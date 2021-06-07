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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.06.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım6,100,49-21,19

Acıpayam Selüloz17,31-0,971,11

Adel Kalemcilik22,500,00-34,28

Adese Gayrimenkul1,370,00-51,07

Afyon Çimento4,150,00-18,79

Ak Enerji1,49-1,32-32,58

Akbank5,381,89-20,39

Akçansa17,87-0,1710,98

Akdeniz Yatırım Hold.1,710,00-28,84

Akfen GMYO4,280,47-11,93

Akın Tekstil37,600,8018,39

Akiş GMYO1,951,56-30,16

Akmerkez GMYO42,980,42-31,18

Aksa15,83-0,1314,59

Aksa Enerji13,49-0,6681,32

Aksigorta7,730,26-11,13

Aksu Enerji5,530,00-26,73

Alarko Carrıer320,001,30-12,30

Alarko GMYO22,380,81-11,65

Alarko Holding9,732,4214,18

Albaraka Türk1,621,25-16,49

Alcatel Lucent Teletaş25,160,16-15,17

Alkim Kağıt15,840,8922,38

Alkim Kimya15,850,3812,52

Altınyağ Madencilik ve Enerji2,11-0,94-3,65

Altınyunus Çeşme70,75-1,1241,61

Anadolu Efes23,302,109,08

Anadolu Grubu Holding23,481,91-10,12

Anadolu Hayat Emek.9,14-0,3313,75

Anadolu Isuzu18,000,060,00

Anadolu Sigorta6,41-0,93-11,22

Anel Elektrik3,21-1,831,26

Arçelik31,580,9610,97

ARD Bilişim Teknolojileri49,62-0,043,20

Arena Bilgisayar42,220,6223,92

Armada Bilgisayar45,060,94-8,19

Arsan Tekstil5,18-0,1928,37

Arzum Ev Aletleri19,991,22-18,81

Aselsan15,412,19-15,56

Ata GMYO3,840,79-30,31

Atakule GMYO2,273,10-3,04

Atlantis Yatırım Holding4,310,00-22,48

Atlas Yat. Ort.1,571,29-10,29

ATP Ticari Bilgisayar29,0410,00

AvivaSA Emeklilik Hayat18,34-1,344,30

Avrasya GMYO2,72-0,373,84

Avrasya Petrol ve Tur.3,320,613,75

Avrupa Yatırım Holding7,59-1,1726,50

Aydem Enerji7,200,00

Ayen Enerji5,22-1,51-3,51

Ayes Çelik Hasır ve Çit21,50-4,1990,61

Aygaz14,100,71-0,61

Bagfaş24,600,8223,00

Bak Ambalaj21,320,095,54

Balatacılar Balatacılık5,990,00-27,31

Bantaş Ambalaj5,76-1,0322,81

Banvit57,20-2,1410,00

Baştaş Başkent Çimento14,000,07-19,40

Batı Çimento11,73-0,68149,04

Batısöke Çimento2,54-0,394,10

Bayrak Taban Sanayi12,491,5417,72

Bera Holding23,56-0,5116,17

Berkosan Yalıtım10,260,3915,02

Beşiktaş Futbol Yat.6,212,3153,71

Beyaz Filo10,384,431,96

Bilici Yatırım18,181,00173,80

Bim Mağazalar62,450,40-12,41

Biotrend Çevre ve Enerji17,920,34

Birko Mensucat1,101,85-0,90

Birlik Mensucat2,370,00-31,50

Bizim Mağazaları12,270,82-20,12

Boğaziçi Beton4,17-1,42

Borusan Mannesmann28,460,922,37

Borusan Yat. Paz.351,50-0,34-22,62

Bosch Fren Sistemleri868,60-0,50-29,37

Bossa26,701,1449,58

Brisa22,42-0,8815,79

Burçelik20,700,39-1,52

Burçelik Vana26,061,01-47,52

Bursa Çimento3,921,82-21,25

Carrefoursa40,76-0,59-43,23

Casa Emtia Petrol166,007,7956,60

Ceo Event Medya10,84-0,8268,58

Coca Cola İçecek80,251,5826,36

Cosmos Yat. Holding11,000,0036,48

Credıtwest Faktorıng3,330,00-43,27

Çan2 Termik7,843,98

Çelebi281,90-0,0454,44

Çelik Halat6,36-2,45-30,09

Çemaş Döküm1,281,59-24,82

Çemtaş14,130,50-10,06

Çimbeton243,60-1,22-17,84

Çimentaş32,20-0,43-10,95

Çimsa23,640,0032,81

