Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,10
|0,49
|-21,19
|Acıpayam Selüloz
|17,31
|-0,97
|1,11
|Adel Kalemcilik
|22,50
|0,00
|-34,28
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|0,00
|-51,07
|Afyon Çimento
|4,15
|0,00
|-18,79
|Ak Enerji
|1,49
|-1,32
|-32,58
|Akbank
|5,38
|1,89
|-20,39
|Akçansa
|17,87
|-0,17
|10,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|0,00
|-28,84
|Akfen GMYO
|4,28
|0,47
|-11,93
|Akın Tekstil
|37,60
|0,80
|18,39
|Akiş GMYO
|1,95
|1,56
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|42,98
|0,42
|-31,18
|Aksa
|15,83
|-0,13
|14,59
|Aksa Enerji
|13,49
|-0,66
|81,32
|Aksigorta
|7,73
|0,26
|-11,13
|Aksu Enerji
|5,53
|0,00
|-26,73
|Alarko Carrıer
|320,00
|1,30
|-12,30
|Alarko GMYO
|22,38
|0,81
|-11,65
|Alarko Holding
|9,73
|2,42
|14,18
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,16
|0,16
|-15,17
|Alkim Kağıt
|15,84
|0,89
|22,38
|Alkim Kimya
|15,85
|0,38
|12,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,11
|-0,94
|-3,65
|Altınyunus Çeşme
|70,75
|-1,12
|41,61
|Anadolu Efes
|23,30
|2,10
|9,08
|Anadolu Grubu Holding
|23,48
|1,91
|-10,12
|Anadolu Hayat Emek.
|9,14
|-0,33
|13,75
|Anadolu Isuzu
|18,00
|0,06
|0,00
|Anadolu Sigorta
|6,41
|-0,93
|-11,22
|Anel Elektrik
|3,21
|-1,83
|1,26
|Arçelik
|31,58
|0,96
|10,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,62
|-0,04
|3,20
|Arena Bilgisayar
|42,22
|0,62
|23,92
|Armada Bilgisayar
|45,06
|0,94
|-8,19
|Arsan Tekstil
|5,18
|-0,19
|28,37
|Arzum Ev Aletleri
|19,99
|1,22
|-18,81
|Aselsan
|15,41
|2,19
|-15,56
|Ata GMYO
|3,84
|0,79
|-30,31
|Atakule GMYO
|2,27
|3,10
|-3,04
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|0,00
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|1,29
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,04
|10,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,34
|-1,34
|4,30
|Avrasya GMYO
|2,72
|-0,37
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,32
|0,61
|3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,59
|-1,17
|26,50
|Aydem Enerji
|7,20
|0,00
|Ayen Enerji
|5,22
|-1,51
|-3,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,50
|-4,19
|90,61
|Aygaz
|14,10
|0,71
|-0,61
|Bagfaş
|24,60
|0,82
|23,00
|Bak Ambalaj
|21,32
|0,09
|5,54
|Balatacılar Balatacılık
|5,99
|0,00
|-27,31
|Bantaş Ambalaj
|5,76
|-1,03
|22,81
|Banvit
|57,20
|-2,14
|10,00
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|0,07
|-19,40
|Batı Çimento
|11,73
|-0,68
|149,04
|Batısöke Çimento
|2,54
|-0,39
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|12,49
|1,54
|17,72
|Bera Holding
|23,56
|-0,51
|16,17
|Berkosan Yalıtım
|10,26
|0,39
|15,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,21
|2,31
|53,71
|Beyaz Filo
|10,38
|4,43
|1,96
|Bilici Yatırım
|18,18
|1,00
|173,80
|Bim Mağazalar
|62,45
|0,40
|-12,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,92
|0,34
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,37
|0,00
|-31,50
|Bizim Mağazaları
|12,27
|0,82
|-20,12
|Boğaziçi Beton
|4,17
|-1,42
|Borusan Mannesmann
|28,46
|0,92
|2,37
|Borusan Yat. Paz.
