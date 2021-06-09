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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.06.2021 14:26
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,05-0,33-21,83
Acıpayam Selüloz17,34-0,461,29
Adel Kalemcilik23,100,00-32,52
Adese Gayrimenkul1,38-2,13-50,71
Afyon Çimento4,250,71-16,83
Ak Enerji1,480,00-33,03
Akbank5,38-0,37-20,39
Akçansa18,583,9115,39
Akdeniz Yatırım Hold.1,750,00-27,18
Akfen GMYO4,33-0,23-10,91
Akın Tekstil38,662,0621,73
Akiş GMYO1,960,00-29,81
Akmerkez GMYO44,880,40-28,14
Aksa15,900,1915,10
Aksa Enerji13,370,6879,70
Aksigorta7,66-0,65-11,94
Aksu Enerji5,50-0,36-27,13
Alarko Carrıer307,90-1,31-15,62
Alarko GMYO22,420,63-11,49
Alarko Holding9,580,0012,42
Albaraka Türk1,610,00-17,01
Alcatel Lucent Teletaş25,580,00-13,76
Alkim Kağıt16,10-0,3124,39
Alkim Kimya15,76-0,1311,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,00-1,96-8,68
Altınyunus Çeşme69,15-1,7138,41
Anadolu Efes23,08-0,698,05
Anadolu Grubu Holding23,200,00-11,20
Anadolu Hayat Emek.9,21-0,8614,62
Anadolu Isuzu18,361,272,00
Anadolu Sigorta6,43-0,62-10,95
Anel Elektrik3,18-1,850,32
Arçelik31,20-0,199,63
ARD Bilişim Teknolojileri51,853,917,84
Arena Bilgisayar44,102,3229,44
Armada Bilgisayar45,861,69-6,56
Arsan Tekstil5,153,2127,63
Arzum Ev Aletleri19,33-0,57-20,01
Aselsan15,32-0,71-16,05
Ata GMYO3,83-1,54-30,49
Atakule GMYO2,20-1,35-6,03
Atlantis Yatırım Holding4,401,15-20,86
Atlas Yat. Ort.1,611,26-8,00
ATP Ticari Bilgisayar35,129,96

AvivaSA Emeklilik Hayat18,29-0,764,01
Avrasya GMYO2,66-0,751,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,31-1,783,44
Avrupa Yatırım Holding7,24-1,3620,67
Aydem Enerji7,061,00

Ayen Enerji5,17-0,39-4,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,60-1,4482,63
Aygaz13,84-0,36-2,44
Bagfaş23,56-1,0117,80
Bak Ambalaj21,06-0,944,26
Balatacılar Balatacılık5,81-0,51-29,49
Bantaş Ambalaj5,51-2,3017,48
Banvit57,45-1,2910,48
Baştaş Başkent Çimento13,00-4,06-25,16
Batı Çimento13,928,67195,54
Batısöke Çimento2,600,786,56
Bayrak Taban Sanayi12,394,3816,78
Bera Holding23,28-0,7714,79
Berkosan Yalıtım10,64-0,0919,28
Beşiktaş Futbol Yat.6,13-0,3351,73
Beyaz Filo9,93-1,00-2,46
Bilici Yatırım17,851,25168,83
Bim Mağazalar62,450,73-12,41
Biotrend Çevre ve Enerji18,130,28

Birko Mensucat1,08-1,82-2,70
Birlik Mensucat2,490,00-28,03
Bizim Mağazaları12,58-1,64-18,10
BMS Çelik Hasır Sanayi5,686,17

Boğaziçi Beton4,439,93

Borusan Mannesmann26,68-3,05-4,03
Borusan Yat. Paz.344,50-0,98-24,16
Bosch Fren Sistemleri874,100,31-28,92
Bossa27,383,0153,39
Brisa22,12-0,9814,24
Burçelik20,961,26-0,29
Burçelik Vana25,740,00-48,17
Bursa Çimento4,032,81-19,04
Carrefoursa40,980,44-42,92
Casa Emtia Petrol144,00-7,4035,85
Ceo Event Medya10,92-0,2769,83
Coca Cola İçecek81,35-1,3328,09
Cosmos Yat. Holding10,221,6926,80
Credıtwest Faktorıng3,40-0,87-42,08
Çan2 Termik7,570,13

