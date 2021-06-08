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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.06.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,08-0,33-21,45
Acıpayam Selüloz17,410,121,69
Adel Kalemcilik22,961,41-32,93
Adese Gayrimenkul1,424,41-49,29
Afyon Çimento4,23-0,94-17,22
Ak Enerji1,490,68-32,58
Akbank5,380,00-20,39
Akçansa17,770,0010,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-2,25-27,60
Akfen GMYO4,35-0,46-10,49
Akın Tekstil37,94-0,5819,46
Akiş GMYO1,970,51-29,45
Akmerkez GMYO44,72-0,40-28,39
Aksa15,81-0,0614,44
Aksa Enerji13,40-0,0780,11
Aksigorta7,710,52-11,36
Aksu Enerji5,560,18-26,33
Alarko Carrıer316,00-1,74-13,40
Alarko GMYO22,380,00-11,65
Alarko Holding9,670,3113,48
Albaraka Türk1,620,00-16,49
Alcatel Lucent Teletaş25,160,32-15,17
Alkim Kağıt16,050,5624,00
Alkim Kimya15,840,2512,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,09-0,48-4,57
Altınyunus Çeşme70,75-0,9141,61
Anadolu Efes23,10-0,868,14
Anadolu Grubu Holding23,40-0,51-10,43
Anadolu Hayat Emek.9,28-0,8515,49
Anadolu Isuzu18,111,170,61
Anadolu Sigorta6,44-0,16-10,81
Anel Elektrik3,250,622,52
Arçelik31,420,0610,41
ARD Bilişim Teknolojileri49,560,203,08
Arena Bilgisayar42,882,1925,86
Armada Bilgisayar45,28-1,14-7,74
Arsan Tekstil4,99-1,7723,66
Arzum Ev Aletleri19,460,39-19,47
Aselsan15,43-0,19-15,45
Ata GMYO3,89-0,77-29,40
Atakule GMYO2,23-0,89-4,75
Atlantis Yatırım Holding4,401,85-20,86
Atlas Yat. Ort.1,570,64-10,29
ATP Ticari Bilgisayar31,949,99

AvivaSA Emeklilik Hayat18,620,655,89
Avrasya GMYO2,68-0,742,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,905,31
Avrupa Yatırım Holding7,36-3,1622,67
Aydem Enerji7,09-0,84

Ayen Enerji5,180,00-4,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,70-0,1983,52
Aygaz13,87-0,29-2,23
Bagfaş23,84-1,7319,20
Bak Ambalaj21,320,285,54
Balatacılar Balatacılık6,00-0,83-27,18
Bantaş Ambalaj5,670,5320,90
Banvit58,60-0,5912,69
Baştaş Başkent Çimento13,97-0,14-19,57
Batı Çimento12,769,53170,91
Batısöke Çimento2,571,985,33
Bayrak Taban Sanayi12,23-1,2915,27
Bera Holding23,420,0015,48
Berkosan Yalıtım10,560,7618,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,26-1,7354,95
Beyaz Filo10,11-1,37-0,69
Bilici Yatırım17,83-1,11168,52
Bim Mağazalar61,950,00-13,11
Biotrend Çevre ve Enerji18,030,50

Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birlik Mensucat2,360,00-31,79
Bizim Mağazaları12,683,01-17,45
BMS Çelik Hasır Sanayi5,35

Boğaziçi Beton4,110,00

Borusan Mannesmann27,80-3,070,00
Borusan Yat. Paz.350,00-1,10-22,95
Bosch Fren Sistemleri866,00-0,57-29,58
Bossa26,48-0,7548,35
Brisa22,420,0915,79
Burçelik20,760,10-1,24
Burçelik Vana25,72-1,08-48,21
Bursa Çimento3,92-0,25-21,25
Carrefoursa41,101,33-42,76
Casa Emtia Petrol155,00-3,1346,23
Ceo Event Medya10,981,1070,76
Coca Cola İçecek81,65-1,2728,57
Cosmos Yat. Holding9,80-5,8621,59
Credıtwest Faktorıng3,341,52-43,10
Çan2 Termik7,58-2,57