|351,50
|-0,34
|-22,62
|Bosch Fren Sistemleri
|868,60
|-0,50
|-29,37
|Bossa
|26,70
|1,14
|49,58
|Brisa
|22,42
|-0,88
|15,79
|Burçelik
|20,70
|0,39
|-1,52
|Burçelik Vana
|26,06
|1,01
|-47,52
|Bursa Çimento
|3,92
|1,82
|-21,25
|Carrefoursa
|40,76
|-0,59
|-43,23
|Casa Emtia Petrol
|166,00
|7,79
|56,60
|Ceo Event Medya
|10,84
|-0,82
|68,58
|Coca Cola İçecek
|80,25
|1,58
|26,36
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|0,00
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,33
|0,00
|-43,27
|Çan2 Termik
|7,84
|3,98
|Çelebi
|281,90
|-0,04
|54,44
|Çelik Halat
|6,36
|-2,45
|-30,09
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,59
|-24,82
|Çemtaş
|14,13
|0,50
|-10,06
|Çimbeton
|243,60
|-1,22
|-17,84
|Çimentaş
|32,20
|-0,43
|-10,95
|Çimsa
|23,64
|0,00
|32,81
|Çuhadaroğlu Metal
|8,08
|4,53
|6,21
|Dagi Giyim
|2,15
|1,42
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|11,63
|0,00
|-9,84
|Dardanel
|18,45
|-1,70
|-44,93
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|1,34
|-15,58
|Demısaş Döküm
|6,57
|-0,61
|1,46
|Denge Holding
|4,97
|-0,20
|-9,31
|Deniz GMYO
|1,88
|2,17
|2,06
|Derimod
|11,90
|1,28
|22,18
|Derlüks Yatırım Holding
|5,34
|-3,26
|-39,46
|Desa Deri
|12,51
|-5,37
|28,44
|Despec Bilgisayar
|10,27
|0,49
|-21,36
|Deva Holding
|25,90
|0,47
|7,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,97
|-0,25
|11,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,06
|-1,46
|62,47
|Ditaş Doğan
|17,93
|-0,50
|37,86
|DO-CO
|770,00
|-0,57
|22,22
|Doğan Burda
|13,60
|-2,16
|-39,39
|Doğan Holding
|2,98
|1,02
|-0,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|2,16
|1,76
|Doğusan
|4,99
|1,22
|13,93
|Doğuş GMYO
|9,03
|0,33
|10,53
|Doğuş Otomotiv
|25,24
|0,40
|-7,62
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|-1,59
|9,41
|Duran Doğan Basım
|11,22
|0,27
|6,96
|Dyo Boya
|12,48
|-0,08
|10,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|0,65
|-13,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,56
|-1,58
|43,24
|Edip Gayrimenkul
|2,37
|0,00
|-28,61
|Ege Endüstri
|1.239,70
|0,12
|-25,54
|Ege Gübre
|202,30
|0,50
|41,02
|Ege Profil
|29,12
|0,55
|-23,85
|Ege Seramik
|13,58
|-0,95
|40,54
|Egeplast
|31,24
|-3,58
|-6,19
|Ekiz Kimya
|6,20
|0,32
|-13,04
|Emek Elektrik
|1,84
|-1,08
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|3,60
|-37,57
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|2,05
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|10,80
|-0,37
|-6,33
|Enka İnşaat
|9,05
|-0,33
|28,52
|Erbosan
|94,70
|-2,72
|133,51
|Ereğli Demir Çelik
|19,00
|0,48
|44,64
|Ersu Gıda
|3,74
|1,08
|-24,29
|Escort Teknoloji
|5,62
|0,72
|-14,46
|Esenboğa Elektrik
|31,40
|1,16
|65,04
|Etiler Gıda
|6,13
|-0,49
|54,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,98
|4,36
|55,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|6,98
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-0,46
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,19
|1,27
|12,32
|Fade Gıda
|21,56
|3,65
|248,30
|Fenerbahçe Futbol
|33,56
|1,02
|13,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|2,85
|-14,18
|F-M İzmit Piston
|113,40
|-0,53
|-7,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,08
|-1,33
|8,06
|Ford Otosan
|177,50
|-0,84
|45,33
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|0,00
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|23,44
|0,95
|11,73
|Galata Wind Enerji
|3,90
|0,26
|Galatasaray Sportif
|3,34
|1,21
|-17,53
|Garanti Bankası
|8,22
|1,48
|-19,02
|Garanti Faktoring
|10,42
|0,97
|-6,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|2,54
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,99
|0,38
|34,83
|Gediz Ambalaj
|40,44
|0,15
|50,90
|Gentaş
|4,61
|-0,65
|-21,35
|Gersan Elektrik
|5,51
|1,47
|-10,26
|Global Men. Değ.
|6,05
|0,67
|0,67
|Global Yat. Holding
|3,45
|0,00
|-26,28
|Good-Year
|7,10
|0,00
|-10,90
|Göltaş Çimento
|50,05
|3,20
|21,30
|Gözde Girişim
|5,96
|0,85
|-25,31
|GSD Denizcilik
|5,24
|2,95
|3,97
|GSD Holding
|1,94
|1,04
|-22,71
|Gübre Fabrik.
|59,90
|0,08
|-30,39
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,98
|0,68
|-2,23
|Hatay Tekstil
|19,81
|3,61
|45,28
|Hedef Girişim
|2,82
|2,17
|11,69
|Hektaş
|9,07
|-0,44
|69,78
|HUB Girişim
|13,35
|4,22
|-26,65
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|-0,65
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|-1,11
|-18,00
|İdealist Danışmanlık
|77,05
|-1,03
|472,44
|İdealist GMYO
|5,80
|0,35
|-14,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,12
|0,90
|-39,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|3,51
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|-1,75
|-54,54
|İhlas Holding
|0,62
|1,64
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|-0,92
|38,83
|Info Yatırım
|6,15
|0,99
|-4,65
|İntema
|41,94
|-1,27
|5,11
|Inveo Yatırım Holding
|125,90
|0,40
|184,71
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|0,00
|6,27
|İskenderun Demir Çelik
|12,62
|0,00
|39,66
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi