Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,08
|-0,33
|-21,45
|Acıpayam Selüloz
|17,41
|0,12
|1,69
|Adel Kalemcilik
|22,96
|1,41
|-32,93
|Adese Gayrimenkul
|1,42
|4,41
|-49,29
|Afyon Çimento
|4,23
|-0,94
|-17,22
|Ak Enerji
|1,49
|0,68
|-32,58
|Akbank
|5,38
|0,00
|-20,39
|Akçansa
|17,77
|0,00
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-2,25
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,35
|-0,46
|-10,49
|Akın Tekstil
|37,94
|-0,58
|19,46
|Akiş GMYO
|1,97
|0,51
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|44,72
|-0,40
|-28,39
|Aksa
|15,81
|-0,06
|14,44
|Aksa Enerji
|13,40
|-0,07
|80,11
|Aksigorta
|7,71
|0,52
|-11,36
|Aksu Enerji
|5,56
|0,18
|-26,33
|Alarko Carrıer
|316,00
|-1,74
|-13,40
|Alarko GMYO
|22,38
|0,00
|-11,65
|Alarko Holding
|9,67
|0,31
|13,48
|Albaraka Türk
|1,62
|0,00
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,16
|0,32
|-15,17
|Alkim Kağıt
|16,05
|0,56
|24,00
|Alkim Kimya
|15,84
|0,25
|12,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,09
|-0,48
|-4,57
|Altınyunus Çeşme
|70,75
|-0,91
|41,61
|Anadolu Efes
|23,10
|-0,86
|8,14
|Anadolu Grubu Holding
|23,40
|-0,51
|-10,43
|Anadolu Hayat Emek.
|9,28
|-0,85
|15,49
|Anadolu Isuzu
|18,11
|1,17
|0,61
|Anadolu Sigorta
|6,44
|-0,16
|-10,81
|Anel Elektrik
|3,25
|0,62
|2,52
|Arçelik
|31,42
|0,06
|10,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,56
|0,20
|3,08
|Arena Bilgisayar
|42,88
|2,19
|25,86
|Armada Bilgisayar
|45,28
|-1,14
|-7,74
|Arsan Tekstil
|4,99
|-1,77
|23,66
|Arzum Ev Aletleri
|19,46
|0,39
|-19,47
|Aselsan
|15,43
|-0,19
|-15,45
|Ata GMYO
|3,89
|-0,77
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,23
|-0,89
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|1,85
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,94
|9,99
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,62
|0,65
|5,89
|Avrasya GMYO
|2,68
|-0,74
|2,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|0,90
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,36
|-3,16
|22,67
|Aydem Enerji
|7,09
|-0,84
|Ayen Enerji
|5,18
|0,00
|-4,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,70
|-0,19
|83,52
|Aygaz
|13,87
|-0,29
|-2,23
|Bagfaş
|23,84
|-1,73
|19,20
|Bak Ambalaj
|21,32
|0,28
|5,54
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-0,83
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|5,67
|0,53
|20,90
|Banvit
|58,60
|-0,59
|12,69
|Baştaş Başkent Çimento
|13,97
|-0,14
|-19,57
|Batı Çimento
|12,76
|9,53
|170,91
|Batısöke Çimento
|2,57
|1,98
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|12,23
|-1,29
|15,27
|Bera Holding
|23,42
|0,00
|15,48
|Berkosan Yalıtım
|10,56
|0,76
|18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,26
|-1,73
|54,95
|Beyaz Filo
|10,11
|-1,37
|-0,69
|Bilici Yatırım
|17,83
|-1,11
|168,52
|Bim Mağazalar
|61,95
|0,00
|-13,11
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,03
|0,50
|Birko Mensucat
|1,09
|-0,91
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,36
|0,00
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|12,68
|3,01
|-17,45
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,35
|Boğaziçi Beton
|4,11
|0,00
|Borusan Mannesmann
|27,80
|-3,07
|0,00
|Borusan Yat. Paz.