Çuhadaroğlu Metal8,084,536,21

Dagi Giyim2,151,42-36,88

Dagi Yatırım Holding11,630,00-9,84

Dardanel18,45-1,70-44,93

Datagate Bilgisayar13,601,34-15,58

Demısaş Döküm6,57-0,611,46

Denge Holding4,97-0,20-9,31

Deniz GMYO1,882,172,06

Derimod11,901,2822,18

Derlüks Yatırım Holding5,34-3,26-39,46

Desa Deri12,51-5,3728,44

Despec Bilgisayar10,270,49-21,36

Deva Holding25,900,477,65

Dinamik Isı Makina Yalıtım11,97-0,2511,09

Diriteks Diriliş Tekstil6,06-1,4662,47

Ditaş Doğan17,93-0,5037,86

DO-CO770,00-0,5722,22

Doğan Burda13,60-2,16-39,39

Doğan Holding2,981,02-0,61

Doğtaş Kelebek Mobilya2,372,161,76

Doğusan4,991,2213,93

Doğuş GMYO9,030,3310,53

Doğuş Otomotiv25,240,40-7,62

Döktaş Dökümcülük33,50-1,599,41

Duran Doğan Basım11,220,276,96

Dyo Boya12,48-0,0810,96

Eczacıbaşı İlaç6,230,65-13,50

Eczacıbaşı Yatırım38,56-1,5843,24

Edip Gayrimenkul2,370,00-28,61

Ege Endüstri1.239,700,12-25,54

Ege Gübre202,300,5041,02

Ege Profil29,120,55-23,85

Ege Seramik13,58-0,9540,54

Egeplast31,24-3,58-6,19

Ekiz Kimya6,200,32-13,04

Emek Elektrik1,84-1,08-35,56

Eminiş Ambalaj23,003,60-37,57

Emlak Konut GMYO1,992,05-5,89

Enerjisa Enerji10,80-0,37-6,33

Enka İnşaat9,05-0,3328,52

Erbosan94,70-2,72133,51

Ereğli Demir Çelik19,000,4844,64

Ersu Gıda3,741,08-24,29

Escort Teknoloji5,620,72-14,46

Esenboğa Elektrik31,401,1665,04

Etiler Gıda6,13-0,4954,02

Euro Kapital Yat. Ort.5,984,3655,32

Euro Trend Yat. Ort.3,686,982,22

Euro Yat. Ort.4,29-0,46-4,88

Euro Yatırım Holding3,191,2712,32

Fade Gıda21,563,65248,30

Fenerbahçe Futbol33,561,0213,53

Flap Kongre Toplantı Hiz.2,532,85-14,18

F-M İzmit Piston113,40-0,53-7,50

Fonet Bilgi Teknolojileri14,08-1,338,06

Ford Otosan177,50-0,8445,33

Formet Celik Kapi Sanayi1,250,00-49,05

Frigo Pak Gıda23,440,9511,73

Galata Wind Enerji3,900,26

Galatasaray Sportif3,341,21-17,53

Garanti Bankası8,221,48-19,02

Garanti Faktoring10,420,97-6,38

Garanti Yat. Ort.2,422,54-25,08

Gedik Y. Men. Değ.7,990,3834,83

Gediz Ambalaj40,440,1550,90

Gentaş4,61-0,65-21,35

Gersan Elektrik5,511,47-10,26

Global Men. Değ.6,050,670,67

Global Yat. Holding3,450,00-26,28

Good-Year7,100,00-10,90

Göltaş Çimento50,053,2021,30

Gözde Girişim5,960,85-25,31

GSD Denizcilik5,242,953,97

GSD Holding1,941,04-22,71

Gübre Fabrik.59,900,08-30,39

Güler Yat. Holding2,350,00-32,13

Halk GMYO2,980,68-2,23

Hatay Tekstil19,813,6145,28

Hedef Girişim2,822,1711,69

Hektaş9,07-0,4469,78

HUB Girişim13,354,22-26,65

Hürriyet Gzt.1,53-0,65-27,14

ICBC Turkey Bank5,33-1,11-18,00

İdealist Danışmanlık77,05-1,03472,44

İdealist GMYO5,800,35-14,71

İhlas Ev Aletleri1,120,90-39,88

İhlas Gayrimenkul1,183,51-5,60

İhlas Gazetecilik1,12-1,75-54,54

İhlas Holding0,621,64-44,77

İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09

İndeks Bilgisayar6,45-0,9238,83

Info Yatırım6,150,99-4,65

İntema41,94-1,275,11

Inveo Yatırım Holding125,900,40184,71

İpek Doğal Enerji13,900,006,27

İskenderun Demir Çelik12,620,0039,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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