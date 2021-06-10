Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

10.06.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,95-1,33-23,13
Acıpayam Selüloz17,480,872,10
Adel Kalemcilik23,701,98-30,77
Adese Gayrimenkul1,36-2,16-51,43
Afyon Çimento4,18-1,18-18,20
Ak Enerji1,46-1,35-33,94
Akbank5,460,18-19,21
Akçansa18,32-0,3813,77
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-0,57-28,01
Akfen GMYO4,350,23-10,49
Akın Tekstil37,90-1,9219,33
Akiş GMYO2,001,52-28,37
Akmerkez GMYO44,000,50-29,55
Aksa16,011,2715,89
Aksa Enerji12,95-1,8274,06
Aksigorta7,922,19-8,95
Aksu Enerji5,520,18-26,86
Alarko Carrıer304,50-0,88-16,55
Alarko GMYO22,360,45-11,73
Alarko Holding9,45-1,3610,90
Albaraka Türk1,62-0,61-16,49
Alcatel Lucent Teletaş25,28-0,94-14,77
Alkim Kağıt15,97-0,1923,38
Alkim Kimya15,68-0,4411,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,040,49-6,85
Altınyunus Çeşme68,650,0037,41
Anadolu Efes23,320,879,17
Anadolu Grubu Holding23,040,00-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,420,3217,23
Anadolu Isuzu17,93-0,77-0,39
Anadolu Sigorta6,500,78-9,98
Anel Elektrik3,13-0,32-1,26
Arçelik31,360,9010,20
ARD Bilişim Teknolojileri51,45-0,397,01
Arena Bilgisayar41,88-0,2922,92
Armada Bilgisayar45,90-0,61-6,48
Arsan Tekstil5,120,0026,88
Arzum Ev Aletleri19,210,05-20,50
Aselsan15,410,72-15,56
Ata GMYO3,79-0,79-31,22
Atakule GMYO2,220,00-5,17
Atlantis Yatırım Holding4,440,91-20,14
Atlas Yat. Ort.1,580,00-9,71
ATP Ticari Bilgisayar32,66-7,00

AvivaSA Emeklilik Hayat18,881,077,37
Avrasya GMYO2,640,380,79
Avrasya Petrol ve Tur.3,252,851,56
Avrupa Yatırım Holding7,09-0,5618,17
Aydem Enerji7,24-0,82

Ayen Enerji4,88-3,56-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,70-1,3574,65
Aygaz13,860,22-2,30
Bagfaş22,52-3,8412,60
Bak Ambalaj20,920,103,56
Balatacılar Balatacılık5,80-0,34-29,61
Bantaş Ambalaj5,410,0015,35
Banvit57,00-0,709,62
Baştaş Başkent Çimento13,300,61-23,43
Batı Çimento12,85-3,17172,82
Batısöke Çimento2,52-0,403,28
Bayrak Taban Sanayi12,11-3,8914,14
Bera Holding23,00-0,0913,41
Berkosan Yalıtım10,40-1,9816,59
Beşiktaş Futbol Yat.6,141,8251,98
Beyaz Filo9,86-1,30-3,14
Bilici Yatırım17,72-1,01166,87
Bim Mağazalar62,50-0,24-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji18,381,27

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat2,534,98-26,88
Bizim Mağazaları12,48-0,16-18,75
BMS Çelik Hasır Sanayi5,68-3,40

Boğaziçi Beton4,879,93

Borusan Mannesmann25,88-2,12-6,91
Borusan Yat. Paz.338,70-0,82-25,44
Bosch Fren Sistemleri876,700,49-28,71
Bossa26,38-3,3747,79
Brisa22,201,0914,65
Burçelik20,44-2,29-2,76
Burçelik Vana25,38-1,48-48,89
Bursa Çimento3,96-1,49-20,44
Carrefoursa40,900,64-43,04
Casa Emtia Petrol155,00-3,0046,23
Ceo Event Medya10,87-0,1869,05
Coca Cola İçecek82,100,5529,27
Cosmos Yat. Holding9,70-2,5120,35
Credıtwest Faktorıng3,58-4,02-39,01
Çan2 Termik7,49-1,71