|350,00
|-1,10
|-22,95
|Bosch Fren Sistemleri
|866,00
|-0,57
|-29,58
|Bossa
|26,48
|-0,75
|48,35
|Brisa
|22,42
|0,09
|15,79
|Burçelik
|20,76
|0,10
|-1,24
|Burçelik Vana
|25,72
|-1,08
|-48,21
|Bursa Çimento
|3,92
|-0,25
|-21,25
|Carrefoursa
|41,10
|1,33
|-42,76
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|-3,13
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,98
|1,10
|70,76
|Coca Cola İçecek
|81,65
|-1,27
|28,57
|Cosmos Yat. Holding
|9,80
|-5,86
|21,59
|Credıtwest Faktorıng
|3,34
|1,52
|-43,10
|Çan2 Termik
|7,58
|-2,57
|Çelebi
|265,50
|-3,42
|45,46
|Çelik Halat
|6,47
|-1,97
|-28,88
|Çemaş Döküm
|1,31
|2,34
|-23,06
|Çemtaş
|14,20
|0,71
|-9,62
|Çimbeton
|237,20
|-1,58
|-20,00
|Çimentaş
|31,86
|-0,99
|-11,89
|Çimsa
|23,96
|1,27
|34,61
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|0,25
|4,11
|Dagi Giyim
|2,19
|3,79
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,05
|3,70
|-6,59
|Dardanel
|17,76
|-2,63
|-46,99
|Datagate Bilgisayar
|13,20
|-0,68
|-18,06
|Demısaş Döküm
|6,46
|-0,15
|-0,24
|Denge Holding
|4,75
|1,06
|-13,32
|Deniz GMYO
|1,88
|-1,05
|2,06
|Derimod
|11,60
|-0,17
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|0,00
|-42,06
|Desa Deri
|12,44
|-0,16
|27,72
|Despec Bilgisayar
|10,36
|-3,00
|-20,67
|Deva Holding
|25,74
|-0,16
|6,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,79
|-0,42
|9,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|-4,33
|42,09
|Ditaş Doğan
|17,50
|-1,85
|34,55
|DO-CO
|819,40
|5,92
|30,06
|Doğan Burda
|13,87
|-2,26
|-38,19
|Doğan Holding
|3,00
|0,67
|0,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,42
|-0,41
|3,91
|Doğusan
|5,21
|0,58
|18,95
|Doğuş GMYO
|9,20
|2,34
|12,61
|Doğuş Otomotiv
|25,28
|-0,24
|-7,47
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-5,43
|1,24
|Duran Doğan Basım
|11,21
|-0,62
|6,86
|Dyo Boya
|12,44
|0,24
|10,60
|Eczacıbaşı İlaç
|6,27
|0,80
|-12,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,90
|3,69
|48,22
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|-0,84
|-28,92
|Ege Endüstri
|1.240,50
|-0,06
|-25,49
|Ege Gübre
|199,90
|-0,94
|39,35
|Ege Profil
|28,88
|0,07
|-24,48
|Ege Seramik
|13,68
|-0,87
|41,58
|Egeplast
|29,80
|-1,39
|-10,51
|Ekiz Kimya
|6,46
|-0,31
|-9,40
|Emek Elektrik
|1,91
|-1,04
|-33,11
|Eminiş Ambalaj
|22,48
|-3,02
|-38,98
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|0,00
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|10,80
|0,28
|-6,33
|Enka İnşaat
|9,05
|0,00
|28,52
|Erbosan
|97,25
|1,41
|139,80
|Ereğli Demir Çelik
|18,96
|-0,78
|44,33
|Ersu Gıda
|3,75
|-0,27
|-24,09
|Escort Teknoloji
|5,47
|-1,44
|-16,74
|Esenboğa Elektrik
|33,18
|0,18
|74,39
|Etiler Gıda
|6,14
|0,00
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,25
|2,46
|62,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,97
|5,03
|10,28
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-0,46
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,19
|-0,62
|12,32
|Fade Gıda
|22,74
|2,25
|267,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|-1,02
|11,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|-1,20
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|113,90
|-0,35
|-7,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,12
|0,14
|8,37
|Ford Otosan
|176,00
|-0,45
|44,10
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,26
|1,61
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|20,58
|-5,07
|-1,91
|Galata Wind Enerji
|3,90
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,43
|0,29
|-15,31
|Garanti Bankası
|8,28
|-0,12
|-18,43
|Garanti Faktoring
|10,40
|0,00
|-6,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|0,83
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,78
|-1,89
|31,28
|Gediz Ambalaj
|38,76
|-1,62
|44,63
|Gentaş
|4,60
|-0,22
|-21,52
|Gersan Elektrik
|5,53
|0,36
|-9,93
|Global Men. Değ.
|6,00
|-0,99
|-0,17
|Global Yat. Holding
|3,35
|-2,05
|-28,42
|Good-Year
|7,12
|0,28
|-10,65
|Göltaş Çimento
|48,06
|-3,42
|16,48
|Gözde Girişim
|6,13
|3,03
|-23,18
|GSD Denizcilik
|5,33
|-1,30
|5,75
|GSD Holding
|1,95
|-0,51
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|59,90
|0,25
|-30,39
|Güler Yat. Holding
|2,37
|0,85
|-31,56
|Halk GMYO
|2,96
|-0,34
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,40
|-0,77
|42,28
|Hedef Girişim
|2,83
|0,00
|12,09
|Hektaş
|8,95
|-0,56
|67,53
|HUB Girişim
|13,29
|-0,60
|-26,98
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-1,30
|-27,62
|ICBC Turkey Bank
|6,27
|6,45
|-3,54
|İdealist Danışmanlık
|74,35
|-2,04
|452,38
|İdealist GMYO
|5,73
|-0,52
|-15,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,12
|0,90
|-39,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-4,00
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|-1,75
|-54,54
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,38
|-0,31
|37,32
|Info Yatırım
|6,14
|0,82
|-4,81
|İntema
|41,80
|-0,38
|4,76
|Inveo Yatırım Holding
|125,00
|0,16
|182,68
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|1,87
|8,33
|İskenderun Demir Çelik
|12,58
|-0,40
|39,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi