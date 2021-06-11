Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,77
|-1,87
|-25,45
|Acıpayam Selüloz
|17,64
|1,03
|3,04
|Adel Kalemcilik
|23,88
|-1,16
|-30,25
|Adese Gayrimenkul
|1,36
|-0,73
|-51,43
|Afyon Çimento
|4,18
|0,00
|-18,20
|Ak Enerji
|1,47
|0,68
|-33,48
|Akbank
|5,56
|0,72
|-17,73
|Akçansa
|18,44
|0,05
|14,52
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|2,92
|-26,76
|Akfen GMYO
|4,33
|0,23
|-10,91
|Akın Tekstil
|38,24
|0,63
|20,40
|Akiş GMYO
|2,03
|0,00
|-27,30
|Akmerkez GMYO
|43,96
|-0,05
|-29,61
|Aksa
|15,97
|0,63
|15,60
|Aksa Enerji
|12,94
|-1,07
|73,92
|Aksigorta
|7,88
|-1,99
|-9,41
|Aksu Enerji
|5,57
|0,91
|-26,20
|Alarko Carrıer
|304,20
|0,26
|-16,63
|Alarko GMYO
|22,56
|-1,23
|-10,94
|Alarko Holding
|9,57
|1,70
|12,30
|Albaraka Türk
|1,64
|1,23
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,84
|2,13
|-12,88
|Alkim Kağıt
|15,80
|0,19
|22,07
|Alkim Kimya
|15,75
|0,45
|11,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,05
|0,49
|-6,39
|Altınyunus Çeşme
|65,05
|-4,76
|30,20
|Anadolu Efes
|23,42
|0,34
|9,64
|Anadolu Grubu Holding
|23,64
|0,60
|-9,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,31
|-0,96
|15,86
|Anadolu Isuzu
|17,76
|0,11
|-1,33
|Anadolu Sigorta
|6,48
|0,47
|-10,25
|Anel Elektrik
|3,18
|3,25
|0,32
|Arçelik
|31,88
|1,92
|12,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,10
|1,88
|12,52
|Arena Bilgisayar
|42,12
|-0,28
|23,63
|Armada Bilgisayar
|46,16
|-0,43
|-5,95
|Arsan Tekstil
|5,09
|-0,78
|26,14
|Arzum Ev Aletleri
|19,12
|0,05
|-20,88
|Aselsan
|15,80
|0,64
|-13,42
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,22
|1,37
|-5,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|0,00
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|1,22
|-5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,62
|-6,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,97
|-0,11
|7,88
|Avrasya GMYO
|2,64
|-0,75
|0,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,02
|-0,66
|-5,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,99
|-0,85
|16,50
|Aydem Enerji
|7,33
|-0,14
|Ayen Enerji
|4,46
|-3,04
|-17,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,80
|4,87
|75,54
|Aygaz
|13,78
|0,58
|-2,86
|Bagfaş
|21,20
|-5,27
|6,00
|Bak Ambalaj
|21,04
|0,96
|4,16
|Balatacılar Balatacılık
|5,86
|2,09
|-28,88
|Bantaş Ambalaj
|5,39
|-0,19
|14,93
|Banvit
|57,15
|-0,44
|9,90
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,61
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|-0,15
|-25,27
|Batı Çimento
|13,59
|6,17
|188,54
|Batısöke Çimento
|2,53
|0,80
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|12,05
|-0,58
|13,57
|Bera Holding
|25,10
|2,12
|23,77
|Berkosan Yalıtım
|10,40
|0,19
|16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|-1,94
|50,50
|Beyaz Filo
|9,77
|-0,91
|-4,03
|Bilici Yatırım
|17,55
|-1,18
|164,31
|Bim Mağazalar
|62,70
|0,00
|-12,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,58
|1,36
|Birko Mensucat
|1,08
|-0,92
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,42
|-2,42
|-30,06
|Bizim Mağazaları
|12,46
|-0,40
|-18,88
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,87
|6,15
|Boğaziçi Beton
|5,13
|5,34
|Borusan Mannesmann
|26,22
|0,77
|-5,68
|Borusan Yat. Paz.
|336,20
|-0,06
|-25,99
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|-0,95
|-28,84
|Bossa
|26,48
|0,08
|48,35
|Brisa
|22,12
|-0,36
|14,24
|Burçelik
|20,34
|-0,39
|-3,24
|Burçelik Vana
|24,94
|-1,11
|-49,78
|Bursa Çimento
|3,96
|-0,25
|-20,44
|Carrefoursa
|41,04
|1,08
|-42,84
|Casa Emtia Petrol
|154,90
|-0,06
|46,13
|Ceo Event Medya
|10,52
|-3,31
|63,61
|Coca Cola İçecek
|81,95
|0,68
|29,04
|Cosmos Yat. Holding
|9,40
|-2,59
|16,63
|Credıtwest Faktorıng
|3,50
|-2,51
|-40,37
|Çan2 Termik
|7,37
|-1,60
|Çelebi
|243,30
|-5,00
|33,30
|Çelik Halat
|6,41
|-1,84
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,31
|0,77
|-23,06
|Çemtaş
|14,13
|0,93
|-10,06
|Çimbeton
|231,40
|-1,45
|-21,96
|Çimentaş
|30,40
|-0,65
|-15,93
|Çimsa
|25,46
|0,00
|43,03
|Çuhadaroğlu Metal
|7,35
|0,00
|-3,38
|Dagi Giyim
|2,13
|0,47
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|11,91
|-0,92
|-7,67
|Dardanel
|16,63
|-3,48
|-50,36
|Datagate Bilgisayar
|13,06
|2,03
|-18,93
|Demısaş Döküm
|6,44
|0,94
|-0,55
|Denge Holding
|4,60
|0,00
|-16,06
|Deniz GMYO
|2,08
|-1,42
|12,92
|Derimod
|11,77
|-1,59
|20,84
|Derlüks Yatırım Holding
|5,08
|-0,39
|-42,40
|Desa Deri
|12,40
|-0,80
|27,31
|Despec Bilgisayar
|10,19
|1,09
|-21,98
|Deva Holding
|25,02
|-0,56
|4,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,83
|1,20
|9,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,70
|3,64
|52,82
|Ditaş Doğan
|16,93
|-0,82
|30,17
|DO-CO
|806,60
|-0,19
|28,03
|Doğan Burda
|14,31
|-1,24
|-36,23
|Doğan Holding
|2,97
|0,34
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|-1,33
|-4,68
|Doğusan
|5,29
|-0,38
|20,78
|Doğuş GMYO
|8,99
|0,33
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|25,14
|0,16
|-7,98
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|0,00
|4,51
|Duran Doğan Basım
|11,11
|-1,42
|5,91
|Dyo Boya
|12,12
|0,33
|7,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,20
|0,00
|-13,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,96
|0,67
|55,87
|Edip Gayrimenkul
|2,34
|-0,85
|-29,52
|Ege Endüstri
|1.293,20
|-2,77
|-22,32
|Ege Gübre
|188,50
|-1,21
|31,40
|Ege Profil
|28,08
|-0,07
|-26,57
|Ege Seramik
|13,02
|-0,91
|34,75
|Egeplast
|27,80
|1,09
|-16,52
|Ekiz Kimya
|6,40
|-1,39
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,17
|3,83
|-24,00
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-1,69
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-0,93
|1,20
|Enerjisa Enerji
|10,60
|0,00
|-8,07
|Enka İnşaat
|8,84
|-0,56
|25,54
|Erbosan
|97,05
|0,21
|139,31
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|0,84
|46,31
|Ersu Gıda
|3,77
|-0,26
|-23,68
|Escort Teknoloji
|5,76
|0,35
|-12,33
|Esenboğa Elektrik
|31,82
|-1,00
|67,24
|Etiler Gıda
|6,50
|3,50
|63,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,89
|8,87
|52,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-1,41
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,23
|0,71
|-6,21
|Euro Yatırım Holding
|3,07
|-1,29
|8,10
|Fade Gıda
|22,54
|-0,97
|264,14
|Fenerbahçe Futbol
|37,38
|2,30
|26,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-0,84
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|114,00
|0,26
|-7,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,76
|0,44
|5,60
|Ford Otosan
|179,00
|-0,28
|46,55
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|0,83
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|18,99
|-2,57
|-9,49
|Galata Wind Enerji
|3,91
|0,51
|Galatasaray Sportif
|3,61
|-1,10
|-10,86
|Garanti Bankası
|8,51
|0,35
|-16,17
|Garanti Faktoring
|10,31
|0,00
|-7,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|0,00
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,74
|-1,65
|30,61
|Gediz Ambalaj
|38,40
|-1,59
|43,28
|Gentaş
|4,48
|-0,67
|-23,57
|Gersan Elektrik
|5,60
|-0,88
|-8,79
|Global Men. Değ.
|5,86
|0,34
|-2,50
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,30
|-29,49
|Good-Year
|7,10
|-0,28
|-10,90
|Göltaş Çimento
|48,14
|3,84
|16,67
|Gözde Girişim
|5,94
|0,34
|-25,56
|GSD Denizcilik
|7,07
|5,37
|40,28
|GSD Holding
|2,07
|-0,96
|-17,53
|Gübre Fabrik.
|59,35
|0,51
|-31,03
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-0,85
|-33,00
|Halk GMYO
|2,96
|-0,34
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,26
|-0,21
|41,25
|Hedef Girişim
|2,77
|0,00
|9,71
|Hektaş
|8,63
|0,94
|61,54
|HUB Girişim
|12,77
|0,24
|-29,84
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|1,34
|-28,10
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|-1,96
|-7,85
|İdealist Danışmanlık
|70,10
|-0,14
|420,80
|İdealist GMYO
|5,40
|-1,64
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|0,88
|-38,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-1,60
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|1,06
|-0,93
|-56,97
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|2,81
|41,63
|Info Yatırım
|6,14
|2,68
|-4,81
|İntema
|46,00
|2,36
|15,29
|Inveo Yatırım Holding
|124,70
|-2,65
|182,00
|İpek Doğal Enerji
|13,48
|-1,25
|3,06
|İskenderun Demir Çelik
|12,57
|0,24
|39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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