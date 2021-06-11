Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,77 -1,87 -25,45 Acıpayam Selüloz 17,64 1,03 3,04 Adel Kalemcilik 23,88 -1,16 -30,25 Adese Gayrimenkul 1,36 -0,73 -51,43 Afyon Çimento 4,18 0,00 -18,20 Ak Enerji 1,47 0,68 -33,48 Akbank 5,56 0,72 -17,73 Akçansa 18,44 0,05 14,52 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 2,92 -26,76 Akfen GMYO 4,33 0,23 -10,91 Akın Tekstil 38,24 0,63 20,40 Akiş GMYO 2,03 0,00 -27,30 Akmerkez GMYO 43,96 -0,05 -29,61 Aksa 15,97 0,63 15,60 Aksa Enerji 12,94 -1,07 73,92 Aksigorta 7,88 -1,99 -9,41 Aksu Enerji 5,57 0,91 -26,20 Alarko Carrıer 304,20 0,26 -16,63 Alarko GMYO 22,56 -1,23 -10,94 Alarko Holding 9,57 1,70 12,30 Albaraka Türk 1,64 1,23 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 25,84 2,13 -12,88 Alkim Kağıt 15,80 0,19 22,07 Alkim Kimya 15,75 0,45 11,81 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,05 0,49 -6,39 Altınyunus Çeşme 65,05 -4,76 30,20 Anadolu Efes 23,42 0,34 9,64 Anadolu Grubu Holding 23,64 0,60 -9,51 Anadolu Hayat Emek. 9,31 -0,96 15,86 Anadolu Isuzu 17,76 0,11 -1,33 Anadolu Sigorta 6,48 0,47 -10,25 Anel Elektrik 3,18 3,25 0,32 Arçelik 31,88 1,92 12,02 ARD Bilişim Teknolojileri 54,10 1,88 12,52 Arena Bilgisayar 42,12 -0,28 23,63 Armada Bilgisayar 46,16 -0,43 -5,95 Arsan Tekstil 5,09 -0,78 26,14 Arzum Ev Aletleri 19,12 0,05 -20,88 Aselsan 15,80 0,64 -13,42 Ata GMYO 3,83 0,26 -30,49 Atakule GMYO 2,22 1,37 -5,17 Atlantis Yatırım Holding 4,44 0,00 -20,14 Atlas Yat. Ort. 1,66 1,22 -5,14 ATP Ticari Bilgisayar 29,62 -6,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,97 -0,11 7,88 Avrasya GMYO 2,64 -0,75 0,79 Avrasya Petrol ve Tur. 3,02 -0,66 -5,63 Avrupa Yatırım Holding 6,99 -0,85 16,50 Aydem Enerji 7,33 -0,14 Ayen Enerji 4,46 -3,04 -17,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,80 4,87 75,54 Aygaz 13,78 0,58 -2,86 Bagfaş 21,20 -5,27 6,00 Bak Ambalaj 21,04 0,96 4,16 Balatacılar Balatacılık 5,86 2,09 -28,88 Bantaş Ambalaj 5,39 -0,19 14,93 Banvit 57,15 -0,44 9,90 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,61 Baştaş Başkent Çimento 12,98 -0,15 -25,27 Batı Çimento 13,59 6,17 188,54 Batısöke Çimento 2,53 0,80 3,69 Bayrak Taban Sanayi 12,05 -0,58 13,57 Bera Holding 25,10 2,12 23,77 Berkosan Yalıtım 10,40 0,19 16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 -1,94 50,50 Beyaz Filo 9,77 -0,91 -4,03 Bilici Yatırım 17,55 -1,18 164,31 Bim Mağazalar 62,70 0,00 -12,06 Biotrend Çevre ve Enerji 18,58 1,36 Birko Mensucat 1,08 -0,92 -2,70 Birlik Mensucat 2,42 -2,42 -30,06 Bizim Mağazaları 12,46 -0,40 -18,88 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,87 6,15 Boğaziçi Beton 5,13 5,34 Borusan Mannesmann 26,22 0,77 -5,68 Borusan Yat. Paz. 336,20 -0,06 -25,99 Bosch Fren Sistemleri 875,00 -0,95 -28,84 Bossa 26,48 0,08 48,35 Brisa 22,12 -0,36 14,24 Burçelik 20,34 -0,39 -3,24 Burçelik Vana 24,94 -1,11 -49,78 Bursa Çimento 3,96 -0,25 -20,44 Carrefoursa 41,04 1,08 -42,84 Casa Emtia Petrol 154,90 -0,06 46,13 Ceo Event Medya 10,52 -3,31 63,61 Coca Cola İçecek 81,95 0,68 29,04 Cosmos Yat. Holding 9,40 -2,59 16,63 Credıtwest Faktorıng 3,50 -2,51 -40,37 Çan2 Termik 7,37 -1,60 Çelebi 243,30 -5,00 33,30 Çelik Halat 6,41 -1,84 -29,54 Çemaş Döküm 1,31 0,77 -23,06 Çemtaş 14,13 0,93 -10,06 Çimbeton 231,40 -1,45 -21,96 Çimentaş 30,40 -0,65 -15,93 Çimsa 25,46 0,00 43,03 Çuhadaroğlu Metal 7,35 0,00 -3,38 Dagi Giyim 2,13 0,47 -37,47 Dagi Yatırım Holding 11,91 -0,92 -7,67 Dardanel 16,63 -3,48 -50,36 Datagate Bilgisayar 13,06 2,03 -18,93 Demısaş Döküm 6,44 0,94 -0,55 Denge Holding 4,60 0,00 -16,06 Deniz GMYO 2,08 -1,42 12,92 Derimod 11,77 -1,59 20,84 Derlüks Yatırım Holding 5,08 -0,39 -42,40 Desa Deri 12,40 -0,80 27,31 Despec Bilgisayar 10,19 1,09 -21,98 Deva Holding 25,02 -0,56 4,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,83 1,20 9,79 Diriteks Diriliş Tekstil 5,70 3,64 52,82 Ditaş Doğan 16,93 -0,82 30,17 DO-CO 806,60 -0,19 28,03 Doğan Burda 14,31 -1,24 -36,23 Doğan Holding 2,97 0,34 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 -1,33 -4,68 Doğusan 5,29 -0,38 20,78 Doğuş GMYO 8,99 0,33 10,04 Doğuş Otomotiv 25,14 0,16 -7,98 Döktaş Dökümcülük 32,00 0,00 4,51 Duran Doğan Basım 11,11 -1,42 5,91 Dyo Boya 12,12 0,33 7,76 Eczacıbaşı İlaç 6,20 0,00 -13,91 Eczacıbaşı Yatırım 41,96 0,67 55,87 Edip Gayrimenkul 2,34 -0,85 -29,52 Ege Endüstri 1.293,20 -2,77 -22,32 Ege Gübre 188,50 -1,21 31,40 Ege Profil 28,08 -0,07 -26,57 Ege Seramik 13,02 -0,91 34,75 Egeplast 27,80 1,09 -16,52 Ekiz Kimya 6,40 -1,39 -10,24 Emek Elektrik 2,17 3,83 -24,00 Eminiş Ambalaj 21,00 -1,69 -43,00 Emlak Konut GMYO 2,14 -0,93 1,20 Enerjisa Enerji 10,60 0,00 -8,07 Enka İnşaat 8,84 -0,56 25,54 Erbosan 97,05 0,21 139,31 Ereğli Demir Çelik 19,22 0,84 46,31 Ersu Gıda 3,77 -0,26 -23,68 Escort Teknoloji 5,76 0,35 -12,33 Esenboğa Elektrik 31,82 -1,00 67,24 Etiler Gıda 6,50 3,50 63,32 Euro Kapital Yat. Ort. 5,89 8,87 52,99 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -1,41 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,23 0,71 -6,21 Euro Yatırım Holding 3,07 -1,29 8,10 Fade Gıda 22,54 -0,97 264,14 Fenerbahçe Futbol 37,38 2,30 26,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,84 -20,28 F-M İzmit Piston 114,00 0,26 -7,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,76 0,44 5,60 Ford Otosan 179,00 -0,28 46,55 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 0,83 -50,27 Frigo Pak Gıda 18,99 -2,57 -9,49 Galata Wind Enerji 3,91 0,51 Galatasaray Sportif 3,61 -1,10 -10,86 Garanti Bankası 8,51 0,35 -16,17 Garanti Faktoring 10,31 0,00 -7,37 Garanti Yat. Ort. 2,35 0,00 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 7,74 -1,65 30,61 Gediz Ambalaj 38,40 -1,59 43,28 Gentaş 4,48 -0,67 -23,57 Gersan Elektrik 5,60 -0,88 -8,79 Global Men. Değ. 5,86 0,34 -2,50 Global Yat. Holding 3,30 0,30 -29,49 Good-Year 7,10 -0,28 -10,90 Göltaş Çimento 48,14 3,84 16,67 Gözde Girişim 5,94 0,34 -25,56 GSD Denizcilik 7,07 5,37 40,28 GSD Holding 2,07 -0,96 -17,53 Gübre Fabrik. 59,35 0,51 -31,03 Güler Yat. Holding 2,32 -0,85 -33,00 Halk GMYO 2,96 -0,34 -2,89 Hatay Tekstil 19,26 -0,21 41,25 Hedef Girişim 2,77 0,00 9,71 Hektaş 8,63 0,94 61,54 HUB Girişim 12,77 0,24 -29,84 Hürriyet Gzt. 1,51 1,34 -28,10 ICBC Turkey Bank 5,99 -1,96 -7,85 İdealist Danışmanlık 70,10 -0,14 420,80 İdealist GMYO 5,40 -1,64 -20,59 İhlas Ev Aletleri 1,14 0,88 -38,81 İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 -1,60 İhlas Gazetecilik 1,06 -0,93 -56,97 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,58 2,81 41,63 Info Yatırım 6,14 2,68 -4,81 İntema 46,00 2,36 15,29 Inveo Yatırım Holding 124,70 -2,65 182,00 İpek Doğal Enerji 13,48 -1,25 3,06 İskenderun Demir Çelik 12,57 0,24 39,11 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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