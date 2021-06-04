Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.06.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,10-1,13-21,19
Acıpayam Selüloz17,53-1,302,39
Adel Kalemcilik22,86-0,26-33,23
Adese Gayrimenkul1,38-1,43-50,71
Afyon Çimento4,15-1,89-18,79
Ak Enerji1,540,65-30,32
Akbank5,260,00-22,17
Akçansa18,16-0,0612,78
Akdeniz Yatırım Hold.1,720,58-28,43
Akfen GMYO4,28-2,06-11,93
Akın Tekstil37,44-1,3717,88
Akiş GMYO1,931,05-30,88
Akmerkez GMYO41,46-0,62-33,61
Aksa16,050,4416,18
Aksa Enerji13,791,4785,35
Aksigorta7,740,39-11,02
Aksu Enerji5,612,37-25,67
Alarko Carrıer306,40-0,20-16,03
Alarko GMYO22,200,63-12,36
Alarko Holding9,57-0,2112,30
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,24-0,16-14,90
Alkim Kağıt15,760,3221,76
Alkim Kimya15,79-0,1312,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,130,00-2,74
Altınyunus Çeşme71,45-1,8543,01
Anadolu Efes22,941,157,39
Anadolu Grubu Holding22,960,44-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,06-0,1112,75
Anadolu Isuzu18,06-0,060,33
Anadolu Sigorta6,560,00-9,15
Anel Elektrik3,30-1,494,10
Arçelik31,48-0,5110,62
ARD Bilişim Teknolojileri49,661,473,29
Arena Bilgisayar41,10-2,3320,64
Armada Bilgisayar45,160,89-7,99
Arsan Tekstil5,18-1,7128,37
Arzum Ev Aletleri19,52-0,66-20,71
Aselsan15,080,33-17,37
Ata GMYO3,89-2,99-29,40
Atakule GMYO2,37-1,25-5,95
Atlantis Yatırım Holding4,38-0,45-21,22
Atlas Yat. Ort.1,530,66-12,57
ATP Ticari Bilgisayar26,40

AvivaSA Emeklilik Hayat18,56-0,705,55
Avrasya GMYO2,73-1,444,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,301,233,12
Avrupa Yatırım Holding7,770,7829,50
Aydem Enerji7,29-0,68

Ayen Enerji5,47-1,441,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,682,07109,94
Aygaz14,141,80-0,33
Bagfaş23,841,3619,20
Bak Ambalaj21,500,566,44
Balatacılar Balatacılık6,00-1,96-27,18
Bantaş Ambalaj5,82-0,6824,09
Banvit57,701,1410,96
Baştaş Başkent Çimento14,500,97-16,52
Batı Çimento11,84-1,42151,38
Batısöke Çimento2,54-3,054,10
Bayrak Taban Sanayi12,740,0820,08
Bera Holding23,320,3414,99
Berkosan Yalıtım10,30-1,5315,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,802,8443,56
Beyaz Filo9,93-0,60-2,46
Bilici Yatırım17,79-1,17167,92
Bim Mağazalar61,950,49-13,11
Biotrend Çevre ve Enerji17,740,23

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,38-0,83-31,21
Bizim Mağazaları12,210,08-20,51
Boğaziçi Beton4,188,57

Borusan Mannesmann28,160,721,29
Borusan Yat. Paz.347,20-0,77-23,57
Bosch Fren Sistemleri857,700,30-30,25
Bossa26,34-0,6047,56
Brisa22,520,5416,30
Burçelik20,70-0,77-1,52
Burçelik Vana25,88-0,99-47,89
Bursa Çimento3,85-0,26-22,65
Carrefoursa41,48-0,53-42,23
Casa Emtia Petrol147,00-6,0138,68
Ceo Event Medya11,031,9471,54
Coca Cola İçecek78,00-1,2722,82
Cosmos Yat. Holding10,903,6135,24
Credıtwest Faktorıng3,210,63-45,32
Çan2 Termik7,57-5,26

