerji
|5,61
|2,37
|-25,67
|Alarko Carrıer
|306,40
|-0,20
|-16,03
|Alarko GMYO
|22,20
|0,63
|-12,36
|Alarko Holding
|9,57
|-0,21
|12,30
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,24
|-0,16
|-14,90
|Alkim Kağıt
|15,76
|0,32
|21,76
|Alkim Kimya
|15,79
|-0,13
|12,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|0,00
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|71,45
|-1,85
|43,01
|Anadolu Efes
|22,94
|1,15
|7,39
|Anadolu Grubu Holding
|22,96
|0,44
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,06
|-0,11
|12,75
|Anadolu Isuzu
|18,06
|-0,06
|0,33
|Anadolu Sigorta
|6,56
|0,00
|-9,15
|Anel Elektrik
|3,30
|-1,49
|4,10
|Arçelik
|31,48
|-0,51
|10,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,66
|1,47
|3,29
|Arena Bilgisayar
|41,10
|-2,33
|20,64
|Armada Bilgisayar
|45,16
|0,89
|-7,99
|Arsan Tekstil
|5,18
|-1,71
|28,37
|Arzum Ev Aletleri
|19,52
|-0,66
|-20,71
|Aselsan
|15,08
|0,33
|-17,37
|Ata GMYO
|3,89
|-2,99
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,37
|-1,25
|-5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|-0,45
|-21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|-12,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,56
|-0,70
|5,55
|Avrasya GMYO
|2,73
|-1,44
|4,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|1,23
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|7,77
|0,78
|29,50
|Aydem Enerji
|7,29
|-0,68
|Ayen Enerji
|5,47
|-1,44
|1,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,68
|2,07
|109,94
|Aygaz
|14,14
|1,80
|-0,33
|Bagfaş
|23,84
|1,36
|19,20
|Bak Ambalaj
|21,50
|0,56
|6,44
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-1,96
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|5,82
|-0,68
|24,09
|Banvit
|57,70
|1,14
|10,96
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|0,97
|-16,52
|Batı Çimento
|11,84
|-1,42
|151,38
|Batısöke Çimento
|2,54
|-3,05
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|12,74
|0,08
|20,08
|Bera Holding
|23,32
|0,34
|14,99
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|-1,53
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,80
|2,84
|43,56
|Beyaz Filo
|9,93
|-0,60
|-2,46
|Bilici Yatırım
|17,79
|-1,17
|167,92
|Bim Mağazalar
|61,95
|0,49
|-13,11
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,74
|0,23
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,38
|-0,83
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|12,21
|0,08
|-20,51
|Boğaziçi Beton
|4,18
|8,57
|Borusan Mannesmann
|28,16
|0,72
|1,29
|Borusan Yat. Paz.
|347,20
|-0,77
|-23,57
|Bosch Fren Sistemleri
|857,70
|0,30
|-30,25
|Bossa
|26,34
|-0,60
|47,56
|Brisa
|22,52
|0,54
|16,30
|Burçelik
|20,70
|-0,77
|-1,52
|Burçelik Vana
|25,88
|-0,99
|-47,89
|Bursa Çimento
|3,85
|-0,26
|-22,65
|Carrefoursa
|41,48
|-0,53
|-42,23
|Casa Emtia Petrol
|147,00
|-6,01
|38,68
|Ceo Event Medya
|11,03
|1,94
|71,54
|Coca Cola İçecek
|78,00
|-1,27
|22,82
|Cosmos Yat. Holding
|10,90
|3,61
|35,24
|Credıtwest Faktorıng
|3,21
|0,63
|-45,32
|Çan2 Termik
|7,57
|-5,26
|Çelebi
|281,60
|-1,88
|54,28
|Çelik Halat
|6,65
|-0,89
|-26,90
|Çemaş Döküm
|1,27
|0,79
|-25,41
|Çemtaş
|14,07
|-0,21
|-10,45
|Çimbeton
|246,90
|-0,80
|-16,73
|Çimentaş
|32,40
|-0,67
|-10,40
|Çimsa
|23,90
|-0,83
|34,27
|Çuhadaroğlu Metal
|8,18
|-2,04
|7,53
|Dagi Giyim
|2,12
|-0,93
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,65
|-1,27
|-9,69
|Dardanel
|19,18
|1,27
|-42,75
|Datagate Bilgisayar
|13,11
|1,79
|-18,62
|Demısaş Döküm
|6,68
|0,30
|3,16
|Denge Holding
|4,85
|1,25
|-11,50
|Deniz GMYO
|1,83
|0,55
|-0,65
|Derimod
|11,48
|1,15
|17,86
|Derlüks Yatırım Holding
|5,96
|4,20
|-32,43
|Desa Deri
|12,98
|1,09
|33,26
|Despec Bilgisayar
|10,18