Çelebi262,305,0543,71
Çelik Halat6,620,00-27,23
Çemaş Döküm1,30-1,52-23,65
Çemtaş14,090,07-10,32
Çimbeton233,90-0,51-21,11
Çimentaş30,70-1,29-15,10
Çimsa25,281,6142,02
Çuhadaroğlu Metal7,36-1,21-3,25
Dagi Giyim2,12-1,40-37,76
Dagi Yatırım Holding12,18-5,43-5,58
Dardanel17,70-1,50-47,16
Datagate Bilgisayar12,88-0,46-20,05
Demısaş Döküm6,38-1,24-1,47
Denge Holding4,50-2,17-17,88
Deniz GMYO2,117,1114,55
Derimod11,851,2821,66
Derlüks Yatırım Holding5,16-0,39-41,50
Desa Deri12,45-1,9727,82
Despec Bilgisayar10,14-0,59-22,36
Deva Holding25,321,205,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,70-0,098,58
Diriteks Diriliş Tekstil4,94-1,2032,44
Ditaş Doğan17,21-0,4632,32
DO-CO821,70-1,0830,43
Doğan Burda14,32-1,04-36,19
Doğan Holding2,97-1,00-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,29-1,29-1,67
Doğusan5,443,6224,20
Doğuş GMYO9,04-0,5510,65
Doğuş Otomotiv25,14-0,08-7,98
Döktaş Dökümcülük33,00-1,497,77
Duran Doğan Basım11,17-0,896,48
Dyo Boya12,08-0,587,40
Eczacıbaşı İlaç6,22-0,16-13,63
Eczacıbaşı Yatırım43,383,0461,15
Edip Gayrimenkul2,38-0,42-28,31
Ege Endüstri1.303,403,94-21,71
Ege Gübre193,10-2,2334,61
Ege Profil28,26-1,19-26,10
Ege Seramik13,14-1,8735,99
Egeplast29,00-5,04-12,91
Ekiz Kimya6,55-0,76-8,13
Emek Elektrik2,0910,00-26,80
Eminiş Ambalaj21,54-1,19-41,53
Emlak Konut GMYO2,092,45-1,16
Enerjisa Enerji10,710,19-7,12
Enka İnşaat8,91-0,7826,53
Erbosan104,105,79156,69
Ereğli Demir Çelik19,040,1144,94
Ersu Gıda3,79-2,32-23,28
Escort Teknoloji5,640,71-14,16
Esenboğa Elektrik32,40-0,9870,29
Etiler Gıda6,060,8352,26
Euro Kapital Yat. Ort.5,79-0,8650,39
Euro Trend Yat. Ort.3,54-2,21-1,67
Euro Yat. Ort.4,343,33-3,77
Euro Yatırım Holding3,12-1,899,86
Fade Gıda22,541,71264,14
Fenerbahçe Futbol35,727,5320,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,39-2,45-18,93
F-M İzmit Piston113,80-0,70-7,18
Fonet Bilgi Teknolojileri13,830,006,14
Ford Otosan180,80-0,3948,03
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda19,98-2,82-4,77
Galata Wind Enerji3,890,00

Galatasaray Sportif3,532,62-12,84
Garanti Bankası8,370,12-17,54
Garanti Faktoring10,39-1,05-6,65
Garanti Yat. Ort.2,35-0,84-27,24
Gedik Y. Men. Değ.8,035,3835,50
Gediz Ambalaj39,342,7746,79
Gentaş4,55-1,94-22,37
Gersan Elektrik5,560,54-9,45
Global Men. Değ.5,93-0,34-1,33
Global Yat. Holding3,310,91-29,27
Good-Year7,150,70-10,27
Göltaş Çimento46,14-2,0411,83
Gözde Girişim5,94-0,50-25,56
GSD Denizcilik6,7110,0033,13
GSD Holding2,123,41-15,54
Gübre Fabrik.59,15-0,50-31,26
Güler Yat. Holding2,36-0,84-31,85
Halk GMYO2,97-0,34-2,56
Hatay Tekstil19,41-0,4642,35
Hedef Girişim2,76-1,789,32
Hektaş8,61-1,2661,17
HUB Girişim12,820,31-29,56
Hürriyet Gzt.1,49-0,67-29,05
ICBC Turkey Bank6,202,48-4,62
İdealist Danışmanlık71,000,14427,49
İdealist GMYO5,56-0,71-18,24
İhlas Ev Aletleri1,130,00-39,35
İhlas Gayrimenkul1,261,610,80
İhlas Gazetecilik1,07-1,83-56,57
İhlas Holding0,643,23-42,99
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,330,1636,25
Info Yatırım5,98-0,66-7,29
İntema40,70-0,392,01
Inveo Yatırım Holding128,901,58191,50
İpek Doğal Enerji13,771,255,28
İskenderun Demir Çelik12,55-0,5538,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? 14:53 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika! Danıştay'dan 14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı 12:32 Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı

Son Dakika Haberleri
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:50 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi         
15:09
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira         
14:58
Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı         
14:51
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı         
12:58
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:15:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement