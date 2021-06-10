Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,95
|-1,33
|-23,13
|Acıpayam Selüloz
|17,48
|0,87
|2,10
|Adel Kalemcilik
|23,70
|1,98
|-30,77
|Adese Gayrimenkul
|1,36
|-2,16
|-51,43
|Afyon Çimento
|4,18
|-1,18
|-18,20
|Ak Enerji
|1,46
|-1,35
|-33,94
|Akbank
|5,46
|0,18
|-19,21
|Akçansa
|18,32
|-0,38
|13,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-0,57
|-28,01
|Akfen GMYO
|4,35
|0,23
|-10,49
|Akın Tekstil
|37,90
|-1,92
|19,33
|Akiş GMYO
|2,00
|1,52
|-28,37
|Akmerkez GMYO
|44,00
|0,50
|-29,55
|Aksa
|16,01
|1,27
|15,89
|Aksa Enerji
|12,95
|-1,82
|74,06
|Aksigorta
|7,92
|2,19
|-8,95
|Aksu Enerji
|5,52
|0,18
|-26,86
|Alarko Carrıer
|304,50
|-0,88
|-16,55
|Alarko GMYO
|22,36
|0,45
|-11,73
|Alarko Holding
|9,45
|-1,36
|10,90
|Albaraka Türk
|1,62
|-0,61
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,28
|-0,94
|-14,77
|Alkim Kağıt
|15,97
|-0,19
|23,38
|Alkim Kimya
|15,68
|-0,44
|11,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,04
|0,49
|-6,85
|Altınyunus Çeşme
|68,65
|0,00
|37,41
|Anadolu Efes
|23,32
|0,87
|9,17
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|0,00
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,42
|0,32
|17,23
|Anadolu Isuzu
|17,93
|-0,77
|-0,39
|Anadolu Sigorta
|6,50
|0,78
|-9,98
|Anel Elektrik
|3,13
|-0,32
|-1,26
|Arçelik
|31,36
|0,90
|10,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,45
|-0,39
|7,01
|Arena Bilgisayar
|41,88
|-0,29
|22,92
|Armada Bilgisayar
|45,90
|-0,61
|-6,48
|Arsan Tekstil
|5,12
|0,00
|26,88
|Arzum Ev Aletleri
|19,21
|0,05
|-20,50
|Aselsan
|15,41
|0,72
|-15,56
|Ata GMYO
|3,79
|-0,79
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,22
|0,00
|-5,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|0,91
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|0,00
|-9,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,66
|-7,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,88
|1,07
|7,37
|Avrasya GMYO
|2,64
|0,38
|0,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|2,85
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|7,09
|-0,56
|18,17
|Aydem Enerji
|7,24
|-0,82
|Ayen Enerji
|4,88
|-3,56
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,70
|-1,35
|74,65
|Aygaz
|13,86
|0,22
|-2,30
|Bagfaş
|22,52
|-3,84
|12,60
|Bak Ambalaj
|20,92
|0,10
|3,56
|Balatacılar Balatacılık
|5,80
|-0,34
|-29,61
|Bantaş Ambalaj
|5,41
|0,00
|15,35
|Banvit
|57,00
|-0,70
|9,62
|Baştaş Başkent Çimento
|13,30
|0,61
|-23,43
|Batı Çimento
|12,85
|-3,17
|172,82
|Batısöke Çimento
|2,52
|-0,40
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|12,11
|-3,89
|14,14
|Bera Holding
|23,00
|-0,09
|13,41
|Berkosan Yalıtım
|10,40
|-1,98
|16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,14
|1,82
|51,98
|Beyaz Filo
|9,86
|-1,30
|-3,14
|Bilici Yatırım
|17,72
|-1,01
|166,87
|Bim Mağazalar
|62,50
|-0,24
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,38
|1,27
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,53
|4,98
|-26,88
|Bizim Mağazaları
|12,48
|-0,16
|-18,75
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,68
|-3,40
|Boğaziçi Beton
|4,87
|9,93
|Borusan Mannesmann
|25,88
|-2,12
|-6,91
|Borusan Yat. Paz.
|338,70
|-0,82
|-25,44
|Bosch Fren Sistemleri
|876,70
|0,49
|-28,71
|Bossa
|26,38
|-3,37
|47,79
|Brisa
|22,20
|1,09
|14,65
|Burçelik
|20,44
|-2,29
|-2,76
|Burçelik Vana
|25,38
|-1,48
|-48,89
|Bursa Çimento
|3,96
|-1,49
|-20,44
|Carrefoursa
|40,90
|0,64
|-43,04
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|-3,00
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,87
|-0,18
|69,05
|Coca Cola İçecek
|82,10
|0,55
|29,27
|Cosmos Yat. Holding
|9,70
|-2,51
|20,35
|Credıtwest Faktorıng
|3,58
|-4,02
|-39,01
|Çan2 Termik
|7,49
|-1,71
|Çelebi
|262,30
|5,05
|43,71
|Çelik Halat
|6,62
|0,00
|-27,23
|Çemaş Döküm
|1,30
|-1,52
|-23,65
|Çemtaş
|14,09
|0,07
|-10,32
|Çimbeton
|233,90
|-0,51
|-21,11
|Çimentaş
|30,70
|-1,29
|-15,10
|Çimsa
|25,28
|1,61
|42,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,36
|-1,21
|-3,25
|Dagi Giyim
|2,12
|-1,40
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|12,18
|-5,43
|-5,58
|Dardanel
|17,70
|-1,50
|-47,16
|Datagate Bilgisayar
|12,88
|-0,46
|-20,05
|Demısaş Döküm
|6,38
|-1,24
|-1,47
|Denge Holding
|4,50
|-2,17
|-17,88
|Deniz GMYO
|2,11
|7,11
|14,55
|Derimod
|11,85
|1,28
|21,66
|Derlüks Yatırım Holding
|5,16
|-0,39
|-41,50
|Desa Deri
|12,45
|-1,97
|27,82
|Despec Bilgisayar
|10,14
|-0,59
|-22,36
|Deva Holding
|25,32
|1,20
|5,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,70
|-0,09
|8,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,94
|-1,20
|32,44
|Ditaş Doğan
|17,21
|-0,46
|32,32
|DO-CO
|821,70
|-1,08
|30,43
|Doğan Burda
|14,32
|-1,04
|-36,19
|Doğan Holding
|2,97
|-1,00
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|-1,29
|-1,67
|Doğusan
|5,44
|3,62
|24,20
|Doğuş GMYO
|9,04
|-0,55
|10,65
|Doğuş Otomotiv
|25,14
|-0,08
|-7,98
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-1,49
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,17
|-0,89
|6,48
|Dyo Boya
|12,08
|-0,58
|7,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|-0,16
|-13,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,38
|3,04
|61,15
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|-0,42
|-28,31
|Ege Endüstri
|1.303,40
|3,94
|-21,71
|Ege Gübre
|193,10
|-2,23
|34,61
|Ege Profil
|28,26
|-1,19
|-26,10
|Ege Seramik
|13,14
|-1,87
|35,99
|Egeplast
|29,00
|-5,04
|-12,91
|Ekiz Kimya
|6,55
|-0,76
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,09
|10,00
|-26,80
|Eminiş Ambalaj
|21,54
|-1,19
|-41,53
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,45
|-1,16
|Enerjisa Enerji
|10,71
|0,19
|-7,12
|Enka İnşaat
|8,91
|-0,78
|26,53
|Erbosan
|104,10
|5,79
|156,69
|Ereğli Demir Çelik
|19,04
|0,11
|44,94
|Ersu Gıda
|3,79
|-2,32
|-23,28
|Escort Teknoloji
|5,64
|0,71
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|-0,98
|70,29
|Etiler Gıda
|6,06
|0,83
|52,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,79
|-0,86
|50,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-2,21
|-1,67
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|3,33
|-3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,12
|-1,89
|9,86
|Fade Gıda
|22,54
|1,71
|264,14
|Fenerbahçe Futbol
|35,72
|7,53
|20,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|-2,45
|-18,93
|F-M İzmit Piston
|113,80
|-0,70
|-7,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,83
|0,00
|6,14
|Ford Otosan
|180,80
|-0,39
|48,03
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|19,98
|-2,82
|-4,77
|Galata Wind Enerji
|3,89
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,53
|2,62
|-12,84
|Garanti Bankası
|8,37
|0,12
|-17,54
|Garanti Faktoring
|10,39
|-1,05
|-6,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|-0,84
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,03
|5,38
|35,50
|Gediz Ambalaj
|39,34
|2,77
|46,79
|Gentaş
|4,55
|-1,94
|-22,37
|Gersan Elektrik
|5,56
|0,54
|-9,45
|Global Men. Değ.
|5,93
|-0,34
|-1,33
|Global Yat. Holding
|3,31
|0,91
|-29,27
|Good-Year
|7,15
|0,70
|-10,27
|Göltaş Çimento
|46,14
|-2,04
|11,83
|Gözde Girişim
|5,94
|-0,50
|-25,56
|GSD Denizcilik
|6,71
|10,00
|33,13
|GSD Holding
|2,12
|3,41
|-15,54
|Gübre Fabrik.
|59,15
|-0,50
|-31,26
|Güler Yat. Holding
|2,36
|-0,84
|-31,85
|Halk GMYO
|2,97
|-0,34
|-2,56
|Hatay Tekstil
|19,41
|-0,46
|42,35
|Hedef Girişim
|2,76
|-1,78
|9,32
|Hektaş
|8,61
|-1,26
|61,17
|HUB Girişim
|12,82
|0,31
|-29,56
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-0,67
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|2,48
|-4,62
|İdealist Danışmanlık
|71,00
|0,14
|427,49
|İdealist GMYO
|5,56
|-0,71
|-18,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|0,00
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|1,61
|0,80
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-1,83
|-56,57
|İhlas Holding
|0,64
|3,23
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|0,16
|36,25
|Info Yatırım
|5,98
|-0,66
|-7,29
|İntema
|40,70
|-0,39
|2,01
|Inveo Yatırım Holding
|128,90
|1,58
|191,50
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|1,25
|5,28
|İskenderun Demir Çelik
|12,55
|-0,55
|38,89
(Sürecek)
Kaynak: AA
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