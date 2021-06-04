Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,10 -1,13 -21,19 Acıpayam Selüloz 17,53 -1,30 2,39 Adel Kalemcilik 22,86 -0,26 -33,23 Adese Gayrimenkul 1,38 -1,43 -50,71 Afyon Çimento 4,15 -1,89 -18,79 Ak Enerji 1,54 0,65 -30,32 Akbank 5,26 0,00 -22,17 Akçansa 18,16 -0,06 12,78 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 0,58 -28,43 Akfen GMYO 4,28 -2,06 -11,93 Akın Tekstil 37,44 -1,37 17,88 Akiş GMYO 1,93 1,05 -30,88 Akmerkez GMYO 41,46 -0,62 -33,61 Aksa 16,05 0,44 16,18 Aksa Enerji 13,79 1,47 85,35 Aksigorta 7,74 0,39 -11,02 Aksu Enerji 5,61 2,37 -25,67 Alarko Carrıer 306,40 -0,20 -16,03 Alarko GMYO 22,20 0,63 -12,36 Alarko Holding 9,57 -0,21 12,30 Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,24 -0,16 -14,90 Alkim Kağıt 15,76 0,32 21,76 Alkim Kimya 15,79 -0,13 12,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 0,00 -2,74 Altınyunus Çeşme 71,45 -1,85 43,01 Anadolu Efes 22,94 1,15 7,39 Anadolu Grubu Holding 22,96 0,44 -12,11 Anadolu Hayat Emek. 9,06 -0,11 12,75 Anadolu Isuzu 18,06 -0,06 0,33 Anadolu Sigorta 6,56 0,00 -9,15 Anel Elektrik 3,30 -1,49 4,10 Arçelik 31,48 -0,51 10,62 ARD Bilişim Teknolojileri 49,66 1,47 3,29 Arena Bilgisayar 41,10 -2,33 20,64 Armada Bilgisayar 45,16 0,89 -7,99 Arsan Tekstil 5,18 -1,71 28,37 Arzum Ev Aletleri 19,52 -0,66 -20,71 Aselsan 15,08 0,33 -17,37 Ata GMYO 3,89 -2,99 -29,40 Atakule GMYO 2,37 -1,25 -5,95 Atlantis Yatırım Holding 4,38 -0,45 -21,22 Atlas Yat. Ort. 1,53 0,66 -12,57 ATP Ticari Bilgisayar 26,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,56 -0,70 5,55 Avrasya GMYO 2,73 -1,44 4,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 1,23 3,12 Avrupa Yatırım Holding 7,77 0,78 29,50 Aydem Enerji 7,29 -0,68 Ayen Enerji 5,47 -1,44 1,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,68 2,07 109,94 Aygaz 14,14 1,80 -0,33 Bagfaş 23,84 1,36 19,20 Bak Ambalaj 21,50 0,56 6,44 Balatacılar Balatacılık 6,00 -1,96 -27,18 Bantaş Ambalaj 5,82 -0,68 24,09 Banvit 57,70 1,14 10,96 Baştaş Başkent Çimento 14,50 0,97 -16,52 Batı Çimento 11,84 -1,42 151,38 Batısöke Çimento 2,54 -3,05 4,10 Bayrak Taban Sanayi 12,74 0,08 20,08 Bera Holding 23,32 0,34 14,99 Berkosan Yalıtım 10,30 -1,53 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,80 2,84 43,56 Beyaz Filo 9,93 -0,60 -2,46 Bilici Yatırım 17,79 -1,17 167,92 Bim Mağazalar 61,95 0,49 -13,11 Biotrend Çevre ve Enerji 17,74 0,23 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,38 -0,83 -31,21 Bizim Mağazaları 12,21 0,08 -20,51 Boğaziçi Beton 4,18 8,57 Borusan Mannesmann 28,16 0,72 1,29 Borusan Yat. Paz. 347,20 -0,77 -23,57 Bosch Fren Sistemleri 857,70 0,30 -30,25 Bossa 26,34 -0,60 47,56 Brisa 22,52 0,54 16,30 Burçelik 20,70 -0,77 -1,52 Burçelik Vana 25,88 -0,99 -47,89 Bursa Çimento 3,85 -0,26 -22,65 Carrefoursa 41,48 -0,53 -42,23 Casa Emtia Petrol 147,00 -6,01 38,68 Ceo Event Medya 11,03 1,94 71,54 Coca Cola İçecek 78,00 -1,27 22,82 Cosmos Yat. Holding 10,90 3,61 35,24 Credıtwest Faktorıng 3,21 0,63 -45,32 Çan2 Termik 7,57 -5,26 Çelebi 281,60 -1,88 54,28 Çelik Halat 6,65 -0,89 -26,90 Çemaş Döküm 1,27 0,79 -25,41 Çemtaş 14,07 -0,21 -10,45 Çimbeton 246,90 -0,80 -16,73 Çimentaş 32,40 -0,67 -10,40 Çimsa 23,90 -0,83 34,27 Çuhadaroğlu Metal 8,18 -2,04 7,53 Dagi Giyim 2,12 -0,93 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,65 -1,27 -9,69 Dardanel 19,18 