|-0,39
|-22,05
|Deva Holding
|25,84
|1,10
|7,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,78
|-0,17
|9,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,60
|0,00
|76,94
|Ditaş Doğan
|17,91
|-1,05
|37,71
|DO-CO
|770,90
|-0,34
|22,37
|Doğan Burda
|13,49
|6,72
|-39,88
|Doğan Holding
|2,94
|0,34
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|0,43
|0,90
|Doğusan
|4,99
|-0,40
|13,93
|Doğuş GMYO
|8,94
|-0,89
|9,42
|Doğuş Otomotiv
|25,16
|-1,33
|-7,91
|Döktaş Dökümcülük
|35,50
|0,00
|15,94
|Duran Doğan Basım
|11,11
|-1,68
|5,91
|Dyo Boya
|12,51
|-0,56
|11,23
|Eczacıbaşı İlaç
|6,21
|-0,16
|-13,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,62
|3,66
|47,18
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|-3,25
|-28,31
|Ege Endüstri
|1.237,20
|-0,79
|-25,69
|Ege Gübre
|198,00
|0,87
|38,02
|Ege Profil
|29,04
|0,83
|-24,06
|Ege Seramik
|14,58
|-0,68
|41,69
|Egeplast
|32,90
|8,37
|-1,20
|Ekiz Kimya
|6,15
|0,49
|-13,74
|Emek Elektrik
|1,83
|-0,54
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|21,74
|3,62
|-40,99
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|0,52
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|11,02
|2,23
|-4,43
|Enka İnşaat
|8,97
|2,28
|27,38
|Erbosan
|95,90
|6,32
|136,47
|Ereğli Demir Çelik
|18,96
|-0,52
|44,33
|Ersu Gıda
|3,72
|-0,53
|-24,70
|Escort Teknoloji
|5,35
|-1,11
|-18,57
|Esenboğa Elektrik
|31,72
|3,05
|66,72
|Etiler Gıda
|6,30
|2,44
|58,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,84
|-1,02
|51,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|1,49
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-0,46
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,19
|-1,24
|12,32
|Fade Gıda
|20,38
|0,79
|229,24
|Fenerbahçe Futbol
|33,36
|0,97
|12,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-0,40
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|113,90
|-1,64
|-7,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,96
|-0,21
|7,14
|Ford Otosan
|177,70
|1,78
|45,49
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|22,76
|7,77
|8,48
|Galata Wind Enerji
|3,92
|-0,25
|Galatasaray Sportif
|3,26
|0,00
|-19,51
|Garanti Bankası
|8,04
|0,00
|-20,80
|Garanti Faktoring
|10,25
|0,39
|-7,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-0,84
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,87
|-0,51
|32,80
|Gediz Ambalaj
|40,68
|-1,17
|51,79
|Gentaş
|4,64
|-2,32
|-20,84
|Gersan Elektrik
|5,49
|0,92
|-10,59
|Global Men. Değ.
|5,99
|-1,16
|-0,33
|Global Yat. Holding
|3,39
|0,30
|-27,56
|Good-Year
|7,12
|-1,66
|-10,65
|Göltaş Çimento
|47,26
|-0,63
|14,54
|Gözde Girişim
|5,93
|-0,17
|-25,69
|GSD Denizcilik
|4,94
|0,41
|-1,98
|GSD Holding
|1,92
|-1,03
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|60,20
|-0,33
|-30,04
|Güler Yat. Holding
|2,24
|0,00
|-35,31
|Halk GMYO
|2,99
|-1,97
|-1,90
|Hatay Tekstil
|19,22
|-0,93
|40,96
|Hedef Girişim
|2,76
|-0,72
|9,32
|Hektaş
|9,17
|-0,54
|71,65
|HUB Girişim
|12,90
|-1,45
|-29,12
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|0,65
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|4,65
|-20,31
|İdealist Danışmanlık
|77,30
|-2,15
|474,29
|İdealist GMYO
|5,85
|0,34
|-13,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-0,90
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|0,00
|-53,32
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|1,41
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|-0,15
|41,63
|Info Yatırım
|6,05
|0,17
|-6,20
|İntema
|41,94
|-0,85
|5,11
|Inveo Yatırım Holding
|124,50
|-2,05
|181,55
|İpek Doğal Enerji
|14,11
|4,44
|7,87
|İskenderun Demir Çelik
|12,74
|0,08
|40,99
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi