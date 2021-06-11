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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.06.2021 13:55
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,77-1,87-25,45
Acıpayam Selüloz17,641,033,04
Adel Kalemcilik23,88-1,16-30,25
Adese Gayrimenkul1,36-0,73-51,43
Afyon Çimento4,180,00-18,20
Ak Enerji1,470,68-33,48
Akbank5,560,72-17,73
Akçansa18,440,0514,52
Akdeniz Yatırım Hold.1,762,92-26,76
Akfen GMYO4,330,23-10,91
Akın Tekstil38,240,6320,40
Akiş GMYO2,030,00-27,30
Akmerkez GMYO43,96-0,05-29,61
Aksa15,970,6315,60
Aksa Enerji12,94-1,0773,92
Aksigorta7,88-1,99-9,41
Aksu Enerji5,570,91-26,20
Alarko Carrıer304,200,26-16,63
Alarko GMYO22,56-1,23-10,94
Alarko Holding9,571,7012,30
Albaraka Türk1,641,23-15,46
Alcatel Lucent Teletaş25,842,13-12,88
Alkim Kağıt15,800,1922,07
Alkim Kimya15,750,4511,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,050,49-6,39
Altınyunus Çeşme65,05-4,7630,20
Anadolu Efes23,420,349,64
Anadolu Grubu Holding23,640,60-9,51
Anadolu Hayat Emek.9,31-0,9615,86
Anadolu Isuzu17,760,11-1,33
Anadolu Sigorta6,480,47-10,25
Anel Elektrik3,183,250,32
Arçelik31,881,9212,02
ARD Bilişim Teknolojileri54,101,8812,52
Arena Bilgisayar42,12-0,2823,63
Armada Bilgisayar46,16-0,43-5,95
Arsan Tekstil5,09-0,7826,14
Arzum Ev Aletleri19,120,05-20,88
Aselsan15,800,64-13,42
Ata GMYO3,830,26-30,49
Atakule GMYO2,221,37-5,17
Atlantis Yatırım Holding4,440,00-20,14
Atlas Yat. Ort.1,661,22-5,14
ATP Ticari Bilgisayar29,62-6,33

AvivaSA Emeklilik Hayat18,97-0,117,88
Avrasya GMYO2,64-0,750,79
Avrasya Petrol ve Tur.3,02-0,66-5,63
Avrupa Yatırım Holding6,99-0,8516,50
Aydem Enerji7,33-0,14

Ayen Enerji4,46-3,04-17,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,804,8775,54
Aygaz13,780,58-2,86
Bagfaş21,20-5,276,00
Bak Ambalaj21,040,964,16
Balatacılar Balatacılık5,862,09-28,88
Bantaş Ambalaj5,39-0,1914,93
Banvit57,15-0,449,90
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,61

Baştaş Başkent Çimento12,98-0,15-25,27
Batı Çimento13,596,17188,54
Batısöke Çimento2,530,803,69
Bayrak Taban Sanayi12,05-0,5813,57
Bera Holding25,102,1223,77
Berkosan Yalıtım10,400,1916,59
Beşiktaş Futbol Yat.6,08-1,9450,50
Beyaz Filo9,77-0,91-4,03
Bilici Yatırım17,55-1,18164,31
Bim Mağazalar62,700,00-12,06
Biotrend Çevre ve Enerji18,581,36

Birko Mensucat1,08-0,92-2,70
Birlik Mensucat2,42-2,42-30,06
Bizim Mağazaları12,46-0,40-18,88
BMS Çelik Hasır Sanayi5,876,15

Boğaziçi Beton5,135,34

Borusan Mannesmann26,220,77-5,68
Borusan Yat. Paz.336,20-0,06-25,99
Bosch Fren Sistemleri875,00-0,95-28,84
Bossa26,480,0848,35
Brisa22,12-0,3614,24
Burçelik20,34-0,39-3,24
Burçelik Vana24,94-1,11-49,78
Bursa Çimento3,96-0,25-20,44
Carrefoursa41,041,08-42,84
Casa Emtia Petrol154,90-0,0646,13
Ceo Event Medya10,52-3,3163,61
Coca Cola İçecek81,950,6829,04
Cosmos Yat. Holding9,40-2,5916,63
Credıtwest Faktorıng3,50-2,51-40,37
Çan2 Termik7,37-1,60

Çelebi243,30-5,0033,30
Çelik Halat6,41-1,84-29,54
Çemaş Döküm1,310,77-23,06
Çemtaş14,130,93-10,06
Çimbeton231,40-1,45-21,96
Çimentaş30,40-0,65-15,93
Çimsa25,460,0043,03
Çuhadaroğlu Metal7,350,00-3,38
Dagi Giyim2,130,47-37,47
Dagi Yatırım Holding11,91-0,92-7,67
Dardanel16,63-3,48-50,36
Datagate Bilgisayar13,062,03-18,93
Demısaş Döküm6,440,94-0,55
Denge Holding4,600,00-16,06
Deniz GMYO2,08-1,4212,92
Derimod11,77-1,5920,84
Derlüks Yatırım Holding5,08-0,39-42,40
Desa Deri12,40-0,8027,31
Despec Bilgisayar10,191,09-21,98
Deva Holding25,02-0,564,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,831,209,79
Diriteks Diriliş Tekstil5,703,6452,82
Ditaş Doğan16,93-0,8230,17
DO-CO806,60-0,1928,03
Doğan Burda14,31-1,24-36,23
Doğan Holding2,970,34-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,22-1,33-4,68
Doğusan5,29-0,3820,78
Doğuş GMYO8,990,3310,04
Doğuş Otomotiv25,140,16-7,98
Döktaş Dökümcülük32,000,004,51
Duran Doğan Basım11,11-1,425,91
Dyo Boya12,120,337,76
Eczacıbaşı İlaç6,200,00-13,91
Eczacıbaşı Yatırım41,960,6755,87
Edip Gayrimenkul2,34-0,85-29,52
Ege Endüstri1.293,20-2,77-22,32
Ege Gübre188,50-1,2131,40
Ege Profil28,08-0,07-26,57
Ege Seramik13,02-0,9134,75
Egeplast27,801,09-16,52
Ekiz Kimya6,40-1,39-10,24
Emek Elektrik2,173,83-24,00
Eminiş Ambalaj21,00-1,69-43,00
Emlak Konut GMYO2,14-0,931,20
Enerjisa Enerji10,600,00-8,07
Enka İnşaat8,84-0,5625,54
Erbosan97,050,21139,31
Ereğli Demir Çelik19,220,8446,31
Ersu Gıda3,77-0,26-23,68
Escort Teknoloji5,760,35-12,33
Esenboğa Elektrik31,82-1,0067,24
Etiler Gıda6,503,5063,32
Euro Kapital Yat. Ort.5,898,8752,99
Euro Trend Yat. Ort.3,49-1,41-3,06
Euro Yat. Ort.4,230,71-6,21
Euro Yatırım Holding3,07-1,298,10
Fade Gıda22,54-0,97264,14
Fenerbahçe Futbol37,382,3026,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-0,84-20,28
F-M İzmit Piston114,000,26-7,01
Fonet Bilgi Teknolojileri13,760,445,60
Ford Otosan179,00-0,2846,55
Formet Celik Kapi Sanayi1,220,83-50,27
Frigo Pak Gıda18,99-2,57-9,49
Galata Wind Enerji3,910,51

Galatasaray Sportif3,61-1,10-10,86
Garanti Bankası8,510,35-16,17
Garanti Faktoring10,310,00-7,37
Garanti Yat. Ort.2,350,00-27,24
Gedik Y. Men. Değ.7,74-1,6530,61
Gediz Ambalaj38,40-1,5943,28
Gentaş4,48-0,67-23,57
Gersan Elektrik5,60-0,88-8,79
Global Men. Değ.5,860,34-2,50
Global Yat. Holding3,300,30-29,49
Good-Year7,10-0,28-10,90
Göltaş Çimento48,143,8416,67
Gözde Girişim5,940,34-25,56
GSD Denizcilik7,075,3740,28
GSD Holding2,07-0,96-17,53
Gübre Fabrik.59,350,51-31,03
Güler Yat. Holding2,32-0,85-33,00
Halk GMYO2,96-0,34-2,89
Hatay Tekstil19,26-0,2141,25
Hedef Girişim2,770,009,71
Hektaş8,630,9461,54
HUB Girişim12,770,24-29,84
Hürriyet Gzt.1,511,34-28,10
ICBC Turkey Bank5,99-1,96-7,85
İdealist Danışmanlık70,10-0,14420,80
İdealist GMYO5,40-1,64-20,59
İhlas Ev Aletleri1,140,88-38,81
İhlas Gayrimenkul1,23-1,60-1,60
İhlas Gazetecilik1,06-0,93-56,97
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,582,8141,63
Info Yatırım6,142,68-4,81
İntema46,002,3615,29
Inveo Yatırım Holding124,70-2,65182,00
İpek Doğal Enerji13,48-1,253,06
İskenderun Demir Çelik12,570,2439,11
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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