Çelebi246,70-4,3835,16
Çelik Halat6,700,15-26,35
Çemaş Döküm1,320,76-22,47
Çemtaş14,230,49-9,43
Çimbeton235,70-0,59-20,51
Çimentaş31,50-1,13-12,89
Çimsa24,761,0639,10
Çuhadaroğlu Metal7,62-1,800,17
Dagi Giyim2,17-2,25-36,30
Dagi Yatırım Holding13,356,893,49
Dardanel17,960,00-46,39
Datagate Bilgisayar13,01-0,91-19,24
Demısaş Döküm6,440,00-0,55
Denge Holding4,71-1,46-14,05
Deniz GMYO1,921,594,23
Derimod11,720,2620,33
Derlüks Yatırım Holding5,06-0,98-42,63
Desa Deri12,02-1,4823,41
Despec Bilgisayar10,25-1,44-21,52
Deva Holding25,34-0,165,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,70-1,188,58
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-1,9634,05
Ditaş Doğan17,41-0,2333,86
DO-CO833,002,4932,22
Doğan Burda14,110,71-37,12
Doğan Holding3,01-0,330,39
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-1,260,90
Doğusan5,210,7718,95
Doğuş GMYO9,160,2212,12
Doğuş Otomotiv25,200,32-7,76
Döktaş Dökümcülük33,503,089,41
Duran Doğan Basım11,20-0,186,77
Dyo Boya12,19-1,468,38
Eczacıbaşı İlaç6,260,00-13,08
Eczacıbaşı Yatırım41,804,5055,28
Edip Gayrimenkul2,400,00-27,71
Ege Endüstri1.246,700,54-25,12
Ege Gübre199,500,0539,07
Ege Profil28,90-0,55-24,42
Ege Seramik13,38-1,4038,47
Egeplast30,666,46-7,93
Ekiz Kimya6,450,00-9,54
Emek Elektrik1,91-0,52-33,11
Eminiş Ambalaj22,001,20-40,28
Emlak Konut GMYO2,042,51-3,53
Enerjisa Enerji10,71-0,19-7,12
Enka İnşaat8,96-0,8827,24
Erbosan94,15-1,93132,15
Ereğli Demir Çelik19,020,0044,79
Ersu Gıda3,903,45-21,05
Escort Teknoloji5,54-2,12-15,68
Esenboğa Elektrik33,101,6673,97
Etiler Gıda6,01-1,4851,01
Euro Kapital Yat. Ort.5,79-5,8550,39
Euro Trend Yat. Ort.3,710,823,06
Euro Yat. Ort.4,20-1,87-6,87
Euro Yatırım Holding3,16-1,2511,27
Fade Gıda21,700,37250,57
Fenerbahçe Futbol33,301,3412,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,481,64-15,87
F-M İzmit Piston114,600,00-6,52
Fonet Bilgi Teknolojileri14,010,217,52
Ford Otosan180,501,9247,78
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-1,60-49,86
Frigo Pak Gıda20,861,26-0,57
Galata Wind Enerji3,87-0,26

Galatasaray Sportif3,430,00-15,31
Garanti Bankası8,26-0,48-18,63
Garanti Faktoring10,471,65-5,93
Garanti Yat. Ort.2,40-0,41-25,70
Gedik Y. Men. Değ.7,63-1,2928,75
Gediz Ambalaj38,80-0,7744,78
Gentaş4,57-0,65-22,03
Gersan Elektrik5,51-0,36-10,26
Global Men. Değ.5,91-1,34-1,66
Global Yat. Holding3,28-1,20-29,91
Good-Year7,130,14-10,52
Göltaş Çimento46,98-2,0013,86
Gözde Girişim6,030,17-24,44
GSD Denizcilik6,109,9121,03
GSD Holding2,107,14-16,33
Gübre Fabrik.59,750,34-30,56
Güler Yat. Holding2,412,55-30,40
Halk GMYO3,032,71-0,59
Hatay Tekstil19,63-1,7543,96
Hedef Girişim2,84-0,7012,48
Hektaş8,83-1,2365,28
HUB Girişim12,80-2,59-29,67
Hürriyet Gzt.1,520,00-27,62
ICBC Turkey Bank5,95-5,85-8,46
İdealist Danışmanlık71,10-3,66428,23
İdealist GMYO5,600,36-17,65
İhlas Ev Aletleri1,13-1,74-39,35
İhlas Gayrimenkul1,220,83-2,40
İhlas Gazetecilik1,09-0,91-55,75
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,391,1137,54
Info Yatırım6,07-0,65-5,89
İntema41,08-0,682,96
Inveo Yatırım Holding125,200,32183,13
İpek Doğal Enerji13,54-0,443,52
İskenderun Demir Çelik12,640,4839,88
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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