Çelebi265,50-3,4245,46
Çelik Halat6,47-1,97-28,88
Çemaş Döküm1,312,34-23,06
Çemtaş14,200,71-9,62
Çimbeton237,20-1,58-20,00
Çimentaş31,86-0,99-11,89
Çimsa23,961,2734,61
Çuhadaroğlu Metal7,920,254,11
Dagi Giyim2,193,79-35,71
Dagi Yatırım Holding12,053,70-6,59
Dardanel17,76-2,63-46,99
Datagate Bilgisayar13,20-0,68-18,06
Demısaş Döküm6,46-0,15-0,24
Denge Holding4,751,06-13,32
Deniz GMYO1,88-1,052,06
Derimod11,60-0,1719,10
Derlüks Yatırım Holding5,110,00-42,06
Desa Deri12,44-0,1627,72
Despec Bilgisayar10,36-3,00-20,67
Deva Holding25,74-0,166,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,79-0,429,42
Diriteks Diriliş Tekstil5,30-4,3342,09
Ditaş Doğan17,50-1,8534,55
DO-CO819,405,9230,06
Doğan Burda13,87-2,26-38,19
Doğan Holding3,000,670,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,42-0,413,91
Doğusan5,210,5818,95
Doğuş GMYO9,202,3412,61
Doğuş Otomotiv25,28-0,24-7,47
Döktaş Dökümcülük31,00-5,431,24
Duran Doğan Basım11,21-0,626,86
Dyo Boya12,440,2410,60
Eczacıbaşı İlaç6,270,80-12,94
Eczacıbaşı Yatırım39,903,6948,22
Edip Gayrimenkul2,36-0,84-28,92
Ege Endüstri1.240,50-0,06-25,49
Ege Gübre199,90-0,9439,35
Ege Profil28,880,07-24,48
Ege Seramik13,68-0,8741,58
Egeplast29,80-1,39-10,51
Ekiz Kimya6,46-0,31-9,40
Emek Elektrik1,91-1,04-33,11
Eminiş Ambalaj22,48-3,02-38,98
Emlak Konut GMYO1,990,00-5,89
Enerjisa Enerji10,800,28-6,33
Enka İnşaat9,050,0028,52
Erbosan97,251,41139,80
Ereğli Demir Çelik18,96-0,7844,33
Ersu Gıda3,75-0,27-24,09
Escort Teknoloji5,47-1,44-16,74
Esenboğa Elektrik33,180,1874,39
Etiler Gıda6,140,0054,27
Euro Kapital Yat. Ort.6,252,4662,34
Euro Trend Yat. Ort.3,975,0310,28
Euro Yat. Ort.4,29-0,46-4,88
Euro Yatırım Holding3,19-0,6212,32
Fade Gıda22,742,25267,37
Fenerbahçe Futbol33,10-1,0211,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,48-1,20-15,87
F-M İzmit Piston113,90-0,35-7,09
Fonet Bilgi Teknolojileri14,120,148,37
Ford Otosan176,00-0,4544,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,261,61-48,64
Frigo Pak Gıda20,58-5,07-1,91
Galata Wind Enerji3,900,00

Galatasaray Sportif3,430,29-15,31
Garanti Bankası8,28-0,12-18,43
Garanti Faktoring10,400,00-6,56
Garanti Yat. Ort.2,420,83-25,08
Gedik Y. Men. Değ.7,78-1,8931,28
Gediz Ambalaj38,76-1,6244,63
Gentaş4,60-0,22-21,52
Gersan Elektrik5,530,36-9,93
Global Men. Değ.6,00-0,99-0,17
Global Yat. Holding3,35-2,05-28,42
Good-Year7,120,28-10,65
Göltaş Çimento48,06-3,4216,48
Gözde Girişim6,133,03-23,18
GSD Denizcilik5,33-1,305,75
GSD Holding1,95-0,51-22,31
Gübre Fabrik.59,900,25-30,39
Güler Yat. Holding2,370,85-31,56
Halk GMYO2,96-0,34-2,89
Hatay Tekstil19,40-0,7742,28
Hedef Girişim2,830,0012,09
Hektaş8,95-0,5667,53
HUB Girişim13,29-0,60-26,98
Hürriyet Gzt.1,52-1,30-27,62
ICBC Turkey Bank6,276,45-3,54
İdealist Danışmanlık74,35-2,04452,38
İdealist GMYO5,73-0,52-15,74
İhlas Ev Aletleri1,120,90-39,88
İhlas Gayrimenkul1,200,84-4,00
İhlas Gazetecilik1,12-1,75-54,54
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,38-0,3137,32
Info Yatırım6,140,82-4,81
İntema41,80-0,384,76
Inveo Yatırım Holding125,000,16182,68
İpek Doğal Enerji14,171,878,33
İskenderun Demir Çelik12,58-0,4039,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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