Çelebi281,60-1,8854,28
Çelik Halat6,65-0,89-26,90
Çemaş Döküm1,270,79-25,41
Çemtaş14,07-0,21-10,45
Çimbeton246,90-0,80-16,73
Çimentaş32,40-0,67-10,40
Çimsa23,90-0,8334,27
Çuhadaroğlu Metal8,18-2,047,53
Dagi Giyim2,12-0,93-37,76
Dagi Yatırım Holding11,65-1,27-9,69
Dardanel19,181,27-42,75
Datagate Bilgisayar13,111,79-18,62
Demısaş Döküm6,680,303,16
Denge Holding4,851,25-11,50
Deniz GMYO1,830,55-0,65
Derimod11,481,1517,86
Derlüks Yatırım Holding5,964,20-32,43
Desa Deri12,981,0933,26
Despec Bilgisayar10,18-0,39-22,05
Deva Holding25,841,107,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,78-0,179,33
Diriteks Diriliş Tekstil6,600,0076,94
Ditaş Doğan17,91-1,0537,71
DO-CO770,90-0,3422,37
Doğan Burda13,496,72-39,88
Doğan Holding2,940,34-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,350,430,90
Doğusan4,99-0,4013,93
Doğuş GMYO8,94-0,899,42
Doğuş Otomotiv25,16-1,33-7,91
Döktaş Dökümcülük35,500,0015,94
Duran Doğan Basım11,11-1,685,91
Dyo Boya12,51-0,5611,23
Eczacıbaşı İlaç6,21-0,16-13,77
Eczacıbaşı Yatırım39,623,6647,18
Edip Gayrimenkul2,38-3,25-28,31
Ege Endüstri1.237,20-0,79-25,69
Ege Gübre198,000,8738,02
Ege Profil29,040,83-24,06
Ege Seramik14,58-0,6841,69
Egeplast32,908,37-1,20
Ekiz Kimya6,150,49-13,74
Emek Elektrik1,83-0,54-35,91
Eminiş Ambalaj21,743,62-40,99
Emlak Konut GMYO1,950,52-7,79
Enerjisa Enerji11,022,23-4,43
Enka İnşaat8,972,2827,38
Erbosan95,906,32136,47
Ereğli Demir Çelik18,96-0,5244,33
Ersu Gıda3,72-0,53-24,70
Escort Teknoloji5,35-1,11-18,57
Esenboğa Elektrik31,723,0566,72
Etiler Gıda6,302,4458,29
Euro Kapital Yat. Ort.5,84-1,0251,69
Euro Trend Yat. Ort.3,411,49-5,28
Euro Yat. Ort.4,30-0,46-4,66
Euro Yatırım Holding3,19-1,2412,32
Fade Gıda20,380,79229,24
Fenerbahçe Futbol33,360,9712,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-0,40-15,53
F-M İzmit Piston113,90-1,64-7,09
Fonet Bilgi Teknolojileri13,96-0,217,14
Ford Otosan177,701,7845,49
Formet Celik Kapi Sanayi1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda22,767,778,48
Galata Wind Enerji3,92-0,25

Galatasaray Sportif3,260,00-19,51
Garanti Bankası8,040,00-20,80
Garanti Faktoring10,250,39-7,91
Garanti Yat. Ort.2,36-0,84-26,93
Gedik Y. Men. Değ.7,87-0,5132,80
Gediz Ambalaj40,68-1,1751,79
Gentaş4,64-2,32-20,84
Gersan Elektrik5,490,92-10,59
Global Men. Değ.5,99-1,16-0,33
Global Yat. Holding3,390,30-27,56
Good-Year7,12-1,66-10,65
Göltaş Çimento47,26-0,6314,54
Gözde Girişim5,93-0,17-25,69
GSD Denizcilik4,940,41-1,98
GSD Holding1,92-1,03-23,51
Gübre Fabrik.60,20-0,33-30,04
Güler Yat. Holding2,240,00-35,31
Halk GMYO2,99-1,97-1,90
Hatay Tekstil19,22-0,9340,96
Hedef Girişim2,76-0,729,32
Hektaş9,17-0,5471,65
HUB Girişim12,90-1,45-29,12
Hürriyet Gzt.1,560,65-25,71
ICBC Turkey Bank5,184,65-20,31
İdealist Danışmanlık77,30-2,15474,29
İdealist GMYO5,850,34-13,97
İhlas Ev Aletleri1,10-0,90-40,96
İhlas Gayrimenkul1,140,00-8,80
İhlas Gazetecilik1,150,00-53,32
İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,721,41-36,84
İndeks Bilgisayar6,58-0,1541,63
Info Yatırım6,050,17-6,20
İntema41,94-0,855,11
Inveo Yatırım Holding124,50-2,05181,55
İpek Doğal Enerji14,114,447,87
İskenderun Demir Çelik12,740,0840,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Son Dakika Haberleri
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti         
14:51
Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!         
14:42
Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor         
14:21
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
12:48
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement