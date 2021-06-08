Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,08 -0,33 -21,45 Acıpayam Selüloz 17,41 0,12 1,69 Adel Kalemcilik 22,96 1,41 -32,93 Adese Gayrimenkul 1,42 4,41 -49,29 Afyon Çimento 4,23 -0,94 -17,22 Ak Enerji 1,49 0,68 -32,58 Akbank 5,38 0,00 -20,39 Akçansa 17,77 0,00 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -2,25 -27,60 Akfen GMYO 4,35 -0,46 -10,49 Akın Tekstil 37,94 -0,58 19,46 Akiş GMYO 1,97 0,51 -29,45 Akmerkez GMYO 44,72 -0,40 -28,39 Aksa 15,81 -0,06 14,44 Aksa Enerji 13,40 -0,07 80,11 Aksigorta 7,71 0,52 -11,36 Aksu Enerji 5,56 0,18 -26,33 Alarko Carrıer 316,00 -1,74 -13,40 Alarko GMYO 22,38 0,00 -11,65 Alarko Holding 9,67 0,31 13,48 Albaraka Türk 1,62 0,00 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 25,16 0,32 -15,17 Alkim Kağıt 16,05 0,56 24,00 Alkim Kimya 15,84 0,25 12,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,09 -0,48 -4,57 Altınyunus Çeşme 70,75 -0,91 41,61 Anadolu Efes 23,10 -0,86 8,14 Anadolu Grubu Holding 23,40 -0,51 -10,43 Anadolu Hayat Emek. 9,28 -0,85 15,49 Anadolu Isuzu 18,11 1,17 0,61 Anadolu Sigorta 6,44 -0,16 -10,81 Anel Elektrik 3,25 0,62 2,52 Arçelik 31,42 0,06 10,41 ARD Bilişim Teknolojileri 49,56 0,20 3,08 Arena Bilgisayar 42,88 2,19 25,86 Armada Bilgisayar 45,28 -1,14 -7,74 Arsan Tekstil 4,99 -1,77 23,66 Arzum Ev Aletleri 19,46 0,39 -19,47 Aselsan 15,43 -0,19 -15,45 Ata GMYO 3,89 -0,77 -29,40 Atakule GMYO 2,23 -0,89 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 4,40 1,85 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,57 0,64 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 31,94 9,99 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,62 0,65 5,89 Avrasya GMYO 2,68 -0,74 2,32 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 0,90 5,31 Avrupa Yatırım Holding 7,36 -3,16 22,67 Aydem Enerji 7,09 -0,84 Ayen Enerji 5,18 0,00 -4,25 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,70 -0,19 83,52 Aygaz 13,87 -0,29 -2,23 Bagfaş 23,84 -1,73 19,20 Bak Ambalaj 21,32 0,28 5,54 Balatacılar Balatacılık 6,00 -0,83 -27,18 Bantaş Ambalaj 5,67 0,53 20,90 Banvit 58,60 -0,59 12,69 Baştaş Başkent Çimento 13,97 -0,14 -19,57 Batı Çimento 12,76 9,53 170,91 Batısöke Çimento 2,57 1,98 5,33 Bayrak Taban Sanayi 12,23 -1,29 15,27 Bera Holding 23,42 0,00 15,48 Berkosan Yalıtım 10,56 0,76 18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,26 -1,73 54,95 Beyaz Filo 10,11 -1,37 -0,69 Bilici Yatırım 17,83 -1,11 168,52 Bim Mağazalar 61,95 0,00 -13,11 Biotrend Çevre ve Enerji 18,03 0,50 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birlik Mensucat 2,36 0,00 -31,79 Bizim Mağazaları 12,68 3,01 -17,45 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,35 Boğaziçi Beton 4,11 0,00 Borusan Mannesmann 27,80 -3,07 0,00 Borusan Yat. Paz. 350,00 -1,10 -22,95 Bosch Fren Sistemleri 866,00 -0,57 -29,58 Bossa 26,48 -0,75 48,35 Brisa 22,42 0,09 15,79 Burçelik 20,76 0,10 -1,24 Burçelik Vana 25,72 -1,08 -48,21 Bursa Çimento 3,92 -0,25 -21,25 Carrefoursa 41,10 1,33 -42,76 Casa Emtia Petrol 155,00 -3,13 46,23 Ceo Event Medya 10,98 1,10 70,76 Coca Cola İçecek 81,65 -1,27 28,57 Cosmos Yat. Holding 9,80 -5,86 21,59 Credıtwest Faktorıng 3,34 1,52 -43,10 Çan2 Termik 7,58 -2,57 Çelebi 265,50 -3,42 45,46 Çelik Halat 6,47 -1,97 -28,88 Çemaş Döküm 1,31 2,34 -23,06 Çemtaş 14,20 0,71 -9,62 Çimbeton 237,20 -1,58 -20,00 Çimentaş 31,86 -0,99 -11,89 Çimsa 23,96 1,27 34,61 Çuhadaroğlu Metal 7,92 0,25 4,11 Dagi Giyim 2,19 3,79 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,05 3,70 -6,59 Dardanel 17,76 -2,63 -46,99 Datagate Bilgisayar 13,20 -0,68 -18,06 Demısaş Döküm 6,46 -0,15 -0,24 Denge Holding 4,75 1,06 -13,32 Deniz GMYO 1,88 -1,05 2,06 Derimod 11,60 -0,17 19,10 Derlüks Yatırım Holding 5,11 0,00 -42,06 Desa Deri 12,44 -0,16 27,72 Despec Bilgisayar 10,36 -3,00 -20,67 Deva Holding 25,74 -0,16 6,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,79 -0,42 9,42 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -4,33 42,09 Ditaş Doğan 17,50 -1,85 34,55 DO-CO 819,40 5,92 30,06 Doğan Burda 13,87 -2,26 -38,19 Doğan Holding 3,00 0,67 0,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 -0,41 3,91 Doğusan 5,21 0,58 18,95 Doğuş GMYO 9,20 2,34 12,61 Doğuş Otomotiv 25,28 -0,24 -7,47 Döktaş Dökümcülük 31,00 -5,43 1,24 Duran Doğan Basım 11,21 -0,62 6,86 Dyo Boya 12,44 0,24 10,60 Eczacıbaşı İlaç 6,27 0,80 -12,94 Eczacıbaşı Yatırım 39,90 3,69 48,22 Edip Gayrimenkul 2,36 -0,84 -28,92 Ege Endüstri 1.240,50 -0,06 -25,49 Ege Gübre 199,90 -0,94 39,35 Ege Profil 28,88 0,07 -24,48 Ege Seramik 13,68 -0,87 41,58 Egeplast 29,80 -1,39 -10,51 Ekiz Kimya 6,46 -0,31 -9,40 Emek Elektrik 1,91 -1,04 -33,11 Eminiş Ambalaj 22,48 -3,02 -38,98 Emlak Konut GMYO 1,99 0,00 -5,89 Enerjisa Enerji 10,80 0,28 -6,33 Enka İnşaat 9,05 0,00 28,52 Erbosan 97,25 1,41 139,80 Ereğli Demir Çelik 18,96 -0,78 44,33 Ersu Gıda 3,75 -0,27 -24,09 Escort Teknoloji 5,47 -1,44 -16,74 Esenboğa Elektrik 33,18 0,18 74,39 Etiler Gıda 6,14 0,00 54,27 Euro Kapital Yat. Ort. 6,25 2,46 62,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,97 5,03 10,28 Euro Yat. Ort. 4,29 -0,46 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,19 -0,62 12,32 Fade Gıda 22,74 2,25 267,37 Fenerbahçe Futbol 33,10 -1,02 11,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -1,20 -15,87 F-M İzmit Piston 113,90 -0,35 -7,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,12 0,14 8,37 Ford Otosan 176,00 -0,45 44,10 Formet Celik Kapi Sanayi 1,26 1,61 -48,64 Frigo Pak Gıda 20,58 -5,07 -1,91 Galata Wind Enerji 3,90 0,00 Galatasaray Sportif 3,43 0,29 -15,31 Garanti Bankası 8,28 -0,12 -18,43 Garanti Faktoring 10,40 0,00 -6,56 Garanti Yat. Ort. 2,42 0,83 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 7,78 -1,89 31,28 Gediz Ambalaj 38,76 -1,62 44,63 Gentaş 4,60 -0,22 -21,52 Gersan Elektrik 5,53 0,36 -9,93 Global Men. Değ. 6,00 -0,99 -0,17 Global Yat. Holding 3,35 -2,05 -28,42 Good-Year 7,12 0,28 -10,65 Göltaş Çimento 48,06 -3,42 16,48 Gözde Girişim 6,13 3,03 -23,18 GSD Denizcilik 5,33 -1,30 5,75 GSD Holding 1,95 -0,51 -22,31 Gübre Fabrik. 59,90 0,25 -30,39 Güler Yat. Holding 2,37 0,85 -31,56 Halk GMYO 2,96 -0,34 -2,89 Hatay Tekstil 19,40 -0,77 42,28 Hedef Girişim 2,83 0,00 12,09 Hektaş 8,95 -0,56 67,53 HUB Girişim 13,29 -0,60 -26,98 Hürriyet Gzt. 1,52 -1,30 -27,62 ICBC Turkey Bank 6,27 6,45 -3,54 İdealist Danışmanlık 74,35 -2,04 452,38 İdealist GMYO 5,73 -0,52 -15,74 İhlas Ev Aletleri 1,12 0,90 -39,88 İhlas Gayrimenkul 1,20 0,84 -4,00 İhlas Gazetecilik 1,12 -1,75 -54,54 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,38 -0,31 37,32 Info Yatırım 6,14 0,82 -4,81 İntema 41,80 -0,38 4,76 Inveo Yatırım Holding 125,00 0,16 182,68 İpek Doğal Enerji 14,17 1,87 8,33 İskenderun Demir Çelik 12,58 -0,40 39,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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