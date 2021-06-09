Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,05
|-0,33
|-21,83
|Acıpayam Selüloz
|17,34
|-0,46
|1,29
|Adel Kalemcilik
|23,10
|0,00
|-32,52
|Adese Gayrimenkul
|1,38
|-2,13
|-50,71
|Afyon Çimento
|4,25
|0,71
|-16,83
|Ak Enerji
|1,48
|0,00
|-33,03
|Akbank
|5,38
|-0,37
|-20,39
|Akçansa
|18,58
|3,91
|15,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|0,00
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,33
|-0,23
|-10,91
|Akın Tekstil
|38,66
|2,06
|21,73
|Akiş GMYO
|1,96
|0,00
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|44,88
|0,40
|-28,14
|Aksa
|15,90
|0,19
|15,10
|Aksa Enerji
|13,37
|0,68
|79,70
|Aksigorta
|7,66
|-0,65
|-11,94
|Aksu Enerji
|5,50
|-0,36
|-27,13
|Alarko Carrıer
|307,90
|-1,31
|-15,62
|Alarko GMYO
|22,42
|0,63
|-11,49
|Alarko Holding
|9,58
|0,00
|12,42
|Albaraka Türk
|1,61
|0,00
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,58
|0,00
|-13,76
|Alkim Kağıt
|16,10
|-0,31
|24,39
|Alkim Kimya
|15,76
|-0,13
|11,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,00
|-1,96
|-8,68
|Altınyunus Çeşme
|69,15
|-1,71
|38,41
|Anadolu Efes
|23,08
|-0,69
|8,05
|Anadolu Grubu Holding
|23,20
|0,00
|-11,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,21
|-0,86
|14,62
|Anadolu Isuzu
|18,36
|1,27
|2,00
|Anadolu Sigorta
|6,43
|-0,62
|-10,95
|Anel Elektrik
|3,18
|-1,85
|0,32
|Arçelik
|31,20
|-0,19
|9,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,85
|3,91
|7,84
|Arena Bilgisayar
|44,10
|2,32
|29,44
|Armada Bilgisayar
|45,86
|1,69
|-6,56
|Arsan Tekstil
|5,15
|3,21
|27,63
|Arzum Ev Aletleri
|19,33
|-0,57
|-20,01
|Aselsan
|15,32
|-0,71
|-16,05
|Ata GMYO
|3,83
|-1,54
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,20
|-1,35
|-6,03
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|1,15
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|1,26
|-8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|35,12
|9,96
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,29
|-0,76
|4,01
|Avrasya GMYO
|2,66
|-0,75
|1,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|-1,78
|3,44
|Avrupa Yatırım Holding
|7,24
|-1,36
|20,67
|Aydem Enerji
|7,06
|1,00
|Ayen Enerji
|5,17
|-0,39
|-4,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,60
|-1,44
|82,63
|Aygaz
|13,84
|-0,36
|-2,44
|Bagfaş
|23,56
|-1,01
|17,80
|Bak Ambalaj
|21,06
|-0,94
|4,26
|Balatacılar Balatacılık
|5,81
|-0,51
|-29,49
|Bantaş Ambalaj
|5,51
|-2,30
|17,48
|Banvit
|57,45
|-1,29
|10,48
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|-4,06
|-25,16
|Batı Çimento
|13,92
|8,67
|195,54
|Batısöke Çimento
|2,60
|0,78
|6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|12,39
|4,38
|16,78
|Bera Holding
|23,28
|-0,77
|14,79
|Berkosan Yalıtım
|10,64
|-0,09
|19,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,13
|-0,33
|51,73
|Beyaz Filo
|9,93
|-1,00
|-2,46
|Bilici Yatırım
|17,85
|1,25
|168,83
|Bim Mağazalar
|62,45
|0,73
|-12,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,13
|0,28
|Birko Mensucat
|1,08
|-1,82
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,49
|0,00
|-28,03
|Bizim Mağazaları
|12,58
|-1,64
|-18,10
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,68
|6,17
|Boğaziçi Beton
|4,43
|9,93
|Borusan Mannesmann
|26,68
|-3,05
|-4,03
|Borusan Yat. Paz.