1,27 -42,75 Datagate Bilgisayar 13,11 1,79 -18,62 Demısaş Döküm 6,68 0,30 3,16 Denge Holding 4,85 1,25 -11,50 Deniz GMYO 1,83 0,55 -0,65 Derimod 11,48 1,15 17,86 Derlüks Yatırım Holding 5,96 4,20 -32,43 Desa Deri 12,98 1,09 33,26 Despec Bilgisayar 10,18 -0,39 -22,05 Deva Holding 25,84 1,10 7,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,78 -0,17 9,33 Diriteks Diriliş Tekstil 6,60 0,00 76,94 Ditaş Doğan 17,91 -1,05 37,71 DO-CO 770,90 -0,34 22,37 Doğan Burda 13,49 6,72 -39,88 Doğan Holding 2,94 0,34 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 0,43 0,90 Doğusan 4,99 -0,40 13,93 Doğuş GMYO 8,94 -0,89 9,42 Doğuş Otomotiv 25,16 -1,33 -7,91 Döktaş Dökümcülük 35,50 0,00 15,94 Duran Doğan Basım 11,11 -1,68 5,91 Dyo Boya 12,51 -0,56 11,23 Eczacıbaşı İlaç 6,21 -0,16 -13,77 Eczacıbaşı Yatırım 39,62 3,66 47,18 Edip Gayrimenkul 2,38 -3,25 -28,31 Ege Endüstri 1.237,20 -0,79 -25,69 Ege Gübre 198,00 0,87 38,02 Ege Profil 29,04 0,83 -24,06 Ege Seramik 14,58 -0,68 41,69 Egeplast 32,90 8,37 -1,20 Ekiz Kimya 6,15 0,49 -13,74 Emek Elektrik 1,83 -0,54 -35,91 Eminiş Ambalaj 21,74 3,62 -40,99 Emlak Konut GMYO 1,95 0,52 -7,79 Enerjisa Enerji 11,02 2,23 -4,43 Enka İnşaat 8,97 2,28 27,38 Erbosan 95,90 6,32 136,47 Ereğli Demir Çelik 18,96 -0,52 44,33 Ersu Gıda 3,72 -0,53 -24,70 Escort Teknoloji 5,35 -1,11 -18,57 Esenboğa Elektrik 31,72 3,05 66,72 Etiler Gıda 6,30 2,44 58,29 Euro Kapital Yat. Ort. 5,84 -1,02 51,69 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 1,49 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,30 -0,46 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,19 -1,24 12,32 Fade Gıda 20,38 0,79 229,24 Fenerbahçe Futbol 33,36 0,97 12,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -0,40 -15,53 F-M İzmit Piston 113,90 -1,64 -7,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,96 -0,21 7,14 Ford Otosan 177,70 1,78 45,49 Formet Celik Kapi Sanayi 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 22,76 7,77 8,48 Galata Wind Enerji 3,92 -0,25 Galatasaray Sportif 3,26 0,00 -19,51 Garanti Bankası 8,04 0,00 -20,80 Garanti Faktoring 10,25 0,39 -7,91 Garanti Yat. Ort. 2,36 -0,84 -26,93 Gedik Y. Men. Değ. 7,87 -0,51 32,80 Gediz Ambalaj 40,68 -1,17 51,79 Gentaş 4,64 -2,32 -20,84 Gersan Elektrik 5,49 0,92 -10,59 Global Men. Değ. 5,99 -1,16 -0,33 Global Yat. Holding 3,39 0,30 -27,56 Good-Year 7,12 -1,66 -10,65 Göltaş Çimento 47,26 -0,63 14,54 Gözde Girişim 5,93 -0,17 -25,69 GSD Denizcilik 4,94 0,41 -1,98 GSD Holding 1,92 -1,03 -23,51 Gübre Fabrik. 60,20 -0,33 -30,04 Güler Yat. Holding 2,24 0,00 -35,31 Halk GMYO 2,99 -1,97 -1,90 Hatay Tekstil 19,22 -0,93 40,96 Hedef Girişim 2,76 -0,72 9,32 Hektaş 9,17 -0,54 71,65 HUB Girişim 12,90 -1,45 -29,12 Hürriyet Gzt. 1,56 0,65 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,18 4,65 -20,31 İdealist Danışmanlık 77,30 -2,15 474,29 İdealist GMYO 5,85 0,34 -13,97 İhlas Ev Aletleri 1,10 -0,90 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,14 0,00 -8,80 İhlas Gazetecilik 1,15 0,00 -53,32 İhlas Holding 0,62 0,00 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,72 1,41 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,58 -0,15 41,63 Info Yatırım 6,05 0,17 -6,20 İntema 41,94 -0,85 5,11 Inveo Yatırım Holding 124,50 -2,05 181,55 İpek Doğal Enerji 14,11 4,44 7,87 İskenderun Demir Çelik 12,74 0,08 40,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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