|344,50
|-0,98
|-24,16
|Bosch Fren Sistemleri
|874,10
|0,31
|-28,92
|Bossa
|27,38
|3,01
|53,39
|Brisa
|22,12
|-0,98
|14,24
|Burçelik
|20,96
|1,26
|-0,29
|Burçelik Vana
|25,74
|0,00
|-48,17
|Bursa Çimento
|4,03
|2,81
|-19,04
|Carrefoursa
|40,98
|0,44
|-42,92
|Casa Emtia Petrol
|144,00
|-7,40
|35,85
|Ceo Event Medya
|10,92
|-0,27
|69,83
|Coca Cola İçecek
|81,35
|-1,33
|28,09
|Cosmos Yat. Holding
|10,22
|1,69
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|-0,87
|-42,08
|Çan2 Termik
|7,57
|0,13
|Çelebi
|246,70
|-4,38
|35,16
|Çelik Halat
|6,70
|0,15
|-26,35
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,76
|-22,47
|Çemtaş
|14,23
|0,49
|-9,43
|Çimbeton
|235,70
|-0,59
|-20,51
|Çimentaş
|31,50
|-1,13
|-12,89
|Çimsa
|24,76
|1,06
|39,10
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|-1,80
|0,17
|Dagi Giyim
|2,17
|-2,25
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|13,35
|6,89
|3,49
|Dardanel
|17,96
|0,00
|-46,39
|Datagate Bilgisayar
|13,01
|-0,91
|-19,24
|Demısaş Döküm
|6,44
|0,00
|-0,55
|Denge Holding
|4,71
|-1,46
|-14,05
|Deniz GMYO
|1,92
|1,59
|4,23
|Derimod
|11,72
|0,26
|20,33
|Derlüks Yatırım Holding
|5,06
|-0,98
|-42,63
|Desa Deri
|12,02
|-1,48
|23,41
|Despec Bilgisayar
|10,25
|-1,44
|-21,52
|Deva Holding
|25,34
|-0,16
|5,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,70
|-1,18
|8,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-1,96
|34,05
|Ditaş Doğan
|17,41
|-0,23
|33,86
|DO-CO
|833,00
|2,49
|32,22
|Doğan Burda
|14,11
|0,71
|-37,12
|Doğan Holding
|3,01
|-0,33
|0,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-1,26
|0,90
|Doğusan
|5,21
|0,77
|18,95
|Doğuş GMYO
|9,16
|0,22
|12,12
|Doğuş Otomotiv
|25,20
|0,32
|-7,76
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|3,08
|9,41
|Duran Doğan Basım
|11,20
|-0,18
|6,77
|Dyo Boya
|12,19
|-1,46
|8,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|0,00
|-13,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,80
|4,50
|55,28
|Edip Gayrimenkul
|2,40
|0,00
|-27,71
|Ege Endüstri
|1.246,70
|0,54
|-25,12
|Ege Gübre
|199,50
|0,05
|39,07
|Ege Profil
|28,90
|-0,55
|-24,42
|Ege Seramik
|13,38
|-1,40
|38,47
|Egeplast
|30,66
|6,46
|-7,93
|Ekiz Kimya
|6,45
|0,00
|-9,54
|Emek Elektrik
|1,91
|-0,52
|-33,11
|Eminiş Ambalaj
|22,00
|1,20
|-40,28
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|2,51
|-3,53
|Enerjisa Enerji
|10,71
|-0,19
|-7,12
|Enka İnşaat
|8,96
|-0,88
|27,24
|Erbosan
|94,15
|-1,93
|132,15
|Ereğli Demir Çelik
|19,02
|0,00
|44,79
|Ersu Gıda
|3,90
|3,45
|-21,05
|Escort Teknoloji
|5,54
|-2,12
|-15,68
|Esenboğa Elektrik
|33,10
|1,66
|73,97
|Etiler Gıda
|6,01
|-1,48
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,79
|-5,85
|50,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|0,82
|3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|-1,87
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|-1,25
|11,27
|Fade Gıda
|21,70
|0,37
|250,57
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|1,34
|12,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|1,64
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|114,60
|0,00
|-6,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,01
|0,21
|7,52
|Ford Otosan
|180,50
|1,92
|47,78
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-1,60
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|20,86
|1,26
|-0,57
|Galata Wind Enerji
|3,87
|-0,26
|Galatasaray Sportif
|3,43
|0,00
|-15,31
|Garanti Bankası
|8,26
|-0,48
|-18,63
|Garanti Faktoring
|10,47
|1,65
|-5,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|-0,41
|-25,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,63
|-1,29
|28,75
|Gediz Ambalaj
|38,80
|-0,77
|44,78
|Gentaş
|4,57
|-0,65
|-22,03
|Gersan Elektrik
|5,51
|-0,36
|-10,26
|Global Men. Değ.
|5,91
|-1,34
|-1,66
|Global Yat. Holding
|3,28
|-1,20
|-29,91
|Good-Year
|7,13
|0,14
|-10,52
|Göltaş Çimento
|46,98
|-2,00
|13,86
|Gözde Girişim
|6,03
|0,17
|-24,44
|GSD Denizcilik
|6,10
|9,91
|21,03
|GSD Holding
|2,10
|7,14
|-16,33
|Gübre Fabrik.
|59,75
|0,34
|-30,56
|Güler Yat. Holding
|2,41
|2,55
|-30,40
|Halk GMYO
|3,03
|2,71
|-0,59
|Hatay Tekstil
|19,63
|-1,75
|43,96
|Hedef Girişim
|2,84
|-0,70
|12,48
|Hektaş
|8,83
|-1,23
|65,28
|HUB Girişim
|12,80
|-2,59
|-29,67
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|0,00
|-27,62
|ICBC Turkey Bank
|5,95
|-5,85
|-8,46
|İdealist Danışmanlık
|71,10
|-3,66
|428,23
|İdealist GMYO
|5,60
|0,36
|-17,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|-1,74
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|-2,40
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-0,91
|-55,75
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|1,11
|37,54
|Info Yatırım
|6,07
|-0,65
|-5,89
|İntema
|41,08
|-0,68
|2,96
|Inveo Yatırım Holding
|125,20
|0,32
|183,13
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|-0,44
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|12,64
|0,48
|39,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi